die 10 besten Mockup-Tools für die Erstellung von Designentwürfen im Jahr 2024

Wollten Sie schon einmal eine Website überarbeiten, haben aber wegen der Kosten und des Aufwands für die Umsetzung der Änderungen gezögert? Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Ideen in atemberaubende, interaktive Mockups verwandeln, bevor Sie einen Code schreiben. Das ist die Magie der Mockup-Tools.

Sie helfen Ihnen bei der Erstellung von Wireframes - Blaupausen für Ihr Webprojekt, die zeigen, wie die Inhalte, die Navigation und die Elemente der Benutzeroberfläche auf den einzelnen Seiten angeordnet sein werden. Sie helfen Ihnen auch dabei, Ihre Ideen an Ihre Clients, Teamkollegen und Stakeholder zu vermitteln.

Warum ist die Erstellung von Mockups so wichtig? Ganz einfach. Änderungen direkt an einer aktiven Website oder einem Produkt vorzunehmen, kann zeitaufwändig, teuer und potenziell störend sein. Mockup-Tools bieten eine sichere und effiziente Umgebung zum Experimentieren, Iterieren und Perfektionieren Ihrer Designvision, bevor Sie erhebliche Ressourcen investieren.

Mit Mockup-Tools können Sie Ihre Designkonzepte in die Realität umsetzen. Sie können die Best Practices und Prinzipien von UX-Design, die Sie in Büchern lernen und Kursen lernen, um interaktive Mockups zu erstellen.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Mockup-Tools des Jahres 2024 vorgestellt, mit denen Sie Ihre Arbeit verbessern können entwurfsprozess und erwecken Sie Ihre Designträume zum Leben. Von funktionsreichen Kraftpaketen bis hin zu benutzerfreundlichen Optionen - wir erkunden das perfekte Tool, um Ihre statischen Ideen in dynamische Mockups zu verwandeln und Ihren Design-Workflow zu revolutionieren.

Worauf sollten Sie bei einem Mockup-Tool achten?

Bevor Sie sich für ein Mockup-Tool entscheiden, müssen Sie wissen, was Sie damit erreichen wollen.

Hier sind einige wichtige Features, auf die Sie bei allen Mockup-Tools achten sollten:

Intuitive Benutzeroberfläche: Das Tool sollte eine einfache, intelligente und anpassungsfähige Benutzeroberfläche haben. Sie wollen keine Zeit damit verschwenden, herauszufinden, wie man es benutzt

Elemente und Komponenten: Eine Vielzahl von Elementen und Komponenten, wie Schaltflächen, Symbole und Schriftarten, können die Effizienz des Mockups verbessern und Zeit für die Suche nach externen Ressourcen sparen

Einfache Zusammenarbeit: Es sollte über Features verfügen, die eine Bearbeitung in Echtzeit, das Hinterlassen von Kommentaren und eine Aufzeichnung des Versionsverlaufs ermöglichen, um die Transparenz zu erhöhen und die Zusammenarbeit zu verbessern

Gerätekompatibilität: Das Tool sollte mit verschiedenen Geräten kompatibel sein, die Sie täglich benutzen, und in der Cloud für sofortigen Zugriff verfügbar sein

Anpassungsfunktionen: Das Mockup-Tool sollte Anpassungsmöglichkeiten bieten, um Ihren Markendesign-Richtlinien zu entsprechen

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf sind Sie gut gerüstet, um ein Mockup-Tool zu finden, das Ihnen auf Ihrer Designreise von unschätzbarem Wert sein wird. Denken Sie daran, dass das ideale Tool Ihren Workflow ergänzen und Ihre Kreativität fördern sollte.

Sind Sie bereit, die besten Mockup-Tools für Ihre Web-Design-Projekte im Jahr 2024 zu entdecken? Hier ist unsere kuratierte Liste der 10 besten Mockup-Tools, mit denen Sie beeindruckende und realistische Wireframes und Prototypen erstellen können.

1. ClickUp

ClickUp, das All-in-One produktivitätstool für Design Teams ist zweifellos eines der besten Mockup-Tools für Designer, die ihren Projekten, einschließlich Entwürfen und Präsentationen, den letzten Schliff geben wollen.

Ganz gleich, ob Sie einen Website-Prototyp, eine App oder ein Produkt erstellen, ClickUp eignet sich perfekt als Projektmanagement-Tool für Designprojekte und als Website-Mockup-Tool, wireframing tool und ein UX-Design-Software-Tool.

