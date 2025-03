10 beste Enterprise Workflow Management Software im Jahr 2025

Beim Enterprise Workflow Management werden abteilungsübergreifende Aufgaben und Prozesse ohne manuelle Eingaben abgeschlossen.

Schnell skalierende oder Enterprise-Organisationen verwenden Workflow-Management-Software, um:

Standardisierung von Prozessen für einheitliche Ergebnisse

Optimieren und Verwalten von Workflows und Verbessern der Verbindungen zwischen Prozessen

Kommunikationssilos zwischen Abteilungen und Speicherorten zu beseitigen

Manuelle Aufgaben zu automatisieren, die Prozesse behindern und die Produktivität der Mitarbeiter verringern

Reduzierung von Verschwendung, Risiken und Kosten durch Beseitigung manueller und sich wiederholender Prozesse

Steuerung der Business-Strategie mit datengestützten Einblicken, Berichten und Dashboards

Eine Workflow-Management-Lösung konzentriert sich auf die Automatisierung und Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe durch die Integration verschiedener Arbeitsplatzanwendungen. Aufgaben, die sonst Stunden oder sogar Tage zum Abschließen benötigen (z. B. die Eingabe tausender Zeilen von Daten aus verschiedenen Quellen in ein CRM), dauern jetzt nur noch Minuten oder Sekunden.

In diesem Artikel werden die besten Tools für die Verwaltung von Unternehmens-Workflows, ihre Features, Grenzen und Preise vorgestellt, um Ihnen bei der Auswahl des am besten geeigneten Tools zu helfen.

Worauf sollten Sie bei einer Enterprise Workflow Management-Lösung achten?

Im Folgenden finden Sie einige Features, auf die Sie bei der Auswahl einer Enterprise Workflow Management-Software achten sollten:

Kein Code, anpassbare und einfache Schnittstelle: Achten Sie auf eine einfache und intuitive Schnittstelle, die von allen Mitgliedern des Teams aus verschiedenen Abteilungen verwendet werden kann. Ein Drag-and-Drop-Builder sorgt dafür, dass anpassbare Prozess-Workflows schnell und einfach orchestriert werden können, selbst mit begrenzten Code-Kenntnissen

Integration von Drittanbietern: Da für Unternehmens-Workflows Datensätze aus verschiedenen Anwendungen, Dokumenten, Tabellenkalkulationen und anderen Quellen benötigt werden, muss das Tool zur Automatisierung von Workflows die Integration von Drittanbietern mit Datenbanken, Projektmanagement-Tools, Finanzplattformen, Kalendern, CRM-Tools und HR-Systemen unterstützen

Zentrales Dashboard für Berichte: Achten Sie auf ein Dashboard für die Berichterstellung in Ihrer Enterprise Workflow Management-Software. Es sollte alle Ihre Prozess-Workflows und Formulare anzeigen, Engpässe im Prozess-Workflow identifizieren, Zeitleisten verfolgen und Prioritäten einstellen

Tätigkeitsprotokolle: Da mehrere Mitglieder eines Teams und Abteilungen parallele Workflows für verschiedene Aktivitäten verwenden, sollte Ihr workflow-Management software muss ein detailliertes Aktivitätsprotokoll mit Einblicken in Interaktionen, Kommunikation und Änderungen durch Teammitglieder bieten, um eine Kultur der Zusammenarbeit zu fördern

Skalierbarkeit: Ihr Enterprise Workflow-System sollte leicht anpassbar und mit komplexen Prozess-Workflows kompatibel sein, wenn Ihr Geschäft wächst. Da die meisten Geschäfte mehrere Transformationsphasen durchlaufen, sollte der Workflow in der Lage sein, diese zu überstehen, ohne dass er von Grund auf neu aufgebaut werden muss

KI-gestützt: Mit den integrierten KI-Funktionen lassen sich sich wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Formularen schnell und einfach beschleunigen. So helfen beispielsweise von KI vorgeschlagene Felder in Formularen den Benutzern im Business, Formulare schneller zu erstellen und auszuführen und die erforderlichen Datensätze effizient zu erfassen

Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Wählen Sie ein Enterprise Workflow Management tool mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC), um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams zu ermöglichen ohne den Datenschutz vertraulicher Datensätze zu beeinträchtigen

1. ClickUp

Organisieren Sie Aufgaben in ClickUp mit seinen 15 dynamischen Ansichten für ein besseres Projekt- und Workflow-Management

Businesses müssen Workflows automatisieren, benutzerdefinierte Systeme für verschiedene Anwendungsfälle aufbauen und standardisierte Workflow-Vorlagen erstellen, wenn sie ihren Betrieb skalieren.

