10 beste Sora AI-Alternativen für die Erstellung von Videos im Jahr 2024

OpenAI hat mit seinem innovativen Text-zu-Video-Tool, Sora AI, die KI-gestützte Produktion von Inhalten revolutioniert. Das Debüt von Sora war mehr als nur eine Produktankündigung; es war ein bemerkenswerter Moment, in dem sich KI und Multimedia-Erstellung überschnitten und neue Horizonte für Video-Ersteller weltweit eröffneten.

Dieser KI-Videogenerator verwendet fortschrittliche Algorithmen, mit denen Benutzer Texte in interaktive Videos umwandeln können. Er integriert Text mit Bildern und Musik, um professionell aussehende Videos zu produzieren, wodurch sich Sora von seinen Mitbewerbern abhebt.

Sora KI eignet sich für viele Anwendungen, von video-Marketing zu Lehrinhalten und Unterhaltungsvideos.

Trotz seiner beeindruckenden Features hat Sora KI auch ihre Grenzen.

Erstens ist sie nicht öffentlich zugänglich (Stand: Mai 2024). Sie steht nur einer begrenzten Nummer von Red Teamern und Kreativprofis zur Verfügung, damit OpenAI Feedback zur Optimierung des Modells erhält.

Zweitens fehlt ihm ein implizites Verständnis der Physik, so dass es sich möglicherweise nicht immer an die physikalischen Regeln der realen Welt hält. Dieses Limit kann zu Instanzen führen, in denen Zeichen, Objekte oder Tiere mit der Zeit verschwinden, sich verformen oder replizieren können.

Schließlich kann Sora KI nur Videos mit einer Länge von bis zu einer Minute erzeugen, was ihre Eignung für längere Videoinhalte limitiert.

Mehrere Alternativen bieten ähnliche oder bessere Funktionen als Sora. In diesem Artikel stellen wir die 10 besten Sora-Alternativen für 2024 vor und gehen dabei auf ihre Features, Vorteile, Preise und vieles mehr ein.

Aber das Wichtigste zuerst..

Worauf sollten Sie bei Sora KI-Alternativen achten?

Wenn Sie Alternativen zu Sora KI in Betracht ziehen, ist es wichtig, nach den wichtigsten Features und Fähigkeiten zu suchen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.

Hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Funktionsumfang: Achten Sie darauf, dass die Alternative einen robusten Funktionsumfang bietet, der Ihren Anforderungen entspricht, z. B. Konvertierung von Text in Video, Stimmungsanalyse, Textzusammenfassung, Anpassungsoptionen und Integrationsmöglichkeiten

Achten Sie darauf, dass die Alternative einen robusten Funktionsumfang bietet, der Ihren Anforderungen entspricht, z. B. Konvertierung von Text in Video, Stimmungsanalyse, Textzusammenfassung, Anpassungsoptionen und Integrationsmöglichkeiten Benutzerfreundlichkeit : Wählen Sie eine Plattform, die benutzerfreundlich und intuitiv ist und es Ihnen ermöglicht, Videos effizient zu erstellen, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist

: Wählen Sie eine Plattform, die benutzerfreundlich und intuitiv ist und es Ihnen ermöglicht, Videos effizient zu erstellen, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist Skalierbarkeit : Wählen Sie eine Plattform, die mit Ihrem Geschäft mitwachsen kann und den steigenden Anforderungen an die Videoproduktion gerecht wird, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Leistung einzugehen

: Wählen Sie eine Plattform, die mit Ihrem Geschäft mitwachsen kann und den steigenden Anforderungen an die Videoproduktion gerecht wird, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Leistung einzugehen Einfache Integration: Prüfen Sie, ob die Alternative mit Ihren bestehenden Tools und Workflows integriert werden kann, einschließlich CRM, CMS, Adobe Suite und anderen Tools, um einen reibungslosen Übergang und Kompatibilität mit Ihrem aktuellen Setup zu gewährleisten

