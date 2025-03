die 10 besten Apps zur Nachverfolgung von Aufträgen für Projektmanager im Jahr 2025

Projektmanager und Teamleiter haben oft Schwierigkeiten, die Kapazität ihres Teams einzuschätzen. Um Ressourcen effizient zu verwalten und die Produktivität zu steigern, müssen Sie die Workload Ihres Teams genau kennen.

Sie müssen den Überblick über die wichtigsten Details behalten - die Zeit, die den Projekten zugewiesen wird, die Verfügbarkeit der Mitglieder des Teams für die Arbeit an neuen Projekten und die Abstimmung ihres Fortschritts mit den geschätzten Zeitleisten.

An dieser Stelle erweist sich die Software zur Nachverfolgung von Aufträgen als nützlich.

Der Schlüssel für die Nachverfolgung von Aufträgen liegt darin, den Mitarbeitern zu helfen, ihre Zeit zu optimieren, sicherzustellen, dass sie keine Chancen verpassen, und eine Kultur der Transparenz und des Wachstums zu pflegen.

Und das führt direkt zu organisatorischen Vorteilen. Sie halten Ihre Kunden mit pünktlichen Lieferungen bei Laune, schaffen Vertrauen und bauen einen soliden Ruf auf, der Ihnen mehr Geschäfte einbringt.

Was ist eine Software zur Nachverfolgung von Aufträgen?

Software zur Nachverfolgung von Aufträgen bietet Projektmanagern einen Einblick in jeden Aspekt der Aufgaben, an denen ihr Team arbeitet. Diese Tools wurden entwickelt, um Teams beim Planen, Organisieren und Verwalten ihrer Projekte zu unterstützen, und enthalten Features wie Aufgabenlisten und Terminplanung, nachverfolgung von Projekten zeiterfassung, Zusammenarbeit und Berichterstellung.

Unternehmen können mit dieser Software Projektabläufe rationalisieren, Termine überwachen, Ressourcen effektiv zuweisen, Projektergebnisse verbessern und die Produktivität steigern.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Auftragsverfolgung achten?

Es gibt eine Vielzahl von Softwareoptionen für die Nachverfolgung von Aufträgen auf dem Markt, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wie Sie die Software herausfiltern, die für Ihre Anforderungen maßgeschneidert ist.

Achten Sie auf diese wesentlichen Features, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden:

Organisation der Aufgaben: Eine ideale Plattform für die Nachverfolgung von Aufträgen sollte Ihnen helfen, Ihre Aufgaben aufzuschlüsseln projektleistungen in kleinere Aufgaben zu unterteilen, diese den Mitgliedern des Teams zuzuweisen und die Aufgaben zu organisieren

Eine ideale Plattform für die Nachverfolgung von Aufträgen sollte Ihnen helfen, Ihre Aufgaben aufzuschlüsseln projektleistungen in kleinere Aufgaben zu unterteilen, diese den Mitgliedern des Teams zuzuweisen und die Aufgaben zu organisieren Nachverfolgung des Fortschritts: Die Möglichkeit, den Fortschritt und die Meilensteine des Projekts zu überwachen und mit den prognostizierten Daten zu vergleichen, ist eine der wichtigsten Anforderungen an ein Tool zur Nachverfolgung von Aufträgen

Die Möglichkeit, den Fortschritt und die Meilensteine des Projekts zu überwachen und mit den prognostizierten Daten zu vergleichen, ist eine der wichtigsten Anforderungen an ein Tool zur Nachverfolgung von Aufträgen Zeiterfassung: Das tool sollte die Möglichkeit bieten, die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit zu protokollieren und nachzuverfolgen

Das tool sollte die Möglichkeit bieten, die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit zu protokollieren und nachzuverfolgen Ressourcenmanagement: Sie müssen in der Lage sein, Team-Ressourcen innerhalb des Tools zuzuweisen und zu verwalten, von Humanressourcen bis zu finanziellen Ressourcen

