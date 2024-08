10 RemNote-Alternativen für effizientes Notieren im Jahr 2024

RemNote ist ein Tool zur Erstellung von Notizen, das für seine einzigartige Funktion bekannt ist, aus Notizen Karteikarten zu erstellen. Es hilft Ihnen, Notizen zu schreiben und sich diese einzuprägen. Außerdem zeigt es die Karteikarten richtig an, damit Sie die Informationen länger behalten.

Während es für Studenten großartig ist, gibt es Alternativen zu RemNote, die für verschiedene geschäftliche Zwecke besser geeignet sind.

Egal, ob Sie mehr Funktionen wünschen oder andere Optionen ausprobieren möchten, sehen Sie sich unsere Liste der besten RemNote-Alternativen an.

Vergleichen Sie deren Funktionen, Einschränkungen und Preise, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Worauf sollten Sie bei RemNote-Alternativen achten?

Hier sind die Faktoren, die Sie beim Vergleich von RemNote-Alternativen berücksichtigen sollten:

Einfache Erstellung von Notizen : Die besten RemNote-Alternativen ermöglichen es Ihnen, Ideen überall und jederzeit festzuhalten. Ganz gleich, ob Sie im Internet surfen und eine Seite speichern oder Audionotizen aufnehmen möchten, das Programm sollte in der Lage sein, Ihre Notizen problemlos zu erfassen

Notizenorganisation und Suche : Wählen Sie Tools, die ein einfaches Organisationssystem für die Verwaltung Ihrer Notizen und den einfachen Zugriff auf diese bieten. Suchen Sie nach Tools, die einfache Suchoptionen und eine visuelle Organisation der Notizen durch Links, Grafiken usw. bieten.

Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung : Je einfacher Sie Ihre Notizen mit anderen teilen und deren Beiträge einholen können, desto besser ist es für Sie. Wählen Sie RemNote-Alternativen, die robuste Funktionen für die Zusammenarbeit bieten

Benutzeroberfläche und Navigation : Wählen Sie eine RemNote-Alternative, die über eine leicht zu navigierende, intuitive Oberfläche verfügt, die jeder ohne vorherige Schulung nutzen kann

Integrationen : Wählen Sie eine Anwendung, die nahtlose, native Integrationen mit anderen Tools bietet, um weitere Funktionen hinzuzufügen

Optionen für den Datenexport : Notizen sollten sich leicht herunterladen und weitergeben lassen. Wählen Sie Anwendungen, die einfache Datenexportoptionen bieten

: Notizen sollten sich leicht herunterladen und weitergeben lassen. Wählen Sie Anwendungen, die einfache Datenexportoptionen bieten Preis: Prüfen Sie schließlich, ob das Tool in Ihr Budget passt und gleichzeitig alle wesentlichen Funktionen bietet, die Sie benötigen

Die 10 besten RemNote-Alternativen für 2024

Hier sind unsere zehn besten RemNote-Alternativen, aus denen Sie wählen können.

1.

ClickUp ClickUp bietet verschiedene Werkzeuge und Funktionen, die mit den Notizen von RemNote konkurrieren können. Die ClickUp Notizblock ist ein einfaches, aber effektives Werkzeug. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine einfache Navigation, die das Erstellen von Notizen zum Kinderspiel macht. Verwenden Sie es, um unterwegs schnell Notizen zu machen, sie nach Belieben zu formatieren und sie für spätere Referenzen zu organisieren.

mit ClickUp Notepad können Sie schnell Notizen machen, sie organisieren und in Aufgaben umwandeln

Das Beste daran ist, dass Sie Ihre Notizen mit einem Klick in Aufgaben umwandeln können. Außerdem kannst du über einen Browser und mobile Apps auf deine Notizen zugreifen. Möchten Sie die Änderungen, die Sie in der Vergangenheit vorgenommen haben, überprüfen? Auch das können Sie tun!

Eine weitere Möglichkeit, Notizen in ClickUp zu machen, ist die Verwendung von ClickUp-Dokumente . Es ist ein einfaches und kollaboratives Tool zur Erstellung von Dokumenten, ähnlich wie Google Docs, mit umfangreichen Formatierungs- und Stylingoptionen.

verwenden Sie Formatierungsoptionen und Schrägstrichbefehle, um Inhalte in ClickUp Docs zu formatieren

Verwenden Sie es, um Ihre Notizen zu notieren oder Checklisten zu erstellen und sie mit Ihrem Team zu teilen.