Prüfen Sie, ob die Alternative mit Ihren bestehenden Tools und Workflows integriert werden kann, einschließlich CRM, CMS, Adobe Suite und anderen Tools, um einen reibungslosen Übergang und Kompatibilität mit Ihrem aktuellen Setup zu gewährleisten Compliance und Sicherheit: Überprüfen Sie, ob die Plattform die einschlägigen Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards einhält. Sie sollte robuste Datenschutzmechanismen bieten und die Einhaltung branchenspezifischer Anforderungen gewährleisten

Überprüfen Sie, ob die Plattform die einschlägigen Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards einhält. Sie sollte robuste Datenschutzmechanismen bieten und die Einhaltung branchenspezifischer Anforderungen gewährleisten Kosten und Preismodell: Vergleichen Sie die Preisstrukturen verschiedener Plattformen, einschließlich Abonnement-Gebühren, nutzungsabhängige Preise und zusätzliche Kosten für benutzerdefinierte Anpassungen oder Support-Services. Wählen Sie eine Lösung, die zu Ihrem Budget passt und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet

Vergleichen Sie die Preisstrukturen verschiedener Plattformen, einschließlich Abonnement-Gebühren, nutzungsabhängige Preise und zusätzliche Kosten für benutzerdefinierte Anpassungen oder Support-Services. Wählen Sie eine Lösung, die zu Ihrem Budget passt und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Kundensupport: Bewerten Sie den Grad des Kundensupports, den die Alternative bietet, einschließlich Verfügbarkeit, Reaktionsschnelligkeit und Fachwissen in der Videoproduktion

Durch eine umfassende Bewertung dieser Faktoren können Sie die am besten geeignete Alternative zu Sora KI ermitteln, die Ihre Geschäftsanforderungen erfüllt und Ihre KI-gesteuerten Initiativen effektiv unterstützt.

Die 10 besten KI-Alternativen für Sora im Jahr 2024

Es gibt verschiedene Alternativen, darunter etablierte Plattformen und neuere Unternehmen, die die unterschiedlichsten Anforderungen an das Video-Marketing erfüllen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die 10 besten Alternativen zu Sora KI für die Videoerstellung vor.

1. ClickUp

Organisieren Sie die Aufgaben der Videoproduktion in ClickUp mit seinen 15 dynamischen Ansichten für ein besseres Projektmanagement von Videoprojekten

Während Sora KI eine beliebte Wahl für verschiedene Aufgaben in der Videoproduktion ist, bieten einige Alternativen ähnliche Funktionen, die durch einzigartige Features ergänzt werden.

Eine solche Alternative ist ClickUp, eine vielseitige projektmanagement-Software für die Videoproduktion die verschiedene Tools für die Produktivität integriert, darunter ClickUp Brain und ClickUp Clip.

ClickUp kombiniert das Beste aus KI-Technologie und KI-Transkriptionstools zur Verwaltung aller Video-Projekte, zur Zuweisung von Rollen und Prioritäten und zur Sicherstellung, dass alle Beteiligten die Fristen einhalten und informiert bleiben.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Sprachclips zu transkribieren

Mit ClickUp Gehirn können Sie Sprachclips schnell transkribieren, um Ihre Videos mit Untertiteln zu versehen. Dieses Feature vereinfacht die Erstellung barrierefreier Video-Inhalte und verbessert die Beteiligung der Benutzer. Zu erledigen ist lediglich das Hochladen Ihres Clips zu ClickUp Brain, das den Ton in Text umwandelt.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie es geht:

Sie können diesen Text dann als Untertitel in Ihren Videos verwenden, damit die Zuschauer auch ohne Ton folgen können. Dieses Feature ist praktisch für die Erstellung von Tutorials, Schulungsvideos und anderen pädagogischen Inhalten, bei denen eine klare Kommunikation der Schlüssel ist.

