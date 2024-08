10 beste Software für das Kundenerlebnis im Jahr 2024

"Mache einen Kunden, nicht einen Verkauf." Ich schwöre auf diesen Ansatz, wenn es um Kundenerfahrungen geht. Ich habe es zu meiner Priorität gemacht, starke Beziehungen zu meinen Kunden zu pflegen, indem ich Vertrauen und Loyalität aufbaue.

Natürlich gab es auf meinem Weg auch einige Stolpersteine - uneinheitliche Qualität des Kundendienstes, langsame Reaktionszeiten, fragmentierte Kundendaten und mangelnde Personalisierung - ich habe alles erlebt.

Aber die Rückschläge haben mich gelehrt, dass mit den richtigen Tools und dem richtigen Ansatz eine außergewöhnliche Kundenerfahrung zur zweiten Natur wird.

In diesem Blog habe ich eine Liste der 10 besten Customer Experience Software-Tools zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen können, Kundendaten zu zentralisieren, Feedback über verschiedene Kanäle zu sammeln und das Kundenverhalten zu analysieren, um die Kundenzufriedenheit insgesamt zu verbessern.

Worauf sollten Sie bei Customer Experience Software achten?

Nach der Bewertung zahlreicher Softwarelösungen für das Kundenerlebnismanagement habe ich Schlüsselfaktoren identifiziert, die Sie berücksichtigen sollten, um die Interaktion mit Ihren Kunden zu verbessern und Ihre Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen:

Flexibel und anpassungsfähig: Wählen Sie eine Customer Experience (CX)-Software, die sich an jede Art von Geschäft anpasst und Ihre individuellen Anforderungen erfüllt, unabhängig von der Größe und Art Ihres Unternehmens

Einfach zu konfigurieren: Suchen Sie nach einer CX-Software, die nahtlos zu konfigurieren ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie das System einfach einstellen können, ohne tiefgreifende Code-Kenntnisse zu benötigen. Prüfen Sie auch, ob das Tool Ihren Softwareentwicklern und -designern erlaubt, Ihr Umfrageprogramm zu implementieren

Kundenerfahrungsanalysen: Entscheiden Sie sich für eine Kundenerfahrungssoftware mit Omnichannel-CX-Analysen. Damit können Sie Kundendaten aus verschiedenen Kanälen, wie z. B. sozialen Medien, E-Mails, Call-Center-Interaktionen usw., sammeln und analysieren und datengesteuerte Entscheidungen treffen

Vorhersagefähigkeiten: Wählen Sie Tools aus, die prädiktive Analysen bieten, um der Kundenabwanderung und Unzufriedenheit einen Schritt voraus zu sein, indem Sie die Kundenerfahrung in verschiedenen Phasen der Customer Journey messen

Integrationen: Businesses nutzen mehrere Apps, um ihre Geschäfte abzuwickeln. Suchen Sie also nach einer Plattform für das Kundenerlebnismanagement, die sich in Ihre bestehenden Apps integrieren lässt und Ihren Workflow personalisiert

Automatisierung: Suchen Sie nach einer CX-Lösung, die automatisch Kundenfeedback sammelt, schnelle Antworten auf Abfragen liefert, Tickets auf der Grundlage der Kundenanforderungen an Agenten zuweist usw.

Die 10 besten Softwarelösungen für das Kundenerlebnis

Die Verbesserung der Kundenerfahrung ist für Ihr Geschäft heute wichtiger denn je, und die Wahl der richtigen Software kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der 10 besten Softwarelösungen für die Kundenzufriedenheit, basierend auf ihren Features, Preisen, Limitierungen und Kundenrezensionen.

Diese können Ihnen helfen, einen außergewöhnlichen Service zu bieten und dauerhafte Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen.

1. ClickUp (Am besten für Kundenkommunikation und -management)

Unter ClickUp ist einer unserer wichtigsten Werte der Aufbau einer kundenorientierten Kultur. Alles, was wir erledigen, ist kundenorientiert, und so nutzen wir natürlich ClickUp, um unsere Kunden zu begeistern!

Von der Kundenkommunikation bis zum Client-Management, Kundenanalysen und Projektmanagement, kundendienstziele einstellungen und Zusammenarbeit im Team-ClickUp hilft bei der Automatisierung und Rationalisierung des gesamten CX-Workflows.