Sie müssen in der Lage sein, Team-Ressourcen innerhalb des Tools zuzuweisen und zu verwalten, von Humanressourcen bis zu finanziellen Ressourcen Collaboration tools: Achten Sie auf die Fähigkeit, eine transparente Kommunikation im Team, das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit zu fördern

Achten Sie auf die Fähigkeit, eine transparente Kommunikation im Team, das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit zu fördern Anpassung: Die Möglichkeit, Workflows, Felder und Ansichten für Projekte benutzerdefiniert zu gestalten, kann ein großer Vorteil sein

Die Möglichkeit, Workflows, Felder und Ansichten für Projekte benutzerdefiniert zu gestalten, kann ein großer Vorteil sein Integration: Die Integration mit Tools und Software von Drittanbietern, die Sie in Ihrem täglichen Workflow verwenden, vereinfacht und beschleunigt Ihre Arbeit

Die Integration mit Tools und Software von Drittanbietern, die Sie in Ihrem täglichen Workflow verwenden, vereinfacht und beschleunigt Ihre Arbeit Berichterstattung und Einblicke: Ihre Software zur Auftragsverfolgung sollte in der Lage sein, Projektdaten und Metriken mithilfe von Tools zur Berichterstellung zu analysieren

Ihre Software zur Auftragsverfolgung sollte in der Lage sein, Projektdaten und Metriken mithilfe von Tools zur Berichterstellung zu analysieren Skalierbarkeit: Die Fähigkeit, mit dem Wachstum Ihres Teams mitzuwachsen und die zunehmende Komplexität von Projekten zu bewältigen, ist ein großartiges Add-On

Ein einzelnes System zur Nachverfolgung von Aufträgen bietet möglicherweise nicht alle diese Features. Um jedoch zu vermeiden, dass Ihr technisches Paket aufgebläht wird, sollten Sie eine Plattform wählen, die die meisten dieser Funktionen abdeckt.

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Optionen auf dem Markt!

Die 10 besten Softwarelösungen für die Nachverfolgung von Aufträgen im Jahr 2024

Wir haben gründlich recherchiert, Benutzer um Bewertungen gebeten und die Tools selbst ausprobiert, um die beste Software zur Nachverfolgung von Aufträgen für Sie und Ihre Teamleiter zu finden. Schauen wir uns diese im Detail an.

1. ClickUp

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Software, mit der Sie Projekte wie ein Profi verwalten können. Sie hilft Ihnen beim Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten von Aufgaben sowie bei der Nachverfolgung der Zeit. ClickUp's Plattform für das Projektmanagement bietet Sichtbarkeit für die Details jedes Projekts, an dem Ihr Team arbeitet, und fungiert als Plattform zur Nachverfolgung von Aufträgen. Diese Übersicht ermöglicht es Ihnen, die täglichen Aufgaben mit den langfristigen Zielen des Unternehmens abzustimmen, den Umfang der Arbeit abzuschätzen und Ressourcen zuzuweisen.

Überwachen Sie laufende Projekte auf einen Blick mit ClickUp's leicht zu verstehende Gantt Diagramme Jonglieren Sie zwischen mehreren Projekten? ClickUps agile Dashboards und mehr als 15 anpassbare Ansichten, darunter die Board-Ansicht, die Gantt-Diagramm-Ansicht und die Listenansicht, machen die Nachverfolgung von Projekten zu einem Kinderspiel.

Verwalten Sie mühelos mehrere Projekte und vereinen Sie funktionsübergreifende Teams mit dem visuellen Dashboard von ClickUp

Zerlegen Sie Ihre großen Projekte in überschaubare Teile mit ClickUp Aufgaben . Nutzen Sie die Features von ClickUp zur Aufgabenverwaltung, um Aufgaben zu priorisieren, Unteraufgaben innerhalb von Aufgaben zu erstellen und die Plattform mit über 35 ClickApps an Ihre Anforderungen anzupassen.

