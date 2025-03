die 10 besten Apps und Tools für Freiberufler im Jahr 2025

Der Erfolg Ihrer freiberuflichen Karriere hängt fast ausschließlich von den Apps ab, die Sie als Selbständiger nutzen.

Seien wir ehrlich - Freiberuflichkeit ist nicht nur Sonnenschein und Regenbogen.

Das Jonglieren mit Terminen, die Nachverfolgung von Stunden, das Versenden von Rechnungen und der Versuch, nicht auszubrennen - der Alltag als Freiberufler kann seinen Tribut fordern. Aber mit den richtigen Tools können Sie Ihr Geschäft vereinfachen, die Produktivität steigern und sich das Leben leichter machen.

Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und eine Liste mit den 10 besten Apps für Freiberufler im Jahr 2024 zusammengestellt.

In diesem Blogbeitrag werden wir die wichtigsten Features, Nachteile und Pläne der einzelnen Apps aufschlüsseln, damit Sie in wenigen Minuten eine fundierte Entscheidung treffen können.

Worauf sollten Sie bei Apps für Selbstständige achten?

Was Sie von einer App für Selbstständige erwarten, kann je nach Dienstleistungsangebot und Branche sehr unterschiedlich sein. Wir haben jedoch einige universelle Aspekte identifiziert, die Sie berücksichtigen sollten:

Zeiterfassung: Stellen Sie sicher, dass die App die Zeit, die Sie für Projekte und Aufgaben aufwenden, genau erfassen kann, damit Sie Ihren Kunden eine genaue Rechnung stellen können

Fakturierungs- und Abrechnungsoptionen: Wählen Sie eine App, die über Tools für die Erstellung und den Versand professioneller Rechnungen, die Nachverfolgung von Zahlungen und die Verwaltung von Rechnungen an Kunden verfügt

Nachverfolgung von Ausgaben: Suchen Sie nach Features, die das Erfassen, Organisieren und Verwalten von Geschäftsausgaben und Quittungen zum Zwecke des Steuerabzugs erleichtern Projekt- und Aufgabenmanagement: Dies ist eine Selbstverständlichkeit. Ihre App sollte Ihnen dabei helfen können ihre Aufgaben zu organisieren und Ihre Nachverfolgung freiberufliche Projekte und Arbeitsabläufe effizient

Integration mit Buchhaltungssoftware: Freiberufler müssen sich auch um ihre eigenen Finanzen und Steuerabzüge kümmern. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre App für Selbstständige mit gängigen Buchhaltungs-Apps wie QuickBooks Online oder Xero verbunden werden kann

Berichterstellung und Analysen: Entscheiden Sie sich für eine App mit detaillierten Features zur Berichterstellung und Analyse, um Einblicke in Ihre Geschäftsleistung, Einnahmen, Geschäftsausgaben und steuerbezogenen Daten zu erhalten

Mobile Zugänglichkeit: Suchen Sie nach einer App, die in Form von mobilen Formularen angeboten wird, damit Sie von jedem Gerät und von überall aus auf Ihre Arbeit und Ihre Finanzen zugreifen und diese verwalten können

Die 10 besten Apps für Selbstständige im Jahr 2024

Egal, ob Sie Angebote erstellen, abrechenbare Stunden nachverfolgen, Rechnungen ausstellen oder juristische Verträge aufsetzen wollen - es gibt eine App, mit der Sie das alles besser erledigen können.

Wir sind auf einer Mission, um Ihnen zu helfen, sie zu finden!

Werfen Sie einen Blick auf unsere Liste der 10 besten Apps für Selbstständige im Jahr 2024, die alle Aspekte Ihres Geschäfts abdecken:

1. ClickUp

Als Selbstständiger wechseln Sie vielleicht zwischen E-Mails, Aufgaben, Projekten und Erinnerungen in mehreren Apps.

Was wäre, wenn Sie das alles mit einer App erledigen könnten? Hier kommt ClickUp.

