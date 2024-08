10 Pictory-Alternativen für die Erstellung von AI-Videos im Jahr 2024

KI-Tools sind heute in fast jeden Bereich eingedrungen, und die kreative Welt ist da keine Ausnahme. KI hat sich dort wohl als unverzichtbar etabliert.

Generative KI hat sich auch auf die traditionelle Videoproduktion ausgewirkt. Von Software für die Videoproduktion bis hin zu Online-Videobearbeitungstools, die Ihr Erscheinungsbild auf dem Bildschirm verfeinern, kann künstliche Intelligenz Ihnen heute helfen, Videos in professioneller Qualität zu produzieren. Kreative und Content-Vermarkter können mit einer Videoerstellungsplattform hochwertige Inhalte in der Hälfte der Zeit veröffentlichen.

Diese Tools können eine ganze Menge - einige helfen Ihnen, mithilfe von KI individuelle Avatare zu erstellen, andere können mit nur kurzen Eingabeaufforderungen beeindruckende Videos erstellen, während andere sich auf die Verfeinerung von Videos konzentrieren, indem sie Hintergründe und mehr entfernen.

Pictory ist ein solches Tool, das sich bei Kreativen auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreut. Aufgrund der begrenzten Automatisierungsfunktionen und der umständlichen Benutzeroberfläche haben sich die Nutzer jedoch nach Alternativen umgesehen.

Wenn Sie einer von ihnen sind, ist dieser Blog genau das Richtige für Sie.

Wir haben die 10 besten Pictory-Alternativen für Sie zusammengestellt. Mit den wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen und Preisplänen bieten wir Ihnen alle Informationen, die Ihnen helfen, die ideale Plattform für Ihre Marke zu finden.

Worauf sollten Sie bei einer Pictory-Alternative achten?

Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie bei der Suche nach Pictory-Alternativen ein paar Merkmale beachten.

Einfach zu bedienende Oberfläche: Eine gut gestaltete Oberfläche und Drag-and-Drop-Funktionen vereinfachen den kreativen Prozess. Achten Sie außerdem auf eine klare Navigation und eine kurze Lernkurve

Eine gut gestaltete Oberfläche und Drag-and-Drop-Funktionen vereinfachen den kreativen Prozess. Achten Sie außerdem auf eine klare Navigation und eine kurze Lernkurve Breites Spektrum an Anpassungsmöglichkeiten: Wählen Sie Pictory-Alternativen, die Ihnen das Ersetzen von Assets ermöglichen und eine Vielzahl von Optionen bietenstoryboarding-Vorlagen, Themen, Schriftarten, Farben, Musik und Übergänge, so dass Sie ganz einfach personalisierte Videos produzieren können

Wählen Sie Pictory-Alternativen, die Ihnen das Ersetzen von Assets ermöglichen und eine Vielzahl von Optionen bietenstoryboarding-Vorlagen, Themen, Schriftarten, Farben, Musik und Übergänge, so dass Sie ganz einfach personalisierte Videos produzieren können Unterschiedliche Videostile und -typen: Wählen Sie Ihren KI-Videoproduzenten nach dem spezifischen Stil aus, den Sie benötigen, egal ob es sich um Animationsvideos, Infografiken, Marketingvideos oder Social-Media-Anzeigen handelt

Wählen Sie Ihren KI-Videoproduzenten nach dem spezifischen Stil aus, den Sie benötigen, egal ob es sich um Animationsvideos, Infografiken, Marketingvideos oder Social-Media-Anzeigen handelt KI und Automatisierung: Ihre ideale Pictory-Alternative sollte in der Lage sein, den Videoerstellungsprozess mit Vorschlägen und Text-to-Speech-Erzählung zu automatisieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass die KI-Assets korrekt und relevant sind

Ihre ideale Pictory-Alternative sollte in der Lage sein, den Videoerstellungsprozess mit Vorschlägen und Text-to-Speech-Erzählung zu automatisieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass die KI-Assets korrekt und relevant sind Umfangreiche Mediathek und Assets: Wählen Sie Pictory-Alternativen mit einer umfangreichen Mediathek, die hochwertige Bilder, Filme, Audiospuren und Grafiken enthält. Achten Sie auch auf die Möglichkeit, Ihre eigenen Medien hochzuladen, um sie optisch aufzuwerten

