die 10 besten Vimeo-Alternativen für Bildschirmaufnahmen im Jahr 2025

Die Suche nach der perfekten Bildschirmaufzeichnungssoftware kann Ihr Videoerlebnis in einer Welt, in der jeder Klick und jede Cursorbewegung zählt, völlig verändern.

Und der Video-Plattform-Experte Vimeo ist dafür bekannt, genau das zu erledigen.

Viele Benutzer finden es jedoch schwierig, mit den Problemen bei der Wiedergabe und dem hohen Preis zurechtzukommen, was sie dazu veranlasst, nach besseren Alternativen zu suchen.

Wir verstehen die Notwendigkeit, eine Videolösung zu finden, die die Aufgabe erledigt, ohne ein Vermögen zu kosten oder Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Deshalb haben wir eine Liste mit den 10 besten Vimeo-Alternativen zusammengestellt, die Ihren Anforderungen gerecht werden.

Wir schlüsseln diese Perlen der Bildschirmaufzeichnung nach Features, Kompatibilität und Preisplänen auf, damit Sie die richtige Lösung für sich oder Ihr Geschäft finden können.

Worauf sollten Sie bei einer Vimeo-Alternative achten?

Bevor Sie sich entscheiden, müssen Sie wissen, welche Features Sie in Ihrer Vimeo-Alternative benötigen.

Beachten Sie die folgenden "Must-haves":

Aufnahmeoptionen: Wählen Sie eine Vimeo-Alternative, mit der Sie Ihren Bildschirm, Ihre Webcam und den Ton des Mikrofons und des Systems aufnehmen können

Wählen Sie eine Vimeo-Alternative, mit der Sie Ihren Bildschirm, Ihre Webcam und den Ton des Mikrofons und des Systems aufnehmen können Bearbeitungstools: Wählen Sie eine Alternative mit Bearbeitungsfunktionen wie Trimmen, Schneiden, Lautstärkeregelung und Stummschaltung, um Ihre Aufnahmen zu verfeinern

Wählen Sie eine Alternative mit Bearbeitungsfunktionen wie Trimmen, Schneiden, Lautstärkeregelung und Stummschaltung, um Ihre Aufnahmen zu verfeinern Vielfältige Ausgabeformate: Stellen Sie sicher, dass die Vimeo-Alternative mehrere Dateiformate wie MP4, MOV und GIFs unterstützt

Stellen Sie sicher, dass die Vimeo-Alternative mehrere Dateiformate wie MP4, MOV und GIFs unterstützt Hohe Auflösung: Entscheiden Sie sich für eine Software, die eine hochauflösende Ausgabe bietet, damit Ihre Videos gestochen scharf und klar werden

Entscheiden Sie sich für eine Software, die eine hochauflösende Ausgabe bietet, damit Ihre Videos gestochen scharf und klar werden Videos einfach freigeben: Suchen Sie nach einer Vimeo-Alternative, mit der Sie Ihre Aufnahmen einfach hochladen und freigeben können, einschließlich der Option, sofort freigebbare Links zu generieren

Suchen Sie nach einer Vimeo-Alternative, mit der Sie Ihre Aufnahmen einfach hochladen und freigeben können, einschließlich der Option, sofort freigebbare Links zu generieren Keine Wasserzeichen: Wählen Sie eine Plattform, die keine Wasserzeichen enthält, da diese die Sichtbarkeit des Textes verringern und ablenken können

Wählen Sie eine Plattform, die keine Wasserzeichen enthält, da diese die Sichtbarkeit des Textes verringern und ablenken können Voiceover und Audio: Achten Sie darauf, dass Sie Voiceover aufnehmen und Ihren Aufnahmen Erzählungen und Kontext hinzufügen können

Die 10 besten Vimeo-Alternativen für das Jahr 2024

Sobald Sie eine klare Vorstellung davon haben, was Sie von Ihrer Bildschirmaufzeichnungssoftware brauchen und wollen, sehen Sie sich unsere Auswahl der 10 besten Alternativen zu Vimeo für 2024 an:

1. ClickUp

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie ihn mit ClickUp Clips für Ihr Team frei

ClickUp ist eine beliebte All-in-One-Software für Zusammenarbeit und Produktivität, mit der sich Projekte aller Art bearbeiten lassen. Sie enthält auch ein leistungsfähiges Tool zur Bildschirmaufzeichnung, das sich leicht in Ihren Workflow integrieren lässt.

