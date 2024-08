Berechnung der Taktzeit zur Erfüllung der Kundennachfrage

In der schlanken Produktion gibt es einen Rhythmus, einen Takt, der die Produktionsprozesse leitet. Dieser Rhythmus - gemessen in Taktzeit - ist der Herzschlag der Fabriken weltweit.

In diesem Blogbeitrag befassen wir uns mit der Taktzeit und der Frage, wie Sie sie zur Stärkung Ihrer Fertigungsprozesse nutzen können.

Was ist Taktzeit?

Die Taktzeit ist die Rate, mit der Sie Waren produzieren sollten, um die Kundennachfrage zu erfüllen, ohne zu viel oder zu wenig zu produzieren.

Das Wort "Takt" hat seinen Ursprung in den 1930er Jahren in der deutschen Flugzeugindustrie und bedeutet "Rhythmus" oder "Taktschlag" Seitdem wurde die Metrik von mehreren Fertigungsunternehmen übernommen, nachdem sie durch das Toyota-Produktionssystem populär geworden war.

Im schlanken Produktionssystem ist die Taktzeit ein einfaches Konzept, das die Produktionslinie im Einklang mit den Kundenbedürfnissen hält und sicherstellt, dass alle Beteiligten zufrieden sind.

Wie berechnet man die Taktzeit?

Die Formel für die Taktzeit lautet Taktzeit = Verfügbare Produktionszeit/Kundennachfrage.

Sie dividieren die Zeit, die Sie für die Herstellung des Produkts aufwenden können, durch die Anzahl der Produkte, die Sie herstellen müssen. Sie können jede der drei Variablen anpassen, um die Ergebnisse Ihres Geschäfts zu optimieren.

Sehen wir uns ein Beispiel an. Nehmen wir an, Sie betreiben eine malerische Bäckerei im Herzen von Paris. Sie, der Bäcker, müssen genau wissen, wie oft Sie ein Croissant zubereiten müssen, um den morgendlichen Ansturm zu befriedigen, ohne die Öfen zu überlasten oder Ressourcen zu verschwenden. Zu erledigen ist das folgendermaßen.

Schritt 1: Bestimmen Sie die Kundennachfrage

Die Kundennachfrage ist der externe Faktor, auf den Sie wenig Einfluss haben. Beginnen Sie also dort. Machen Sie sich klar, wie viele Croissants Ihre Kunden zu welchen Tageszeiten benötigen.

In der Frühstücks- und Teezeit zum Beispiel ist der Andrang auf Croissants vielleicht größer als zum Mittag- oder Abendessen. Wenn Sie hingegen ein Geschäft für die Herstellung von Fahrrädern betreiben, könnte die Nachfrage im Sommer höher sein als bei Schnee. Als Eigentümer/Manager eines Geschäfts sind Sie am besten in der Lage, dies zu messen.

Bestimmen Sie also die Kundennachfrage in der Zahl der Einheiten, die Sie produzieren müssen. Nehmen wir an, Ihre Kundennachfrage beträgt 1120 Croissants.

Schritt 2: Berechnen Sie Ihre verfügbare Produktionszeit

Die verfügbare Produktionszeit hängt von Ihrer Kapazität, Ihrem Maschinenpark, der Größe Ihres Teams usw. ab und liegt in Ihrer Hand. Zur Nachverfolgung der Details, wie viel Zeit jeder Prozess in Anspruch nimmt oder wie hoch die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter ist, können Sie ein

software zur Zeiterfassung für kleine Geschäfte

.

Lassen Sie uns zunächst ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn Ihr Team aus einer Person besteht, die 8 Stunden pro Tag an 5 Tagen in der Woche arbeitet und jeden Tag eine Stunde für Pausen/Besprechungen frei nimmt, stehen Ihnen 35 Stunden pro Woche zur Verfügung.

(1 Bäcker * 8 Stunden * 5 Tage) - (1 Stunde * 5 Tage)

Wenn Sie vier Bäcker haben, die sich zwei 8-Stunden-Schichten an allen sieben Tagen ohne Pause freigeben, haben Sie 224 Stunden pro Woche zur Verfügung.