Es kombiniert Tools für die visuelle Zusammenarbeit wie Whiteboards und Mindmaps mit Funktionen für das Projekt- und Aufgabenmanagement, um den Designprozess zu beschleunigen und die Abschlussrate des Projekts zu erhöhen.

Starten Sie Ihr Mockup-Projekt und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Stakeholdern zusammen - mit den Whiteboards von ClickUp

Das Herzstück der besten Features von ClickUp für Designer sind ClickUp Whiteboards und seine umfangreiche Vorlagenbibliothek.

Skizzieren Sie Wireframes, User Flows und Layout-Konzepte direkt auf ClickUp Whiteboards. Verwenden Sie Tools wie Stifte, Textfelder, Haftnotizen und Formen, um Ihre ersten Designideen zum Leben zu erwecken. Whiteboards lassen sich auch mit Multimedia-Elementen integrieren, so dass Sie mühelos Bilder zu Ihren Boards hinzufügen können.

Mehrere Mitglieder eines Teams können gleichzeitig am Whiteboard arbeiten und so eine dynamische Brainstorming-Umgebung schaffen. Sie können Ideen freigeben, Feedback einholen und Ihre Wireframes und Designentwürfe in Echtzeit überarbeiten.

Ob Diagramme, Schaubilder oder Präsentationen - diese Whiteboards bieten die perfekte Leinwand, um Ihre Konzepte in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln. Sie können Ihre Arbeit mit Kontext versehen, indem Sie Ihre Boards mit Aufgaben, Dateien, Dokumenten usw. in ClickUp verknüpfen. Außerdem können Sie alle Ihre Wireframes und Mockups in ClickUp zusammen mit Projektaufgaben und -diskussionen aufbewahren, damit Sie leicht darauf zugreifen und nachschlagen können.

Aber das ist noch nicht einmal das Beste daran! ClickUp Gehirn steigert Ihre Kreativität durch die automatische Generierung von Design-Personas, Komponenten, User Journeys und kreativen Briefings auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen.

Indem das Tool diesen Prozess von lästiger Arbeit befreit, hilft es den Designern und den am Projekt beteiligten Personen, Kosten und Zeit zu sparen.

Vergessen Sie nicht, dass ClickUp auch Kommentare und @mentions, schnelle Genehmigungen, schnelle Iterationen, Mockup-Anmerkungen, Integrationen mit Figma- und Invision-Dateien und die Zusammenarbeit mit externen Mitwirkenden unterstützt.

Richten Sie einen Workflow für den Designprozess ein, um alle Beteiligten auf dieselbe Seite zu bringen - mit der ClickUp Vorlage für den Website Design Project Plan

Zusätzlich, ClickUp's Website Design Projekt Plan Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Projekte an einem Ort zu organisieren und zu planen, was zu einem effizienteren und effektiveren Designprozess führt. Diese Vorlage sorgt für das richtige Gleichgewicht zwischen Ihren Ressourcen und Aufgaben, um Ihren Plan für die Entwicklung einer Website effizient auszuführen.

Diese Vorlage wird Ihnen helfen

Den gesamten Website-Designprozess von Anfang bis Ende zu skizzieren

Aufteilung jeder Aufgabe in überschaubare Unteraufgaben zur besseren Zuordnung

Den Fortschritt zu überwachen und Prioritäten zu setzen, um Termine einzuhalten

ClickUp beste Features

Verwalten Sie Ihren gesamten Projekt-Lebenszyklus mit einem umfassenden Satz von Tools für Projektmanagement, Website-Design und Dokumentenmanagement

Erstellen und bearbeiten Sie Ihre Website-Design-Projekte und -Dokumente effizient mit der Drag-and-Drop-Funktion und ClickUp Whiteboard

Geben und erhalten Sie Feedback zu Aufgaben und Dokumenten direkt in ClickUp. Nutzen Sie Kommentare, Erwähnungen und Echtzeit-Diskussionen, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten und effektiv zu iterieren

Verwenden SieClickUp Automatisierung zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben, wie z. B. das Versenden von E-Mails zur Benachrichtigung bei abgeschlossenen Aufgaben oder die automatische Aktualisierung von Dokumenten auf der Grundlage bestimmter Kriterien

Speichern Sie Design-Assets, Moodboards und Referenzmaterialien zentral in bestimmtenClickUp Dokumente* Organisieren Sie alle Ihre Projekt-Assets wie Dokumente, Komponenten und Elemente in über 15 anpassbaren ClickUp Ansichten und greifen Sie darauf zu

Passen Sie ClickUp an Ihren spezifischen Entwurfsprozess an. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Design-Iterationen, verwenden Sie Formulare, um Feedback von Clients zu sammeln, und nutzen Sie die Integration mit Design-Software für einen nahtlosen Workflow

ClickUp Limitierungen

ClickUp ist mehr als eine einfache Mockup-Software, daher kann es einige Zeit dauern, bis Sie alle Features und Möglichkeiten beherrschen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Moqups

über Moqups Moqups ist ein beliebtes kostenloses Mockup-Tool, mit dem Sie Mockups, Wireframes und Prototypen für Websites oder Produktdesigns erstellen können.

