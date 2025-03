Die 10 wichtigsten Tools zur Verwaltung und Nachverfolgung von technischen Schulden im Jahr 2025

Sei es wegen des Drucks, die Termine für die Sprints einzuhalten, wegen vorübergehender Lösungen für dringende Probleme, wegen technologischer Beschränkungen wie Legacy-Systeme oder einfach wegen mangelnder Fachkenntnisse, technische Schulden kann sich auf vielfältige Weise in Ihrer Codebasis ansammeln.

Kurzfristige Korrekturen und Umgehungen können Ihnen helfen, unmittelbare Probleme zu lösen, aber sie führen langfristig zu Schwierigkeiten - langsamere Entwicklung, Bugs und größere Sicherheitslücken.

Aus diesem Grund müssen Software Teams ein System zur Verwaltung ihrer wachsenden technischen Schulden einrichten. Zu erledigen ist dies am einfachsten mit Hilfe von Tools für technische Schulden, wie z. B code-Editoren und KI Coding Tools .

In diesem Blog haben wir eine Liste der 10 besten Tools für das technische Schuldenmanagement auf dem Markt zusammengestellt. Lernen Sie deren herausragende Features kennen und erfahren Sie, wie sie Ihnen helfen können, den Standard Ihres Codes zu erhalten.

Wenn Sie ein Tool für das technische Schuldenmanagement für Ihr Unternehmen in Betracht ziehen, sollten Sie sicherstellen, dass es mit den Zielen Ihres Teams übereinstimmt und mit Ihren bestehenden Tools synchronisiert werden kann software development tools und ist mit Ihren derzeitigen Arbeitsabläufen und Prozessen kompatibel.

Im Folgenden finden Sie einige Merkmale, die Sie bewerten sollten, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können:

Wählen Sie vor allem ein Tool für technische Schulden, das den Vorlieben Ihres Teams entspricht, erhöht die Produktivität der Entwickler und ermöglicht es ihnen, die Qualität des Codes zu erhalten.

An Tools zur Behebung der technischen Schuld gibt es keinen Mangel. Aber nicht alle sind für jeden Anwendungsfall geeignet. In dieser Liste werden die 10 besten Tools für Ihr Entwicklungsteam zur Nachverfolgung und Messung der Code-Effizienz analysiert.

Wir haben diese Tools nach mehreren Test- und Feedbackrunden ausgewählt, damit Sie das nicht von Grund auf erledigen müssen. Los geht's!

1. ClickUp

ClickUp ist eine Plattform zur Verwaltung von Produktivität und Workspace, die Ihnen helfen kann software Teams planen ihre Sprints, verwalten Anforderungen und optimieren die Nachverfolgung von Fehlern über eine einzige Konsole.

ClickUp ist zwar kein spezielles Tool für das technische Schuldenmanagement, aber sein anpassbares vorlagen für die Softwareentwicklung , Projektmanagement-Funktionen und KI-gestützte Features zur Analyse von Code sind ein Geschenk des Himmels für Software Teams, die nachverfolgung und Verwaltung technischer Schulden effizient.

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für das Technical Debt Register, um Ihre technischen Schulden nachzuverfolgen, zu verwalten und abzubauen

Entwicklungsteams können mit der Duplizierung und benutzerdefinierten Anpassung der ClickUp Vorlage für das technische Schuldenregister . Diese gebrauchsfertige Vorlage für ein Projekt ermöglicht es Entwicklern, ihre technischen Schulden unter Verwendung agiler Methoden und Frameworks zu registrieren und nachzuverfolgen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Vorlage (in fünf einfachen Schritten) verwenden können:

Melden Sie sich bei ClickUp an (falls Sie das noch nicht getan haben) und erstellen Sie einen Workspace für Ihre Organisation. Erstellen Sie dann einen Space für Ihr Software Team

Legen Sie innerhalb des Spaces ein separates Projekt an, in dem Sie alle Probleme und Erkenntnisse im Zusammenhang mit technischen Schulden verwalten

Richten Sie ein Priority Board ein und klassifizieren Sie die Schulden auf der Grundlage ihrer Priorität, damit Sie wissen, wann Sie welche Schulden auswählen müssen