Automatische Transkription Ihrer Aufnahmen mit ClickUp Brain in wenigen Minuten

Sie können einen Clip in jeder ClickUp Unterhaltung mit einem einfachen Klick erstellen. Außerdem, ClickUp Gehirn transkribiert automatisch jeden Clip, so dass Sie wichtige Teile hervorheben und durch das Video navigieren können.

Verwandeln Sie Ihre Clips mit ein paar Klicks in umsetzbare Aufgaben

Freigeben ClickUp Clips ist mühelos - betten Sie ein Video in die Plattform ein, geben Sie einen öffentlichen Link frei oder laden Sie die Videodatei herunter. Sie können Clips sogar in umsetzbare Aufgaben umwandeln, damit Ihre Ideen organisiert und umsetzbar bleiben. Und da alle Ihre Clips im Clips Hub gespeichert sind, war es noch nie so einfach, den Überblick zu behalten.

verfolgen und verwalten Sie alle Ihre Clips von einer einzigen, umfassenden Zentrale aus

Das Tool eignet sich perfekt, um klare Videobotschaften ohne zeitliche Limits zu übermitteln. Nehmen Sie Ihren Bildschirm, ein Fenster oder eine Registerkarte Ihres Browsers in Echtzeit auf, zeichnen Sie Audio auf und geben Sie es einfach frei. Außerdem ist es einsteigerfreundlich, sodass Sie professionelle Videos erstellen können, ohne sich mit komplexer Bearbeitungssoftware herumschlagen zu müssen.

Ob Sie nun Projekte verwalten oder Lehrinhalte erstellen, ClickUp Clip ermöglicht Ihnen eine effektive und effiziente Kommunikation. Mit dem Array an Projektmanagement-Tools von ClickUp haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihr Geschäft zu unterstützen - und nur wenige Tools auf dieser Liste sind so kosteneffizient wie ClickUp.

ClickUp beste Features

Nehmen Sie Ihren Bildschirm ohne zeitliche Limits und ohne Wasserzeichen auf, auch mit der kostenlosen Version

Videos sofort und sicher freigeben und aufzeichnen, ohne lästiges Exportieren oder Hochladen

Automatische Transkription Ihrer Videos mit ClickUp Brain

Vertonen Sie Ihre Videoaufnahmen mit einem Mikrofon

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Videoaufnahmen und weisen Sie sie Ihren Teammitgliedern zu

Legen Sie genaue Startdaten, Fälligkeitsdaten und genaue Zeiten für die Terminplanung fest

Integration mit über 1.000 anderen Tools für die Arbeit wie Zoom, Slack, Google Workspace und Microsoft Office

Benutzerdefinierte Status von Aufgaben für schnelle Fortschritte auf einen Blick

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit nahtloser Videoaufzeichnung in ClickUp Clips

ClickUp Beschränkungen

Leichte Lernkurve

Keine fortgeschrittenen Tools für die Bearbeitung von Videos

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $10/Benutzer pro Monat

: $10/Benutzer pro Monat Business : $19/Benutzer pro Monat

: $19/Benutzer pro Monat Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Loom

über Loom Loom ist eine beliebte Alternative zu Vimeo, um schnell professionelle Videos zu erstellen. Es ist einfach zu bedienen, und Sie können die Aufnahme mit nur einem Klick starten.

Ganz gleich, ob Sie eine Software demonstrieren oder etwas unterrichten, mit Loom können Sie Ihren Bildschirm ohne Wasserzeichen aufzeichnen und so leicht mit Ihrem Team über verschiedene Plattformen hinweg teilen.

Das organisierte Ordnersystem verhindert Fehler, da es sicherstellt, dass die richtigen Videos nur für die richtigen Personen zugänglich sind. Egal, ob Sie mit Windows oder anderen Geräten arbeiten, mit Loom können Sie während der Aufnahme in Echtzeit Notizen oder Zeichnungen hinzufügen.

Mit dem Feedback-System von Loom können die Betrachter durch Kommentare oder Emojis sofortiges Feedback geben. Sie können Dateien auch über integrierte Kommunikationsplattformen wie Slack und Google Workspace mit Ihren Teams freigeben.

Die einfachen Tools zur Bearbeitung und die begrenzte kostenlose Version können jedoch dazu führen, dass man sich nach einem anderen Programm umsieht Loom Alternativen .

