Rich Dad Poor Dad Zusammenfassung: Key Takeaways & Rezension

Nur wenige persönliche Finanzbücher haben den Kultstatus erreicht, den das Buch Rich Dad, Poor Dad hat.

Als es 1997 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, beeinflusste es die Finanzwelt durch die Einführung revolutionärer Ideen. Es veränderte die Art und Weise, wie die meisten Menschen über Geld und den Erwerb von Reichtum denken.

Wenn Sie das Buch nicht gelesen haben, aber einen Überblick über all die brillanten Ideen haben möchten, die darin vorgestellt wurden, lesen Sie diese detaillierte Zusammenfassung von Rich Dad, Poor Dad. Dort finden Sie auch die besten Zitate, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch und praktische Möglichkeiten, sie umzusetzen.

Fangen wir an.

Rich Dad Poor Dad Buchzusammenfassung auf einen Blick

Rich Dad, Poor Dad von Robert T. Kiyosaki ist eines der wichtigsten Bücher über persönliche Finanzen, das eine neue Sichtweise auf die Vermögensverwaltung einführte.

Der Autor erklärt Schlüsselkonzepte des Finanzmanagements, indem er die Finanzphilosophien seiner beiden Väter - des reichen Vaters und des armen Vaters - vergleicht und gegenüberstellt.

Sein armer Vater war ein hochgebildeter, angestellter Mann, der an harte Arbeit, Arbeitsplatzsicherheit und eine formale College-Ausbildung glaubte.

Sein reicher Vater war ein Unternehmer, der nicht an eine formale Ausbildung glaubte - er glaubte an finanzielle Bildung. Er hatte eine andere Auffassung von Finanzmanagement als sein armer Vater. Er glaubte, dass der einzige Weg, Vermögen aufzubauen, darin besteht, ein Unternehmen zu führen und in Vermögenswerte zu investieren, die passive Einkommensströme generieren.

über Rich Dad Poor Dad- Robert Kiyosaki_

Das bemerkenswerteste und revolutionärste Konzept des Buches war Kiyosakis Erklärung von Aktiva und Passiva. Er erklärte, dass Vermögenswerte Geld einbringen, während Verbindlichkeiten Geld abziehen.

Viele Leute denken, dass Häuser oder Autos Vermögenswerte sind, aber sie sind Verbindlichkeiten. Anlage- und Mietobjekte, die Einkommen generieren, sind die wahren Vermögenswerte.

Insgesamt geht es in dem Buch Rich Dad, Poor Dad darum, eine finanzielle Ausbildung zu erhalten und kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen, um Reichtum zu erwerben und dem Rattenrennen zu entkommen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki

buchumschlag von Rich Dad, Poor Dad über_ Penguin Dieser Klassiker enthält zahlreiche Perlen, aber wir beschränken uns auf die sieben wichtigsten Lektionen, die Sie aus diesem Buch lernen können.

1. Konzentrieren Sie sich auf Vermögenswerte, nicht auf Verbindlichkeiten

Das Hauptaugenmerk des Buches lag darauf, den Menschen beizubringen, wie sie finanziell unabhängig werden und Vermögen aufbauen können.

Kiyosaki sagt, dass die meisten Menschen den Unterschied zwischen Aktiva und Passiva nicht verstehen. Er definiert sie als:

Vermögenswerte sind Dinge, die Geld einbringen, wie Immobilien, Aktien und Unternehmen

Verbindlichkeiten hingegen ziehen einem das Geld aus der Tasche. Dazu gehören Haus- oder Autokredite, Kreditkartenschulden und mehr

Dazu nimmt er das Beispiel eines Hauses, das die meisten Menschen als Vermögenswert betrachten, das aber eine Verbindlichkeit darstellt. Er erklärt, dass ein Haus, das man für sich selbst kauft und mit einer Hypothek belastet, nur Kosten verursacht, aber keine Einnahmen bringt und somit eine Verbindlichkeit darstellt.

Nur Gewerbeimmobilien, für die Sie Mieteinnahmen erhalten, sind ein Vermögenswert. Bauen Sie Vermögenswerte auf, die Ihnen Einkommen bringen, und keine Verbindlichkeiten, die Kosten verursachen.

2. Bilden Sie sich finanziell weiter

Die wichtigste Lektion aus Rich Dad, Poor Dad ist, dass finanzielle Bildung entscheidend für den finanziellen Erfolg ist.

Er vertritt die Ansicht, dass die Schulbildung in dieser Hinsicht versagt und finanzielle Bildung, einschließlich der Grundlagen der Finanzverwaltung und des Vermögensaufbaus, effektiv vermittelt werden muss.

Am Beispiel seiner beiden Väter - reich und arm - und den Unterschieden in ihren Finanzphilosophien zeigt er auf, warum finanzielle Bildung so wichtig ist.