Testen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen mit ClickUp Brain

Nutzen Sie ClickUp Clip, um den Bildschirm aufzuzeichnen und Videoanweisungen zu erstellenNutzen Sie ClickUp Clip, um den Bildschirm aufzuzeichnen und Videoanweisungen zu erstellen

Teilen Sie Ihre ClickUp Video-Botschaft mit einem direkten Browser-Link, der nicht heruntergeladen werden muss und sofort nach der Aufnahme in Ansicht gebracht werden kann

Erfolgreiche Video-Kanäle erfordern mehr als nur gutes Filmmaterial. ClickUp's All-in-One bildschirmaufzeichnungssoftware für Windows , Mac und Ihren Browser hilft beim Erstellen, Aufnehmen, Bearbeiten und Veröffentlichen Ihrer Videos. ClickUp Clips ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm aufzuzeichnen, Audio von Ihrem Mikrofon hinzuzufügen und Videoclips mit einem Link freizugeben. Mit diesem Feature können Sie Nachrichten erstellen, Ideen brainstormen und sofort mit funktionsübergreifenden Teams kommunizieren.

Sie können ClickUp's chrome-Erweiterung zur Bildschirmaufzeichnung zum Aufzeichnen von Nachrichten und Produktionsmaterial für zusätzlichen Komfort.

Darüber hinaus können Sie Brainstorming und Ideenfindung mit plattforminternen Storyboard-Vorlagen verbessern und Aufgaben für jedes Produktionsprojekt mithilfe verschiedener Ansichten für das Projektmanagement zuweisen. ClickUp bietet SOP-Vorlagen zur Erstellung und Überarbeitung interner Arbeitsabläufe, damit jeder seine Aufgaben in der Produktion schneller abschließen kann.

Geben Sie Ihren Bildschirm einfach frei und zeichnen Sie ihn in einer ClickUp Aufgabe auf, um schneller mit anderen Benutzern zu kommunizieren, ohne dass andere Tools für die Bildschirmaufzeichnung erforderlich sind

Clip eignet sich hervorragend für die Erstellung ausführlicher Anleitungen für Produkte oder Dienstleistungen. Dies kann sich sehr positiv auf den Verkauf auswirken, wie folgende Beispiele zeigen 2022 Video-Marketing-Statistiken die besagt, dass 96 % der Menschen Erklärvideos ansehen, um sich über neue Produkte zu informieren. Außerdem können Sie die Plattform nutzen, um Mitarbeiter-Walkthroughs oder praktische Anleitungen für Bildschirmaufnahmen zu produzieren.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Videoproduktion

Organisieren Sie Ihre gesamte Videoproduktion vom ersten Konzept bis zur endgültigen Veröffentlichung mit ClickUp's Vorlage für die Videoproduktion .

Planen, verwalten und benutzerdefinieren Sie Ihre Videos mit der Videoproduktion von ClickUp

Die Vorlage verfügt über vordefinierte Phasen zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Videos. Kategorisieren Sie Ihre Videos in benutzerdefinierte Status wie "Dreharbeiten", "Bearbeitung", "Überprüfung", "Genehmigung" und "Fertigstellung", um Ihren Workflow bei der Videoproduktion einfach zu überwachen.

So können Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten in Bezug auf Fristen, Aufgaben und den allgemeinen Fortschritt auf derselben Seite stehen.

Außerdem bietet es einen klaren Fahrplan für jedes Video-Projekt und erleichtert so einen reibungslosen Produktionsprozess.

ClickUp beste Features

Transkribieren Sie Sprachclips präzise mit ClickUp Brain

Garantiert professionelle Video- und Audioqualität

Aufnehmen ohne zeitliche Limits oder Wasserzeichen auf Ihren Bildschirmaufnahmen

Zugriff auf über 1.000 Vorlagen, einschließlich Vorlagen für Videoproduktion, Marketing und das Schreiben von Inhalten

Nutzen SieClickUp Dashboards mit integrierten Berichten und Widgets

Videos per E-Mail oder über öffentliche oder private Links freigeben

Genießen Sie die Kompatibilität mit mehreren Plattformen

Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung für schnelle Website-Clips und Screenshots

