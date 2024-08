10 Databox-Alternativen für Datenverfolgung und Reporting im Jahr 2024

Wahrscheinlich sind Sie mit Databox bereits vertraut. Und einige Ihrer Branchenkollegen verwenden es sicherlich für die Nachverfolgung von Daten, eingebettete Analysen und Berichterstellung.

Trotz seiner Nützlichkeit kann Databox jedoch bei der Bewältigung komplexer Datenaufgaben versagen. Außerdem fehlt es an fortschrittlichen Analyse-Features und kann bei intensiver Nutzung kostspielig sein.

Erkunden Sie mit uns die 10 besten Databox-Alternativen. Von benutzerfreundlichen Oberflächen bis hin zu fortschrittlichen Predictive Analytics-Funktionen - diese Tools zur Datenvisualisierung haben für jeden etwas zu bieten.

Worauf sollten Sie bei Databox-Alternativen achten?

Viele Databox-Alternativen bieten die Funktionen und die Flexibilität, die Sie benötigen. Aber auf welche Schlüssel-Features sollten Sie achten?

Eine wirklich moderne und effiziente Business Intelligence Software muss über diese verfügen:

Einfach zu bedienende Schnittstelle : Suchen Sie nach Tools mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche, deren Bedienung keine umfangreiche Schulung erfordert

Anpassungsmöglichkeiten: Bevorzugen Sie Databox-Alternativen, die es Ihnen ermöglichen, Berichte und interaktive Dashboards an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ihr Branding anzupassen

Integrations-Support: Ziehen Sie Plattformen in Betracht, die sich nahtlos in Ihre bestehende Software und Datenquellen integrieren lassen, wie z. B. CRM- oder Marketing-Automatisierungsplattformen

Vielfältige Datenvisualisierungsformate: Es wäre eine gute Idee, Tools in die engere Auswahl zu nehmen, die Daten kombinieren und auf visuell ansprechende und informative Weise präsentieren können, einschließlich Diagramme, Grafiken und Heatmaps

Einblicke in Echtzeit: Ziehen Sie Databox-Alternativen in Betracht, die Nachverfolgung und Berichterstellung von Daten in Echtzeit bieten, was für die Überwachung von Kampagnen und das Treffen rechtzeitiger Entscheidungen entscheidend sein kann

Mobile Zugänglichkeit: Lösungen, die über eine mobile App verfügen oder mobil zugänglich sind, sind möglicherweise vorzuziehen, da sie es Ihnen ermöglichen, von überall aus in Verbindung zu bleiben und informiert zu werden

Flexible Kosten: Die besten Databox-Alternativen passen in Ihr Budget, wobei zusätzliche Features oder Add-Ons berücksichtigt werden, die zusätzliche Kosten verursachen können

Starker Kundensupport: Suchen Sie eine Alternative, die einen zuverlässigen Kundensupport bietet, der Sie bei Problemen wie Einstellung, Fehlerbehebung und Schulung unterstützt

Die 10 besten Databox-Alternativen für das Jahr 2024

Nachdem wir nun wissen, worauf wir bei einer Alternative zu Databox achten sollten, wollen wir uns Tools ansehen, die einige oder alle dieser Features bieten.

1. Looker Studio

über Looker Studio Looker Studio (ehemals Google Data Studio) ist ein Teil von Looker, einer Business Intelligence (BI)- und Analyseplattform, die zu Google Cloud gehört. Es hilft Ihnen, benutzerdefinierte Datenerlebnisse zu erstellen und freizugeben, einschließlich Berichterstellung und interaktive Dashboards. Und das alles können Sie erledigen, ohne SQL-Abfragen zu schreiben oder komplizierte BI-Tools zu verwenden!

Mit Looker Studio können Sie Daten aus all Ihren bevorzugten Quellen, wie z. B. Ihren CRM- oder Marketing-Plattformen, mischen und anpassen, um ein abschließendes Bild Ihres Geschäfts zu erhalten.