Mit dem ClickUp CRM-Lösung kann ich die Vertriebspipeline visualisieren, Kundenkonten nachverfolgen und Kundenbeziehungen verwalten. Sie können auch Ihre gesamte Kundendatenbank auf ClickUp aufbauen und damit auf alle relevanten Informationen und Dokumente zugreifen.

mit der CRM-Lösung von ClickUp Kundendaten effizient verwalten und detaillierte Einblicke erhalten

ClickUp Dashboards sind der perfekte Weg, um Ihren Customer Lifetime Value zu überwachen. Die über 50 Widgets geben Ihnen erweiterte Einblicke in das Kundenverhalten. Sie können auch Trends nachverfolgen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial finden und Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zuweisen, um Ihre Kundenerfahrung zu verbessern. ClickUp Software für das Projektmanagement von Kundenprojekten macht es Kundendienstteams leicht, mit allen Kundenaktualisierungen synchronisiert zu bleiben. Sie können ganz einfach Aufgaben delegieren, Prioritäten setzen und Probleme kennzeichnen, um sicherzustellen, dass alle Aufwände aufeinander abgestimmt sind.

verbessern Sie die Kundenkommunikation und sorgen Sie für schnelles Handeln mit der ClickUp Customer Project Management Software_

Eines der herausragenden Features unserer Plattform ist ClickUp Gehirn . Es ist ein KI-Assistent, der das Kundenmanagement verbessert, indem er:

Zusammenfassen von Kundenanrufen und Produktfeedback

Generierung von Kundenumfragen

Personalisierte Kampagnen erstellen

Generierung benutzerdefinierter Kundenantworten

Erstellung von Kundendienstanleitungen

personalisieren Sie die Kundeninteraktion und verbessern Sie das Kundenerlebnis mit ClickUp Brain

ClickUp Vorlagen eignen sich hervorragend, um alle Ihre Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg zu rationalisieren. Sie können Kundeninteraktionen einfach verwalten und die Beziehungen zu Ihren Kunden verbessern mit ClickUp's Vorlage für die Verwaltung mehrerer Engagements . Sie hilft bei der Nachverfolgung von Aufgaben und Terminen in verschiedenen Kundenprojekten, bei der Überwachung des Fortschritts und bei der Priorisierung von Workloads. Sie können damit auch Aufgaben organisieren, Ressourcen verwalten und mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

ClickUp's Vorlage für die Verwaltung mehrerer Engagements

Die Kommunikationsplan Vorlage von ClickUp hat meinem Team geholfen, eine effektive Messaging-Strategie zu entwickeln, um eine klare und konsistente Kommunikation mit den Kunden sicherzustellen. Probieren Sie es aus, wenn Sie Ihr gewünschtes Publikum im Einzelnen ansprechen, die besten Kommunikationskanäle identifizieren und den Erfolg Ihrer Kommunikationsaufwendungen messen möchten.

ClickUp's Communication Plan

Die Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage eignet sich hervorragend zur Messung der Kundenzufriedenheit. Sie hilft Ihnen zu verstehen, was Kunden über Ihr Produkt denken. Sie können damit auch Kundenumfragen erstellen, Antworten erfassen, Umfrageergebnisse auswerten und Möglichkeiten zur Verbesserung der Kundenerfahrung ermitteln.

ClickUp's Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen

ClickUp beste Features

Visualisieren Sie Kunden Incidents und Risikotrends: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die risikoreichsten Kundensegmente, identifizieren Sie Gründe für die Kundenabwanderung und erstellen Sie Umsatzprognosen mitClickUp Dashboards

mit ClickUp Dashboards lassen sich Trends in verschiedenen Kundensegmenten erkennen und Umsatzprognosen erstellen

E-Mail-Integration: Automatisieren Sie die Kundenkommunikation und senden Sie Onboarding-E-Mails oder Projekt-Updates an die Kunden mitClickUp's E-Mail-Integration

versenden und Empfangen von Kunden E-Mails direkt in ClickUp

Generieren Sie benutzerdefinierte Inhalte: Verbessern Sie die Kundenerfahrung durch personalisierte Kommunikation mitClickUp Gehirn *Sammeln Sie relevante Daten: Holen Sie Kundenfeedback ein und wandeln Sie es in umsetzbare Elemente um mitClickUp Formulare *Workflow automatisieren: Stellen Sie eine schnelle Kundenreaktion sicher, indem Sie Aufgaben automatisieren mitClickUp Automatisierungen ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer finden das anfängliche Setup und den Anpassungsprozess aufgrund des riesigen Arrays an Optionen und Features zeitaufwändig

