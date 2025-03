die 10 besten Bloomfire-Alternativen für Wissensmanagement im Jahr 2025

Wir sind uns alle einig, dass Wissen Macht ist. Aber kann man es auch nutzen, ohne es gut zu verwalten?

Ihr Geschäft stützt sich wahrscheinlich auf umfangreiche Informationen, die in unzähligen Dokumenten enthalten sind. A gut organisierte Wissensdatenbank mit Informationen über Kunden, Produkte und Geschäftsprozesse hilft Ihnen, sich in diesem Datenmeer zurechtzufinden.

Auf der Suche nach einer Wissensmanagement-Software für den Aufbau Ihrer Unternehmensenzyklopädie sind Sie vielleicht schon auf Bloomfire gestoßen. Allerdings können begrenzte Integrationen und eine einfache Automatisierung von Workflows Ihre Arbeit behindern.

In diesem Fall brauchen Sie eine Alternative, die Ihnen helfen kann. Aus diesem Grund haben wir eine Liste der 10 besten Bloomfire-Alternativen zusammengestellt.

Doch bevor wir loslegen, erfahren Sie hier, was wir bei der Erstellung dieser Liste berücksichtigt haben.

Worauf sollten Sie bei Bloomfire-Alternativen achten?

Bloomfire ist bekannt für seine intuitive Benutzeroberfläche und seine leistungsstarken Funktionen. Suchen Sie nach einer Bloomfire-Alternative mit diesen Features, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen wissensmanagement-Strategien .

Schauen wir uns die wichtigsten Features an, die Sie berücksichtigen sollten:

Leistungsstarke Suchfunktion: Finden Sie Bloomfire-Alternativen mit einer benutzerfreundlichen Suche, die es Ihnen ermöglicht, Informationen schnell mit sofortigen Vorschlägen zu finden, während Sie tippen

Finden Sie Bloomfire-Alternativen mit einer benutzerfreundlichen Suche, die es Ihnen ermöglicht, Informationen schnell mit sofortigen Vorschlägen zu finden, während Sie tippen KI-gestützte Features: Erwägen Sie eine Wissensmanagement-Software, die Ihnen intelligente Vorschläge macht, indem sie KI-Tools für Dokumententitel, Tags, Artikelzusammenfassungen und SEO-Beschreibungen

Erwägen Sie eine Wissensmanagement-Software, die Ihnen intelligente Vorschläge macht, indem sie KI-Tools für Dokumententitel, Tags, Artikelzusammenfassungen und SEO-Beschreibungen Hochgradig benutzerdefinierbar: Wählen Sie eine Bloomfire-Alternative, mit der Sie Ihre Wissensdatenbank an den Stil und das Design Ihrer Marke anpassen können

Wählen Sie eine Bloomfire-Alternative, mit der Sie Ihre Wissensdatenbank an den Stil und das Design Ihrer Marke anpassen können Berichterstellung und Analysen: Wählen Sie ein Tool, das über integrierte Berichte und Analysen verfügt, mit denen Sie die Leistung Ihrer Wissensdatenbank bewerten und Metriken und Änderungen leicht nachverfolgen können

Wählen Sie ein Tool, das über integrierte Berichte und Analysen verfügt, mit denen Sie die Leistung Ihrer Wissensdatenbank bewerten und Metriken und Änderungen leicht nachverfolgen können Eingebautes Feedback-System: Suchen Sie nach einer Wissensmanagement-Lösung, die benutzerdefinierte Formulare unterstützt oder mit Tools von Drittanbietern integriert werden kann, um wichtiges Benutzer-Feedback zu sammeln

Suchen Sie nach einer Wissensmanagement-Lösung, die benutzerdefinierte Formulare unterstützt oder mit Tools von Drittanbietern integriert werden kann, um wichtiges Benutzer-Feedback zu sammeln Intelligente Integrationen: Suchen Sie nach einer Software, die sich in die bestehenden Tools Ihres Teams integrieren lässt, damit Sie sie schnell übernehmen können

Die 10 besten Bloomfire-Alternativen für das Jahr 2024

Basierend auf ihren Features, Preisplänen und Bewertungen finden Sie hier unsere Liste der 10 besten Bloomfire-Alternativen für 2024:

1. ClickUp

Die Ansicht ClickUp Item Hubs erleichtert das Sortieren von Dokumenten, Dashboards und Whiteboards nach "kürzlich", "Favoriten" oder "von mir erstellt"

Unsere Nummer 1 ist ClickUp für das Wissensmanagement - kombinieren Sie das mit einer All-in-One-Plattform für Produktivität, die für Teams aller Größen und Branchen entwickelt wurde, um die Arbeit zu zentralisieren.

Arbeiten Sie zusammen und halten Sie Ihre Wissensbasis mit ClickUp Docs auf dem neuesten Stand

Wechseln zu ClickUp Dokumente für all Ihre Wissensdatenbank-Anforderungen. Mit dem benutzerfreundlichen Bearbeitungstool können Sie das Erscheinungsbild Ihres Dokuments vor der Veröffentlichung in der Vorschau anzeigen. Sie können verschiedene Arten von Inhalten hinzufügen, z. B. Bilder, Checklisten, verschachtelte Seiten und Lesezeichen, um organisierte und visuell ansprechende Dokumente zu erstellen.

Und wenn Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Inhalte benötigen? Sie können jederzeit Ihre Teamkollegen zur gleichzeitigen Arbeit an demselben Dokument einladen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team synchronisiert mit den Projekt- und Aufgaben-Tools von ClickUp zusammen, indem Sie Dokumente mit Workflows verknüpfen und die Verwaltung der Wissensdatenbank mit der Projektausführung verbinden.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen zu sammeln und Inhalte in Sekundenschnelle zu schreiben und zu bearbeiten

Wenn Sie wenig Zeit haben, lassen Sie ClickUp Gehirn nimmt Ihnen die Zügel ab. Der in der Plattform integrierte KI Writer for Work rationalisiert die Erstellung von Inhalten, indem er Texte zusammenfasst, Elemente für Aktionen generiert, Artikelübersichten erstellt und Inhalte in Sekundenschnelle formatiert.

ClickUp Benutzer können KI auch plattformübergreifend nutzen, um das Wissensmanagement zu verbessern. Mit dieser Integration können Sie Inhalte für Unternehmens-Wikis schreiben und zusammenfassen, Notizen in umsetzbare Listen für Zu erledigen umwandeln, Wissenslücken füllen und Ideen für interne Dokumente generieren.

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung Ihrer Wissensdatenbank mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp

Wenn Sie jedoch nur etwas für den Anfang brauchen, schauen Sie sich unsere umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen an. Beginnen Sie schnell mit etwas Einfachem, wie zum Beispiel ClickUp's Vorlage für die Wissensdatenbank und bauen Sie Ihre digitale Bibliothek mit Informationen auf. Sie verfügt über Abschnitte für Wissensartikel, FAQs und Ressourcen, die das Speichern und Freigeben von Wissen in einem Unternehmen vereinfachen.

Über das Wissensmanagement hinaus ermöglicht ClickUp Ihren Teams die Planung von Projekten, die Nachverfolgung von Änderungen und die Aufrechterhaltung der Organisation während des gesamten Projektlebenszyklus. ClickUp ist eine erstklassige Lösung für Unternehmen, die eine einheitliche Wissens- und Projektmanagement-Plattform suchen.

Beste Features von ClickUp

Benutzerdefinierte und verbesserte Wikis mit flexiblen Styling-Optionen

Einfache Organisation in Ordnern, Abteilungen - wie immer Sie es brauchen

Universal Search hilft Ihnen, alles in Sekundenschnelle zu finden

Zusammenarbeit in Echtzeit - mit Ihren Teams

Kontrolle der Bearbeitung, des Datenschutzes und anderer Sicherheits-Features

Aktivieren Sie den Fokusmodus für ein ablenkungsfreies Leseerlebnis

Finden Sie einfach verknüpfte Dokumente, indem Sie sie mit Ihren Aufgaben in ClickUp verbinden

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Ihre Wissensdatenbank

Einfache Integration mit über 1.000 beliebten Tools wie Slack, Zoom und Google Drive,

ClickUp Beschränkungen

Anfängliche Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Preise auf Anfrage beim Vertrieb

Preise auf Anfrage beim Vertrieb ClickUp Brain ist für alle kostenpflichtigen Pläne für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,300+ Bewertungen)

4.7/5 (9,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. SharePoint

über SharePoint SharePoint von Microsoft ist ein bekanntes Wissensmanagementsystem, mit dem Sie auf einfache Weise Inhalte erstellen, verwalten und freigeben können - ideal, um alle Beteiligten über Zeitleisten für Projekte, Unternehmensnachrichten und vieles mehr auf dem Laufenden zu halten.