ClickUp Projekt Management Software Die ClickUp Projekt Management Software bringt alle Ihre Aufgaben, Daten und Ihr Team an einem Ort zusammen. Sie ist für Teams jeder Größe und mit jedem Budget geeignet.

Und das Beste daran? ClickUp's Freelancer Projekt Management Software bietet einen breiten Bereich von Features, die speziell für Freiberufler entwickelt wurden, um Zeit zu erfassen, Schätzungen festzulegen, Workloads zu verwalten und sogar Rechnungen zu vereinfachen - alles in einem einzigen, leicht zu bedienenden Bildschirm.

Mit den 15+ Ansichten von ClickUp sehen Sie Ihre Projekte und Clients so, wie Sie es wünschen

ClickUp hat auch Features für das Projektmanagement mit 15+ anpassbare Ansichten die sich an individuelle Bedürfnisse anpassen und es Freiberuflern ermöglichen, ihre Arbeit auf eine Weise zu visualisieren und nachzuverfolgen, die zu jedem Projekt oder Client passt.

Zu diesen Ansichten gehören die Listenansicht, um einen Überblick über Ihre Projekte zu erhalten, die Kanban-Ansicht für statusbezogene Aktualisierungen und die Kalender-Ansicht, um Ihren Workload zu planen - all diese und weitere Ansichten geben Ihnen die Flexibilität, Aufgaben so zu organisieren und zu konzentrieren, wie Sie es wünschen.

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben nach dringend, hoch, normal und niedrig, und bleiben Sie Ihren Fristen voraus

aufgaben auf Ihrem Dashboard Wenn die aufgaben auf Ihrem Dashboard mehr Aufmerksamkeit benötigen als andere, verwenden Sie ClickUp's Task Prioritization Features zur Einstellung von Dringlichkeitsstufen und Fristen, um sie rechtzeitig abzuschließen.

Verfolgen Sie Ihre abrechenbaren Stunden mit ClickUp's Project Time Tracker und vereinfachen Sie Ihre Rechnungsstellung

Sie können auch verwenden ClickUp's Zeiterfassung für Projekte ist ein praktisches Tool für Freiberufler, das die für Projekte aufgewendeten Stunden für die Rechnungsstellung an die Clients genau aufzeichnet, den Abrechnungsprozess vereinfacht und sicherstellt, dass jeder gerecht bezahlt wird.

Erstellen Sie Rechnungen und verfolgen Sie Zahlungen mit der ClickUp Vorlage für Freiberufler-Rechnungen

Bedeutet das, dass Sie Ihre Rechnungen immer noch selbst erstellen müssen? Nein. Greifen Sie auf ClickUp's umfangreiche Bibliothek von anpassbaren vorlagen für Freiberufler und wählen Sie die Vorlage Ihrer Wahl aus.

Zum Beispiel, mit der ClickUp Vorlage für freiberufliche Rechnungen mit der ClickUp-Rechnungsvorlage können Sie ganz einfach professionelle Rechnungen erstellen, Ihre Zahlungen nachverfolgen und alle Infos zu Ihren Clients sicher in einem einzigen Workspace speichern.

Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehören:

Anpassbare Rechnungen, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden oder Projekts zugeschnitten werden können

Einfachere Nachverfolgung von Zahlungen, so dass keine Rechnungen mehr verloren gehen

Automatisierte Erinnerungen an die Rechnungsstellung für rechtzeitige Zahlungen und weniger Zeitaufwand für die Nachverfolgung von Kunden

ClickUp beste Features

Verwenden startdaten, Fälligkeitsdaten und genaue Zeiten in Ihren Aufgaben für eine genaue Zeitplanung

Fügen Sie zeitschätzungen zu Ihren Aufgaben, um Ihren Workload zu planen

Genaue Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden und Berichterstellung mit Time Tracking

Verwenden Sie Mindmaps zum Brainstorming von Ideen und zur Gliederung komplexer Projekte

Schnelles Starten und Ausführen von Projekten mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp

Definieren Sie benutzerdefinierte Zugriffsrechte für Ihre Clients, je nach Projektanforderungen

Verbindung von über 1000 Apps wie QuickBooks, Google Drive, Teams und Zoom

ClickUp Beschränkungen

Leichte Lernkurve für neue Benutzer

Die mobile App verfügt nicht über alle Features der Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9450+ Bewertungen)

4.7/5 (9450+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4050+ Bewertungen)

2. Melden Sie sich bei

über Anmeldung bei Apploye vereint drei der wichtigsten Prozesse der Freiberuflichkeit in einem einfach zu bedienenden hub: Zeiterfassung, Projektplanung und Terminplanung.