Die task management tool verwaltet auch die interne Kommunikation und hält die Beteiligten auf dem Laufenden, da es folgende Möglichkeiten bietet

Hinzufügen mehrerer Mitarbeiter und Beobachter zu einer Aufgabe

Zugewiesene Kommentare zu Aufgaben zu hinterlassen

Chatten Sie mit Ihrem Team und tauschen Sie Dateien und Notizen zu einer Aufgabe in Echtzeit in der Chat-Ansicht aus

Klare Kommunikationskanäle durch zugewiesene Kommentare zu ClickUp Aufgaben einrichten

Wenn die Nachverfolgung des Fortschritts und der Aktualisierungen von Aufgaben mit viel manueller Arbeit verbunden ist, können Sie Zeit sparen, indem Sie folgende Einstellungen vornehmen ClickUp-Automatisierungen und Ihr Team in die Lage zu versetzen, sich auf die wichtigsten Elemente zu konzentrieren, die die Nadel bewegen.

Hier ist ein Beispiel:

Automatisierung Auslöser: Wenn sich der Status einer Aufgabe von "In Bearbeitung" auf "Abgeschlossen" ändert

Automatisierungs-Aktionen:

Jemanden zuweisen : Weisen Sie die Aufgabe dem QA-Tester zu, um die fertiggestellte Arbeit zu überprüfen

: Weisen Sie die Aufgabe dem QA-Tester zu, um die fertiggestellte Arbeit zu überprüfen Fälligkeitsdatum hinzufügen : Legen Sie ein Fälligkeitsdatum für die QS-Prüfung fest, 3 Tage nachdem die Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde

: Legen Sie ein Fälligkeitsdatum für die QS-Prüfung fest, 3 Tage nachdem die Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde Kommentar hinzufügen: Automatisch einen Kommentar zu der Aufgabe hinzufügen, der den QA-Tester darüber informiert, dass die Aufgabe zur Überprüfung bereit ist

Reduzieren Sie unnötige manuelle Arbeit mit ClickUp Automations

Und wenn Sie einen Einblick in die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit im Vergleich zu der Zeit, die Ihr Team dafür geplant hat, suchen, ClickUp's Projekt Zeiterfassung vereinfacht den Prozess - sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Mitglieder des Teams können von einem beliebigen Gerät oder einer Plattform ihrer Wahl aus arbeiten, die Zeit bequem nachverfolgen und Notizen zu den Einträgen hinzufügen, um auf die Aufgabe zu verweisen, an der sie arbeiten.

Wechseln Sie zwischen Plattformen, ohne abrechenbare Stunden zu verlieren - mit ClickUp's Project Time Tracking

Verwenden Sie bereits ein Tool zur Zeiterfassung? Integrieren Sie Ihre bevorzugten Apps für die Zeiterfassung wie Toggl, Harvest oder Clockify mit ClickUp, um die erfassten Stunden zu synchronisieren.

Nutzen Sie ClickUp für die einfache Integration mit gängigen Apps zur Zeiterfassung

ClickUp's kostenlose Projektmanagement-Software enthält auch gebrauchsfertige Vorlagen, die die Nachverfolgung von Aufträgen weiter vereinfachen. Vorlagen für den Projektumfang helfen Projektmanagern, die entscheidenden Details und Komponenten eines neuen Projekts zu organisieren. Vorlagen für den Projekt-Tracker sparen Sie wertvolle Zeit bei der Nachverfolgung, ohne die Integrität Ihres Projekts zu gefährden.