Nutzen Siepresentation tools für die Erstellung von ansprechenden und kreativen Präsentationen

ClickUp Limits

Neue Benutzer werden das breite Array an Features von ClickUp möglicherweise als überwältigend empfinden und einige Zeit benötigen, um die Funktionen vollständig zu nutzen

ClickUp kann keine Videos von Grund auf erstellen wie SORA (kann aber bei der kreativen Ideenfindung und der Verwaltung der Videoproduktion helfen)

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Business: $19/Benutzer pro Monat

$19/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in jedem kostenpflichtigen Plan für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat erhältlich

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. RunwayML

vis StartbahnML Hier ist eine weitere Alternative zu Sora KI für Sie. Mit diesem Tool können Sie mühelos Videos aus Text erstellen. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen umfangreichen Features ist RunwayML eine ausgezeichnete Wahl für Anfänger und erfahrene Ersteller digitaler Inhalte.

Ein neues Update von RunwayML ist der Multi-Motion Brush, der Ihnen eine bessere Kontrolle über die Bewegung in Ihren Videos ermöglicht. Dieses Gen-2-Feature ist sowohl auf der Runway-Webplattform als auch in der mobilen App verfügbar und bietet Flexibilität für kreative Projekte unterwegs.

Sie können die erstellten Videos in der Vorschau ansehen und herunterladen und dasjenige auswählen, das Ihren Vorstellungen am besten entspricht. Außerdem können Sie mit RunwayML Ihre Eingaben bearbeiten, zuschneiden und animieren und so Ihre kreativen Möglichkeiten erweitern.

RunwayML beste Features

Erstellen Sie ansprechende Videos und verwandeln Sie Text in Videos mit KI-Technologie

Verbessern Sie die Gesamtqualität der Videos mit Tools für eine einwandfreie Bearbeitung

Videos nach Ihren Anforderungen benutzerdefiniert gestalten

Integration mit anderen KI-Tools und -Anwendungen

RunwayML-Einschränkungen

Aufgrund seiner fortgeschrittenen Features kann RunwayML für Benutzer, die neu in der KI-Software sind, eine steilere Lernkurve aufweisen

Preise für RunwayML

Basic: Free Forever für immer

Free Forever für immer Standard : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Pro : $35/Benutzer pro Monat

: $35/Benutzer pro Monat Unlimited : $95/Benutzer pro Monat

: $95/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

RunwayML-Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Keine Bewertungen verfügbar Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

3. Kaiber KI

über Kaiber KI Kaiber KI ist eine revolutionäre Plattform, die es Erstellern ermöglicht, ihre Ideen in beeindruckende visuelle Erlebnisse zu verwandeln.

Sie nutzt eine fortschrittliche KI, um Texte, Videos, Fotos und Musik in fesselnde, realistische und fantasievolle Szenen zu verwandeln, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Durch einfaches Hochladen eines Songs und einen Hauch von künstlerischem Flair vollbringt Kaiber KI seine Magie und schafft eine faszinierende audio-visuelle Reise.

Der Frame-by-Frame-Animationsstil der Plattform fördert die Kreativität mit einem zeitlosen Reiz. Jede Ebene baut auf der vorherigen auf, sodass Sie mühelos neue Stile und Ästhetiken erkunden können.

Die KI-Technologie von Kaiber verwandelt Eingabeaufforderungen nahtlos in fesselnde visuelle Erlebnisse, die sich durch Flüssigkeit und Bewegung auszeichnen.