Benötigen Sie Hilfe beim Erstellen von Notizen oder Zusammenfassen langer Textblöcke? ClickUp-Gehirn kann helfen. Diese AI-Schreibwerkzeug erstellt automatische Projektzusammenfassungen und sendet Ihnen zeitnahe Projektaktualisierungen. ClickUp Brain erstellt automatisch Besprechungsnotizen und Zusammenfassungen, wenn Sie konsolidierte Besprechungsprotokolle benötigen.

automatische Themenzusammenfassungen mit ClickUp AI erstellen

Insgesamt ist ClickUp die beste App für Notizen und eine würdige Alternative zu RemNote, die eine durchgängige Lösung zur Erstellung von Notizen und zur Organisation von Projekten bietet.

Beste Funktionen von ClickUp

Verwenden SieKI-Tools für Besprechungsnotizen und Zusammenfassungen

Profitieren Sie von den einfachen Freigabeoptionen für Notepad und Docs

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an Notizen und Dokumenten mit gesicherter Versionsverfolgung

Nutzen Sie die benutzerfreundliche Oberfläche und die Funktionen zum schnellen Erfassen von Notizen

Nutzen Sie die Option, Notizen in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln

Nutzen Sie nicht nur Notizen, sondern auch die Projektmanagement-Funktionen

KlickUp Einschränkungen

Erstnutzer brauchen einige Zeit, um sich mit den unzähligen Funktionen und Werkzeugen vertraut zu machen

KlickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,386 Bewertungen)

: 4.7/5 (9,386 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4.013 Bewertungen)

2. TiddlyWiki

via TiddlyWiki TiddlyWiki ist ein einzigartiges, nicht-lineares Notizwerkzeug, mit dem Sie komplexe Informationen einfach organisieren können.

Es unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Anwendungen für Notizen. Mit TiddlyWiki können Sie "Tiddler" erstellen, d. h. einzelne Inhaltseinheiten, die Sie verknüpfen, kennzeichnen und auf verschiedene Weise organisieren können.

Sie können damit eine Wikipedia-ähnliche Notizseite erstellen, auf der die Inhalte durch Hyperlinks und Tags miteinander verbunden sind.

Es handelt sich um eine Open-Source-Softwarelösung, die kostenlos genutzt werden kann. Verwenden Sie ein Online-Konto oder laden Sie es auf Ihr Windows-, Mac- oder Linux-Gerät herunter.

Die besten Eigenschaften von TiddlyWiki

Nutzen Sie die umfangreichen Textbearbeitungsfunktionen

Großartige Anpassungsoptionen zur Gestaltung der Benutzeroberfläche

Ändern Sie die Sprache einfach mit Hilfe von Plugins

Hinzufügen von Tags und einfache Suche nach Notizen

Zugriff auf eine breite Palette von Geräten und Plattformen

Verfolgen Sie Änderungen mit Hilfe der Versionsgeschichte

Einschränkungen von TiddlyWiki

Es erfordert trotz der Anleitungen und Tutorials einen hohen Anfangsaufwand, um die Funktionen zu verstehen

Bietet im Vergleich zu anderen RemNote-Alternativen nur begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit

Die Benutzerfreundlichkeit ist schlecht und funktioniert nicht gut auf mobilen Geräten

TiddlyWiki-Preise

Kostenlos

TiddlyWiki Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

3. Notion

via Notion Notion ist eine Produktivitäts-App, die zahlreiche Funktionen bietet, die über die einfache Erstellung von Notizen hinausgehen. Sie bietet einen vernetzten Arbeitsbereich, um mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und Aufgaben zu verwalten.

Mit Notion können Sie Dokumente, Aufgabenlisten oder Wikis erstellen oder Ihre Aufgaben und Projekte verwalten. Sie bietet mehrere Ansichten zum Organisieren von Informationen, z. B. Kalender-, Board- und Zeitleistenansichten.

Notion verfügt über einen riesigen Marktplatz an kostenlosen und kostenpflichtigen Vorlagen. Die Nutzer der App entwerfen und verkaufen auch anpassbare Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle.

Insgesamt ist Notion eine einfach zu bedienende, intuitive App für Notizen und eine der besten RemNote-Alternativen.

Notion beste Eigenschaften

Nutzen Sie die große Auswahl an anpassbaren, vordefinierten Vorlagen

Organisieren Sie alle Ihre Daten auf verschiedene Arten, z. B. in Tabellen-, Tafel- und Kalenderansichten

Nutzen Sie die robusten, umfangreichen Textbearbeitungsfunktionen

Hinzufügen von Bildmaterial und anderen Inhaltsformaten

Teilen Sie Notizen, weisen Sie Aufgaben zu oder hinterlassen Sie Kommentare für eine bessere Zusammenarbeit

Nutzen Sie Funktionen wie verschachtelte Seiten, Tags, Filter und verknüpfte Datenbanken

Einschränkungen bei der Navigation

Hat eine steile Lernkurve für fortgeschrittene Funktionen

Schlechte Erfahrung mit mobilen Anwendungen

Die anfängliche Einrichtung und Konfiguration des Arbeitsbereichs erfordert Zeit

Notierungspreise

Kostenlos

Plus : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Business : $18 pro Monat

: $18 pro Monat Unternehmen : Kundenspezifische Preise

: Kundenspezifische Preise Notion AI ist separat erhältlich für $10 pro Mitglied pro Monat

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.060 Bewertungen)

: 4.7/5 (5.060 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,057 Bewertungen)

4. Coda

über Coda

Coda ist ein All-in-One-Arbeitsbereich, der Projektmanagement-Funktionen und apps für die Erstellung von Notizen .

Es kombiniert die Eigenschaften und Funktionen von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Datenbanken in einer integrierten Plattform. Es bietet umfangreiche Textbearbeitungswerkzeuge, Optionen für das Einfügen von Bildern und Multimedia-Inhalten sowie Optionen für die Zusammenarbeit.

Coda beste Eigenschaften

Organisieren Sie Inhalte in unendlich verschachtelten Seiten

Wählen Sie aus zahlreichen gebrauchsfertigen, vorgefertigten Vorlagen

Nutzen Sie die über 600 nativen Integrationen mit verschiedenen Anwendungen und Tools

Fügen Sie mühelos Multimedia-Inhalte hinzu und nutzen Sie die Rich-Text-Bearbeitung

Zugriff über alle Geräte und Plattformen hinweg

Coda Einschränkungen

Lags und gelegentliche Störungen

Die Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche nicht intuitiv ist

Kostet relativ mehr als andere RemNote-Alternativen

Coda Preise

Kostenlos

Pro : $12 pro Monat pro Doc Maker; Redakteure können kostenlos bearbeiten

: $12 pro Monat pro Doc Maker; Redakteure können kostenlos bearbeiten Team : $36 pro Monat pro Doc Maker; Redakteure können kostenlos bearbeiten

: $36 pro Monat pro Doc Maker; Redakteure können kostenlos bearbeiten Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Coda Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (422 Bewertungen)

: 4.7/5 (422 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (88 Bewertungen)

5. Obsidian

via Obsidian Obsidian ist eine Schreib- und Notiz-App, die eine hervorragende Alternative zu RemNote darstellt. Sie eignet sich perfekt zum Erfassen, Organisieren und Verknüpfen verwandter Ideen.

Laden Sie die App auf Ihren Desktop oder Ihre mobilen Geräte herunter. Mit ihr können Sie online und offline auf Ihre Notizen zugreifen.

Mit Obsidian können Sie verwandte Ideen einfach erfassen, organisieren und mit Hilfe von Links und Diagrammen miteinander verbinden. Außerdem können Sie Ihre Notizen in Wikis, eine Wissensdatenbank oder jede andere Art von Dokumentation verwandeln.

Obsidian beste Eigenschaften

Integration mit Hunderten von Plugins und Anwendungen für erweiterte Funktionalität

Zugriff über mehrere Plattformen und Geräte

Verfolgen Sie den Versionsverlauf und Änderungen an Ihren Notizen

Nutzen Sie die grafische Ansicht, um die Verbindungen zwischen Ihren Notizen zu visualisieren

Profitieren Sie von einfachen Optionen zur Datensynchronisierung und -sicherung

Nutzen Sie die Option, Daten auf den Geräten der Benutzer zu speichern, um die Sicherheit automatisch zu erhöhen

Obsidian Einschränkungen

Bietet eingeschränkte Funktionen für die Zusammenarbeit im Team

Bietet viele wichtige Funktionen als separate Add-ons an, anstatt sie in die monatlichen Pläne aufzunehmen

Verwirrende Preispläne

Obsidian-Preise

Persönliche Nutzung : Kostenlos

: Kostenlos Kommerzielle Nutzung Lizenz: $50 pro Jahr und Benutzer

$50 pro Jahr und Benutzer Sync Add-On : $10 pro Monat und Benutzer

: $10 pro Monat und Benutzer Zusatz zum Veröffentlichen : $10 pro Monat und Benutzer

: $10 pro Monat und Benutzer Katalysator: $25 einmalige Gebühr für den frühen Zugang zu Beta-Versionen

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (24 Bewertungen)

6. Evernote

via Evernote Evernote ist eine beliebte App für Notizen, die für ihre Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bekannt ist. Mit ihr können Sie Notizen auf verschiedenen Geräten und Plattformen in zahlreichen Formaten erfassen.

