Kostenlose Vorlagen für den Stammbaum in Excel, Word und ClickUp Docs

Die Erforschung Ihrer Familiengeschichte hat viele Vorteile - sie hilft Ihnen, eine Verbindung zu Ihren Wurzeln herzustellen, medizinische Informationen zu sammeln und sich Ihrer Familie näher zu fühlen. Außerdem können Sie durch den Kontakt mit entfernten Verwandten Ihre familiären Verbindungen bewahren, Spaß mit Ihrer Großfamilie haben und ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln.

Sie können Ihre Wurzeln mithilfe von Ressourcen wie ancestry.com zurückverfolgen, mit älteren Verwandten sprechen oder Volkszählungsdokumente in den Nationalarchiven recherchieren. Sobald Sie die Daten haben, können Sie eine Vorlage für einen Familienstammbaum verwenden, um ein Diagramm mit all Ihren Verwandten zu erstellen, sie über Generationen hinweg zu verfolgen, Details über sie hinzuzufügen und Ihre Diagramme für die Genealogie zu organisieren.

Familienstammbäume, insbesondere erstellt mit digitaler Mindmapping-Software können auch mit anderen Mitgliedern der Familie freigegeben werden, so dass Sie Ihr gemeinsames Erbe auf unterhaltsame Weise gemeinsam erkunden können.

Was sind Vorlagen für Stammbäume?

Eine Vorlage für einen Familienstammbaum ist ein vorgefertigter Rahmen, mit dem Sie ein Diagramm zu erstellen der Abstammung Ihrer Familie. Damit können Sie die Mitglieder Ihrer Familie nach Generationen ordnen, familiäre Beziehungen nachzeichnen und Informationen über jeden Vorfahren (oder Nachkommen) hinzufügen.

Die vier Hauptaspekte einer Stammbaumvorlage sind:

Hierarchische Struktur : Chronologische Gliederung der Familienmitglieder, um die Nachverfolgung von Generationen und Beziehungen zu erleichtern

: Chronologische Gliederung der Familienmitglieder, um die Nachverfolgung von Generationen und Beziehungen zu erleichtern Branches : Zur Veranschaulichung einzelner Familienlinien und der mit jedem Vorfahren verknüpften Nachkommen

: Zur Veranschaulichung einzelner Familienlinien und der mit jedem Vorfahren verknüpften Nachkommen Verbindungen : Zum Herstellen von Beziehungen zwischen verschiedenen Familienmitgliedern, z. B. Eltern, Kinder, Geschwister und Ehepartner

: Zum Herstellen von Beziehungen zwischen verschiedenen Familienmitgliedern, z. B. Eltern, Kinder, Geschwister und Ehepartner Einzelne Profile: Detaillierte Informationen für jedes Familienmitglied, einschließlich Geburtsdaten, Berufe und andere persönliche Details

Vorlagen für Familienstammbäume gibt es in verschiedenen Formaten, sowohl analog (Diagramme, Notizbücher, Ordner, druckbare Vorlagen) als auch digital (Dokument, Tabellenkalkulation, virtuelles Whiteboard ). Während ersteres ein Gefühl der alten Schule vermitteln mag, kann letzteres nützlicher sein für visuelles Zusammenarbeiten und ideen-Boards erstellen .

Was macht eine gute Vorlage für einen Stammbaum aus?

Eine gute Vorlage für einen Familienstammbaum muss dazu beitragen, dass Ihr Stammbaum informativ und leicht zu verstehen ist.

Aber die Auswahl der richtigen Vorlage kann verwirrend sein, da es heute so viele verschiedene Vorlagen für Familienstammbäume im Internet gibt. Es ist wichtig, sich frühzeitig für eine Vorlage zu entscheiden, denn das Verschieben Ihrer Familiengeschichte in eine neue Vorlage kann in späteren Phasen sehr mühsam werden.

Lassen Sie uns herausfinden, worauf Sie bei einem Beispiel für einen Familienstammbaum achten sollten, damit Sie die perfekte Vorlage für die Nachverfolgung Ihrer Genealogie finden können.

Klare und logische Struktur : Prüfen Sie, ob Ihre Stammbaumvorlage eine hierarchische Struktur hat, die die Generationen unterteilt und an Ihre Familie angepasst werden kann

: Prüfen Sie, ob Ihre Stammbaumvorlage eine hierarchische Struktur hat, die die Generationen unterteilt und an Ihre Familie angepasst werden kann Anpassbares Design : Wählen Sie eine Vorlage, die sich an Ihre Designvorlieben anpassen lässt (Farbe, Schriftart, Formatierung und mehr)

: Wählen Sie eine Vorlage, die sich an Ihre Designvorlieben anpassen lässt (Farbe, Schriftart, Formatierung und mehr) Tools für die Zusammenarbeit : Wählen Sie eine Vorlage für den Familienstammbaum, die Sie für andere freigeben und zur Zusammenarbeit und zum Hinzufügen von Vorschlägen verwenden können

: Wählen Sie eine Vorlage für den Familienstammbaum, die Sie für andere freigeben und zur Zusammenarbeit und zum Hinzufügen von Vorschlägen verwenden können Multimedia Support : Wählen Sie Tools aus, die verschiedene Medientypen unterstützen, z. B. Bilder, Videos und Audiodateien. Dies kann Ihnen helfen, wichtige Fundstücke wie Fotos, Andenken und sogar Aufnahmen von jedem Verwandten zu katalogisieren

: Wählen Sie Tools aus, die verschiedene Medientypen unterstützen, z. B. Bilder, Videos und Audiodateien. Dies kann Ihnen helfen, wichtige Fundstücke wie Fotos, Andenken und sogar Aufnahmen von jedem Verwandten zu katalogisieren Mehrere Sprachoptionen : Für zweisprachige oder mehrsprachige Familien sollten Sie eine Vorlage wählen, die in verschiedene Sprachen übersetzt werden kann. Dies wäre unglaublich vorteilhaft und würde den Zugang für alle Mitglieder der Familie erleichtern

: Für zweisprachige oder mehrsprachige Familien sollten Sie eine Vorlage wählen, die in verschiedene Sprachen übersetzt werden kann. Dies wäre unglaublich vorteilhaft und würde den Zugang für alle Mitglieder der Familie erleichtern Sicherheit und Datenschutz: Bevorzugen Sie Vorlagen mit eingebauten Einstellungen zum Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen, um sensible persönliche Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen

Denken Sie daran, dass eine Vorlage für einen Familienstammbaum über diese Features verfügen und Ihnen die Möglichkeit geben sollte, sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Deshalb haben wir für Sie die perfekte Liste mit druckbaren Vorlagen für Familienstammbäume zusammengestellt.

6 kostenlose Vorlagen für Familienstammbäume in Word, Excel & ClickUp

Entdecken Sie einige unserer bevorzugten (und kostenlosen) Vorlagen für digitale Familienstammbäume, mit denen Sie Ihre Familiengeschichte leicht organisieren können.

1. ClickUp Stammbaum-Vorlage

Richten Sie einen Familienstammbaum ein, fügen Sie Profile für jedes Mitglied der Familie hinzu und arbeiten Sie mit anderen in der ClickUp Vorlage für Familienstammbäume zusammen

Die ClickUp Stammbaum-Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre genealogischen Forschungen in einer gemeinschaftlichen virtuelle Whiteboard-Vorlage . Da sie digital ist, können Sie neue Meilensteine - wie Hochzeiten, Geburten und Todesfälle - hinzufügen und sie mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden halten.

Fügen Sie Elemente wie Kritzeleien und Bilder hinzu, um Ihren Familienstammbaum mit ClickUp Whiteboards visuell ansprechender zu gestalten

Diese Vorlage basiert auf ClickUp Whiteboard und verfügt über multimedialen Support, der das Hinzufügen von Bildern und Aufnahmen erleichtert, um die Lebensgeschichte der einzelnen Mitglieder in einen größeren Zusammenhang zu stellen.

Im Gegensatz zu Dokumenten und Tabellenkalkulationen ist das ClickUp Whiteboard außerdem vollständig anpassbar, so dass Sie einer leeren Vorlage für den Familienstammbaum viele weitere Gestaltungselemente wie Formen, Kritzeleien und Grafiken hinzufügen können. Sie können auch eine karte zum Brainstorming von Ideen mit Ihrer Familie.

Sie können die Karte auch für Ihre erweiterte Familie freigeben, damit sie mehr Kontext hinzufügen oder Ihnen Vorschläge machen kann.

