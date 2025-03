Die 13 wichtigsten Software-Engineering-Trends für das Jahr 2025

Es wird erwartet, dass der Umsatz mit Software im Jahr 2024 das Niveau vor der Pandemie übersteigt und einen Wert von fast 700 Milliarden Dollar . Auch die Zahl der Softwareentwickler weltweit wird auf 28,7 Millionen Dollar bis zum Jahresende.

Dies ist nicht überraschend, da Software die Grundlage für alle technologischen Fortschritte ist, die unser digitales Leben heute bestimmen.

Außerdem stehen die Geschäfte angesichts knapper werdender Budgets und steigender Kundenerwartungen unter dem Druck, ihre Ziele effizienter zu erreichen, und gute Software ist dafür entscheidend.

Dieser Blogbeitrag befasst sich mit den wichtigsten Software-Engineering-Trends im Jahr 2024. Beginnen wir jedoch mit einer Übersicht darüber, wo die Branche heute steht.

Der aktuelle Stand der Softwareentwicklungsbranche

Der Technologiesektor wurde im Jahr 2023 von einigen prominenten Trends in der Softwarebranche dominiert, die massive Veränderungen in diesem Space aufzeigten.

Instanzen der generativen KI wurden zum Mainstream, und hochkarätige Cyberangriffe weltweit rückten Cybersicherheit und Datenschutz in den Fokus. Auch die Blockchain-Branche erlebte einen tiefgreifenden Wandel, und SaaS-Unternehmen haben sich weiter ausgebreitet.

Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs haben viele Geschäfte weltweit die Bedeutung der digitalen Transformation erkannt und ihre Software- und Technologiebudgets deutlich erhöht.

Es werden fortschrittliche Softwarelösungen gesucht und entwickelt, und dieser Trend wird sich bis 2024 nur noch weiter verstärken.

Auch die Welt des Software-Engineering erfährt mit der Einführung von generativen KI-Codelösungen , die Betonung einer auf den Benutzer ausgerichteten Entwicklung und die Zunahme von Low-Code/No-Code-Plattformen. Agile Prinzipien sind heute wichtiger denn je.

Heute nutzen wir KI-gestützte Tools und No-Code-Plattformen in der gesamten Entwicklungspipeline, von der Code-Generierung über die Fehlerbehebung bis zur Softwarebereitstellung.

13 Software-Engineering-Trends für 2024

Hier ist unsere Meinung zu den Top-Trends im Softwarebereich, die die Form der Entwicklung, Bereitstellung und Interaktion mit Technologie in diesem Jahr bestimmen werden.

1. Sicherheitsbedenken bei der Softwareentwicklung nehmen zu

Bei der Software-Entwicklung stehen Flexibilität, Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit auf Kundenwünsche im Vordergrund, indem von traditionellen, starren Zyklen auf agile Methoden umgestellt wird.

Außerdem verändert die Integration von KI in den Entwicklungsprozess die Art und Weise, wie Entwickler Anwendungen codieren, testen und bereitstellen. Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) automatisieren Routineaufgaben, verbessern die Code-Qualität und sagen potenzielle Probleme voraus.

Cyber-Bedrohungen nehmen zu, da Software in allen Sektoren immer mehr in den täglichen Betrieb integriert wird. Das macht Sicherheit zu einer unverzichtbaren Investition in diesem Zusammenhang, da Softwaresysteme vor unbefugtem Zugriff und Datendiebstahl geschützt werden müssen.

Es gibt Untersuchungen, die diese Behauptung untermauern. Nahezu 4.200 Cyberangriffe wurden berichtet jeden Tag seit der COVID-19-Pandemie gemeldet. Nach Angaben von Verizon handelte es sich bei 24 % aller Sicherheitsverletzungen im Jahr 2023 um Ransomware-Angriffe, die auf Windows-basierte ausführbare Dateien oder dynamische Link-Bibliotheken in Software abzielten. Eine andere Studie zur Cybersicherheit besagt, dass 48% der Geschäfte berichten von einer Zunahme der Cyberangriffe im Vergleich zum Vorjahr.

Die Cyber-Versicherung hat ihren Wert bei der Reaktion auf die sich ständig verändernde Bedrohungslandschaft in den letzten Jahren unter Beweis gestellt prämien in den USA sprunghaft angestiegen sind um 50 % im Jahr 2023. Dieser Markt wird den Prognosen zufolge von 10,3 Mrd. $ im Jahr 2023 auf 17,6 Milliarden Dollar bis 2028 .

Um sich für eine Cyberversicherung zu qualifizieren oder günstigere Prämien zu erhalten, müssen Businesses nachweisen, dass sie die Best Practices der Branche im Bereich der Cybersicherheit einhalten.

Dazu gehören sichere Code-Praktiken, regelmäßige Sicherheits-Audits, Verschlüsselung und die Einhaltung von Standards wie ISO 27001 oder dem NIST-Framework.

Der Anstieg der Cyberkriminalität hat auch zu einer strategischen Verlagerung hin zur Konsolidierung von Software-Tools geführt. Businesses bevorzugen heute weniger, dafür aber sicherere Tools zur Verwaltung ihrer Abläufe, um die Angriffsfläche zu verringern, die mehrere Lösungen bieten können.