Es verfolgt die für Aufgaben aufgewendete Zeit und hilft Ihnen mit coolen Tools wie dem Pomodoro Timer, konzentriert zu bleiben. Sie können Ihre Zeit und Ihr Budget für einzelne Projekte mit Features wie Projekte & Budgetierung verwalten.

Außerdem kann Apploye automatisch Ihre Arbeitsstunden berechnen und zeitrechnungen erstellen für Sie, wenn es um die Abrechnung mit den Clients geht.

Die besten Features von Apploye

Nachverfolgung der Zeiterfassung sowohl im Online- als auch im Offline-Modus

Behalten Sie Ihre Aufgaben mit Hilfe der Zeiterfassung auf dem Dashboard im Auge

Erstellen Sie Berichte über Ihre Aktivitäten, um Ihre Leistung zu verstehen

Integrieren Sie es mit Projektmanagement Apps wie ClickUp und Asana

Sicherheit durch Amazon AWS-Hosting und SSL-Verschlüsselung

Apploye-Einschränkungen

Weitere Features, wie Aufgabenplanung und Urlaubsverwaltung, sind in der Entwicklung

Preise für Apploye

Standard: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Elite: 7 $/Benutzer pro Monat

Apploye Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

3. Clockify

über Clockify Clockify ist ein kostenlose Software zur Zeiterfassung die zu einem vollwertigen Tool für das Zeitmanagement ausgebaut werden kann, was sie zu einer guten Option für Selbstständige macht.

Sie können Ihre Projekte leicht nachverfolgen, Ihre Stunden protokollieren und saubere Timesheets für die Abrechnung mit Ihren Kunden erstellen.

Clockify hilft Ihnen auch zu verstehen, wo Ihre Zeit hingeht. Sie können detaillierte Berichte einsehen, um zu sehen, was Sie erledigen, es mit dem vergleichen, was Sie zu erledigen gedenken, und sehen, wie gut Sie sich im Laufe der Zeit schlagen.

Die Plattform lässt sich auch mit vielen anderen Apps verbinden, sodass Sie sie mit Ihren bevorzugten Tools kombinieren und Ihre Produktivität aufrechterhalten können, ohne ständig die Tools wechseln zu müssen.

Clockify beste Features

Manuelle oder automatische Nachverfolgung der Zeit von jedem Gerät aus

Treffen Sie bessere Entscheidungen mit Echtzeit-Berichten

Verbindung mit Teams durch In-App-Messaging

Verwalten und genehmigen Sie Timesheets mit Leichtigkeit

Synchronisieren Sie alle Ihre Kalender durch die Integration von Google Kalender oder Microsoft Outlook

Clockify Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Schnittstelle veraltet

Starre Preisstruktur

Clockify Preise

Basic: $4.99/Benutzer pro Monat

$4.99/Benutzer pro Monat Standard: $6.99/Benutzer pro Monat

$6.99/Benutzer pro Monat Pro: 9,99 $/Benutzer pro Monat

9,99 $/Benutzer pro Monat Enterprise: $14.99/Benutzer pro Monat

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

4.5/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4800+ Bewertungen)

4. QuickBooks

über QuickBooks Suchen Sie nach einer Buchhaltungssoftware, die Ihre Finanzen verwaltet, während Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren? Versuchen Sie QuickBooks.

Diese einfache und effektive App für Selbstständige hilft Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Einnahmen und Ausgaben, bei der Bearbeitung von Steuern und Abschreibungen, beim Versenden von Rechnungen an Clients und bei der Berichterstellung über Ihre Finanzen.

