25+ Beste Chrome Erweiterungen für Produktivität in 2025

Vom Blockieren von Ablenkungen bis hin zum Projektmanagement können Sie Ihr Surferlebnis (und Ihre Produktivität insgesamt!) mit Hilfe der folgenden Funktionen verbessern Google Chrome Erweiterungen .

Chrome-Erweiterungen sind Softwareprogramme, die Ihnen zusätzliche Funktionen in Ihrem Chrome-Browser bieten.

Bei über 100.000 verfügbaren Chrome-Erweiterungen stellt sich die Frage, wie Sie auswählen, welche Ihnen helfen werden zeit zu sparen und Aufwand? Dann sind Sie hier genau richtig! Ich habe eine Sammlung der besten Erweiterungen für Google Chrome zusammengestellt, damit Sie das Beste aus Ihrem Chrome herausholen können.

20 beste Chrome Erweiterungen für Produktivität

1. ClickUp Chrome Erweiterung

Die ClickUp Chrome Erweiterung ist eine der besten Chrome Erweiterungen, die Ihre bevorzugten Features für Projektmanagement in Ihr Browser-Fenster bringt. Egal, ob Sie Ihre Arbeit innerhalb oder außerhalb der ClickUp-Plattform erledigen, Sie werden Zeit sparen und Ihren Workflow beschleunigen.

Mit nur einem Feature aus der ClickUp Google Chrome Erweiterung, sind Sie auf Ihrem weg zu höchster Produktivität :

Notizen mit Rich-Text-Bearbeitung in der Notepad in ClickUp Lesezeichen für eine Seite setzen und als Aufgabe speichern

Screenshot Ihrer gesamten Registerkarte im Browser oder wählen Sie einen bestimmten Bereich aus, um ihn zu einer Aufgabe hinzuzufügen oder auf Ihren Computer herunterzuladen

Suchen Sie Ihre Aufgabe in der Erweiterung und wählen Sie sie aus, um mit der Nachverfolgung der Zeit zu beginnen

Hängen Sie Gmail- oder Outlook-E-Mails an Aufgaben an und erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails

Die ClickUp Schaltfläche gibt Ihnen schnellen Zugriff auf den Notepad, Lesezeichen, Screenshots, Zeiterfassung und das Erstellen einer Aufgabe von jeder Webseite

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.9/5 (100+ Bewertungen) Herunterladen

2. OneTab

Apropos Probleme mit Registerkarten: OneTab kann sie lösen. Mit dieser Erweiterung für Google Chrome müssen Sie nicht mehr alle Registerkarten öffnen, sondern können sie in einer praktischen Liste auf einer einzigen neuen Registerkarte anzeigen lassen. Auf diese Weise sind alle Schlüssel-Links, die Sie verwenden möchten, nur einen einzigen Klick entfernt.

Sie können bis zu 95 % des Speichers Ihres Browsers einsparen, da Sie nicht mehr so viele Registerkarten geöffnet haben.

Kein Problem, keine Registerkarten mehr. So bleiben Sie produktiv und Ihr Desktop sauber.

Durchschnittliche Bewertung: 4.6/5 (13.000+ Bewertungen) Herunterladen

3. Loom für Chrome

Mit Loom ist es ganz einfach, Videos aufzunehmen und sie dann im Team freizugeben. Hören Sie auf, sinnlose E-Mails zu verschicken, und erklären Sie sich mit einem schnellen Video klarer und umfassender. Loom's Chrome Erweiterung Bildschirmschreiber ist die perfekte Erweiterung des Browsers für schnelllebige und virtuelle Teams die eine persönliche Verbindung wünschen.

Neugierig auf das Thema beste Software für Bildschirmaufnahmen , software für Bildschirmaufnahmen ohne Wasserzeichen und alternativen zu Loom ? Ausprobieren ClickUp's Clip feature, mit dem Sie Ihren Bildschirm direkt innerhalb einer Aufgabe aufzeichnen können!

