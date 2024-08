10 Tallyfy-Alternativen zur Verbesserung Ihres Workflows im Jahr 2024

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist Montagmorgen, und Sie beginnen Ihre Arbeit mit einer langen Liste von Aufgaben, die Ihnen im Kopf herumschwirrt. Als Sie sich eingewöhnen, stellen Sie fest, dass Ihr Posteingang erstaunlich leer ist und das Dashboard für Projekte des Teams bereits auf dem neuesten Stand ist.

Nein, es gab keine Verschiebung über Nacht; es ist workflow-Automatisierung wirkt ihre Magie. Während Sie nicht an Ihrem Schreibtisch saßen, waren Automatisierungstools damit beschäftigt, Meetings zu planen, E-Mails zu filtern und den Status von Projekten zu aktualisieren.

Bei der Automatisierung von Workflows werden Technologien eingesetzt, um sich wiederholende oder zeitaufwändige Aufgaben ohne menschliche Eingriffe abzuschließen. Sie verbessert die Produktivität des Teams und kurbelt das Geschäft an.

Tallyfy ist ein beliebtes Business Process Management Tool für die Automatisierung von Workflows. Allerdings ist es nicht kostenlos, wenn es Probleme wie benutzerdefinierte Limits, überlastete Benachrichtigungen und Leistungsprobleme bei komplexen Prozessen gibt.

Welche Software sollten Sie also für die Automatisierung von Geschäftsprozessen verwenden? In diesem Blogbeitrag werden die zehn besten Tallyfy-Alternativen zur Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe vorgestellt.

Worauf sollten Sie bei Tallyfy-Alternativen achten?

Jedes Tool zur Automatisierung von Arbeitsabläufen hat Vor- und Nachteile, die Sie kennen sollten, wenn Sie sich für ein Tool entscheiden. Beginnen Sie damit, bestimmte Basisfaktoren zu bewerten, um herauszufinden, welches Tool am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Einfache Integration: Die von Ihnen gewählte Software zur Automatisierung von Workflows muss sich ohne technische Unterstützung in Ihre bestehende Technologie integrieren lassen, um den Stress der manuellen Datenverwaltung zu vermeiden

Die von Ihnen gewählte Software zur Automatisierung von Workflows muss sich ohne technische Unterstützung in Ihre bestehende Technologie integrieren lassen, um den Stress der manuellen Datenverwaltung zu vermeiden Benutzerfreundlichkeit: Sie wollen keine Software mit einer steilen Lernkurve. Sie sollten in der Lage sein, schnell herauszufinden, wie es funktioniert

Sie wollen keine Software mit einer steilen Lernkurve. Sie sollten in der Lage sein, schnell herauszufinden, wie es funktioniert Funktionalität: Verfügt die Plattform für das Management von Geschäftsprozessen über alle erforderlichen Funktionen wie die Verwaltung von Prozessdokumenten, die Automatisierung von Aufgaben, die Datenerfassung und -analyse für die digitale Transformation?

Verfügt die Plattform für das Management von Geschäftsprozessen über alle erforderlichen Funktionen wie die Verwaltung von Prozessdokumenten, die Automatisierung von Aufgaben, die Datenerfassung und -analyse für die digitale Transformation? Skalierbarkeit: Die Plattform für die Automatisierung von Workflows muss mit zusätzlichen Kapazitäten umgehen können, wenn Ihr Geschäft skaliert und Ihre Projekte an Größe oder Komplexität zunehmen

Die Plattform für die Automatisierung von Workflows muss mit zusätzlichen Kapazitäten umgehen können, wenn Ihr Geschäft skaliert und Ihre Projekte an Größe oder Komplexität zunehmen Sicherheit: Da sensible Unternehmensdaten auf dem Spiel stehen, benötigen Sie ein Tool, das die Gesetze zum Datenschutz und zur Sicherheit einhält und über robuste Verschlüsselungsmaßnahmen zum Schutz vor Datenverletzungen verfügt

Da sensible Unternehmensdaten auf dem Spiel stehen, benötigen Sie ein Tool, das die Gesetze zum Datenschutz und zur Sicherheit einhält und über robuste Verschlüsselungsmaßnahmen zum Schutz vor Datenverletzungen verfügt Berichterstellung: Sie sollten in der Lage sein, detaillierte Berichte und Analysen zu verschiedenen wichtigen Metriken wie Zeit für das Abschließen von Aufgaben, Fehlerquote, Kosteneinsparungen und Kundenzufriedenheit zu erstellen