Wählen Sie Pictory-Alternativen mit einer umfangreichen Mediathek, die hochwertige Bilder, Filme, Audiospuren und Grafiken enthält. Achten Sie auch auf die Möglichkeit, Ihre eigenen Medien hochzuladen, um sie optisch aufzuwerten Videobearbeitungsfunktionen: Achten Sie darauf, dass die Pictory-Alternativen in der engeren Auswahl Bearbeitungsfunktionen wie Trimmen, Zuschneiden, Hinzufügen von Textüberlagerungen und Anwenden von Filtern für ansprechendere Videos bieten

Achten Sie darauf, dass die Pictory-Alternativen in der engeren Auswahl Bearbeitungsfunktionen wie Trimmen, Zuschneiden, Hinzufügen von Textüberlagerungen und Anwenden von Filtern für ansprechendere Videos bieten Export- und Freigabeoptionen: Einfache Freigabeoptionen, die verschiedene Ausgabeformate und Auflösungen für Kompatibilität unterstützen, sind entscheidend. Achten Sie daher auf die Integration sozialer Medien und direkte Freigabefunktionen, damit Sie Ihre Zielgruppe erreichen

Die 10 besten Alternativen zu Pictory im Jahr 2024

Jetzt, wo Sie wissen, auf welche Funktionen Sie achten sollten, sehen wir uns die 10 besten Pictory-Alternativen an.

1. Lumen5

über Lumen5 Als benutzerfreundliche Alternative zu Pictory ist Lumen5 ein intelligentes Tool zur Erstellung von Videos, das mithilfe von künstlicher Intelligenz lange Blogs oder Artikel in ansprechende Videos verwandelt, sei es für Bildung, Nachrichten, Unterhaltung oder Videomarketing.

Dieses KI-gestützte Tool wurde speziell für kleine Unternehmen mit knappen Bearbeitungsbudgets entwickelt und eignet sich hervorragend für Teams, die keine fortgeschrittenen Videokenntnisse haben, aber dennoch professionell aussehende Videos wünschen.

Lumen5 ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet Drag-and-Drop-Bearbeitung, Vorlagen und die Möglichkeit, Blogs und RSS-Feeds automatisch in Videos zu verwandeln. Außerdem bietet es coole Funktionen wie das Hochladen von Markenkits, mehrere Arbeitsbereiche und anpassbare Farben, Schriftarten und Wasserzeichen.

Für große Kreativteams, die zusammenarbeiten, ist es vielleicht nicht das Beste, aber für Einzelpersonen, Solopreneure und Freiberufler, die Inhalte für mehrere Marken verwalten, ist es eine solide Wahl.

Lumen5 beste Eigenschaften

Blog-Inhalte mit einem Klick in Videos zusammenfassen

Konvertieren Sie Beiträge oder Skripte in Videos mit AI Voiceover oder Ihrer aufgenommenen Stimme

Erstellen Sie eine einheitliche Marke, indem Sie Schriftarten, Farben und ein Logo hochladen, um ein individuelles Brand Kit zu erstellen

Anpassen von Videos mithilfe der integrierten Medienbibliothek für Fotos, Videos, Audio und AI Voiceover

Lumen5 Einschränkungen

videos in 1080p-Auflösung sind nur in den teureren Tarifen verfügbar

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche verwirrend und das Videolayout veraltet

Preise von Lumen5

Kostenlos

Basic: $29/Monat

$29/Monat Starter: $79/Monat

$79/Monat Professional: $199/Monat

$199/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lumen5 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

2. Fliki

über Fliki Fliki ist eine benutzerfreundliche Softwareplattform zur Erstellung von Videos, Podcasts und Hörbüchern durch Umwandlung von Text in Audiodateien und Videos. Es ist eine der zugänglichsten Pictory-Alternativen für Benutzer ohne fortgeschrittene technische Kenntnisse.

Die Nutzer loben immer wieder die realistische und gut getimte Vertonung, die das Programm von anderen KI-Videogeneratoren abhebt. Darüber hinaus bietet die Sammlung von mehr als 1.000 Stimmen in 75 Sprachen eine breite Palette von Optionen für die Vertonung.