Die mobile App verfügt nicht über die volle Funktion der Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Geschäft: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

2. HubSpot (Am besten für die Automatisierung des Kundendienstes)

via HubSpot Die KI-gestützte Kundendienstsoftware von HubSpot hilft bei der Rationalisierung des Kundensupports und der Automatisierung des Kundendienstes. Sie bietet eine zentralisierte Kundendatenbank zur Ansicht von Kundenzustandsbewertungen, Produktnutzung und Tickets.

Das Beste am CRM von HubSpot ist die Möglichkeit, Kundenfeedback durch benutzerdefinierte Umfragen zu sammeln. Es bietet einen detaillierten Service-Analysebericht, der dabei hilft, Abwanderungsrisiken zu erkennen und Bereiche zu finden, in denen die Kundenzufriedenheit erhöht werden kann.

Darüber hinaus analysiert die KI-Integration Kundeninteraktionen und liefert Erkenntnisse zur Personalisierung der Kundenkommunikation auf der Grundlage der Kanäle und der Art des Problems.

HubSpot beste Features

Automatische Weiterleitung von Kunden an den richtigen Agenten oder das richtige Team mit KI-gesteuerten Chatbots

Erhalten Sie einheitliche Kundeneinblicke, um den Kundenservice zu verbessern und Kunden zu binden

Verbessern Sie die Kundeneffizienz mit einem Helpdesk und einem robusten Ticketing Workspace

Bieten Sie personalisierte Kundenportale an, um die Kundenerfahrung zu verbessern

HubSpot Limits

HubSpot bietet Jahresverträge an, was zu höheren Anfangskosten führt

Es bietet keine A/B-Tests für niedrigere Pläne

HubSpot-Preise

Gratis-Tools

Start-Kundenplattform: $20 pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

$20 pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung Professionelle Kundenplattform: $1300 pro Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung

$1300 pro Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise-Kundenplattform: 4.300 $ pro Monat für 7 Benutzer

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

3. Podium (Am besten für maßgeschneiderte Marketingkampagnen)

via Podium Podium ist ein Tool zur Kundeninteraktion, das Geschäften hilft, Kundeninformationen zu verwalten, client-Empfehlungen , Online-Bewertungen und Kundennachrichten. Das Feature "Kontaktprofile" vereinfacht die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg und ermöglicht es Ihnen, für jeden Client ein individuelles Erlebnis zu schaffen.

Das Beste an der Customer Experience Management Software von Podium ist, dass Sie jedem Kundenprofil Tags hinzufügen können, wie z. B. VIP-Kunde, Gründer und Shops Retail, um Ihre Nachrichten auf die Eigenschaften des Kunden zuzuschneiden.

Podium beste Features

Versenden Sie schnelle Umfragen über Textnachrichten und erhalten Sie Echtzeit-Einblicke von Kunden

Verstehen Sie, wo sich die Kunden in ihrer Phase befinden, und personalisieren Sie ihre Erfahrungen

Erstellen Sie personalisierte Nachrichten mit KI für Text-Marketing-Kampagnen

Nutzen Sie KI für den Vertrieb, die Planung von Anrufen und die Automatisierung der Kundenkommunikation

Podium Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für die Nachrichtenübermittlung

Sie müssen eine erhebliche Bearbeitungsgebühr zusätzlich zu den bestehenden Kosten für die Annahme von Zahlungen von Kunden zahlen

Preise für Podium

Kern : 399 $ pro Monat

: 399 $ pro Monat Pro : $599 pro Monat

: $599 pro Monat Signatur: Benutzerdefinierte Preise

Podium Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4. Zendesk (am besten geeignet für die Verwaltung von Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle)

via Zendesk Das dialogorientierte CRM von Zendesk ist ein großartiges Tool zur Personalisierung von Kundenerlebnissen und zur Kundenbindung. Es hilft Ihnen, jederzeit mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben. Sie können auf alle Kundennachrichten und -interaktionen über verschiedene Kanäle hinweg an einem Ort zugreifen und einfach über eine integrierte Schnittstelle antworten.