Über Unternehmensportale oder das Intranet und personalisierte Updates in der SharePoint App werden die Mitarbeiter informiert und eingebunden. Das Besondere an SharePoint sind seine benutzerdefinierten Tools. Sie können benutzerdefinierte Websites für verschiedene Projekte und Abteilungen erstellen und so die Produktivität steigern, indem Sie die Freigabe von Ressourcen und Anwendungen vereinfachen.

SharePoint passt sich problemlos an den Stil Ihres Teams an und unterstützt das Freigeben von Desktops, Textanmerkungen und mehr, so dass alle Projektinformationen an einem Ort gesammelt werden und die Beteiligung des Teams gefördert wird.

Beste Features von SharePoint

Verwalten Sie unbegrenzte Wissensdatenbankportale in einem geräumigen Speicher von 1 TB

Implementieren Sie Workflows für die Versionierung und Genehmigung von Dokumenten

Sicheres internes und externes Freigeben von Dateien

Integration mit MS Office, OneDrive, Microsoft Teams und Power BI

SharePoint-Einschränkungen

Die Integration mit Nicht-Microsoft-Tools ist etwas schwierig

Die Einstellung kann etwas komplex sein

SharePoint-Preise

SharePoint (Plan 1): $5/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$5/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Als Teil von Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

SharePoint-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (8.300+ Bewertungen)

4/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

3. Notion

über Notion Für Teams verwandelt sich Notion in einen cloudbasierten Hub für Produktivität und Zusammenarbeit. Als Wissensdatenbank-Software bringt es Wikis, Dokumente und Projekte in einem vernetzten Workspace zusammen, der von KI unterstützt wird.

Sie können Datenbanken, Dokumente und interne Wikis erstellen, um das Wissen des Teams zu speichern und zu organisieren und so die Zusammenarbeit und das Freigeben von Informationen zu erleichtern.

Trotz seines schlichten Aussehens verfügt Notion über Anpassungsoptionen und bietet verschiedene benutzerdefinierte Vorlagen und lustige Elemente wie Memes und Emojis. Das macht es auch zu einer ziemlich flexiblen Option für das persönliche Wissensmanagement.

Notion beste Features

Aufbau interner Wissensdatenbanken mit Seiten und Datenbanken

Dokumente mit einer Vielzahl von Elementen wie Tabellen, Toggls und Code-Schnipseln benutzerdefiniert gestalten

Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit und Taggen von Mitgliedern des Teams mit Fragen und Kommentaren

Zusammenfassen und Bearbeiten von Inhalten und Erkennen von Schlüsseln mithilfe von KI

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit

Die Auslöser für die Automatisierung von Workflows in Notion sind im Vergleich zu anderen Tools limitiert

Keine Konfiguration von Benutzer-Berechtigungen für Daten-Teilmengen in Unternehmens-Wikis möglich

Notion Preise

Free

Plus: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Business: $18/Benutzer pro Monat

$18/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI ist für einen Aufpreis von $10/Benutzer pro Monat erhältlich

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4. WissensEule

über KnowledgeOwl Eine beliebte software zum Freigeben von Wissen knowledgeOwl zeichnet sich unter den IT-Fachleuten durch seine Fähigkeit aus, benutzerfreundliche und durchsuchbare wissensbasierte Websites zu erstellen.

Das typotolerante Feature erleichtert das Auffinden von Informationen, insbesondere wenn die Rechtschreibung nicht Ihre Stärke ist. Die Plattform ist übersichtlich, einfach und intuitiv gestaltet und macht die Erstellung und Pflege von Wissensdatenbanken für Kunden und Mitarbeiter einfach.

