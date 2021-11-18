5 Qualitäten, um ein hervorragender Manager im Jahr 2025 zu werden

Martin Etchegaray

Was macht einen guten Manager aus? 🤔 Wenn Sie sich umhören, werden Sie wahrscheinlich immer wieder einige der folgenden Antworten erhalten:

Führungsqualitäten

Fähigkeit zum Zuhören und zur Kommunikation

Beständigkeit

Fähigkeit zu motivieren

Die meisten dieser Eigenschaften wurden in der Nachkriegszeit anerkannt, als moderne Managementpraktiken von Leuten wie Peter Drucker, Russel Ackoff und George Odiorne entwickelt wurden.

Die Namen mögen verstaubt klingen, aber viele der Konzepte, die sie entwickelt haben, sind nach wie vor von beeindruckender Aktualität, darunter:

SMART-Ziele

Management nach Zielen

Kundenzufriedenheit

Die Zeiten sind jedoch nicht für alle Managementpraktiken von früher günstig gewesen.

Angesichts des bemerkenswerten Wandels, den wir auf gesellschaftlicher, kultureller und arbeitsbezogener Ebene erleben, werden Legacy-Managementpraktiken in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht mehr ausreichen.

Was macht also eine gute Führungskraft heute aus?

In diesem Artikel werden wir fünf Qualitäten hervorheben, die Manager brauchen, um im Jahr 2022 zu glänzen und vor allem, um ihre Teams zum Glänzen zu bringen.

1. Kulturelles Bewusstsein

Der moderne Arbeitsplatz ist unglaublich vielfältig in Bezug auf Qualifikation, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Religion, Bildungsniveau und andere demografische Merkmale.

Für Manager bedeutet dies, dass sie mit Mitgliedern ihres Teams arbeiten müssen, die in unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Weltanschauungen hineingeboren wurden, was zu allen möglichen kulturellen Konflikten führen kann.

Stellen Sie sich vor, Sie vergessen den religiösen Feiertag eines Teammitglieds und reagieren, wenn Sie davon erfahren.

So etwas kann man nicht einfach abtun, als wäre nichts passiert, oder?

Bis vor kurzem verfolgten die meisten Manager einen praktischen Ansatz in Bezug auf die Vielfalt am Arbeitsplatz: Sie konzentrierten sich auf das Geschäft. Aus einer Reihe von Gründen ist dies nicht mehr der beste Ansatz.

Heutzutage ist es empfehlenswert:

Der Eingliederung Vorrang einzuräumen

Vorurteile beiseite zu schieben

Aufgeschlossenheit zu zeigen

Im Zweifelsfall Interesse zeigen

In einigen Fällen können Kurse zur Förderung der Vielfalt erforderlich sein, da es nicht immer leicht ist, sich kulturell zu öffnen.

2. Kenntnisse der Best Practices für Remote-Arbeit

Ob es Ihnen gefällt oder nicht, remote-Arbeit und global verteilte Belegschaften sind auf dem Vormarsch und stellen die Manager vor neue Herausforderungen, die sie bewältigen müssen.

In welcher Reihenfolge müssen Manager eine dezentrale Belegschaft führen?

Asynchrone Arbeitsformen beherrschen

Die richtigen tools zur Nachverfolgung und Überwachung von Aufgaben und Projekten einsetzen

Ihre Kommunikation anpassen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben gut erledigen

Es kommt nicht selten vor, dass Manager, für die Remote-Arbeit völlig neu ist, dem Mikromanagement zum Opfer fallen, was katastrophale Folgen haben kann.

Dies geschieht, weil der physische Arbeitsplatz mit Hinweisen gefüllt ist, die dazu beitragen, zahlreiche Kommunikationslücken zu schließen.

Wie Sie sich vorstellen können, fehlen solche Hinweise in Remote-Arbeitsumgebungen, was sich auf das Gefühl der Kontrolle auswirkt, an das sich einige Manager gewöhnt haben, während sie im traditionellen Workspace arbeiteten.

Die Lösung ist jedoch recht einfach: Beherrschen Sie die besten Tools für Remote-Arbeit, passen Sie Ihre Kommunikationsstandards an, und sagen Sie dem 9 bis 5-Stunden-Tag adieu. 👋 Vergessen Sie auch nicht, geduldig und transparent mit den Mitarbeitern umzugehen, für die die Fernarbeit neu ist. Wenn es für eine Führungskraft nicht einfach ist, ist es vielleicht auch für die Mitglieder des Teams nicht einfach.

So stellen Sie die Weichen für ein erfolgreiches Fernmanagement.