Loom beste Features

Aufzeichnen oder Freigeben des Computerbildschirms, des Browsers und des Webcam-Feeds

Markieren Sie wichtige Infos auf dem Bildschirm für die Zuschauer mit Echtzeit-Anmerkungen

Transkripte und Untertitel in über 50 Sprachen abrufen

Reduzieren Sie unnötige Rauschfilter in der Tonqualität

Integration mit Hunderten von Tools wie Salesforce, Jira, Slack und Zoom

Freigeben von Dateien über direkte Links und eingebettete Videos

Bildschirmaufzeichnung entweder über Chrome-Erweiterung, Desktop-App oder mobile App

Loom Limitierungen

Limitierte Optionen zur Videobearbeitung

Sehr fehleranfällig

Loom Preise

Starter: Free

Free Business: $12.50/Ersteller pro Monat (jährliche Abrechnung)

$12.50/Ersteller pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1850+ Bewertungen)

4.7/5 (1850+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

3. Vidyard

über Vidyard Vidyard ist eine gute Option zum Hochladen, Organisieren und Freigeben all Ihrer Produktdemos, Markenvideos und Kundengeschichten an einem Ort. Diese Top video-Marketing-Software bietet KI-gestützte Tools für großartige Ergebnisse und ein Video-Hosting-Feature, um alle Ihre Videos zusammenzuhalten.

Zu den interaktiven Video tools von Vidyard gehört auch ein kostenloser Bildschirmrekorder. Erstellen Sie damit Videos in Ihrem Browser oder auf Ihrem Desktop und geben Sie sie anschließend für Ihre Kollegen und Kunden frei.

Vidyard ist über eine Chrome-Erweiterung oder eine Desktop-App zugänglich, die beide über einen praktischen, integrierten Video-Editor und Video-Messaging-Features verfügen.

Auf der Plattform können Sie außerdem festlegen, wer Ihre veröffentlichten Videos sehen kann. Möchten Sie ein Video privat halten? Schützen Sie es mit einem Passwort. Möchten Sie es mit der ganzen Welt teilen? Ändern Sie die Einstellungen für den Zugriff auf Öffentlich oder Jeder mit dem Link.

berücksichtigen Sie Folgendes Vidyard Alternativen _um eine geeignetere Option zu finden!

Vidyard beste Features

Sammeln Sie alle Ihre Videos, Dokumente und Vertriebsressourcen für die Zusammenarbeit

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm oder Ihre Registerkarte im Browser auf, mit oder ohne Ihre Webcam

Verwalten und verbessern Sie Ihre Videos mit dem Hosting und der Analyse von Vidyard

Vereinfachen Sie die Planung von Videos mit KI-generierten, personalisierten Skripten

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn jemand Ihre Videobotschaft anschaut

Hochladen von Videos in verschiedenen Formaten (MP4, MOV, etc.)

Den Videoplayer mit Miniaturansichten, Kapiteln und benutzerdefinierten Anleitungen benutzerdefinieren

Vidyard Beschränkungen

Die komplexe Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer verwirrend sein

Einige Benutzer empfinden die Pläne als teuer, wenn man den Bereich der Features des Tools bedenkt

Limitierte Optionen für die Bearbeitung von Videos

Vidyard Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $29/Monat

: $29/Monat Plus : $89/Monat

: $89/Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Vidyard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (950+ Bewertungen)

4.5/5 (950+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. Wistia

über Wistia Wistia ist ein großartiges Tool zum Einbetten hochwertiger, anpassbarer Video-Player in Ihre Website. Es ist perfekt für Vermarkter, die Videos mit starken Branding-Elementen verwenden.

Wistia verfügt über eine Option zur Videoaufzeichnung, auch bekannt als Soapbox, ein Bildschirm- und Webcam-Recorder, der für Teams und Vermarkter entwickelt wurde. Es ist einfach zu bedienen und verfügt über Features wie Einbettung, Freigeben und Analyse.

Die Analysen sind sehr detailliert, so dass Sie nachvollziehen können, wie Menschen mit Ihren Videos interagieren, was Ihnen hilft, Ihren Marketingaufwand zu verbessern. Außerdem bietet es Features zur Videobearbeitung und Tools zur Lead-Generierung.