Die Enterprise-Workflow-Management-Plattform von ClickUp integriert die Automatisierung von Workflows, KI-Funktionen und die Zusammenarbeit in Geschäftsprozessen, um Workflows zu planen, zu verwalten und auszuführen.

Hier sind die wichtigsten Features, die ClickUp zur idealen Lösung für die Automatisierung und Verwaltung von Workflows in Unternehmen machen. ClickUp für das Projektmanagement bietet maßgeschneiderte Ansichten für funktionsübergreifende Projekte, um Abläufe schneller zu skalieren. Manager können den Status jeder Aufgabe, die entsprechenden für die Aufgabe verantwortlichen Teammitglieder und die Personen, die als nächstes an der Aufgabe arbeiten werden, in der Ansicht workflow-Management-Prozess .

Mit diesen Informationen können Manager mögliche Hindernisse im Voraus erkennen und das Team für den Fortschritt verantwortlich machen.

Wählen Sie aus mehr als 100+ vorgefertigten ClickUp Automatisierungen zur Rationalisierung und Organisation der Arbeitsabläufe Ihres Teams und zur Beseitigung sich wiederholender Aufgaben. Zu unseren Favoriten unter den Automatisierungen zur Verringerung des Aufwands für die Verwaltung von Workflows gehören:

Automatische Zuweisung von Aufgaben

Aktualisieren des Status von Aufgaben

Anwendung vorgefertigter Vorlagen zur Rationalisierung von Workflow-Prozessen ClickUp Gehirn , der eingebaute KI-Assistent, automatisiert Elemente wie die Zuweisung einer Aufgabe an das richtige Mitglied des Teams, das Hinzufügen von Zeitleisten, die Planung von Teilaufgaben und das Ausfüllen von erforderlichen Daten in Workflows und Workflow-Vorlagen, damit sich Ihre Teammitglieder auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können.

Automatisieren Sie Aufgaben und Aktualisierungen in Ihrem Workflow mit ClickUp Brain

Ganz gleich, ob Sie einen neuen Prozess erstellen oder einen bestehenden rationalisieren wollen, ClickUp's Process Flow Whiteboard Vorlage kann Ihnen helfen, Geschäftsprozesse zu verstehen, Engpässe zu erkennen und die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Beteiligten zu vereinfachen.

Rationalisieren Sie die Visualisierung von Projekten mit einer klaren und präzisen Übersicht über Ihren durchgängigen Workflow mit der ClickUp Vorlage für das Whiteboard Process Flow

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, Ansichten und Felder und erstellen Sie mehrere Projektmanagement-Bereiche, um den Fortschritt Ihres Teams bei jedem Schritt zu verfolgen, bestehende Prozesse zu visualisieren und Aufgaben realistisch zu priorisieren.

Da Unternehmen mit komplexen Workflows und miteinander verknüpften Prozessen zu tun haben, müssen sie auf Konsistenz achten und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, um Nacharbeit zu minimieren. ClickUp für Enterprise Teams richtet Teams auf gemeinsame Ziele aus, vereinfacht die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und ermöglicht das Workflow-Management auf einer einzigen Plattform.