All-in-One-Plattformen, wie zum Beispiel Lösungen wie ClickUp bieten integrierte Funktionen, die den Betrieb rationalisieren und die Sicherheit erhöhen, indem sie die Komplexität und die Schwachstellen beim Jonglieren mit mehreren Systemen minimieren.

2. Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Softwareentwicklung

KI ist kein Modewort mehr, sondern ein integraler Bestandteil unseres Lebens, insbesondere in der modernen Softwareentwicklung. Die KI-Technologie hat branchenübergreifend neue Standards für Leistung und Business-Effizienz definiert, von automatisierten Code-Reviews bis hin zu prädiktiven Algorithmen.

Ein Beispiel:

In der pharmazeutischen Forschung beschleunigt KI den Prozess der Arzneimittelentdeckung, indem sie die Wirksamkeit von Wirkstoffen vorhersagt, was zu schnelleren Entwicklungszyklen führt

KI sagt die Lagerbestände voraus, die erforderlich sind, um die Nachfrage in der Produktion zu befriedigen, den Bestand zu optimieren und die Verschwendung zu verringern

Auf dem Feld der Bildung kann KI die Benotung bestimmter Aufgaben automatisieren, so dass sich die Lehrkräfte auf den Unterricht konzentrieren können

Generative KI, ein wachsender Markt

Einer der bemerkenswertesten Durchbrüche des Jahres 2022 war die generative KI in Form von ChatGPT, die uns die KI-gesteuerte Generierung von Bildern, Texten und Codes ermöglicht hat. Der Einsatz generativer KI wird auch in Zukunft einer der wichtigsten Trends im Software-Engineering sein, da ChatGPT und andere Plattformen in Zukunft immer ausgefeiltere Versionen auf den Markt bringen werden.

Mehr Geschäfte setzen KI ein

Wussten Sie schon, dass Die Zahl der KI-Patentanmeldungen um 34 % gestiegen ist jährlich seit 2000? Dies deutet darauf hin, dass neben den Forschungs- und Analyseeinrichtungen auch andere Branchen kI in ihre Geschäftsstrukturen integrieren werden auf der ganzen Welt auf die eine oder andere Weise.

Darüber hinaus wächst das Interesse an ethischer KI, um sicherzustellen, dass sich KI-Systeme in der digitalen Welt ethisch korrekt verhalten.

KI-gestütztes Projektmanagement rückt in den Mittelpunkt

Projektmanagement-Software rationalisiert Arbeitsabläufe, verbessert die Entscheidungsfindung und optimiert die Ergebnisse von Projekten.

Komplexe technische Projekte mit ClickUp organisieren

Darüber hinaus können Sie die Entwicklung und Dokumentation von Apps mit KI-gestützte tools zur Erstellung von Produktideen, Roadmaps und Aufgaben für das Team beschleunigen. Es kann auch automatische Updates und StandUps erstellen, Unterhaltungen transkribieren, lange Anforderungsdokumente zusammenfassen und vieles mehr!

Mit Hilfe von ClickUp Docs können Sie Ihre Produktanforderungen in einer eingebetteten Listenansicht darstellen

Mit der Zunahme von KI-Anwendungsfällen und dem Druck, mit der Nachfrage nach KI-basierten Diensten und Tools Schritt zu halten, wird einer der wachsenden Software-Engineering-Trends darin bestehen, dass sich Geschäfte auf No-Code projektmanagement und KI-Entwicklung tools für mindestens 30% der Automatisierungsinitiativen bis Ende 2024.

3. Serverloses Computing und Microservices verstärken die Dominanz des Cloud-Computings

Cloud Computing bezieht sich auf IT-Ressourcen, die über das Internet in einer On-Demand-Kapazität bereitgestellt werden.

Es ermöglicht den Benutzern, einen freigegebenen Pool von Speichern, Servern, Datenbanken, Analysen usw. nach Bedarf zu nutzen, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur direkt verwalten zu müssen.

Einer der wichtigsten Trends im Software-Engineering war in den letzten Jahren die exponentielle Zunahme der Cloud-Nutzung, wobei Amazon Web Services eine Vorreiterrolle spielte. Mit einem Marktanteil von 32% bietet das Unternehmen skalierbare, flexible und erschwingliche Hochleistungs-Computing-Services für den öffentlichen Sektor, KMUs, Startups und Unternehmen an.

Die Auswirkungen von Cloud Computing auf die Softwareentwicklung sind immens

Cloud-Technologien haben Geschäften aller Größen geholfen, zu experimentieren, zu schwenken und zu skalieren, wie es zuvor nur großen Unternehmen mit riesigen Budgets möglich war.

Zu den Vorteilen von Cloud Computing gehören folgende:

Durch Cloud Computing entfallen die Kosten, die normalerweise für Netzwerkausrüstung, physische Server und Speicherlösungen anfallen. Mit einem Pay-as-you-go-Modell zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.

Die Flexibilität von Cloud-Ressourcen bedeutet auch, dass Sie mit verschiedenen Konfigurationen, Architekturstilen und Technologien (KI und ML) experimentieren können, ohne das Risiko von Fehlinvestitionen einzugehen.