Wistia beste Features

Erstellen Sie Produktdemos, Tutorials und mehr mit Bildschirm- und Webcam-Recordern

Schnelles und sicheres Hosten von Videos ohne Werbung oder Ablenkung

Erfassen Sie Infos zum Betrachter und fordern Sie ihn mit Formularen und CTAs im Video zum Handeln auf

Native Analysen zur Optimierung von Engagement und ROI

Bauen Sie Ihre Marke mit einem anpassbaren Video-Player und barrierefreien Features auf

Verwalten Sie Videos über alle Kanäle und Plattformen hinweg an einem Ort mit Channel Content Management (CCM)

Integration mit über 30 Tools, darunter Drip, HubSpot, YouTube und Zoom

Wistia Beschränkungen

Teure Preisstruktur

Video-Analysen können für neue Benutzer verwirrend sein

Fehlende automatische Voiceover-Übersetzung

Hier sind einige Wistia Alternativen die Sie in Betracht ziehen können, um diese Einschränkungen zu vermeiden.

Wistia Preise

Free

Plus: $24/Monat

$24/Monat Pro: $99/Monat

$99/Monat Erweitert: $399/Monat

$399/Monat Premium: Benutzerdefinierte Preise

Wistia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (550+ Bewertungen)

4.6/5 (550+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

5. Synthesia

über Synthesia Synthesia ist eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung von Videos, mit der Sie professionelle Videos ohne Mikrofone, Kameras, Schauspieler oder Studios erstellen können. Sie nutzt KI, um Avatare zu erstellen, die Skripte sprechen können, um Videos menschlicher und interaktiver zu machen.

Wenn Sie einfache Features benötigen, ist Synthesia genau das Richtige für Sie. Es verfügt über einen Bildschirmrekorder, für den keine zusätzlichen Tools erforderlich sind, geschlossene Untertitel und verschiedene Seitenverhältnisse, um Videos für alle Arten von Plattformen zu erstellen.

Synthesia bietet außerdem verschiedene KI-Avatare, Vorlagen, benutzerdefinierte Hintergründe und Features wie geschlossene Untertitel und das Klonen von Stimmen, um die Erstellung von Videos für jeden einfach und ansprechend zu gestalten.

Synthesia beste Features

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, fügen Sie Untertitel hinzu und ändern Sie die Größe im richtigen Seitenverhältnis

Erstellen Sie ansprechende Videos mit über 160 verschiedenen anpassbaren KI-Avataren

Fügen Sie professionelle KI-Voiceover verschiedener Arten hinzu

Automatisches Übersetzen Ihrer Videos in über 120 Sprachen

Klonen Sie Ihre Stimme und fügen Sie sie zu Ihrem benutzerdefinierten Avatar hinzu

Wählen Sie aus über 300 Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie gemeinsame Workspaces erstellen

Betten Sie Videos ein, wo immer Sie sie brauchen

Synthesia Einschränkungen

Steile Lernkurve

Die Browser Version reagiert sehr langsam

Die Avatar-Bibliothek ist limitiert

schauen Sie sich diese an

{Synthesia Alternativen_

die nicht solche Nachteile haben_

Synthesia Preise

Starter: $29/Monat

$29/Monat Ersteller: $89/Monat

$89/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1300+ Bewertungen)

4.7/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Brightcove

über Brightcove Brightcove ist eine Videohosting-Plattform, die Unternehmen bei der Verwaltung, Freigabe und dem Streaming ihrer Videos unterstützt. Viele große Unternehmen vertrauen ihr, weil sie skalierbar, zuverlässig und sicher ist.

Medienunternehmen nutzen Brightcove, um Videos zu monetarisieren, die Reichweite zu erhöhen, Zielgruppen anzusprechen und mehrsprachige Videos anzubieten. Unternehmen hingegen nutzen Brightcove, um neue Kunden zu gewinnen, mehr Produkte zu verkaufen, Mitarbeiter einzubinden und ihre Marke durch digitales Marketing mit Videos zu stärken.

Brightcove verfügt zwar nicht über einen integrierten Bildschirmrekorder, bietet jedoch tools mit Features wie Workflow-Verbesserungen und Content-Management. Sie können es auch mit CMS-Plattformen von Drittanbietern wie Adobe Experience Manager integrieren, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen.