KnowledgeOwl eignet sich gut für Geschäfte, die Dienstleistungen anbieten und bietet ihnen eine einfache Möglichkeit, Inhalte wie Softwareanleitungen, Richtlinien und Prozesse zu verwalten.

Beste Features von KnowledgeOwl

Organisieren und navigieren Sie mit einer flexiblen Tabelle der Inhalte

Verwenden Sie den WYSIWYG-Editor (What you see is what you get) und bearbeiten Sie den HTML-Quelltext

Fügen Sie interne Notizen für Verfasser hinzu und benachrichtigen Sie alle über Aktualisierungen

Steuern Sie den Zugriff auf Inhalte und das Branding mit privaten Domains

Definieren Sie Suchphrasen für bestimmte Artikelergebnisse

KnowledgeOwl Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Features für die Berichterstellung

Nicht kosteneffektiv für kleine Organisationen

KnowledgeOwl-Preise

Ein Plan: Ab $100/Monat

Ab $100/Monat Business Extras: Ab $275/Monat

Ab $275/Monat Extras für Unternehmen: Ab $1150/Monat

KnowledgeOwl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

5. Einfluss

über Confluence Confluence ist eine weitere solide Option für das Wissensmanagement. Es ist ideal für die Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Projektdokumentationen und internen Wikis.

Erstellen Sie einfach Dokumente und visualisieren Sie Ihre Ideen mit dem Feature "Seiten und Whiteboards" von Confluence. Anschließend können Sie diese übersichtlich in Spaces - ähnlich wie Ordnern - organisieren und entscheiden, welche davon öffentlich oder privat sein können, damit alle in Echtzeit zusammenarbeiten können.

Besonders gelobt wird Confluence dafür, wie es die interne Kommunikation verbessert. Über das Wissensmanagement hinaus zentralisiert es technische Informationen und macht Aktualisierungen und Pläne für Projekte leicht zugänglich.

Beste Features von Confluence

Erstellen, Bearbeiten, und organisieren Sie Ihre Inhaltsdatenbank kostenlos und in Echtzeit

Nutzen Sie flexible und anpassbare Spaces, um spezielle Bereiche für bestimmte Projekte oder Abteilungen zu schaffen

Nutzen Sie KI-Tools wie ChatGPT, Copywriter und Wordsmith für schnelle inhaltliche Aufgaben

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben für mehrere Dokumente zur Steigerung der Effizienz

Zugriff auf erweiterte Suchfunktionen zum schnellen und präzisen Auffinden von Informationen

Einflussbeschränkungen

Schwierigkeiten beim Formatieren und Exportieren von PDF-Dokumenten

Die Verwaltung von Berechtigungen für die Erstellung technischer Dokumentation ist komplex

Preise von Confluence

Free

Standard: $6,05/Benutzer pro Monat

$6,05/Benutzer pro Monat Premium: $11,55/Benutzer pro Monat

$11,55/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Einfluss Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,700+ Bewertungen)

4.1/5 (3,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,300+ Bewertungen)

6. HelpDocs

über HilfeDokumente Wenn Sie Ihre Kundensupport-Informationen erstellen und verwalten möchten, ist HelpDocs eine gute Alternative zu Bloomfire. Diese Datenbanksoftware wird von kleinen Startups verwendet und großen Unternehmen eingesetzt. Sie verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche und einen integrierten Editor zur Erstellung anpassbarer Datenbanken mit Bildern und Videos.

Sobald Sie Ihre selbstverwaltete Wissensdatenbank eingerichtet haben, können Sie die Artikel in verschiedene Themen oder Abschnitte einteilen und Tags verwenden, um den Benutzern das Auffinden von Informationen zu erleichtern.

HelpDocs lässt sich auch gut mit anderen Tools wie Support-Plattformen und Chatbots integrieren und verbessert so die Erfahrung des Supports.

