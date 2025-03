Harvest vs. Toggl: 2025 Vergleich (Features, Preisgestaltung)

Die Phase für den Kampf der Zeitalter einleiten

ein echter Showdown

Ein Vergleich zwischen Harvest und Toggl, um das beste Tool für die Zeiterfassung zu finden! 🕵️‍♀️ ...⏰

Beide Tools verfügen über ähnliche Funktionen zur Zeiterfassung wie timesheets , Berichte und Schätzungen.

Auch sie wurden etwa zur gleichen Zeit eingeführt und haben ihre treuen Benutzer.

Das ist ein harter Wettbewerb. 💪

Gut für sie.

Aber für dich?

Das bedeutet Verwirrung und viel Recherche.

Aber keine Sorge. Wir haben alles für Sie.

In diesem Artikel geben wir Ihnen eine detaillierte Harvest vs Toggl Vergleich , die ihre schlüssel-Features und Preisangaben. Wir schlagen auch vor eine leistungsstarke Alternative die Sie heute nutzen können.

Wir stellen Ihnen zunächst die wichtigsten Features von Harvest und Toggl vor und erläutern, was die beiden Tools bieten. Fühlen Sie sich frei zum Vergleich übergehen .

Was ist Harvest?

Achten Sie nicht auf den Namen. Harvest hat nichts mit Landwirtschaft zu erledigen 😛 Harvest ist eine App zur Zeiterfassung mit der Sie Ihre Arbeitszeit und Harvest-Zeitdaten für Aufgaben, Projekte und Teams nachverfolgen können. Die App unterstützt auch Features wie Timesheets und Rechnungsstellung.

Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der Die wichtigsten Features von Harvest :

1. Flexibles Timesheet

Im Idealfall möchten Sie, dass Ihr Team seine Timer startet, sich an die Arbeit macht und die Timer stoppt, sobald sie erledigt sind.

Aber was, wenn sie vergessen, ihre Timer zu starten?😱

Das wäre kontraproduktiv für die Idee der Zeiterfassung, und Sie würden wichtige Zeitdaten verlieren.

Zum Glück können Sie mit Harvest Ihre Timesheets am Ende des Arbeitstages auf einmal ausfüllen.

Darüber hinaus kann Ihr Team auf seine Timer auf dem Telefon, dem Desktop und im Browser zugreifen. Auf diese Weise ist es unwahrscheinlich, dass sie vergessen, ihre Arbeit zu timen.

2. Visuelle Projektberichte

Zeitbezogene Daten können Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu rationalisieren, Ihre Ressourcen zu verwalten und die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

Aber verstreute, unorganisierte Daten können Ihnen nur pochende Kopfschmerzen bereiten. 🤕

Mit Harvest können Sie die Timesheets Ihres Teams in visuelle Diagramme umwandeln. Harvest unterstützt auch visuelle Live-Diagramme, damit Sie die Budgets und internen Kosten Ihres Teams einhalten können.

3. Benutzerdefinierte Integration mit API

Wenn Sie Ihre bevorzugten Apps mit einer Software zur Zeiterfassung integrieren möchten, hat Harvest die richtige Lösung.

Sie können wählen, ob Sie Ihre App nur mit einer Harvest Timer-Schaltfläche oder mit dem vollständigen Harvest Timer Widget integrieren möchten.

Aber das ist noch nicht alles.

Mit der API von Harvest können Sie auch benutzerdefinierte Integrationen erstellen, die über die Zeiterfassung hinausgehen. Sie können eine App mit einem Eintrag, einer Berichterstellung, einer Rechnung usw. in eine beliebige App mit seiner API integrieren.

Wir haben uns die leistungsstarken Features von Harvet angesehen. Schauen wir uns an, was Toggl zu bieten hat.

Was ist Toggl?

Toggl Track ist der zweite Kandidat in unserer Wahl der besten Tools für die Zeiterfassung. 💪

Toggl Track hilft Ihnen bei der Messung des Zeitaufwands für Ihre Aufgaben und bietet Einblicke in die Zusammenarbeit im Team.

Notiz: Toggl bietet neben Toggl Track zwei weitere Produkte an, darunter Toggl Plan (für Projektmanagement) und Toggl Hire (für die Personalbeschaffung). Wir bleiben in diesem Artikel bei Toggl Track.