Brightcove beste Features

Host, bildschirme freigeben videos mit Video Cloud verwalten und veröffentlichen

Nutzen Sie den Player für eine schnelle, hochwertige Videowiedergabe auf allen Geräten

Erstellen Sie gebrandete Portale, Landing Pages und Live-Streaming-Sites

Verbessern Sie die Qualität der Videowiedergabe mithilfe von Standardeinstellungen und Codierungstipps

Monetarisieren Sie Inhalte mit werbebasierten, abonnementbasierten oder hybriden Modellen und nutzen Sie Marketing tools für die Lead-Generierung und globale Reichweite

Brightcove-Einschränkungen

Steile Lernkurve

Mangel an Video- und Audioanalysedaten

Fehlende Live-Streaming-Metriken

Brightcove-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Brightcove-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (40+ Bewertungen)

4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (17+ Bewertungen)

7. Office 365 Video

über Microsoft Strom Wenn sich Ihr Geschäft weitgehend auf das Microsoft-Ökosystem stützt, ist Office 365 Video oder Microsoft Stream ideal für alle videorelevanten Aufgaben.

Mit Stream können Sie Erklärvideos erstellen, indem Sie Ihren Bildschirm oder sich selbst aufzeichnen und sie durch Hinzufügen von Text, Zeichnungen oder Effekten benutzerdefinieren. Sie können Meetings, die in Teams abgehalten werden, direkt aufzeichnen, das Engagement mit detaillierten Analysen verfolgen und von jedem beliebigen Gerät aus darauf zugreifen.

Wie jede andere Datei von Microsoft werden Ihre Videos in SharePoint, Teams und OneDrive gespeichert. So kann Ihr Team sie ganz einfach freigeben und gemeinsam bearbeiten.

Die besten Features von Office 365 Video

Nehmen Sie sich selbst oder Ihren Bildschirm nach Ihren Anforderungen auf

Kommentieren und benutzerdefinieren Sie Videos mit Text und Effekten

Messen Sie das Engagement über das analytische Feature

Direktes Aufzeichnen von Meetings aus Teams

Videos über verschiedene Apps innerhalb des Microsoft 365-Systems freigeben

Office 365 Video Beschränkungen

Inkonsistente Qualität der Videowiedergabe

Keine Freigabe von Dateien für Gäste außerhalb des Unternehmens möglich

Anfällig für Pufferungsprobleme

Eher auf Unternehmen als auf Einzelpersonen zugeschnitten

Preise für Office 365 Video

Personal: $69.99/Jahr

$69.99/Jahr Familie: $99.99/Jahr

$99.99/Jahr Business Basic: 6 $/Benutzer pro Monat

6 $/Benutzer pro Monat Business Standard: 12,50 $/Benutzer pro Monat

12,50 $/Benutzer pro Monat Business Premium: 22 $/Benutzer pro Monat

Office 365 Video Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: NA

8. Adobe Experience Manager

über Adobe Experience Manager Mit dem Cloud-basierten Tool Adobe Experience Manager (AEM) können Geschäfte digitale Inhalte und Dateien verwalten und Inhalte auf verschiedenen Online-Plattformen erstellen, organisieren und freigeben.

Wie Brightcove verfügt auch AEM nicht über einen integrierten Bildschirmrekorder. Sie können es jedoch mit Adobe Learning Manager (ALM), dem LMS von Adobe, verwenden. Mit ALM können Benutzer Screenshots, Webcam-Videos und Audioclips aufzeichnen, bearbeiten und freigeben und diese Dateien über ein Dashboard direkt von ihren Geräten hochladen.

Sie können auch die Bildschirmaufzeichnungssoftware Adobe Captivate verwenden, eine reaktionsschnelle Aufzeichnungssoftware, die die Aufzeichnung von Full-Motion-Bildschirmen automatisiert, um Ihnen bei der Erstellung von schulungsvideos und Bewertungsmodule.

Die besten Features von Adobe Experience Manager

Einfache Erstellung ansprechender Inhalte mit ALM und seinem einfachen Design

Erstellen von Seiten und Verwalten von Assets im CMS

Integration von Tools wie Captivate zur Erstellung interaktiver Bildschirmaufnahmen

Personalisierung von Inhalten basierend auf dem Verhalten und den Vorlieben der Benutzer

Zugriff auf AEM-Assets direkt aus Adobe Creative Cloud

Nachverfolgung des Fortschritts auf einem einzigen Dashboard

Beschränkungen von Adobe Experience Manager

Die komplexe Oberfläche macht die Navigation schwierig

Erfordert einen hohen Schulungsaufwand für Anfänger

Preise für Adobe Experience Manager

Benutzerdefinierte Preise

Adobe Experience Manager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (280+ Bewertungen)

4/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 100 Bewertungen)

9. Dacast

über Dacast Dacast ist eine Videoplattform für Geschäfte, gemeinnützige Organisationen und Ereignisse, die es Benutzern ermöglicht, Live- und On-Demand-Videos über ein Dashboard zu streamen. Mit sicherem Hosting und 24/7 Support unterstützt es seit mehr als 10 Jahren über 15.000 Clients.