Zum Beispiel, ClickUp's Project Tracker Vorlage macht die Nachverfolgung komplexer Projekte einfach. Sie können Aufgaben in einer bestimmten Phase gruppieren und sie entsprechend nachverfolgen. Zugewiesene Teammitglieder können ihre Aufgaben im Projekt darstellen, um sicherzustellen, dass der Manager und alle anderen Teammitglieder auf der gleichen Seite sind.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Phasen oder Status , die Ihren spezifischen Workflow widerspiegeln. Sie können auch benutzerdefinierte Felder einstellen, um zusätzliche auftragsspezifische Details zu erfassen, z. B. Priorität, Client oder Budget

, die Ihren spezifischen Workflow widerspiegeln. Sie können auch benutzerdefinierte Felder einstellen, um zusätzliche auftragsspezifische Details zu erfassen, z. B. Priorität, Client oder Budget Stellen Sie Beziehungen zwischen Aufträgen her, um zu sehen, wie sie miteinander verbunden sind und wie sich das Abschließen eines Auftrags auf einen anderen auswirken kann. Dies hilft bei der Verwaltung komplexer Projekte mit mehreren Aufträgen

her, um zu sehen, wie sie miteinander verbunden sind und wie sich das Abschließen eines Auftrags auf einen anderen auswirken kann. Dies hilft bei der Verwaltung komplexer Projekte mit mehreren Aufträgen Erinnerungen für tägliche StandUps oder wöchentliche Meetings mit Wiederholenden Aufgaben einstellen

mit Wiederholenden Aufgaben einstellen Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern die Zeiterfassung von einem beliebigen Gerät ihrer Wahl mit der Desktop- oder mobilen App von ClickUp, der Web Version oder der kostenlosen Chrome Erweiterung

ihrer Wahl mit der Desktop- oder mobilen App von ClickUp, der Web Version oder der kostenlosen Chrome Erweiterung Bieten Sie Teammitgliedern die Flexibilität, zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln, ohne Stunden zu verlieren - mit Global Timer

zu wechseln, ohne Stunden zu verlieren - mit Global Timer Gewinnen Sie Einblicke in die Aktivitäten und Leistungen Ihrer Mitarbeiter mit detaillierten Berichten über Zeiterfassung, Nachverfolgung, Berichterstellung und geschätzte Zeit

ClickUp Beschränkungen

Hat eine leichte Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in jedem kostenpflichtigen Plan für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Justworks-Stunden

über Justworks-Stunden Justworks Hours ist ein Tool zur Zeiterfassung, mit dem Ihr Team effizienter und produktiver arbeiten kann. Das Tool eignet sich für Geschäfte jeder Größe und stellt sicher, dass die Mitarbeiter für ihre Arbeit entlohnt werden, ohne Zeit für die manuelle Zeiterfassung zu verschwenden.

Das tool minimiert Fehler bei der Nachverfolgung der erfassten Stunden und hilft Ihnen dabei, die Arbeitsgesetze einzuhalten, rechtliche Strafen zu vermeiden und transparente Arbeitsplatzpraktiken aufrechtzuerhalten.

Diese software zur Mitarbeiterüberwachung ist sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber einfach zu bedienen. Mitarbeiter können sich über die Webplattform, die mobile App oder Slack ein- und ausstempeln.

Arbeitgeber können Schichten überwachen, Berichte erstellen, den Speicherort mit Geofencing verifizieren und Auftragnehmer in ihr System einbeziehen, wenn das Team über stundenweise Angestellte hinaus wächst.

Die besten Features von Justworks Hours

Automatische Synchronisierung von genehmigten, protokollierten Schichten mit Ihrer Professional Employer Organization (PEO) oder Gehaltsabrechnungssoftware

Aufrechterhaltung fairer Praktiken durch integrierte Überstundenwarnungen und automatische Erinnerungen an Mahlzeiten und Ruhezeiten

Weisen Sie Ressourcen zu, legen Sie Budgets fest und verwalten Sie Ihre Mitarbeiter besser mit detaillierten Berichterstellungen zu Timesheets, Gehaltsabrechnung und Überstunden

Einfaches Onboarding von internen und externen Mitarbeitern über die Plattform

Justworks Stundenbegrenzungen

Kann sich für kleine Geschäfte als teuer erweisen

Justworks Hours Preise

Basis: $59/Monat pro Mitarbeiter (für PEO, einschließlich Zeiterfassung)

$59/Monat pro Mitarbeiter (für PEO, einschließlich Zeiterfassung) Plus: $99/Monat pro Mitarbeiter (für PEO, einschließlich Zeiterfassung)

Justworks Hours Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

3. Hub Planer

über Hub-Planer Hub Planner ist eine Plattform für Ressourcenmanagement, Planung und Terminplanung, die Sichtbarkeit für Projekte und Ressourcen unter einem Dach bietet. Nutzen Sie dieses Tool, um zu beurteilen, wie Ihre Mitglieder ihre Zeit nutzen, welche Mitarbeiter für neue Projekte zur Verfügung stehen, und um Mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeiten sofort zu finden.