Sie können Ihre Anwendungen je nach Bedarf schnell nach oben oder unten skalieren, ohne in physische Hardware zu investieren. Diese Elastizität hilft, unterschiedliche Workloads effizient zu bewältigen.

Das Wachstum des Cloud Computing gehört zu den wichtigsten Software-Engineering-Trends in diesem Jahr; der globale Cloud Computing-Markt wird die Zahl der in diesem Bereich tätigen Unternehmen übertreffen $1,266.4 Milliarden bis 2028. Aufbauend auf dem Potenzial der KI wird die Abhängigkeit vom Cloud Computing im Jahr 2024 mit einer Reihe von entscheidenden Entwicklungen weiter zunehmen:

Drei Entwicklungen, auf die Sie sich freuen sollten:

a. Serverloses Computing

Serverloses Computing bietet Backend-Dienste auf Basis der Nutzung an und entlastet Entwickler von der Verantwortung für die Verwaltung von Servern und anderer Infrastruktur.

Es ist hilfreich für die Erstellung und Bereitstellung kosteneffizienter, agiler, Cloud-nativer Anwendungen auf skalierbare Weise. Alle führenden Cloud-Service-Plattformen - AWS, Google, Microsoft Azure und IBM - bieten heute serverlose Plattformen an. Einer der aufkommenden Software-Engineering-Trends in den kommenden Jahren wird die Verbreitung des serverlosen Computings sein.

Zu erledigen ist jedoch, dass mit der Ausbreitung des serverlosen Computings auch die Instanzen von Sicherheitsverletzungen zunehmen. Die IT-Branche hat daher begonnen, die neuesten Technologien und unabhängigen Dienste für Schwachstellentests zu nutzen.

Fortschrittliche Tools wie PureSec, Aqua und Snyk setzen sich durch, um Schwachstellen und Sicherheitsverletzungen in serverlosen Apps zu verhindern.

b. Microservices

Die Microservices-Architektur ist ein grundlegendes Konzept des Cloud-Computing. Es legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Anwendungen als eine Sammlung kleiner, autonomer Dienste, von denen jeder seinen eigenen Prozess ausführt und mit leichtgewichtigen Mechanismen kommuniziert, häufig einer HTTP-Ressourcen-API.

Dieses Designprinzip passt perfekt zu den Anforderungen an Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz von Cloud-Umgebungen.

microservices-Cloud-Architektur: Ein wachsender Trend in der Softwareentwicklung _via Juniper.net Sie nutzen die Möglichkeiten der Cloud, um Systemkomponenten dynamisch über verschiedene Server und Regionen zu verteilen und so die Ausfallsicherheit, Fehlertoleranz und globale Verfügbarkeit des Systems zu verbessern.

Dieser Architekturstil erleichtert eine schnelle, schrittweise Entwicklung und Bereitstellung und ermöglicht es den Geschäften, sich für das Pay-as-you-go-Modell der Cloud zu entscheiden, um die Betriebskosten zu optimieren und die Ressourcen effizient zu verwalten.

c. Hybride und Multi-Cloud-Entwicklung

Die Zeiten, in denen es nur eine Cloud-Lösung für alle gab, sind längst vorbei. Businesses können jetzt die optimalen Cloud-Ressourcen für bestimmte Workloads auswählen, Redundanzen reduzieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Bindung an einen bestimmten Anbieter verringern - dank der zunehmenden Trends im Software-Engineering von hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

Während ein hybrides Cloud-Modell eine Mischung aus privaten und öffentlichen Cloud-Services umfasst, beinhaltet ein Multi-Cloud-Modell zwei oder mehr öffentliche Cloud-Services. Sie ermöglichen es den Geschäften, ihre IT-Infrastruktur entsprechend ihren aktuellen Bedürfnissen und Zielen zu benutzerdefinieren.

hybride und Multi-Cloud-Umgebungen über XorlogicsDie Forschung zeigt dass im Jahr 2024 die Interoperabilität und Portabilität von Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen 45 % erreichen wird, wodurch die Kosteneffizienz verbessert, das Risiko verringert und die Flexibilität um 75 % erhöht wird.

4. Der Aufstieg von Low-Code- und No-Code-Plattformen demokratisiert die Erstellung von Software

Der Wechsel vom traditionellen Wasserfallmodell zur iterativen agilen Softwareentwicklungsmethodik war ein Paradigmenwechsel in der Branche. Dennoch kann der Prozess aufgrund von Problemen wie dem Mangel an ausgebildeten Entwicklern immer noch Rückschläge und Verzögerungen erleiden.

Um diese Lücke zu schließen und die Softwareentwicklung agiler, flexibler und zukunftssicherer zu machen, haben sich Innovationen und neue Trends im Software-Engineering durchgesetzt.

Wir sprechen von Low-Code- und No-Code-Plattformen - verschiedene software-Entwicklungs-Tools die die Erstellung von Anwendungen vereinfachen sollen.

Low-Code-Plattformen, einer der aufregendsten Trends im Software-Engineering, erfordern nur minimalen Code für die Erstellung innovativer Softwareanwendungen. Sie ermöglichen die Verwendung von grafischen Benutzeroberflächen und Konfigurationen anstelle der traditionellen, von Hand geschriebenen Computerprogrammierung.