Sein armer Vater war gut ausgebildet und glaubte daran, ein Gehalt zu verdienen. Sein reicher Vater war zwar weniger gebildet, hatte aber mehr Finanzwissen und glaubte daran, Geld zu investieren und ein Unternehmen zu führen, um Vermögen aufzubauen und finanziell unabhängig zu werden.

So wichtig es auch ist, gut gebildet zu sein, so ist es doch eine ganz andere Sache, finanziell gebildet zu sein. Investieren Sie in finanzielle Bildung und lernen Sie die Grundlagen des Geldmanagements, der Risikobewertung und andere wichtige Aspekte, um Ihre Finanzen besser zu verwalten.

3. Machen Sie sich selbstständig

Eine weitere Erkenntnis aus Rich Dad, Poor Dad ist, dass man nicht reich wird, wenn man einen Job hat und ein Gehalt verdient, sondern wenn man ein Unternehmen führt.

Kiyosaki zufolge erwerben die Reichen Vermögenswerte und lassen das Geld für sich arbeiten. Sie arbeiten nicht für andere, sondern nur für sich selbst.

Passives Einkommen aus Vermögenswerten ist der Schlüssel zum langfristigen Aufbau von Wohlstand, anstatt sich auf ein Gehalt zu verlassen. Anstatt hart zu arbeiten, um Geld für jemand anderen zu verdienen, lassen Sie andere für sich arbeiten, um reicher zu werden.

4. Verstehen Sie die Steuergesetzgebung und das Rechtssystem

Kiyosaki sagt, dass die Reichen die Steuergesetze verstehen und zu ihrem Vorteil nutzen.

Er erklärt, dass man hohe Steuern zahlt, wenn man ein Gehalt verdient oder Kredite aufnimmt. Zu den Steuern gehören die Einkommenssteuer, die Sozialversicherungssteuer und die Medicare-Steuer.

Wenn Sie jedoch eine Kapitalgesellschaft betreiben, können Sie Geschäftsausgaben abschreiben und zahlen weniger Steuern. Man kann sogar den Gewinn, den ein Unternehmen erwirtschaftet, in das Unternehmen reinvestieren, um es auszubauen und zu vergrößern. Man kann die Gewinne auch als Dividenden an die Eigentümer ausschütten, für die niedrigere Steuern anfallen als für Gehälter.

Wenn Sie ein Unternehmen führen, können Sie mehr von Ihrem Gewinn behalten und Ihre Steuerschuld minimieren.

5. Lernen Sie, Geld zu erfinden

Dies ist eine der umstritteneren Lektionen von Robert T. Kiyosaki, der sagt, dass man mit harter Arbeit kein Geld verdient, sondern mit strategischen Entscheidungen.

Er verwirft die Philosophie, dass man durch harte Arbeit und einen guten Job reich werden kann. Stattdessen argumentiert er, dass die Reichen das Geld erfinden, nicht verdienen. Sie nutzen Chancen, gehen Risiken ein und schaffen mehrere passive Einkommensströme, um Reichtum zu erwerben.

Die Lektion?

Arbeiten Sie nicht für Geld. Kaufen Sie Vermögenswerte, mit denen Sie Geld verdienen und unendliche Renditen erzielen können. Einige Beispiele für solche Vermögenswerte sind

Unternehmen, die keine aktive Überwachung erfordern

Mietobjekte, die ein passives Einkommen bieten

Finanzanlagen, die im Laufe der Zeit Dividenden ausschütten

6. Arbeiten, um zu lernen, nicht für Geld

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus Rich Dad, Poor Dad ist, dass die Reichen arbeiten, um Fähigkeiten zu erwerben, nicht um Geld zu verdienen.

Wenn Sie arbeiten, um einen Gehaltsscheck zu verdienen, werden Sie nie aus dem Rattenrennen aussteigen und echten Reichtum erwerben. Wenn Sie jedoch arbeiten, um neue Fähigkeiten zu entwickeln, werden Sie talentierter und eröffnen sich langfristig neue Verdienstmöglichkeiten.

Diese Mentalitätsänderung führt dazu, dass Menschen nicht mehr nach gut bezahlten Jobs streben, sondern Unternehmer werden. Er betont auch, wie wichtig es ist, sich marktfähige Fähigkeiten anzueignen, und führt McDonald's als Beispiel an.

Als er einen Raum voller Menschen fragte: "Wer kann einen besseren Hamburger machen als McDonald's?", hoben fast alle die Hand. Dennoch ist McDonald's ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen.

Jeder kann einen guten Hamburger zubereiten, aber daraus ein profitables Geschäft zu machen, ist eine wertvollere Fähigkeit. Eignen Sie sich also marktfähige Fähigkeiten an, mit denen Sie Geld verdienen können, und arbeiten Sie daran, sich weiterzubilden, nicht um einen Gehaltsscheck zu verdienen.