Das Feature "Agent Copilot" führt Agenten zu schnelleren Lösungen, indem es die nächsten Schritte vorhersagt, Maßnahmen empfiehlt und den Workflow automatisiert.

Zendesk beste Features

Genießen Sie Multichannel-Support für E-Mail, Chat, Telefon und soziale Medien, um alle Kunden zu unterstützen

Fügen Sie benutzerdefinierte Nachrichten zu Ihrer Website, mobilen App, beliebten sozialen Kanälen und verschiedenen Tools für die Produktivität im Geschäft hinzu, um Kunden und Geschäftspartnern sofortigen Support zu bieten

Leiten Sie eingehende Interaktionen automatisch an Agenten weiter, basierend auf den Anforderungen des Kunden

Beschränkungen von Zendesk

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen für die Optimierung von Support-Ticketing-Workflows

Begrenzte eCommerce-Integrationen

Preise für Zendesk

Kostenlos: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Suite Team : 55 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

: 55 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung Suite Growth: $89 pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

$89 pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung Suite Professional: $115 pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

$115 pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5.000+ Bewertungen)

4.3/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,000+ Bewertungen)

5. Birdeye (Am besten für detaillierte Kundeneinblicke)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Birdeye ist eine KI-gestützte Software zur Kundenerfahrung, die Kundenfeedback in Echtzeit sammelt und analysiert und Ihnen dabei hilft, Möglichkeiten zur Verbesserung der Kundenerfahrung zu erkennen. Das KI Messaging Feature ermöglicht es Ihnen, Kunden über verschiedene Kanäle hinweg zu verbinden, zu konvertieren und mit ihnen in Kontakt zu treten.

Das Beste an diesem Tool ist, dass Sie Kundenrezensionen mit denen lokaler Wettbewerber vergleichen können, um die Stärken und Schwächen Ihres Geschäfts zu ermitteln. Außerdem hilft es Ihnen, Trends bei der Kundenbindung zu erkennen und den Aufwand entsprechend zu optimieren.

Birdeye beste Features

Umwandlung von Umfrageantworten und Kundenrezensionen in Support-Tickets

Erfassen Sie Zahlungen, senden Sie Erinnerungen an Termine und bitten Sie um Bewertungen und Empfehlungen - alles über eine einzige Plattform

Nutzen Sie die mobile App von Birdeye, um auch unterwegs mit Ihren Kunden in Verbindung zu treten

Starten Sie automatisierte Umfragekampagnen, um sofortiges Kundenfeedback zu erhalten

Birdeye-Einschränkungen

Mehrsprachige Support-Optionen sind limitiert

Es unterstützt keine erweiterte Filterung oder Segmentierung von Kundendaten

Birdeye Preise

Benutzerdefinierte Preise je nach Größe des Geschäfts und der Branche

Bewertungen und Beurteilungen von Birdeye

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

6. Zoho Desk (Am besten für KI-gestützten Kundenservice)

via Zoho-Schreibtisch Zoho Desk ist eine umfassende Software für die Verwaltung von Kundenerfahrungen zur Lösung von Abfragen, Nachverfolgung von Bewertungen der Kundenzufriedenheit, Automatisierung von Arbeitsabläufen und Identifizierung von Problemen im Kundenservice.

Zia, der KI-gestützte Assistent von Zoho, ist in die Website und App integriert. Kunden können mit Zia chatten, um relevante Antworten auf ihre Abfragen zu erhalten. Der KI-Assistent analysiert die Stimmung, die hinter jedem Ticket steht, und fügt den Kontext hinzu, damit Sie geeignete Lösungen anbieten können.

Zoho Desk bietet ein Omnichannel-Ticketing-System und eine intuitive Ansicht der Tickets, damit Sie Tickets schnell lösen und die Kundenerfahrung verbessern können. Außerdem wird Zoho CRM automatisch in Zoho Desk integriert, um auf relevante Daten zuzugreifen und den Kunden personalisierte Lösungen zu bieten.