10 Tallyfy-Alternativen zur Verbesserung Ihres Workflows im Jahr 2024

1. ClickUp ClickUp ist eine robuste Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihre Prozesse optimieren und zeitraubende, sich wiederholende Aufgaben aus Ihrem Tagesplan streichen können. Durch die Integration Ihrer Arbeitsanwendungen in eine einzige kollaborative Umgebung auf ClickUp können Sie Arbeitsabläufe mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche automatisieren.

Diese Plattform verfügt über Hunderte von flexiblen Features, darunter ClickUp Automatisierungen ermöglicht Ihnen die Auswahl aus über 100 vorgefertigten Automatisierungstechniken zur Rationalisierung von Prozessen, Routineaufgaben und Projektübergaben für eine einfache Automatisierung und Workflow-Verwaltung.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierung auf der Grundlage Ihrer Workflows mit ClickUp Automatisierung

Ganz gleich, ob Sie Aufgaben oder Kommentare automatisch zuweisen, klare SOPs in Ihrem Team implementieren, Mitarbeiter und Prioritäten ändern, dynamische Fälligkeitsdaten festlegen oder Benachrichtigungen auslösen möchten - mit ClickUp Automatisierungen können Sie dies realisieren. ClickUp's Process Flow Vorlage wurde speziell entwickelt, um Ihnen zu helfen, alle Schritte in Ihrem Prozess oder Workflow zu visualisieren, zu dokumentieren, nachzuverfolgen und zu optimieren. Sie können relevante Teammitglieder oder Gäste in die Vorlage einladen, um die Zusammenarbeit zu beginnen.

Optimieren Sie die Visualisierung von Projekten mit einer klaren und präzisen Übersicht über Ihren durchgängigen Workflow

ClickUp Gehirn funktioniert wie Ihr eigener virtueller Werbetexter. Es antwortet schnell auf Nachrichten in Kurzschrift und erstellt Texte von Grund auf in Ihrem Tonfall. Sie können sogar Projektzusammenfassungen und Fortschritts-Updates automatisieren und ClickUp Brain bitten, Statusberichte über das Projekt und seine Mitglieder zu erstellen.

ClickUp beste Features

Machen Sie ein Brainstorming, fügen Sie Notizen, Dateien und Links hinzu und bringen Sie Ihre besten Ideen mit ClickUp Whiteboard auf einer kreativen Leinwand zusammen

Strukturieren Sie Ihren gesamten Workflow, beginnend mit dem kleinsten zu erledigenden Element in Workspaces, Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben

Nutzen SieClickUp Ansichten um Aufgaben, Projekte und Workflows so zu visualisieren, wie es für Sie am besten funktioniert. Sie kommen mit 15+ anpassbaren Optionen

Überwachen Sie Ihre tägliche Arbeit und verfolgen Sie den Fortschritt in verschiedenen Formaten mit ClickUp Views

Integration mit über 1000 Apps, darunter Calendly, Google Tabellen, Dropbox, Slack, Airtable und GitHub

Verwenden Sie eine Bibliothek von Auslösern und Aktionen, um Aufgaben zu benutzerdefinieren und zu implementieren

Planen Sie Aufgaben, behalten Sie den Fortschritt von Projekten im Auge, verwalten Sie Fristen und bewältigen Sie Engpässe mitClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht* Richten Sie Automatisierungsaktionen ein, von Statusaktualisierungen bis hin zu Fälligkeitsdaten, damit Ihr Prozess genau dann beginnt, wenn Sie es wünschen

ClickUp Limitierungen

ClickUp AI ist ein kostenpflichtiges Feature

Nicht alle ClickUp Features sind derzeit in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever für immer

Unlimited: $7 pro Monat und Benutzer

$7 pro Monat und Benutzer Business: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Kundenbewertungen

2. Prozess Straße

über Prozess Straße Process Street ist eine KI-gestützte Checkliste und software zur Automatisierung von Workflows die es Unternehmen ermöglicht, bestehende Prozesse zu erstellen und zu verfolgen, mit Teams zusammenzuarbeiten und Aufträge zu verfolgen.

Eines ihrer Alleinstellungsmerkmale ist die Planung von Workflows, die regelmäßig oder einmalig an einem bestimmten Datum oder zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch ausgeführt werden.

Process Street kann für verschiedene Aufgaben verwendet werden, vom Onboarding von Mitarbeitern über die Nachbereitung von Verkäufen bis hin zum Management von Ereignissen.

Process Street beste Features

Zugriff auf ein zentrales Repository zur Speicherung von Daten

Erfassen, organisieren und freigeben von SOPs und wichtigen Infos für Teams mit einem einfachen Editor für Dokumente

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Formulare, Umfragen und Quizze, die sich leicht in Ihre automatisierten Workflows integrieren lassen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Aktivitäten auf der Plattform, indem Sie den Status mehrerer Checklisten gleichzeitig nachverfolgen

Process Street Einschränkungen

Die mobile App der Plattform verfügt nicht über eine Android Version

Die Zuweisung von Aufgaben an eine einzelne Person innerhalb eines Workflows ist umständlich; Business-Benutzer müssen einen neuen Workflow einrichten oder Aufgaben individuell zuweisen

Preise für Process Street

Startup: $100 pro Monat

$100 pro Monat Pro: $1.500 pro Monat

$1.500 pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Process Street Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (350+ Bewertungen)

4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

3. Coolfire Kern

über Coolfire-Kern Wenn Sie ein flexibles System zur Verwaltung Ihrer Arbeit mit Echtzeit-Zusammenarbeit suchen, dann ist Coolfire Core genau das Richtige für Sie. Es lässt sich leicht an individuelle Geschäftsanforderungen anpassen und hilft Ihnen und Ihrem Team zu wissen, was fällig ist, was als Nächstes ansteht und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Diese Tallyfy-Alternative digitalisiert und automatisiert die Arbeit für interne Teams, Kunden, Auftragnehmer und Lieferanten und bietet ihnen Echtzeit-Zugriff auf ihre Aufträge, Bestellungen und Lieferungen.

Coolfire Core ist eine zuverlässige Plattform für das Management von Geschäftsprozessen für Unternehmen und Behörden, von der US Army Special Operations bis zu Enterprise Rent-A-Car und American Expediting Company.

Coolfire Core beste Features

Organisieren Sie Ihre Arbeit, weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu und überwachen Sie den Fortschritt mit der patentierten Technologie von Sessions

Koordinieren Sie die Arbeit innerhalb und außerhalb Ihres Teams mit mobilen Apps für Android und iOS, geben Sie Links frei und hängen Sie Dateien an, um Ihren Fortschritt zu dokumentieren

Nutzen Sie digitale Formulare zur Strukturierung von Aufträgen und zur Erfassung der genauen Details, die Sie zum Abschließen der Arbeit benötigen

Coolfire Core Beschränkungen

Häufige Software-Updates können manchmal kleinere Fehler in das System bringen

Coolfire Core Preise

Kostenlose Testversion

Beginnt bei $450 pro Monat

Coolfire Core Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Microsoft Power Automate

über Microsoft Power Automate Microsoft Power Automate, früher bekannt als Microsoft Flow, ist eine Cloud-Automatisierungsplattform für Geschäfte zur Automatisierung sich wiederholender manueller Aufgaben und Papierprozesse mithilfe einer Drag-and-Drop-Workflow-Schnittstelle oder eines sequenziellen regelbasierten Flows.

Instanz können Sie einen Prozess visualisieren, indem Sie ein Flussdiagramm mit verschiedenen Schritten, Variablen und Schleifen erstellen und es dann in Microsoft Power Automate replizieren.

Dieses Tool ist sowohl für Programmierer als auch für Nicht-Programmierer geeignet. Für eine schnelle Bereitstellung können Sie aus mehreren integrierten Funktionen wählen workflow-Vorlagen von der Datenaufnahme bis zu vordefinierten benutzerdefinierten Berichterstellungen.

Microsoft Power Automate lässt sich in andere Microsoft-Tools wie Excel, OneDrive und Teams integrieren, um einen ununterbrochenen Workflow zu gewährleisten.

Microsoft Power Automate beste Features

Senden Sie Warnmeldungen per E-Mail an relevante Stakeholder, damit diese über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden bleiben

Verwenden Sie automatisierte Legacy-Systeme mit vorgefertigten oder benutzerdefinierten Benutzerschnittstellen-Aktionen unter Verwendung von Robotic Process Automatisierung (RPA)

Einsatz verschiedener automatisierter Datenerfassungsprozesse, wie z. B. die Konvertierung von PDF in Text, die Extraktion von Text aus einem Bild oder die Konvertierung von PDF in Word

Microsoft Power Automate Limits

Eine steile Lernkurve aufgrund fehlender Anleitungen und Schulungsmaterialien

Die Leistung kann bei der Arbeit mit großen Datenmengen abnehmen, was die Systemeffizienz beeinträchtigt

Preise für Microsoft Power Automate

Kostenlose Testversion

Power Automate Premium: $15 pro Benutzer pro Monat

$15 pro Benutzer pro Monat Power Automate Process: 150 US-Dollar pro Bot pro Monat

Microsoft Power Automate Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4/4 (150+ Bewertungen)

5. Kissflow

über Kissflow Kissflow ist ein in der Cloud gehostetes workflow-Management plattform, mit der Unternehmen ihre Workflows entwerfen, erstellen und benutzerdefinieren können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Von der Kilometerrückerstattung und Rechnungsstellung für Bestellungen bis hin zum Onboarding von Mitarbeitern und der Softwareentwicklung - mit der benutzerfreundlichen Oberfläche von Kissflow können Sie Workflows für alles bearbeiten und verwalten.

Sie können auch betriebliche Engpässe mit einer schnellen visuellen Darstellung von Workflows identifizieren und Auslöser-E-Mails für Ihr Team automatisieren, um Aufgaben und Fristen im Auge zu behalten.

Kissflow beste Features

Effektive Nachverfolgung von Workflows und Metriken mit vorgefertigten Berichten

Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen, so dass Sie Ihre Workflows nicht von Grund auf neu erstellen müssen

Nutzen Sie die Vorteile eines einfachen Setups der Integration, der Prozessbereitstellung und der Entwicklung vonworkflow-Apps ohne technische Unterstützung

Delegieren Sie Aufgaben mit Formeln, Benutzerlisten und Tabellen und steuern Sie, wer einen Prozess starten kann und was bei jedem Schritt zu sehen oder zu bearbeiten ist

Kissflow Beschränkungen

Der Kundensupport kann nur langsam reagieren, was angesichts des riesigen Arrays an Tools der Plattform problematisch ist

Der Übergang zu einer neuen Version beinhaltet eine massive Preiserhöhung und einen langwierigen Migrationsprozess

Kissflow Preise

Basic: $1.500 pro Monat

$1.500 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kissflow Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (55 Bewertungen)

6. Pipefy

über Pipefy Pipefy ist ein No-Code-Prozessmanagement-Tool, das HR-, Finanz-, IT-, Kundensupport- und Marketing-Teams bei der Erstellung, Organisation und Überwachung ihrer Workflows auf einer einzigen Plattform unterstützt.

Pipefy ist für alle Arten von Betriebsszenarien geeignet und ermöglicht Ihnen die Erstellung von Workflows auf der Grundlage der Best Practices Ihrer Branche process mapping tools .

Ganz gleich, ob Sie SLAs effizienter nachverfolgen, die Teamarbeit verbessern oder einen besseren Kundenservice bieten möchten, Pipefy stellt Ihnen die notwendigen Tools zur Verfügung, um Ihre Aufgaben zu erfüllen.

Pipefy beste Features

Nutzen Sie die Vorteile der Integration von ERPs, Datenbanken und vertikalen Lösungen, die in privaten Clouds oder On-Premise-Systemen gespeichert sind

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, indem Sie den Startpunkt, die Phasen und die notwendigen Integrationen definieren. Setzen Sie Kanban und Scrum ein

Zentralisieren Sie alle Procure-to-Pay-Workflows - Einkauf, Zahlung, Genehmigungen usw. - und stellen Sie die Verbindung zu den Beteiligten über einen zentralen Hub her

Limits von Pipefy

Fehlende Möglichkeit zur direkten Berichterstellung über verbundene Datenbankdatensätze, was manuelle Workarounds erforderlich macht

Die Optionen zur Datenfilterung sind begrenzt, was zu einer übermäßigen Abhängigkeit von Beschriftungen führt

Pipefy Preise

Starter: Free

Free Business: $20 pro Benutzer und Monat

$20 pro Benutzer und Monat Enterprise: 34 $ pro Benutzer pro Monat

Pipefy Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6 (300+ Bewertungen)

7. ProzessPlan

über Prozess Plan ProcessPlan ist eine dynamische, KI-gestützte Cloud-basierte Lösung, die Ihren gesamten Lebenszyklus von Geschäftsprozessen mit Hilfe von Aufgabenüberwachung, Account Branding, Single Sign-On und Scheduling-Tools automatisiert.

Die Technologie des maschinellen Lernens (ML) von ProcessPlan identifiziert proaktiv potenzielle Probleme und verhindert Probleme, bevor sie entstehen, was für Abteilungen wie Buchhaltung, Projektmanagement und Betrieb von entscheidender Bedeutung ist.

Die umfangreiche Ressourcenbibliothek bietet workflow Beispiele und Prozessvorlagen für Hunderte von Business-Anwendungsfällen und Branchen.

ProcessPlan beste Features

Nutzen Sie geschulte Roboter-Mitarbeiter, um Ihre administrativen Aufgaben wie Berichterstellung, Recherche und das Ausfüllen von Formularen zu erledigen

Schließen Sie zugewiesene Aufgaben über E-Mail, Chat und andere Drittanbieterprogramme ab; eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Automatische Zuweisung und Verteilung von Aufgaben an geeignete Personen zu geeigneten Zeitpunkten, wenn der Workflow ausgeführt wird

Verwalten Sie Ihre Unternehmensdaten sicher neben Ihren Prozessen und Workflows mit einer integrierten Wissensdatenbank

ProcessPlan Grenzen

Automatisierte Aktionen können verwirrend sein und funktionieren möglicherweise nicht mit allen ausgewählten Feldern, was Testversionen und Fehler erfordert

Bei umfangreichem Code kann die Software nicht mehr reagieren und es fehlen Features zur automatischen Speicherung, was die Verwaltung komplexer Automatisierungen erschwert

ProcessPlan Preise

Menschen: $29 pro Monat und Benutzer

$29 pro Monat und Benutzer Roboter: Optionales Add-On mit benutzerdefinierten Preisen

ProcessPlan Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Nächste Angelegenheit

über Nächste Angelegenheit Next Matter ist eine Business Process Management Plattform für mittlere bis große Unternehmen, die Prozessautomatisierung für geschäftskritische Aufgaben in ihre Systeme integrieren wollen, einschließlich CRM Funktionen.

Eines der typischen beispiele für die Automatisierung von Business-Prozessen ist die benutzerdefinierte Bearbeitung komplexer Workflows mit umfassender Berechtigungskontrolle, die die Sichtbarkeit der Prozesse und die Effizienz des Geschäfts erhöht.

Ganz gleich, ob Sie ein schnell aufstrebendes Fintech-Unternehmen oder der nächste E-Commerce-Riese sind, Next Matter ist äußerst nützlich, da es sich in Microsoft Office integrieren lässt und detaillierte Berichterstellungen und Analysen für eine bessere Entscheidungsfindung und Nachverfolgung der Leistung bietet.

Next Matter beste Features

Integrieren Sie Ihr aktuelles Technologiepaket mit einer benutzerdefinierten REST API

Anpassen von Workflows zum Starten, Anhalten oder Beenden auf der Grundlage benutzerdefinierter Auslöser-Ereignisse

Zuweisung einzelner oder mehrerer Schritte an externe Mitarbeiter neben der üblichen Aufgabenzuweisung für Teams

Next Matter Beschränkungen

Größere Prozesse innerhalb des Systems weisen eine erhebliche Ladeverzögerung auf

Integrationen sind komplex, es gibt nur wenig Schulungsmaterial, und der Support wird durch Zeitzonenunterschiede beeinträchtigt, was zu Verzögerungen führt

Next Matter Preise

Erstellen Sie Ihre eigenen Workflows: $180 pro Workflow pro Monat

$180 pro Workflow pro Monat NextMatter erstellt Workflows für Sie: $300 pro Workflow pro Monat

$300 pro Workflow pro Monat Benutzerdefinierte Preise

Next Matter Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. VisualCron

über VisualCron VisualCron ist ein Windows-Workflow-Automatisierungs- und Integrationstool, das Unternehmen bei der Automatisierung von manuellen Prozessen wie Datenverarbeitung, Job Scheduling, Auditing und mehr unterstützt.

Mit einem integrierten Aufgabenplaner können Sie Aufgaben erstellen, sie Ihrem Team zuweisen und Berichte zur Leistungsüberprüfung erstellen. Sie können auch lokale oder entfernte Dateien sortieren, indem Sie Filter auf der Grundlage von Ordnern, Dateigröße, Datum und Inhalt anwenden.

VisualCron beste Features

Ziehen, Klicken und Erstellen mit einer konsistenten und leicht zu erlernenden Schnittstelle

Verbinden Sie sich lokal oder remote über das Internet, um einen VisualCron Server zu steuern

Verwenden Sie die Standardprotokolle für die Dateiübertragung und Skriptausführung über verschiedene Plattformen, wie SFTP, SCP und HTTP

Verwenden Sie die API, um das System mit verschiedenen Plattformen von Drittanbietern wie SAP, OneDrive, SharePoint und Slack zu integrieren

VisualCron Beschränkungen

Eine steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Aufgaben- und Variablenkombinationen

Der obligatorische Kauf eines Support Plans für Lizenzübertragungen, auch zwischen Servern, wird kritisiert

VisualCron Preise

1-Server Lizenz (Basic): $229 pro Monat

$229 pro Monat 1-Server-Lizenz (Pro): $249 pro Monat

$249 pro Monat Standortlizenz (Pro): $1.249 pro Monat

$1.249 pro Monat Länderlizenz (Pro): 1.599 Euro pro Monat

1.599 Euro pro Monat Weltweite Lizenz (Pro): 1.999 US-Dollar pro Monat

VisualCron Kundenbewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. ProcessMaker

über ProcessMaker ProcessMaker ist ein Low-Code-Workflow-Tool für die Automatisierung von Business-Prozessen (BPA) zur Automatisierung und Bereitstellung von Workflows in Unternehmen, um die Ressourcenzuweisung für geschäftskritische Aufgaben zu optimieren.

Es eignet sich am besten für Eigentümer von mittelständischen Geschäften, IT-Leiter, Enterprise-Architekten und Software-Ingenieure. Mit der automatisierten Datenextraktion und -klassifizierung können Sie Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten gewinnen.

Sie können auch ganz einfach eigene Vorlagen aus dem Process Modeler oder der Workflow-Design-Software ProcessMaker erstellen. Es lässt sich mit vielen Tools integrieren, darunter Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365 usw.

ProcessMaker beste Features

Erstellen Sie mit dem Document Builder elektronische Belege, Briefe, Bestätigungen, Rechnungen und Verträge, die für den Betrieb eines jeden Geschäfts erforderlich sind

Erstellen Sie Prozesse und Scripts und übersetzen Sie sie in Minutenschnelle in mehrere Sprachen

Greifen Sie auf Daten zu, wenn Sie offline sind. Synchronisieren Sie sie später, wenn Sie online gehen

Zukunftssichere Technologie durch Integration mit Kernsystemen, Aufbrechen von Daten- und Anwendungssilos

ProcessMaker Grenzen

Für den praktischen Einsatz sind Programmierkenntnisse, insbesondere in PHP und JavaScript, erforderlich, was es für die Entwicklung durch Endbenutzer weniger geeignet macht

Neue Versionen können Bugs einführen und das System ohne vorherige Benachrichtigung offline nehmen

Preise für ProcessMaker

Plattform: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

ProcessMaker Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihren Workflow mit der besten Business Process Management Plattform

Recherchieren und schätzen Sie, wie jede Tallyfy-Alternative Ihren Workflow verbessern und Ihr Team noch produktiver machen kann. Die richtige Software zur Automatisierung von Business-Prozessen hilft Ihnen, sichere, datengestützte Entscheidungen für Ihre Geschäftsanwendungen und Ihr Workflow-Management zu treffen.

ClickUp ist die beste Tallyfy-Alternative, die Ihnen und Ihrem Team hilft, sich auf Zusammenarbeit und Kreativität zu konzentrieren, anstatt sich mit administrativen Aufgaben herumzuschlagen. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an um loszulegen.