3. Die Fähigkeit, nebenbei zu lernen

Heutige Teams brauchen modernste Technologien, Tools und Methoden, um erfolgreich zu sein.

Denken Sie an Projektmanagement Apps wie ClickUp, Automatisierung tools wie Integrierenomat oder andere Produkte, die mit Features ausgestattet sind, die Ihre Arbeit verbessern.

Auf der Ebene der Führungskräfte bedeutet dies zwei Dinge.

Erstens müssen die Manager in der Lage sein, diese Tools und Methoden zu erkennen und zu bewerten.

Zweitens müssen sie in der Lage sein, sich mit ihnen vertraut zu machen, um sicher zu sein, dass ihre Teams das Beste aus ihnen herausholen.

Da Software weiterhin die Welt erobert, ist das Verpassen aufregender neuer Technologien nichts anderes als das Verpassen von Chancen.

Um dies zu vermeiden, sind ein unermüdlicher Geist der Neugierde und die Fähigkeit, neue Dinge auf der Flucht zu lernen, Ihre Verbündeten.

4. Sensibilität für psychische Gesundheit

Es gibt ein altes Management-Paradigma, das besagt, dass ein Team nur so gut ist wie sein Anführer.

Leider ist das nicht (ganz) wahr.

Gute Führungskräfte sind sicherlich wichtig, aber gesunde Mitarbeiter sind es auch. Um sicherzustellen, dass die Mitglieder Ihres Teams glücklich und gesund sind, müssen Sie von Zeit zu Zeit nach ihnen sehen.

Zu erledigen ist dies vor allem in Remote-Arbeitsumgebungen, da viele der Anzeichen für psychische Probleme bei einem Telefonanruf oder einem Slack-Austausch nur schwer zu erkennen sind.

Natürlich müssen Sie mögliche psychische Probleme nicht direkt ansprechen, denn viele Mitarbeiter sind nicht gerade bereit, mit ihren Vorgesetzten darüber zu sprechen.

Es gibt subtilere und effektivere Möglichkeiten, Ihre Mitarbeiter zu überprüfen, wie z. B. die Verwendung von anonymen Online-Formularen oder die Analyse arbeitsbezogener Daten, die sich auf die Kommunikation und produktivität .

Es ist auch wichtig zu wissen, wie Sie vorgehen müssen, wenn einer Ihrer Kollegen erkrankt ist. So können Sie rechtzeitig handeln und verhindern, dass die Situation zu etwas Schlimmerem eskaliert.

5. Denken Sie über Geld hinaus

Jeder braucht Geld, das ist uns klar.

Aber Geld ist nicht alles, und das ist etwas, was neue (und nicht so neue) Generationen durchaus verstehen.

Die Managementpraktiken der alten Schule verließen sich auf Geld als Allheilmittel, um den Anforderungen der Mitarbeiter gerecht zu werden. Wenn man das heute zu erledigen versucht, kann das ein falsches Signal sein, denn die Menschen von heute schätzen andere Dinge mehr als Geld.

Wir leben im Zeitalter der Work-Life-Balance, was bedeutet, dass Mitarbeiter gelegentlich der Zeit mit der Familie mehr Wert beimessen als dem Geld in der Tasche.

Auch wenn dies ein kulturelles Zeichen der Zeit ist, bedeutet es oft, dass die Menschen sich nur Optionen wünschen, die über Geld hinausgehen.

Wie bei anderen Aspekten des Arbeitsumfelds ist es nicht mehr sicher, etwas anzunehmen. Nachfragen ist sicherer und kann viel bewirken 😉

Das Fazit

Diese Liste der Führungsqualitäten ist nicht erschöpfend, aber sie zeigt auf, welche Qualitäten heutzutage wichtig sind, um sie zu entwickeln.

Ein guter Manager muss immer noch in der Lage sein, fundierte Entscheidungen zu treffen, Macht auszuüben und die unterschiedlichen Fähigkeiten und Persönlichkeiten in den meisten Teams auszugleichen.

Auch bei der Entwicklung dieser Qualitäten ist es wichtig, nach persönlichem und beruflichem Wachstum zu streben. Sie können ein Sprungbrett für etwas Besseres sein!

Wir hoffen, dass Sie diese Eigenschaften in bessere Ergebnisse, zufriedenere Teams und eine Arbeit umsetzen können, auf die Sie stolz sind.

Die Zeiten mögen sich geändert haben, aber die Entscheidung, eine bessere Führungskraft zu werden, liegt immer noch bei Ihnen - ganz im traditionellen Führungsstil.

Zeit, sich zu qualifizieren, Freunde! 🙌