HelpDocs beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte vorlagen für die Wissensdatenbank die zu Ihrer Marke und Ihrem Stil passen

Zeit sparen und verwalten durch Auswahl schnell zu ladender, vorgefertigter Vorlagen

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit geplanten Artikel-Updates und nummerierten Versionen

Integration mit Kommunikations- und Support-Tools wie Slack, Intercom und Drift

Steuerung des Zugriffs und der Sichtbarkeit von Artikeln für Mitarbeiter und Kunden

HelpDocs-Einschränkungen

Benutzer berichten, dass die Software aufgrund mehrerer kleiner Probleme fehlerhaft sein kann

HelpDocs Preise

Start: $69/Monat

$69/Monat Erstellen: $139/Monat

$139/Monat Erwachsen: $279/Monat

HelpDocs Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. *Guru

über Guru Guru ist eine hervorragende Alternative zu Bloomfire und vereint Such-, Intranet- und Wiki-Funktionen in einer einfachen Plattform. Mit einem robusten Suchfeature, hilfreichen Vorschlägen und einer Versionskontrolle eignet es sich hervorragend für den Aufbau und die Verwaltung interner Wissensdatenbanken.

Die Wiki-Features von Guru werden von KI unterstützt und sind einfach zu bedienen. Es ist so konzipiert, dass es für jeden einfach ist, egal ob Sie eine Inhaltsdatenbank erstellen oder nach Antworten suchen. Die Verfasser erhalten KI-Hilfe, um Experten zu taggen und besser zu schreiben, während die Suchenden direkte und nützliche Antworten erhalten.

Außerdem lässt es sich gut mit Tools wie Slack, Salesforce und Microsoft Teams kombinieren, was die Arbeit im Team noch einfacher macht.

Guru beste Features

Erstellen und Verwalten von Wissenskarten, die es Benutzern ermöglichen, Kommentare und Fragen hinzuzufügen

Scannen Sie die Wissensdatenbank und verbinden Sie externe tools für komplexe Antworten

Synchronisieren Sie Ihre bestehenden Workflows und Plattformen in Echtzeit

Zusammenarbeit über kontextinterne Kommentare und Team Spaces

Guru-Einschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen für das visuelle Branding und Layout sind limitiert

Die Funktion der Suche kann verbessert werden

Guru-Preise

Free Testversion für 30 Tage

Testversion für 30 Tage All-in-One: $18/Benutzer pro Monat

$18/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

4.7/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

8. Trainual

über Trainual Wenn Sie eine Plattform für die Verwaltung Ihrer Einführungs- und Schulungsmaßnahmen benötigen, sollten Sie Trainual ausprobieren. Es ist eine Plattform für Wissenstransfer und Schulungen, die für wachsende Teams entwickelt wurde.

Trainual macht es einfach, jeden Prozess, jede Richtlinie und jedes Verfahren zu dokumentieren, zu organisieren, zuzuweisen und zu suchen. Mit dem Fokus auf die Automatisierung von Onboarding und Training legt Trainual den Grundstein für eine schnellere Skalierbarkeit.

Sie können damit Wissensdatenbanken aufbauen, Workflows definieren, Rollen klären und konsistentes Training sicherstellen. Dies hilft Geschäften, Talente zu binden, Konsistenz zu bewahren und den täglichen Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Beste Features vonTrainual

Zentralisieren Sie alle Ihre Business-Prozesse in interaktive Wikis , Erstellung eines Betriebshandbuchs

Automatisierung des Onboarding durch Zuordnung von Inhalten zu Rollen, Abteilungen oder Speicherorten

Binden Sie Talente, indem Sie Ihre Mitarbeiter durch kontinuierliche Schulungen motivieren

Auffinden und Nachschlagen von SOPs und Schulungsmaterialien mit Hilfe der leistungsstarken Suchfunktion

Schulungsbeschränkungen

Häufige Änderungen machen es schwierig, Teams zu schulen

Seiten brauchen lange zum Laden

Schulungspreise

Kleines Business: $300/Monat

$300/Monat Growth Business: $500/Monat

$500/Monat Unlimited: Benutzerdefinierte Preise

Eigene Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

9. Document360

über Dokument360 Document360 zeichnet sich durch die Erstellung erstklassiger Dokumentationen aus, von Wissensdatenbanken bis hin zu technischen Dokumenten. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die die Zusammenarbeit und die Zentralisierung von Wissen erleichtert, ist das Programm sehr einfach.

Der Block-Editor des Systems sorgt für eine rationelle Erstellung von Inhalten, während die Anpassungsoptionen eine Feinabstimmung ermöglichen, so dass das System an verschiedene Dokumentationsanforderungen angepasst werden kann, von der Einarbeitung von Mitarbeitern bis hin zu FAQs für Kunden.

Document 360 ist ein wertvolles Tool für das Wissensmanagement in Geschäften verschiedener Größenordnungen, einschließlich Start-ups, Unternehmen und wachsenden Organisationen.

Document360 beste Features

Erstellen, Verwalten und Überprüfen von Inhalten über das interne Wissensdatenbankportal

Nutzen Sie die externe Wissensdatenbank-Website, um Ihre Dokumente öffentlich oder privat freizugeben

Greifen Sie auf detaillierte Analysen zu, um zu verfolgen, wie Ihre Inhalte angesehen und genutzt werden

Finden Sie Ihre Dokumente mit erweiterten Filtern, Stichwortsuchen und KI-basierten Vorschlägen

Document360 Einschränkungen

Fehlende grundlegende Features wie integrierte Rechtschreibprüfung und Sprachübersetzung

Benutzerdefinierter Code ist erforderlich, um Designs und Layouts anzupassen

Document360 Preise

Free

Standard: $199/Projekt pro Monat

$199/Projekt pro Monat Professional: $299/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung)

$299/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung) Business: $399/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung)

$399/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $599/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung)

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (375+ Bewertungen)

4.7/5 (375+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

10. Slab

über Bramme Slab wurde für Teams aller Art entwickelt und ist ein erstklassiges Tool für das Wissensmanagement in Unternehmen, das von Ingenieurteams mit unterschiedlichen Anforderungen bevorzugt wird. Es glänzt vor allem durch seine visuellen Wikis und fortschrittlichen Formate.

Was Slab auszeichnet, ist sein modernes Design, das die Navigation erleichtert. Anstelle des üblichen Setups von Ordnern führt Slab die "Slab Topics" ein, die es den Mitgliedern des Teams erleichtern, Informationen zu finden.

Es geht um Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen, mit Features wie gemeinsamer Bearbeitung, Versionskontrolle und Diskussionen durch Kommentare.

Wenn Sie den Business- oder Enterprise-Plan verwenden, können Sie Ihrem internen Wiki eine eigene Identität geben, indem Sie eine benutzerdefinierte Domain einrichten und so Ihrem Wissensmanagement eine persönliche Note verleihen.

Slab beste Features

Organisieren Sie Inhalte mit Ordnern, Tags und Themen und verbessern Sie die Suchfunktionen

Schnelle Integration in andere Software, Tabellenkalkulationen und Aufgabenmanager für zusätzlichen Komfort

Konzentrieren Sie sich auf die Erstellung von Inhalten mit der intuitiven Oberfläche des Tools und der modernen Formatierung

Optimieren Sie die Nutzung des Tools mit Hilfe des Hilfecenters und der Video-Tutorials der Universität

Einschränkungen im Labor

Limitierte Features für die Bearbeitung

Unterstützt nur die Erstellung und Speicherung von Dokumenten, kann keine Teams oder Aufgaben verwalten

Preise des Labs

Free

Startup: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Geschäft: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Labor-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

4.6/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

Vereinfachen Sie Ihr Wissensmanagement mit der besten Bloomfire Alternative

Ob Sie Ihre Wissensdatenbank zur Nachverfolgung der Erkenntnisse Ihres Unternehmens, zum Nachschlagen wichtiger Informationen oder zum Onboarding neuer Mitarbeiter nutzen, eine gut organisierte Wissensdatenbank kann Ihr Geschäft zu neuen Höhen führen. Sie steigert die Kundenzufriedenheit bei Support-Plattformen und verbessert langfristig deren Qualität.

Wählen Sie aus unseren 10 besten Bloomfire-Alternativen diejenige aus, die am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Wenn wir Ihnen jedoch eine empfehlen müssten, würden wir ClickUp vorschlagen. ClickUp bietet ein robustes Dokumentenmanagement, KI-Features und benutzerdefinierte Optionen, mit denen Sie Ihre ideale Wissensdatenbank aufbauen können.

Und das Beste ist, dass der Einstieg kostenlos ist. Anmelden bei ClickUp und erleben Sie es selbst!