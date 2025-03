Die 5 besten Workflowy Alternativen & Konkurrenten (Features, Preisgestaltung)

Waren Sie jemals wirklich im Flow der Dinge?

Das sind die Momente, in denen die Ideen nur so fließen und Sie kaum Schritt halten können!

Wenn das passiert, ist es eine gute Idee, eine praktische Liste neben sich zu haben, die Ihnen hilft, all diese Gedanken zusammenzufügen.

Und genau dabei kann Workflowy Ihnen helfen.

Es handelt sich um eine nützliche App zur Erstellung von Listen mit einigen Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben.

Allerdings hat die App ein paar Limits.

Zum Beispiel bietet Workflowy keine Ansicht einer Mind Map, und Aufzählungslisten sind nicht das effektivste Brainstorming-Tool. 🧠

Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten Teams nach Workflowy Alternativen suchen

aber keine Sorge, wir haben eine Liste _der besten alternativen tools für Sie zusammengestellt.

In diesem Artikel sehen wir uns kurz an, was Workflowy ist, seine Grenzen und die besten fünf Workflowy-Alternativen die Ihnen helfen werden, Ihren Workflow zu meistern.

lassen Sie uns diesen Artikel zum Flow bringen

3 Gründe, warum Sie eine Workflowy-Alternative brauchen

Workflowy ist ein online-Aufgaben-Manager mit dem Einzelpersonen und Teams mehrere Listen erstellen können. Es ist im Grunde ein digitaler Notepad, der Menschen hilft, zu planen und Notizen zu machen, brainstorming mastermind-Pläne und mehr.

Hier sind einige der Schlüssel-Features von Worklowy:

Verschachtelte Listen erstellen

Ziehen und Ablegen von Elementen der Liste, um sie neu zu ordnen

Zoomen Sie in ein Element, um es zu fokussieren 🔎

Elemente taggen und zuweisen

A board im Kanban-Stil für die Planung von Aufgaben

Die App bietet zwar gute Möglichkeiten, Notizen zu machen, aber nicht alles läuft reibungslos.

Hier sind drei Nachteile von Workflowy, die Sie dazu bringen werden, auf eine andere App umzusteigen:

1. Ein begrenzter kostenloser Plan

Der kostenlose Plan hat ein monatliches Limit von 250 Kugeln.

das Problem?

Wenn Sie die App für journalistische Zwecke, zum Schreiben oder für umfassende Notizen nutzen möchten, reichen 250 Elemente pro Monat wahrscheinlich nicht aus.

Sie können diese Nummer jedoch erhöhen, indem Sie Freunde werben (100 Elemente pro Empfehlung).

aber was ist, wenn Ihr Haustier Ihr einziger Freund ist?🐶

Außerdem gibt es beim kostenlosen Plan eine Obergrenze von 100MB für das Hochladen von Dateien.

Sie sind auch auf zwei grundlegende Freigabeoptionen limitiert:

Voller Zugriff : Benutzer können das Dokument bearbeiten und für andere freigeben

: Benutzer können das Dokument bearbeiten und für andere freigeben Nur-Ansicht: Benutzer können das Dokument nur ansehen

es geht also im Grunde um alles oder nichts!

Mehrere wesentliche Features wie unbegrenzte Aufzählungszeichen, Dropbox Backup und erweiterte benutzerdefinierte Optionen sind exklusiv für das Pro-Konto.

2. Fehlende wichtige Integrationen

Workflowy lässt sich nicht mit gängigen Tools integrieren, wie Jira , Salesforce, Trello , oder Google Aufgaben .

Der Mangel an Integrationen bedeutet, dass Sie auf die Erstellung von Notizen limitiert sind und Ihre bevorzugten Apps nicht mit dem tool verbinden können.

3. Zu einfach für komplexe Aufgaben

Hier sind drei Gründe, warum die App für die Verwaltung umfangreicher Aufgaben ineffizient ist:

A. Limitierte Möglichkeiten zur Bearbeitung von Rich-Text

Die App unterstützt zwar kursive, unterstrichene und fette Schriftarten, bietet aber keine verschiedenen Schriftarten, Überschriften oder Linkverkürzer.

B. Keine integrierten automatisierten Erinnerungen

Die App verfügt über keine integrierten erinnerungen um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer täglichen Aufgaben zu helfen und Ihre Produktivität zu steigern. Sie werden sich wohl auf Google Kalender verlassen müssen, um Erinnerungen zu erhalten. 🤷

Mit Workflowy können Sie Links mit Teamkollegen freigeben für zusammenarbeit an Dokumenten zu erledigte Aufgaben können Sie in Notizen von Teammitgliedern markieren und so nachverfolgen, was erledigt wurde.