QuickBooks zeichnet sich durch die Vereinfachung Ihrer Bankkonten aus. Wenn Sie Ihre Transaktionen in die Software importieren, werden die Einträge automatisch sortiert und Sie sparen Zeit. Außerdem können Sie Quittungen ganz einfach hochladen, indem Sie Fotos machen, anstatt sie abzutippen.

Die benutzerdefinierte Berichtserstellung macht es Ihnen leicht, Ihre Finanzberichte so zu organisieren, wie Sie es wünschen. Und wenn Sie Ihre verkauften Elemente nachverfolgen, informiert QuickBooks Sie darüber, wenn Sie nur noch wenige Elemente haben und welche Elemente sich am meisten verkaufen.

QuickBooks beste Features

Nachverfolgung von Einnahmen und Business-Ausgaben mit Präzision und Leichtigkeit

Steuerlicher Support durch Nachverfolgung von Kilometern, vierteljährliche Steuerschätzungen sowie Vorbereitung von Steuererklärungen und -abrechnungen

Erstellen Sie Rechnungen, automatisieren Sie wiederkehrende Rechnungen und verfolgen Sie alle Ihre Zahlungen

Generieren Sie benutzerdefinierte Berichte mit Details wie Gewinn- und Verlustrechnungen und Umsatzsteuererklärungen

Verwalten Sie mehrere Währungen

Halten Sie Ihre Finanzdaten mit Passwörtern und Verschlüsselung privat

QuickBooks Beschränkungen

Keine direkte Zahlung von Rechnungen über die Plattform

Einige Benutzer haben von schlechtem Kundensupport berichtet

Relativ teuer für Freiberufler

QuickBooks Preise

Einfacher Start: $30/Monat

$30/Monat Essentials: $60/Monat

$60/Monat Plus: $90/Monat

$90/Monat Erweitert: $200/Monat

QuickBooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (3200+ Bewertungen)

4/5 (3200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6400+ Bewertungen)

5. Rocket Lawyer

über Raketen-Anwalt Egal, ob Sie freiberuflich tätig sind oder ein kleines Unternehmen leiten, ein juristisches Team ist der Schlüssel zu einem starken Geschäft. Und Rocket Lawyer könnte genau das Richtige sein.

Von der Vorbereitung rechtlicher Dokumente bis hin zur Beratung durch Profis - Rocket Lawyer kümmert sich um die rechtliche Front, wenn du dein eigenes Geschäft gründest.

Sobald du dich angemeldet hast, kannst du mit so vielen Anwälten sprechen, wie du willst, wann immer du Hilfe brauchst, und sie dazu bringen, deine Dokumente zu überprüfen. Außerdem stehen über 300 Formulare zur Auswahl, die viele verschiedene rechtliche Anforderungen abdecken, wie z. B. die Anmietung einer Wohnung oder das Verfassen eines Schreibens zur Beantragung einer Dienstleistung.

Rocket Lawyer's beste Features

Verbindung mit einem Anwalt, um auf Dokumentenstreitigkeiten zu reagieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Verträge, LLC-Gründungsdokumente, Marken usw.

Einfaches Navigieren mit geführten Interviews, klaren Anweisungen und benutzerdefinierten Vorlagen

Zugriff auf mehr als 300 Vorlagen für verschiedene rechtliche Anforderungen

Rocket Lawyer Beschränkungen

Erfordert die Angabe von Kreditkarteninformationen zur Anmeldung

Limitierte Mitgliedschaftsoptionen

Fehlende grundlegende LLC-Pakete

Rocket Lawyer Preise

Rocket Legal: $39,99/Monat, monatliche Abrechnung

$39,99/Monat, monatliche Abrechnung Rocket Legal+: $19.99/Monat, jährliche Abrechnung

Rocket Lawyer Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Capterra: 4.3/5 (6400+ Bewertungen)

6. Evernote

über Evernote Wenn Sie einen Ort brauchen, an dem Sie all Ihre brillanten Ideen, Gedanken und Pläne in einem organisierten hub sammeln können, sollten Sie Evernote in Betracht ziehen.