Nutzen Sie das Kanban Board, um eine Ansicht aller Ihrer technischen Schulden und deren Status zu erhalten

Registrieren Sie neue Erkenntnisse über technische Schulden als Aufgaben und fügen Sie Kontext wie Begründung, Schweregrad und mehr hinzu

Erstellen Sie mit ClickUp Docs ausführliche Dokumente wie die Strategie, die Begründung und die Elemente für komplexe technische Schulden

Sie können individuelle Dokumente für jede technische Schuld erstellen in ClickUp Dokumente und fügen Sie den entsprechenden Link zu dieser Aufgabe hinzu, um Transparenz und Zusammenarbeit in Ihren Teams zu erleichtern.

Technische Leiter können auch ein Master-Dokument erstellen, in dem die grundlegenden Richtlinien für die Verwaltung technischer Schulden in ihrer Organisation beschrieben werden. Dadurch kann der Prozess standardisiert werden, insbesondere wenn Organisationen mehrere Entwicklungsteams haben.

Analysieren Sie Code-Schnipsel, um Logiklücken zu finden, sammeln Sie Ideen, um Ihren Code zu bereinigen, und erhalten Sie Status-Updates zu Ihren technischen Schulden mit ClickUp Brain

Ein besonders nützliches Feature zur Überprüfung der Code-Qualität ist ClickUp Gehirn . ClickUp Brain ist ein generatives KI-Tool, das Entwicklern helfen kann, Code auf Fehler zu analysieren, Vorschläge für die Umstrukturierung von Code zu erhalten, Code-Vorschläge zu sammeln und vieles mehr.

Teams können mit dem Tool auch Status-Updates automatisieren, Dokumente und Projekte zusammenfassen und wichtige Informationen finden. Dies macht es zu einem großartigen virtuellen Assistenten für Entwickler, die ihre Produktivität und Effizienz verbessern möchten.

ClickUp beste Features

Registrieren Sie technische Schulden: Rationalisieren Sie den Prozess der Protokollierung von Elementen technischer Schulden, indem Sie sie zu einem separaten Projekt in ClickUp hinzufügen oder Tags und Beschreibungen verwenden

Rationalisieren Sie den Prozess der Protokollierung von Elementen technischer Schulden, indem Sie sie zu einem separaten Projekt in ClickUp hinzufügen oder Tags und Beschreibungen verwenden Überwachen Sie historische Trends : Visualisieren Sie Ihre gesamten technischen Schulden und verfolgen Sie Trends zu ihre technische Schuldenquote zu messen im Laufe der Zeit

: Visualisieren Sie Ihre gesamten technischen Schulden und verfolgen Sie Trends zu ihre technische Schuldenquote zu messen im Laufe der Zeit Dokumentieren Sie Ihre Prozesse: Verwalten Sie die gesamte Dokumentation im Zusammenhang mit Ihren technischen Schulden, einschließlich Legacy Code, Pläne für die Umstrukturierung Ihrer Architektur und mehr

Verwalten Sie die gesamte Dokumentation im Zusammenhang mit Ihren technischen Schulden, einschließlich Legacy Code, Pläne für die Umstrukturierung Ihrer Architektur und mehr Brainstorming mit KI : Nutzen Sie die GenAI-Fähigkeiten von ClickUp Brain, um Ihren Code zu analysieren oder Lösungen für Ihre Codierungsprobleme zu finden

: Nutzen Sie die GenAI-Fähigkeiten von ClickUp Brain, um Ihren Code zu analysieren oder Lösungen für Ihre Codierungsprobleme zu finden Integration mit Tools zur Code-Analyse: ClickUp bietet zwar keine integrierte Code-Analyse, kann aber mit Code-Analyse-Tools integriert werden. So können Sie Probleme mit technischen Schulden direkt in ClickUp Aufgaben importieren, um eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen

ClickUp Limits

ClickUp Brain ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Einige Benutzer haben über eine etwas steile Lernkurve berichtet

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

2. CodeScene

über CodeScene CodeScene ist ein Tool zur Code-Analyse und -Visualisierung, das die Qualität Ihres Codes überprüft und dessen Zustand mit anderen Faktoren wie Code-Typ, Verfasser und Projekte in Beziehung setzt. So erhalten die Benutzer einen Einblick in die Verhaltensmuster Ihres Teams und wie diese Ihren Code beeinflussen.