Es bietet auch Features einer Projektmanagement-Plattform, mit der Sie Folgendes verwalten können meilensteine des Projekts , legen Sie dynamische Abrechnungssätze fest und planen Sie die finanziellen Ausgaben. Ihre Mitarbeiter können die Plattform nutzen, um Jahresurlaub zu beantragen oder mit Hilfe des Ressourcenplaners oder von Formularen Freizeit zu planen.

Das tool ist sowohl für KMUs als auch für Unternehmen geeignet. Manager aller Branchen können dieses Tool nutzen, um den Überblick über das Kapazitätsmanagement zu behalten.

Hub Planner's beste Features

Messen Sie die für Projekte aufgewendete Zeit, indem Sie die durch Timesheets berichtete tatsächliche Zeit mit der prognostizierten Zeit vergleichen

Sichtbarkeit der individuellen oder kollektiven Leistung durch Echtzeit-Analysen

Fügen Sie Dashboards zu jedem Bericht hinzu und vergleichen Sie die tatsächlichen Nummern mit der geplanten Zeit für Ausgaben, Auslastung und geleistete Stunden

Planen Sie projektunabhängige Arbeiten wie Urlaub oder Meetings

Hub Planner Limits

Die Analytik gibt nur begrenzte Einblicke preis

Mangel an benutzerdefinierten Optionen

Hub Planner Preise

Plug & Play: $7/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$7/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Premium: $18/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$18/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Business Leader: $54/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Hub Planner Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4. Smartsheet

über Smartsheet Smartsheet ist eine Plattform für das Arbeitsmanagement für den gesamten Lebenszyklus eines Projekts - von der Projektplanung über die Verwaltung von Ressourcen und die Einstellung von Budgets bis hin zum Abschluss von Projekten.

Smartsheet ist eine leistungsstarke Lösung für komplexe Projekte mit zahlreichen Abhängigkeiten. Mit dem Dashboard können Sie Berichte über den Fortschritt und die Leistung von Projekten in Echtzeit erstellen.

Wenn Ihr Team Probleme mit der Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben hat, können Sie diese mit wiederkehrenden oder bedingungsbasierten Workflows automatisieren.

Diese Software zur Nachverfolgung von Aufträgen eignet sich am besten für Unternehmen oder KMUs, die eine rasche Skalierung durchlaufen.

Smartsheet beste Features

Visualisieren Sie den Fortschritt mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards oder der Grid-Ansicht

Effiziente Ressourcenzuweisung mit Ansichten und Wärmebildern

Nachverfolgung von Kostenschwellen und Überschreitungen zur Optimierung Ihres Budgets

Nutzen Sie die Integrationen mit Slack, Google Workspace, Jira und Microsoft Teams, um alle Ihre Informationen auf eine Plattform zu bringen

Smartsheet Limitierungen

Die mobile Oberfläche wirkt etwas unübersichtlich

Smartsheet Preise

Free

Pro: $9/Benutzer pro Monat

$9/Benutzer pro Monat Business: $32/Benutzer pro Monat

$32/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (14,000+ Bewertungen)

4.4/5 (14,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

5. WebWork

über WebWork WebWork ist ein Software-Tool zur Nachverfolgung von Projekten, das Arbeitgebern und Projektmanagern hilft, die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter zu überwachen und Projekte über eine einheitliche Plattform zu verwalten.