Sie können Ideen, Aufgaben und wichtige Details in Notizen notieren und sicherstellen, dass alles auf all Ihren Geräten leicht zu finden ist. Evernote organisiert Ihre Notizen in Notizbüchern und Tags, so dass Sie die verschiedenen Bereiche Ihres Geschäfts getrennt und geordnet halten können.

Geben Sie Notizbücher frei und arbeiten Sie mit Teams in Echtzeit an Projekten zusammen, digitalisieren und speichern Sie Bilder von Rechnungen, Quittungen und Karten mit dem Dokumentenscanner von Evernote und sorgen Sie für einen aufgeräumten Workspace.

Evernote beste Features

Erfassen von Seiten, Artikeln und Bildern mit Web Clipper

Scannen und Digitalisieren von Dokumenten mit dem eingebauten Scanner

Nehmen Sie Audio-Notizen auf, anstatt sie ständig zu notieren

Mit Zu erledigen-Listen und Erinnerungen den Überblick über Aufgaben behalten

Starten Sie Projekte mit anpassbaren Vorlagen

Einschränkungen von Evernote

Gescannte PDFs können nicht mit Anmerkungen versehen werden

Komplizierte Organisation erschwert das Auffinden von Dateien

Begrenzter Space in der kostenlosen Version

Evernote-Preise

Free

Persönlich: $14.99/Monat

$14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8200+ Bewertungen)

7. Trello

über Trello Trello ist eine beliebte projektmanagement tool mit einem visuellen Layout, das Sie bei der Nachverfolgung von Aufgaben und Terminen unterstützt. Sie können alles in Boards, Listen und Karten organisieren und diese leicht verschieben.

Trello eignet sich aber nicht nur für die Arbeit im Alleingang, sondern auch für die Zusammenarbeit mit anderen Freiberuflern, Teams und Clients. Außerdem können Sie Ihre Arbeitsabläufe benutzerdefiniert anpassen, um Ihre Projekte noch einfacher zu verwalten.

Sie können Trello auch mit anderen Apps verbinden, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Ihre Workflows effizienter gestalten.

Trello beste Features

Visualisieren Sie Projekte, Aufgaben und Meilensteine auf Kanban Boards Nachverfolgung von Terminen in der Ansicht des Kalenders

Zeitersparnis durch Zugriff auf eine Vielzahl von Vorlagen

Integration von über 200 Apps über das Power-Ups Feature

Erstellen Sie Ihre eigenen Regeln und Auslöser zur Steuerung von Workflow-Aktionen

Beschränkungen von Trello

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen

Schwierig, Karten zu suchen

Lernkurve für neue Benutzer

Trello Preise

Free

Standard: $6/Benutzer pro Monat

$6/Benutzer pro Monat Premium: $12,50/Benutzer pro Monat

$12,50/Benutzer pro Monat Enterprise: $17.50/Benutzer pro Monat

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (18500+ Bewertungen)

4.4/5 (18500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8200+ Bewertungen)

8. Unterbreiten Sie

über Vorschlagen Für Freiberufler ist ein gut geschriebenes Angebot der Schlüssel zum Abschluss größerer Geschäfte. Mit Proposify können Sie in wenigen Minuten automatisch gut aussehende Angebote generieren.

Die Plattform verfügt über eine große Auswahl an anpassbaren Vorlagen für verschiedene Arten von Clients. Mit Features wie elektronischen Signaturen können Sie Kunden dazu bringen, Angebote direkt in der App zu unterschreiben.

Außerdem lässt sich die App mit anderen Apps für Selbstständige wie FreshBooks verbinden, sodass Sie die Rechnungsstellung und Zahlung in einem Schritt abwickeln können.