So erfahren Sie beispielsweise, wo die Stärken Ihres Teams liegen, wie z. B. sein technisches Wissen oder seine Systemkenntnisse, und ob Sie einem Projekt andere Ressourcen zuweisen müssen, um den Zustand Ihres Codes zu verbessern.

CodeScene bietet auch Einblicke in den allgemeinen "Architekturzustand" Ihrer Codebasis Dazu gehören Metriken wie Code-Kopplung und Kohäsion, die helfen, potenzielle Designfehler zu identifizieren, die zu technischen Schulden beitragen.

CodeScene beste Features

Verstehen Sie den Zustand Ihres Codes nach einzelnen Programmierern, Teams oder Projekten und erhalten Sie Einblick in die Dynamik Ihres Teams

Automatisieren Sie Code-Reviews mit vordefinierten Qualitätsprüfungen, um die Entwicklungszeit zu reduzieren

Refaktorieren Sie Legacy Code und beseitigen Sie technische Schulden mit KI-gesteuerten Tools für das Refactoring von Code

CodeScene-Einschränkungen

Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve, die durch eine wenig intuitive UX-Erfahrung noch verschlimmert wird

CodeScene legt den Schwerpunkt auf die Interaktion der Entwickler mit dem Code, wodurch möglicherweise nicht alle Probleme mit technischen Schulden direkt angegangen werden können

Preise für CodeScene

Standard : €20/Monat pro aktivem Verfasser

: €20/Monat pro aktivem Verfasser Pro : €30/Monat pro aktivem Verfasser

: €30/Monat pro aktivem Verfasser Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

CodeScene Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

3. Perforce

über Perforce (auf Gliffy) Perforce ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die es Entwicklungsteams ermöglicht, alles von der Versionskontrolle und Code-Überprüfung bis hin zum Anforderungsmanagement und agilen Projektmanagement zu verwalten.

Perforce wurde für große Enterprise-Softwareunternehmen entwickelt und umfasst Schlüssel-Lösungen wie Application Lifecycle Management, statische Code-Analyse und Automatisierung der IT-Infrastruktur, um nur einige zu nennen.

Entwickler können auch ihre technischen Schulden protokollieren und den Status verschiedener Probleme in Perforce mithilfe des Tools für agiles Projektmanagement nachverfolgen. Diese Kombination aus Entwicklerproduktivität und Betriebsmanagement-Features macht Perforce zu einem hervorragenden Tool für große Unternehmen, die komplexe Softwareprojekte verwalten.

Perforce beste Features

Erstellen Sie isolierte Bereiche des Codes für Experimente und Refactoring-Zwecke und sichern Sie Ihre Codebasis

Visualisieren Sie Ihren Prozess des technischen Schuldenmanagements und fügen Sie mit Gliffy, dem Diagramm-Tool von Perforce, mehr Kontext hinzu

Optimieren Sie alle betriebsstrategien und Prozesse (Entwicklung neuer Features, Risikobewertung, Tests und Fehlersuche) von einer einzigen Konsole aus

Verstehen und Beseitigen von technischen Altlasten mithilfe des Versionskontrollverlaufs und der Zusammenführungsfunktionen von Perforce

Durchführung einer Vielzahl von Testaktivitäten wie biometrische, kontinuierliche und geologische Scans, um Probleme frühzeitig zu erkennen

Grenzen von Perforce

Es kann bei der Durchführung komplexer Code-Scans langsam und träge sein

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve, da es an ausreichenden Schulungen und Ressourcen mangelt

Kann sich für kleine und mittlere Unternehmen als teuer erweisen

Preise für Perforce

Benutzerdefinierte Preise

Perforce-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

4. Schrittweite KI

über Schrittweite KI Stepsize AI ist ein generatives KI-Tool, das Entwicklungsteams bei der Nachverfolgung und dem effizienteren Management technischer Schulden unterstützt. Im Gegensatz zu anderen Tools zur Code-Analyse ist Stepsize AI ein "Tracker", der Entwicklern hilft, technische Schulden über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts aufzulisten und in jedem Projekt zu beheben.