(8 Stunden * 7 Tage * 4 Bäcker)

Schritt 3: Wenden Sie die Formel für die Taktzeit an

Taktzeit = Verfügbare Produktionszeit/Kundennachfrage

In diesem Beispiel beträgt die Taktzeit Ihrer Croissant-Bäckerei 224/1120 = 0,2 oder 1/5 einer Stunde.

Das heißt, wenn Sie ein Croissant in 12 Minuten zubereiten, können Sie die Kundennachfrage effektiv befriedigen. Wenn Sie dies wissen, können Ihre Bäcker ihre Zeit besser planen. Wenn es unmöglich ist, den Teig zu kneten, das Brötchen zu formen und es auch noch zu backen, müssen Sie sich entweder damit abfinden, dass Sie die Kundennachfrage nicht befriedigen können, oder Sie stellen mehr Bäcker ein!

Taktzeit im Verhältnis zu anderen Metriken

Wenn Sie in der Fertigung gearbeitet haben, kennen Sie eine Reihe von zeitbezogenen Metriken wie Vorlaufzeit, Berührungszeit, Zykluszeit usw. Im Projektzeitmanagement greifen diese Metriken ineinander. Aber wie hängen sie mit der Taktzeit zusammen? Das wollen wir herausfinden.

Vorlaufzeit : Zeit von der Erteilung einer Reihenfolge bis zur Lieferung

: Zeit von der Erteilung einer Reihenfolge bis zur Lieferung Berührungszeit : Zeit, in der die Mitarbeiter das Produkt berühren, d. h. Wert hinzufügen

: Zeit, in der die Mitarbeiter das Produkt berühren, d. h. Wert hinzufügen Zykluszeit: Zeit, die benötigt wird, um einen Zyklus der Produktion von Anfang bis Ende abzuschließen

Kehren wir zu dem Beispiel der Croissants zurück.

Vorlaufzeit

Die Vorlaufzeit ist die Zeit zwischen der Reihenfolge, in der ein Kunde ein Croissant bestellt, und dem Erhalt des Croissants. In diesem Fall werden die Croissants im Voraus zubereitet und für die Reihenfolge bereitgehalten, so dass die Vorlaufzeit nur wenige Sekunden betragen kann. Die Vorlaufzeit kann jedoch viel länger sein, wenn Sie in derselben Bäckerei benutzerdefinierte Torten herstellen.

Der Schlüsselunterschied zwischen Vorlaufzeit und Taktzeit besteht darin, dass erstere den Papierkram, die Verarbeitung, die Verpackung usw. umfasst, während letztere in der Regel nur die Produktionszeit ist.

Taktzeit

Die Berührungszeit ist die Zeit zwischen dem Eingang der Rohstoffe beim Bäcker und dem Stapeln der Croissants auf der Ablage. Jede

time management tool

das Sie für Ihr Geschäft verwenden, kann diese Informationen leicht erfassen.

Berührungszeit ist nur der Teil des Produktionsprozesses, in dem das Team/die Maschine aktiv daran arbeitet, d. h. der Prozess der Erstellung von Werten. Die Taktzeit umfasst auch die gesamte Warte- und Bewegungszeit.

Wenn der Bäcker zum Beispiel 10 Minuten für die Zubereitung des Teigs benötigt, aber 10 Minuten warten muss, bis die Tabelle in der Küche einsatzbereit ist, beträgt die Taktzeit 20 Minuten, die Berührungszeit jedoch nur 10 Minuten.

Zykluszeit

Die Zykluszeit ist die durchschnittliche Zeit, die der Bäcker für die Herstellung der Croissants benötigt.

Zykluszeit = Verfügbare Produktionszeit/tatsächliche Produktionseinheiten

Die Taktzeit vergleicht die Kapazität mit der Nachfrage, während die Zykluszeit die Kapazität mit den tatsächlichen Werten vergleicht.

Wenn das nach zu vielen zu berechnenden Metriken klingt, hier ist der Grund, warum Sie der Taktzeit Ihre Aufmerksamkeit schenken sollten.