Nicht-technische Benutzer können jetzt Apps mit Low-Code-Entwicklung erstellen, ohne Code zu schreiben, indem sie Drag-and-Drop-Komponenten und modellgesteuerte Logik über eine visuelle Schnittstelle verwenden. Im Jahr 2024 werden die kombinierten Vorteile von Low-Code- und No-Code-Plattformen die Softwareentwicklung weiter revolutionieren:

Durch die Minimierung des Bedarfs an spezialisierten Code-Fähigkeiten können Sie die Kosten für die Einstellung erfahrener Entwickler einsparen

Unternehmen können sich schnell an Marktveränderungen oder interne Anforderungen anpassen, indem sie Apps schnell aktualisieren oder neue Apps erstellen, um neue Anforderungen zu erfüllen

Diese Plattformen verfügen über integrierte Compliance- und Sicherheits-Features, die sicherstellen, dass die Apps die Branchenstandards und -vorschriften erfüllen

Dank der zugrundeliegenden Cloud-Infrastruktur und den Prinzipien des modularen Designs lässt sich die mit diesen Technologien erstellte Software leicht skalieren, um wachsende Benutzerzahlen zu bewältigen

Integration von Funktionen zur Automatisierung robotergestützter Prozesse (RPA) in Low-Code- und No-Code-Plattformen

RPA automatisiert sich wiederholende und alltägliche Aufgaben, und dieser Markt wird den Prognosen zufolge bis zu 30,85 Milliarden Dollar bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 38,2 % zwischen 2024 und 2030.

Die Integration von RPA in Low-Code/No-Code-Plattformen kann eine schnelle und konforme Digitalisierung in schnelllebigen Branchen ermöglichen.

5. DevSecOps integriert die Sicherheit in den Zyklus der Entwicklung als neue Norm

DevSecOps, kurz für Development, Security und Operations, ist ein Ansatz für Kultur, Automatisierung und Plattformdesign, der Sicherheit in jeder Phase des Softwareentwicklungslebenszyklus integriert.

Im Jahr 2024 müssen Sie DevSecOps aufgrund der zunehmenden Komplexität und Raffinesse von Cyber-Bedrohungen Priorität einräumen.

Traditionelle DevOps-Prozesse beruhen weitgehend auf der agilen Philosophie, die auf kontinuierliche Integration und Bereitstellung setzt, um die team-übergreifende Zusammenarbeit .

Gemeinsame Ausarbeitung von Ideen für Meetings außerhalb des Unternehmens durch Erstellen von ClickUp Dokumente mit Echtzeit-Bearbeitung

Die Testphase am Ende des Zyklus der Softwareentwicklung umfasste jedoch nicht immer die notwendigen Sicherheitspraktiken, wodurch das Endprodukt Datenlecks, Problemen mit Berechtigungen, unsicheren Plugins und anderen schwerwiegenden Schwachstellen ausgesetzt war.

DevSecOps entschärft dieses Problem und versetzt Sie in die Lage, Sicherheitsprobleme im Code in Echtzeit zu beheben. Das Ergebnis ist ein standardmäßig sicheres Produkt und eine vollständige Nachvollziehbarkeit seiner Entwicklung.

Mit dem Aufkommen der generativen KI können DevSecOps-Teams zudem problemlos mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-nativen Apps Schritt halten und so die digitalen Werte in einer zunehmend vernetzten Welt schützen.

6. Progressive Web Apps (PWAs) und Microservices revolutionieren die Skalierbarkeit des Webs

PWAs, die 2015 eingeführt wurden, sind auch heute noch wichtig und definieren die Standards für die Entwicklung und Bereitstellung von Webanwendungen neu.

PWAs sollen auf jeder Plattform funktionieren, die einen standardkonformen Browser verwendet, und sind Anwendungssoftware, die über das Web bereitgestellt und mit HTML, CSS und JavaScript erstellt wird. Man kann sie sich als eine Mischung aus Websites und plattformspezifischen Apps vorstellen.

PWAs bieten Benutzern ein App-ähnliches Erlebnis mit Features wie Offline-Verfügbarkeit, Push-Benachrichtigungen und Zugriff auf die Gerätehardware. Sie können auch native Gerätefeatures wie Zahlungsmethoden, Kameras und biometrische Daten integrieren.

PWAs finden einen branchenspezifischen Zweck

Im Laufe der Jahre haben sich PWAs zur ersten Wahl für die Headless Front-End-Entwicklung von eCommerce- und Unternehmensanwendungen entwickelt.

Dieser Trend wird vor allem durch die Flexibilität und das Benutzererlebnis dieser Apps vorangetrieben, was sie zu einer attraktiven Option für Geschäfte macht, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten. Sie helfen den Unternehmen, die Serverlast und die Entwicklungskosten zu senken, und die Benutzer mögen sie, weil sie leichter sind als native Apps und eine bessere Benutzerfreundlichkeit bieten.

Andererseits bietet die dezentralisierte und manipulationssichere Natur der Blockchain-Technologie eine robuste Sicherheitsebene für PWAs, die intelligente Verträge und unveränderliche Aufzeichnungen ermöglicht und die Identitätsüberprüfung sicherstellt.

Es wird auch erwartet, dass PWAs ihre Entwicklung beschleunigen könnten, wenn Blockchain-Technologien stärker auf den Benutzer ausgerichtet werden.

Microservices in der PWA-Entwicklung gewinnen an Schwung

Da sich die Softwareindustrie in Richtung modularer, serviceorientierter Architekturen bewegt, müssen PWA-Entwickler den Microservices-Ansatz für die Erstellung, den Einsatz und das Testen der Apps übernehmen und direkt von der Elastizität und der verteilten Natur der Cloud profitieren.

Da jeder Dienst in der Anwendung unabhängig gehandhabt wird, ist es einfacher, der PWA neue Updates oder Features hinzuzufügen. Änderungen an einem Microservice wirken sich nicht direkt auf andere aus, so dass die sich entwickelnden Anforderungen des modernen Benutzers schnell erledigt werden können.

7. Internet der Dinge (IoT) und Edge Computing führen zusammen, um intelligentes Wohnen neu zu definieren

IoT bezieht sich auf das Netzwerk physischer Objekte oder "Dinge", die mit Sensoren, Software und anderen neuen Technologien ausgestattet sind und über das Internet mit anderen Geräten und Systemen verbunden sind und Daten austauschen.

Das IoT hat sich in den letzten zehn Jahren von rein akademischen Diskussionen zu praktischen Anwendungen in verschiedenen Branchen entwickelt - vom Gesundheitswesen über die Landwirtschaft bis hin zu Fertigung und Bildung. Nach Angaben von Mordor Intelligence wird der Wert des IoT-Technologiemarktes auf 1,39 Billionen Dollar bis 2026.

Kommerzialisierung der Smart-Home-Technologien

Im Jahr 2024 wird die IoT-Automatisierung des Hauses dafür sorgen, dass das Haus ultra-intelligent und effizienter wird und besser auf die Bedürfnisse seiner Bewohner eingeht.

Bis zum Ende dieses Jahres wird es über 207 Milliarden verbundene Geräte weltweit, und ein großer Teil davon werden Haushaltsgeräte sein.

hier sind einige Gründe, warum Software-Ingenieure die IoT-Entwicklung zur Kenntnis nehmen sollten:_

a. Nachhaltiges IoT wird zirkulär

Es gibt eine wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und energieeffizienten Lösungen für die Automatisierung des Hauses. Sie können IoT-Geräte bauen, die erneuerbare Energiequellen nutzen, und damit potenziell neue Märkte und Kundenkreise erschließen.

b. Fortschritte beim Edge-Computing

Edge-Computing-Technologien verarbeiten und analysieren IoT-Daten an dem Speicherort, an dem sie erfasst werden, anstatt die Daten zur Verarbeitung in die Cloud zu schicken. Dadurch werden Verzögerungen minimiert und die Reaktionsfähigkeit verbessert.

Da die Zahl der IoT-Geräte in den Haushalten steigt, wird der Bedarf an Echtzeitverarbeitung und reduzierten Latenzzeiten an erster Stelle stehen.

Sie sollten die Integration von Edge Computing in die IoT-Architektur in Betracht ziehen, insbesondere für Apps, die sofortiges Feedback benötigen, wie Notfallwarnungen oder Sicherheitssysteme.

Mit der zunehmenden Verbreitung der Automatisierung zu Hause sollten Sie vorrangig robuste Sicherheitsmaßnahmen implementieren, einschließlich einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und regelmäßiger Software-Updates, um Benutzer vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Stellen Sie sicher, dass IoT-Geräte den Datenschutzgesetzen entsprechen, wie z. B. der GDPR in Europa.

8. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) verschieben die Grenzen der Benutzererfahrung

Während AR die reale Welt mit digitalen Inhalten überlagert, um eine neue Wahrnehmung der Realität zu schaffen, schafft VR eine völlig immersive virtuelle Umgebung, die die reale Welt ersetzt.

Die wachsende Beliebtheit beider Technologien erfordert neue Softwareentwicklungsfähigkeiten, um durch ausgefeilte Grafiken und haptische Rückkopplungsmöglichkeiten tiefgreifende Erlebnisse zu schaffen.

AR/VR verbessern die Zusammenarbeit im Produktlebenszyklus-Management

Die primären Ziele der digitalen Fertigung sind klar: Verbesserung der Qualität, Optimierung der Bedienbarkeit und Minimierung der Lieferzeiten. Im Jahr 2024 werden AR/VR-Technologien zum Dreh- und Angelpunkt, um diese Ziele zu erreichen.

Zum Beispiel kann AR den Arbeitern am Fließband helfen, indem sie digitale Arbeitsanweisungen auf physische Komponenten überlagern. Auf diese Weise können sie potenzielle Änderungen und Verbesserungen visualisieren, was eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht.

VR ermöglicht es geografisch verstreuten Teams, in einem freigegebenen virtuellen Space zu gehen, zu sprechen und zu arbeiten, was ein sofortiges Feedback in Echtzeit fördert. Dieses Konzept wird als Immersion bezeichnet, also das Gefühl, in einer nicht-physischen Welt physisch anwesend zu sein.