Stepsize KI ist bekannt für seine Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz, wie z. B. die Erstellung von kontextbezogenen Berichten und automatisierten Zusammenfassungen der technischen Schulden auf Projektebene. Es kann Ingenieuren auch dabei helfen, technische Schulden auf der Grundlage von Aufwand und Auswirkung zu messen, damit sie bessere Prioritäten setzen können.

Die besten Features von Stepsize AI

Erhalten Sie Einblicke auf Projektebene und Kommentare zu Ihrem Data Flow, technischen Schulden und der Nachverfolgung von Problemen

Generieren Sie mithilfe von KI automatische Updates zu Ihren technischen Schulden und aktuellen Problemen

Fügen Sie Inline-Anmerkungen zu Ihrem Code hinzu, um Kontext hinzuzufügen und technische Probleme direkt in Ihrem Code Editor zu verwalten

Integration mit allen gängigen Code-Editoren und Problemverfolgern zur Synchronisierung Ihrer technischen Schulden auf allen Plattformen

Stepsize KI Limits

Unterstützt nur eine begrenzte Anzahl von Programmiersprachen

Sie müssen Stepsize AI mit anderen Tools zur Code-Analyse integrieren, um die Code-Qualität eingehend zu testen und Schwachstellen zu scannen

Einige Benutzer berichten, dass die Integration von Stepsize AI mit anderen Tools komplex sein kann

Preise für Stepsize AI

Team : $29/Monat pro Jira Board oder Linear Team

: $29/Monat pro Jira Board oder Linear Team Geschnittenes Setup: $29/Monat pro Jira Board oder lineares Team

Stepsize KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

5. Sonarqube

über SonarQube SonarQube ist eine Open-Source-Alternative zu kommerziellen Tools zum Testen und Analysieren von Code. Es unterstützt mehr als 30 Programmiersprachen und bietet eine Vielzahl von Code-Analyse- und Qualitätsmanagement-Lösungen für Software-Entwicklungsteams.

Zu den wichtigsten Features gehören die benutzerdefinierte Code-Analyse, die Messung der technischen Verschuldung anhand detaillierter Metriken für den Code-Zustand (Komplexitätsbewertung, Duplikate und mehr) und sogar ein Tool zur Erkennung von Geheimnissen, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern.

SonarQube verfügt außerdem über eine lebendige Entwickler-Community und über 50 Plugins, die Entwicklern helfen, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten und effizienter zu werden.

Sonarqube KI beste Features

Verwenden Sie die SAST-Engine (Static Application Security Testing), um statische Code-Analysen durchzuführen und potenzielle Probleme zu erkennen

Erhalten Sie präzises Feedback und umsetzbare Erkenntnisse auf der Grundlage Ihrer Programmiersprache und Ihres Entwicklungsstils

Automatische Ablehnung von Pipelines, die nicht Ihren vordefinierten Code-Richtlinien oder Formatierungen entsprechen

Erkennen und beheben Sie Probleme frühzeitig im Zyklus, indem Sie SonarQube in Ihre integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) und Ihre Continuous Delivery (CD)-Pipelines integrieren

Sonarqube KI-Einschränkungen

Es wurde berichtet, dass Sonarqube in einigen Fällen falsch positive Berichte über Probleme erzeugt

Die Einstellung von SonarQube für große Teams kann ein aufwändiger und zeitraubender Prozess sein

Limitierte Features für die Berichterstellung im Vergleich zu ähnlichen Tools für technische Probleme

Sonarqube KI Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Sonar Cloud : Beginnt bei $11,81 für 100 Tausend Zeilen Code (monatliche Abrechnung)

: Beginnt bei $11,81 für 100 Tausend Zeilen Code (monatliche Abrechnung) Entwickler : Ab $160 für 100 Tausend Zeilen Code (jährliche Abrechnung)