Aber es hat keine fortgeschrittenen Features für die Zusammenarbeit im Team, wie z. B. das Hinzufügen von Kommentaren neben Ihren Dokumenten oder eine Option zum pDFs mit Anmerkungen zu versehen kollaborativ.

Darüber hinaus gibt es kein integriertes Feature für Instant Messaging.

ihr Team muss also auf die altmodische Art kommunizieren..

nein, nicht per Brieftaubenpost

es ist etwas noch Schlimmeres... per E-Mail!😩

Die 5 besten Workflowy-Alternativen

Hier sind die fünf besten Alternativen zu Workflowy, die Ihre kreativen Säfte zum Fließen bringen:

1. ClickUp

ClickUp ist das höchst bewertete app zur Erfassung von Notizen und Produktivität wird von hochproduktiven Teams verwendet in kleinen und großen Unternehmen.

Von der Unterstützung bei der Verwaltung Ihrer Zeit mit dem native Zeiterfassung zum Einstellen und Nachverfolgen von persönlichen und geschäftlichen ziele , ClickUp ist das ultimative tool, das Ihnen hilft, sich zu konzentrieren.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die ultimative Workflowy-Alternative ist:

Machen Sie sich Notizen, schreiben Sie Ideen auf oder notieren Sie sogar Ihre wöchentliche Liste für den Lebensmitteleinkauf mit dem Notepad .

Oder kopieren Sie Text aus dem Internet und fügen Sie ihn ein, z. B. eine Leseliste, einen Essensplan, eine Recherche und vieles mehr.

Ihr Notepad ist völlig privat, aber Sie können umwandeln ihre brillanten Ideen in Aufgaben um, wenn Sie dazu bereit sind, damit die Mitglieder Ihres Teams mit Ihnen daran arbeiten können.

Was Sie sonst noch mit dem Notepad erledigen können, erfahren Sie hier:

Ansicht der Bearbeitungshistorie und Rückgängigmachen von Änderungen

Nehmen Sie Ihre Notizen mit über die Chrome-Erweiterung Öffnen Sie eine Notiz und erweitern Sie sie so, dass sie den Bildschirm ausfüllt

Suchen Sie ein Stichwort in Ihren Notizen

Drucken Sie Ihre Notizen

Oh, und langweiligen Nur-Text können Sie loswerden mit bearbeitung von Rich Text .

Sie können:

Tonnen von lustigen Emojis hinzufügen 📝

Überschriften, "Anführungszeichen", fett , unterstrichen, Kursivschrift und mehr hinzufügen

, unterstrichen, Kursivschrift und mehr hinzufügen Aufgaben erwähnen

Syntax-Hervorhebung

Interpretieren Sie zahlreiche Sprachen mit Code-Block-Formatierung

Tageszeitung zu erledigen ?

Einfach hinzufügen checklisten zu Ihren Notizen.

Sie können auch verschachtelte Elemente zu Ihren checklisten für weitere Organisation und Details.

manchmal passiert das Leben einfach, und Sie müssen einige Aufgaben verschieben

Deshalb können Sie mit ClickUp Elemente zwischen Listen ziehen und ablegen, um sie ganz einfach neu anzuordnen.

Nach einem langen Tag, an dem Sie viele Aufgaben erledigt haben, brauchen Sie eine einfache Möglichkeit, Ihre To-Do-Listen neu zu ordnen! 💆

Sie können auch erstellen vorlagen für Checklisten und wiederverwenden, ohne Zeit zu verschwenden.

Und wenn ein Familienessen ansteht und Sie ein wenig Hilfe beim Einkaufen brauchen, können Sie einfach zuweisen diese spezielle Aufgabe einem einzelner Mitarbeiter . 🛒

Und natürlich können Sie Ihre täglichen Zu erledigenden Aufgaben über die Web-App, die Desktop-App oder das Handy mitnehmen app .

keine Sorge, Homer; schau einfach in der _App nach, wenn du verwirrt bist

Weitere wichtige ClickUp Features

Prioritäten für Aufgaben: verwenden Flaggen, um anzuzeigen, ob eine Aufgabe dringend ist, hohe Priorität hat, normale Priorität oder niedrige Priorität hat, damit die Mitglieder des Teams wissen, wo sie anfangen sollen

Prüfung: beschleunigung von Genehmigungsprozessen durch direkte Zuweisung von Kommentaren zu Anhängen von Aufgaben

