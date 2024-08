8 lebensverändernde technische Innovationen, die Sie Frauen zu verdanken haben

Werfen Sie einen Mikrochip in eine zufällige Menschenmenge und Sie werden mit Sicherheit auf jemanden treffen, der schon einmal von Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell oder Mark Zuckerberg gehört hat.

Werfen Sie einen kompletten Desktop-Computer aus dem Jahr 1994 in die Menge, und es wäre ein Wunder, wenn er irgendjemanden trifft, der von Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown oder Radia Perlman gehört hat - ganz zu schweigen davon, was sie der Welt gebracht haben.

"Aber Mandy", wirst du vielleicht sagen, "du vergleichst diese Frauen mit Männern, die an der Erfindung der elektrischen Glühbirne, von Microsoft, des ersten Telefons und Facebook beteiligt waren. Vielleicht sind diese Frauen nicht so berühmt, weil sie einfach noch nichts so Bahnbrechendes erfunden haben."

Dazu sage ich: ihr wisst wohl wirklich nicht, wie sehr der Sexismus die Weltgeschichte beeinflusst hat - vor allem die Welt der technologischen Innovation 😇

Aber das ist ein ganz anderer Blog. In diesem Blog wollen wir uns auf die brillanten weiblichen Köpfe konzentrieren, die hinter einigen der allgegenwärtigsten modernen Technologien stehen, und herausfinden, wie genau der holprige Weg für Frauen in der heutigen Technologiebranche geebnet wurde!

Bye, Bye, Boy's Club

Wenn wir auf die Geschichte der Frauen in der Technik zurückblicken, können wir einige ziemlich schwindelerregende Höhen und Tiefen feststellen. Werfen Sie einen Blick auf diese Zeitleiste mit Notizen zu den Fortschritten, die innovative Frauen seit dem 18. Jahrhundert gemacht haben:

🧮 1700s: Die französische Mathematikerin und Astronomin Nicole-Reine Lepautre sagte die Wiederkehr des Halleyschen Kometen genau voraus, indem sie den Zeitpunkt einer Sonnenfinsternis berechnete...von Hand.

💡 1800er Jahre: Ada Lovelace wird die erste Computerprogrammiererin.

📻 Frühe 1900er Jahre: Grete Hermanns Dissertation Die Frage nach endlich vielen Schritten in der Polynomidealtheorie war der Schlüssel zur Entwicklung von Algorithmen, die den Grundstein für die moderne Computeralgebra legten.

📺 Mitte des 19. Jahrhunderts: 75 % des 10 000 Mann starken Teams, das im Zweiten Weltkrieg die Codes entschlüsselte, waren Frauen. Auch auf den Feldern der MINT-Fächer, der Computerprogrammierung, des Ingenieurwesens und der Mathematik haben unzählige Frauen Innovationen hervorgebracht.

Wir werden am Ende dieses Artikels darauf eingehen, wie die Dinge für die meisten Frauen in der Welt der Technik seit den 1970er Jahren eine... unerwartete Wendung nahmen; aber zuerst wollen wir die genialen Königinnen vorstellen, die im Zeitalter der weiblichen Innovation gediehen und uns bis heute inspirieren.

1: Modernes Wi-Fi, Bluetooth und GPS

Foto-Guthaben: Forbes.com Ich weiß, was Sie jetzt denken: heiliger Strohsack, sie sieht aus wie ein Hollywood-Glamour-Girl, nicht wie eine Technikbegeisterte!

Nun, diese talentierte Frau war zufällig beides! Hedy Lamarr ist eher für ihre Arbeit auf der Leinwand bekannt, aber hinter den Kulissen war sie eine patriotisch motivierte Erfinderin.

Als sich der Zweite Weltkrieg immer mehr zuspitzte, verbrachte die österreichische Immigrantin fast ihre gesamte kostenlose Zeit damit, herauszufinden, wie sie den US-Truppen mit etwas weitaus Wirkungsvollerem helfen konnte, als bei einer USO-Show über die Bühne zu hüpfen.

Hedy, die schon ihr ganzes Leben lang ein technisches Hobby hat, erfuhr, dass die Armee funkgesteuerte Torpedos verwendet, die leicht gestört oder vom Kurs abgebracht werden können. Sie hatte die Idee, ein Frequenzsprungsignal zu entwickeln, das nicht gestört werden konnte und die Waffen effektiv vor feindlichen Eingriffen schützte. Sie stellte ihre Pläne ihrem Freund, dem Pianisten George Antheil, vor, und gemeinsam entwickelten und patentierten sie eine frühe Version der Frequenzsprungkommunikation, auch bekannt als drahtlose Übertragungstechnologie.