Und das Beste daran? Es ist kostenlos, immer auf dem neuesten Stand und umfassend anpassbar, was es zu einer der beliebtesten Databox-Alternativen macht.

Looker Studio beste Features

Richten Sie Warnmeldungen auf der Grundlage bestimmter Datenschwellenwerte ein und lassen Sie sich bei signifikanten Änderungen sofort benachrichtigen

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und einfaches Freigeben von Berichten und Dashboards

Einbettung von Berichten und Dashboards in andere Anwendungen und Websites

Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Verschlüsselung für erhöhte Sicherheit der Daten

Erforschen Sie Ihre Daten mit einem breiten Bereich von interaktiven Visualisierungen, einschließlich Diagrammen, Grafiken und Karten

Beschränkungen von Looker Studio

Für Benutzer, die mit Datenmodellierungs- und -visualisierungskonzepten nicht vertraut sind, kann die Anwendung komplex sein

Es lässt sich möglicherweise nicht mit allen Tools und Datenvisualisierungsplattformen Ihres Unternehmens integrieren

Preise für Looker Studio

Looker Studio: Free

Free Looker Studio Pro: $9/Monat pro Benutzer, pro Projekt

Looker Studio Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (400+ Bewertungen)

:4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

2. Metriken beobachten

über Metriken beobachten Metrics Watch dient der Nachverfolgung und Berichterstattung über schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) in Bezug auf Business- und Marketing-Metriken. Es hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Website, Social-Media-Kanäle und Marketingkampagnen zu überwachen.

Mit den Features zur automatischen Nachverfolgung und Berichterstellung in Echtzeit bleiben Sie über Ihre Metriken auf dem Laufenden und können fundierte Entscheidungen zur Verbesserung der Leistung Ihres Geschäfts treffen.

Metrics Watch bietet anpassbare Dashboards, geplante Marketingberichte und Optionen zur Datenvisualisierung. All dies macht die Analyse Ihrer KPIs so viel einfacher!

Metrics Watch beste Features

Sammeln Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Google Analytics, Social-Media-Plattformen und benutzerdefinierten Quellen, um die manuelle Dateneingabe ein für alle Mal zu vermeiden

Verfolgen Sie die neuesten Leistungsdaten in Echtzeit

Planen Sie Berichterstellungen, um regelmäßige Updates zu erhaltenKPI-Metriken ohne das Tool manuell überprüfen zu müssen

Export von Daten in verschiedenen Formaten, wie CSV und Excel, zur weiteren Analyse oder zum Freigeben

Metrics Watch Einschränkungen

Kostenpflichtiges tool. Die Kosten können ein Limit für kleinere Geschäfte darstellen

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere wenn Sie sehr spezifische Nachverfolgungsmöglichkeiten benötigen

Metrics Watch Preise

Starter: $29/Monat

$29/Monat Pro: $50/Monat

$50/Monat Premium Pläne: $100/Monat

$100/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Metrics Watch Bewertungen und Rezensionen

G2 :Nicht genug Bewertungen

:Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Anaconda

über Anaconda Anaconda bietet eine zentralisierte Datenvisualisierungsplattform zur Verwaltung und Überwachung von Datenpipelines, Modellen und Analyse-Workflows. Es vereinfacht die Paket- und Umgebungsverwaltung und enthält einen KI-gesteuerten Code-Assistenten zur Unterstützung der Entwicklung.

Dieses BI-Tool kann auch die Leistung und Verwendung von Modellen für maschinelles Lernen nachverfolgen, um die Modellgenauigkeit, Leistungsmetriken und die zum Trainieren und Bewerten der Modelle verwendeten Daten zu überwachen.

Mit Anaconda Enterprise können Sie die Ausführung von Datenanalyse-Workflows nachverfolgen und überwachen. Dazu gehört die Nachverfolgung der Ausführung einzelner Aufgaben, der Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und des gesamten Fortschritts des Workflows.