Wiederholende Aufgaben: legen Sie wiederkehrende Termine für alles fest, was immer wieder erledigt werden muss, z. B. ein wöchentliches Team Meeting

Dokumente: zusammenarbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit zur Erstellung von Wikis, Meeting-Notizen, Benutzerhandbüchern und vielem mehr

Erinnerungen: lassen Sie sich fünf Minuten bis zu drei Tage vor Fälligkeit Ihrer Aufgabe erinnern

Vorlagen : verwenden vorlagen für persönliche Projekte , planung von Ereignissen , projektmanagement und mehr, um weiterzukommen

Mindmaps: erstellen Sie visuelle Skizzen für Ihre anstehenden Projekte

Ansichten : Ansicht Ihrer täglichen Aufgaben in einer Liste, kanban Board , Gantt-Diagramm , oder ein beliebiger Stil Ihrer Wahl

Ansicht Ihrer täglichen Aufgaben in einer Liste, kanban Board , Gantt-Diagramm , oder ein beliebiger Stil Ihrer Wahl Ansicht der Zeitleiste: sehen Sie Ihre Aufgaben linear und planen Sie Ihre täglichen Aufgaben über die Zeit

Ansicht des Kalenders : planen und verwalten Sie alle Ihre Aufgaben ressourcen Google Kalender-Synchronisierung: alle Änderungen an synchronisierten Aufgaben in einer der beiden Apps werden sofort in beiden Apps angezeigt

planen und verwalten Sie alle Ihre Aufgaben ressourcen

ClickUp Vorteile

Leistungsstarke kostenlose Version mit unbegrenzten Benutzern

Zuweisung von Aufgaben an mehrere Mitarbeiter damit Teamkollegen zusammenarbeiten können

Zugewiesene Kommentare stellen sicher, dass keine Aufgabe unter den Tisch fällt

Benutzerfreundliche Schnittstelle mit Online- und offline-Modus Senden und empfangen Sie E-Mails direkt in Ihrer Aufgabe mit E-Mail-ClickApp Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben über Workspaces hinweg schnell mit beziehungen zwischen Aufgaben 50+ aufgaben-Automatisierungen zur Rationalisierung von Workflows

Verwenden Sie eine tastaturverknüpfung um schönen Text zu verwenden, ohne die Tastatur zu verlassen

Hinzufügen startdatum und Fälligkeitsdaten zu Ihren Aufgaben hinzu, um erinnerungen wenn Dinge erledigt werden müssen

Integriert mit Evernote , Facebook, Google Assistent , und mehr

ClickUp Limitierungen

Keine Tabellen-Ansicht in der mobilen App (noch)

Auschecken ClickUp's Fahrplan um zu sehen, wie wir solche Nachteile beheben, und unsere umfassende Liste von ClickUp-Alternativen .

Und wenn Sie schon dabei sind, tauchen Sie ein in eine Schatztruhe voller features die diese kostenlose Workflowy-Alternative für Sie bereithält!

ClickUp Preise

ClickUp bietet drei preisgestaltung pläne:

Free Forever-Plan :

Unlimited Mitglieder Unlimited Aufgaben 100MB Speicher Und mehr

: Unlimited-Plan ($5/Monat pro Mitglied):

Alle "kostenlosen" Features Unlimited Listen-, Board- und Kalender-Ansichten Unbegrenzte Integrationen Ziele Portfolios Und mehr

($5/Monat pro Mitglied): Business-Plan ($9/Monat pro Mitglied):

Alle unbegrenzten Features Ziel-Ordner Alle Dashboard widgets Alle Automatisierungen Extra Gäste Zeit im Status Erweiterte Zeiterfassung Mindmaps Und mehr

($9/Monat pro Mitglied):

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

2. Apple Notizen

Apple Notes ist eine iOS App für Listen. Sie können diese verwenden outliner App auf Ihrem iPad, Apple-Mobilgerät, Laptop oder sogar über Ihren Browser.

Apple Notizen ist jedoch nur eine einfache App für Notizen und es fehlen fortschrittliche Features für die Aufgabenverwaltung, wie zugewiesene Aufgaben und auffällige Benachrichtigungen.

Apple Notizen Schlüssel-Features

Pinnen Sie Ihre bevorzugten oder wichtigsten Notizen an, damit Sie sie leichter finden können

Fügen Sie Anhänge wie Fotos, Videos oder Weblinks zu Ihren Notizen hinzu

Checklisten erstellen

Organisieren Sie Ihre Notizen in Ordnern

Apple Notizen Profis

Einladen von Personen zur Zusammenarbeit an Ihren Notizen

Suche nach handschriftlichen Notizen, getippten Notizen und Bildern

Verwenden Sie Face ID, Touch ID oder ein Kennwort zum Sperren und Entsperren Ihrer Notizen

Apple Notizen Limitierungen

Keine Android App verfügbar

Es können keine wiederkehrenden Checklisten erstellt werden

Wichtige Texte können nicht hervorgehoben werden

Preise für Apple Notizen

Apple Notes ist kostenlos. Wenn Sie jedoch mehr iCloud-Speicher wünschen, beginnen die Preise bei 0,99 $/Monat für 50 GB.

Apple Notes Kundenbewertungen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Notion

Notion ist eine app zur Aufnahme von Notizen mit einigen grundlegenden Features für das Projektmanagement wie kanban Boards , zugewiesene Aufgaben und leistungsstarke Integrationen.

Für größere Teams ist es jedoch ein ineffizientes Tool für die Zusammenarbeit, es sei denn, sie wollen es ausschließlich als wissensdatenbank-Software .

was denken Sie über dieses Organisationstool _wenn wir uns seine Features ansehen?

Schauen wir mal:

Schlüssel-Features von Notion

Erstellen Sie Team-Wikis, damit Ihr Team auf alles zugreifen kann, was es über Ihr Unternehmen oder Projekt wissen muss

Verfügt über Kanban-Boards, Tabellen, Listen und mehr

Erstellen Sie Notizen, Checklisten und Dokumente

Kommentare und Erwähnungen helfen Ihnen, mit anderen Menschen mehr zu erledigen, egal wo Sie sind

Vorteile von Notion

Verwalten Sie Ihre Produkte, HR-Aufgaben, Marketingaktivitäten und vieles mehr

Verwenden Sie die Android- oder iOS-App, um unterwegs Notizen zu machen

Karte mit Aufgaben und Fälligkeitsdaten in der Ansicht der Zeitleiste

Grenzen von Notion

Limitiert auf 50 Vorlagen

Für den Zugriff auf Administrations- und Sicherheitstools ist ein Upgrade auf einen Premium Plan erforderlich

Keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, um Ihre Dokumente sicher zu halten

Notion Preise

Notion bietet drei verschiedene Pläne an:

Personal (kostenlos):

Unlimited Seiten und Blöcke Freigabe für fünf Gäste Geräteübergreifende Synchronisierung Und mehr

(kostenlos): Personal pro ($5/Monat):

Unlimitierte Datei-Uploads Unlimited Gäste Version Geschichte Und mehr

($5/Monat): Team ($10/Monat pro Mitglied):

Unlimited Team Mitglieder Kollaborativer Workspace Erweiterte Berechtigungen Admin tools Und mehr

($10/Monat pro Mitglied):

Notion Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 200 Bewertungen)

4. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote ist ein kostenloses app für Notizen . Die App verfügt über virtuelle Haftnotizen, Vorlagen für wiederkehrende Projekte und benutzerdefinierte Tags.

Das Tool ist auch ein großartiges Evernote alternativ.

Wir möchten jedoch eine Anmerkung hinzufügen: Manchmal dauert es eine Weile, bis die Daten aus der Web App mit den mobilen Apps synchronisiert werden, oder sie werden überhaupt nicht synchronisiert.

sie werden wohl einfach auf Ihr Telefon starren und warten müssen!

Microsoft OneNote Schlüssel-Features

Überarbeiten Sie Ihre Notizen mit Hervorhebungen oder Tintenanmerkungen

Freigeben und gemeinsames Bearbeiten von Notizen

Verwenden Sie den OneNote Web Clipper, um Inhalte mit einem einzigen Klick zu speichern

Vorlagen für Budgetierung, Planer und Tracker, Karten und mehr

Microsoft OneNote-Profis

Audio-Notizen aufnehmen, Online-Videos einfügen und Dateien hinzufügen

Verfügbar als iOS- und Android-Apps

Organisieren Sie Ihre Inhalte in Seiten und Abschnitten

Microsoft OneNote Limits

Die Mac Version unterstützt keine benutzerdefinierten Tags

Keine nativen Integrationen mit Microsoft-fremden Tools wie Salesforce, Calendly und anderen

PDf-Dateien können nicht mit Anmerkungen versehen werden

Microsoft OneNote Preise

Microsoft OneNote ist kostenlos.