Vorteile und Grenzen der Taktzeit

Die Taktzeit dient als Richtschnur dafür, was Sie in der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit abschließen müssen, um die Marktnachfrage zu erfüllen. Dies kann weit über die Fertigung hinaus gelten.

Wenn Sie als Autor von Inhalten 8 Stunden pro Tag arbeiten und die Nachfrage nach Ihrer Dienstleistung 2 Artikel pro Tag beträgt, müssen Sie alle 4 Stunden einen Artikel schreiben, das ist Ihre Taktzeit.

Wenn Sie im Baugewerbe tätig sind und den Auftrag erhalten, zwei Häuser pro Jahr zu bauen, beträgt Ihre Taktzeit 6 Monate. Eine gute

software zur Zeiterfassung im Baugewerbe

sollte Ihnen mitteilen, ob Ihre Arbeit in dieser Zeit mit der angegebenen Kapazität abgeschlossen werden kann.

Baumanagement und Zeiterfassung mit ClickUp

Taktzeit hilft Geschäften zu verstehen, wann, wie viel und wie oft sie produzieren müssen. So hilft das.

Vorteile von Taktzeit

Anpassung der Produktion an die Nachfrage: Wenn Sie Ihre Produktion an der Kundennachfrage ausrichten, vermeiden Sie Über- oder Unterproduktion.

Vermeidung von Verschwendung: Die Taktzeit berücksichtigt die maximale Zahl der Einheiten, die Sie in einem bestimmten Zeitraum verkaufen können. Mit diesem Wissen können Sie Verschwendung vermeiden, indem Sie die richtige Nummer produzieren, die richtige Reihenfolge bei den Rohstoffen einhalten, die richtige Anzahl von Mitarbeitern einstellen und so weiter.

Verbesserung der Vorhersagbarkeit: Die Kundennachfrage dient als Anker für den Produktionsprozess. Sie hilft bei der Vorhersage, wie viel Sie verkaufen können und wie viel Rohstoffe/Team-Kapazität/Maschinenzeit Sie benötigen. So können Sie Risiken im Voraus erkennen und abmildern.

Verbesserung der Produktivität: Die Taktzeit sagt Ihnen genau, wie produktiv Sie sein müssen, um den Umsatz zu maximieren. Dies hilft Geschäftsführern und Betriebsleitern bei der Optimierung ihrer Ressourcen.

Instanz, wenn ein Bäcker nicht 280 Croissants an einem Tag herstellen kann, ist er unproduktiv und muss in irgendeiner Form unterstützt werden.

Wenn Sie ein Team für Softwareentwicklung sind, verwenden Sie

software zur Zeiterfassung für Entwickler

zur Ermittlung der Taktzeit und zur optimalen Zuweisung von Ressourcen, um die Taktzeit zu erreichen.

Verbesserung der Qualitätssicherung: Die Taktzeit ist in der Regel knapp bemessen, daher müssen die Produktionsleiter klare Qualitätssicherungsstandards einstellen. Es hilft, die Produktion zu operationalisieren, damit die Qualitätsstandards eingehalten werden.

Optimierung der Programmleistung: Die Taktzeit trägt dazu bei, verschiedene Produktionselemente zu harmonisieren, von den Lagerbeständen und der Personalzuweisung bis hin zu

ressourcenplanung

.

Wie bei jeder Metrik gibt es auch bei der Taktzeit einige Limits. Lassen Sie uns diese erkunden.

Limitierungen der Taktzeit

Starrheit in dynamischen Märkten: In Branchen, in denen sich die Kundennachfrage so schnell ändern kann wie das Wetter, kann die Starrheit der Taktzeit zu einem Limit werden. Das ist so, als würde man ein Picknick Wochen im Voraus planen, nur um dann festzustellen, dass es regnet. Ohne die Flexibilität, sich schnell anzupassen, kann das System ins Stocken geraten.

Überbetonung der Gleichförmigkeit: Die Taktzeit geht von einer gewissen Gleichförmigkeit aus, indem sie die durchschnittliche Nachfrage und die durchschnittliche Produktionszeit berücksichtigt. In der Realität ist die Nachfrage jedoch selten stabil.

Annahme der Kontrolle: Die Taktzeit geht davon aus, dass mehrere Faktoren wie die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, die Betriebszeit von Maschinen usw. kontrolliert werden können, was häufig nicht der Fall ist.

Trotz ihrer Grenzen ist die Taktzeit ein hervorragendes Tool für die Optimierung der Produktion in verschiedenen Branchen, Produkten und Dienstleistungen. Im Folgenden finden Sie einige praktische Schritte zur korrekten Umsetzung der Taktzeit.

Implementierung von Taktzeit in Projekten

Die Implementierung von Taktzeit in Projekten kann chaotische Workflows in effiziente Workflows verwandeln, erfordert aber eine sorgfältige Orchestrierung und robuste

produktmanagement-Software wie ClickUp

. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung soll Ihnen bei der Einführung helfen.

Schritt 1: Verstehen Sie den Rhythmus Ihrer Kundennachfrage

Die Kundennachfrage ist selten einheitlich. Um die Nachfrage zu messen und zu projektieren, müssen Sie ihre Schwankungen verstehen. Wenn Sie ClickUp als Tool für Ihr Produktionsmanagement verwenden, können Sie die Trends visuell erkennen.

ClickUp Dashboard

kann benutzerdefiniert angepasst werden, um Verkäufe, Reihenfolge, Umsatztrends und mehr zu visualisieren. Sie können diese auch mit Zielen und KPIs vergleichen.

ClickUp Dashboard für Echtzeit-Berichterstattung

Schritt 2: Nachverfolgung der Verfügbarkeit über Prozesse hinweg

Die Berechnung der "verfügbaren Produktionszeit" beinhaltet die Nachverfolgung einer Reihe von Dingen, wie z.B.:

Maschinenverfügbarkeit: Wenn Sie an einer freigegebenen Produktionslinie arbeiten, benötigen Sie Informationen darüber, wann die Maschinen verfügbar sind.

Verfügbarkeit des Teams: Welche Arbeit haben Ihre Mitarbeiter derzeit zu erledigen, und wann sind sie verfügbar? Mit der ClickUp Zeiterfassung können Mitglieder eines Teams ihre Arbeit auf einer detaillierten Ebene nachverfolgen. Die Workload-Ansicht gibt Ihnen einen Überblick über diese Metriken für alle Mitglieder des Teams.

Genaue Zeiterfassung für jede Aufgabe mit ClickUp

Materialverfügbarkeit: Wann kommt Ihr Rohmaterial an? Wenn Ihr Team verfügbar ist, bevor das Rohmaterial eintrifft, verschwenden Sie seine Zeit. Um solche Abhängigkeiten effektiv zu kartieren, bietet die

ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht

ist ideal.

gantt-Ansicht von ClickUp zur Darstellung von Abhängigkeiten_

Sie können ein

app für den Tagesplaner

um all diese Metriken zu verfolgen und Ihre verfügbare Produktionszeit zu berechnen. Diese

vorlagen für Zeitprotokolle

können ebenfalls dazu beitragen, alle Informationen zusammenzuführen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Schritt 3: Berechnung der Taktzeit

Die Taktzeit ist die verfügbare Produktionszeit geteilt durch die Kundennachfrage. Verwenden Sie die ClickUp Formel Felder, um die Taktzeit zu berechnen. Fügen Sie dem Dashboard den Fortschritt gegenüber den Zielen hinzu.

Planen Sie Ihr Projekt so, dass Sie Ihre Taktzeit erreichen. Behalten Sie immer ein Auge darauf, wie Sie im Vergleich zur Kundennachfrage abschneiden.

Wenn Sie neu im Projektmanagement sind, finden Sie hier einige Informationen

ClickUp Vorlagen für Projektpläne

um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Berechnen Sie die Taktzeit mühelos mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

Schritt 4: Engpässe erkennen und Leistung optimieren

Die Sache mit der Taktzeit ist die, dass Sie nicht alle Nachfragen treffen werden. Instanz statt 1120, wenn die Kundennachfrage nach Croissants 5.000 beträgt, beträgt Ihre Taktzeit 2,4 Minuten, was fast unmöglich zu erreichen ist.

Das Ziel der Taktzeit besteht nicht darin, sie zu erzwingen, sondern sie zu nutzen, um Ihre Leistung zu optimieren. Wenn Ihr Bedarf also steigt, können Sie das tun:

Akzeptieren Sie Ihre Situation: Geben Sie sich damit zufrieden, nur einen Teil der Kundennachfrage zu meeten, den Sie können. Dadurch bleibt das Geschäft zwar stabil, aber es wird auch eine wichtige Chance ausgelassen.

Erhöhen Sie die Kapazität: Investieren Sie in zusätzliche Maschinen oder Personalkapazitäten, um die Produktionszeit zu erhöhen. Wenn zum Beispiel die Knetmaschine zu lange braucht, um den Teig zuzubereiten, können Sie dies als Engpass erkennen und die Knetmaschine ersetzen.

Produkt umgestalten: Wenn das aktuelle Produkt zu lange braucht, können Sie es umgestalten, ohne die Kundenerfahrung zu beeinträchtigen. Instanz können Sie zum Beispiel die Größe des Croissants verringern, um mit demselben Rohmaterial mehr Einheiten herzustellen.

Automatisierung: Fließbänder sind ein perfektes Beispiel für die Automatisierung. Wenn Sie noch nicht bereit sind, ein Fließband in Ihrer Bäckerei einzurichten, versuchen Sie es mit einer einfachen Automatisierung für Rechnungen, Einkäufe usw.

ClickUp Automatisierungen

bietet über 100 Vorlagen zur Rationalisierung von Workflows, Routineaufgaben, Projektübergaben und mehr.

Automatisierung der Erstellung von Aufgaben auf ClickUp

Erreichen Sie Ihre Taktzeitziele mit ClickUp

Die Taktzeit ist eine großartige Metrik weit über die Fertigung hinaus. Sie ist ein grundlegender Rhythmus, der den Erfolg in verschiedenen Branchen orchestrieren kann, von den geschäftigen Etagen der Fabriken bis hin zu den dynamischen Spaces der Softwareentwicklung. Sie hilft, den Markt mit Ihrer Kapazität zu synchronisieren.

ClickUp project management tool

hilft beim Beobachten, Nachverfolgen, Messen und Erreichen von Taktzeitzielen. Mit Features für Zeiterfassung, Berichterstellung, Dashboards und Berechnungen unterstützt ClickUp effektiv schlanke Managementprozesse.

Ganz gleich, ob Sie im Baugeschäft oder in der Softwareentwicklung tätig sind, die Betriebsmanagementfunktionen von ClickUp sorgen für Effizienz und Produktivität. Erleben Sie es selbst.

FAQs über Taktzeit

1. Was ist der Unterschied zwischen Taktzeit und Zykluszeit?

Die Zykluszeit ist die durchschnittliche Zeit, die derzeit benötigt wird, um ein fertiggestelltes Produkt zu produzieren. Die Taktzeit ist die Rate, mit der Sie Waren produzieren sollten, um die Kundennachfrage zu erfüllen.

Bei der Taktzeit wird die Kapazität mit der Nachfrage verglichen, während bei der Zykluszeit die Kapazität mit den Ist-Werten verglichen wird.

Zykluszeit = Verfügbare Produktionszeit/tatsächliche Produktionseinheiten

Taktzeit = Verfügbare Produktionszeit/Kundennachfrage

2. Wie lautet die Formel zur Berechnung der Taktzeit?

Taktzeit = Verfügbare Produktionszeit/Kundennachfrage

3. Was ist die Taktzeit in der Produktion?

Tachtzeit ist ein Begriff aus der Luftfahrt, mit dem die Belastung eines Flugzeugtriebwerks gemessen wird. Sie wird oft mit der Taktzeit verwechselt, die ein Begriff aus der Fertigung ist.

Die Taktzeit ist die ideale Produktionsrate, um die Kundennachfrage zu erfüllen, ohne zu viel oder zu wenig zu produzieren.