Eines der herausragendsten Merkmale von Fliki ist sein großzügiger kostenloser Plan, der fünf Minuten kostenloses Video pro Monat bietet. Es bietet Zugang zu wichtigen Tools für die Erstellung von Text-zu-Video-Inhalten, mehrsprachigen Stimmen, verschiedenen Dialektoptionen und einer umfangreichen Bibliothek mit Bildern, Videoclips und Musikclips.

Fliki beste Eigenschaften

Verwenden Sie das Klonen von Stimmen, um Ihre natürliche Stimme in KI-generierte Videos einzubinden

Zugriff auf einen umfangreichen Medienbestand (integriert mit Pixabay) und Vorlagen für die Erstellung vielfältiger Inhalte

Verwenden Sie Tweets, Blogbeiträge und PowerPoint-Präsentationen als KI-Anweisungen

Nutzen Sie das Tool für vielfältige Anwendungsfälle, von YouTube-Videos bis hin zu Blog-Konvertierungen

Verbessern Sie das Storytelling durch die Verwendung einer Vielzahl von Sprachstilen und Emotionen

Einschränkungen von Fliki

Keine transparente Verwendung von Credits

Begrenzte Videobearbeitungsfunktionen

Fliki-Preise

Kostenlos

Standard: $28/Monat pro Nutzer

$28/Monat pro Nutzer Premium: $88/Monat pro Nutzer

$88/Monat pro Nutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fliki Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (120+ Bewertungen)

4.8/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (240+ Bewertungen)

3. Synthesia

über Synthesia Ein weiteres generatives KI-Produkt, Synthesia, zeichnet sich durch seine mehr als 140 KI-Avatare aus, die die Nutzer aus der Bibliothek auswählen oder sogar selbst erstellen können.

Es zeichnet sich durch die Umwandlung von Textskripten in Videos mit Audio in verschiedenen Sprachen und Stimmen aus. Die Nutzer können Hintergründe und Markenfarben personalisieren, Musik hinzufügen und Marker für einfache Animationen einfügen.

Es eignet sich für viele Anwendungsfälle, von Schulungen bis hin zu Verkaufs- und video-Marketing . Die Beliebtheit von Synthesia beruht auf seiner Einfachheit, den umfangreichen Funktionen, den natürlich klingenden KI-Avataren und den Tools für die Zusammenarbeit. Sobald ein Videoentwurf fertig ist, können die Ersteller ihn einfach mit anderen teilen, Feedback auf der Plattform erhalten und das Video dann einbetten oder herunterladen.

Die besten Funktionen von Synthesia

Verwandeln Sie Ihren Text innerhalb weniger Minuten in ansprechende Videos

Zugriff auf eine Vielzahl von natürlich klingenden KI-Stimmen in über 120 Sprachen

Einfaches Veröffentlichen und Weitergeben von Videos mit einem generierten Link zum Teilen

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Avatare für Videoprojekte, Schulungsmaterialien und mehr

Erstellen Sie Videoskripte mit dem KI-Skriptassistenten

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm für Anleitungen undschulungsvideos* Fügen Sie Untertitel in mehreren Sprachen hinzu und stimmen Sie Animationen mit Audioinhalten ab

Syntheseeinschränkungen

Das Bearbeiten von Videos und Hinzufügen von Untertiteln ist zeitaufwändig

Die Anzahl der Szenen, die Sie zu jedem Video hinzufügen können, hängt von Ihrem Preisplan ab

Synthesia Preise

Starter: $22/Monat (jährliche Abrechnung)

$22/Monat (jährliche Abrechnung) Creator: $67/Monat (jährliche Abrechnung)

$67/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

4. Deskript

über Beschreibung Descript ist eine einzigartige, KI-gestützte Online-Videobearbeitungssoftware, mit der Sie Ihr Video genauso bearbeiten können wie ein Dokument.

Die automatische Transkriptionsfunktion bedeutet, dass alle Änderungen, die Sie am Text vornehmen, wie z. B. Löschen, Verschieben oder Kopieren, direkt in Ihr Video übersetzt werden. Die Software ist ideal für Inhaltsersteller, die eine Komplettlösung für die Bearbeitung suchen.