Proposify beste Features

Passen Sie den Stil jedes Clients an oder führen Sie Ihr Branding mit personalisierten Vorlagen ein

Interaktive Preisgestaltung, damit Clients die Optionen innerhalb des Angebots anpassen können

Speichern und Wiederverwenden von Angebotsinhalten

Nachverfolgung des Status von Angeboten mit hilfreichen Metriken und Analysen

Zugriff von unterwegs über die mobile App

Proposify Beschränkungen

Der Text Editor ist für einige Benutzer sehr fehleranfällig

Keine benutzerdefinierten Benachrichtigungen oder Warnungen

Proposify Preise

Team Plan: $49/Benutzer pro Monat

$49/Benutzer pro Monat Business-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Proposify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (18500+ Bewertungen)

4.4/5 (18500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (270+ Bewertungen)

9. Streifen

über Stripe Stripe ist ein globales Online-Zahlungstool für alle Arten von Geschäften, das besonders für Selbstständige hilfreich ist. Mit der benutzerdefinierten Kasse, der Registerkarte "Kundeninfo" und den Abonnements von Stripe können Sie Transaktionen von Kunden über einen einzigen Hub abwickeln.

Selbstständige oder Eigentümer kleiner Geschäfte können ihre Konten leicht einrichten, Zahlungslinks erstellen oder eine Kasse auf ihrer Website einrichten. Mit der integrierten Rechnungsstellung können Sie Zahlungen in wenigen einfachen Schritten abwickeln.

Stripe beste Features

Verwalten Sie wiederkehrende Zahlungen und Rechnungen, um Ihren Cash Flow zu optimieren

Sichern Sie Ihre Bankkonten und Transaktionen mit Verschlüsselung und SSL

Einfache Integration in Ihre Website oder App über ein einfaches API

Erweitern Sie Ihr Business mit 135+ Währungen

Stripe Beschränkungen

Für jede Zahlung wird eine Transaktionsgebühr erhoben

Schwerfällige Funktionen bei wiederkehrenden Zahlungen

Setup und Konfiguration können kompliziert sein

Stripe-Preise

Stripe hat eine Preisstruktur pro Transaktion.

Standard: 2,9% + 30¢ pro erfolgreicher Transaktion für inländische Karten

2,9% + 30¢ pro erfolgreicher Transaktion für inländische Karten Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Stripe-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (270+ Bewertungen)

10. Wix

über Wix Wix ist ein großartiges Tool ohne Code für Freiberufler oder Selbstständige, die eine hochwertige Website erstellen möchten. Es bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, die Sie benutzerdefiniert anpassen können, um Ihre Dienstleistungen oder Produkte zu präsentieren.

Mit dem einfachen Drag-and-Drop-System von Wix können Sie Ihre Website genau so gestalten, wie Sie es möchten. Außerdem verfügt Wix über integrierte SEO-Funktionen, die dafür sorgen, dass Sie von Ihrem Einzelziel wahrgenommen werden.

Wenn Sie im Geschäft sind und Produkte verkaufen, können Sie mit Wix einen Online-Shop einrichten und weltweit verkaufen. Die anpassbaren URLs und Tags sorgen dafür, dass Ihre Website online gefunden wird. Insgesamt ist Wix eine gute Wahl für Freiberufler, die eine solide Online-Präsenz wünschen, um Klienten oder Kunden zu gewinnen.

Wix beste Features

Erstellen Sie eine Website automatisch mit Wix ADI (Artificial Design Intelligence)

Zugang zu mehr als 800 Vorlagen, um die passende Vorlage für Ihre Bedürfnisse zu finden

Verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Website mit eingebauten SEO-Tools

Nutzen Sie Tools zur Produktdarstellung und sichere Zahlungsoptionen von Wix Stores

Wix Beschränkungen

Der Store für Vorlagen neigt dazu, langsam und fehleranfällig zu sein

Die kostenlose Version hat SEO-Limits und zeigt unnötige Werbung an

Wix-Preise

Light: $17/Monat

$17/Monat Core: $29/Monat

$29/Monat Business: $36/Monat

$36/Monat Business Elite: $159/Monat

Wix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1600+ Bewertungen)

4.2/5 (1600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9400+ Bewertungen)