Anaconda beste Features

Dokumentation und Verwaltung von Metadaten (Datenquelle, Schema und Nutzungsstatistiken) für Datenbestände

Zugang zu Tausenden von Paketen für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen, einschließlich Open-Source-Lösungen

Integration mit beliebten Datenspeicherlösungen wie Hadoop und AWS S3 und Frameworks für maschinelles Lernen wie TensorFlow und PyTorch

Verarbeiten Sie große Mengen an Daten

Grenzen von Anaconda

Weniger vielseitig für Unternehmen, die eine Vielzahl von Analyseplattformen verwenden

Limitierte Fähigkeiten in Nischen- oder fortgeschrittenen Analyseanwendungen

Für Unternehmen, die noch keine Anaconda-Produkte verwenden, sind möglicherweise zusätzliche Schulungen und Investitionen erforderlich

Keine kostenlose Version

Preise für Anaconda

Geschäft: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Anaconda Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.6/5 (120+ Bewertungen)

:4.6/5 (120+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (70+ Bewertungen)

4. GeckoBoard

über GeckoBoard Geckoboard ist ein Dashboard in Echtzeit, das Ihnen hilft, Daten und wichtige Metriken so zu visualisieren und zu analysieren, wie es für Sie am besten ist.

Es bietet auch Widgets, die die wichtigsten Daten aus Anwendungen wie Google Analytics und Salesforce anzeigen, wie Diagramme, Tabellen und Text. Sie können diese Dashboards dann für Mitglieder Ihres Teams und mehrere Clients freigeben, was die Überwachung der Leistung und die Nachverfolgung des Fortschritts erleichtert.

Als eine der einfacheren Databox-Alternativen ist Geckoboard leicht zu bedienen. Die Daten werden automatisch und in Echtzeit aktualisiert, so dass Sie immer über die aktuellsten Informationen verfügen. Diese KPI-Software bietet sogar die Möglichkeit, Daten zu filtern; so können Sie sich auf bestimmte Teilmengen von Informationen konzentrieren.

GeckoBoard beste Features

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Themen, Layouts und Farben, um das Erscheinungsbild von Dashboards für Daten anzupassen

Legen Sie Berechtigungen für Daten fest, damit nur autorisierte Benutzer auf sensible Informationen zugreifen können

Ansicht von Verlaufsdaten zur Nachverfolgung von Trends im Laufe der Zeit

GeckoBoard-Einschränkungen

Benutzerdefinierte Datenquellen können zusätzliche Programmierung und technisches Fachwissen für komplexe Datentransformationen erfordern

Es gibt ein Limit für die Datenmenge, die in einem einzelnen Widget angezeigt werden kann

Keine kostenlose Version

Preise für GeckoBoard

Essential: $49/Monat

$49/Monat Pro: $99/Monat

$99/Monat Skala: $699/Monat

GeckoBoard Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (40+ Bewertungen)

:4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

5. Whatagraph

über Welcher Paragraph Whatagraph ist ein umfassendes und benutzerfreundliches tool zur Berichterstellung für Clients wurde entwickelt, um die Visualisierung und Analyse von Daten für digitale Marketingkampagnen zu vereinfachen. Es bietet viele Features, darunter anpassbare Vorlagen, Daten-Nachverfolgung in Echtzeit und automatisierte Berichterstellung.

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie ganz einfach visuell ansprechende Marketingberichte erstellen, die wichtige Metriken über verschiedene Kanäle wie Social Media und E-Mail-Marketing darstellen.

Whatagraph lässt sich auch in beliebte Plattformen wie Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads und Instagram Insights integrieren und ist damit ein vielseitiges Tool für Marketer.