Zoho Desk beste Features

Sammeln Sie Support-Tickets aus verschiedenen Kanälen und organisieren Sie sie in einer Oberfläche, um die Reaktionszeit des Kunden zu verkürzen

Verhindern Sie Überschneidungen von Tickets mit dem Feature zur Kollisionserkennung von Agenten

Messung der Kundenzufriedenheit durch erweiterte Analysefunktionen und Identifizierung von Verbesserungspotenzialen

Erhalt von Benachrichtigungen über nicht hilfreiche Lösungen mit dem KI-gestützten Assistenten

Grenzen von Zoho Desk

Limitierte Möglichkeiten der Dashboard Berichterstellung

Es wurde berichtet, dass Zoho Desk Probleme bei der Integration mit Office 365 hat

Preise für Zoho Desk

Kostenlos: 15-tägige Testversion

15-tägige Testversion Express: $7 pro Monat und Benutzer

$7 pro Monat und Benutzer Standard : $14 pro Monat und Benutzer

: $14 pro Monat und Benutzer Professionell : $23 pro Monat und Benutzer

: $23 pro Monat und Benutzer Enterprise: $40 pro Monat und Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (5,000+ Bewertungen)

4.4/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

7. GainSight (Am besten für die Implementierung von Selbstbedienung für Kunden)

via Gainsight GainSight ist eine weitere effektive Software für das Kundenerlebnismanagement. Sie bietet zentralisierte Self-Service-Ressourcen, automatisierte Call-to-Actions und In-App-Engagement-Features für einen reibungslosen Kundeneinstieg. Sie können Kunden auch direkt in der App kontaktieren, um das Onboarding zu beschleunigen.

Gainsight hilft Ihnen in jeder Phase der Customer Journey Feedback zu sammeln und zu analysieren und Trends zu erkennen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Beste daran ist, dass es alle strukturierten und unstrukturierten Kundendaten wie Umfrageantworten, Online-Bewertungen und Meeting-Notizen an einem Ort zusammenfasst. Dies hilft Ihnen, Dateneinblicke in umsetzbare Elemente umzuwandeln.

GainSight beste Features

Personalisierung des Benutzererlebnisses auf der Grundlage von Kundenanforderungen durch erweiterte Optionen wie bedarfsbasierte und verhaltensbasierte Segmentierung

Identifizieren Sie die Ursachen für eine schlechte Kundenerfahrung und arbeiten Sie mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um diese zu beheben

Nutzen Sie die eingebauten analytischen Features zur Nachverfolgung der wichtigsten Schlüssel für das Engagement und Verhalten der Benutzer

GainSight Einschränkungen

Es fehlt ein Predictive Analytics Feature zur Prognose der Kundenabwanderung

Preise für GainSight

Essentials : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

GainSight Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

8. Qualtrics (Am besten für die Verwaltung von Umfragen)

via Qualtrics Qualtrics verwendet einen datengesteuerten Ansatz zur Verbesserung der Kundenerfahrung. Es sammelt und analysiert unstrukturiertes und strukturiertes Kundenfeedback über verschiedene Kanäle während der gesamten Customer Journey und ermöglicht es Ihnen, Kundeninteraktionen zu analysieren und abzuwägen, welche Kundenkontaktpunkte am wichtigsten sind.

Das Feature zur Automatisierung von Qualtrics weist Aktionen automatisch den richtigen Teams zu, um schnell auf Kundenabfragen zu reagieren. Sie hilft auch bei der Erstellung von Kundensegmenten und Profilen zur Personalisierung von Client-Interaktionen.

Qualtrics beste Features

Erhalten Sie Echtzeit-Warnungen, wenn bestimmte Auslöserwörter oder -begriffe im Kundenfeedback erkannt werden

Zugriff auf benutzerdefinierte Vorlagen für Umfragen, um die Anforderungen verschiedener Kunden zu erfüllen

Zentralisierung aller Kundeninteraktionen und -feedbacks an einem Ort, um umfassende Kundenprofile zu erstellen und die Kundenerfahrung zu personalisieren

Automatisierung von Workflows zur Bereitstellung schneller Lösungen für Kunden und zur Vorhersage des Kundenverhaltens

Qualtrics Einschränkungen

Sie benötigen einige Code-Kenntnisse, um Umfragen über die verfügbaren Grundoptionen hinaus benutzerdefiniert zu gestalten

Es gibt keine ausreichenden Tools für die Bearbeitung von Massendaten

Qualtrics Preise

Benutzerdefinierte Preise je nach Größe des Geschäfts und der Branche

Qualtrics-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: N/A

9. Live Agent (am besten geeignet für einen Multichannel-Helpdesk)

via Liveagent Live Agent ist eine vollständig benutzerdefinierte Kundenerlebnisplattform mit fortschrittlichen Helpdesk-, Selbstbedienungs- und Ticketmanagement-Features. Mit seinem Live-Chat Widget können Agenten schnell auf Kundenanfragen reagieren. Sie können es in jede Website und App für einen schnellen Kundenservice integrieren.