ClickUp beste Features

Automatisierte Workflows: Sparen Sie die Zeit Ihres Teams durch die Automatisierung von Workflows mit über 50 vorgefertigten Aktionen in ClickUp Automations. Halten Sie Ihren Workflow in Bewegung, indem Sie Aktionen mit wechselnden Status, Tags und Zeitleisten verknüpfen

Einrichten benutzerdefinierter Automatisierungen in ClickUp für sich wiederholende Aufgaben

Vorgefertigte Vorlagen: Mit über 1000 anpassbaren Vorlagen für Prozesse und Aufgaben können Sie Projekte schnell auf den Weg bringen

Mit über 1000 anpassbaren Vorlagen für Prozesse und Aufgaben können Sie Projekte schnell auf den Weg bringen Vereinfachte Nachverfolgung, Berichterstellung und Zusammenarbeit: Automatisieren Sie die Nachverfolgung der Fortschritte Ihres Teams, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, die auf Ihr Team abgestimmt sind, und vereinfachen Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit ClickUp Chat , ClickUp Whiteboards ,und ClickUp Dokumente

Fügen Sie Widgets hinzu, um Workflows zu aktualisieren, Status zu ändern, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr direkt in Ihrem ClickUp Editor

KI-gestütztes Aufgabenmanagement: Automatisieren Sie das Aufgabenmanagement, indem Sie Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Zeitleisten einstellen, Unteraufgaben erstellen und Datenfelder mit ClickUp Brain ausfüllen. ClickUp Brain fasst auch Meeting-Notizen und Thread-Zusammenfassungen zusammen und hilft Ihnen dabei, in Sekundenschnelle Projekt-Briefe zu erstellen

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp Brain

Zentrale Operationen: Verwenden Sie ClickUp für Operations Teams um Ihre Wissens- und Workflow-Management-Aktivitäten zu zentralisieren, die Verwendung mehrerer Tools zu reduzieren und die Effizienz Ihres Teams zu verbessern. Mit über 1000 Integrationen können Sie Ihre tägliche Arbeit, einschließlich Ihrer bevorzugten Apps, ganz einfach in ClickUp zentralisieren

Verwenden Sie ClickUp für Operations Teams um Ihre Wissens- und Workflow-Management-Aktivitäten zu zentralisieren, die Verwendung mehrerer Tools zu reduzieren und die Effizienz Ihres Teams zu verbessern. Mit über 1000 Integrationen können Sie Ihre tägliche Arbeit, einschließlich Ihrer bevorzugten Apps, ganz einfach in ClickUp zentralisieren Gewährleistete Sicherheit und Compliance: Mit ClickUp können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Daten sicher sind. Alle Daten für ClickUp werden im Ruhezustand mit AES-256 verschlüsselt, und die Kommunikation mit Webanwendungen wird über TLS 1.2\ verschlüsselt. Wir sind SOC2-, ISO- und PCI-konform

ClickUp Limits

Das umfangreiche Feature-Set kann einen neuen Benutzer manchmal überfordern

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp-Bewertungen

G2 : 4.7/5 (9.400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Kissflow

über Kissflow Die benutzerdefinierten, skalierbaren Workflows von Kissflow automatisieren Aufgaben, eliminieren Verschwendung, reduzieren Kosten, erhöhen den ROI und helfen Teammitgliedern, auf die richtigen Ressourcen zuzugreifen, um die Projektabwicklung zu beschleunigen.

Als Workflow-Management-Software für Unternehmen automatisiert Kissflow Workflows ohne Beteiligung des IT-Teams, erhöht die Sichtbarkeit von Prozessen und generiert Echtzeit-Berichte über Aufgaben und Mitarbeiterleistungen.

Kissflow beste Features

Erstellen Sie anpassbare Workflows zur Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben über die intuitive Benutzeroberfläche von Kissflow

Automatische Zuweisung von Aufgaben an die richtigen Mitglieder des Teams, um das Meeting von SLAs und die Einhaltung von Fälligkeitsdaten für Projekte zu gewährleisten

Verfolgen Sie alle Ihre multiplen Workflows in einem zentralen Dashboard für größtmögliche Sichtbarkeit Ihres Geschäftsprozessmanagements

Kissflow-Einschränkungen

Die Fähigkeit, Kissflow-Datensätze automatisch zu aktualisieren, muss verbessert werden, da manchmal manuelle Eingriffe erforderlich sind

Kissflow-Preise

Basic: $1500/Monat mit eingeschränkten Features

$1500/Monat mit eingeschränkten Features Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kissflow Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

3. Cflow

über Cflow Die Workflow-Software von Cflow eignet sich für Teams mit mehreren Abteilungen, die an Unternehmensprozessen beteiligt sind, z. B. Personalwesen, Vertrieb und Marketing, Finanzen, IT und Beschaffung.

