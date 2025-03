ClickUp auf der jährlichen Liste der innovativsten Unternehmen des Jahres 2025 von Fast Company aufgeführt

clickUp reiht sich ein in die Reihen von Nvidia, YouTube, Taco Bell und anderen_

San Diego, Kalifornien - 19. März 2024 ClickUp die Produktivitätsplattform, die Arbeit an einem Ort zusammenführt, wurde von Fast Company in die renommierte Liste der innovativsten Unternehmen des Jahres 2024 aufgenommen.

Die diesjährige Liste wirft ein Schlaglicht auf Geschäfte, die durch ihre Innovationen die Industrie und Kultur formen. Diese Organisationen setzen neue Maßstäbe und erreichen bemerkenswerte Meilensteine in allen Wirtschaftssektoren. Neben den World's 50 Most Innovative Companies zeichnet Fast Company 606 Organisationen aus 58 Branchen und Regionen aus.

"Es ist unglaublich, zum zweiten Mal in Folge in die Top 10 der Kategorie Arbeitsplatz dieser renommierten Liste aufgenommen zu werden", so Zeb Evans, CEO und Gründer von ClickUp. 2024 setzen wir noch mehr auf Innovation und sind auf dem besten Weg, mehrere Meilensteine auf unserem Weg zur Alles-App für Arbeit zu erreichen. Anfang dieses Jahres haben wir ClickUp Brain auf den Markt gebracht, das erste neuronale KI-Netzwerk für die Arbeit. ClickUp Brain ist das erste KI-Angebot, das Wissen aus dem gesamten Workspace eines Unternehmens abruft, um Arbeit über Arbeit zu eliminieren und Zeit zu sparen. Zeit ist unsere wertvollste Ressource, und es liegt uns am Herzen, sie an unsere Kunden zurückzugeben."

The World's Most Innovative Companies ist das Aushängeschild von Fast Company und einer der am meisten erwarteten redaktionellen Aufwände des Jahres.

die Redakteure und Autoren von Fast Company haben die Unternehmen identifiziert, die weltweit und branchenübergreifend den Fortschritt vorantreiben, und dabei Tausende von Übermittlungen im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Bewerbungsverfahrens ausgewertet. Das Ergebnis ist ein weltumspannender Leitfaden für die Innovation von heute, von Start-ups in der frühen Phase bis hin zu einigen der wertvollsten Unternehmen der Welt. das Paket Fast Company's Most Innovative Companies ist erhältlich online sowie in Form einer App bei iTunes und ab 26. März am Kiosk. Der Hashtag lautet #FCMostInnovative.

"Unsere Liste der innovativsten Unternehmen ist sowohl ein umfassender Blick auf die Innovationswirtschaft als auch eine Momentaufnahme der Geschäftstrends, die das Jahr geprägt haben", sagte Fast Company Chefredakteur Brendan Vaughan. "Wir haben im Jahr 2023 außergewöhnliche Innovationen in allen Bereichen gesehen, aber wir haben auch eine Handvoll klarer Muster erkannt: die wachsende Bedeutung und Auswirkung von KI, die triumphale Rückkehr von Live-Ereignissen und große Sprünge in der Klimatechnologie. Wir stehen an vielen Fronten vor gewaltigen Herausforderungen, aber die Lösungen, die wir in MIC feiern, geben mir viel Hoffnung für die Zukunft."

Diese jüngste Auszeichnung folgt auf zahlreiche Preise und Ehrungen für ClickUp: Das Unternehmen wurde außerdem als Inc Power Partner und einer der Forbes' Amerikas beste Arbeitgeber für Start-ups im Jahr 2024 . Das Unternehmen wurde auch in mehreren G2-Kategorien auf Platz 1 gewählt, darunter Projekt- und Portfolio-Management, Arbeitsmanagement und Projektzusammenarbeit.

ÜBER CLICKUP

ClickUp ist die weltweit einzige All-in-One-Produktivitätsplattform, die sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen arbeiten möchten. Sie ersetzt alle einzelnen Tools zur Produktivität am Arbeitsplatz durch eine einzige, einheitliche Plattform, die KI, Projektmanagement, Dokumentenzusammenarbeit, Whiteboards, Tabellenkalkulationen und Ziele umfasst. ClickUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt produktiver zu machen. Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt hat ClickUp mehr als 10 Millionen Benutzern und 2 Millionen Teams geholfen, ein produktiveres Leben zu führen und jede Woche mindestens einen Tag zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter www.clickup.com .

ÜBER DAS SCHNELLE UNTERNEHMEN

Fast Company ist die einzige Medienmarke, die sich voll und ganz der entscheidenden Schnittstelle von Business, Innovation und Design widmet und die einflussreichsten Führungskräfte, Unternehmen und Denker für die Zukunft des Geschäfts begeistert. Fast Company hat seinen Hauptsitz in New York City und wird von Mansueto Ventures LLC zusammen mit unserer Schwesterpublikation Inc. herausgegeben und ist online zu finden unter www.fastcompany.com .