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.8/5 (10.000+ Bewertungen) Herunterladen

4. HubSpot

Der Versand von E-Mails und die Kontaktaufnahme mit Kunden kann eine der zeitaufwändigsten und sich wiederholenden Aufgaben sein, mit denen sich Ihre Kundendienst- oder Vertriebsteams befassen müssen. Wenn Sie auf der Suche sind nach zeit für das Schreiben einsparen wollen e-Mails zu reduzieren, ist die Chrome-Erweiterung von HubSpot eine großartige Lösung. Sie können die Erweiterung kostenlos herunterladen und erhalten sofortigen Zugriff auf wiederverwendbare e-Mail Vorlagen nachverfolgung der Kommunikation, CRM für Google Mail und Vertrieb produktivität tools in Ihrem Posteingang.

Mit über 900.000 Benutzern bedeutet die Erweiterung von HubSpot weniger E-Mails, mehr Ergebnisse und eine Menge mehr Produktivität für Sie und Ihr Geschäft.

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.5/5 (8.000+ Bewertungen)

Bonus:_ AI Chrome Extensions ! Herunterladen

5. Rechter Posteingang

Ändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihr Gmail Konto nutzen, mit der Gmail Erweiterung für Produktivität Right Posteingang. Right Posteingang ermöglicht es Benutzern, weniger Zeit in ihrem Posteingang zu verbringen und mehr Zeit mit den Dingen zu verbringen, die wichtig sind.

Mit insgesamt 11 Features ist es ein Muss für jeden E-Mail Benutzer.

Diese Features umfassen:

Wiederkehrende E-Mails: Hören Sie auf, immer wieder die gleiche E-Mail zu versenden

Nachverfolgung von E-Mails: Erfahren Sie, wer Ihre E-Mails wann öffnet

E-Mail-Folgen: Automatisierte Nachverfolgung von E-Mails in Ihrem Google Mail

Mail zusammenführen: Skalieren Sie Ihre e-Mail-Reichweite mit der Möglichkeit des Massenversands von E-Mails.

Durchschnittliche Bewertung: 4.7/5 (12.250+ Bewertungen) Herunterladen

6. In der Tasche speichern

Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich ohne Pocket durch den Tag kommen würde. Sie müssen etwas Neues freigeben? Speichern Sie in Pocket. Es hat sich als die beste Web-Clipper-Website für den aktuellen Moment, schlagen Instapaper und andere wegen seiner Empfehlung Motor, große Schnittstelle und Community-Features.

Ich speichere alle Inhalte, die ich später lesen möchte, über das Symbol der Pocket-Erweiterung und gebe sie dann über meinen Posteingang in sozialen Netzwerken für meine Freunde frei.

Wenn ich im Internet surfe und auf Inhalte stoße, die ich interessant finde, speichere ich sie mit dieser praktischen Chrome-Erweiterung in meinem Posteingang. Der Text, der Link oder das Bild erscheinen dann auf meinem Telefon oder Tablet, wo ich sie später anklicken kann.

Ein toller Posteingang für Webclipper zum Nachschlagen, der Ihnen die Möglichkeit gibt, später zurückzukehren und zu stöbern.

Durchschnittliche Bewertung: 4.1/5 (7.500+ Bewertungen) Herunterladen

7. Grammarly für Chrome

Oh, wie ich dich liebe, Grammarly, lass mich die Möglichkeiten zählen!

Du korrigierst alles, was ich falsch mache (und sogar einige Dinge, die ich richtig erledige). Grammarly hebt die Rechtschreibprüfung auf eine neue Ebene, denn es ist in der Lage, Ihre Rechtschreibung zu überprüfen, egal in welchem Programm Sie sind, einschließlich Google Docs und WordPress, wo Grammarly sich mir am häufigsten offenbart.

Über die Erweiterung kann Grammarly auch Ihre Beiträge in sozialen Medien, E-Mails und alle anderen Inhalte in Ihrem Chrome Browser korrigieren. Darüber hinaus ist es eine Rechtschreibprüfung für Web-Uploads, die uns alle bei Verstand hält.

Außerdem erhalten Sie auf der Grammarly-Website eine Rechtschreib- und Grammatikprüfung und haben Ihre Google Drive uploads auf alle Arten von Tippfehlern überprüft.

Durchschnittliche Bewertung: 4.5/5 (40.000+ Bewertungen) Herunterladen

8. Momentum

Starten Sie diesen Hintergrund mit jeder neuen Registerkarte in Ihrem Chrome-Browser. Diese Seite gibt Ihnen einen Moment der Ruhe und Inspiration, um produktiver zu sein. Lassen Sie sich durch ein tägliches Bild und ein Zitat inspirieren, legen Sie einen täglichen Fokus fest, und verfolgen Sie Ihre Zu erledigen-Liste.