Es ist wie die Bearbeitung eines Word-Dokuments-laden Sie Medien hoch oder nehmen Sie Audio auf, erhalten Sie sofort eine Abschrift, und bearbeiten Sie dann Ihre Medienclips, indem Sie den Text optimieren.

Mit den KI-Stimmen können Sie ein realistisches Voiceover erstellen, das auf Ihrer Stimme basiert. Darüber hinaus erkennt der Green Screen automatisch Ihren Videohintergrund und Sie können ihn nach Belieben ändern.

Beschreibung der besten Funktionen

Automatische Erstellung von Transkripten mit bis zu 95 % Genauigkeit

Bearbeiten Sie Audio und Video mit textbasierten Bearbeitungshinweisen

Fokussieren Sie Ihren Blick mit der Blickkontaktfunktion, die besonders nützlich ist, wenn Sie von einem Skript ablesen

Entfernen Sie Füllwörter und Leerzeichen mit einem einzigen Klick

Beschreibungseinschränkungen

Der Benutzeroberfläche mangelt es an Intuitivität

Die Eingabeaufforderungen werden oft falsch interpretiert

Deskript Preise

Kostenlos

Creator: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Deskriptive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (390+ Bewertungen)

4.6/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

5. Steve.ai

über Steve.ai Steve.ai ist ein leistungsfähiges KI-gesteuertes Tool zur Erstellung von Videos mit Live- und Animationsoptionen. Es wird mit verschiedenem Archivmaterial, Charakteren und Audiospuren geliefert und ermöglicht es Ihnen, das Textlayout anzupassen, die Dauer von Szenen zu verändern und Farbvorlagen zu verwenden.

Steve.ai wurde für Geschäftsanwender, Marketingteams und Pädagogen entwickelt und bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung. Egal, ob Sie ein Blogger sind, der Inhalte wiederverwendet, oder ein Anfänger in der Videoerstellung, Steve.ai verfügt über eine Blog-to-Video-Funktion, die die Reichweite Ihres Publikums erhöht.

Sie können auch Musik, Soundeffekte und Text hinzufügen, um Ihre Videos an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.

Steve.ai beste Eigenschaften

Produzieren Sie erstklassige animierte und Live-Videos mit AI

Sparen Sie Zeit mit automatisch erstellten Skripten für Ihre Videos

Verbessern Sie Ihre Videos durch die Einbindung eines animierten Nachrichtensprechers

Erstellen Sie umfassendere Inhalte mit KI-Charakteren, die verschiedene Altersgruppen, Ethnien und Berufe darstellen

Steve.ai Einschränkungen

Begrenzte Vorlagen

Fehlen einer direkten Schaltfläche "Teilen

Steve.ai Preise

Kostenlos

Basic: $20/Monat

$20/Monat Starter: $60/Monat

$60/Monat Pro: $80/Monat

$80/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Steve.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. StartbahnML

über RunwayML Runway, ein weiterer Favorit unter den möglichen Pictory-Alternativen, verwendet KI-"Zauberwerkzeuge" zur Erstellung von Videos, Bildern, 3D-Animationen und zur Verbesserung von Audio, und das alles zu wesentlich geringeren Kosten als bei von Menschen geführten Projekten.

Es bietet über 30 spezielle KI-Funktionen für die Videoerstellung, und seine neuesten Gen-2-Funktionen ermöglichen es Ihnen, innovative Videos aus Text und/oder Bildern zu erstellen.

Sie können auch Audio hinzufügen, indem Sie eine separate Datei hochladen und diese einfach mit Ihrem Video synchronisieren. Runway funktioniert sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Geräten.

Die besten Funktionen von Runway

Erstellen oder verbessern Sie Medien mit Text-zu-Video- und Video-zu-Video-Anweisungen

Kann sowohl von großen Unternehmen als auch von Alleinunterhaltern genutzt werden

Passen Sie Runway an, indem Sie Ihr KI-Modell so trainieren, dass es Ihrem Markenstil und Ihren Themenrichtlinien entspricht

Einschränkungen von Runway

Keine KI-Avatare

Bahnpreise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Unlimited: $95/Monat pro Benutzer

$95/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Runway Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

7. DeepReel

über DeepReel Stellen Sie sich vor, Sie klonen sich selbst, um personalisierte Videos in großem Maßstab zu erstellen.