Whatagraph beste Features

Vorlagen benutzerdefinieren und maßgeschneiderte Berichte erstellen

Nachverfolgung von Echtzeitdaten für aktuelle Einblicke

Automatische Berichterstellung zur Zeitersparnis

Integration von Daten aus gängigen Marketingplattformen

Arbeiten Sie schnell und ohne Unterbrechung mit der benutzerfreundlichen Oberfläche

Welche Paragraphen sind begrenzt?

Mangel an fortgeschrittenen Business-Analysen

Limitierter Support für bestimmte Datenquellen

Die Preisgestaltung ist möglicherweise nicht für kleine Geschäfte oder einzelne Vermarkter geeignet

Preise nach Paragraphen

Essential: $249/Monat (jährliche Abrechnung)

$249/Monat (jährliche Abrechnung) Erweitert: $499/Monat (jährliche Abrechnung)

$499/Monat (jährliche Abrechnung) Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Whatagraph Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (260+ Bewertungen)

:4.5/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

6. Klipfolio Powermetrics

über Klipfolio Powermetrics Klipfolio PowerMetrics ist ein Cloud-basiertes BI- und Datenvisualisierungstool, mit dem Sie benutzerdefinierte Dashboards und Berichte aus Ihren Daten erstellen können.

Es bietet einen großen Bereich von Datenkonnektoren, einschließlich Google Analytics, Salesforce und MySQL, um Sie bei der Integration Ihrer Datenquellen zu unterstützen.

Dieses Datenmanagement-Tool bietet außerdem eine Bibliothek mit vorgefertigten Dashboard-Vorlagen und Widgets, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Klipfolio PowerMetrics ist für Geschäfte jeder Größe konzipiert und kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Es werden eine kostenlose Testversion und Pläne für ein Abonnement angeboten, wobei die Preise von der Nummer der Benutzer und Datenquellen abhängen.

Die besten Features von Klipfolio Powermetric

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Diagrammtypen, einschließlich Liniendiagrammen, Balkendiagrammen und Kreisdiagrammen

Sehen Sie sich Ihre Daten in Echtzeit an, um fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Informationen zu treffen

Teilen Sie Ihre Dashboards und Berichterstellungen mit Mitgliedern Ihres Teams

Manipulieren Sie Ihre Daten mithilfe von Formeln und Berechnungen für eine flexible Datenanalyse

Sammeln Sie Daten aus verschiedenen Quellen durch Integrationen mit dbt, Snowflake, Google Analytics, HubSpot, etc.

Klipfolio Powermetrics Einschränkungen

Es fehlen fortgeschrittene Features zur Datentransformation

Neue Benutzer empfinden dieses tool als komplex

Das Preismodell ist für größere Unternehmen möglicherweise etwas zu hoch angesetzt

Klipfolio Powermetrics Preise

Free

Standard: $300/Monat

$300/Monat Benutzerdefiniert: $800/Monat (jährliche Abrechnung)

Klipfolio Powermetrics Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (250+ Bewertungen)

:4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (180+ Bewertungen)

7. AgencyAnalytics

über AgenturAnalytik AgencyAnalytics ist eine umfassende Marketingplattform, die speziell für digitale Vermarkter entwickelt wurde, die robuste Tools zur effektiven Nachverfolgung und Berichterstellung von Kampagnendaten benötigen.

Diese Datenvisualisierungsplattform bietet eine integrierte Suite von Features, die SEO, PPC, Social Media, E-Mail-Marketing und anpassbare Berichterstellung unterstützen.

AgencyAnalytics zeichnet sich aus als tool für die Berichterstellung wegen seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und Fähigkeiten.

Sie können Daten abrufen und maßgeschneiderte Berichte für Clients erstellen, die den Wert Ihrer Dienstleistungen aufzeigen und detaillierte Einblicke in die Kampagnenleistung bieten.

AgencyAnalytics gehört zu den bevorzugten Databox-Alternativen für Marketing-Agenturen, Freiberufler und interne Marketing-Teams, die ihren Workflow optimieren und erfolgreiche Kampagnen durchführen möchten.

AgencyAnalytics beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für die Nachverfolgung der Kampagnenleistung in Echtzeit

Überwachen Sie Keyword-Rankings, Backlinks und den Zustand der On-Page-SEO

Nachverfolgung der Anzeigenleistung, Verwaltung von Budgets und Durchführung von Keyword-Recherchen

Planen von Beiträgen, Nachverfolgung des Engagements und Analyse von Zielgruppeneinblicken

Segmentierung von Zielgruppen, Überwachung der Kampagnenleistung und Nachverfolgung der E-Mail-Beteiligung

Erstellen von maßgeschneiderten Berichterstellungen für Clients mit Daten von mehreren Plattformen

AgencyAnalytics-Einschränkungen

Bietet keine erweiterten Social Listening-Funktionen, die einige Benutzer benötigen könnten

Umfangreiche Features und Möglichkeiten können für Anfänger überwältigend sein

Einige Features wie White-Labeling und kampagnenübergreifende Berichterstellungen sind nur in den höheren Preisstufen verfügbar

AgencyAnalytics Preise

Freelancer: $12/Monat pro Client-Kampagne

$12/Monat pro Client-Kampagne Agentur: $18/Monat pro Client-Kampagne

$18/Monat pro Client-Kampagne Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Keyword Rank Tracker ist optional zu einem Aufpreis von $50 pro Monat

AgencyAnalytics Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (277 Bewertungen)

: 4.7/5 (277 Bewertungen) Capterra:4.8/5 (113 Bewertungen)

8. Cyfe

über Cyfe Cyfe ist eine All-in-One Business Dashboard App, die Ihnen hilft, Daten aus verschiedenen Quellen auf einem Dashboard in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren.

Egal, ob Sie das Engagement in sozialen Medien, Metriken oder Website-Analysen verfolgen, Cyfe gibt Ihnen die Möglichkeit, benutzerdefinierte Dashboards mit Widgets zu erstellen, die die benötigten Informationen auf einen Blick anzeigen.

Mit automatisierten Warnmeldungen und Berichten bleiben Sie über wichtige Änderungen auf dem Laufenden, ohne sich ständig zu informieren.

Cyfe beste Features

Behalten Sie den Überblick über alle wichtigen Metriken Ihres Geschäfts an einem Ort

Tauchen Sie mit personalisierten Dashboards mit benutzerdefinierten Diagrammen und Grafiken tief in Ihre Daten ein

Richten Sie Warnmeldungen und Berichterstellungen ein, um auf dem Laufenden zu bleiben

Verbindung mit über 100 beliebten Diensten und Apps zum mühelosen Importieren von Daten

Teilen Sie eingebettete Dashboards mit Ihrem Team oder Ihren Clients für eine nahtlose Zusammenarbeit

Schützen Sie Ihre Daten mit sicherer SSL-Verschlüsselung und Benutzer-Zugriffskontrolle

Cyfe Beschränkungen

Limitierte Optionen zur Datenvisualisierung

Die steile Lernkurve für erweiterte Features

Cyfe Preise

Starter: $19/Monat

$19/Monat Standard: $29/Monat

$29/Monat Pro: $49/Monat

$49/Monat Premier: $89/Monat

$89/Monat Agentur: Beginnt bei $150/Monat

Cyfe Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra:4.6/5 (über 70 Bewertungen)

9. DashThis

über DashThis DashThis ist ein leistungsstarkes Tool zur Vereinfachung Ihrer Berichterstellung für das digitale Marketing. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Dashboards erstellen, mit denen Sie Ihren Aufwand für das Marketing nachverfolgen und analysieren können.

Ganz gleich, ob Sie Google Analytics, Facebook Ads oder andere Datenquellen verwenden, diese Datenvisualisierungsplattform integriert nahtlos Daten von diesen und vielen anderen Plattformen, um Ihnen eine umfassende Ansicht Ihrer Leistung zu geben.