: Ab $160 für 100 Tausend Zeilen Code (jährliche Abrechnung) Unternehmen : Beginnt bei $21.600 für 1 Million Zeilen Code (jährliche Abrechnung)

: Beginnt bei $21.600 für 1 Million Zeilen Code (jährliche Abrechnung) Daten Zentrum: Beginnt bei 136.600 $ für 20 Millionen Zeilen Code (jährliche Abrechnung)

Sonarqube KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

6. CAST Highlight

über CAST-Highlight CAST Highlight ist ein Software-Intelligence-Tool, das Entwicklungsteams einen umfassenden Überblick über den Zustand einer Codebasis und mögliche Hindernisse bietet.

Zu den Schlüsselfunktionen gehören eine zentrale Konsole zur Überwachung des Status aller Apps, ein Schwachstellen-Checker zur Durchführung automatischer Code-Scans und zum Erkennen von Problemen sowie anpassbare Dashboards, die einen detaillierten Einblick in die Leistung Ihres Codes bieten.

Ein besonders einzigartiges Feature von CAST Highlight sind seine Nachhaltigkeitsanalysen. Mit Daten wie Green Impact Scores, CO2-Emissionsschätzungen und grünen Mängeln können Sie den ökologischen Fußabdruck Ihrer Software verringern und energie- und kosteneffizienter werden.

CAST Highlight beste Features

Identifizieren Sie Schwachstellen in Open-Source-Bibliotheken, die in Ihrem Code verwendet werden, und analysieren Sie deren potenzielles Risiko für Ihre Anwendungen

Personalisieren Sie Dashboards mit wichtigen Metriken und machen Sie sich ein klares Bild vom Zustand Ihres Portfolios im Laufe der Zeit

Automatische Segmentierung und Priorisierung von Anwendungen für die Migration in die Cloud auf der Grundlage der Auswirkungen auf das Geschäft und technischer Überlegungen

Erkennen Sie "grüne Schwachstellen" in Ihrem Code, wie z. B. die Senkung Ihrer CO2-Emissionen oder eine höhere Energieeffizienz

CAST Einschränkungen hervorheben

Nicht geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen

Einige Benutzer berichten von einer "Datenüberlastung" aufgrund der ständigen Warnungen und Benachrichtigungen

CAST Highlight Preise

Fertiggestellt : Beginnt bei 39.000 $ für 25 Apps (jährliche Abrechnung)

: Beginnt bei 39.000 $ für 25 Apps (jährliche Abrechnung) Cloud : Beginnt bei $27.000 für 25 Apps (jährliche Abrechnung)

: Beginnt bei $27.000 für 25 Apps (jährliche Abrechnung) SCA : Beginnt bei 28.000 $ für 25 Apps (jährliche Abrechnung)

: Beginnt bei 28.000 $ für 25 Apps (jährliche Abrechnung) Grün: Beginnt bei $11.000 für 25 Apps (jährliche Abrechnung)

CAST Highlight Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (70+ Bewertungen)

: 4.5/5 (70+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht verfügbar

7. ReSharper

über ReSharper ReSharper von JetBrains ist eine beliebte Erweiterung zur Code-Analyse für .NET-Entwickler. Sie wird hauptsächlich in Microsoft Visual Studio verwendet und bietet erweiterte Funktionen für die Codeanalyse und das Refactoring, eine optimierte Code-Navigation, intelligente Code-Vervollständigung und vieles mehr.

ReSharper verbessert auch die IntelliSense-Erfahrung (das in Visual Studio integrierte Tool zur Code-Vervollständigung) für .NET-Entwickler, indem es ihnen zusätzliche Features wie kontextbasierte Code-Vorschläge und automatische Importvorschläge bietet.