Das Tool bietet einen großen Bereich von Layouts, vorlagen für Grafikdesign und Elemente wie Icons, Schablonen, Bilder und Schriftarten, um eine Seite für ein Produkt oder eine Website einfach zu entwickeln und zu gestalten.

Unabhängig davon, ob Sie Wireframes, Diagramme oder Whiteboards erstellen möchten, bietet Moqups ein komplettes Ökosystem von Tools, das den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen überflüssig macht.

Moqups beste Features

Integrieren Sie Moqups in andere Software, wie Google Drive, Jira, Okta, Slack und Microsoft Azure

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an Ihren Projekten

Zugriff auf Moqups von jedem Gerät und jeder Plattform aus

Moqups-Einschränkungen

Moqups kann zeitaufwändig sein, da Sie jedes Element einzeln auswählen und mit dem Drag-and-Drop-Editor bearbeiten müssen

In der kostenlosen Version können Sie Ihr fertiges Mockup nicht herunterladen

Moqups Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Solo : $12/Monat

: $12/Monat Team: $24/Monat

$24/Monat Unlimited: $65/Monat

Moqups Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

3. Figma

über Figma Figma ist ein unter Designern beliebtes Tool zur Erstellung von interaktiven Wireframes und Prototypen für Websites und mobile Apps. Es eignet sich sowohl für Anfänger ohne design-Zertifizierung und erfahrene Designer, da es sowohl vorgefertigte als auch anpassbare Elemente und Komponenten bietet.

Das Team kann mit diesem Tool problemlos zusammenarbeiten, da die Entwürfe in der gleichen Web App erstellt werden. So kann jeder sehen, wie das Design Fortschritte macht und seine Gedanken sofort freigeben. Sie können sogar ihr Feedback direkt in den Designdateien als Kommentar hinterlassen.

Figma wurde speziell zur Unterstützung von UI- und UX-Design entwickelt und bietet Features wie Designsysteme mit UI-verknüpften Komponenten, interaktive Prototyping-Software und eine umfangreiche Bibliothek voller Designstile.

Figma beste Features

Verbinden Sie Figma mit anderer Software, wie Trello, Jira, Slack, Zoom und Asana, um Ihren Workflow zu optimieren

Verwendung verschiedener Plugins und Widgets zur Vereinfachung und Beschleunigung Ihrer Designaufgaben

Geben und erhalten Sie Feedback direkt zu Ihren Wireframes für eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit

Figma Beschränkungen

Figma unterstützt nicht viele Sprachen, was Ihre globale Reichweite limitieren kann

Figma benötigt leistungsstarke Systeme mit großem Arbeitsspeicher und funktioniert möglicherweise nicht gut auf älteren oder langsameren Systemen

Preise für Figma

Starter: Free

Free Professionell: $12/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$12/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Organisation: $45/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$45/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: 75 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (700+ Bewertungen)

4. Mockplus

über Mockplus Wenn eine effektive Zusammenarbeit im Team für Sie Priorität hat, sollte Mockplus Ihr Tool der Wahl sein. Es handelt sich um ein Mockup-Tool, mit dem Sie interaktive Prototypen von Benutzeroberflächen für Software-Designs erstellen können. Das Tool verfügt über eine Vielzahl von wireframe-Vorlage bibliothek mit hochwertigen, einfachen und kostenlosen UI-Kits.

Mockplus ist bekannt für sein abschließendes Paket von Prototyping-, Test-, Iterations- und Skalierungsoptionen und bietet drei Produkte für verschiedene Phasen der Designentwicklung. Mockplus Cloud konzentriert sich auf die Förderung der Zusammenarbeit; Mockplus RP ist ein kostenloser Plan für die Entwicklung von Prototypen; und MockPlus DS eignet sich am besten für Änderungen an bestehenden Designs.

Features wie Rapid Prototyping, Vektor-UI-Design, benutzerdefinierte Codes und Remote-Zusammenarbeit machen es zu einer beliebten Wahl für Anfänger. Darüber hinaus unterstützt Mockplus auch andere Design-Software wie Adobe Photoshop und ermöglicht es Designern, Dateien in verschiedenen Formaten zu exportieren.

Mockplus beste Features

Passen Sie Ihr Design mit vorgefertigten Elementen wie Symbolen, Schriftarten und anderen Komponenten an und sparen Sie Zeit und Aufwand

Integrieren Sie Mockplus in verschiedene Software wie Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark und Adobe XD, um Ihren Design Workflow zu verbessern

Verfolgen Sie mit Mockplus den Fortschritt Ihres Projekts und arbeiten Sie mit Ihren Mitgliedern im Team zusammen

Verbinden Sie Produktmanager, Entwickler und Designer effektiv, um Projekte von Anfang an besser zu koordinieren

Grenzen von Mockplus

Mockplus erfordert Plugins für das Hochladen von Dateien in verschiedenen Formaten, was unpraktisch oder inkompatibel sein kann

Die Verfügbarkeit vieler Features kann für Anfänger überwältigend oder verwirrend sein

Preise für Mockplus

Einzelperson

Free

Jahresabonnement: $99 (jährlich abgerechnet)

$99 (jährlich abgerechnet) Dauerhaft: $499 (einmalige Zahlung)

Teams

Free

Ultimate: 29,50 $/Benutzer pro Monat

29,50 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Mockplus Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Marvel

über Marvel Wenn Sie auf der Suche nach einem kostenlosen Mockup-Tool sind, das Ihnen hilft, den Feedback-Prozess zu rationalisieren, dann ist Marvel genau das Richtige für Sie. Das Tool reduziert die Reibungsverluste bei der rechtzeitigen Freigabe in verschiedenen Phasen und für die verschiedenen Versionen eines Design-Prototyps.

Das Handoff Feature von Marvel erleichtert die Zusammenarbeit und den Übergabeprozess zwischen Designern und Entwicklern.

Sie bietet detaillierte Designspezifikationen, Assets und einen Inspektionsmodus für Entwickler, um Informationen zu extrahieren. Kommentare, Anmerkungen und der effiziente Export von Assets verbessern die Kommunikation.

Marvel verfügt über ein Repository vorgeladener Bilder mit einer leicht navigierbaren Drag-and-Drop-Designoberfläche und Team-Bibliotheken, die die Konsistenz der Branding-Anforderungen gewährleisten.

Marvel beste Features

Entwerfen Sie Ihre Website oder Produkt-Mockups mit den intuitiven und leistungsstarken Tools von Marvel und erstellen Sie Prototypen

Testen und validieren Sie Ihre Mockups mit echten Benutzern und erhalten Sie Feedback und Erkenntnisse

Exportieren Sie Ihre Mockups in verschiedenen Formaten, wie PDF, PNG, HTML und Sketch, und geben Sie sie für Ihre Clients und Stakeholder frei

Marvel Beschränkungen

Verfügt über eine begrenzte Bibliothek von Komponenten und Elementen, was Ihre Designoptionen einschränken kann

Einige Features sind nicht reibungslos oder einfach zu verwenden, was die Erfahrung des Benutzers beeinträchtigen kann

Marvel Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $10/Monat

: $10/Monat Team: $30/Monat

$30/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Marvel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Kritiken)

6. UXPin

über UXPin Das UXPin-Prototyping-Tool ist Code-Komponenten-gesteuert, so dass Sie vorhandene UI-Komponenten zur Erstellung von Mockups verwenden können. Die Merge-Technologie ermöglicht es Designern, mit denselben UI-Code-Komponenten zu entwerfen, die auch von den Entwicklern für die Erstellung des Produkts verwendet wurden.

So können Sie ein benutzerdefiniertes UI-Mockup erstellen, das mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt. Integrieren Sie Storybook, ein Git Repo oder ein NPM-Paket, um dieselben Code-Komponenten aus Ihrem Designsystem, Ihrer App oder Ihrer Website zu verwenden.

Sie können mit dem vordefinierten Design-Tool des Tools oder mehreren integrierten UI-Elementen kreativ werden. Das Tool konzentriert sich auf die User Journey und prozessabbildung und bietet außerdem eine Heatmap-Option, die das Klick- und Scrollverhalten des Benutzers nachverfolgt.

UXPin beste Features

Simulieren Sie Farbenblindheit und prüfen Sie den Kontrast beim Testen Ihres Prototyps

Erstellen Sie logikbasierte Prototypen, für die Sie Ihre eigenen Regeln und Bedingungen definieren können

Testen Sie UXPin kostenlos, bevor Sie für ein Abonnement bezahlen, das Ihren Anforderungen entspricht

UXPin-Einschränkungen

Erlaubt nur eine Rückgängig-Aktion, was es schwierig macht, unerwünschte Änderungen rückgängig zu machen

Die Benutzeroberfläche ist zwar flüssig, aber langsam, was die Bearbeitungszeit verlängern kann

UXPin Preise

Free

Essentials: $8/Editor pro Monat

$8/Editor pro Monat Fortgeschrittene: 39 $/Editor pro Monat

39 $/Editor pro Monat Professionell: 83 $/Editor pro Monat

83 $/Editor pro Monat Unternehmen: $149/Editor pro Monat

$149/Editor pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

UXPin-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (110+ Bewertungen)

4.2/5 (110+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

7. Skizze

über Skizze Sketch ist ein Mockup-Tool für macOS-Benutzer. Es ist nützlich für die Gestaltung von Prototypen, Benutzeroberflächen und sogar Icon-Designs, mit freundlicher Genehmigung einer Pixel-basierten Leinwand.

Da Sketch einfache Vektordesigns und komplexe Prototypen ermöglicht, können Sie schnell ein Layout mit einzelnen Vektorgrafiken und einer Kombination aus vorgefertigten Zeichenflächen zusammenstellen.

Sie können jedes Pixel auf der Seite kontrollieren und mit einem Stift-Tool zeichnen oder Formen Ihrer Wahl erstellen.

Sketch verfügt über eine große Gemeinschaft von Designern, die Design-Kits erstellt haben, die für alle Benutzer von Sketch kostenlos zugänglich sind.

Sketch beste Features

Herunterladen einer umfangreichen Bibliothek von Designs, Symbolen, Schaltflächen und anderen Elementen mit einem einzigen Klick

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Designern und anderen Beteiligten auf verschiedenen Geräten über freigegebene Workspaces

Nachverfolgung des Fortschritts, des Feedbacks und der Kommentare von Team-Mitgliedern mit lustigen farbcodierten Cursorn mit Namen

Sketch-Einschränkungen

Sketch hat eine steile Lernkurve, da die Designoptionen und -elemente nicht einfach zu finden sind

Sketch ist nur für Mac Benutzer geeignet und kann nur über das Internet genutzt werden

Preise für Sketch

Standard Abonnement: $12/Monat pro Editor

$12/Monat pro Editor Nur-Mac-Lizenz: 120 $/Sitz

120 $/Sitz Business Abonnement: $20/Editor pro Monat (nur jährliche Abrechnung)

Sketch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1200+ Bewertungen)

4.5/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

8. Wondershare Mockitt

über Wondershare Mockitt Wondershare Mockitt zielt speziell auf die Erstellung von UI-Mockups und KI-gestütztem Prototyping ab. Mit diesem Tool können Sie Wireframes, Flussdiagramme und praktikable Mind Maps entwickeln.

Das Einfachste an Wondershare Mockitt ist das Entwerfen von lebensechten Abläufen, mehreren Zeichenflächen und reibungslosen Interaktionen mit integrierten Elementen.

Aber es ist nicht nur für die Designer. Wenn es um die Inspektion geht, können Entwickler das Design prüfen und Pixel einfach in Code umwandeln, ohne ein Designstudium absolviert zu haben.

Mockitt KI bietet auch mühelos intelligentes Design, um Ihre Designideen präzise und sofort in die Realität umzusetzen. Dieses Feature ist noch neu, aber einen Versuch wert.

Die besten Features von Wondershare Mockitt

Lernen Sie aus einer großen Bibliothek von Ressourcen und verbessern Sie Ihre Produktivität

Teilen, bearbeiten und erhalten Sie Feedback zu Ihren Mockups in Echtzeit und arbeiten Sie mühelos mit Ihrem Team zusammen

Nutzen Sie KI-gestützte Technologie, um Ihre Prototypen zu erstellen und zu testen

Wondershare Mockitt Einschränkungen

Keine Integration mit anderer Software, was Ihren Workflow limitieren kann

Erfordert eine steile Lernkurve, da es auf KI-gestützten Technologien basiert

Preise für Wondershare Mockitt

Starter: Free

Free Professional: $12/Editor pro Monat

$12/Editor pro Monat Unternehmen: $15/Editor pro Monat

Wondershare Mockitt Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. InVision Studio

über InVision InVision Studio ist ein Design- und UI-Mockup-Tool zur Erstellung von Prototypen mit vektorbasierten Designs, flexiblen Ebenen und einer unendlichen Anzahl von Canvas-Seiten.

InVision Studio bietet Ihnen eine Reihe von Tools zum Speichern und Freigeben Ihres Produktdesign-Workflows und eine Bibliothek zum Speichern aller UX-Komponenten Ihrer Marke.

Es ist ein hochgradig kollaboratives Mockup-Prototyping-Tool, mit dem Sie responsive Prototypen erstellen können, ohne Code zu schreiben. Die erstellten Entwürfe können mit dem Team und den Clients geteilt werden, um Feedback in Echtzeit zu erhalten.

Die besten Features von InVision Studio

Erstellen und verwenden Sie komplexe Animationen für Ihre Videos

Testen Sie Ihren Prototyp mit einem einfachen Klick auf Ihrem Handy

Laden Sie Dateien aus Software wie Sketch herunter und importieren Sie sie in InVision Studio

Einschränkungen von InVision Studio

Keine Plugin-Optionen

Kann oft langsam und fehlerhaft sein

Preise für InVision Studio

Free

Einsteiger: $15/Designer pro Monat

$15/Designer pro Monat Professionell: $25/Designer pro Monat

$25/Designer pro Monat Team: $99/Monat

InVision Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (670+ Bewertungen)

4.4/5 (670+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (740+ Bewertungen)

10. Balsamiq

über Balsamiq Balsamiq ist ein Mockup-Tool, mit dem sich Prototypen erstellen lassen, indem man die Erfahrung des Entwerfens auf einem Whiteboard oder Papier nachahmt. Es geht zurück zu den Grundlagen der Erstellung von Layouts mit Stift und Papier, nur auf einem Bildschirm.

Während der Prototyp wie eine Skizze auf Papier aussieht, kann das Design für Präsentationen in ein professionelleres Aussehen übergehen. Selbstverständlich unterstützt es Low-Fi- und High-Fi- Prototyping.

Der Schwerpunkt von Balsamiq liegt auf dem Inhalt und der Struktur des Designs, was sich auch in den vorgefertigten Vorlagen zeigt. Mit den Drag-and-Drop-Features können Sie Elemente platzieren, um die Zeitleisten für das Abschließen zu verkürzen. Darüber hinaus bietet Balsamiq eine umfangreiche Komponentenbibliothek und ermöglicht Ihnen den Export und Import von Daten.

Balsamiq beste Features

Balsamiq ist leicht zu erlernen und zu benutzen, da es eine einfache und intuitive Schnittstelle hat

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Ihre Lieferraten mit anpassbaren Vorlagen für Ihre Mockups

Arbeiten Sie mit Ihren Team Mitgliedern und geben Sie Notizen und Feedback zu Ihren Prototypen frei

Balsamiq Grenzen

Ein einfacher Schwarz-Weiß-Bildschirm, der für manche Designer langweilig oder limitierend sein kann

Unterstützt nicht die Konvertierung von Low-Fidelity- zu High-Fidelity-Drähten, was zusätzliche Tools oder Schritte erfordern kann

Balsamiq Preise

2 Projekte: $9/Monat

$9/Monat 20 Projekte: 49 $/Monat

49 $/Monat 200 Projekte: $199/Monat

Balsamiq Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (490+ Bewertungen)

4.2/5 (490+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (380+ Bewertungen)

Gestalten Sie Ihre Mockups mühelos

Ein Mockup oder Wireframe design-Projekt erfordert die Zusammenarbeit zwischen Designern, Entwicklern und Produktmanagern. Deshalb ist ClickUp das richtige Mockup-Tool für jedes Design-Projekt.

Es verfügt über Projektmanagement-Funktionen und ein spezielles Tool für das Whiteboarding, mit dem Sie die Prototyp-Designs zum Leben erwecken können. Im Gegensatz zu anderen Tools, die möglicherweise limitiert, schwierig oder isoliert sind, bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, an einem Ort.

Alle Beteiligten müssen auf derselben Seite stehen, um eine kohärente Vision aufrechtzuerhalten und Ihre Projekte pünktlich zu liefern.

Mit ClickUp können Sie Ihre Entwürfe, Mockups und Wireframes von der Whiteboard-Entwurfsphase bis zur Entwicklungsphase mit allen Beteiligten an Bord bringen. Bei ClickUp anmelden heute!