Werfen wir einen Blick auf die Schlüssel-Features von Toggl Track:

1. Dashboards für Teams und Projekte

Wenn Sie für ein Projekt verantwortlich sind oder ein Team leiten, sind Sie mit Aufgaben wie der Prognose von Zeitleisten, Budgetierung usw. bestens vertraut.

Wir sind uns alle einig, dass diese Aufgaben sehr zeitaufwändig sind.

Aber keine Sorge.

Toggl Track kann Ihnen dabei helfen. 😎

Mit Hilfe der Projekt- und Team Dashboards von Toggl können Sie leicht lesbare visuelle Daten betrachten. Mit diesem Feature können Sie Probleme in Ihren Projekten erkennen und Ihr Team auch unterwegs im Auge behalten.

2. Eingebauter Promodoro Timer

Wenn Sie das Internet nach einem Promodoro-Timer durchforstet haben zeitmanagement-System sind Sie wahrscheinlich schon einmal auf die Pomodoro-Technik . Diese Methode unterteilt Ihre Arbeit in 25-minütige Sprints.

Ganz gleich, ob Sie diese Technik bereits anwenden oder mit ihr experimentieren möchten, Toggl hat sie für Sie parat.

Toggl hat einen eingebauten Pomodoro Timer in seiner Browser-Erweiterung und seiner Desktop-App.

In der mobilen App von Toggl ist das Pomodoro-Feature jedoch nicht verfügbar.

Jupp, das ist schade. 😐

3. Abrechenbare Sätze

Mit Toggl können Sie fakturierbare Raten nach Workspace, Team-Mitglied, Projekt oder Projekt-Mitglied zuweisen.

Ein Feature wie die Zuweisung von Stundensätzen hilft Ihnen dabei, Kunden Rechnungen zu stellen und sogar Freiberufler zu bezahlen, die einen Stundenvertrag mit Ihnen haben!

Sie sind sich nicht sicher, ob Toggl das richtige Werkzeug _für Sie ist?

Hinweis auf diese Toggl alternative Optionen .

Der Showdown kann beginnen!

Harvest vs. Toggl: Ein detaillierter Vergleich

Nachdem wir nun die wichtigsten Features von Harvest und Toggl durchgegangen sind, werden Sie feststellen, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben, wie z. B. die Nachverfolgung der Zeit und die visuelle Berichterstattung.

Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen: Ist das nicht ein Kampf der Besten?

Machen Sie sich keine Sorgen. Du wirst bald einen Gewinner haben. 🥇

Finden wir heraus, wie sich Harvest und Toggl voneinander unterscheiden.

1. Zeiterfassung

Da es sich sowohl bei Harvest als auch bei Toggl um Tools zur Zeiterfassung handelt, ist es nur fair, dass wir hier beginnen.

A. Harvest

Mit Harvest können Sie:

Den Timer zur Nachverfolgung der Arbeitsstunden verwenden

Alle Ihre Arbeitsstunden manuell in ein Timesheet eintragen

Ihre Zeitdaten für die ganze Woche in einem Sammelauftrag eingeben

Wenn Sie vergesslich sind, kann dieses Feature Ihr Lebensretter sein.

Aber stellen Sie sich die manuelle Arbeit vor, die Sie nach einem langen Arbeitstag aufwenden müssten, um ein Timesheet auszufüllen. 😟

B. Toggl

Der Hauptunterschied zwischen Toggl und Harvest ist die Zeiterfassung in Toggl. Toggl ist Harvest aufgrund seines Features der Zeiterfassung weit voraus. Mit Toggl können Sie die Zeiterfassung manuell und automatisch durchführen.

So funktioniert die automatische Zeiterfassung von Toggl:

Jedes Mal, wenn Sie eine bestimmte Software öffnen oder bestimmte Schlüsselwörter eingeben, lösen Sie den automatischen Timer aus. Sie können diese Auslöser je nach der von Ihnen verwendeten Software anpassen.

Scoreboard: Harvest: 0, Toggl: 1 👀

2. Berichterstellung

Der nächste Schritt nach der Nachverfolgung der Zeiterfassung ist die Erstellung nützlicher Berichte aus den gesammelten Zeitdaten.

Sowohl Harvest als auch Toggl verfügen über Features zur Berichterstellung, aber sehen wir uns an, wie sie sich unterscheiden.

A. Harvest

Harvest erstellt automatisch eine Vielzahl von visuellen Berichten für Ihre Projekte und Teams.

Mit diesen Berichterstellungen können Sie:

Den Fortschritt Ihres Projekts nachverfolgen

Die Kapazität der Arbeit Ihres Teams nachverfolgen

Die Arbeitsmuster eines Mitglieds des Teams genauer untersuchen

Sie können diese Berichte als Excel-, CSV- oder PDF-Dateien exportieren.

Klingt interessant? Dann schauen wir mal, was Toggl für uns auf Lager hat.

B. Toggl

Toggl bietet Ihnen eine Zusammenfassung, einen detaillierten Bericht und einen Wochenbericht. Sie können den gewünschten Detaillierungsgrad auswählen und einfache CSV- oder PDF-Berichte erstellen.

Diese Berichterstellung ist zwar begrenzt, aber Toggl verfügt über zusätzliche Features wie Zeitprüfungen, Zeitrundung und Speicherberichte.

Aber nicht alle sind großartig im Toggl-Wunderland. Diese coolen Features sind nur im kostenpflichtigen Plan von Toggl verfügbar, der, wie Sie bald feststellen werden, nicht sehr wirtschaftlich ist.

Harvest bekommt hier Pluspunkte!

Scoreboard: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Plattform-Kompatibilität

Bevor Sie sich für eine App zur Zeiterfassung entscheiden, sollten Sie zunächst herausfinden, auf welchen Plattformen sie verfügbar ist.

A. Harvest

Mit einer mobilen App und einer Web-App ermöglicht Harvest die Nachverfolgung der Zeiterfassung von unterwegs aus.

Sie können die Harvest App für Mac, Windows, iPhone und Android Geräte installieren. Harvest bietet jedoch keine App für das Linux-Betriebssystem an.

In Anbetracht der Tatsache, dass Linux eines der am meisten unterstützten Betriebssysteme ist, könnte Ihnen das einige Probleme bereiten.

Aber warten Sie ab. Es kommt noch schlimmer. Harvest hat auch keine App für das iPad!

iPad-Benutzer, die im Stich gelassen wurden:

B. Toggl

Toggl hingegen bietet Apps für die Betriebssysteme Windows, Mac und Linux an. Es gibt auch eine App für Android- und iOS-Geräte.

Da Toggl ein Alleskönner in Sachen Plattformkompatibilität ist, hat es hier die Nase vorn.

Scoreboard: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Zeitschätzungen

Die Zeiterfassung steigert nicht nur die Produktivität, sondern bietet auch Einblicke in die Zeitleisten von Projekten.

Diese Zeitschätzungen helfen Ihrem Team, seine Arbeit zu planen. Sie können auch Ihren Kunden eine Vorstellung davon vermitteln, wie und wann Sie ein Projekt durchführen werden.

A. Harvest

Harvest unterstützt sowohl Zeitschätzungen als auch Kostenschätzungen. Sie können diese für jedes Projekt im Rahmen ihres kostenlosen Plans erstellen.

In Harvest können Sie auch Dateien an einen Kostenvoranschlag anhängen, bevor Sie ihn an einen Client senden.

B. Toggl

Mit Toggl können Sie Zeitschätzungen vorhersagen und Warnungen einrichten, aber die Nutzung ist kostenpflichtig.

Das ist richtig. Selbst ein einfaches Feature wie eine Zeitschätzung ist im kostenlosen Plan von Toggl nicht enthalten.

Scoreboard: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Sieht aus, als würde es ein spannendes Finale werden. 😰

5. Preisgestaltung

Seien wir ehrlich. Die Preisgestaltung für ein Produkt kann über das Geschäft entscheiden.

Lassen Sie uns herausfinden, wer von den beiden Bewerbern die Preisschlacht gewinnt.

A. Harvest

Harvest hat zwei Preisoptionen:

Free Plan Ein Platz Zwei Projekte

Pro Plan ($12/Benutzer pro Monat) Unlimited Plätze Unlimited Projekte



Mit dem kostenlosen Plan können Sie Harvest nur für zwei Projekte nutzen. Der kostenpflichtige Plan bietet unbegrenzte Projekte, kostet aber satte $12 pro Benutzer!