Sie können Berichte mit Drag-and-Drop-Widgets benutzerdefinieren, sie für Ihr Team oder Ihre Kunden freigeben und sogar automatische E-Mail-Updates planen.

DashThis beste Features

Erstellen Sie maßgeschneiderte und visuell ansprechende Dashboards mit Widgets aus verschiedenen Datenquellen

Konsolidieren Sie Daten aus Google Analytics, Facebook Ads und anderen Quellen

Planen Sie E-Mail-Updates und senden Sie Berichte automatisch

Erstellen von Berichten mit weißer Beschreibung und eigenem Branding

Schneller Einstieg mit voreingestellten Vorlagen für Standardberichte

Freigabe von Berichten im PDF-, Excel- oder CSV-Format

DashThis Beschränkungen

Verzögerung bei der Verarbeitung externer Datenquellen

Limitierte Export- und Formatierungsoptionen für Berichte

DashThis Preise

Einzelperson: $49/Monat

$49/Monat Professionell: $149/Monat

$149/Monat Geschäft: $289/Monat

$289/Monat Standard: $449/Monat

DashThis Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.8/5 (70+ Bewertungen)

:4.8/5 (70+ Bewertungen) Capterra:4.4/5 (20+ Bewertungen)

10. Datapad

über Datapad Datapad wurde entwickelt, um das Erstellen, Visualisieren und Freigeben von Datenanalysen ohne Code zu vereinfachen.

Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Ihre Daten mühelos manipulieren und visualisieren. Ganz gleich, ob Sie mit Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder APIs arbeiten, mit Datapad sind Sie bestens gerüstet.

Dieses Datenvisualisierungstool bietet robuste Features für die Zusammenarbeit und eine nahtlose Integration mit anderen Tools wie GitHub und Slack.

Datapad beste Features

Analysieren Sie komplexe Datensätze mit Leichtigkeit über eine intuitive Drag-and-Drop-Schnittstelle

Erstellen Sie beeindruckende Visualisierungen, die Ihre Daten zum Leben erwecken und sie leicht verständlich machen

Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen, so dass mehrere Benutzer gleichzeitig an demselben Projekt arbeiten können

Schützen Sie Ihre sensiblen Daten mit Features wie rollenbasierter Zugriffskontrolle und Datenverschlüsselung

Nutzen Sie fortschrittliche Analysefunktionen, wie z. B. prädiktive Modellierung und maschinelles Lernen, um tiefere Einblicke aus Ihren Daten zu gewinnen

Datapad Beschränkungen

Die Visualisierungsoptionen sind im Vergleich zu anderen Plattformen nur begrenzt benutzerdefiniert, was Benutzer mit speziellen Designanforderungen behindern kann

Benutzer können Probleme mit der Kompatibilität mit bestimmten Dateiformaten oder Datenstrukturen haben

Preise für Datapad

Free

Standard: $30/Monat

$30/Monat Geschäft: $100/Monat

Datapad Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.2/5 (20+ Bewertungen)

:4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra:Nicht genug Bewertungen

Andere Tools zur Datenverwaltung

Sie kennen jetzt die besten Databox-Alternativen, wenn Sie nach einem reinen Datenvisualisierungstool suchen. Aber wie sieht es mit anderen Tools aus, die den Fortschritt in Echtzeit überwachen und tiefe Einblicke in Ihr Projekt liefern können und dabei noch viel mehr bieten?

ClickUp ist zwar (noch) nicht in der Lage, Daten zu erfassen und zu integrieren, eignet sich aber hervorragend als Datenmanagementlösung für Geschäfte jeder Größe. Mit anpassbaren ClickUp Dashboards können Sie Datenanalysen innerhalb Ihrer Organisation oder Ihres Teams einfach verwalten und freigeben.