Live Agent stellt Ihnen auch die Software zur Verfügung, die Sie benötigen, um ein Callcenter einzurichten, das komplexe Abfragen bearbeitet und einen personalisierten Support bietet. So können Sie das Vertrauen und die Loyalität Ihrer Kunden stärken.

Was diese Software von anderen Softwarelösungen für die Kundenbetreuung abhebt, ist die Integration von Apps für soziale Medien. Sie können direkt vom Ticketingsystem aus mit Kunden über Social Media Apps in Verbindung treten.

Live Agent beste Features

Verwalten Sie Kundennachrichten auf verschiedenen sozialen Plattformen an einem Ort, wodurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Sie den Überblick über die Kommentare, Direktnachrichten und Erwähnungen Ihrer Kunden verlieren

Unterstützung der Agenten bei der Nachverfolgung von Problemen, die nicht sofort gelöst werden können, mit der Ticketing-Software

Verfolgen Sie den Weg des Kunden zur Lösung seines Tickets in einem Thread mit dem hybriden Ticketstream Feature

Einschränkungen für Live-Agenten

Einige Benutzer halten die Funktionen zur Berichterstellung für verbesserungswürdig

Auf der Hauptseite können Sie keine Ansichten der Tags von Tickets sehen

Live Agent Preise

Kostenlos: 30-tägige Testversion

30-tägige Testversion Klein : $15 pro Monat und Benutzer

: $15 pro Monat und Benutzer Mittel : $35 pro Monat und Benutzer

: $35 pro Monat und Benutzer Groß : $59 pro Monat und Benutzer

: $59 pro Monat und Benutzer Enterprise: 85 $ pro Monat und Benutzer

Live Agent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

4.5/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

10. Medallia (am besten für umfassendes Feedback-Management)

via Medallia Medallia hilft dabei, das Feedback von Kundendaten in Echtzeit zu erfassen, zu überwachen und darauf zu reagieren. Eines der herausragenden Features ist die Analyse von Feedback aus zahlreichen Quellen, um die Bedürfnisse und das Verhalten bestehender und potenzieller Kunden vorherzusehen. Die Plattform hilft auch bei der Identifizierung von Kunden, bei denen die Gefahr der Abwanderung besteht, und schlägt auf der Grundlage dieser Erkenntnisse die beste Vorgehensweise vor.

Mir gefällt, wie Medallia Einblicke in das digitale Verhalten der Kunden bietet. Die Nachverfolgung des Kundenengagements auf der Website und in der App wird automatisch durchgeführt, und es werden Ideen zur Personalisierung der Kundeninteraktionen vorgeschlagen.

Medallia beste Features

Präzises Kundenfeedback in allen Regionen durch die Übersetzung von Sprache in Text in über 30 Sprachen mithilfe von KI

Automatische Nachverfolgung des Kundenverhaltens, einschließlich der Fokuszeit und der Anzahl der Klicks

Detaillierte Einblicke in das Video-Feedback von Kunden durch Objekterkennungstechnologie

Lernen Sie Wettbewerbsbenchmarks und analysieren Sie Customer Journeys

Medallia Limiten

Der Implementierungsprozess ist langwierig und ressourcenintensiv

Es fehlt ein Feature für prädiktive Analytik

Medallia-Preise

Benutzerdefinierte Preise je nach Größe des Geschäfts und der Branche

Medallia-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

Verbessern Sie die Kundenerfahrung mit ClickUp

Die Verbesserung der Effizienz des Kundensupports, die Analyse von Erkenntnissen in Echtzeit, die Bereitstellung von personalisierten Erfahrungen und die Bearbeitung von Kundenbeschwerden erfordern einen systematischen Ansatz. Genau aus diesem Grund brauchen Sie eine All-in-One Customer Experience Software-Lösung wie ClickUp.