2. ClickUp Verwandtschaftsdiagramm Whiteboard Vorlage

Fügen Sie Ihre Abstammungsinformationen hinzu und geben Sie sie mit der ClickUp Vorlage für ein Whiteboard mit Verwandtschaftsdiagrammen für Ihre Familie frei

ClickUp bietet auch eine andere kostenlose Vorlage für Familienstammbäume an, nämlich die ClickUp Verwandtschaftsdiagramm Whiteboard-Vorlage die auch dazu verwendet werden kann, Ihren Stammbaum zu erstellen und Ihre Abstammung zu verfolgen. Wie die zuvor erwähnte Vorlage ist auch die Vorlage für das Verwandtschaftsdiagramm ein Whiteboard mit allen Features, die Sie benötigen, um einen datenreichen, fesselnden Stammbaum zu erstellen.

Fügen Sie die Whiteboard-Vorlage "Verwandtschaftsdiagramm" zu Ihrem Workspace hinzu, geben Sie die Details Ihrer Abstammung ein, verwenden Sie Konnektoren, um die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern darzustellen, und fügen Sie persönliche Informationen wie Anekdoten und Meilensteine für jedes Mitglied ein, um eine detaillierte Familiengeschichte zu erstellen.

Zu Erledigen können Sie das Stammbaumdiagramm über einen privaten oder öffentlichen Link für Ihre Großfamilie freigeben, damit alle Ihre Ansichten einsehen, ihr Feedback abgeben und die Lücken füllen können. Oder noch besser: Veranstalten Sie ein virtuelles Treffen und arbeiten Sie gemeinsam an Ihrem Familienstammbaum.

Eine andere Idee ist, ein Gruppenprojekt für Ihren Familienstammbaum auf ClickUp zu erstellen, Ihre Familienmitglieder dazu hinzuzufügen und ihnen Aufgaben zuzuweisen, die sie abschließen müssen, z. B. zu recherchieren, welches Familienmitglied für die Gestaltung des Diagramms des Familienstammbaums verantwortlich ist. Auf diese Weise können Sie gemeinsam mit den Mitgliedern Ihrer Großfamilie mehr über Ihre Vorfahren und Ihre gemeinsame Geschichte erfahren.

Ein nützliches Feature ist ClickUp Gehirn kI Writer for Work - ein in den ClickUp-Workspace integrierter virtueller Schreibassistent, der Ihnen bei vielen Dingen zu erledigen hilft.

Stellen Sie Fragen und schreiben Sie besser, schneller und mühelos mit ClickUp Brain

Sie können es zum Beispiel als Schreibassistent verwenden, der Ihnen beim Verfassen und Bearbeiten Ihrer Anekdoten hilft, als Übersetzer, der Ihnen hilft, den Stammbaum in verschiedene Sprachen zu übersetzen, und vieles mehr.

ClickUp Brain kann Ihnen auch dabei helfen, nach Informationen zu suchen, Kommentare von anderen Mitgliedern zu überprüfen und zu beantworten.

3. Microsoft Word Stammbaum Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die nächste Vorlage auf dieser Liste stammt von Template.net, einer kostenlosen Bibliothek, die für ihre einsatzbereiten Vorlagen für fast alles bekannt ist.

Diese Einfache Stammbaum-Vorlage ist ein One-Pager, der einen Baum mit Sprechblasen für verschiedene Mitglieder der Familie enthält. Sie kann bis zu drei Generationen und acht Mitglieder aufnehmen.

Sie können diese Vorlage sofort herunterladen und in jedem Textverarbeitungsprogramm wie MS Word, Google Docs und Apple Pages bearbeiten. Zu erledigen, können Sie sie als PDF exportieren oder als Poster ausdrucken. Dies macht sie zu einer ausgezeichneten Ressource für Schüler und Lehrer, die an Projekten zu Familienstammbäumen arbeiten.

4. Google Docs Light Simple Family Tree Vorlage von GooDocs

über GooDocs GooDocs, eine weitere beliebte Bibliothek für kostenlose Vorlagen, bietet eine kostenlose Leichte einfache Stammbaum-Vorlage . Dieser einfache, textbasierte Stammbaum verbindet Familienmitglieder mit Hilfe von Linien. Sie wird in zwei Standardgrößen geliefert, A4 und US Letter, und kann sowohl mit Google Docs als auch mit MS Word bearbeitet werden.