AR/VR-Technologien finden branchenübergreifend Anwendung

Obwohl die AR/VR-Technologien nicht ohne Herausforderungen sind, wie z. B. die Kosten für die Hardware und die Notwendigkeit einer breiten Akzeptanz, sind ihre potenziellen Vorteile in verschiedenen Sektoren unbestreitbar. Zum Beispiel:

Chirurgen nutzen AR für die Visualisierung von Daten in Echtzeit während eines Eingriffs, indem sie wichtige Informationen wie CT-Scans direkt in den Körper des Patienten einblenden und so die Präzision und die Ergebnisse verbessern. VR-Simulationen ermöglichen es Medizinstudenten und Fachleuten, komplexe chirurgische Verfahren in einer risikofreien Umgebung zu üben.

Im Bildungsbereich kann VR Studenten an historische Schauplätze versetzen, komplexe wissenschaftliche Phänomene simulieren und praktische Erfahrungen mit virtuellen Labors bieten, wodurch das Lernen dynamischer und zugänglicher wird.

VR-Spiele bieten ein vollständig immersives Erlebnis, bei dem die Spieler direkt in die Spielumgebung eintauchen. Im Gegensatz dazu führen AR-Spiele digitale Elemente mit der realen Welt zusammen, wie die beliebten Spiele zeigen, die Spaziergänge in der Nachbarschaft zu interaktiven Abenteuern machen.

Im Tourismus ermöglicht VR den Menschen, weit entfernte Speicherorte bequem von zu Hause aus zu besuchen und bietet 360-Grad-Touren zu Sehenswürdigkeiten, Museen und Naturwundern. AR-Apps verbessern physische Reisen durch Echtzeit-Informationsüberlagerungen und Übersetzungen auf intelligenten Geräten und bereichern das Reiseerlebnis.

9. die 5G-Technologie beschleunigt das Tempo der Software-Innovation

5G ist die fünfte Generation von Mobilfunknetzen. Sie ist darauf ausgelegt, fast alles zu verbinden, von Geräten über Maschinen bis hin zu alltäglichen Objekten. Wenn 5G-Netze im Jahr 2024 an Bedeutung gewinnen, werden wir ein viel schnelleres Internet mit viel zuverlässigerer Verfügbarkeit und niedrigeren Latenzzeiten haben.

Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Softwareentwicklung, insbesondere auf die Entwicklung von Anwendungen, die weitaus komplexer und mit mehr Features ausgestattet sind als alles, was wir bisher kannten.

Auswirkungen von 5G auf die IoT-Entwicklung

mit 5G können mehr Geräte gleichzeitig verbunden werden und in Echtzeit kommunizieren, was die Bereitstellung komplexer IoT-Anwendungen in Bereichen wie Smart Cities, industrielle Automatisierung und Gesundheitsüberwachung ermöglicht.

Darüber hinaus kann die Technologie viele Verbindungen pro Quadratkilometer unterstützen und die Vervielfachung von IoT-Geräten gewährleisten.

Das Gesicht des Edge Computing verändert sich

Die geringe Latenzzeit von 5G macht es auch ideal für Edge-Computing-Apps. Da die Datenverarbeitung näher an der Datenquelle stattfindet als in einem zentralen Hub, kann die Datenanalyse in Echtzeit erfolgen, was eine wesentlich schnellere Entscheidungsfindung bei größeren Datenmengen ermöglicht.

die 5G-Technologie steigert die technischen Fähigkeiten von IoT-Systemen und bereichert das Ökosystem, indem sie die Benutzererfahrung in den Vordergrund stellt.

10. Die Auswirkungen von Blockchain gehen weit über Kryptowährungen hinaus

Die Blockchain-Technologie ist ein dezentralisiertes, verteiltes Hauptbuch, das Daten weltweit auf Tausenden von Servern speichert und es einem Netzwerk von Benutzern ermöglicht, Daten in Echtzeit zu kontrollieren und zu aktualisieren.

Die Technologie macht es einem einzelnen Benutzer schwer, die Kontrolle über das Netzwerk zu übernehmen. Blockchain stärkt das Vertrauen der Benutzer und senkt die Gesamtkosten des Betriebs.

Der Großteil des Interesses an dieser Technologie konzentriert sich auf Kryptowährungen. Sie wirkt sich jedoch auch positiv auf die Softwareentwicklung aus. In einem Forschungsartikel von Deloitte heißt es, dass sich Blockchain in der den fünf wichtigsten strategischen Prioritäten für 55 % der Unternehmen.

Dafür gibt es einen guten Grund.

Blockchain-orientierte Softwaresysteme (BOS) sind robust und sicher. Die Daten in diesen Systemen werden über Tausende von Computersystemen hinweg dupliziert und gespeichert, was die Sicherheit der Daten erhöht. Hinzu kommen die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verschlüsselung mit öffentlichen Schlüsseln, die eine weitere Sicherheitsebene für die Daten schaffen.

Akzeptanz in verschiedenen Branchen

Im Jahr 2024 wird Blockchain die Transparenz der Lieferkette weiter vorantreiben, indem sie eine unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen bietet. Auf diese Weise lassen sich die Produktion, der Versand und der Empfang von Produkten in einer Lieferkette nachverfolgen, was das Risiko verringert und die betriebliche Effizienz insgesamt verbessert.