Überwachen Sie mit benutzerdefinierten Berichten und Dashboards in ClickUp Ihre Vertriebsleistung, den generierten Umsatz, die Pipeline-Aktivität und vieles mehr ClickUp Dashboards kombinieren Berichte aus verschiedenen Quellen wie Google Analytics, HubSpot, Salesforce und anderen Tools, die alle in Echtzeit aktualisiert werden. Diese Sichtbarkeit ermöglicht es Ihnen, über die Kampagnenleistung, den Fortschritt der Vertriebspipeline und die projekt-KPIs ohne Verzögerung.

Wählen Sie aus über 100 ClickUp Automatisierungen, um Arbeitsabläufe, Routineaufgaben, Projektübergaben und vieles mehr zu rationalisieren

Darüber hinaus ist das Feature Automatisierung von ClickUp für proaktive Benachrichtigungen von unschätzbarem Wert. Sie können Warnungen bei Abweichungen in Metriken oder beim Überschreiten vordefinierter Schwellenwerte einrichten. Wenn beispielsweise Ihre Konversionsraten unerwartet einbrechen oder die Zahl der Kundenanfragen plötzlich stark ansteigt, kann ClickUp die entsprechenden Teams automatisch benachrichtigen, so dass Sie Probleme umgehend angehen und die Leistungskonsistenz aufrechterhalten können.

Integrationen spielen eine wichtige Rolle bei der Attraktivität von ClickUp, insbesondere für Vertriebs- und Marketingexperten. Sie können ClickUp nahtlos mit wichtigen Tools wie HubSpot, Google Tabellen, Slack, Salesforce, Calendly und Tableau verbinden. Diese Integration rationalisiert den Daten Flow und die Zusammenarbeit zwischen Teams, wodurch die Effizienz gesteigert und Fehler bei der manuellen Dateneingabe reduziert werden.

Mit ClickUp's Vorlage für den Analysebericht erhalten Sie die Einblicke, die Sie benötigen, um Ihre Fortschritte nachzuverfolgen und klügere Entscheidungen zu treffen - alles an einem Ort!

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp bietet auch anpassbare Berichterstellung und Analysemöglichkeiten. Sie können benutzerdefinierte Berichterstellungen erstellen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, ob es sich nun um Leistungsberichte, ROI-Analysen oder Prognoserechnungen handelt. Dieses Maß an benutzerdefinierter Anpassung ermöglicht es Ihnen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, die das strategische Wachstum fördern.

Und das Beste daran? ClickUp bietet Funktionen für kollaborative Workspaces und Aufgabenmanagement. Vertriebs- und Marketingteams können in ClickUp gemeinsam an Projekten arbeiten, Aufgaben zuweisen, Fristen setzen und den Fortschritt verfolgen. Diese kohäsive Umgebung fördert die Teamarbeit, verbessert die Produktivität und gewährleistet die Ausrichtung auf die Unternehmensziele.

ClickUp beste Features

Benutzerdefiniertes Dashboard mit personalisierten Widgets, Layouts undClickUp Diagramm-Typen für eine effiziente Datenanalyse und -organisation. Verwenden Sie Filter, um sich auf bestimmte Datenpunkte zu konzentrieren, und sortieren Sie sie so, dass es einfacher ist, Kategorien zu analysieren und Trends zu erkennen

mit personalisierten Widgets, Layouts undClickUp Diagramm-Typen für eine effiziente Datenanalyse und -organisation. Verwenden Sie Filter, um sich auf bestimmte Datenpunkte zu konzentrieren, und sortieren Sie sie so, dass es einfacher ist, Kategorien zu analysieren und Trends zu erkennen Bleiben Sie auch unterwegs informiert mit mobilem Zugriff. Zeigen Sie Ihre Dashboards auf jedem Gerät an und interagieren Sie mit ihnen, damit Sie immer auf dem Laufenden sind, egal wo Sie sich befinden. Außerdem müssen Sie Ihre Dashboards nicht mehr manuell aktualisieren; ClickUp Dashboards zeigen automatisch Echtzeitdaten an