Mit der Plattform können Sie sehen, wie Ihr Publikum auf Ihre Inhalte reagiert, die erfolgreichsten Videos analysieren und die Einnahmen und Speicherorte der Zuschauer verfolgen. Mit dem Video tool können Sie Livestreams veröffentlichen, aufzeichnen und freigeben, damit die Zuschauer sie jederzeit ansehen können.

Dacast beste Features

Reibungsloses Streamen und Aufzeichnen von Live-Ereignissen über führende CDNs

Verbindung von Live-Video und On-Demand-Inhalten über APIs

Videos auf jedem Gerät mit einem HTML5-Player ansehen

Benutzerdefiniert, Geld verdienen und Statistiken nachverfolgen

Freigeben von Infos und Bildung über ein sicheres Online-Portal

Genießen Sie qualitativ hochwertiges Streaming mit niedriger Latenz für Sportereignisse

Dacast Beschränkungen

Schlechter Kundenservice

Fehlender Live-Chat und fehlende Reaktionen

Die Analytik ist eher verwirrend

Dacast-Preise

Starter: $39/Monat (jährliche Abrechnung)

$39/Monat (jährliche Abrechnung) Ereignis: $63/Monat (jährliche Abrechnung)

$63/Monat (jährliche Abrechnung) Skala: $250/Monat

$250/Monat Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Dacast Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 200 Bewertungen)

10. Flowplayer

über Flowplayer Verlage und Medienhäuser nutzen die Online-Videoplattform Flowplayer, um Videos in professioneller Qualität zu verwalten und zu verbreiten.

Sie hilft Benutzern bei der Live-Übertragung und löst die Herausforderungen bei der Erstellung von Videos sowohl für große Medienhäuser als auch für kleine Geschäfte. Sie können Live-Videos für jedermann streamen und aufnehmen und durch Monetarisierungslösungen Geld verdienen.

Die Videoanalyse von Flowplayer bietet Echtzeiteinblicke in Ihre Inhalte und Ihr Publikum und hilft Ihnen, Trends bei der Videobindung und -leistung zu verstehen.

Flowplayer beste Features

Streamen und Aufzeichnen von Live-Ereignissen oder Streamen von zuvor aufgezeichneten Videos

Anzeige einer Popup-Box nach dem Video mit anpassbaren Inhalten wie Links und Bildern

Einfaches Freigeben von Videos in sozialen Medien

Unterstützung verschiedener Video- und Audioformate wie MP4, FLV und HLS-Streams

Benutzerdefinierte Wiedergabeoptionen wie Autoplay und Untertitel

Flowplayer Beschränkungen

Die Plattform neigt dazu, sehr fehleranfällig zu sein

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv wie die der anderen in diesem Artikel aufgeführten Programme

Flowplayer Preise

Benutzerdefinierte Preise

Flowplayer Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Erstellen Sie hochwertige Bildschirmaufnahmen mit ClickUp!

Ein zuverlässiges Tool für Bildschirmaufnahmen kann Ihre Inhalte hervorheben, wenn Sie ein Webinar veranstalten oder eine Präsentation für Ihr Geschäft halten wollen.

Mit dem ClickUp Screen-Recording-Tool mit vielen Features können Sie Ihre Inhalte mit wenigen Klicks aufzeichnen - ohne Wasserzeichen, beeinträchtigte Videoqualität oder versteckte Gebühren.

Der eigentliche Clou ist jedoch, dass ClickUp die Erstellung von Aufgaben einfach in die Bildschirmaufzeichnung integriert. Das bedeutet, Sie können ihre Projekte verwalten und arbeiten Sie effizienter mit Ihrem Team zusammen, wenn es um Aufgaben geht, die Videos und Screengrabs erfordern. Anmeldung für ClickUp und machen Sie hochwertige Bildschirmaufnahmen!