Beseitigen Sie Ablenkungen und besiegen Sie die Prokrastination mit einer Erinnerung an Ihren Fokus für den Tag auf all Ihren Seiten im Internet.

Durchschnittliche Bewertung: 4.4/5 (13.500+ Bewertungen) Herunterladen

9. StayFocusd

StayFocusd ist eine nützliche Chrome-Erweiterung, die überwacht, wie viel Zeit Sie auf bestimmten Websites verbracht haben, und Ihnen die Möglichkeit gibt, beliebte Websites wie Reddit, Facebook, Twitter oder andere lästige Social-Media-Websites zu blockieren, damit Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können.

Wenn Sie jedoch Ihre Einstellungen ändern möchten, müssen Sie eine Herausforderung beantworten und abschließen, die es Ihnen erschwert, zu Ihren alten Gewohnheiten zurückzukehren!

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.5/5 (7.000+ Bewertungen) Herunterladen

10. Dashlane - Passwort-Manager

Dashlane ist eine der nützlichsten Erweiterungen für Google Chrome, wenn Sie jede einzelne Website besuchen und sich nicht mehr an Ihr Passwort erinnern können.

Das Problem liegt nicht an Ihrem Gedächtnis, sondern an der Welt, in der wir leben (zumindest glaube ich das). Aber die Welt ist gar nicht so schlecht, vor allem, wenn das Team von Dashlane Ihnen zur Hilfe kommt, um Sie vor passwortbedingten Albträumen zu bewahren. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche von Dashlane, und schon wird das benötigte Passwort freigegeben.

Mehr über Dashlane und andere Lösungen erfahren Sie in diesem Beitrag über passwort-Manager .

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen) Herunterladen

11. Timewarp

Dies ist eine dieser Browser-Erweiterungen, die sich wie ein Witz anhören, aber dann merkt man, dass es genau das ist, was man schon sein ganzes Leben lang vermisst hat.

Ähnlich wie StayFocusd, aber wenn Sie in einem nicht-produktiven geben, zeitverschwenderischen wenn Sie sich auf einer zeitraubenden Website befinden, werden Sie zu einer produktiveren Website zurückgeführt, zu einem motivierenden Zitat, einem Bild oder einem Timer, der Ihnen anzeigt, wie viel Zeit Sie bereits auf der Website verbracht haben.

Es ist Zeit für die Dinge zu erledigen und TimeWarp sorgt dafür, dass Sie viel Zeit haben, um sie zu erledigen.

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.5/5 (200+ Bewertungen) Herunterladen

12. E-Mail Tracker für Gmail - Mailtrack

Haben Sie sich jemals gefragt, ob eine Person Ihre E-Mail geöffnet hat oder nicht? Mit Mailtrack müssen Sie das nicht mehr.

Diese kostenlose Chrome-Erweiterung für Gmail zeigt es Ihnen:

Ob Ihre E-Mail empfangen wurde

Ob sie geöffnet wurde

Wann sie geöffnet wurde

Wie oft sie geöffnet wurde

Sie können Ihre E-Mails sogar danach filtern, welche E-Mails geöffnet wurden und welche nicht. Dies ist eine großartige App, wenn Sie Clients verwalten und wissen müssen, ob sie Ihre E-Mail erhalten haben oder nicht.

Durchschnittliche Bewertung: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen) Herunterladen

13. RescueTime für Chrome und Chrome OS

Ja, RescueTime überwacht die Websites, die Sie im Internet besuchen, aber mit RescueTime entscheiden Sie, welche Websites produktiv sind und welche nicht, indem Sie Vorschläge machen, was eine "produktive" Website ausmacht (kein Schummeln, bitte).

Am Ende des Tages oder der Woche gibt Ihnen das Tool eine Produktivitätsbewertung, die Eigentümern zeigt, wie viel Zeit sie auf produktiven Websites verbracht haben, im Gegensatz zu den lästigen unproduktiven Websites. Dieses Tool ist ein Muss für jeden ernsthaften Unternehmer!

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.1/5 (200+ Bewertungen) Herunterladen

14. Wald: konzentriert bleiben, präsent sein

Die beliebte produktivität tool ist auch im Chrome Web Store erhältlich.