Mit DeepReel können Sie Ihr Skript schreiben und Ihrem Avatar dabei zusehen, wie er es mit Ihrer Stimme spricht, und es ist in über 30 Sprachen verfügbar. Das macht die Plattform zu Ihrer ersten Wahl, wenn es darum geht, mit Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Ihre Marke zu profilieren. Skalieren Sie Ihren Prozess zur Erstellung von Videoinhalten und steigern Sie gleichzeitig die Vertriebsproduktivität, indem Sie mit einzelnen Kunden in Kontakt treten. Sie können auch E-Mails und Video-Landingpages mit Ihren Markenwerten anpassen.

DeepReel beste Eigenschaften

Generieren Sie mit Audio angereicherte Videos aus Text

Verbessern Sie Ihre Videos mit KI-Avataren für einen Touch von Studioqualität

Importieren Sie Videos durch die Verbindung mit Ihrem Canva-Konto

Starten Sie personalisierte Videokampagnen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen

DeepReel Einschränkungen

Keine speziellen Apps für Mobilgeräte und Desktops

DeepReel Preise

Starter: $5/Monat

$5/Monat Schöpfer: $19/Monat

$19/Monat Schöpfer plus: $39/Monat

$39/Monat Pro: $99/Monat

$99/Monat Business: $199/Monat

$199/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

DeepReel Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

8. Stunde eins

über Stunde Eins Hour One zeichnet sich unter den Pictory-Alternativen durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und globale Kompatibilität aus. Die Plattform ermöglicht die Erstellung von KI-Videos in über 100 Sprachen mit 200 Stimmen mit realistischen Akzenten und Aussprachen.

Neben der Mehrsprachigkeit bietet Hour One einzigartige Funktionen wie 3D-Projektvorlagen und KI-Assistententools. Diese Tools, die von ChatGPT unterstützt werden, helfen den Nutzern bei der Erstellung intelligenterer Videos, Skripte und Übersetzungen in großem Umfang.

Die Self-Service-Videobearbeitungsplattform von Hour One, Reals, ist minimalistisch und benutzerfreundlich und legt großen Wert auf Skripterstellung. Sie verfügt über mehr als 30 KI-Avatare, die in 19 Sprachen sprechen und es den Nutzern ermöglichen, schnell hochwertige Videos aus textbasierten Skripten zu erstellen.

Die besten Funktionen von Hour One

Erstellen Sie ansprechende Videos mit KI-Avataren in mehreren Sprachen

Erzeugen von Bildern aus Text im Video-Editor

Erstellen Sie Videos mit 2D- und 3D-Videovorlagen oder sogar mit einfachen AI-Prompts

Verwendung von Markenkits und Intros/Outros mit Markenzeichen für einen einheitlichen Markenauftritt

Eine Stunde Einschränkungen

Begrenzter Bestand an Vorlagen

Avatare sind nicht realistisch

Preise von Hour One

Frei

Lite: $30/Monat

$30/Monat Business: $112/Monat

$112/Monat Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

Hour One Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Pipio

über Pipio Pipio ist eine einfache Alternative zu Pictory, mit der Sie durch einfaches Tippen, Klicken und Ziehen von Elementen auf dem Bildschirm professionelle AI-Videos erstellen können.

Mit über 100 virtuellen Sprechern, die angepasst werden können, eignet sich Pipio für verschiedene Zwecke wie Marketing, Vertrieb und Schulung. Diese KI-Avatare sprechen in mehr als 40 Sprachen mit verschiedenen Akzenten und bieten eine vielseitige Lösung für Ihre Videoanforderungen.

Pipio wird von Filmemachern, Vermarktern, Unternehmern und vielen mehr bevorzugt und erstellt professionell aussehende Videos mit anpassbarem Aussehen, Stimme und Sprache.

