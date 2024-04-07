Notion vs. Evernote – Welches Notiz-Tool ist im Jahr 2025 besser?

Notion vs. Evernote _, was ist deine Wahl?

Ob es um das Notieren von meeting-Notizen , Erinnerungen oder ein schnelles Ramen-Rezept, das Ihnen ein Kollege mitgegeben hat - Notizen 🗒️ gehören zu Ihrem Alltag.

Und Notizen machen ist ganz einfach!

Was nicht ist, ist eine hervorragende App für Notizen zu entdecken, die genau zu Ihnen passt. 😒

keine Sorge. Wir haben dich._

Wir helfen dir bei der Auswahl der richtigen App für Notizen, indem wir Notion mit Evernote vergleichen und sogar eine tolle Alternative zu beiden Apps vorstellen.

Der Hauptunterschied zwischen Notion und Evernote besteht darin, dass Evernote ein Tool zur Erstellung von Notizen ist, mit dem Benutzer ihre Dateien in einem Tool organisieren können, während Notion ein All-in-One-Tool ist projektmanagement-Software die Ihnen hilft, Ihre Notizen und Ihre Arbeit in einem einzigen Space zu verwalten.

In diesem Artikel gehen wir auf alle Details ein, die Notion und Evernote voneinander unterscheiden.

Was ist Notion?

Über NotionNotion ist eine App zum Aufnehmen von Notizen mit einer recht einfachen Benutzeroberfläche. Abgesehen davon, dass Sie digitale Notizen wie eine gewöhnliche Notizen App machen können, können Sie auch ein Bißchen Projekt- und Aufgabenmanagement erledigen.

Notion Key Features

Vorlagen

Code Blöcke

Boards

Zusammenarbeit in Echtzeit

Notion Preisgestaltung

Personal Plan (kostenlos) : Synchronisierung von Geräten, Freigabe von bis zu fünf Gästen und unbegrenzte Seiten

: Synchronisierung von Geräten, Freigabe von bis zu fünf Gästen und unbegrenzte Seiten Personal pro ($4/Monat) : unbegrenzte Gäste und unbegrenzte Datei-Uploads, und Versionsverlauf

: unbegrenzte Gäste und unbegrenzte Datei-Uploads, und Versionsverlauf Team ($8/Benutzer pro Monat): unbegrenzte Mitglieder im Team, erweiterte Berechtigungen und gemeinsamer Workspace

Was ist Evernote?

Über Evernote Die Evernote App gibt es schon ewig und hat neueren Notiz-Apps wie Apple Notes und Google Keep immer wieder den Rang abgelaufen.

Evernote ist nicht nur eine der top-Apps für Notizen aber sie wagt sich jetzt auch in die Welt der Aufgabenverwaltung.

Der typische Evernote-Benutzer verwendet das Tool aus verschiedenen Gründen, die von der Erstellung einer täglichen Notiz über eine Erinnerung bis hin zum Bullet Journaling reichen.

Evernote Schlüssel-Features

Web Clipper

Textsuche in PDFs und Dokumenten

Scannen von Dokumenten

Audio-Notizen

Evernote-Preise

Basic (kostenlos) : umfangreiche Formatierung, Web Clipper und Synchronisierung mit bis zu zwei Geräten

: umfangreiche Formatierung, Web Clipper und Synchronisierung mit bis zu zwei Geräten Premium ($7,99/Monat) : PDF-Anmerkungen, Offline-Notizen und benutzerdefinierte Vorlagen für Evernote erstellen Business ($14.99/Benutzer pro Monat) : Verlauf der Teamaktivitäten, Zusammenarbeit in freigegebenen Spaces und Team-Management

: PDF-Anmerkungen, Offline-Notizen und benutzerdefinierte Vorlagen für Evernote erstellen

Evernote vs. Notion Features im Vergleich

KI-Funktionen

Notion

Die KI-Funktionen von Notion sind darauf ausgelegt, die Produktivität und Organisation der Benutzer zu verbessern. Eines der wichtigsten Features sind die maschinellen Lernalgorithmen, die Informationen aus Bildern und Dokumenten extrahieren und taggen können.

Wenn ein Benutzer ein Bild oder ein Dokument hochlädt, kann die KI von Notion automatisch wichtige Informationen wie Daten, Namen und Speicherorte erkennen und die Daten dann in einem Tabellenformat organisieren. So lassen sich komplexe Informationen leicht verwalten und nachverfolgen.

Evernote

Die KI-Notizbereinigung von Evernote ist ein Feature, das maschinelles Lernen nutzt, um Notizen zu analysieren und zu kategorisieren, damit sie besser organisiert und leichter auffindbar sind.

Das KI Note Cleanup Feature von Evernote hilft Benutzern, ihre Notizen zu organisieren und den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten.

Speicher

Notion

Notion zeichnet sich hier aus.

Keiner ihrer Pläne hat ein Limit für den Speicher, mit Ausnahme der Testversionen ihres Team-Plans.

Aber sie haben ein Limit für den Datei-Upload.

Evernote

Evernote hingegen hat ein Speicher Limit von 60MB Uploads pro Monat für seinen Basis Plan.

Für mehr Speicher müssen Sie eine Menge Geld bezahlen.

Notion

Notion hat in seinem kostenlosen Plan ein Limit von 5 MB Dateigröße. Das ist sehr wenig im Vergleich zu anderen Optionen auf dem Markt.

Wenn Sie jedoch mehr benötigen, müssen Sie entweder auf den kostenpflichtigen Plan umsteigen oder Elemente löschen, um Platz zu schaffen. Die eine Option kostet Sie Geld, die andere verschwendet Ihre Zeit.

Evernote

Evernote ist in diesem Fall ein bisschen großzügiger. Mit der App können Sie kostenlos Notizen mit einer Größe von bis zu 25 MB aufnehmen.

Aber ist das genug für Sie?

Wenn Ihre Notizen nur aus Nur-Text bestehen, dann sicher.

aber mit Bildern und anderen Multimedia-Inhalten?

Das wird sehr eng werden!

Integrationen

Der Hauptunterschied zwischen Notion und Evernote liegt in den Integrationsmöglichkeiten. Evernote lässt sich mit den meisten gängigen Tools wie Gmail integrieren, während Notion die meisten wichtigen Integrationen fehlen.

Notion

Die Integration ist leider die größte Schwäche von Notion.

Möglicherweise müssen Sie sich für Ihre Integrationen auf Zapier oder Automate verlassen, da es keine direkten Integrationen mit den meisten anderen Tools wie Gmail, Microsoft Outlook und Zoom gibt.

Das kann ärgerlich sein, weil es so viele bessere Alternativen gibt, die keine Hilfe bei der Integration mit Ihren bevorzugten Apps benötigen.

Evernote

Evernote ist bei den Integrationen weit voraus.

Sie können einige der beliebtesten Tools bequem in Evernote integrieren, wie z. B.:

Google Mail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Suchfunktionalität

Notion

In Notion können Sie Notizen mit der Funktion Schnellsuche suchen. Um dies zu erledigen, müssen Sie die Schlüsselwörter eingeben, nach denen Sie suchen.

Danach können Sie Ihre Suche nach Ihren Wünschen sortieren.

Einige der Sortieroptionen sind:

Erstellt: Nachrichten zuerst

Erstellt: älteste zuerst

Beste Treffer

Evernote

Evernote ist mit seiner Suchfunktion ein wenig fortschrittlicher. Es gibt viele Möglichkeiten, mit dieser App für Produktivität Dinge schnell zu finden:

Verwenden Sie die beschreibende Suche und geben Sie etwas ein wie "Notizen mit Bildern" oder "Notizen mit Budgets"

Suchen Sie nach Dingen in einem bestimmten Notizbuch, indem Sie Notizbuch:*Name des Notizbuchs einfügen* eingeben

Erstellen Sie eine gespeicherte Suche, um schnell etwas zu finden, anstatt immer wieder die Leiste zu benutzen

Evernote Vs Notion: Was ist besser?

Sowohl Notion als auch Evernote sind hervorragende Optionen für die Verwaltung von Notizen, Aufgaben und Projekten. Beide haben jedoch ihre eigenen einzigartigen Features, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind.

Notion ist eine gute Wahl für alle, die einen anpassbaren Workspace bevorzugen, in dem sie verschiedene Arten von Daten an einem Ort organisieren und verwalten können. So eignet sich Notion hervorragend für Projektmanagement, Notizen und sogar für persönliche Tagebücher. Darüber hinaus erleichtert die Vorlagen-Funktion von Notion den Einstieg und die schnelle Erstellung verschiedener Arten von Seiten.

Auf der anderen Seite ist Evernote eine großartige Option für diejenigen, die Wert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit legen. Das Hauptaugenmerk von Evernote liegt auf dem Erstellen und Organisieren von Notizen und Aufgaben. Es verfügt über ein leistungsstarkes Feature, mit dem Benutzer Notizen anhand von Schlüsselwörtern oder Tags leicht finden können. Dadurch eignet sich Evernote hervorragend für die Recherche und Nachverfolgung von Ideen.

Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen Notion und Evernote von den persönlichen Vorlieben und der Art der Arbeit ab, die Sie zu erledigen haben.

Wenn Sie Wert auf benutzerdefinierte Anpassungen und Flexibilität legen, ist Notion möglicherweise die bessere Wahl für Sie. Wenn Sie Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit bevorzugen, ist Evernote vielleicht die bessere Wahl. Beide sind großartige Optionen, und es lohnt sich, beide auszuprobieren, um zu sehen, welche für Sie am besten geeignet ist.

Notion vs Evernote auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, wie die Meinungen zu Evernote und Notion ausfallen. Wenn Sie suchen Notion vs. Evernote auf Reddit sind sich viele Benutzer einig, dass Notion eine größere und nützlichere Auswahl an Features bietet:

"Notion erledigt alles, was ich mir bei der Organisation und dem Layout von Notizen von Evernote gewünscht hätte. Außerdem ist es viel besser für die Zusammenarbeit geeignet. Mein Geschäft nutzt es für unsere gesamte strategische Planung im gesamten Team."

Andere Reddit Benutzer merken an, dass Evernote die bessere Wahl ist, wenn Sie einen digitalen Aktenschrank suchen:

"Evernote ist immer noch der bessere digitale Aktenschrank für ein universelles Archiv und das hat einen Platz in einem persönlichen Workflow."

Brauchen Sie eine Notion vs. Evernote Alternative? Meeting ClickUp

Die beste App ist diejenige, die sich effizient an Ihre Bedürfnisse oder die Ihres Unternehmens anpasst.

Und diese App ist ClickUp.

ClickUp ist eine der weltweit am höchsten bewerteten projekt management tool.

Es ist ein Projektmanagement tool, das viel günstiger ist als Evernote und bessere Features für Notizen bietet als Notion.

Hier sind einige der wichtigsten Features, die Sie sicher beeindrucken werden:

1. ClickUp Notepad

Sie können so viele Notizen erstellen, wie Sie möchten ClickUp's Notepad .

Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. ClickUp's Rich Text Bearbeitung bietet Ihnen die Möglichkeit, Kopfzeilen, kursive Schriftarten, numerische Listen, Code-Schnipsel und mehr hinzuzufügen.

Aber hier ist das coolste aller coolen Features unseres Notepads:

Du kannst jede Ihrer Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln .

Dazu müssen Sie nur Folgendes erledigen:

Klicken Sie auf + innerhalb einer Notiz oder auf die Notizoptionen

Wählen Sie eine Liste, um Anpassungen vorzunehmen

Umwandlung von Notizen in umsetzbare Aufgaben in ClickUp

Und das war's auch schon. Ihre Notiz ist jetzt eine Aufgabe, an der Sie und Ihr Team arbeiten können!

2. ClickUp Dokumente

Manchmal reichen Notizen nicht aus.

In diesem Fall können Sie sich an ClickUp's Dokumente .

Hier können Sie eine wissensbasis oder im Wiki-Bereich. Teilen Sie es mit jedem, den Sie mögen, sowohl privat als auch öffentlich, indem Sie einen Link zum Freigeben verwenden.

Sie können Ihre Dokumente auch vor unerwünschten Bearbeitungen schützen, indem Sie einfach die Option Schütze diese Seite aktivieren und einen Kontext für Ihr Publikum hinzufügen.

Ihre Dokumente können sogar von Google und anderen Suchmaschinen indexiert werden.

In Docs können Sie so viele Seiten hinzufügen, wie Sie möchten.

Sie können sogar Seiten innerhalb einer bestehenden Seite (übergeordnete Seite) erstellen, indem Sie sie "verschachteln".

Um Ihre Arbeit zu erleichtern, können Sie mit ClickUp auch Dokument-Vorlagen erstellen. Auf diese Weise können Sie zeit sparen anstatt die gleichen Dokumente immer wieder neu zu erstellen.

Und mit diesen Formatierungs-Features können Sie sicherstellen, dass Ihr Dokument das perfekte Aussehen und den perfekten Stil hat:

Dokustil: Wählen Sie den Stil, der Ihr Dokument und Ihre Arbeit am besten repräsentiert - wissensbasierter Stil, klassischer Stil oder Blogstil

Wählen Sie den Stil, der Ihr Dokument und Ihre Arbeit am besten repräsentiert - wissensbasierter Stil, klassischer Stil oder Blogstil Titelbild: Fügen Sie ein Titelbild aus der Galerie, Ihrem Desktop, einem Link oder der Unsplash-Bibliothek hinzu

Fügen Sie ein Titelbild aus der Galerie, Ihrem Desktop, einem Link oder der Unsplash-Bibliothek hinzu Untertitel: Fügen Sie einen Untertitel hinzu, um Ihrem Publikum den Kontext zu verdeutlichen

Sie brauchen auch nicht nach Apps für Anmerkungen zu suchen, denn ClickUp hat PDF-Anmerkungen auch!

3. ClickUp AI ClickUp's KI-gestützter Schreibassistent ist ein

KI-Tool wird von zahlreichen Abteilungen in verschiedenen Branchen genutzt, um überzeugende Inhalte zu erstellen, die das Geschäft voranbringen. Die Plattform nutzt die Kraft der künstlichen Intelligenz, um den Schreibprozess zu rationalisieren und zu verbessern, so dass Teams leichter zusammenarbeiten und hochwertige Inhalte produzieren können, die bei ihrem Zielpublikum Anklang finden.

Mit dem Schreibassistenten von ClickUp können Benutzer:

Zusammenfassen von Notizen in Sekundenschnelle

Elemente für Aktionen generieren

Notizen formatieren

4. ClickUp Mindmaps Lassen Sie Ihrer kreativen Seite freien Lauf, denn ClickUp hat einen Platz für Ihre Ideen mit

Mindmaps .

Erstellen und projekte organisieren , Aufgaben und Konzepte direkt hier im Aufgabenmodus. Oder verwenden Sie den Modus "Leer" für ein Brainstorming ohne Verbindung zu Aufgaben.

Erstellen einer Karte im Leermodus

ClickUp: Die Antwort auf die Evenote vs. Notion-Debatte

Es steht außer Frage, dass Notion und Evernote zu den bekanntesten Apps für Standard-Notizen gehören.

Aber sie haben ihre Grenzen.

Ob es nun der Preis oder der begrenzte Speicher ist, es ist eine schwierige Entscheidung.

Was Sie wirklich brauchen, ist ein Tool, das alles bietet, was Evernote und Notion können und mehr.

glücklicherweise ist ClickUp genau das, was Sie brauchen

Es ist das ultimative produktivität tool das Ihnen als Projektmanager, Notizensammler, Aufgabentracker, Dokumentenmanager, Erinnerungstool und vieles mehr dienen kann.

klingt wie ein abgeschlossenes Paket?

Dann clickUp heute kostenlos erhalten und machen Sie das Aufnehmen von Notizen einfach, unterhaltsam und sinnvoll.

