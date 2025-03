ClickUp auf der Forbes-Liste der besten Startup-Arbeitgeber Amerikas 2025 ausgezeichnet

San Diego, 11. März 2024 - ClickUp ist auf der Forbes-Liste der besten Startup-Arbeitgeber Amerikas 2024\ ausgezeichnet worden. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird von Forbes und Statista Inc. verliehen, dem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenrankings. Die Liste mit den Auszeichnungen wurde am 5. März 2024 bekannt gegeben und kann auf der Forbes-Website eingesehen werden.

Das Ranking "America's Best Startup Employers 2024" untersucht die leistungsstärksten Startups als Arbeitgeber anhand definierter KPIs, um potenziellen Kandidaten bei der Suche nach innovativen und stabilen Startups als Arbeitgeber zu helfen. Die in der Bewertung berücksichtigten Unternehmen müssen ihren Hauptsitz in den USA haben, zwischen den Jahren 2014 und 2021 gegründet worden sein, mindestens 50 Mitarbeiter beschäftigen und eine Startup-Struktur aufweisen.

Es wurden mehr als 7 Millionen Datenpunkte gesammelt und ausgewertet. Von 20.000 Unternehmen qualifizierten sich nur 3000 für eine eingehende Analyse anhand von drei Kriterien:

Reputation des Arbeitgebers: Es wurden relevante Arbeitsplatzaspekte und Suchbegriffe definiert und getestet (z. B. Mitarbeiterengagement, Unternehmen/Unternehmenskultur, Unternehmensstrategie, ...). Die Algorithmus-basierte Textanalyse wurde verwendet, um positive, neutrale oder negative Inhalte zu kategorisieren. Mitarbeiterzufriedenheit: Themen waren Mitarbeiterbindung, Vergütung und Sozialleistungen, Flexibilität am Arbeitsplatz, Vielfalt und Integration usw Wachstum: Es wurden Daten zu Website-Verkehr, Wachstum der Mitarbeiterzahl, Gesamtzahl der Mitarbeiter, offene Stellen usw. ausgewertet.

Aufgrund der Ergebnisse der Studie freut sich ClickUp über die Aufnahme in die Forbes-Liste der besten kleinen Arbeitgeber Amerikas 2024.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, von Forbes als einer der besten Startup-Arbeitgeber ausgezeichnet zu werden", sagt Derek Dahlin, Leiter der Personal- und Rechtsabteilung bei ClickUp, "Unser Engagement bei ClickUp besteht nicht nur darin, herausragende Produktivitätssoftware zu entwickeln, sondern auch eine Kultur zu fördern, in der außergewöhnliche Menschen gedeihen und legendäre Karrieren aufbauen können. Diese Anerkennung durch Forbes ist ein Beleg für das lebendige, wachstumsorientierte Umfeld, das wir für unser Team kultiviert haben."

Über ClickUp

ClickUp ist die weltweit einzige All-in-One-Produktivitätsplattform, die sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen arbeiten wollen. Sie ersetzt alle einzelnen Tools zur Produktivität am Arbeitsplatz durch eine einzige, einheitliche Plattform, die KI, Projektmanagement, Dokumentenzusammenarbeit, Whiteboards, Tabellenkalkulationen und Ziele umfasst. ClickUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt produktiver zu machen. Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt hat ClickUp mehr als 10 Millionen Benutzern und 2 Millionen Teams geholfen, ein produktiveres Leben zu führen und jede Woche mindestens einen Tag zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter ClickUp .