Die besten Features von Kaiber AI

Entwerfen Sie Ihre Erzählungen auf Kaiber'sstoryboard-Vorlagen* Erforschen Sie neue Stile und Ästhetiken mit sich entwickelnden Ebenen

Lassen Sie sich von der Arbeit anderer inspirieren und präsentieren Sie der Welt Ihre Erstellung - alles an einem Ort

Kaiber KI Limits

Benutzer müssen sich anmelden und einloggen, um auf die Features zugreifen zu können

Kaiber KI Preise

Explorer : $5/Benutzer pro Monat

: $5/Benutzer pro Monat Pro : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Künstler: $30/Benutzer pro Monat

Kaiber KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

4. DescriptAI

über Beschreibung Descript ist nicht nur ein Editor für Videos, sondern eine multifunktionale Plattform, die Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in Videos umwandelt. Mit DescriptAI können Sie Audioaufnahmen schnell in schriftlichen Text umwandeln, ein Feature, das für Schüler, die lieber lesen als hören, oder für Hörgeschädigte von Vorteil ist.

Descript verfügt außerdem über leistungsstarke Funktionen zur Zusammenarbeit, die es mehreren Benutzern ermöglichen, gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten. Mitglieder des Teams können Kommentare und Vorschläge abgeben und so den Bearbeitungsprozess vereinfachen.

Darüber hinaus bietet die Plattform eine einfache Integration mit weit verbreiteten Tools wie Slack, Castos, Podbean, Restream und Final Cut Pro. Die Kompatibilität mit Adobe Premiere Pro unterstreicht den Status der Plattform als bevorzugtes Tool für fortgeschrittene Bearbeitungsaufgaben.

Die Plattform verfügt außerdem über einen integrierten Bildschirmrekorder, mit dem Sie mühelos Lehr- oder Präsentationsvideos von Anfang bis Ende innerhalb der Plattform erstellen können.

Descript beste Features

Transkribieren von Audioaufnahmen in geschriebenen Text in 23 Sprachen

Einfaches Hinzufügen von Inhalten mit Drag-and-Drop-Features

Verbessern Sie Audio mit einer Ein-Klick-Lösung für Audioverbesserungen und textbasierte Bearbeitung

Unterstützen Sie die Erstellung von Videos mit Vorlagen, Untertiteln und Übergängen, um den Prozess der Videoerstellung mit wichtigen Elementen zu bereichern

Deskriptionsbeschränkungen

Benutzer benötigen unter Umständen eine stabile Internetverbindung und müssen Zeit investieren, um alle Features zu erlernen, da Descript eine gewisse Lernkurve aufweist

Höhere Kosten für größere Teams, da der Preis pro Benutzer/Editor berechnet wird

Preise für Descript

Free : kostenlos

: kostenlos Ersteller : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Pro : $30/Benutzer pro Monat

: $30/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Descript Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (440+ Bewertungen)

: 4.6/5 (440+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (160+ Rezensionen)

5. Pika.art

über Pika.art Pika.art ist eine innovative Plattform, die mit verschiedenen Features ausgestattet ist, um die Erstellung von Videos effizienter und problemloser zu gestalten.

Ein herausragendes Feature von Pika.art ist die intuitive Benutzeroberfläche, die sicherstellt, dass Sie sich leicht auf der Plattform zurechtfinden. Jeder Schritt ist einfach und benutzerfreundlich, vom Hochladen des Filmmaterials bis zur Bearbeitung und dem Hinzufügen von Effekten.

Ein weiterer wichtiger Schlüssel ist die umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen und anpassbaren Elementen. Ganz gleich, ob Sie nach Textanimationen, Übergängen oder Grafiken suchen, Pika.art hat alles, was Sie brauchen. Die Plattform bietet auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, so dass Teams in Echtzeit an Projekten arbeiten können.

Darüber hinaus bietet Pika.art robuste Exportoptionen, mit denen Sie Ihre fertigen Videos in verschiedenen Formaten und Auflösungen speichern können. Ganz gleich, ob Sie Inhalte für soziale Medien, Websites oder Präsentationen erstellen, Sie können Ihre Videos problemlos für die gewünschte Plattform optimieren.