Durch die Integration von mehr als 1000 Apps, darunter Google, Dropbox, Salesforce und Trello, können verschiedene Teams ihre täglichen Aufgaben beschleunigen, weniger Zeit mit der Zuweisung von Aufgaben verbringen und schnell auf vorhandene Dokumente zugreifen, wodurch der Aufwand für das Workflow-Management reduziert wird.

Mit personalisierten, effizienten Workflows und einer sicheren Cloud-basierten Plattform ist es einfacher, produktiv zu bleiben - mit dem Enterprise Workflow von Cflow und projektmanagement-Software .

Cflow beste Features

Organisieren Sie Workflows, um die Abläufe im Projektmanagement zu verbessern, unabhängig von Gerätetyp und Speicherort. Cflow automatisiert Ihre täglichen Arbeitsabläufe und spart Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben wie der Genehmigung von Rechnungen und Kaufanträgen

Erstellen Sie Vorlagen für Ihre Team-Workflows mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Workflow-Builders, um mehrere zu erstellen workflow Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Verwenden Sie das Tool Business Activity Monitor (BAM) von Cflow, um alle Prozessaktivitäten nachzuverfolgen und benutzerdefinierte Berichterstellungen für die Prozessübersicht und fundierte Entscheidungsfindung im Geschäft zu erstellen

Cflow-Einschränkungen

Cflow kann die Datenverarbeitung bei der Arbeit mit großen Datenmengen verzögern

Cflow-Preise

Glücklich: $12/Benutzer/Monat für 20 Prozesse und 10 Dashboard-Berichte

$12/Benutzer/Monat für 20 Prozesse und 10 Dashboard-Berichte Freude: 16 $/Benutzer/Monat für unbegrenzte Prozesse und 50 Dashboard-Berichte

16 $/Benutzer/Monat für unbegrenzte Prozesse und 50 Dashboard-Berichte Glücklich: 22 $/Benutzer/Monat für unbegrenzte Prozesse und unbegrenzte Dashboard-Berichte

Cflow Kundenbewertungen

G2: 5/5 (50+ Bewertungen)

5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Gravity Flow

über Gravity Flow Gravity Flow ist ein WordPress-Workflow-Plugin zum Erstellen und Ausführen von Formularen und benutzerdefinierten Workflows.

Wenn Ihr Geschäft Formulare über mehrere Berührungspunkte zur Erfassung von Datensätzen verwendet, ist Gravity Flow eine geeignete workflow App die die Übermittlung von Formularen innerhalb Ihrer Geschäftsprozesse automatisch leitet.

Gravity Flow hilft bei der Konfiguration selbst älterer WordPress-Websites mit komplexen Workflows mit seinen integrierten Integrationen und visuellen Tools. Sie können ganz einfach automatisierte Prozesse für registrierte und nicht registrierte Benutzer ohne Reibungsverluste einführen.

Gravity Flow beste Features

Nutzen Sie Gravity Forms, um Formulare für verschiedene Geschäftsprozesse und Anwendungsfälle wie Onboarding, Rechnungserstellung und Antragsbearbeitung zu erstellen und in Ihre WordPress-Website zu integrieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte interaktive Automatisierungen und optimieren Sie Workflows aus über 40 vordefinierten Schritten

Genießen Sie Sicherheit auf Enterprise-Niveau für formularbasierte Geschäfte, die Daten in der Cloud speichern

Gravity Flow Limitierungen

Benutzer haben sich beschwert, dass die Übersetzungen in Gravity Flow nicht richtig funktionieren

Preise für Gravity Flow

Kernlizenz: $99/Jahr für eine WordPress-Website

$99/Jahr für eine WordPress-Website Pro-Lizenz: $299/Jahr für drei WordPress-Websites

$299/Jahr für drei WordPress-Websites Ultimate-Lizenz: $447/Jahr für 50 WordPress-Websites

Gravity Flow Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Bienenstock

über Hive Die Workflow-Management-Software von Hive umfasst Apps für Arbeitsmanagement, Automatisierung von Aufgaben, Zusammenarbeit, Berichterstellung und Kontrolle.