Blockchain schützt und sichert Daten aus dem Gesundheitswesen und der Genomik und verbessert die Nachverfolgung von Krankheiten und Krankheitsausbrüchen. Die Technologie bietet auch eine sichere und fälschungssichere Möglichkeit zur Verwaltung digitaler Identitäten. Sie ist nützlich in Szenarien, die eine Identitätsüberprüfung erfordern, wie z. B. elektronische Behördendienste.

Darüber hinaus ermöglicht Blockchain Finanztransaktionen in Echtzeit und beschleunigt branchenübergreifend die Zahlungsvorgänge.

11. Neue Sprachen als Wegbereiter für die Zukunft der Programmierung

Auch wenn Entwickler nicht aufgehört haben, Allzweck-Programmiersprachen wie Java, C, Ruby und Dart zu lernen, betreten dieses Jahr einige neue Sprachen die Szene. Swift, Rust und Go sind die Neuzugänge in der leben eines Softwareentwicklers . Sie werden von den Tech-Giganten Apple, Mozilla und Google unterstützt und entwickelt.

Anwendungen, die mit diesen Sprachen erstellt werden, sind leichter zu implementieren und zu warten, liefern eine schnelle Leistung und gewährleisten eine geräteübergreifende Optimierung. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie einfacher zu erlernen und zu beherrschen sind.

TypeScript leuchtet hell

Es gibt jedoch noch eine weitere Programmiersprache, die die Aufmerksamkeit der Entwickler auf sich zieht, nämlich TypeScript.

Als Javascript-Variante mit zusätzlicher Syntax ermöglicht TypeScript die Anwendung statischer Typisierung, die Verwendung fortschrittlicher Schnittstellen und die Nutzung von Tooling-Optionen wie Typprüfung und Autovervollständigung, wodurch TypeScript ideal für die Backend-Webentwicklung ist.

Ein weiterer Grund, auf die TypeScript-Welle aufzuspringen, ist die Verbesserung der Code-Qualität. Durch das Feature der statischen Typprüfung lassen sich Fehler frühzeitig erkennen, wodurch die Codebasis lesbarer und wartbarer wird. Diese Programmiersprache ist daher die perfekte Wahl für große Projekte, die viele Zeilen Code enthalten.

Python dominiert weiterhin

Python bleibt auch im Jahr 2024 eine beliebte Programmiersprache, die für ihre Einfachheit, Vielseitigkeit und den starken Support von Bibliotheken geschätzt wird. In einer Stack Overflow-Umfrage wurde sie als die meistgewünschte Sprache für Entwickler zu lernen. Python wird häufig in der KI, der Datenanalyse und dem wissenschaftlichen Rechnen eingesetzt.

Sein umfangreicher Bereich an Bibliotheken, die sich leicht in Code integrieren lassen, bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Entwicklung von Web- und Desktop-Apps.

Die strategische Bedeutung von Python in der modernen Softwareentwicklung kann nicht unterschätzt werden. Es ermöglicht weiterhin agilere, widerstandsfähigere und benutzerzentrierte digitale Lösungen.

12. Outsourcing wird ein strategischer Hebel für Softwareentwickler

Viele Unternehmen, die Software entwickeln, werden voraussichtlich einen Umsatzanstieg erfahren in Höhe von 10 Milliarden Dollar im Jahr 2024.

Seit den 1990er Jahren ist das Outsourcing eine beliebte Strategie in der Softwarebranche. Unternehmen auf der ganzen Welt beauftragen fachkundige Dritte aus Ländern wie Indien und den Philippinen mit bestimmten Aspekten des Softwareentwicklungsprozesses.

Es ist eine hervorragende Möglichkeit, mit globalen Talenten in Verbindung zu treten, und ist kostengünstiger als die Einstellung von internen Entwicklern.

Outsourcing gibt den Geschäften auch die Flexibilität, intern an mehr "Kern"-Projekten zu arbeiten und bei unerwarteten Änderungen von Angebot und Nachfrage schneller zu skalieren. Es gilt als eine nachhaltige und pragmatische Option, auch im Jahr 2024.

Die in Indien ansässige Tata Consultancy Services (TCS) ist ein solches Unternehmen, das sich vor allem durch die Übernahme ausgelagerter Aufgaben weltweit einen Namen gemacht hat.

Das Unternehmen stellt Mitarbeiter mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Technologie und Business Consulting ein. Es arbeitet mit einem globalen Bereitstellungsmodell, das den Kunden rund um die Uhr Dienstleistungen wie End-to-End-Softwareentwicklung und Produktportfolio-Management bietet.

TCS unterhält strategische Partnerschaften mit führenden Anbietern von Cloud-Diensten wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform, um den wachsenden Bedarf an Cloud-Migration und -Management zu erfüllen.

13. Der Schwerpunkt auf UI/UX-Design verbessert die Softwareerfahrung

Die Benutzeroberfläche (UI) bezieht sich auf die grafische Oberfläche der Anwendung, mit der Benutzer interagieren, z. B. die Schaltflächen, auf die sie klicken, den Text, das Layout des Bildschirms und die Art und Weise, wie Übergänge oder Downloads stattfinden.