Spread-Spectrum-Techniken sind in der Bluetooth- und GPS-Technologie enthalten und ähneln den Methoden, die in Legacy-Versionen von Wi-Fi verwendet werden.

2. Space Exploration

Foto-Guthaben: Der Wächter Wenn Sie den Film von 2016 gesehen haben Hidden Figures wissen Sie, dass Taraji P. Henson unser Mädchen Katherine Johnson gespielt hat, den menschlichen Computer aus dem wirklichen Leben, der zum vertrauenswürdigsten Mathematiker - ob Mann oder Frau - bei der NASA wurde.

1953 begann Katherine ihre Arbeit bei der NACA West Area Computing-Einheit. Da die Organisation damals nach Rassen getrennt war, waren Katherines Kollegen allesamt brillante afroamerikanische Frauen wie sie, die intensive mathematische Berechnungen für die Ingenieure des Programms manuell abschlossen.

Katherine zeichnete sich vor allem bei Flugberechnungen aus flugbahnen von Hand; im Grunde genommen nutzte sie komplexe mathematische Verfahren, um sicherzustellen, dass die Astronauten sicher ins Space und wieder zurück gelangen. Ihr erster großer Erfolg war der erste bemannte Raumflug der Amerikaner im Jahr 1961. 1962, als aus der NACA die NASA geworden war und Computer mit der Berechnung von Flugbahnen begonnen hatten, bat der Astronaut John Glenn Johnson darum, persönlich zu überprüfen, ob der neue elektronische Computer seinen Flug geplant hatte richtig. Katherines Arbeit war auch entscheidend für die Rettung der fast katastrophalen Apollo 13 mission.

Einfach ausgedrückt: Ohne Katherine Johnson wäre die Erforschung des Space in ihrer heutigen Form sehr wahrscheinlich weitaus weniger fortschrittlich und weitaus gefährlicher. Die milliardäre stehen für immer in ihrer Schuld.

3. Computerprogrammierung

Foto-Guthaben: Vassar Zunächst einmal sollte man wissen, dass diese Frau nicht nur ein technisches Genie war, sondern auch ein verdammter Marineadmiral. Grace Murray Hopper hat eine metrische Tonne von unschätzbare Berechnungen für die Kriegsanstrengungen im Zweiten Weltkrieg, aber als ihre größte berufliche Leistung gilt die Erfindung der elektronischen Computerprogrammierung, wie wir sie kennen.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie befinden sich in einem großen Arbeitsraum in Harvard, der zu 10 % aus Space und zu 90 % aus Computer besteht. Sie schauen auf die legendäre Markierung I maschine, einem fünf Tonnen schweren Vorläufer des Computers, für den Grace das erste Programmierhandbuch schrieb.

Fun Fact #1: Sie prägte die Begriffe "Bug" und "Debugging", als sie buchstäblich Motten aus den drahtigen Innereien von Mark entfernen musste.

Admiral Hopper war auch der Chefprogrammierer für UNIVAC , dem ersten vollelektronischen Digitalcomputer. Dies führte dazu, dass sie COBOL mitentwickelte, eine Computersprache (wie Javascript oder Python), die Bill Gates mit Microsoft im Jahr 1978.

Fun Fact #2: Sie prägte den Satz "Es ist leichter, um Vergebung zu bitten, als um Berechtigung zu bitten".

4. Moderne Sicherheitssysteme für die Startseite und CCTV

Foto-Guthaben: Zeitleiste Bei einem Spaziergang durch ein beliebiges Vorstadtviertel der Mittelklasse findet man vor fast jedem Haus ein Schild, das den Bewohnern Achtung vor dem Sicherheitssystem des Hauses einflößt.

Spulen Sie zurück nach Queens, New York in den 1960er Jahren. Eine Hausfrau namens Marie Van Brittan Brown wartete und wartete, bis die Polizei auf ihren Anruf reagierte - ein frustrierendes Vorkommen in den überwiegend von Schwarzen bewohnten Vierteln ihrer Gegend. Sie dachte sich, dass es einen besseren Weg geben müsse, um sich zu Hause sicherer zu fühlen und die Behörden zu kontaktieren, ohne deren mögliche Voreingenommenheit in die Gleichung einbeziehen zu müssen. Und so entstand die das erste Sicherheitssystem für die Startseite war geboren .

Marie entwarf die Pläne für den Prototyp eines Video- und Audiosystems, das die Polizei oder den Rettungsdienst per Knopfdruck benachrichtigte, ohne dass ein Anruf erforderlich war. Mit der Hilfe ihres Mannes erhielt Marie 1969 das Patent für dieses System.

Die Erfindung von Frau Van Brittan Brown war die erste ihrer Art für Verbraucher und wurde zur alleinigen Grundlage für Videoüberwachung, ferngesteuerte Türschlösser, Alarmauslöser per Knopfdruck, Sofortnachrichten an Anbieter von Sicherheit und Polizei sowie für die Zwei-Wege-Sprachkommunikation.

5. Computer-Algorithmen

Foto-Guthaben: Blick in die Ferne Wenn du dich für Poesie interessierst, hast du vielleicht schon von Lord Byron gehört. Er ist so etwas wie der böser Junge der britischen Romantikszene, aber selbst er konnte nicht ahnen, dass sein einziges "legitimes" Kind ein Vermächtnis hinterlassen würde, das seinem eigenen in nichts nachsteht.

Die Rede ist von Ada Lovelace, geboren 1815. Ada wuchs mit der Faszination für Mathematik, Maschinen und die Umsetzung phantasievoller Ideen in praktische Erfindungen auf. Ihr Vater nannte sie sogar die " Prinzessin der Parallelogramme ." Das ist der alte Byron-Witz.

Sprung ins Jahr 1833 auf eine Party. Ein Erfinder namens Charles Babbage stellte das vor, was wir heute als den ersten Allzweckcomputer kennen. Er schwärmte davon, wie gut er rechnen konnte, aber die Partygäste waren völlig verwirrt, wie er eigentlich funktionierte. Mit Ausnahme von Ada.

Kurz gesagt, Ada arbeitete mit Babbage zusammen, um zu "übersetzen", wie die Maschine funktionierte, und verglich sie mit der Jacquard-Webstuhl So wie die Seidenwebmaschine mit Hilfe einer Kette von gestanzten Karten automatisch Bilder erzeugen konnte, webte Babbages Maschine algebraische Muster. Sie erklärte auch, wie sie bestimmte von ihr geschriebene Berechnungen durchführen konnte, was sie für viele zur ersten computerprogrammiererin und Erfinder des "Algorithmus"

6. Moderne Telekommunikation

Foto-Guthaben: MIT Shirley Ann Jackson war die erste afroamerikanische Frau, die in den Vereinigten Staaten einen Doktortitel erlangte, aber das ist nur der Anfang.

Man schrieb das Jahr 1973 und sie hatte gerade ihren Doktortitel in Kernphysik erworben. Sie beschrieb sein Interesse an "den elektronischen, optischen, magnetischen und Transporteigenschaften neuartiger Halbleitersysteme" Das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich schweife ab.

Später in ihrer Karriere führte Jackson eine Reihe erfolgreicher theoretischer Physikexperimente durch, die zu folgenden Ergebnissen führten bahnbrechende wissenschaftliche Forschung über Ladungsdichtewellen. Diese von ihr mitentwickelte Forschung führte direkt zu den Erfindungen des faxgerät, Tonwahltelefon, faseroptische Zellen, Solarzellen und die Technologie von Caller ID und Anklopfen.

Als introvertierter Mensch, der ohne die Anrufer-ID nie zum Telefon greifen würde, wäre ich ohne Shirley Ann Jackson ein Nichts.

7. Coding für Anfänger

Foto-Guthaben: Prog.Welt Wenn Sie an eine Computerprogrammiererin denken, stellen Sie sich wahrscheinlich keine kleine katholische Nonne vor. Schwester Mary Kenneth Keller hatte zwar 1940 ihr Gelübde abgelegt, Jesus zu heiraten, aber es gab keine Bestimmung, die besagte, dass sie nicht später einmal die erste Frau, die einen Doktortitel in Computerwissenschaften erhielt .

Schwester Keller arbeitete anschließend im damals ausschließlich von Männern besetzten Informatikzentrum von Dartmouth, um ihrer Liebe zur Technik nachzugehen. An der Universität half sie bei der Gründung von BASIC-Programmierung eine Codierungstechnik, bei der Symbole im Vordergrund stehen, was für Anfänger sehr nützlich ist.

Während Microsoft die BASIC-Programmierung bereits seit den 70er Jahren in seinen eigenen Personalcomputern einsetzte, erweiterte das Unternehmen die Innovation von Schwester Mary im Jahr 1991 durch die Veröffentlichung von Visual Basic , eine Software-Sprache, die bis heute verwendet wird.

8. Das Internet

Foto-Guthaben: Der Atlantik Ja, das verdammte Internet.

Okay, es stimmt, dass keine einzelne Person das Internet erfunden hat das Internet . Betrachten Sie es eher als ein jahrzehntelanges Gruppenprojekt, das Stück für Stück aufgebaut wurde - aber wie bei jedem Gruppenprojekt tragen einige Leute am Ende viel mehr bei als andere.

Darf ich vorstellen: Radia Perlman, ein amerikanischer Computerprogrammierer und Ingenieur, der zum "Gruppenprojekt" ein sogenanntes Spanning Tree Protocol (STP) beigetragen hat

Leser, ich erwarte nicht, dass Sie wissen, was ein STP ist. Nachdem ich über diese brillanten Frauen recherchiert habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch weiß, was ein Baum ist. Ich überlasse es dem Reddit-Benutzer MenosDaBear, es zu erklären kurz und bündig :

_"Es gibt mehr als einen Weg, um etwas im Netzwerk zu erreichen. Der Spanning Tree wählt den besten Weg aus und blockiert die anderen Wege, damit sich die Dinge nicht einfach im Kreis drehen. Wenn dann der beste Weg unterbrochen wird, öffnet er einen dieser anderen Wege, die für den Betrieb von Netzwerkbrücken, der Grundlage des Internets, von grundlegender Bedeutung sind

Radias Arbeit hat natürlich eine großen Einfluss auf die Art und Weise, wie Netzwerke sich selbst organisieren und Daten übertragen. Sie hat auch das auf dem Spanning Tree basierende Ethernet verbessert, indem sie TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), ein System, das Ethernet eine optimale Nutzung der Bandbreite ermöglicht, auch bekannt als besseres WiFi.

Wir verdanken den Frauen in der Technik viele moderne Annehmlichkeiten. Aber das ist nicht genug.

Wenn wir fordern, dass Frauen mehr Raum in der Welt der Technik einnehmen dürfen, meinen wir nicht den Space, der die klaffende Lücke zwischen männlicher und weiblicher Repräsentation, Löhnen oder Möglichkeiten darstellt.

In den 1970er Jahren begann sich die Landschaft zu verändern, als sowohl die Regierung als auch die Industrie das volle Potenzial der Computerleistung erkannten. Frauen wurden nach und nach verdrängt, während Männer sie durch bessere Titel, bessere Bezahlung und bessere Behandlung ersetzten.

Es ist nicht so, dass Frauen keine brillanten Technologinnen mehr wären, sondern dass die Männer an der Macht begannen, in alte Komfortzonen zurückzufallen. Mitten in der Entwicklung des Computers von einem zusätzlichen tool zu einem rückgrat ganzer Konzerne vertrauten die meisten Führungskräfte im Business Leuten, die so aussahen, sprachen und handelten wie sie. Und so begann die " gebrochene Sprosse" problem, das dafür verantwortlich ist, dass es Frauen heute schwerer fällt, einen Fuß in die Tür zu bekommen, als die Leiter zu erklimmen.

Es ist kein Wunder, dass die 1980er Jahre die Zeit waren, in der Frauen mit riesigen Schulterpolstern, hochhackigen Schuhen und hochgesteckten Haaren ins Büro stürmten, um ihre Körpergröße um ein paar Zentimeter zu erhöhen - das Einnehmen von Space ist etwas, das wir zu einer Kunst entwickelt haben.

Aber ich bleibe optimistisch, dass sich die Gezeiten in der Tech-Welt zugunsten der Frauen wenden werden. Jeden Tag, wenn ich mich zur Arbeit einlogge, fühle ich mich geehrt, unglaubliche Frauen in jeder Abteilung und auf jeder Ebene von ClickUp zu sehen. Intersektionale Inklusivität ist nicht nur ein "Nice-to-have" in Unternehmen, die sich wirklich der Innovation verschrieben haben: Es ist ein unendliches Engagement.