Mit Hive Automate können Sie Aufgaben erstellen, Eigentümer zuweisen und den Status ändern. Sobald Sie einen Workflow für eine bestimmte Aufgabe eingerichtet haben, müssen Sie sich nicht mehr melden oder den Status überwachen - Hive Automate erledigt das für Sie.

Hive Analytics verfolgt Aktionen und Projekte in Ihrem gesamten Workspace, analysiert die für jede Aktion und jedes Projekt aufgewendete Zeit und gibt einen umfassenden Einblick in kritische Metriken und anstehende Probleme.

Hive beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit mehreren Schritten ohne Code-Kenntnisse mit dem Drag-and-Drop Workflow Builder von Hive

Erstellen Sie Ihre persönlichen Workflow-Lösungen, wählen Sie Auslöser und Aktionen für die Automatisierung aus, und legen Sie individuelle Bedingungen für die Automatisierung von Hive zu Hive und von Hive zu anderen Tools fest

Nutzen Sie den No-Code Form Builder von Hive, um Informationen aus verschiedenen Datenquellen zu importieren und gemeinsam nutzbare No-Code Formulare für eine reibungslose Zusammenarbeit im Team zu erstellen

Hive-Einschränkungen

Benutzer haben sich über die Unfähigkeit von Hive beschwert, sich mit SMS-Anbietern zu integrieren

Hive-Preise

Free: $0 für 200MB Speicher und zehn Workspace-Mitglieder

$0 für 200MB Speicher und zehn Workspace-Mitglieder Starter: $1,50/Monat/Benutzer für unbegrenzten Speicher und zehn Workspace-Mitglieder

$1,50/Monat/Benutzer für unbegrenzten Speicher und zehn Workspace-Mitglieder Team: $5/Monat/Benutzer für unbegrenzten Speicher und 50 Mitglieder im Workspace

$5/Monat/Benutzer für unbegrenzten Speicher und 50 Mitglieder im Workspace Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hive Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

6. ProcessMaker

über ProcessMaker ProcessMaker ist eine KI-gestützte Enterprise Workflow Management Software mit einer einfachen, Code-freien Oberfläche, die die Produktivität Ihres Teams verbessert.

Mit intelligenter Automatisierung können Teams automatisieren und bereitstellen beispiele für Workflows wie Rechnungsfreigabe, Mitarbeitereinführung, Business Service Management und Beschaffung.

Die Plattform automatisiert funktionsübergreifende Enterprise Workflows und den system- und abteilungsübergreifenden Datenfluss durch die Integration von KI und NLP (Natural Language Processing).

ProcessMaker beste Features

Verbinden und orchestrieren Sie komplexe Geschäftsprozesse, Daten und Systeme aus bestehenden Apps und Datenströmen

Implementierung intelligenter Automatisierung durch die Kombination von generativer KI, intelligenter Dokumentenverarbeitung, Geschäftsprozessautomatisierung und Entscheidungsmaschinen

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen mit vordefinierten Prozessen, geben Sie erfolgreiche Workflows für andere frei und speichern Sie Ihre individuellen Prozesse als Vorlagen für die zukünftige Verwendung

ProcessMaker Beschränkungen

Webformulare sind nicht leicht anpassbar

ProcessMaker Preise

Plattform: benutzerdefinierte Preisgestaltung und Fehlen von Features wie Mobile Screen Builder, Process Testing

benutzerdefinierte Preisgestaltung und Fehlen von Features wie Mobile Screen Builder, Process Testing Pro: Benutzerdefinierte Preise und Fehlen von Features wie KI Formulare, KI Suche

Benutzerdefinierte Preise und Fehlen von Features wie KI Formulare, KI Suche Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preise und Zugriff auf alle erweiterten Features

ProcessMaker Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

4.3/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (170+ Bewertungen)

7. Pneumatischer Workflow

über Pneumatik Pneumatic ist ein SaaS-Workflow-Management-System für die iterative Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsprozessen. Beginnen Sie damit, Ihre Unternehmensprozesse mithilfe von Workflow-Vorlagen zu dokumentieren. Führen Sie sie dann aus, prüfen Sie ihre Leistung, identifizieren Sie Engpässe und nehmen Sie Anpassungen vor, um die Effizienz zu maximieren.