Pipio beste Eigenschaften

Passen Sie eine Vielzahl von digitalen Avataren für Ihre Videos an

Generieren Sie hochwertige Videos direkt aus Ihrem Skript

Passen Sie Ihr Video mit Ihrer bevorzugten Stimme, visuellen Effekten, etc. an.

Pipio Einschränkungen

Die Videoqualität ist nicht so hoch wie bei den anderen auf dieser Liste

Pipio-Preise

Premium: $25/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pipio Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Veed

über Veed Veed ist ein Favorit unter den Erstellern von Inhalten für soziale Medien und eine benutzerfreundliche Online-Plattform für Anfänger und Profis, die schnell Videos erstellen und bearbeiten möchten.

Der Drag-and-Drop-Editor, gepaart mit Funktionen wie der automatischen Untertitelung, bildschirmaufzeichnung und einem Teleprompter, macht die Videoerstellung mit generativer KI-Technologie einfach.

Passen Sie Text, Schriftarten, Farben und Musik an, um einzigartige Videos zu erstellen, und wählen Sie aus verschiedenen Themen, um bestimmte Botschaften zu vermitteln. Die Plattform vereinfacht die Videotranskription-Laden Sie einfach Ihr Video hoch, klicken Sie auf "Auto Transcribe" und laden Sie das Transkript herunter.

Die besten Funktionen

Vereinfachen Sie die Bearbeitung mit einer intuitiven Zeitleiste und Ein-Klick-Tools

Sparen Sie Zeit, indem Sie den KI-Videoskriptgenerator verwenden, um die Erzählung Ihres Videos zu strukturieren

Fügen Sie Untertitel hinzu oder transkribieren Sie Audio sofort in Text

Verbessern Sie Ihre Videos durch die Einbindung von lizenzfreien Archivmedien

Konvertieren Sie mit einem benutzerdefinierten Avatar mühelos Text in Sprache

Einschränkungen

Die Plattform ist zu langsam, insbesondere bei Videos, die länger als 10 Minuten sind

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Preise von Veed

Kostenlos

Basic: $290.67/Monat pro Benutzer

$290.67/Monat pro Benutzer Pro: $599/Monat pro Benutzer

$599/Monat pro Benutzer Business: $1.500/Monat pro Benutzer

$1.500/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 3.4/5 (40+ Bewertungen)

Im Gegensatz zu Pictory-Alternativen, die sich auf die Erstellung professioneller Videos mit KI konzentrieren, produktivitätsplattformen für die Verwaltung von Videoprojekten wie ClickUp, bieten eine viel breitere Palette an KI-gesteuerten Tools. Diese Tools vereinfachen Ihren kreativen Workflow, verbessern die Zusammenarbeit und steigern die Produktivität.

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgabenautomatisierungen zu verwalten

A projektmanagementsoftware clickUp ist ein zentraler Produktivitätsknotenpunkt, der Ihre gesamte Arbeit zusammenführt. Mit flexiblen Projekt- und Aufgabenmanagement-Funktionen, einer Vorlagenbibliothek und mehr als 1000 Integrationen ist ClickUp die ideale Plattform für Teams, um ihre Videoprojekte und Aufgaben in einem einzigen, kollaborativen Arbeitsbereich zu rationalisieren.

Erledigen Sie mit ClickUp Brain alle Ihre KI-bezogenen Aufgaben, vom Schreiben bis zur Verwaltung ClickUp Gehirn bietet mit seinem AI Knowledge Manager, AI Project Manager und AI Writer for Work kontextbezogene Einblicke und Zeitersparnis für mehr Produktivität.

Nutzen Sie den KI-gesteuerten Schreibassistenten, um in Sekundenschnelle Videoideen, Skizzen und Skripte zu erstellen. Er kann Rechtschreibung und Grammatik korrigieren, Ihren Text sogar in mehrere Sprachen übersetzen und ihn nach Ihren Wünschen ändern - egal, ob Sie ihn länger, kürzer, ansprechender oder einfacher haben möchten.