7. Gehen Sie finanzielle Risiken ein

Gehen Sie Risiken ein, um reich zu werden. Wenn Sie in die Fußstapfen aller anderen treten, werden Sie ein Teil der Masse sein. Wenn Sie dem Rattenrennen entkommen wollen, müssen Sie etwas anderes tun. Die Reichen probieren neue Dinge aus und erkunden verschiedene Möglichkeiten, anstatt sie vorbeiziehen zu lassen. Wenn Sie große Gewinne erzielen wollen, müssen Sie hohe Risiken eingehen.

Kiyosaki erklärt, dass sich Arbeitsplatzsicherheit von finanzieller Sicherheit unterscheidet. Ein sicherer Arbeitsplatz vermittelt ein falsches Gefühl der Sicherheit, das zu Selbstgefälligkeit führen kann. Äußere Faktoren können das immer ändern, und man kann seinen Arbeitsplatz verlieren, egal wie sicher man ihn glaubt.

Wenn Sie jedoch in Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Vermögenswerte investieren, die mehrere Einkommensströme erzeugen, sind Sie finanziell abgesichert. Wenn eine Einkommensquelle wegfällt, haben Sie immer noch viele andere.

Bedeutet das, dass Sie unnötige Risiken eingehen müssen?

Ganz und gar nicht! Er betont, wie wichtig es ist, kalkulierte Risiken einzugehen, um finanziellen Erfolg zu haben. Sie müssen Ihre Optionen sorgfältig abwägen, aber zögern Sie nicht, aufgrund von einschränkenden Überzeugungen und Risikoaversion auf eine gute Gelegenheit zu setzen.

Die fünf großen Ideen

Hier sind fünf große Ideen aus dem Buch, die Sie verstehen und umsetzen sollten, um finanziell erfolgreich zu sein.

1. Die Reichen arbeiten nicht für Geld; das tun nur die Armen

Die Wohlhabenden arbeiten nicht für Geld, sondern lassen ihr Geld für sich arbeiten.

Sie investieren in Vermögenswerte und schaffen sich mehrere passive Einkommensströme. Kiyosaki hat diese Idee in seinem zweiten Buch "Der Cashflow-Quadrant" weiter vertieft

Wenn Sie in das Geschäft anderer investieren - zum Beispiel in Aktien -, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Sie arbeiten nicht aktiv dafür, aber Sie erzielen Einkommen und sammeln mit der Zeit Wohlstand.

2. Reiche Menschen erwerben Vermögen, und arme Menschen erwerben Verbindlichkeiten

Wohlhabende Menschen bauen Vermögen auf, indem sie Vermögenswerte erwerben, die Einkommen generieren, wie Aktien, Anleihen und Immobilien.

Arme Menschen erwerben Häuser, Autos und andere Besitztümer, die wie Vermögenswerte aussehen, aber Verbindlichkeiten sind, weil sie Geld verschlingen.

3. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld man verdient, sondern wie viel man spart

Das einzige Geld, das in Ihrem Leben einen Unterschied macht, ist das Geld, das Sie sparen. Sie können viel verdienen, aber Steuern zahlen und es für lebensnotwendige Ausgaben ausgeben, so dass fast nichts bei Ihnen bleibt.

Viel Geld zu verdienen, macht Sie nicht reich, aber das meiste davon zu behalten, schon. Wenn Sie wohlhabend werden wollen, müssen Sie lernen, wie Sie Ihre Steuerersparnisse maximieren und das meiste Geld, das Sie verdienen, behalten können.

4. Finanzielle Begabung ist das, was man mit dem Geld macht, das man verdient

Geld zu verdienen ist der erste Schritt. Um wohlhabend zu werden, braucht man die finanzielle Eignung, um zu wissen, was man mit diesem Geld tun soll.

Investitionen in Finanzanlagen sind der beste Weg, Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. Kaufen Sie Aktien, Anleihen, Mietobjekte und andere einkommensschaffende Finanzanlagen.

Finanzielle Bildung wird Ihnen helfen, finanzielle Intelligenz zu erlangen und zu lernen, wie Sie mit Ihrem Geld mehr Geld verdienen können.

5. Unser wertvollstes Gut ist unser Verstand

Wenn Sie etwas aus dem Buch Rich Dad, Poor Dad lernen wollen, dann dies: Ihr Verstand ist Ihr wertvollstes Gut.

Es sind nicht Ihre materiellen Besitztümer - Haus, Auto usw. - oder Geld oder irgendetwas anderes.

Wenn Sie einen scharfen Verstand haben und ihn gut trainieren, um einen starken finanziellen IQ zu entwickeln, können Sie Reichtum anhäufen und reich werden. Es sind Ihre Denkweise und Ihre Werte, die Sie ändern müssen.