Pika.art beste Features

Verwenden Sie das Feature der Lippensynchronisierung von Pika.art, um Ihren Zeichen eine Stimme zu geben

Erstellen Sie mühelos fesselnde animierte Geschichten

Nutzen Sie die Funktion für Soundeffekte, indem Sie entweder Prompts anbieten oder Pika.art diese für Sie generieren lassen

Personalisieren Sie Vorlagen ganz einfach mit dem Feature "Leinwand erweitern"

Verlängern Sie Videos und speichern Sie Ihre Erstellung in verschiedenen Formaten

Grenzen von Pika.art

Einige Benutzer haben Kompatibilitätsprobleme mit externer Software oder Plugins festgestellt

Pika.art Preise

Basic: Free

Free Standard : $10/Benutzer pro Monat

: $10/Benutzer pro Monat Unlimited : $35/Benutzer pro Monat

: $35/Benutzer pro Monat Pro: $70/Benutzer pro Monat

Pika.art Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen vorhanden

: Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

6. Invideo

über Invideo Invideo ist eine vielseitige Plattform zur Online-Bearbeitung von Videos, mit der Sie ganz einfach professionell aussehende Videos erstellen können.

Eines der besten Features ist die umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen. Mit über 4.000 vorgefertigten Vorlagen stehen Ihnen zahlreiche Optionen für verschiedene Arten von Videos zur Verfügung.

Ein weiteres Highlight von Invideo ist seine intuitive Benutzeroberfläche und sein benutzerfreundlicher Editor. Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie Ihrem Projekt ganz einfach Texte, Bilder und Videoclips hinzufügen und sie nach Ihren Wünschen anordnen.

Invideo bietet außerdem Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek mit Stock Footage, Musikstücken und Soundeffekten, so dass Sie für Ihre Projekte keine externen Ressourcen mehr benötigen.

Darüber hinaus bietet die Plattform verschiedene integrierte Designelemente wie Sticker, Icons und Animationen, um Ihre Videos optisch aufzuwerten.

Invideo beste Features

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für verschiedene Arten von Videos, wie z. B. Social Media-Anzeigen, Marketing-Videos und Präsentationen

Fügen Sie Anweisungen wie Einzelziele und Plattformen hinzu, um Ihre Videos individuell zu gestalten

Nutzen Sie den leistungsstarken Video Editor, um Videoskripte und Medien mit einer einfachen Schnittstelle zu ändern

Verwenden Sie menschlich klingende Voiceover, um Ihre Videos zum Leben zu erwecken

Invideo Beschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen können im Vergleich zu eigenständiger Software limitiert sein

Invideo Preise

Free

Plus : Ab $25/Benutzer pro Monat

: Ab $25/Benutzer pro Monat Max: Beginnt bei $60/Benutzer pro Monat

Invideo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (150+ Bewertungen)

: 4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (370+ Bewertungen)

7. Lumen5

über Lumen5 Lumen5 ist ein leistungsstarker Ersteller von Online-Videos, der die Erstellung von ansprechenden Inhalten vereinfacht.

Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es Mitgliedern eines Teams, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen und Erfahrungen, mühelos professionell wirkende Videos zu produzieren. Die Plattform bietet eine Point-and-Click- und Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie schnell Texte, Bilder und Videoclips zu Ihren Projekten hinzufügen können.

Eines der wichtigsten Features von Lumen5 ist die fortschrittliche Automatisierungstechnologie, mit der Blogbeiträge oder Zoom-Aufnahmen mit wenigen Klicks in fesselnde Videos verwandelt werden können.

Diese Automatisierung - gepaart mit mehreren Vorlagen, Schriftarten, Farben und Animationen - ermöglicht es Ihnen, atemberaubende Videos zu erstellen, die ihre Botschaft effektiv an das Publikum weitergeben.

Ob für Marketing-, Schulungs- oder Ausbildungszwecke - die anpassbaren Designs und Tools für die Zusammenarbeit machen Lumen5 zur ersten Wahl für Geschäfte jeder Größe.