Forest hilft Ihnen einstellen von Zeitblöcken zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Das Ziel dieser Chrome-Erweiterung für die Liste der zu erledigenden Aufgaben ist es, einen Baum wachsen zu lassen, indem Sie sich auf eine Aufgabe nach der anderen konzentrieren, ohne die Websites auf Ihrer schwarzen Liste zu besuchen.

Durchschnittliche Bewertung: 4/5 (900+ Bewertungen) Herunterladen

15. Screenshots von Webseiten vollständig aufnehmen - FireShot

Fireshot ist ein weiteres Muss für Ihr Arsenal an Erweiterungen. Jeder weiß, wie hilfreich das Feature "Screenshot" auf mobilen Geräten ist. Fireshot bringt diese Funktion auf Ihren Desktop. Sie können in Sekundenschnelle seitenfüllende Screenshots erstellen oder einen Ausschnitt auswählen, den Sie aufnehmen möchten.

Sie sehen auf einer Website ein Rezept, das Ihnen gefällt? Machen Sie einen Screenshot davon. Sie möchten einen Schnappschuss von Daten machen, die Sie im Internet gefunden haben? Machen Sie einen Screenshot. Sie haben ein cooles T-Shirt gefunden, das Sie kaufen möchten, brauchen aber eine zweite Meinung? Machen Sie einen Screenshot davon.

Mit Fireshot können Sie Ihre Screenshots erfassen, bearbeiten und als PDFs, JPEGs, GIFs und PNGs speichern. Sie können sie sogar direkt zu OneNote oder in die Zwischenablage einfügen. Alle diese Dateien werden lokal gespeichert, und Sie können sie sogar offline verwenden!

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.9/5 (32.000+ Bewertungen) Herunterladen

16. Marinara: Pomodoro®-Assistent

Dies ist die perfekte Chrome-Erweiterung im Chrome Web Store, um Aufgaben zu erledigen und gleichzeitig Zeit für Pausen zu finden.

Die Pomodoro-Technik ist eine zeitmanagement-Technik die Ihre Arbeit auf bestimmte Zeitintervalle konzentriert und Ihnen dann Zeit für eine Pause gibt.

Ein Pomodoro dauert in der Regel 25 Minuten, danach gibt es eine drei- bis fünfminütige Pause. Nach ein paar weiteren Pomodoros gibt es dann längere Pausen von normalerweise 15 bis 30 Minuten.

Mit dieser Pomodoro-Browser-Erweiterung können Sie Ihre Pomodoros direkt in Ihrem Chrome-Browser verfolgen, ohne ein zusätzliches Tool für die Zeiterfassung zu verwenden.

Lassen Sie sich in Ihrem Browser oder auf dem Desktop benachrichtigen.

Durchschnittliche Bewertung: 4.9/5 (1.000+ Bewertungen) Herunterladen

17. MightyText - SMS vom PC & Text vom Computer

Gut, diese Erweiterung ist nur für Android-Benutzer, aber sie könnte ein echter Knaller sein. Mit MightyText werden Textnachrichten in Ihrem Browser angezeigt, so dass Sie nicht jedes Mal Ihr Telefon herausziehen und auf die Startseite klicken müssen, wenn es summt.

Das spart Ihnen eine Menge Zeit. Man könnte leicht eine Hassliebe dazu entwickeln, denn manchmal würde man lieber gar keine Nachrichten erhalten, zumal wir in einer Gesellschaft leben, in der überlastung durch Benachrichtigungen in den sozialen Medien .

Mit der MightyText App können Sie das ausschalten. Natürlich müssen Sie auch die Web App auf Ihrem Telefon installieren.

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.1/5 (8.800+ Bewertungen) Herunterladen

18. Hunter - E-Mail Finder Erweiterung

Wenn es Ihnen wie mir geht, hassen Sie es, auf Websites herumzusuchen, um die E-Mail-Adressen des Supports oder einer bestimmten Abteilung zu finden.

Die App Hunter schafft hier Abhilfe, indem sie die Website nach E-Mail-Adressen durchforstet und alle Ergebnisse in Sekundenschnelle mit Name, E-Mail-Adresse und Abteilung zurückgibt. Klicken Sie dann auf das Symbol der Erweiterung in Ihrem Chrome Browser, und schon haben Sie alles, was Sie brauchen.

Das Beste daran ist, dass sie dies kostenlos und über die Erweiterung erledigen. Andere Dienste verlangen Hunderte von Euro, um das Gleiche über ihre Website zu erledigen!

Alternativ dazu können Sie auch Folgendes verwenden UpLead's E-Mail-Finder .

Durchschnittliche Bewertung: 4.9/5 (12.000+ Bewertungen) Herunterladen

19. Clockify Zeiterfassung

Die Zeiterfassung wird immer beliebter, da immer mehr Menschen sich als Freiberufler versuchen, anstatt in einem 9 bis 5 Job zu arbeiten.

Eigentümer von Geschäften können Clockify, um Timesheets zu erstellen kostenlos. Clockify hat auch eine mobile App, und das Beste ist, dass sie sich nahtlos in ClickUp integrieren lässt. Das Ergebnis: Eigentümer von Geschäften müssen sich nicht mehr daran erinnern, wie viele Stunden sie einem Client in Rechnung stellen sollten!

Durchschnittliche Bewertung: 4/5 (100+ Bewertungen) Herunterladen

Bekommen Sie die Kontrolle über Ihre Daten und Anzeigen mit dieser Adblock Chrome-Erweiterung. Dieser Adblock sorgt dafür, dass Sie schneller surfen können, weil die Tracker in den Anzeigen entfernt werden.

Wie Ublock Origin und Mercury Reader reduziert Ghostery Unordnung wie Pop-ups oder Malware beim Surfen, um Ihre Frustration zu minimieren.

Mit diesem Adblock können Sie entscheiden, ob Sie tracker in Anzeigen blockieren auf allen Websites blockieren oder in die Whitelist aufnehmen. Danach liegt es ganz bei Ihnen. Ihr Browsing wird auch anonym sein, um Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes zu zerstreuen.

Durchschnittliche Bewertung: 4.6/5 (13.000+ Bewertungen) Herunterladen

21. Den Tag gewinnen

Diese kostenlose Chrome-Erweiterung ist Teil gewohnheits-Tracker , Teil Zielsetzer. Sie stellen eine Frist für Ihr Ziel ein, von einem Tag bis zu 13 Wochen, und verfolgen dann Ihren Fortschritt.

Sie können auch ihre täglichen Aktivitäten überwachen und überprüfen um sich bessere Gewohnheiten anzueignen, z. B. Sport zu treiben, zu schreiben oder eine neue Sprache zu lernen.

Ein Symbol für eine Chrome-Erweiterung ist ein idealer Ort für Ihre Ziele, denn es ist genau dann da, wenn Sie Ihren Bildschirm öffnen, um mit Ihrer täglichen Arbeit zu beginnen.

Bonus: Die Web App blockiert auch die Websites, die Sie am meisten ablenken, damit Sie sich an die Arbeit machen können.

Durchschnittliche Bewertung: 4/5 (40+ Bewertungen) Herunterladen

22. Noisli

Das Noisli-Plugin ist aufgrund einer vielversprechenden Prämisse in der Beliebtheitsskala nach oben geschnellt: Erzeugen Sie Hintergrundgeräusche, die Sie hören wollen (und die nicht vom zufälligen Coffeeshop bestimmt werden)! Es bietet verschiedene Geräuschkombinationen zum Lesen, Schreiben oder Konzentrieren.

Kombiniert mit einem Timer für Produktivität haben Sie den perfekten Soundbegleiter für Ihren Tag.

Durchschnittliche Bewertung: 4/5 (800+ Bewertungen) Herunterladen

23. Workona Registerkarte Manager

Verlieren Sie keine Artikel mehr auf dem virtuellen Friedhof wegen Überlastung der Chrome Registerkarten!

Diese Erweiterung für Google Chrome ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie nicht mehr sehen können, was eine einzelne Registerkarte ist, weil 36 in einem einzigen Chrome-Fenster verpackt sind.

Mit Workona können Sie zusammengehörige Chrome Registerkarten in separaten Dashboards (Workspaces) gruppieren, so dass Sie bequem von einer zur anderen wechseln können. Ein Registerkarten-Verwaltungssystem hilft Ihnen, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren, ohne jeden Tag Registerkarten zu schließen und wieder zu öffnen.