B. Toggl

Toggl hat drei Preisoptionen:

Free-Plan: Bis zu fünf Benutzer Leerlaufzeit-Erkennung, Pomodoro Timer und mehr

Starter Plan ($10/ Benutzer pro Monat) Alle kostenlosen Features des Free-Plans Abrechenbare Sätze, Zeitrundung, Zeitschätzungen und mehr

Premium Plan ($20/Benutzer pro Monat) Alle Features des Starter Plans Erinnerungen an die Zeiterfassung, geplante Berichterstellung, dashboards für Projekte und mehr



Der kostenlose Free-Plan von Toggl hat nur begrenzte Funktionen und die kostenpflichtigen Pläne sind, gelinde gesagt, teuer.

Sie fragen sich, wo der Anzeiger jetzt steht? 🤔

Leider ist es ein Unentschieden.

Gehen wir einen Schritt zurück und vergleichen die beiden Tools für die Zeiterfassung ein letztes Mal.

Harvest und Toggl mögen ähnliche Funktionen haben, aber Harvest hat begrenzte native Integrationen und ist nicht mit allen Plattformen kompatibel.

Toggl hingegen bietet Ihnen keine detaillierten Team- oder berichte über Projekte . Die meisten nützlichen Features, wie Zeitschätzungen und Zeitrundungen, sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar.

Was schließlich die Preise betrifft, so sind beide Tools einfach unangemessen. Während beide Tools über einen kostenlosen Plan mit begrenzten Nutzungsmöglichkeiten verfügen, sind ihre kostenpflichtigen Pläne teuer.

Keine Panik! Wir haben eine Lösung für deine Toggl vs. Harvest Verwirrung.

Was ist das beste Tool für die Zeiterfassung?

Die Antwort ist einfach. Es ist ClickUp !

ClickUp ist eine der mit der höchsten Bewertung produktivität und Projektmanagement tools verwendet von produktiven Teams in kleinen und großen Unternehmen.

Sie fragen sich, wie ein projektmanagement-Software können Tools zur Zeiterfassung mit ihren eigenen Waffen schlagen?

ClickUp ist nicht nur irgendein Projektmanagement tool. Es hat bessere zeitmanagement features und ist günstiger als Harvest und Toggl.

Hier sind einige der Features der Zeiterfassung:

1. Nachverfolgung der Zeiterfassung von überall mit Native Zeiterfassung Bei ClickUp dreht sich alles um die mühelose Nachverfolgung der Zeiterfassung unterwegs.

Mit der App Native Time Tracking von ClickUp können Sie Ihre Arbeitszeit über Ihren Desktop, Ihr Handy oder Ihren Browser mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung erfassen.

Verabschieden Sie sich von Verzögerungen und Problemen bei der Synchronisierung. 👋

ClickUp's Global Timer ist hier, um Ihnen zu helfen!

Mit dem Global Timer können Sie die Zeit von jedem Gerät aus starten und stoppen und sogar zwischen Aufgaben hin- und herspringen.

Mit der Verknüpfung "Global Timer" in ClickUp können Sie die Zeiterfassung für eine Aufgabe in Ihrer Liste durchführen

2. Hinzufügen von Schlüsseldetails zu Ihren Zeiteinträgen

Vergessen Sie zufällige Zeiteinträge, die keinen Sinn ergeben.

Mit den zusätzlichen Features von ClickUp für das Team-Management können Sie Ihre Zeiteinträge und Berichterstellungen noch aussagekräftiger gestalten.

So geht's:

Notizen: Hinzufügen von Notizen zu beliebigen Einträgen für klarere Protokolle über die Arbeit

Hinzufügen von Notizen zu beliebigen Einträgen für klarere Protokolle über die Arbeit Beschriftungen: Fügen Sie Beschreibungen zu Zeiteinträgen in Ihrem gesamten Unternehmen hinzu Workspace um die Filterung ähnlicher Nachverfolgungen zu verbessern

Fügen Sie Beschreibungen zu Zeiteinträgen in Ihrem gesamten Unternehmen hinzu Workspace um die Filterung ähnlicher Nachverfolgungen zu verbessern Abrechenbar: Markieren Sie die Zeit als abrechenbare Stunden, um die Nachverfolgung der Zeit für die Rechnungsstellung und die interne Berichterstellung zu erleichtern

Die ClickUp Zeiterfassung ermöglicht eine detaillierte Nachverfolgung der von Ihrem Team geleisteten Stunden und das Hinzufügen von Notizen

3. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Team mit Dashboards Dashboards in ClickUp umfassen

mehrere verschiedene Widgets die Ihnen einen detaillierten Team- oder Projektbericht liefern können.