Lumen5 beste Features

Verwenden Sie den KI Script Composer von Lumen5, um Ihre Texte in Videos zu konvertieren

Erhalten Sie Zugang zu einer Bibliothek mit hochwertigen Videos und Bildern

Konvertieren Sie Ihre Blogbeiträge, Artikel, PDFs, Whitepapers und andere schriftliche Materialien in dynamische Videos

Nutzen Sie KI, um Texte automatisch mit relevantem Bildmaterial abzugleichen

Lumen5 Beschränkungen

Teuer im Vergleich zu anderen Sora-Alternativen

Lumen5 Preise

Basic : $29/Monat

: $29/Monat Starter : $79/Monat

: $79/Monat Professional : $199/Monat

: $199/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lumen5 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

8. Animaker

über Animaker Animaker ist eine Do-it-Yourself (DIY)-Plattform zur Erstellung professioneller Live- und animierter Videos in wenigen Minuten.

Die Plattform hilft Ihnen, hochwertige 4k-Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen, wie z. B. Onboarding, Marketing, Branding und Vereinfachung komplexer Konzepte, ohne dass technisches Fachwissen erforderlich ist. So können sich Unternehmen an Marktveränderungen anpassen und sich schnell einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Eines der Schlüssel-Features von Animaker ist die Unterstützung von Video-Infografiken, die Teams in Unternehmen dabei helfen, Daten durch einen großen Bereich von Diagrammen, Symbolen und Karten visuell zu präsentieren.

Die Plattform bietet außerdem professionelle Features wie Aufzeichnung, mehrere Bewegungen, Kurven, Übergangseffekte, Kameraein- und -ausgänge sowie Ein- und Ausstiegseffekte, mit denen Sie professionelle und ansprechende Animationen erstellen können.

Darüber hinaus bietet Animaker Tools, mit denen Sie Ihren Videos Leben einhauchen können, z. B. das Feature Text-to-Speech, eine Bibliothek mit Hintergrundmusik und Soundeffekten sowie eine direkte Sprachaufnahme. Sie können Ihre Videos in voller HD-Qualität exportieren und sie vertikal für mobile Bildschirme optimieren.

Animaker beste Features

Verwenden Sie mehr als 50 Stimmen, mehr als 25 Sprachen und andere benutzerdefinierte Anpassungen, um Text-to-Speech zu vermenschlichen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zeichen mit mehr als 15 Gesichtsmerkmalen, 10 Zubehörsteckplätzen und 20 Gesichtsausdrücken

Nutzen Sie Hunderte von Vorlagen für Unternehmensumgebungen

Fügen Sie Bilder, Videos und GIFs von Giphy und Getty zu Ihren Projekten hinzu

Optimieren Sie Ihren Workload durch Interaktion mit Ihren Projekten in Echtzeit

Nutzen Sie Animaker'sSteve.ai um Text in Videos zu konvertieren

Animaker Beschränkungen

Da die Software neu ist, hat sie ein Limit für Zeichenanimationen

Einige Benutzer sagen, dass es mehr Daten für die Bearbeitung von Videos benötigt

Animaker Preise

Basic : $24/Monat

: $24/Monat Starter : $37/Monat

: $37/Monat Pro : $79/Monat

: $79/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Animaker Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (600+ Bewertungen)

: 4.7/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

9. Vidyo.ai

über Vidyo.ai Mit Vidyo.ai können Sie die Bearbeitung und Produktion von Videos verbessern. Mit seiner fortschrittlichen KI-Technologie bietet Vidyo.ai viele Features und Tools, die die Erstellung von hochwertigen Videos vereinfachen.

Eines der wichtigsten Features ist die Fähigkeit, automatisch Video-Highlights zu generieren, die es einfacher machen, Schlüsselmomente in Ihrem Material zu identifizieren und freizugeben.

Darüber hinaus bietet Vidyo.ai eine Reihe von Bearbeitungstools, wie z. B. automatische Szenenerkennung und intelligentes Zuschneiden, die Ihren Bearbeitungsprozess effizienter machen und die Gesamtqualität Ihrer Videos verbessern.