Das Tool erfasst zufällig Screenshots, um Ihnen Sichtbarkeit für die Projekte zu verschaffen, an denen Ihre Mitglieder arbeiten. Es ist als Desktop-App, als mobile App und als Chrome-Erweiterung erhältlich und funktioniert auch im Browser. So können Ihre Mitarbeiter von jeder Plattform aus arbeiten und trotzdem ihre Zeit protokollieren, ohne Stunden zu verlieren.

WebWork macht auch die Nachverfolgung von Aufgaben einfacher. Sie können den Status von Aufgaben überwachen, Ihre Ansicht benutzerdefinieren und die Arbeit nach ihrer Wichtigkeit oder nach Fristen priorisieren. Ihr Team kann die Chat-Funktion nutzen, um zusammenzuarbeiten und projektbezogene Ressourcen freizugeben.

WebWork beste Features

Effizientes Zeitmanagement mit plattformübergreifender Zeiterfassung

Erkennen Sie Arbeitsmuster und verbessern Sie Ihre Leistung mit Berichterstellungen

Genaue Berechnung der abrechenbaren Stunden und Erstellung von Rechnungen auf der Grundlage von Stundensätzen

WebWork Beschränkungen

Es können keine benutzerdefinierten Zeitzonen für verschiedene Mitarbeiter eingestellt werden

Preise für WebWork

Pro: $4.99/Benutzer pro Monat

$4.99/Benutzer pro Monat Plus: $7.99/Benutzer pro Monat

$7.99/Benutzer pro Monat Premium: $11.99/Monat pro Benutzer

WebWork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

6. Läuft

über Läuft Runn ist eine Software zur Ressourcenverwaltung mit integrierten Features für Timesheets, Projektplanung, Kapazitätsmanagement und Prognosen.

Das leistungsstarke Such-Tool von Runn hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter zu sortieren und geeignete Mitglieder für Ihr nächstes Projekt zu finden. Mit Heatmaps erhalten Sie einen klaren Überblick über die Zeitpläne aller Mitarbeiter und stellen sicher, dass es keine Ressourcenkonflikte gibt.

Sie können Ihren Teams erlauben, Timesheets automatisch auszufüllen. Verfolgen Sie den Status von Projekten und Timesheets in Echtzeit anhand der prognostizierten Daten, um die Gesamtleistung des Unternehmens besser zu verstehen.

Das Feature zur Berichterstellung bietet einen Einblick in Ihr Geschäft mit dynamischen Diagrammen, Tabellen und Grafiken, die Ihnen wertvolle Einblicke ermöglichen und Verbesserungspotenziale aufzeigen.

Runn beste Features

Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder mit dem Drag-and-Drop Feature

Filtern Sie Teammitglieder nach Rollen, Fähigkeiten, Teams und Tags

Erhalten Sie eine Ansicht Ihres Portfolios aus der Vogelperspektive, einschließlich Phasen und Meilensteinen, und setzen Sie Prioritäten für die wichtigsten Aufgaben

Erfassen Sie fakturierbare und nicht fakturierbare Stunden mit einfachen Timesheets

Laufende Begrenzungen

Zeitaufwendige Einstellung

Limitierte Optionen für die Berichterstellung

Preise für Runn

Free

Pro: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Runn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (Nicht genug Bewertungen)

4.5/5 (Nicht genug Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

7. Asana

über Asana Als Software für das Arbeitsmanagement hält Asana Sie über den aktuellen Status Ihrer Projekte auf dem Laufenden, bietet Sichtbarkeit für den Workload des Teams und hilft, eine transparente Kommunikation zwischen den Beteiligten herzustellen.

Das Workload Feature bewertet die Auslastung Ihres Teams und ob es über die nötige Bandbreite für neue Projekte verfügt. Das Feature zur Zeiterfassung hilft bei der Messung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit, so dass Sie Budgets genau festlegen können, und die Berichterstellung über Dashboards wandelt die gesammelten Daten in visuelle Erkenntnisse um.

Asana eignet sich für Teams jeder Größe, ob für kleine Geschäfte oder Unternehmen.