Pneumatic Workflow beste Features

Verwenden Sie das Template Builder tool von Pneumatic, um neue Vorlagen zu erstellen und zu verfeinern, Änderungen an bestehenden Vorlagen vorzunehmen vorlagen, um neue SOPs hinzuzufügen und Eigentümer von Vorlagen hinzufügen oder entfernen

Führen Sie mehrere Workflows aus jeder Workflow-Vorlage aus und erstellen Sie neue Workflows durch Klonen bestehender Workflows

Nutzen Sie das Dashboard von Pneumatic, um sich einen Überblick über die Workflows zu verschaffen und jedem Benutzer Aufgaben zuzuweisen, so dass er die Blockierer identifizieren und Prioritäten setzen kann

Pneumatic Workflow Limitierungen

Es ist nicht für große Unternehmen mit komplexen Workflows geeignet

Preise für den pneumatischen Workflow

Unlimited: $99/Monat ohne dedizierten Implementierungsmanager

$99/Monat ohne dedizierten Implementierungsmanager Fractional COO: $599/Monat mit einem eigenen Implementierungsmanager und anderen erweiterten Features

Pneumatic Workflow Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Prozess Straße

über Prozess Straße Process Street ist eine Software zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die manuelle Aufgaben durch No-Code-Workflows ersetzt. Sie lässt sich mit Apps von Drittanbietern wie Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive und anderen Automatisierungstools integrieren, um personalisierte Workflows für den Versand von E-Mails, den Import von Daten, den Versand von Rechnungen und ähnliche Aufgaben zu erstellen.

Process Street hilft Ihnen, Ihre Regeln für die Automatisierung von Workflows regelmäßig zu aktualisieren und zu verfeinern, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen oder laufende Aktivitäten zu unterbrechen.

Process Street beste Features

Erstellen Sie robuste End-to-End-Wertschöpfungsketten durch benutzerdefinierte Formulare und automatisierte Workflows und verwalten Sie den Informations Flow zwischen verschiedenen Teams, Abteilungen und Prozessen

Generieren Sie Berichte zur Automatisierung von Workflows, um die Leistung des Teams zu überwachen und Engpässe auf Einzel- oder Teamebene in einem intuitiven Dashboard zu identifizieren

Einstellung bedingter Logik wie "wenn/dann" zur automatischen Anpassung an unterschiedliche Situationen und Anforderungen des Teams

Prozess-Straßenbegrenzungen

Ohne eine wiederverwendbare Prozessbibliothek ist es schwierig, Prozesse und Ereignisse zu verknüpfen

Process Street Preise

Startup: $100/Monat und eingeschränkte App-Entwicklung

$100/Monat und eingeschränkte App-Entwicklung Pro: $1500/Monat und begrenzte benutzerdefinierte Entwicklung (jährliche Abrechnung)

$1500/Monat und begrenzte benutzerdefinierte Entwicklung (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise mit Zugriff auf alle Features und Anpassungen

Process Street Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (350+ Bewertungen)

4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

9. Wrike

über Wrike Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und automatisierte Workspaces für Ihre verschiedenen Teams und Geschäftsabteilungen unter Verwendung der Workflow-Konfiguration von Wrike.

Wrike hilft großen Teams, ihre Workflows mit benutzerdefinierter Automatisierung zu personalisieren, wobei sie ihre eigenen Regeln und Auslöser definieren. Erstellen Sie automatische Genehmigungen, Formulare für Anfragen und wiederholbare Entwürfe, um den manuellen Aufwand in Unternehmen zu eliminieren.

Wrike beste Features

Verwenden Sie die in Wrike eingebauten Vorlagen zur Automatisierung von Workflows, um Ihre Projekte zu planen, die Projekte in kürzere Aufgaben zu unterteilen, die Visualisierung zu vereinfachen und Projekte innerhalb der geplanten Fristen zu liefern, um eine höhere Zufriedenheit der Clients zu erreichen

Filtern Sie automatisch Ihre Aufgaben, halten Sie Ihren Workspace organisiert und heften Sie Zu erledigen-Listen nach Priorität an.

Nutzen Sie In-App-Kollaborationstools zum Planen von Projekten, zur Live-Bearbeitung und zur Definition von Leistungen, ohne auf Antworten per E-Mail warten zu müssen

Wrike Limitierungen

Wesentliche Features wie Genehmigungen sind in der mobilen App verfügbar, fehlen aber in der Desktop-App von Wrike

Wrike Preise

Free

Team: $9.8/Monat für 2-25 Benutzer

$9.8/Monat für 2-25 Benutzer Business: $24.8/Monat für 5-200 Benutzer

$24.8/Monat für 5-200 Benutzer Enterprise: benutzerdefinierter Preis für 5 bis unbegrenzte Benutzer mit Sicherheit und Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau

benutzerdefinierter Preis für 5 bis unbegrenzte Benutzer mit Sicherheit und Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau Pinnacle: Benutzerdefinierter Preis für 5 bis unbegrenzte Benutzer mit erweiterten Analysen

Wrike Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (3,500+ Bewertungen)

4.2/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,500+ Bewertungen)

10. Nintex

über Nintex Das Workflow-Management-System von Nintex ist bekannt für seine intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Integration mit Anwendungen von Drittanbietern.

Nintex nutzt KI-gestützte Tools, um Workflows innerhalb von Minuten zu erstellen, verschiedene interne und externe Repositorys zu integrieren und End-to-End-Geschäftsprozesse zu entwickeln, um Abläufe, Datenmanagement sowie Prozessmodellierung und -zuordnung zu automatisieren.

Das vordefinierte analytische Dashboard von Nintex gibt Ihnen verwertbare Einblicke in die Automatisierungen, die in Ihrem Unternehmen laufen. Verfolgen und messen Sie den Status Ihrer Workflow-Instanzen, die Bestandsverwaltung und die Auswirkungen auf das Geschäft.

Nintex beste Features

Verwenden Sie eine software zur Prozessdokumentation um Daten ohne Ausschneiden und Einfügen in Ihre Dokumente zusammenzuführen und die Weiterleitung von Dokumenten zur Überprüfung und Unterzeichnung zu automatisieren und sie in der Cloud zu speichern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Prozesse zur Automatisierung von Workflows, um Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb Ihres Unternehmens zu importieren und bessere Entscheidungen zu treffen

Konzipieren, visualisieren und iterieren Sie Ihre agilen Workflows mit der Drag-and-Drop-Designeroberfläche von Nintex

Nintex-Einschränkungen

Features wie die Prozessabbildung können für erstmalige Benutzer schwierig sein

Nintex-Preise

Pro: $25.000/Jahr für 2.000 Dokumentengenerationen

$25.000/Jahr für 2.000 Dokumentengenerationen Premium: $50.000/Jahr für 10.000 Dokumentengenerationen

$50.000/Jahr für 10.000 Dokumentengenerationen Custom: Benutzerdefinierte Preise für benutzerdefinierte Dokumentengenerationen

Nintex Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (1.000+ Bewertungen)

4.3/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (80+ Bewertungen)

Finden Sie die beste Workflow Management Software für Ihr Team

Wenn Ihr Team übermäßig viel Zeit damit verbringt, Aufgaben manuell zuzuweisen und zwischen Anwendungen zu wechseln, um verschiedene Datenpunkte zu sammeln, ist es an der Zeit, eine Enterprise Workflow Management Software einzusetzen.

Für den Einstieg empfehlen wir ClickUp als einsteigerfreundliche Workflow-Management-Lösung zur Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe. Es verfügt über vorgefertigte Vorlagen zur Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse und wird von ClickUp Brain unterstützt, um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren.

Was ClickUp als beste Workflow-Management-Software für Unternehmen auszeichnet, ist die Kombination von Workflow-Automatisierung und Projektmanagement, um Workflows manuell und mit automatisierten Aktionen auszuführen.

Um loszulegen, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.