ClickUp bietet auch Tools für die gemeinsame Ideenfindung wie ClickUp-Whiteboards um Sie und Ihr Kreativteam bei der Entwicklung von Videoideen und Storylines zu unterstützen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Absätze in Blogs in fesselnde Überschriften/Prompts für Ihre Videos umzuwandeln

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente als Ihren kollaborativen Arbeitsbereich zum Speichern von Drehbuchideen, Inspirationsquellen, kreativen Briefings und vielem mehr. Sie können es auch verwenden, um Videos für Kommentare und Korrekturen mit Ihrem Team und den Beteiligten zu teilen.

Wenn es Ihnen schwerfällt, den Überblick über Ihre zahlreichen kreativen Projekte zu behalten, haben wir genau das Richtige für Sie. Mit ClickUp-Aufgaben mit ClickUp Tasks können Sie alle Ihre Projekte mit den zugehörigen Aufgaben organisieren und verfolgen, Prioritäten setzen, sie den jeweiligen Verantwortlichen zuweisen, Kommentare und Erinnerungen hinzufügen und sogar sich wiederholende Aufgaben automatisieren. Sie können den Fortschritt in verschiedenen Ansichten verfolgen, z. B. im Kanban-Stil Board-Ansicht , Gantt-Diagramm-Ansicht , oder Zeitleisten-Ansicht .

Für Design- und Kreativteams bietet ClickUp eine umfangreiche Bibliothek mit kuratierten Vorlagen zur Erstellung von Arbeitsabläufen, die Ihre idealen Prozesse widerspiegeln und die Effizienz und Kreativität fördern.

Speziell für die Videoproduktion bietet ClickUp Folgendes Video-Produktionsvorlage um Ihnen den Start in Ihre Videoprojekte zu erleichtern. Organisieren und verfolgen Sie damit Ihre Videoprojekte nach Art, Status, Fälligkeitsdatum usw.

Planen, verwalten und gestalten Sie Ihre Videos mit der Videoproduktionsvorlage von ClickUp

Klickauf die besten Eigenschaften

Greifen Sie auf über 100 eingebaute Prompts in ClickUp Brain zu, um schon beim ersten Versuch der Inhaltserstellung mit Hilfe von KI präzise Ergebnisse zu erzielen

Erstellen Sie KI-generierte Skripte, Videoumrisse und Story-Ideen in Sekundenschnelle

Überwinden Sie Sprachbarrieren mit der Übersetzungsfunktion und liefern Sie nahezu perfekte Interpretationen in 12 Sprachen

Geben Sie Ihre Skripte und Videos für Kommentare und Korrekturen innerhalb der Plattform an die Beteiligten weiter

Gemeinsames Brainstorming von Handlungssträngen und Drehbuchideen mit Ihrem Team mithilfe von ClickUp Whiteboards

Effiziente Verfolgung all Ihrer verschiedenen kreativen Projekte, Zeitpläne, Abhängigkeiten usw. mithilfe von ClickUp Tasks mit benutzerdefinierten Feldern und Statusmeldungen

Verbinden Sie sich über mehr als 1.000 Integrationen mühelos mit führenden Arbeitstools

Entdecken Sie eine ständig wachsende Vorlagenbibliothek mit vorgefertigten und anpassbaren Ressourcen, um jeden Prozess in ClickUp zu starten

ClickUp Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve am Anfang, da es eine große Auswahl an Funktionen gibt

Die mobile App bietet nicht alle verfügbaren Ansichten

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,300+ Bewertungen)

4.7/5 (9,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Videos erstellen mit der richtigen KI-Plattform

Die richtige KI-Plattform kann zu Ihrem zuverlässigsten Partner bei der Erstellung von Videos werden. Die Auswahl des idealen Tools aus unserer Liste der Pictory-Alternativen ist jedoch nur der erste Schritt.

Während diese Alternativen fantastische Funktionen für die Videoerstellung bieten, benötigen Sie auch ein Tool zur Verwaltung Ihrer kreativen Workflows und Inhalte.

Hier kommt ClickUp mit seinem Arsenal an Projekt- und Aufgabenmanagementfunktionen ins Spiel.

Mit ClickUp können Sie Ihren Videoproduktionsprozess rationalisieren, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und sicherstellen, dass Ihre Projekte von Anfang bis Ende auf Kurs bleiben. Für ClickUp anmelden und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie an Ihren Videoprojekten arbeiten!