Asana beste Features

Verwenden Sie Projektvorlagen und fügen Sie Automatisierung hinzu, um manuelle Arbeit zu reduzieren

Benutzen Sie benutzerdefinierte Projektabschnitte und wechseln Sie zwischen Layouts wie Gantt, Liste, Kalender, Board oder Zeitleiste

Visualisieren Sie die Kapazität Ihres Teams und verteilen Sie die Arbeit mit dem Workload Feature neu

Automatisieren Sie Prozesse in Ihrem gesamten technischen Umfeld mit über 270 Integrationen

Asana Limitierungen

Kann sich für kleine Geschäfte als teuer erweisen

Asana Preise

Personal: Free

Free Starter: 13,49 $/Benutzer pro Monat

13,49 $/Benutzer pro Monat Erweitert: 30.49/Benutzer pro Monat

30.49/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

8. Monday

über Monday Von der Projektplanung über die Aufgabenverwaltung bis hin zur Ressourcenzuweisung - mit Monday können Sie Ihre Projekte wie ein offenes Buch betrachten. Die visuelle Schnittstelle ist ansprechend und eignet sich gut für kreative Teams.

Wenn Sie wissen möchten, wie viel Zeit Ihr Team für bestimmte Aufgaben aufwendet, können Sie die Spalte Zeiterfassung zu Ihrem Workflow hinzufügen. Starten oder pausieren Sie die Aufgaben bequem mit der Schaltfläche "Play". Dieses Feature ist jedoch nur für die Pro- und Enterprise-Pläne verfügbar.

Monday ist eine kollaborative Plattform, die Sie über den Fortschritt von Projekten auf dem Laufenden hält und es allen Beteiligten ermöglicht, über Projekte auf dem Laufenden zu bleiben, zu kommunizieren und eine transparente Arbeitsumgebung zu schaffen.

Monday beste Features

Legen Sie Ihre Ziele fest, definieren Sie Projekte und Prozesse, um Ihre Ziele zu erreichen, und erstellen Sie Aufgaben, um Ihre Projekte und Prozesse mit Ihren Zielen abzustimmen

Planen, terminieren und weisen Sie Ressourcen zu, um den Workload Ihrer Mitarbeiter auszugleichen

Organisieren Sie Ihren Workflow durch Priorisierung von Aufgaben, Zuweisung von Eigentümerschaften und Einstellung von Fristen

Visualisieren Sie den Fortschritt mithilfe von Dashboards in Echtzeit

Monday Limits

Einige Benutzer beschweren sich über verzögerte Benachrichtigungen

Zeitlich begrenzte Features zur Nachverfolgung

Monday Preise

Free

Basic: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Standard: $14/Benutzer pro Monat

$14/Benutzer pro Monat Pro: 24 $/Benutzer pro Monat

24 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10,000+ Bewertungen)

4.7/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

9. Teamarbeit

über Teamarbeit Als Plattform für das Arbeitsmanagement ermöglicht Teamwork die Organisation von Team-Ressourcen, die Abschätzung von Zeitleisten und die genaue Nachverfolgung der erfassten Stunden.

Sie können Ihre Kapazitätsplanung optimieren, indem Sie den Ressourcenbedarf vorhersehen, die Nachverfolgung von Projekten übernehmen und wissen, wann Sie mehr Support-Mitarbeiter benötigen. Mit einer abschließenden Übersicht über den Workload aller Mitarbeiter können Sie entscheiden, ob Sie Aufgaben neu zuweisen oder Projektdetails bearbeiten möchten, um eine pünktliche Projektabwicklung zu gewährleisten.

Diese Plattform, die in erster Linie für Agenturen, IT-Firmen und Beratungsdienste entwickelt wurde, kann für verschiedene Arten von Geschäften, ob groß oder klein, angepasst werden.