Es gibt auch einen Abschnitt im Dokument, in dem Sie einen oder zwei Absätze über Ihre Familie oder den Zweck des Stammbaums einfügen können.

Während Sie in der Originalvorlage Daten für bis zu fünf Generationen eingeben können, können Sie mit den Standard Formen und Konnektoren Ihres Textverarbeitungsprogramms weitere hinzufügen. Je nach den Optionen für die Zusammenarbeit in Ihrem Textverarbeitungsprogramm können Sie die Vorlage auch für ein Familienmitglied freigeben.

Obwohl dies eine großartige Vorlage für einen Familienstammbaum ist (und detaillierter als die vorherige Vorlage von Template.net), ist sie eher für eine pädagogische Einstellung geeignet.

5. Microsoft Word 7 Generation Stammbaum Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Wenn Sie Ihre Familiengeschichte über mehrere Generationen hinweg zurückverfolgen möchten, können Sie diese vorlage für einen 7-Generationen-Stammbaum von Template.net kann ein guter Ausgangspunkt sein.

Sie ermöglicht Ihnen die Ansicht von sieben Generationen Ihrer Familie auf einer einzigen Seite. Außerdem lässt sie sich leicht in ein Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl duplizieren und mit den Details Ihrer Mitglieder füllen.

Da Textverarbeitungsprogramme einfach zu bedienen sind, kann die Vorlage auch von älteren Mitgliedern Ihrer Familie genutzt werden, die vielleicht nicht so technikaffin sind. Sobald Sie Ihre Familiendaten eingegeben haben, können Sie sie ausdrucken oder als PDF speichern.

6. Excel Stammbaum Vorlage von Vertex.com

über Vertex.com Die endgültige Stammbaum-Vorlage ist eine herunterladbares Flussdiagramm von Vertex.com mit Standardvorlagen für Familienstammbäume der sechsten und siebten Generation. Sie können die Tabelle einfach in Google Tabellen duplizieren und mit der Eingabe Ihrer Familieninformationen beginnen - eine Formatierung ist nicht erforderlich.

Dies macht es zu einer praktischen Ressource für Menschen, die gerade erst mit der Erforschung ihres Stammbaums beginnen und grundlegende Details für jedes Mitglied der Familie speichern möchten. Außerdem erhalten Sie so eine Ansicht aller Mitglieder Ihrer Familie aus der Vogelperspektive auf einem einzigen Bildschirm.

Sie können diese Vorlage auch als "Inhaltsverzeichnis" für Ihren Familienstammbaum verwenden, indem Sie ein Dokument erstellen, in das Sie die Geschichte jedes einzelnen Mitglieds eintragen und den Link zu dessen Namen in dieser Tabelle hinzufügen.

Sie können diese Tabelle auch mit einer anderen kostenlosen Ressource von Vertex ergänzen - ihrem genealogie-Forschungs-Tracker , mit dem Sie den Fortschritt Ihrer Forschung nachverfolgen können. Dieser Tracker enthält Filter, um Familienmitglieder als männlich oder weiblich zu klassifizieren, Geburts- und Sterbedaten und zusätzliche Links wie Nachrufe.

Bewahren Sie Ihr Erbe mit Stammbaumvorlagen

Die Nachverfolgung der Abstammung Ihrer Familie kann unglaublich erfüllend sein. Ob Sie als übergeordneter Elternteil Ihren Kindern helfen, ihre Kultur zu verstehen, als Lehrer Schülern bei der Erforschung ihres Erbes helfen oder als Erwachsener Ihre Familiengeschichte dokumentieren - diese Vorlagen für die Ahnenforschung sind sehr nützlich.

Für diejenigen, die ihr Stammbaum-Projekt strukturierter und organisierter angehen möchten, empfehlen wir ClickUp.

Es bietet die flexibelsten Vorlagen für Familienstammbäume und erstklassige Projektmanagement-Funktionen, die Ihnen helfen, organisiert zu bleiben und Ihren Familienstammbaum zusammen mit den anderen Mitgliedern Ihrer Familie zu erstellen. Anmelden kostenlos an und entdecken Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, einen detaillierten Stammbaum zu erstellen, Ihre Forschung zu organisieren, virtuelle Treffen mit der Familie zu veranstalten und vieles mehr.