Evernote ermöglicht Ihnen die Verwendung verschiedener strategien zur Notizenerfassung können Sie Notizen in Form von Text, Audio, Web-Clippings usw. erfassen und online oder offline darauf zugreifen. Das Beste daran ist, dass Ihre Notizen automatisch mit allen Geräten synchronisiert werden.

Evernote ist auch nützlich für die Erstellung von Aufgabenlisten und die Organisation von Aufgaben und Zeitplänen.

Die besten Funktionen von Evernote

Speichern Sie Ausschnitte von Webseiten und Artikeln direkt in Ihren Notizen

Verwenden Sie das Scannen von Dokumenten, um alle wichtigen Dokumente online zu organisieren

Suchen Sie nach Text in PDFs, Bildern und gescannten Dokumenten, um das zu finden, was Sie suchen

Passen Sie Ihr Dashboard mit Widgets an und organisieren Sie es nach Ihren Wünschen

Profitieren Sie von vorgefertigten Notizvorlagen, um Zeit und Mühe zu sparen

Zugriff als Browsererweiterung für Chrome, Firefox und Safari

Evernote Einschränkungen

Mehrere Nutzungsbeschränkungen und -einschränkungen für den kostenlosen Plan

Gelegentliche Verzögerungen und Störungen bei der Synchronisierung

Evernote-Preise

Kostenlos

Persönlich : $14,99 pro Monat

: $14,99 pro Monat Professionell : $17.99 pro Monat

: $17.99 pro Monat Teams: $24,99 pro Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.007 Bewertungen)

: 4.4/5 (2.007 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8.106 Bewertungen)

7. Hypernotes

/via_ Hypernotes Hypernotes ist eine der RemNote-Alternativen, und es ist mehr als eine App zum Notizen machen; es ist eine wissensmanagement-Software lösung. Ihr graphenbasiertes Modell ermöglicht es Ihnen, eine Wissensdrehscheibe mit miteinander verbundenen Knotenpunkten zu erstellen.

Damit können Sie Notizen, Wikis, Skripte, Artikel und mehr in einem miteinander verbundenen Netzwerk erstellen und organisieren.

Hypernotes bietet auch integrierte Aufgabenmanagement-Funktionen, mit denen Sie Aufgaben zuweisen und mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten können.

Hypernotes beste Eigenschaften

Erstellen Sie visuelle Verbindungen zwischen Notizen

Verwenden Sie verschiedene Inhaltsformate wie Text, Dateien, Links, etc.

Nutzen Sie die anpassbarenvorlagen für Besprechungsnotizen* Verknüpfung von Notizen auf schnelle und intuitive Weise

Nutzen Sie die Multiplattform-Fähigkeiten

Profitieren Sie von Sicherheitsfunktionen wie End-to-End-Verschlüsselung und Zugriffskontrolle

Hypernotes Einschränkungen

Bietet im Vergleich zu anderen RemNote-Alternativen weniger Integrationen

Erfordert eine Lernkurve für neue Benutzer

Preise von HyperNotes

Persönlich : Kostenlos

: Kostenlos Plus : $8 pro Monat und Benutzer

: $8 pro Monat und Benutzer Geschäftskunden : $19 pro Monat und Benutzer

: $19 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Hypernotes Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3/5 (1 Bewertung)

: 3/5 (1 Bewertung) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

8. Supernoten

via Supernotes Supernotes ist ein Tool zur Erstellung von Notizen, das eine einzigartige Möglichkeit bietet, Notizen zu erstellen - nämlich in Form von Notizzetteln. Es ermöglicht Ihnen, Notizen in interaktiven Karten zu speichern, anstatt in langweiligen Dateien und Dokumenten.

Es bietet reichhaltige Optionen für die Bearbeitung von Inhalten und lässt Sie verschiedene Formen von Inhalten hinzufügen, wie z. B. Tabellen, Bilder, Emojis und sogar mathematische Gleichungen.

Das Beste daran ist, dass Sie Links zu anderen Karten hinzufügen können, genau wie in jeder anderen Notiz-App. Außerdem lassen sich Notizen in einer hierarchischen Diagrammansicht (sowohl 2D als auch 3D) visuell organisieren.

Darüber hinaus ist es ganz einfach, Notizen mit anderen zu teilen. Sie müssen keine Supernotes-Benutzer sein, um sie zu lesen, aber sie müssen einer sein, um Notizen zu bearbeiten und Kommentare zu hinterlassen.

Supernotes beste Eigenschaften

Speichern Sie Notizen als Notizkarten, die optisch ansprechender sind als Dokumente

Verwenden Sie den Heatmap-Kalender, um Ihre Notizen im Laufe der Zeit zu verfolgen

Nehmen Sie Notizen im Offline-Modus auf und greifen Sie darauf zu

Profitieren Sie von einfachen Such- und Organisationsoptionen mit Tags und Filtern

Teilen Sie Notizen und arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit zusammen

Verwenden Sie dieapps für Notizen für Androidwindows-, Mac-, Linux- und iOS-Geräte

Einschränkungen von Supernotes

Im Offline-Modus ist die Funktionalität eingeschränkt

Der kostenlose Plan ist auf 100 Karten begrenzt

Preise von Supernotes

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Unbegrenzt: ~$10 pro Monat

Bewertungen und Beurteilungen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Kapitelra: Nicht verfügbar

9. Microsoft OneNote

via Microsoft OpenNote ist ein cloudbasiertes Notiz- und Organisationstool, das Teil der Microsoft-Toolsuite ist. Deshalb ist es perfekt für alle, die MS Office verwenden, da es sich nahtlos in andere Microsoft-Anwendungen integrieren lässt.

Mit dem Stift können Sie Notizen machen und auf dem Bildschirm schreiben oder zeichnen, wie Sie es mit Stift und Papier tun würden. Natürlich ist es auch möglich, Notizen zu tippen.

OpenNote - die besten Funktionen

Notizen durch Schreiben, Tippen oder Zeichnen machen

Nutzen Sie die einfache Stichwortsuche oder die erweiterte Suche mit Tags und Indizierung

Profitieren Sie von den robusten Funktionen für die Zusammenarbeit, einschließlich der Zusammenarbeit in Echtzeit

Zugriff über mehrere Geräte und Plattformen

Einschränkungen von OpenNote

Es bietet nicht so viele Optionen zur Formatierung von Inhalten wie einige andere RemNote-Alternativen

Es fehlen einige fortgeschrittene Funktionen, wie z. B. die Verknüpfung und grafische Darstellung von Notizen

Preise von OpenNote

Kostenlos für alle Microsoft Office-Benutzer

OpenNote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1,830 Bewertungen)

: 4.5/5 (1,830 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,513 Bewertungen)

10. Workflowy

via Workflowy Workflowy ist eine einfache App zur Erstellung von Notizen und Listen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und minimalem Design. Verwenden Sie es, um eine mehrstufige Aufzählungsliste zu erstellen, wichtige Notizen zu notieren oder Ihre Ideen zu organisieren.

Sie können per Drag & Drop Bilder und Dateien in Ihren Arbeitsbereich einfügen und sie nach Belieben organisieren.

Eine der bemerkenswertesten Funktionen sind die unendlich verschachtelten Listen, die es Ihnen ermöglichen, so viele Punkte und Unterpunkte hinzuzufügen, wie Sie möchten.

Die besten Funktionen von Workflowy

Erstellen Sie unendlich verschachtelte Listen

Profitieren Sie von einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche

Nutzen Sie die globale Suchfunktion, um Notizen aus Ihrem gesamten Notizenspeicher zu finden

Verwenden Sie eine hierarchische Struktur, um Notizen, Dokumente und Dateien zu organisieren

Erwähnen Sie Personen mit dem "@"-Zeichen und arbeiten Sie zusammen

Zugriff über eine Web-App im Browser sowie über mobile und Desktop-Apps

Einschränkungen von Workflowy

Es fehlen erweiterte Optionen zur Formatierung von Inhalten

Es gibt monatliche Bullet-Limits für den kostenlosen Plan, so dass ein Upgrade ab einem gewissen Punkt ein Muss ist

Workflowy Preise

Basis : Kostenlos

: Kostenlos Workflowy Pro: 4,99 $ pro Monat

Workflowy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (24 Bewertungen)

: 4.4/5 (24 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15 Bewertungen)

Welche dieser RemNote-Alternativen werden Sie wählen?

Da haben Sie es, unsere Liste der zehn besten Alternativen zu RemNote. Vergleichen Sie deren Funktionen, Vor- und Nachteile und wählen Sie eine, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Wenn Sie auf der Suche nach der besten RemNote-Alternative sind, die viel mehr als nur einfache Notizen und Organisation bietet, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen. Es ist ein All-in-One-Tool für Projektmanagement, Notizorganisation und Teamzusammenarbeit.

Darüber hinaus verbessert ClickUp Brain Ihre Notizen, indem es automatisch Zusammenfassungen und Sitzungsprotokolle erstellt. Anmeldung für ClickUp und erkunden Sie die unzähligen Funktionen.