Dies ist ideal für diejenigen, die an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Wenn Ihr Projekt wächst, wachsen auch diese flexiblen Workspaces mit!

Durchschnittliche Bewertung: 5/5 (2.500+ Bewertungen) Herunterladen

24. Zitiere dies für mich - Web Citer

Wir schreiben das Jahr 2005, und Sie sind nur einen Tippfehler davon entfernt, Ihre Arbeit abzubrechen... obwohl Sie wissen, dass Sie die Aufgabe ohne die erforderlichen Zitate nicht abschließen können. Ein paar Stunden (und Schreie) später ist die Liste der Referenzen abgeschlossen!

Nur haben Sie offenbar im APA-Stil formatiert, nicht im bevorzugten MLA-Stil. 🥲

Heute können Sie in Sekundenschnelle automatisch Zitate erstellen! Klicken Sie auf das Symbol "Cite This For Me", um Ihren gewünschten Stil zu kopieren und in Ihren Inhalt einzufügen oder ihn für später in Ihrer Online-Bibliografie zu speichern.

Durchschnittliche Bewertung der Rezensionen: 4.9/5 (500+ Bewertungen) Herunterladen

25. Clean Master - Chrome Cache-Reiniger

ja, das habe ich bereits zu erledigen

Die erste Lüge, die ich IT-Leuten erzählt habe, als ich gefragt wurde: "Haben Sie Ihren Cache geleert?" Wenn ich (virtuell) den Zorn des langsamen Internets zu spüren bekomme, bin ich verzweifelt und weigere mich zu glauben, dass es etwas Einfaches ist wie gelöscht wird ein Cache .

In einem Cache speichert der Browser heruntergeladene Elemente auf der Festplatte und verlangsamt so den Besuch von Websites.

Diese Chrome-Erweiterung löscht den Cache, indem sie die Daten leert, sodass beim nächsten Besuch einer Website die Bilder und Formate neu heruntergeladen werden.

Die zweite Lüge, die ich der IT erzählt habe, lautet: "Das merke ich mir fürs nächste Mal!"

Durchschnittliche Bewertung: 5/5 (2.700+ Bewertungen) Herunterladen

26. Schreiber - Wissensmanagement

Erstellen Sie viele Dokumentationen für Mitarbeiter, Kollegen oder Kunden? Nimmt das Erstellen von Videos oder die Teilnahme an einer kurzen Telefonkonferenz zur Darstellung eines Prozesses zu viel Zeit in Anspruch? Schreiber erstellt diese Anleitungen für Sie. Es zeichnet Ihre Mausklicks und Tastenanschläge auf, während Sie einen Vorgang fertiggestellt haben, und verwandelt ihn dann in eine Anleitung - abgeschlossen mit Schritten und Screenshots.

Die Anleitungen werden sofort erstellt und sind sofort zum Freigeben bereit. Sie können aber auch bearbeitet werden, um Schritte hinzuzufügen oder zu löschen, zusätzliche Notizen hinzuzufügen, sensible Informationen zu schwärzen und vieles mehr.

Die App ist als Chrome Browser-Erweiterung oder Desktop-App erhältlich.

Durchschnittliche Bewertung: 5/5 (100+ Bewertungen) Herunterladen Suchen Sie nach mehr? Schauen Sie sich unseren Leitfaden über die_ top Chrome Erweiterungen für Entwickler

Was Sie zu Ihrem Browser hinzufügen, ist wichtig

Ich hoffe, diese Liste hat Ihnen bei der Suche nach den besten Chrome Erweiterungen zur Produktivität geholfen, die Ihnen Zeit und Aufwand ersparen. Wenn Sie sich fragen, welche Erweiterung Sie zuerst ausprobieren sollten, empfehle ich Ihnen die ClickUp Chrome-Erweiterung! Sie erhalten beliebte Features aus dem ClickUp-Plattform für Ihr gesamtes Web-Erlebnis:

Unlimited Notizen

Konvertieren Sie Notizen in Aufgaben

Anhängen von E-Mails an Aufgaben und Erstellen von Aufgaben aus E-Mails

Speichern von Websites für später mit nur einem Klick

Zeiterfassung und mehr

Herunterladen der ClickUp Chrome-Erweiterung und viel Spaß beim Fokussieren! 💡