Ändern Sie Ihre Denkweise über Geld, einschließlich der Art und Weise, wie Sie es verdienen und verwalten, um Ihren finanziellen Status zu ändern und reich zu werden.

Populäre Rich Dad Poor Dad Zitate

Rich Dad, Poor Dad ist voll von großartigen Zitaten über persönliche Finanzen und Geldmanagement. Es gibt kluge Ratschläge, wie man Geld verdient, Wohlstand schafft und seine Einstellung zu Geld ändert.

Hier sind fünf inspirierende Zitate aus dem Buch.

in der realen Welt sind die klügsten Menschen diejenigen, die Fehler machen und daraus lernen. In der Schule machen die klügsten Leute keine Fehler." _ das mächtigste Kapital, das wir alle haben, ist unser Verstand. Wenn er gut trainiert ist, kann er scheinbar im Handumdrehen enormen Reichtum schaffen."_ reiche Menschen erwerben Vermögenswerte. Die Armen und die Mittelschicht erwerben Verbindlichkeiten, die sie für Vermögenswerte halten." _ es ist nicht das, was du sagst, was dein Leben bestimmt. Es ist das, was du dir selbst zuflüsterst, das die meiste Macht hat."_ "Die Arbeiter arbeiten hart genug, um nicht entlassen zu werden, und die Eigentümer zahlen gerade genug, damit die Arbeiter nicht kündigen."_

Anwendung der Rich Dad Poor Dad Learnings mit ClickUp

Rich Dad, Poor Dad lehrt die Grundlagen des Finanzmanagements.

Es ist zwar gut, ein solides Fundament für eine gute Vermögensverwaltung zu legen, aber es muss eine umfassende Lösung geben, um Ihr Vermögen praktisch zu verwalten. Wenn Sie auf der Suche nach einem nützlichen Tool zur Verwaltung Ihres Cashflows sind, sollten Sie es ausprobieren ClickUp Finanzen .

Verwenden Sie es, um benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, um Ihre Einnahmen und Ausgaben zu verfolgen, projektbudgets verwalten und verwalten Sie Ihre Zahlungen. ClickUp bietet zahlreiche Finanz- und Buchhaltungsvorlagen, mit denen Sie Ihre Finanzen verwalten können, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Verwenden Sie diese ClickUp Finanz- und Buchhaltungsvorlagen für die Erstellung von Jahresabschlüssen, die Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten und alle anderen buchhalterischen Aufgaben für Ihr Unternehmen.

Die ClickUp Abrechnungsvorlage ist ideal für die Verwaltung Ihrer Geschäftskonten, Verbindlichkeiten und Forderungen. Es handelt sich um eine anpassbare Vorlage, die Sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Verfolgen Sie Verbindlichkeiten und Forderungen und verpassen Sie keine Frist mit der Buchhaltungsvorlage von ClickUp

Wenn Sie mit der Philosophie von Rich Dad in Rich Dad, Poor Dad übereinstimmen, verstehen Sie, wie wichtig es ist, Ihre Ausgaben zu verfolgen. Die ClickUp Business Spesen- und Berichtsvorlage kann Ihnen dabei helfen.

Verfolgen Sie Ihre Ausgaben und haben Sie einen klaren Überblick über alle Geschäftsausgaben innerhalb eines Zeitraums mit ClickUp

Verwenden Sie die ClickUp Kosten-Nutzen-Analyse Vorlage um Ihre strategischen Geschäftsentscheidungen und risikoreichen Finanzinvestitionen abzuwägen.

Treffen Sie risikoreiche Finanzentscheidungen, aber wägen Sie die Kosten gegen den Nutzen ab - mit dieser einfachen Vorlage von ClickUp

Und schließlich, schauen Sie sich ClickUp's projektbudget-Vorlagen um sicherzustellen, dass jedes Projekt rentabel bleibt und Sie mehr einnehmen als Sie ausgeben. Schließlich ist es das, was Rich Dad uns gelehrt hat - es kommt darauf an, wie viel Geld wir behalten, nicht wie viel wir verdienen.

Finanzmanagement mit ClickUp

Insgesamt ist Rich Dad, Poor Dad ein Buch, das Ihre Einstellung zu Geld und zum Reichwerden ändern wird. Es lehrt wertvolle Konzepte, räumt mit einigen Mythen auf und gibt Ihnen umsetzbare Informationen.

Sind Sie bereit, Robert T. Kiyosakis wertvolle Finanzlektionen in die Praxis umzusetzen?

Nutzen Sie ClickUp, um die Finanz- und Buchhaltungsprozesse Ihres Unternehmens zu vereinfachen und sich darauf zu konzentrieren, wie Sie Chancen nutzen können, um Wohlstand zu schaffen. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp und entdecken Sie die Finanzfunktionen und mehr!