ReSharper beste Features

Restrukturieren Sie Code mit integrierten Refactoring-Optionen und verbessern Sie die Organisation und Lesbarkeit Ihres Codes

Führen Sie Code-Inspektionen durch und beheben Sie potenzielle Probleme mit den automatisierten Quick-Fix-Vorschlägen von ReSharper

Richten Sie sprachspezifische Richtlinien zur Formatierung von Code ein und standardisieren Sie Ihre Codebasis

Verwenden Sie Aktionen zur Code-Generierung, um Eigenschaften und Überladungen zu generieren und Boilerplate-Code zu erstellen

ReSharper Limitierungen

ReSharper ist für das .NET-Ökosystem konzipiert und unterstützt keine anderen Entwicklungssysteme

Die Ausführung komplexer Code-Analysen kann Ihr System verlangsamen

Einige Benutzer haben über eine Lernkurve berichtet

ReSharper Preise

Free : ReSharper ist kostenlos für Studenten, Lehrer und Gemeinden

: ReSharper ist kostenlos für Studenten, Lehrer und Gemeinden Organisationen : Beginnt bei 34,90 $/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei 34,90 $/Monat pro Benutzer Privatpersonen: Beginnt bei $13,90/Monat pro Benutzer

ReSharper Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (80+ Bewertungen)

: 4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

8. Checkstyle

über Checkstyle Checkstyle wurde Anfang der 2000er Jahre eingeführt und ist ein Open-Source-Tool zur Formatierung von Code und statischen Code-Analyse für Java-Projekte. Es kann Entwicklern dabei helfen, einen einheitlichen Code-Stil über Projekte hinweg zu etablieren, indem es Namenskonventionen, Leerzeichen und mehr hinzufügt.

Sie können Checkstyle in Ihre CI/CD-Pipelines integrieren und Ihre Code-Reviews automatisieren, um sicherzustellen, dass der gesamte Code vordefinierten Regeln und Richtlinien folgt. Dies erweist sich als besonders vorteilhaft für Open-Source-Projekte mit verschiedenen Mitwirkenden oder kleinen Java-Teams, die einen kostenlosen und einfachen Formatierungs-Checker benötigen.

Checkstyle beste Features

Standardisieren Sie die Formatierung Ihrer Codebasis, um eine einfache Lesbarkeit zu gewährleisten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln, um Probleme bei der Formatierung speziell für Ihr Unternehmen zu erkennen

Integrieren Sie IDEs und erhalten Sie Echtzeit-Warnungen bei Verletzungen der Code-Formatierung

Checkstyle-Einschränkungen

Checkstyle unterstützt nur Java

Es bietet nur grundlegende Prüfungen der Code-Qualität

Checkstyle Preise

Free zur Nutzung

Checkstyle Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (21 Bewertungen)

: 4.3/5 (21 Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

9. Reparieren.io

über Mend.io Mend zielt darauf ab, die Sicherheit von Anwendungen zu optimieren, indem es Prozesse automatisiert und Entwicklern die Tools an die Hand gibt, die sie zum Schreiben von sicherem Code benötigen. Als AppSec-Tool der Enterprise-Klasse für Entwicklungs- und Sicherheitsteams verfügt Mend über einzigartige, sich ergänzende Tools für beide Funktionen.

Es bietet eine Reihe von Tools, die verschiedene Aspekte der Anwendungssicherheit abdecken, wobei der Schwerpunkt auf der Automatisierung von Aufgaben und der Entlastung von Entwicklungsteams liegt. Zu den wichtigsten Features gehören die benutzerdefinierte Code-Analyse, die automatisierte Identifizierung von Open-Source-Risiken und die frühzeitige Erkennung von Sicherheitslücken.

Mend.io beste Features

Erhöhen Sie die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Codequalität, indem Sie Ihren Code scannen und Probleme in Echtzeit beheben

Konsolidieren Sie Daten Flows, führen Sie häufige Probleme zusammen und beheben Sie mehrere Schwachstellen durch eine einzige Änderung im Code

Erhalten Sie klare, umsetzbare Schritte, wie Sie Probleme beheben und ähnliche Probleme in Zukunft verhindern können

Initiieren Sie regelmäßige, automatisierte Sicherheitsprüfungen während des gesamten Entwicklungszyklus, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Probleme mit der Compliance zu vermeiden

Mend.io Beschränkungen

Mend.io ist möglicherweise nicht für kleinere Unternehmen geeignet, da es nur jährliche Pläne für mindestens 25 Entwickler anbietet

