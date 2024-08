Loom vs. Zoom: Welches Video-Tool ist das beste im Jahr 2024?

Meetings von Angesicht zu Angesicht sind nicht immer praktikabel, vor allem nicht für mobile oder hybride Teams. Zum Glück füllt der richtige Mix aus digitalen Kommunikationstools die Lücken, sodass Sie mit Ihrem Chef, Ihren Kollegen und Ihren Clients per Knopfdruck in Kontakt bleiben können.

Das Problem ist, dass es eine Vielzahl von Tools für Videokonferenzen gibt. Welche ist die beste Option?

Wenn Sie an einem Scheideweg stehen, müssen Sie sich vielleicht zwischen Loom und Zoom entscheiden. Beide Plattformen bieten Ihnen die Vorteile von Videokonferenzen und Bildschirmaufzeichnungen sowie weitere interessante Vorteile. Ob Sie ein tool brauchen für professionelle Meetings oder in der Schule, oder einfach nur, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben, ist es gut, die Stärken und Schwächen von Loom und Zoom zu kennen, damit Sie die beste Option finden.

In diesem Leitfaden erläutern wir, wie die beiden Plattformen funktionieren, vergleichen ihre Features und stellen Ihnen eine nicht ganz so geheime Alternative vor, die Zoom und Loom in den Schatten stellt.

Was ist Zoom?

Zoom

war ursprünglich ein Tool für Videokonferenzen, aber heute bietet es eine Vielzahl von Funktionen, von Online Meetings und Webinaren bis hin zu Videoanrufen und Live-Video-Sitzungen.

Zoom ist eine benutzerfreundliche Plattform, die sowohl für die private als auch für die berufliche Kommunikation genutzt wird. Es bietet vor allem Videokonferenzen, die es Ihnen ermöglichen, unabhängig von der Zeitzone in Echtzeit mit anderen Personen in Verbindung zu treten. Es gibt aber auch Features wie das Freigeben von Bildschirmen,

whiteboards

, Aufzeichnung und sogar Transkriptionsdienste.

Zoom Features

Zoom bietet ein bisschen von allem, kein Wunder also, dass die Plattform das weltweit beliebteste Tool für Videokonferenzen ist. Werfen Sie einen Blick auf die nützlichsten Features von Zoom.

1. Videokonferenzen

Über

Zoom

Zoom preist sich selbst als All-in-One-Plattform für einheitliche Kommunikation an. Sicher, virtuelle Meetings sind das A und O, aber es bietet auch Terminplaner, VoIP-Telefone und Tools zum Chatten. Es ist auf Windows, Mac, iOS und Android verfügbar, so dass Sie kostenlos Meetings auf jedem Gerät erstellen, daran teilnehmen und planen können.

Wenn Sie sich Sorgen wegen der Bombenangriffe auf Zoom machen, seien Sie versichert, dass Zoom die Sicherheit ernst nimmt. Alle Meetings sind verschlüsselt. Die Plattform bietet außerdem rollenbasierte Sicherheit, Passwörter und Warteräume, um Fremde von Ihren Meetings fernzuhalten.

Über Zoom

Zoom hat eine Reihe von Features für die Zusammenarbeit hinzugefügt, z. B. Team-Chat, Video-Aufnahmen und Whiteboards, um professionelle Teams auf dem Laufenden zu halten. Zu den herausragenden Features gehören das Freigeben von Bildschirmen und Whiteboards von Zoom, die für Präsentationen, Demos und gemeinsame Sitzungen sehr hilfreich sind. Außerdem können Benutzer ihre Bildschirme in Echtzeit freigeben und bei Videokonferenzen dynamisch interagieren. Wenn jemand nicht am Meeting teilnehmen kann, können Sie die Aufzeichnungsfunktion oder Transkriptionen nutzen, um das Meeting im Nachhinein leichter freizugeben.

Oh, und wenn Sie Ihre Zoom Meetings aufpeppen möchten, bietet die Plattform auch virtuelle Hintergründe und Emojis. Diese sind nicht unbedingt ein Muss, aber sie machen Meetings noch unterhaltsamer! 🎉

3. Integrationen

Es macht keinen Spaß, zwischen Zoom, Slack, Gmail und Microsoft Excel hin und her zu springen. Zum Glück lässt sich Zoom in viele beliebte Tools für die Arbeit integrieren. Möglicherweise müssen Sie immer noch zwischen den Plattformen hin- und herwechseln, aber die Integrationen von Zoom werden Ihre Arbeitsabläufe definitiv rationalisieren.

4. KI

Über Zoom

Der Zoom AI Companion ist ein neues Feature, das es in sich hat. Bitten Sie die Zoom KI um:

Verarbeiten Sie Aufnahmen mit Analysen, Themenindikatoren und intelligenten Kapiteln

Erzeugen Sie meeting-Agenden und Zusammenfassungen

Metriken für Präsentationen abrufen

Automatisches Übersetzen von 32 Sprachen

Chat-Antworten schreiben

Zusammenfassen von Chat Threads

Schreiben von E-Mails und Ereignisbeschreibungen für Zoom Events

Whiteboard-Inhalte erstellen

Der KI Companion von Zoom ist in allen kostenpflichtigen Plänen von Zoom kostenlos, also warum nicht einmal ausprobieren?

Zoom Preise

Basic: Free

Free Pro: $13,33/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$13,33/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business: $18,33/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$18,33/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business Plus: $22,49/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$22,49/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise auf Anfrage

Was ist Loom?

Loom

ist vor allem als Tool für die Bildschirmaufzeichnung bekannt, hat aber eine Reihe hilfreicher Features hinzugefügt, die Teams an entfernten Standorten schätzen werden. Mit Loom nehmen Sie Videos Ihres Bildschirms auf - optional mit Webcam-Aufnahmen - und generieren einen Link, den Sie sofort mit Ihrem Team, Ihren Clients und anderen freigeben können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Videokonferenzplattformen wie Zoom ist Loom asynchron, d. h. Sie interagieren nicht in Echtzeit mit anderen Teilnehmern.

Loom Features

Mit Loom können Sie zwar keine Live-Meetings abhalten, aber diese Plattform ist dennoch eine beliebte Wahl, wenn es darum geht, Anweisungen, Feedback oder Erklärungen freizugeben, die sich der Empfänger immer wieder ansehen kann. Werfen wir einen Blick unter die Haube und sehen wir uns die beliebtesten Features von Loom an.

1. Bildschirmaufzeichnungen

Über

Loom

Das wichtigste Feature von Loom ist die Möglichkeit, Folgendes aufzuzeichnen und freizugeben

bildschirmaufnahmen

mit nur wenigen Klicks. Da Sie sowohl Ihren Bildschirm als auch Ihre Webcam aufzeichnen können, ist es mit Loom ein Leichtes, ein persönliches, ansprechendes asynchrones Erlebnis zu schaffen. Sie können sogar Aufgaben, Handlungsaufforderungen, Kommentare und Emojis einfügen, um Videos noch ansprechender zu gestalten.

Ehrlich gesagt, ist die kostenlose Version von Loom ziemlich robust. Wenn Sie ein einfaches Tool für Bildschirmaufnahmen suchen, ist es sowohl für Einzelpersonen als auch für kleine Teams geeignet. Natürlich können Sie auch mehr bezahlen, wenn Sie erweiterte Features wünschen, aber die

free screen recording tool

ist ein großes Verkaufsargument.

Loom ist auch über eine Desktop-App, eine mobile App oder eine Chrome-Erweiterung verfügbar, so dass Sie kostenlos aufzeichnen und Infos freigeben können, wo immer Sie arbeiten möchten.

Wie Zoom bietet auch Loom hochwertige, unternehmensgerechte Sicherheit. Sie können die Einstellungen für die Datenspeicherung und den Datenschutz benutzerdefinieren sowie Single-Sign-On und andere Sicherheitsmaßnahmen einrichten.

2. Bearbeitung und Personalisierung

Über Loom

Wenn Ihre Aufnahme nicht gleich beim ersten Mal perfekt geworden ist, ist das kein Problem. Loom ist vollgepackt mit Bearbeitungsfunktionen, mit denen Sie Patzer entfernen, Clips zusammenfügen oder sogar das Video mit Logos und Miniaturansichten benutzerdefinieren können. Mit dem Feature "Edit by Transcript" können Sie Videos sogar wie schriftliche Dokumente bearbeiten, was viel Zeit spart.

3. Integrationen

Wer hat schon Zeit, Google Docs zu verlassen, einen Loom aufzunehmen und ihn dann wieder in Ihre PM-Lösung einzufügen? Niemand will das zu erledigen, also nutzen Sie die Integrationen von Loom, um Looms mit nur wenigen Klicks einzubetten oder für Ihre Kollegen freizugeben.

4. KI

Über Loom

Loom ist auch auf den KI-Zug aufgesprungen und macht schneller zu arbeiten und einfacher. Mit Loom KI erstellen Benutzer Titel und Zusammenfassungen mit einem einzigen Klick. Die KI erstellt ein Video-Transkript und analysiert es, um:

E-Mails zu schreiben

Automatisch CTAs einbetten

Füllwörter und unangenehme Pausen zu entfernen

Automatisches Generieren von Aufgaben aus Transkripten oder meeting-Notizen

Einen Loom in personalisierte Varianten umwandeln

Übersetzen Sie mehr als 50 Sprachen

Der Nachteil ist, dass die KI von Loom nicht in Ihrem monatlichen Abonnement enthalten ist. Loom berechnet für den KI-Zugang 4 $/Monat pro Benutzer, die jährlich abgerechnet werden. 🤖

Loom Preise

Starter: Free

Free Geschäft: $12.50/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$12.50/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Loom vs. Zoom : Features im Vergleich

Zoom und Loom werden gerne in einen Topf geworfen, aber sie sind nicht ganz dasselbe. Der größte Unterschied besteht darin, dass Zoom eine synchrone Plattform ist, auf der alle Interaktionen in Echtzeit stattfinden, während Loom eine asynchrone Plattform ist, auf der Sie Nachrichten im Voraus aufzeichnen, sie bearbeiten und für Ihr Team freigeben.

Aber das sind nicht die einzigen Unterschiede. Vergleichen wir die Features von Loom und Zoom, um zu sehen, wo jede Lösung glänzt.

AI

Sowohl Zoom als auch Loom bieten KI-gestützte Features, die sich jedoch in ihrem Nutzen und ihren Kosten unterscheiden. Zoom KI übersetzt 32 Sprachen, während Loom über 50 Sprachen zu erledigen vermag. Zoom und Loom KI erstellen beide E-Mails, schreiben Chats und generieren Metriken.

Hier müssen wir jedoch Loom den Vorzug geben. Die Fähigkeit der KI, Füllwörter zu entfernen, personalisierte Nachrichten aus einem einzigen Video zu erzeugen und Aufgaben zu erstellen, macht sie wertvoller als die KI von Zoom. Der Zugriff auf die KI von Loom ist zwar kostenpflichtig, aber viele Benutzer sagen, dass es das Geld wert ist.

Gewinner: Loom

Wir wissen bereits, dass Zoom besser für Live Video Meetings geeignet ist, während Loom besser für Bildschirmaufnahmen geeignet ist. Beide bieten Tools für Engagement und Zusammenarbeit, wenn auch für unterschiedliche Zwecke. Es kommt also darauf an, welche Features am besten zu Ihrem Arbeitsstil passen. 🛠️

Zoom bietet interaktive Tools wie Whiteboards, Umfragen und Breakout-Räume, die sich perfekt für die Einbindung von Zuschauern in Echtzeit-Meetings eignen. Loom erleichtert die Einbindung, aber hauptsächlich durch Kommentare, Reaktionen und aufgezeichnetes Feedback. So haben die Benutzer Zeit, in ihrem eigenen Tempo mit den Inhalten zu interagieren. Das ist ideal für alle, die Angst davor haben, einen Fehler zu machen

Zoom-Knigge

fehltritt.

Keine der beiden Optionen ist besser als die andere; es hängt nur von Ihrem Anwendungsfall ab und davon, was Sie mit dem tool zu erledigen wünschen.

Gewinner: Zoom für Live-Zusammenarbeit; Loom für asynchrone Arbeit oder dokumentiertes Feedback

Preisgestaltung

Wenn wir nur den Preis betrachten, ist Zoom teurer als Loom. Die Pro-Stufe ist etwa 1 $ teurer als Loom. Wenn Sie jedoch das Add-On für KI von Loom in Höhe von 4 $/Monat pro Benutzer bezahlen, ist Zoom billiger.

Da Zoom und Loom zwei verschiedene Funktionen erfüllen, ist dies nicht gerade ein Vergleich, bei dem man Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Beide Tools bieten kostenlose Pläne an. Probieren Sie also beide Plattformen aus, um die beste Lösung zu finden.

Letztendlich scheint Loom jedoch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, wenn man die höheren Kosten der Business- und Business Plus-Pläne von Zoom berücksichtigt.

Gewinner: Loom

Zoom vs Loom on Reddit

Zoom und Loom haben ihre Vor- und Nachteile. Wir empfehlen, auf die täglichen Benutzer zu hören, um herauszufinden, welche Plattform für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist. Ein Reddit Benutzer war der Meinung, dass Loom den Kundensupport grundlegend verändern würde: "Ich habe gerade meinem ganzen Team ein Loom Abonnement geschenkt. Ich denke, es ist ein großartiges Tool, um mit Kunden auf eine neue Art und Weise zu kommunizieren."

Doch nicht jeder ist von Loom begeistert. Ein anderer Benutzer auf Reddit meint: "Bin ich der Einzige, der Loom verachtet? Warum muss ich meine Kopfhörer ausgraben und mir ein Video ansehen, in dem du etwas beschreibst, was du leicht mit einem einzigen Satz hättest sagen können? Oder bin ich einfach zu alt, um es zu verstehen?"

Business-Benutzer bevorzugen Zoom für synchrone Kommunikation, insbesondere im Vergleich zu Lösungen wie Microsoft Teams. Ein Benutzer sagte , "Zoom funktioniert im Gegensatz zu Teams einfach. Wir arbeiten seit 3 Jahren mit Zoom und haben nicht ein einziges Mal ... ein Ticket oder eine Anfrage von einem Benutzer erhalten, um mit Zoom zu helfen. Wir verwenden auch ihr Telefonsystem, also ist es die alles in einer App", sagten sie, "super hilfreich für unsere Benutzer."

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Loom vs. Zoom

Zoom und Loom sind nicht ohne Grund so beliebt, aber diese Kommunikationstools können nicht alles abdecken. Zoom verfügt nicht über ein umfassendes Projektmanagement, während Loom in Sachen Kommunikation und Engagement noch hinterherhinkt.

ClickUp ist die einfache Antwort auf die Debatte zwischen Zoom und Loom. Wir erledigen nicht nur

mit tools wie Zoom integrieren

aber wir unterstützen auch die durchgängige Zusammenarbeit an einem einzigen Ort. Endlich eine All-in-One-Lösung für die Planung, Kommunikation und Ausführung von Arbeit.

Einfache Bildschirmaufzeichnungen

Mit Clip by ClickUp können Sie Bildschirmaufnahmen freigeben, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting erforderlich ist

ClickUp bietet keine nativen Videokonferenzen an, aber wir arbeiten mit Plattformen wie Zoom zusammen, um die Planung von Live-Video-Chats mit Ihren Mitarbeitern zum Kinderspiel zu machen.

Allerdings ist die

ClickUp Clip

feature ersetzt problemlos Lösungen wie Loom. Nehmen Sie Ihren Bildschirm oder Ihre Browser-Registerkarte auf, fügen Sie Ihre Stimme mit Ihrem Mikrofon hinzu, geben Sie die Videos sofort für Ihre Kollegen frei und erstellen Sie Aufgaben aus den Aufnahmen. Da ClickUp in erster Linie eine Projektmanagement-Lösung ist, fügen Sie Nachrichten mit einem Klick Kontext hinzu.

All-in-One-Zusammenarbeit

Bringen Sie die Team-Kommunikation mit ClickUp Chat in einem Space zusammen und geben Sie Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Wir lieben Zoom, aber ein Großteil der heutigen Workflows findet asynchron statt. ClickUp unterstützt

asynchrone Kommunikation

mit

Ansicht des Chats

mit der Sie den gesamten Chat-Verlauf für ein einzelnes Projekt oder eine einzelne Aufgabe abrufen können - Sie müssen nie wieder zwischen Slack und Ihren Aufgaben hin und her wechseln. Für visuelle Kollaborateure,

ClickUp Whiteboards

unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit für Brainstorming, Prozessabbildung und vieles mehr.

Zeitsparendes KI tool

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

ClickUp AI

ist das KI-Tool, das sie alle ersetzt. Sagen Sie unserer KI, was Ihre Rolle ist, und sie wird Ihnen benutzerdefinierte Vorschläge machen, um Ihnen die meiste Zeit zu sparen. Sie dient nicht nur als hilfreicher Chatbot für die Suche nach Personen, Aufgaben und Dokumenten in ClickUp, sondern die KI automatisiert auch Übergaben, erstellt Vorlagen, generiert Transkripte und mehr.

Videos freigeben in ClickUp in kürzerer Zeit

Zoom-Videos eignen sich hervorragend, um persönliche Unterhaltungen online zu imitieren, während Fachleute Loom-Videos nutzen, um Feedback in digitalen Workspaces freizugeben. Beide Tools haben ihre Zeit und ihren Platz, sind aber alles andere als perfekt.

Sparen Sie mehr Zeit und hören Sie auf, zwischen Kommunikationsplattformen hin und her zu wechseln. ClickUp lässt sich mit Zoom integrieren, um Videonachrichten in Echtzeit zu übermitteln, und bietet einfache Aufzeichnungen mit nur einem Klick, die jedem Projekt mehr Kontext verleihen.

Machen Sie eine Testfahrt mit ClickUp und überzeugen Sie sich selbst von unseren Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace

