die 12 besten CRM-Tools aus der Cloud für ein optimiertes Business Management

Ihr Verkaufsteam wird mit einer Flut von Leads überschwemmt, Tabellenkalkulationen vermehren sich blitzschnell und niemand kann sich daran erinnern, wann die Abfrage eines Kunden nicht durchgerutscht ist. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist das Chaos, mit dem viele Geschäfte konfrontiert sind, wenn sie Beziehungen zu Kunden ohne die richtigen tools verwalten. 😵‍💫

Hier kommt eine cloudbasierte CRM-Software ins Spiel, die wie ein Superheld für Ihr Vertriebspipeline-Management einspringt. Sie macht all Ihre Kundendaten, Ihr Kontaktmanagement und Ihre Vertriebsinformationen jederzeit und überall zugänglich – im Büro oder in einer Flughafenlounge.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie CRM-Software funktioniert und welche Cloud-CRM-Tools sich am besten zur Umsetzung von Vertriebsstrategien eignen. 🚀 ##

Das richtige CRM kann den Unterschied zwischen Kundenverwaltung und dem Aufbau von Beziehungen ausmachen. Ein gutes CRM organisiert Ihre Daten, optimiert Workflows, steigert die Produktivität und sorgt dafür, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Hier ein kurzer Überblick über die besten webbasierten CRMs: * *Pipedrive: Am besten für ein auf Geschäfte ausgerichtetes Vertriebs-CRM mit intuitivem Pipeline-Management ✅ *Freshsales: Am besten für KI-gestützte CRM-Software mit nahtloser Automatisierung des Vertriebs ✅ *Microsoft Dynamics 365: Am besten für fortschrittliche KI-gesteuerte CRM- und ERP-Lösungen ✅ *Insightly CRM: Maßgeschneiderte Lösungen für die Skalierung von Geschäften ✅ ist von entscheidender Bedeutung, aber die traditionellen Einheitsregeln funktionieren hier nicht. Wie wählt man also die richtige Software aus? Bei der Bewertung von cloudbasierten CRM-Systemen müssen Sie folgende Prioritäten setzen: *Echtzeit-Datenzugriff: Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Kundeneinblicke, Verkaufsdaten und Berichte zu und stellen Sie so sicher, dass Ihr Team überall produktiv bleibt

Automatisierte Workflows: Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Nachverfolgung, Eintragung von Daten und Nachverfolgung von Geschäften, damit Ihr Team mehr Zeit für Tätigkeiten von hohem Wert hat. *Visualisierung der Vertriebspipeline: Verfolgen Sie Geschäfte in jeder Phase des Zyklus mit leicht verständlichen Dashboards, um Chancen zu maximieren. *Anpassbare Berichterstellung: Passen Sie Analysen an die Anforderungen Ihres Geschäfts an, um die Leistung zu messen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Zoho CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung von Workflows aus. Die Integration mit anderen Tools im Zoho-Ökosystem erleichtert die zentrale Datenverwaltung und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, was Zeit spart und die Effizienz unserer täglichen Abläufe verbessert. Darüber hinaus ist das Analysemodul sehr vollständig und nützlich für die Entscheidungsfindung. 💡 Pro-Tipp: Möchten Sie sehen, wie leistungsstarke Geschäfte das Beste aus ihren CRM-Tools machen? Tauchen Sie ein in undefined HubSpot CRM zeichnet sich durch seine Einfachheit und seine fortschrittlichen kostenlosen Features aus, die es ideal für wachsende Geschäfte machen. Es bietet Tools wie Echtzeit-Pipeline-Tracking, KI-gesteuertes Schreiben von E-Mails, Planung von Meetings und Live-Chat-Software, die alle die Produktivität des Teams steigern. HubSpots Smart CRM vereint Daten aus Vertrieb, Marketing und Kundenservice und bietet einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionen. #### Die besten Features von HubSpot CRM

Verfolgen und verwalten Sie Ihre Vertriebskette mit visuellen Dashboards in Echtzeit #### Limits von HubSpot CRM Einige fortgeschrittene Features wie Workflows zur Automatisierung sind nur in kostenpflichtigen Stufen verfügbar Die Berichterstellung zu benutzerdefinierten Eigenschaften erfordert möglicherweise zusätzliche Anpassungen und Lernprozesse #### *Preise von HubSpot CRM Sales Hub Starter: 20 $/Monat pro Platz *Starter Customer Platform: 16 $/Monat pro Platz *Sales Hub Professional: 890 $/Monat (beinhaltet drei Plätze) , die Anpassung von Geschäftsphasen und die Automatisierung von Nachfassaktionen. Mit Echtzeit-Verkaufsinformationen, KI-gesteuerten Vorschlägen und benutzerdefinierbaren Feldern ermöglicht Pipedrive Vertriebsmitarbeitern, sich auf die richtigen Gelegenheiten zur richtigen Zeit zu konzentrieren. Außerdem unterstützt es die automatisierte Lead-Pflege, die Nachverfolgung von E-Mails und die Integration mit beliebten Apps. #### Die besten Features von Pipedrive Visualisierung von Vertriebspipelines und Anpassung von Geschäftsphasen mit einem Dashboard im Kanban-Stil

, die Anpassung von Geschäftsphasen und die Automatisierung von Nachfassaktionen. Mit Echtzeit-Verkaufsinformationen, KI-gesteuerten Vorschlägen und benutzerdefinierbaren Feldern ermöglicht Pipedrive Vertriebsmitarbeitern, sich auf die richtigen Gelegenheiten zur richtigen Zeit zu konzentrieren. Außerdem unterstützt es die automatisierte Lead-Pflege, die Nachverfolgung von E-Mails und die Integration mit beliebten Apps. #### Automatisieren Sie die Lead-Pflege und Nachfassaktionen mit KI-gestützten Erkenntnissen und Aufforderungen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und automatisieren Sie Berechnungen für maßgeschneiderte CRM-Funktionen. Greifen Sie auf Verkaufsberichte und Metriken in Echtzeit zu, um die Leistung Ihres Teams zu optimieren. #### Limits von Pipedrive Im Vergleich zu teureren CRMs fehlen einige fortgeschrittene Features zur Automatisierung. Reporting-Tools sind zwar nützlich, erfordern aber möglicherweise zusätzliche Anpassungen für eine detaillierte Analyse. #### *Preise von Pipedrive

Essential: 14 $/Monat pro Benutzer *Advanced: 29 $/Monat pro Benutzer *Professional: 59 $/Monat pro Benutzer *Power: 69 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen von Pipedrive

G2: 4,2/5,0 (über 1.700 Bewertungen) *Capterra: 4,5/5,0 (über 2.900 Bewertungen) One umsatzsteigerung um 29 % /%href/ nach der Implementierung eines CRM-Anbieters. ### 6. Freshsales (Beste KI-gestützte CRM-Software mit nahtloser Automatisierung des Vertriebs) via Zendesk Sell wurde entwickelt, um Verkaufsteams dabei zu helfen, ihre Produktivität zu steigern, Pipelines effektiv zu verwalten und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Die einheitliche Plattform ermöglicht Teams die Ansicht der gesamten Customer Journey und kombiniert Erkenntnisse aus Vertrieb und Service. Features wie die automatische Einstellung von Aufgaben, die Nachverfolgung von E-Mails und anpassbare Pipelines erleichtern die Organisation von Leads und den Abschluss von Geschäften. Mit fortschrittlichen Analysen und Prognosen können Teams datengestützte Entscheidungen treffen, um die Leistung zu optimieren. #### Die besten Features von Zendesk Sell

Anpassung und Nachverfolgung von Vertriebspipelines für eine bessere Übersicht über Geschäfte und Leads Automatisierung von Routineaufgaben wie Nachfassaktionen, Geschäftszuweisungen und Aktivitätsplanung Echtzeit-Einblicke mit fortschrittlichen Tools für Berichterstellung, Analysen und Prognosen Datenverwaltung mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Filtern zur Anpassung der CRM-Software an Ihr Geschäft #### *Zendesk Sell-Limits

Fehler in Schlüsselfeatures, wie z. B. bei der Suche, bei der benutzerdefinierte Felder nicht abgefragt werden, und bei der Funktion zum Zusammenführen von Leads, Kontakten und Geschäften Probleme mit Berechtigungen, bei denen eingeschränkte Benutzer die Aufgaben anderer bearbeiten können, was zu Verwirrung führt #### *Zendesk Sell-Preise Team: 19 $/Monat pro Benutzer *Growth: 55 $/Monat pro Benutzer *Professional: 115 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 169 $/Monat pro Benutzer #### Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen G2: 4,2/5,0 (über 400 Rezensionen) *Capterra: 4,3/5,0 (über 100 Rezensionen) 🧠 Fun Fact: Obwohl viel darüber diskutiert wird, wer die CRM-Software erfunden hat, , die ACT (Automated Contact Tracking) ins Leben gerufen haben, wird dafür oft die Krone aufgesetzt! ### 11. SugarCRM (Best for customizable CRM with advanced Automatisierung) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss12-3-1400x705.png SugarCRM /%img/

169 $/Monat pro Benutzer ####

via Apptivo CRM bietet eine erschwingliche und hochgradig anpassbare Lösung, die sich perfekt für Geschäfte jeder Größe eignet. Es unterstützt fortschrittliche Automatisierung von Vertrieb, Marketing und Kundenbeziehungen mit Tools für Lead-Management, E-Mail-Sequenzierung und Automatisierung von Workflows. Die Skalierbarkeit der Plattform, von kleinen Vertriebsteams bis hin zu Unternehmen, wird durch Features wie CPQ-Tools (Configure, Price, and Quote), Multi-Pipeline-Management und benutzerdefiniertes Branding unterstützt.

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Verzögerungen in der mobilen App. Apptivo CRM-Preise Lite: 20 $/Monat pro Benutzer *Premium: 30 $/Monat pro Benutzer *Ultimate: 50 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: benutzerdefinierte Preise Apptivo CRM-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,7/5,0 (über 2.000 Bewertungen) *Capterra: 4,7/5,0 (über 2.000 Bewertungen) ## Zentralisieren Sie alle Ihre Kundendaten mit ClickUp Bei der Auswahl eines undefined geht es nicht nur um Features und Preise, sondern auch um die Ausrichtung auf Ihre geschäftlichen Ziele und die Anpassungsfähigkeit an die Workflows Ihres Teams. Berücksichtigen Sie, wie intuitiv das CRM-System für Ihr Team zu übernehmen ist, den Kundensupport und die Skalierbarkeit. Bei der Untersuchung dieser Faktoren sticht ClickUp mit seiner All-in-One-Plattform für Projektmanagement und CRM hervor, die eine beispiellose Flexibilität und eine hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche bietet.

Die nahtlosen Integrationsfunktionen und Automatisierungstools sorgen dafür, dass Sie Beziehungen verwalten und gleichzeitig umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, die das Wachstum fördern.