Microsoft OneNote Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: N/A

5. Dropbox Papier

Dropbox Paper ist ein produktivität tool das Teams beim Brainstorming hilft. Mit dem Tool können Sie Ihre Notizen mitbearbeiten, Kommentare hinzufügen, Anmerkungen machen, Bilder, Videos und Ton hinzufügen, um Ihre Ideen vollständig zu visualisieren.

Wenn Sie die App jedoch für die Arbeit nutzen möchten, benötigen Sie eine Menge Papier für dieses tool, da die kostenpflichtigen Pläne bei $19,99/Monat beginnen. 💵

du weißt, was man sagt: Mehr Papier, mehr Probleme 🤷

Dropbox Paper-Schlüssel-Features

Erstellen von Meeting-Protokollen mit action-Elemente und Erwähnungen im Team

Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder und Hinzufügen von Fälligkeitsdaten zu Aufgaben

Unterstützt Vorlagen für Brainstorming, kalender für Inhalte , kreative Briefs und mehr

Notieren Sie Ideen und machen Sie unterwegs Fotos auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät

Dropbox Paper Vorteile

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen an Dokumenten

Der Free-Plan bietet Ihnen 2 GB kostenlosen Speicherplatz

Wählen Sie aus, auf welche Dateien Sie auch offline zugreifen möchten

Dropbox Paper Beschränkungen

Das Sortieren und Organisieren von Dateien kann eine Herausforderung sein

Limit auf einen Benutzer im kostenlosen Plan

Da die App auf Markdown basiert, fehlen einige erweiterte Textverarbeitungsfunktionen wie eine integrierte Rechtschreibprüfung und eine Vielzahl von Schriftarten

Dropbox Paper Preise

Dropbox Paper hat sechs Pläne:

Basic (kostenlos):

Bis zu 3 Geräte Dropbox-Übertragung (bis zu 100 MB) 1 Benutzer 2 GB verschlüsselter Speicher Und mehr

(kostenlos): Plus ($11,99/Monat pro Benutzer):

1 Benutzer 2 TB (2.000 GB) an verschlüsseltem Speicher So viele Geräte wie Sie benötigen Sparen Sie Festplattenspeicherplatz mit Dropbox Smart Sync Und mehr

($11,99/Monat pro Benutzer): Familie (19,99 $/Monat pro Familie):

Bis zu 6 Benutzer Freigeben von 2 TB (2.000 GB) verschlüsseltem Speicher Familienraum-Ordner zum Freigeben Zentralisierte Abrechnung Und mehr

(19,99 $/Monat pro Familie): Professional ($19.99/Monat pro Benutzer):

Ein Benutzer 3 TB (3.000 GB) an Space Erweiterte Steuerelemente zum Freigeben Schützen Sie freigegebene Dateien mit einem Wasserzeichen Und mehr

($19.99/Monat pro Benutzer): Standard ($15/Monat pro Benutzer):

3+ Benutzer 5 TB (5.000 GB) an Space Erweiterte Tools zum Freigeben und zur Zusammenarbeit Administrator-Kontrollen für zusätzlichen Support in Sachen Sicherheit Und mehr

($15/Monat pro Benutzer): Erweitert ($25/Monat pro Benutzer):

3+ Benutzer Unlimited storage space Traffic und Einblicke Abgestufte Administrator-Rollen Und mehr

($25/Monat pro Benutzer):

Dropbox Paper-Bewertungen der Benutzer

G2: 4.1/5 (4,000+ Bewertungen)

4.1/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

Verlieren Sie nicht Ihren Flow mit Workflowy 🙅

Workflowy ist ein ziemlich gutes tool, wenn es um das Erstellen von Notizen geht.

Allerdings hat es einen minimalen kostenlosen Plan.

Darüber hinaus bietet der kostenpflichtige Plan keine erweiterten Features für das Aufgabenmanagement, die Teams benötigen, um ein Projekt von Anfang bis Ende durchzuführen.

keine ideale Situation, wenn man versucht, all die Ideen zu dokumentieren, die im Flow sind 🤷

Und obwohl wir einige erfolgreiche Workflowy-Alternativen erwähnt haben, steht ClickUp an erster Stelle.🏆

Mit ClickUp erhalten Sie eine leistungsstarke Hierarchie Struktur um Ihnen die Verwaltung Ihres Workflows zu erleichtern, eine Multitask-Symbolleiste die Sie verwenden können, um Änderungen in großen Mengen vorzunehmen, sowie eine Vielzahl von integrationen für alle Ihre Bedürfnisse.

Warum also nicht heute noch kostenlos in ClickUp einsteigen damit die Dinge reibungslos fließen!