Sehen Sie sich die 15+ Ansichten in ClickUp an, um Ihren Daten-Workflow nach Ihren Bedürfnissen zu benutzerdefinieren

Wählen Sie aus einer Vielzahl von ClickUp Ansichten , jede bietet einzigartige Vorteile. Die Listenansicht hilft bei der detaillierten Verwaltung von Aufgaben, während die Board-Ansicht eine visuelle Darstellung der Aufgaben bietet. Die Ansicht "Kalender" hilft Ihnen bei der chronologischen Nachverfolgung von Terminen und Ereignissen und bietet einen klaren Überblick über geplante Aufgaben und wichtige Termine

, jede bietet einzigartige Vorteile. Die Listenansicht hilft bei der detaillierten Verwaltung von Aufgaben, während die Board-Ansicht eine visuelle Darstellung der Aufgaben bietet. Die Ansicht "Kalender" hilft Ihnen bei der chronologischen Nachverfolgung von Terminen und Ereignissen und bietet einen klaren Überblick über geplante Aufgaben und wichtige Termine Ziehen Sie Daten aus Quellen wie HubSpot, Google Tabellen, Slack, Salesforce, Calendly und Tableau ein. Die robusten Integrationsfunktionen von ClickUp helfen bei der Zentralisierung von Daten und der Rationalisierung Ihres Workflows

wie HubSpot, Google Tabellen, Slack, Salesforce, Calendly und Tableau ein. Die robusten Integrationsfunktionen von ClickUp helfen bei der Zentralisierung von Daten und der Rationalisierung Ihres Workflows Teilen Sie Ihre Dashboards ganz einfach mit Stakeholdern oder Mitarbeitern. Exportieren Sie Ihr Dashboard im PDF- oder CSV-Format oder geben Sie einen Link frei, um anderen den Zugriff zu ermöglichen

ganz einfach mit Stakeholdern oder Mitarbeitern. Exportieren Sie Ihr Dashboard im PDF- oder CSV-Format oder geben Sie einen Link frei, um anderen den Zugriff zu ermöglichen Einstellen von Auslösern und Aktionen, um Zeit zu sparen und Ihren Workflow zu optimieren. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben oder Benachrichtigungen auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen

ClickUp Limitierungen

Es kann einige Zeit dauern, bis man sich an alle Funktionen gewöhnt hat. Wenn sich die Benutzer jedoch einmal eingearbeitet haben, können sie die Möglichkeiten des Tools problemlos voll ausschöpfen

Einige Benutzer werden vielleicht feststellen, dass sie nicht alle in ClickUp verfügbaren Features benötigen oder nutzen. Dies kann bei denjenigen, die einen einfacheren Ansatz bevorzugen, zu einem Gefühl der Komplexität führen. ClickUp ermöglicht es den Benutzern jedoch, ihren Workspace so anzupassen, dass sie sich auf die Features konzentrieren können, die für sie am wichtigsten sind

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise *ClickUp Brain: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zu $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

Erweitern Sie Ihr Business Intelligence mit dem richtigen Tool

Es gibt mehrere Databox-Alternativen für die Nachverfolgung und Berichterstellung von Daten. Bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten Datenmanagement-Tools sollten Sie auf Benutzerfreundlichkeit, Benutzerdefinierbarkeit, verfügbare Integrationen, Visualisierungsoptionen, Nachverfolgung in Echtzeit, Preise und Kundensupport achten.

Die Projektmanagement-Plattform von ClickUp bietet weit mehr als Berichterstellung und Nachverfolgung von Daten in Echtzeit. Sie bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche, interaktive und visuell ansprechende Dashboards, eine nahtlose Integration mit verschiedenen Tools und wettbewerbsfähige Preise.

Fügen Sie zu all dem noch einen erstklassigen Kundensupport-Prozess hinzu! Wenn Sie die BI-Fähigkeiten Ihres Geschäfts auf die nächste Stufe heben wollen, testen Sie ClickUp !