Teamwork beste Features

Senden Sie automatisierte Benachrichtigungen, um Mitarbeiter an die Protokollierung ihrer Zeit zu erinnern

Nutzen Sie die Zeiterfassung, um Stunden zu protokollieren, Budgets zu verwalten und fehlerfreie Rechnungen pünktlich zu erstellen

Erhalten Sie eine zentrale Ansicht der geschätzten, zugewiesenen, erfassten und verfügbaren Stunden

Einblick in den Workflow Ihres Teams und effektive Planung von kurz- und langfristigen Ressourcen

Grenzen der Teamarbeit

Das Exportieren von Berichten kann mühsam sein

Preise für Teamwork

Free

Lieferung: $13.99/Benutzer pro Monat

$13.99/Benutzer pro Monat Erweitern: $25.99/Benutzer pro Monat

$25.99/Benutzer pro Monat Skala: Benutzerdefinierte Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

10. Hubstaff

über Hubstaff Hubstaff ist eine Software zur Nachverfolgung von Projekten mit Funktionen für die Zeiterfassung, das Personalmanagement und die Analyse von Aktivitäten.

Es ermöglicht Ihrem Team, durch automatisierte Zeiterfassung und Lohnabrechnung Zeit zu sparen. Das Tool lässt sich mit PayPal, Payoneer, Wise und anderen Zahlungsmethoden integrieren und ermöglicht die automatische Freigabe von Zahlungen auf der Grundlage der abrechenbaren Stunden.

Sie können auch anpassbare Berichte mit den Daten aus der Zeiterfassung, der Aktivitätsüberwachung und der Zusammenarbeit im Team erstellen und diese Erkenntnisse für wichtige Geschäftsentscheidungen nutzen.

Die besten Features von Hubstaff:

Nachverfolgung von Mitarbeiterstunden für Remote-, Hybrid- und Innendienstmitarbeiter und Gewährleistung einer genauen Abrechnung und Rechnungsstellung

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, die Stunden von jedem Betriebssystem oder Gerät ihrer Wahl zu erfassen

Verwalten Sie Schichten, Verfügbarkeiten und PTO-Anträge und vermeiden Sie Planungskonflikte mit dem Feature für die Mitarbeiterplanung

Erstellen Sie Berichte mit Hubstaff Insights und erkennen Sie Datentrends und -muster

Hubstaff Limits:

Es kann schwierig sein, verschiedene Zeitzonen in Hubstaff einzustellen

Hubstaff Preise

Free

Starter: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Erwachsen: $9/Benutzer pro Monat

$9/Benutzer pro Monat Team: 12 $/Benutzer pro Monat

12 $/Benutzer pro Monat Enterprise: 25 $/Benutzer pro Monat

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

Steuern Sie Ihre Projekte zum Erfolg mit der Software zur Nachverfolgung von Aufträgen

Apps zur Nachverfolgung von Aufträgen sorgen dafür, dass die harte Arbeit Ihrer Mitarbeiter nicht in Vergessenheit gerät, und ermöglichen eine transparente und genaue Zahlung. Ihre Mitglieder im Team erhalten eine klare Ansicht darüber, womit sie ihre Zeit verbringen, und können damit ihre Arbeitszeit selbst bestimmen und produktiv bleiben.

Diese Tools helfen Unternehmen bei der Verwaltung von Ressourcen für laufende und künftige Projekte, die in der Pipeline sind. Sie bieten Berichterstellungen in Echtzeit, so dass Sie entscheiden können, wie viel Budget Sie für jedes Projekt bereitstellen und wann und wo Sie Ressourcen umschichten müssen.

Keine andere Plattform für die Auftragsverfolgung ist so leistungsfähig und reibungslos wie ClickUp - sei es für Projektmanagement, Zeiterfassung, Budgetschätzung, Ressourcenzuweisung oder für alle diese Aufgaben zusammen.

Als All-in-One-Plattform hält es Ihren technischen Stack schlank und effizienter, während es Sie über den Status all Ihrer Projekte auf dem Laufenden hält. Starten Sie mit ClickUp und verwalten Sie Ihre Mitarbeiter mit Vertrauen!