Limitierte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen ähnlichen Tools

Preise von Mend.io

Mend Renovate : Beginnt bei $25.000 pro Jahr für 100 Entwickler

: Beginnt bei $25.000 pro Jahr für 100 Entwickler Mend SCA : Beginnt bei $18.000 pro Jahr für 25 Entwickler

: Beginnt bei $18.000 pro Jahr für 25 Entwickler Container reparieren : Beginnt bei $15.000 pro Jahr für 100 Entwickler

: Beginnt bei $15.000 pro Jahr für 100 Entwickler SAST verbessern: Beginnt bei $18.000 pro Jahr für 25 Entwickler

Mend.io Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

10. Teamscale

über Teamskala Teamscale von CQSE ist eine Software-Qualitätsmanagement-Plattform, die 2010 von Forschern der Technischen Universität München entwickelt wurde.

Das Tool ist heute bekannt für seine automatisierten Code-Analyse-Funktionen wie kontinuierliche Inspektion, anpassbare Qualitätsprofile und Features zur Sicherheitsanalyse.

Zu den weiteren Schlüsselfunktionen von Teamscale gehören der große Bereich an Programmiersprachen und Frameworks sowie umfangreiche Berichterstellungen und Dashboards zur Überwachung und Verwaltung der technischen Schuldenquote und der Trends bei der Code-Qualität.

Die Lösung lässt sich auch in gängige Programme zur Nachverfolgung von Problemen und produkt-Backlog systeme wie Jira und GitHub, die die Zusammenarbeit zwischen mehreren Teams ermöglichen.

Teamscale beste Features

Analysieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Code Repositorys, Bug Tracker und sogar Tools für das Anforderungsmanagement

Markieren Sie ungetestete Bereiche des Codes und führen Sie regelmäßige Qualitätssicherungs-Tests für Ihren Code durch

Erhalten Sie detaillierte Daten und Metriken über die Qualität Ihres Codes, analysieren Sie Sicherheitsprobleme und testen Sie die Architektur Ihrer Software

Integrieren Sie Teamscale in Ihre Kollaborations-, Code-Management- und tools zur Nachverfolgung von Fehlern um Ihre Daten zu vereinheitlichen

Teamscale Beschränkungen

Teamscale bietet weder einen kostenlosen Plan noch eine kostenlose Testversion für Benutzer an

Derzeit sind keine Funktionen für künstliche Intelligenz verfügbar

Preise für Teamscale

Abrechnung nach Aufwand: Ab 110 € pro Benutzer für fünf Benutzer, pro Monat

Teamscale Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Code analysieren und technische Schulden mit ClickUp abbauen

Die Verwaltung technischer Schulden in Ihrer Codebasis bietet eine Reihe von Vorteilen: Sie können die Geschwindigkeit Ihres Entwicklungsteams erhöhen und die Sicherheit Ihres Codes verbessern. Zu erledigen ist dies ganz einfach mit Hilfe raffinierter Tools für technische Schulden.

Sie können jedes der Tools verwenden, die wir in diesem Blog aufgelistet haben, und sie werden Ihrem Team bei der Software-Entwicklung sicher hilfreich sein.

Wir schlagen jedoch vor, dass Sie ClickUp ausprobieren, um mit der Verwaltung technischer Schulden zu beginnen.

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für das Workspace-Management und verfügt über integrierte Tools für das Projektmanagement, die Erstellung von Dokumenten und die Kommunikation im Team. Dies macht es zu einem großartigen Tool für die Nachverfolgung technischer Schulden und die Erstellung von Dokumentationen, die API-Einschränkungen, Unstimmigkeiten im Geschäft und vieles mehr erklären.

Ihre Teams können auch direkt auf der ClickUp-Plattform zusammenarbeiten, indem sie verschiedene integrierte Tools für die Kommunikation und Zusammenarbeit nutzen, wie z. B. ClickUp Whiteboards, Clips, Chat-Ansichten und mehr.

Warum nicht ClickUp ausprobieren? Kostenlos anmelden und entdecken Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Ihre Codebasis zu verfeinern und die Produktivität der Entwickler zu steigern.