User Experience (UX) ist ein breiterer Begriff, der das gesamte Spektrum der Interaktionen eines Benutzers mit einem Unternehmen und seinen Produkten umfasst.

Eine gute UI/UX schafft einen soliden ersten Eindruck für den Kunden und ein interaktives Erlebnis. Sie wirkt sich direkt auf die Konversionsraten und die Wahrscheinlichkeit aus, dass der Kunde das Produkt/die App häufig nutzt.

Wenn Sie außerdem im Vorfeld in UI/UX investieren, können Sie ein wirkungsvolleres Produkt schaffen und verfügen über die Prozesse und Best Practices, um später weitere Änderungen zu integrieren.

die wichtigsten UI/UX-Design-Trends für 2024 lauten wie folgt

a. Mikrointeraktionen

Da die Liebe zum Detail für die Differenzierung von Produkten in einem überfüllten Markt immer wichtiger wird, bieten Mikrointeraktionen eine Möglichkeit zur subtilen Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Leisten für den Fortschritt, Gifs zum Feiern, Hotspots, Mouseover-Effekte usw. können das Benutzererlebnis verbessern und das Engagement erhöhen.

Die Erforschung neuer und innovativer Möglichkeiten, diese in digitale Schnittstellen einzubauen, ist von entscheidender Bedeutung, um alltägliche Interaktionen intuitiver und angenehmer zu gestalten.

zu den wachsenden Trends in der Softwareentwicklung gehört heute die Verwendung von Mikrointeraktionen über UX Design Institute

b. Sprachliche Benutzeroberfläche (VUI)

VUI oder Spracherkennung ist die Technologie, die beliebte sprachbasierte Assistenten wie Amazons Alexa und Apples Siri antreibt. Es wird erwartet, dass die VUI aufgrund von Verbesserungen bei der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und der KI erheblich zunehmen wird.

Da diese Technologien immer ausgereifter werden, könnten VUIs noch präzisere, kontextbezogene Antworten bieten, was sie zuverlässiger und benutzerfreundlicher macht.

c. 3D-Design und Minimalismus

Mit der Verbesserung der Hardware-Fähigkeiten werden komplexere visuelle Effekte möglich, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Daher werden 3D-Elemente in den Schnittstellen von Web- und mobilen Apps immer häufiger eingesetzt, wobei eine minimalistische Ästhetik im Vordergrund steht, bei der die Funktion im Vordergrund steht.

Die Zukunft der Softwaretechnik ist aufregend

Die moderne Technologie ist eine unaufhaltsame Kraft. Die erwähnten prominenten Trends im Software-Engineering sind nur einige von vielen Schlüsseltrends, die alle auf vielfältige Weise interagieren und sich überschneiden, um Innovation, Effizienz und Exzellenz zu fördern.

Wenn Sie als Softwareentwickler die neuesten Trends im Software-Engineering kennen, sind Sie in der Lage, sich schnell auf die Veränderungen in der Branche einzustellen. Probieren Sie immer wieder neue Tools und Technologien aus und erweitern Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten.

Wir empfehlen außerdem die Verwendung innovativer software für das Projektmanagement die Ihnen Zeit und Aufwand erspart. Außerdem können KI-unterstützte Tools Ihre tägliche Arbeit zu einem Kinderspiel machen.

Automatisierung der Dokumentationserstellung mit KI, Überwachung des Fortschritts durch Diagramme und Sprints und schnelle Behebung von Codierungsfehlern mit ClickUp

Mit dem richtigen tool können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Aufgaben und Dokumentationen an einem Ort verbleiben, wobei der Zugriff der Benutzer und ihre Rollen genau überwacht werden.

Dies verringert nicht nur die kontextwechsel sondern reduziert auch das Risiko von Datenschutzverletzungen oder verlegten Assets und sorgt für einen sicheren und kollaborativen Workspace für Sie und Ihr Team.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was sind die neuen Trends in der Softwareentwicklung?

Zu den neuesten Trends in der Softwareentwicklung gehören KI, AR/VR-Technologien, Cloud Computing, Low-Code/No-Code-Automatisierung, Blockchain, IoT, DevSecOps und 5G.

2. Welche Technologien sind in der Softwareentwicklung im Trend?

Einer der Software-Engineering-Trends in der Technologie, der aufgrund seiner Flugbahn bis 2024 Q1 hervorsticht, ist die Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere die generative KI. Die generative KI wird in diesem Jahr verschiedene Sektoren revolutionieren, indem sie die Erstellung hochgradig personalisierter Inhalte ermöglicht, App-Design- und Entwicklungsprozesse automatisiert und Kreativität und Innovation fördert.

3. Was ist der Trend in der Softwareentwicklung im Jahr 2025?

Der wichtigste Trend in der Softwareentwicklung ist das Cloud- und Edge-Computing, das Schätzungen zufolge einen Wert von 860 Milliarden Dollar bis 2025 . Darüber hinaus kann die Cloud-Technologie leicht mit anderen Technologien wie KI und ML integriert werden, was sie vielseitig und wichtig macht.