Mit dem Widgets für die Zeiterfassung können Sie:

Die von jedem Mitglied des Teams insgesamt erfasste Zeiterfassung einsehen

Zeiteinträge nach verschiedenen Eigenschaften filtern und gruppieren

Die kumulativen Protokolle der Zeiterfassung für jedes Mitglied des Teams ansehen, um zu erfahren, wie viel Zeit es für die verschiedenen Aufgaben aufgewendet hat

Ansicht der manuell und automatisch erfassten Zeiterfassung

Exportieren Sie die Daten für noch mehr Informationen

Klicken Sie auf den Namen eines Team-Mitglieds, um einen Eintrag für eine detailliertere Zeitaufschlüsselung in ClickUp's Time Sheets zu erweitern

Das sind solide Features, die jede andere App zur Zeiterfassung in den Schatten stellen können.

Aber ClickUps Genialität endet hier noch nicht! 😎

**ClickUp ist weit mehr als nur eine Lösung zur Zeiterfassung

Hier ist eine Liste mit weiteren nützlichen ClickUp Features für das Projektmanagement, die Sie nicht verpassen sollten:

Zeitschätzungen: erhalten Sie Einblicke in die Nachverfolgung der Zeiterfassung Ihrer Mitglieder und vergleichen Sie diese mit der Zeitschätzung

[ Benutzerdefinierte Zeiterfassungsbögen:]( https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)aktualisieren Sie Ihre Google , Outlook oder Apple-Kalender automatisch mit geplanten Aufgaben in ClickUp

Benutzerdefinierte Zeiterfassungsbögen:]( https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)aktualisieren Sie Ihre Google , Outlook oder Apple-Kalender automatisch mit geplanten Aufgaben in ClickUp Unteraufgaben : Erstellen Sie eine Aufgabe mit Unteraufgaben, um Projekte in kleinere Elemente zu unterteilen

Checklisten : Erstellen Sie einfache Checklisten, die entweder erledigt oder nicht erledigt sind. Sie können diese Elemente in ClickUp zuweisen einen oder mehrere Mitarbeiter Benutzerdefinierte Status : Fügen Sie verschiedene Phasen zu Ihrer Aufgabe hinzu, um zu wissen, woran alle arbeiten

Erstellen Sie einfache Checklisten, die entweder erledigt oder nicht erledigt sind. Sie können diese Elemente in ClickUp zuweisen einen oder mehrere Mitarbeiter Ziele: teilen Sie Ihre Aufgabe im Projekt in klare Ziele und Einzelziele, die Ihnen bei der Nachverfolgung des Erreichten und der Aufrechterhaltung des Fortschritts im Projekt helfen

Ansichten: verwalten Sie Ihre Arbeit so, wie Sie es möchten, mit mehreren Ansichten, einschließlich Gantt-Diagramm-Ansicht , Listenansicht, und weitere

Automatisierungen: automatisieren Sie Ihre Routineaufgaben an zeit zu sparen und Aufwand zu sparen. Verwenden Sie vorgefertigte Rezepte für die Automatisierung oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen

Der Gewinner der besten Zeiterfassung ist ClickUp!

Es besteht kein Zweifel, dass Harvest und Toggl gute Tools zur Zeiterfassung sind.

Aber beide haben erhebliche Limits, und das ist nicht die Art von Wettbewerb, die wir wollen.

Wenige Integrationen und begrenzte Plattformkompatibilität sind Dinge, mit denen man nicht zurechtkommen sollte. Vor allem, wenn sie mit einem hohen Preisschild versehen sind. 💰

ClickUp hingegen gleicht nicht nur diese Nachteile aus, sondern bietet auch mehr Features als diese beiden Tools zusammen!

Es bringt Zeitmanagement, projektmanagement , Diagramme, Dashboards und alle anderen wichtigen Features in einer einzigen Plattform.

Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist, dass Der Free Forever-Plan von ClickUp ist reich an Features und unterstützt unbegrenzte Aufgaben und unbegrenzte Benutzer! Holen Sie sich ClickUp heute kostenlos um den Gewinner der heutigen Schlacht um die Zeiterfassung zu erleben! 👑