Die KI-gestützte Sprachverbesserung kann die Audioqualität Ihrer Videos verbessern, indem sie Hintergrundgeräusche reduziert und die Sprachverständlichkeit erhöht. Dieses Feature ist praktisch für Interviews, Webinare und andere Inhalte, bei denen ein klarer Ton wichtig ist.

Vidyo.ai bietet auch eine Reihe von Tools für die Zusammenarbeit, die es mehreren Benutzern ermöglichen, gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten.

Vidyo.ai beste Features

Fügen Sie Ihren Videos Untertitel hinzu mit dem KI-gesteuerten automatischen Videountertitel-Generator

Verwenden Sie den KI-gesteuerten Video-Highlight- und Trailer-Maker für lange Videos

Steigern Sie Ihr Online-Publikum mit dem Virality Scores Feature von Vidyo.ai für Ihre Kurzfilme, Reels und TikToks

Vidyo.ai Limits

In der kostenlosen Version können Benutzer jeweils nur ein Video hochladen

Die Plattform schneidet nicht automatisch Pausen oder Füller heraus

Vidyo.ai Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Essential : $35/Monat

: $35/Monat Wachstum : $50/Monat

: $50/Monat Benutzerdefiniert: $75-150/Monat

Vidyo.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

10. Piktogramm KI

über Piktogramm KI Pictory ist ein äußerst intuitives Tool, das Ihre Skripte schnell und mühelos in Videos umwandelt. Mit Pictory AI können Sie direkt aus Ihren Texten Videohintergründe, KI-Voiceover, Untertitel und vieles mehr erstellen.

Verwenden Sie dieses Tool, um die Größe von Videos an verschiedene Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok usw. anzupassen.

Während Premium-Benutzer auf zusätzliche Features zugreifen können, können Sie mit dem kostenlosen Plan nur kurze Videos erstellen. Pictory wurde entwickelt, um die Erstellung von Videos zu vereinfachen und sie für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von seinen technischen Kenntnissen.

Die besten Features von Pictory KI

Nutzen Sie Pictorys KI-gestützte Tools, um Ihre Texte, Bilder und Skripte in Videos zu verwandeln

Greifen Sie auf eine riesige Musikbibliothek zu, um Ihre Videos zu verbessern

Fügen Sie Ihren Videos ganz einfach Musik aus Pictorys Musikbibliothek hinzu

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stilen für Ihre Videos

Pictory KI-Limits

Benutzer erhalten begrenzte erweiterte Features mit dem Starter Plan

Die Video-Rendering-Rate kann langsamer sein als bei anderen Tools

Preise für Pictory AI

Starter : $29/Monat

: $29/Monat Professionell : $59/Monat

: $59/Monat Teams: $149/Monat

Pictory KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (75+ Bewertungen)

: 4.7/5 (75+ Bewertungen) Kapitelra: Keine Bewertungen vorhanden

Die beste Sora KI Alternative für Ihre Bedürfnisse bei der Videoproduktion wählen

Unsere Liste der besten Sora-Alternativen im Jahr 2024 zeigt, dass sich Text-to-Video-Plattformen schnell weiterentwickeln, um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Jede Option bietet einzigartige Features, was den Wettbewerb in diesem Space unterstreicht.

Im Zuge des technologischen Fortschritts können wir davon ausgehen, dass noch mehr Plattformen entstehen werden, die Ihnen innovative Möglichkeiten zur Erstellung ansprechender Videos bieten. Eine dieser Plattformen ist ClickUp, die nicht nur geschriebene Texte in beeindruckende Videos umwandelt, sondern Ihnen auch bei der Organisation und Verwaltung Ihrer Projekte hilft (und zwar nicht nur bei der Videoproduktion und -verteilung!).

Mit ClickUp können Sie Ihren Workflow bei der Bearbeitung von Videos vereinfachen und schneller nachverfolgen. Verpassen Sie dabei nicht die Gelegenheit, die folgenden Vorteile zu nutzen Virtuelle KI-Assistenten und podcasting-Software um Ihre Erstellung von Inhalten mit ClickUp zu verbessern. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos!