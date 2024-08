10 Softr-Alternativen zur Erstellung von Projekt-Dashboards im Jahr 2024

Datenvisualisierung ist mehr als nur schicke Diagramme - sie ist ein Übersetzer, der Zahlen in einen Fahrplan für den Erfolg verwandelt. Sie deckt verborgene Muster und Trends auf und macht komplexe Projektmanagemententscheidungen leicht.

Das ist nicht überraschend, eine von Bain & Company durchgeführte Studie hat gezeigt, dass Unternehmen, die Datenvisualisierung für Projekte nutzen, mit fünfmal höherer Wahrscheinlichkeit schnellere Entscheidungen treffen und diese mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit auch umsetzen.

Wenn man bedenkt, wie viel Zeit ein solches Tool spart, ist es sinnvoll, in ein benutzerdefiniertes Dashboard-Tool ohne Code zu investieren, um Ihre projektphasen effizient. Diese intuitiven Plattformen ermöglichen es jedem, unabhängig vom technischen Hintergrund, interaktive Dashboards und Berichte in wenigen Minuten zu erstellen.

Softr ist ein Webanwendungstool für die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards mithilfe des intuitiven Web-App-Builders und vorgefertigter Vorlagen. Obwohl es einfach zu bedienen ist, bietet es nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen.

Deshalb möchten wir Ihnen hier einige Empfehlungen als Alternativen zu Softr geben. In diesem Artikel befassen wir uns eingehend mit den Hauptmerkmalen der verschiedenen Tools für die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards.

Worauf sollten Sie bei Softr-Alternativen achten?

Bevor wir uns unseren Top-Alternativen zu Softr zuwenden, wollen wir einige wichtige Funktionen untersuchen, nach denen Sie bei einem benutzerdefinierten Arbeits-Dashboard suchen sollten:

Anpassung: Anpassungsmöglichkeiten sind von höchster Priorität. Suchen Sie nach einersoftware für das Arbeits-Dashboard die komplexe Prozesse oder Projekte verwalten kann

Anpassungsmöglichkeiten sind von höchster Priorität. Suchen Sie nach einersoftware für das Arbeits-Dashboard die komplexe Prozesse oder Projekte verwalten kann Benutzerfreundlichkeit: Die Erstellung sollte einfach sein, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Dashboards sollten benutzerfreundlich sein, damit sie von Ihrem Team angenommen werden

Die Erstellung sollte einfach sein, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Dashboards sollten benutzerfreundlich sein, damit sie von Ihrem Team angenommen werden Projektmanagement: Ein benutzerdefiniertes Dashboard sollte in erster Linie als Projektmanagement-Tool dienen, damit die Aufgaben rechtzeitig erledigt werden

Ein benutzerdefiniertes Dashboard sollte in erster Linie als Projektmanagement-Tool dienen, damit die Aufgaben rechtzeitig erledigt werden Integration: Es ist hilfreich, wenn sich das Dashboard in andere Tools integrieren lässt, die Sie in Ihrem Arbeitsablauf oder in Ihrem Unternehmen einsetzen

Es ist hilfreich, wenn sich das Dashboard in andere Tools integrieren lässt, die Sie in Ihrem Arbeitsablauf oder in Ihrem Unternehmen einsetzen Preisgestaltung: Die Preisgestaltung sollte an das Wachstum Ihres Teams angepasst sein, um den sich entwickelnden Projektanforderungen gerecht zu werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen

Die Preisgestaltung sollte an das Wachstum Ihres Teams angepasst sein, um den sich entwickelnden Projektanforderungen gerecht zu werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen Echtzeit-Updates: Das Dashboard sollte über Echtzeit-Daten-Updates verfügen, um sicherzustellen, dass die genauesten Informationen angezeigt werden

Das Dashboard sollte über Echtzeit-Daten-Updates verfügen, um sicherzustellen, dass die genauesten Informationen angezeigt werden Benutzerfreundlichkeit: Das Dashboard sollte über eine optisch ansprechende und intuitive Oberfläche verfügen, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen

Das Dashboard sollte über eine optisch ansprechende und intuitive Oberfläche verfügen, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen Sicherheit: Das Dashboard sollte über robuste Sicherheitsmaßnahmen verfügen, um sensible Projektdaten zu schützen

Das Dashboard sollte über robuste Sicherheitsmaßnahmen verfügen, um sensible Projektdaten zu schützen Zugriffsebenen: Es sollte verschiedene Zugriffsebenen bieten, um verschiedenen Rollen innerhalb des Teams gerecht zu werden

Es sollte verschiedene Zugriffsebenen bieten, um verschiedenen Rollen innerhalb des Teams gerecht zu werden Berichterstellung: Das Dashboard sollte die Möglichkeit bieten, detaillierte Berichte für eingehende Projektmanagementanalysen zu erstellen

Die 10 besten Softr-Alternativen für das Jahr 2024

Entdecken Sie die 10 besten Alternativen zu Softr im Jahr 2024, kuratiert, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Softwareoptionen bieten eine Reihe von Funktionen, vom optimierten Projektmanagement bis zur mühelosen Zusammenarbeit, um Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern.

1. ClickUp

ClickUp ist eine ideale kundenspezifische projekt-Dashboard tool aufgrund seiner Projektmanagement-, Kollaborations- und Automatisierungsfunktionen, die keine Programmierkenntnisse erfordern.

Sie erhalten einen Echtzeit-Überblick über die Aufgaben und können so Engpässe leicht erkennen, die Produktivität verbessern und Ihre Projekte rechtzeitig abschließen.

Benutzerdefiniert erstellen ClickUp Dashboards für spezifische Projektanforderungen mit benutzerdefinierten Feldern und verschiedenen Ansichten, um den Fortschritt zu verfolgen, Aufgaben zu verwalten und effektiv zusammenzuarbeiten.

Projekte effektiv visualisieren mit ClickUp Dashboards

Erstellen Sie schnell To-Do-Listen mit ClickUp-Aufgaben , die automatisch Daten in die Kalender Ihres Teams einträgt. Die Drag-and-Drop-Funktion ermöglicht es Projektmanagern, Fristen neu zu organisieren und Aufgabenabhängigkeiten auf der Grundlage dringender Aufgaben festzulegen.

Anzeigen, Verwalten, Zuweisen und Priorisieren von Aufgaben mit ClickUp Tasks

Nutzen Sie ClickUp's Automatisierung um sich wiederholende Aufgaben zu vereinfachen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Ob die Zuweisung von Aufgaben nach bestimmten Kriterien, die automatische Statusaktualisierung oder das Senden von Benachrichtigungen an Teammitglieder - nutzen Sie ClickUp, um die Produktivität zu steigern und Teams dabei zu helfen, ihre Ziele in benutzerdefinierten Dashboards zu verfolgen.

Diese dashboards stellen sicher, dass die Vorgänge reibungslos ablaufen und Sie Ihre gesamte Arbeit von einer Plattform aus verwalten können.

Erstellen Sie automatisierte Aktionen, die durch bestimmte Ereignisse oder Bedingungen ausgelöst werden, mit ClickUp Automation

ClickUp beste Eigenschaften

Verwalten Sie Aufgaben in Echtzeit, um Engpässe besser zu erkennen und die Produktivität zu steigern

Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit leistungsstarken Automatisierungsoptionen

Passen Sie Dashboards mit branchenspezifischen Vorlagen und benutzerdefinierten Feldern für eine personalisierte Datenverfolgung an

Konfigurieren Sie Ihre Arbeit für jedes Team mitClickApps für die Arbeit verwaltung, Zusammenarbeit, Organisation und Berichterstattung

Anzeige von Projekten in verschiedenen Formaten, einschließlich Liste, Board und Kalender für vielseitigeprojektverwaltung* Nahtlose Integration mit gängigen Tools wie Slack, Google Drive und Zapier

ClickUp Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für erweiterte Funktionen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,400+ Bewertungen)

4.7/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Adalo

über Adalo Adalo ist auf die Entwicklung von Mobil- und Webanwendungen spezialisiert und ermöglicht es Ihnen, native Anwendungen ohne Code zu erstellen. Mit seiner intuitiven Oberfläche können Sie ganz einfach individuelle Projekt-Dashboards für mobile Geräte entwerfen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Adalo und die umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten ermöglichen es Ihnen, individuelle Projekt-Dashboards mit Drag-and-Drop-Funktionalität, nativer App-Erfahrung und optionaler Offline-Funktionalität zu erstellen.

Sie können auch die benutzerdefinierte Aktionsfunktion von Adalo nutzen, um Aktionen auszulösen, wie z.B. das Senden einer E-Mail oder die Verbindung mit APIs. Sie können Adalo auch zur Erstellung von App-Prototypen verwenden.

Die besten Funktionen von Adalo

Optimieren Sie Geschäftsprozesse, indem Sie interne Kommunikationswerkzeuge und Kundensupport-Apps erstellen

Passen Sie Ihre App (Farbpaletten, Icons, Logos, Schriftarten) an Ihre Markenidentität an

Gewährleisten Sie Echtzeit-Updates und Synchronisation über alle Geräte hinweg

Nahtlose Integration mit Diensten von Drittanbietern wie Mixpanel und Airtable

Einschränkungen von Adalo

Einige fortgeschrittene Funktionen können Umgehungslösungen erfordern

Begrenzte Unterstützung für komplexe Datenstrukturen

Preise für Adalo

Kostenlos

Starter: $45/Monat

$45/Monat Professionell: $65/Monat

$65/Monat Team: $200/Monat

$200/Monat Business: $250/Monat

Adalo Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 3.5/5 (20+ Bewertungen)

3. AppSheet

über Google AppSheet von Google ist eine weitere hervorragende Alternative zu Softr und vollständig in Google Workspace integriert. AppSheet unterstützt die datengesteuerte App-Entwicklung und ermöglicht es Ihnen, Apps und Dashboards zu erstellen, die komplexe Datenstrukturen und Workflows nutzen.

Die Stärke von AppSheet liegt in der Fähigkeit, Anwendungen zu erstellen, die mit verschiedenen Datenquellen integriert werden, Prozesse automatisieren und Daten in Echtzeit synchronisieren. Was die App noch besser macht, ist die Datenvisualisierungsfunktion, die Ihre Dashboards informativ macht.

Aktivieren Sie rollenbasierte Sicherheit und Authentifizierung, wenn mehrere Mitarbeiter die Dashboards nutzen.

AppSheet beste Eigenschaften

Nutzen Sie die leistungsstarke Datenmodellierung für komplexe Anwendungen

Verwendung von Bots zur Automatisierung von Aktionen wie dem Auslösen von Benachrichtigungen

Integrierte KI (Duet AI) für intelligente App-Generierung nutzen

Offline-Funktionalität für ununterbrochene Produktivität

Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse und Workflows mit erweiterten Bot-Konfigurationen

Nutzung von Datenquellen wie Google Analytics, Formularen, Barcodes, Standorten, Unterschriften und Fotos

AppSheet-Einschränkungen

Begrenzte Kontrolle über das Erscheinungsbild der App ohne Kodierung

Steilere Lernkurve für fortgeschrittene Funktionalitäten

Preise für AppSheet

Starter: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Core: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Enterprise Standard: Kundenspezifische Preise

Kundenspezifische Preise Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preise

AppSheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4. Gleiten

über Gleiten Glide ist die benutzerfreundlichste Plattform für die Erstellung von Mobil- und Webanwendungen direkt ohne das Schreiben von Code.

Diese Projekt-Dashboards verfügen über eine Echtzeit-Datensynchronisation. Mit seiner intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und den anpassbaren Designoptionen vereinfacht Glide die Erstellung dynamischer Dashboards, die auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten sind.

Ihr Dashboard kann mit Komponenten wie Konfigurationspanels und Gerätevorschauen einfach verwaltet werden. Glide ermöglicht auch die Live-Zusammenarbeit und unterstützt Sie bei der Kontrolle der Benutzeranmeldung und des Zugriffs für rollenbasiertes Arbeiten.

Glide beste Eigenschaften

Erstellen Sie komplexe Workflows für Updates und Aufgaben und verbinden Sie sie mit anderen Tools

Integrieren Sie mühelos Google Sheets, um vorhandene Geschäftsdaten in Echtzeit zu importieren

Verwenden Sie Ihr Dashboard auf jedem Gerät und überall

Wählen Sie aus über 400 Vorlagen, um Ihre Dashboards zu erstellen und anzupassen

Einschränkungen von Glide

Begrenzte Integrationen mit Diensten von Drittanbietern oder Zugriff auf externe Datenquellen

Abhängigkeit von Google Sheets für die Datenspeicherung

Preise für Glide

Kostenlos: Für zwei Redakteure mit eingeschränkten Funktionen

Für zwei Redakteure mit eingeschränkten Funktionen Maker: Beginnt bei $60/Monat

Beginnt bei $60/Monat Team: Ab $125/Monat

Ab $125/Monat Business: Ab $310/Monat

Glide Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

5. Noloco

über Noloco Noloco ist eine weitere Plattform, die keine Programmierkenntnisse erfordert, um individuelle interne Tools, CRMs und Kundenportale zu erstellen. Noloco zeichnet sich durch seine umfangreiche Bibliothek aus und konzentriert sich über die Erstellung von Dashboards hinaus auf die Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen.

Es bietet viele visuell beeindruckende Vorlagen mit Anpassungsoptionen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle. Sie können bedingte Logik hinzufügen, um Teile Ihres Workflows zu automatisieren.

Noloco beste Eigenschaften

Wählen Sie aus acht Layouts für die Darstellung Ihrer Daten

Sorgen Sie für Echtzeit-Updates und dynamische Visualisierung

Mühelose Anpassung mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Einschränkungen von Noloco

Begrenzte erweiterte Anpassungsoptionen

Nicht geeignet für große Datensätze oder komplexe Probleme

Noloco Preise

Starter: $49/Monat

$49/Monat Professionell : $149/Monat

: $149/Monat Business: $319/Monat

Noloco Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

4.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Webflow

über Webflow Webflow ist eine hochmoderne Low-Code-Webdesign- und Entwicklungsplattform, die Ihnen die vollständige Kontrolle über das Design und die Interaktionen Ihrer Website gibt.

Webflow ermöglicht Ihnen die Erstellung dynamischer Dashboards mit seinem intuitiven visuellen Editor und seinen leistungsstarken CMS-Funktionen. Es vereinfacht die Erstellung von Projekt-Dashboards mit einzigartigen Designelementen, die auf einen bestimmten Bereich zugeschnitten sind.

Sie können Webflow mit Tools wie Memberstack verwenden, um Funktionen wie Rechnungsstellung und Abrechnung zu erstellen. Sie können auch scrollbasierte und mehrstufige Interaktionen entwerfen, ohne Code zu schreiben.

Webflow beste Eigenschaften

Erstellen Sie vollständig angepasste Dashboards mit pixelgenauer Drag-and-Drop-Präzision

Nutzung von Flexbox und CSS Grid für erweiterte Layout-Optionen

Einschließlich Hosting und CMS für nahtlose Website-Verwaltung

Integration mit Zapier zur Automatisierung von Arbeitsabläufen

Webflow-Einschränkungen

Begrenzte Unterstützung für komplexe Datenbankstrukturen

Backend-Funktionen sind relativ begrenzt

Webflow-Preise

Kostenlos

Basic: $18/Monat

$18/Monat CMS: 29$/Monat

29$/Monat Business: $49/Monat

$49/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

7. Caspio

über Caspio Caspio ist ein skalierbares Low-Code-Tool zur Erstellung von Online-Datenbankanwendungen. Sie können per Drag & Drop oder mit den integrierten Tools für die Datenintegration visuell ansprechende Dashboards erstellen, die auf spezifische Projektanforderungen zugeschnitten sind.

Caspio ist auf die Entwicklung datenbankgestützter Anwendungen spezialisiert und damit ideal für Anwendungen mit komplexen Datenanforderungen. Es hilft auch mit aufschlussreichen Diagrammen und Berichten über Ihre dashboard für eine bessere Entscheidungsfindung .

Caspio beste Eigenschaften

Einzigartige Ansichten von Daten auf einer einzigen Seite nach Ihren Bedürfnissen

Einfacher Import vonDaten aus Excel-Blättern und Access-Datenbanken

Schnellere Erstellung von Anwendungen mit dem Point-and-Click-Tool

Implementieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle für mehr Sicherheit

Einschränkungen von Caspio

Begrenzte Optionen zur Designanpassung im Vergleich zu einigen Alternativen

Höhere Preise für zusätzliche Benutzer und Speicherplatz

Caspio Preise

Kostenlos

Starter: $50/Monat

$50/Monat Professionell: $600/Monat

$600/Monat Unternehmen: $2250/Monat

Caspio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 200 Bewertungen)

8. Visual Composer/WPBakery

über Visueller Komponist WPBakery oder Visual Composer ist ein benutzerfreundlicher Website-Builder, der in erster Linie als WordPress-Plugin verwendet wird, aber auch zur Erstellung benutzerdefinierter Dashboards eingesetzt werden kann.

Visual Composer vereinfacht das Erstellen und Entwerfen fesselnder Dashboards für einen benutzerdefinierten Bereich. Der Visual Composer Hub kann auf Elemente, Vorlagen und Add-ons zugreifen.

Die besten Funktionen von Visual Composer

Verwenden Sie erweiterte Designoptionen mit Hintergrundeffekten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Layouts mit der Theme Builder-Funktion

Optimale Anzeige auf jedem Gerät mit einem responsiven Design

Erweitern Sie die Funktionalität durch die Integration mit anderen beliebten Plugins

Einschränkungen des Visual Composer

Begrenzte erweiterte Anpassungsoptionen für Entwickler

Kompatibilitätsprobleme mit einigen Drittanbieter-Plugins

Preise für Visual Composer

Einzeln: $49/Jahr für eine Website

$49/Jahr für eine Website Plus: 99 $/Jahr für fünf Websites

99 $/Jahr für fünf Websites Accelerate: $149/Jahr für 20 Websites

$149/Jahr für 20 Websites Agentur: $349/Jahr für 1000 Websites

Visual Composer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (20+ Bewertungen)

4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

9. Appy Pie

über Appy Pie Appy Pie ist eines der AI No-Code-Tools, die eine Website in eine App verwandeln. Appy Pie konzentriert sich auf die Entwicklung mobiler Apps für verschiedene Anwendungsfälle und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen. Es ist perfekt für Projekte, die einen Mobile-First-Ansatz erfordern.

Sie können auch die AI Design Tools von Appy Pie verwenden, um Grafiken für Ihr Dashboard zu erstellen. Sie können Workflows automatisieren und Filter, Feldzuordnungen und bedingte Logik hinzufügen.

Das Tool bietet außerdem eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung für zusätzliche Sicherheit.

Die besten Funktionen von Appy Pie

Entwickeln Sie Apps mühelos mit einer Drag-and-Drop-Editor-Schnittstelle

Erkunden Sie eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen und Designelementen

Testen Sie die App-Funktionalität in Echtzeit mit einer Live-Vorschau

Erweitern Sie die App-Funktionen durch die Integration mit beliebten Diensten wie Google Maps und Shopify

Appy Pie Einschränkungen

Bestimmte Funktionen sind von Diensten und Datenquellen Dritter abhängig

Die App-Leistung kann je nach Komplexität und Größe variieren

Preise für Appy Pie

Basic: $16/App pro Monat

$16/App pro Monat Gold : $36/App pro Monat

: $36/App pro Monat Platin: $60/App pro Monat

$60/App pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Appy Pie Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

10. SuiteDash

über SuiteDash SuiteDash ist eine All-in-One-Plattform für Kundenportale, Projektmanagement und Rechnungsstellung. Sie können mühelos Dashboards aus verschiedenen vorgefertigten Widgets, Diagrammen und Modulen entwerfen und anpassen oder benutzerdefinierte Komponenten erstellen, die zum Rest Ihres Geschäftsplans passen.

Mit SuiteDash können Sie Dashboards zur Verfolgung des Projektfortschritts, zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Analyse der Unternehmensleistung erstellen und so die Produktivität, Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung verbessern.

SuiteDash dient als zentrale Plattform für die Verwaltung von Projekten und Kundeninteraktionen.

SuiteDashs beste Eigenschaften

Sichere Kommunikation und Dateifreigabe über ein Kundenportal

Verfolgen Sie Aufgaben und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen über projektmanagement-Tools * Effiziente Verwaltung der Finanzen mit Fakturierungs- und Abrechnungsfunktionalitäten

Anpassen des Brandings mit White-Labeling-Optionen

SuiteDash Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu spezialisierten Tools

Gelegentliche Leistungsprobleme während der Spitzenlastzeiten

SuiteDash Preise

Start: $19/Monat

$19/Monat Thrive: $49/Monat

$49/Monat Pinnacle: $99/Monat

SuiteDash Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

Das richtige No-Code-Tool auswählen

Angesichts der zahlreichen Softr-App-Builder-Alternativen, die im Jahr 2024 zur Verfügung stehen, ist es ein idealer Zeitpunkt, um neue Optionen zu erkunden. Egal, ob Sie eine No-Code-Plattform, einen Mobile App Builder oder ein umfassendes Tool benötigen, um Ihre Ziele zu erreichen ziele des Projektmanagements sollten die zehn Alternativen, die in diesem Artikel besprochen werden, Ihre Anforderungen an das Dashboard erfüllen können.

Unter den Bewerbern ist ClickUp eine hervorragende Option, die Vielseitigkeit und Funktionalität bietet. Seine robusten Funktionen und nahtlosen Integrationsmöglichkeiten gewährleisten eine harmonische Einbindung in Ihr bestehendes technisches Ökosystem.

ClickUp ist ein Zeugnis der Innovation und überbrückt die Lücke zwischen Design und Produktivität mit müheloser Anmut. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!