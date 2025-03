Wie man ein Software-Entwicklungsteam aus der Ferne verwaltet

Die Verwaltung von Remote-Teams ist für Entwicklungsteams nichts Neues. Die Entwickler müssen nicht mehr nebeneinander sitzen, um die Arbeit zu erledigen. Remote-Teams für die Softwareentwicklung sind nicht nur in der Lage, produktiv zu sein, sondern auch noch effektiver zu arbeiten als ein Team im Büro.

In diesem Leitfaden zur Verwaltung eines Software-Entwicklungsteams aus der Ferne werfen wir einen genaueren Blick auf die Vor- und Nachteile der Leitung eines Teams aus der Ferne, auf den Aufbau und die Verwaltung Ihres Teams sowie auf den besten Ansatz in Bezug auf Kommunikation und Sicherheit. 💻

Der wachsende Einfluss der Remote-Arbeit auf die Softwareentwicklung

Obwohl Software-Entwicklungsteams bereits für die erfolgreiche Arbeit per Fernzugriff eingerichtet waren, wurde diese Entwicklung durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt. Seitdem erfreuen sich hybride und dezentrale Teams aus vielen guten Gründen immer größerer Beliebtheit.

Vorteile und Herausforderungen der Remote-Arbeit in der Software-Entwicklung

Remote-Arbeit bietet sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiter zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn man bedenkt, wie viele Talente auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen.

Einige der wichtigsten Vorteile der Remote-Arbeit in der Software-Entwicklung sind:

Möglichkeit, die besten Talente einzustellen, unabhängig davon, in welchem Land oder in welcher Zeitzone sie arbeiten

Abdeckung eines größeren Bereichs von Zeit- und Arbeitsplänen, um den Produkt-Support besser abschließen zu können

Standardmäßige Einführung der asynchronen Kommunikation, so dass mehr Zeit für intensive Arbeit bleibt 💡

Bessere Work-Life-Balance

Remote-Teams für die Softwareentwicklung sind jedoch nicht ohne Nachteile. Hier sind einige der Herausforderungen, mit denen Teamleiter konfrontiert werden können:

Keine Möglichkeit, sich mit den Mitgliedern des Teams von Angesicht zu Angesicht oder in Echtzeit auszutauschen, im Gegensatz zur asynchronen Kommunikation

Schwierigkeiten bei der Planung von Meetings und Live-Updates für die gesamte Belegschaft, die in vielen verschiedenen Zeitzonen funktionieren 🌍

Schwierigkeiten, sicherzustellen, dass die Technik und der Workspace aller Mitarbeiter richtig eingestellt und gepflegt sind

Schwierigkeiten bei der Organisation von Ereignissen und Aktivitäten zur Teambildung, vor allem, wenn es eine Mischung aus internen und externen Mitgliedern des Teams gibt

Die Rolle von agiler Softwareentwicklung, DevOps und Scrum bei der Fernentwicklung

Ein Remote-Entwicklungsteam gedeiht in einem verteilten Setup dank der Tools und Methoden für das Projektmanagement, die es einsetzen kann. Start-ups und Softwareentwicklungsunternehmen, die Agile, Scrum oder DevOps einsetzen, stellen fest, dass sich diese Arbeitsmethoden ganz natürlich mit einem hybriden oder Remote-Arbeitsmodell vereinbaren lassen.

Bei der agilen Methodik (einschließlich Scrum) wird die Arbeit in Sprints aufgeteilt, in denen Teams in kürzester Zeit Produkte und Dienstleistungen entwerfen, entwickeln, testen und in Iterationen bereitstellen müssen. Zu diesen Sprints gehören tägliche (oder wöchentliche) StandUp Meetings, bei denen Agiles Team mitglieder geben Updates und versuchen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. All dies ist in einer Einstellung aus der Ferne nicht nur möglich, sondern oft auch viel einfacher - dank weniger Ablenkungen und Meetings vor Ort.

Erstellen Sie eine Liste mit Aufgaben, um all Ihre Meetings und agilen Sprints in ClickUp zu organisieren

Teams, die DevOps entweder unabhängig oder parallel zu Agile einführen, haben noch mehr Möglichkeiten, Barrieren abzubauen und schneller voranzukommen, dank einer schlankeren Integration zwischen den Entwicklungs- und Betriebsteams. 🔗

Aufbau und Verwaltung von Remote Software Engineering Teams

Remote-Arbeit ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Es gab also noch nie einen besseren Zeitpunkt, um zu lernen, wie man ein Software-Entwicklungsteam aus der Ferne leitet. Hier finden Sie unsere besten Ratschläge für den Aufbau, die Verwaltung und die Förderung Ihres Teams, damit es auf höchstem Niveau arbeiten kann.

1. Stellen Sie die richtigen Mitglieder für Ihr Remote-Team ein 🤝

Um das beste Team zu leiten, müssen Sie zunächst die richtigen Mitarbeiter einstellen. Wenn Sie Einfluss auf den Einstellungsprozess haben, sollten Sie sicherstellen, dass dieser zu Ihren Gunsten abläuft, um die besten Kandidaten zu finden.

Bei der Einstellung von Remote-Entwicklern für Ihr virtuelles Team wenn Sie ein virtuelles Team suchen, arbeiten Sie mit Ihrer Personalabteilung zusammen, um ihnen zu zeigen, was Sie suchen. Erstellen Sie eine Stellenbeschreibung und legen Sie Aufgaben für Vorstellungsgespräche fest, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Schlagen Sie wichtige Werte wie Teamarbeit oder Belastbarkeit vor und suchen Sie nach Möglichkeiten, diese im Rahmen des Vorstellungsgesprächs herauszuarbeiten.

Wenn Sie keine guten Bewerber bekommen, versuchen Sie zu verstehen, wo das Problem liegt. Überlegen Sie, ob das Gehalt angemessen ist, vor allem, wenn Sie versuchen, gute Talente aus teuren Regionen anzuziehen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Stellenausschreibungen alle wichtigen Vorteile enthalten, erwähnen Sie Ihre unternehmenskultur und geben potenziellen Mitgliedern Ihres Teams die Möglichkeit, sich selbst als Teil Ihres Teams vorzustellen.

2. Verbessern Sie Ihren Onboarding-Prozess 🎉

Die Reise ist noch nicht zu Ende, wenn Sie die richtigen Mitglieder für Ihr Team gefunden haben. Verfeinern Sie Ihren Onboarding-Prozess, damit Neuankömmlinge die richtige Einführung erhalten, wer Sie sind, was Sie erledigen und wie Sie arbeiten.

Selbst wenn jemand schon eine Weile als Remote-Mitarbeiter tätig ist, wird Ihr Unternehmen wahrscheinlich anders arbeiten als sein letztes. Bereiten Sie einen Onboarding-Prozess vor, den Sie für jeden neuen Mitarbeiter benutzerdefinieren können, der seine Erfahrung widerspiegelt, Ihre Anforderungen erfüllt und ihn sanft in Ihr Unternehmen einführt.

Bieten Sie bei der Verwaltung von Remote-Teams die Möglichkeit, Online-Meetings mit Mitgliedern des Teams oder Kollegen aus anderen Abteilungen zu vereinbaren. Laden Sie neue Mitarbeiter zu Meetings und kulturspezifischen Ereignissen ein. Sorgen Sie dafür, dass sie alles haben, was sie für einen optimalen Start brauchen.

3. Setzen Sie realistische Ziele 🎯

Ein Ziel zu haben, auf das Sie hinarbeiten können, hilft Ihren Teammitgliedern, sich zu motivieren, und gibt ihnen eine klare Vorstellung davon, was sie als Nächstes zu erledigen haben. Setzen Sie sich klare Ziele mit realistischen Fristen und Meilensteinen, um die Eigenmotivation zu steigern und Ihr Projekt voranzubringen.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischem Fortschritt fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

Für eine bessere Einstellung und Überwachung des Fortschritts gegenüber Einzelzielen verwenden Sie ClickUp-Ziele . ClickUp Goals ist so aufgebaut, dass Ihr Entwicklungsteam seine Ziele durch klare Zeitleisten, messbare KPIs und Einzelziele sowie eine automatische Nachverfolgung des Fortschritts leichter erreichen kann.

Setzen Sie Sprint-Ziele noch schneller, indem Sie Ihre aktiven Aufgaben in erreichbare Ziele umwandeln. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt auf eine Weise, die für Ihr Team sinnvoll ist, sei es mit Wahr/Falsch-Flags oder numerischen Werten. Sehen Sie alle Ziele an einem Ort, oder schauen Sie in benutzerdefinierte Ordner, um sich nur auf die Einzelziele zu konzentrieren, die Sie sehen möchten.

Leistungsstarke Teams, die remote Software entwickeln, kämpfen nicht mit archaischen Tools, die der Aufgabe nicht gewachsen sind, um ihre Aufgaben zu erledigen. Stattdessen verwenden sie erstklassige Tools wie ClickUp's Projektmanagement-Plattform .

ClickUp bietet alles, was Ihr verteiltes Team braucht, um effizient, produktiv und erfolgreich zu arbeiten. Es kombiniert Projektmanagement-Software mit gezielten Tools für software-Entwicklung zusammenarbeit, und remote-Arbeit .

Mit ClickUp AI können Sie blitzschnell Produktanforderungsdokumente (PDRs) erstellen, indem Sie Eingabeaufforderungen verwenden.

Software-Teams haben alles, was sie brauchen, wenn es um Funktionen in ClickUp geht. Optimieren Sie den gesamten Entwicklungslebenszyklus von Anfang bis Ende mit automatisierten Workflows, Sprint Backlogs, Problemverfolgung, Roadmaps und Agile Dashboards. Sie können verwenden ClickUp AI um Produktideen und Roadmaps schneller zu erstellen.

Blättern Sie durch die verfügbaren Apps und Integrationen in ClickUp, um Arbeiten auf einer zentralen Plattform zu erledigen

Ihr Team muss seine Aufmerksamkeit nicht auf mehrere Tools verteilen, dank ClickUp's Integrationen mit über 1.000 anderen Tools. Bringen Sie alles zusammen in der bestes software development tool für einen noch gezielteren Workflow, der Ihr Team zu Höchstleistungen anspornt.

5. Schauen Sie regelmäßig rein 💬

Viele Menschen denken, dass Remote-Arbeiter sich selbst überlassen sind und unabhängig arbeiten. Das kann zwar stimmen, aber die besten Leiter von Remote-Software-Teams versuchen, sich regelmäßig bei ihren Mitgliedern zu melden.

Regelmäßige Besprechungen tragen dazu bei, dass sich die Mitglieder Ihres Teams verbundener fühlen, und sind ein notwendiger Bestandteil der Softwareentwicklung - vor allem, wenn Sie nach dem Agile Framework arbeiten. Regelmäßige Meetings, wie z. B. tägliche StandUps, ermöglichen es Ihnen, sich mit Problemen zu befassen, bevor sie zu einem Problem werden.

Mit ClickUp Chat können Teams in einem Space miteinander kommunizieren, Updates freigeben, Ressourcen verknüpfen und mühelos zusammenarbeiten.

Abgesehen von den praktischen Belangen der Produkt- und Softwareentwicklung ist es ein Muss für gute Führungskräfte, sich regelmäßig zu melden. Nehmen Sie sich die Zeit, persönliche Meetings mit Teammitgliedern zu vereinbaren, um sich zu erkundigen, wie es ihnen geht, ob es etwas gibt, bei dem Sie helfen können, und um ihre Entwicklungspläne zu besprechen - so erhalten Sie wertvolles Feedback und unterstützen die Ziele ihrer beruflichen Entwicklung.

6. Verwenden Sie einen Rahmen für das Projektmanagement 🧰

Es ist in der Regel keine gute Idee, beim Projektmanagement ganz von vorne anzufangen. Sie können zwar einen extrem benutzerdefinierten Workflow erreichen, aber es ist sinnvoller, eine bewährte Methodik zu übernehmen und sie auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Die meisten Software-Entwicklungsteams arbeiten nach der agilen Methode, da diese besonders für hybride oder Remote-Teams sinnvoll ist. Dieses Framework ermöglicht es Ihnen, schnell zu liefern, effizient zu testen und schnell Fortschritte in Richtung Ziel zu erzielen. Dazu gehören auch zahlreiche StandUps und Kommunikation, die für jedes Team, das zunächst remote arbeitet, unerlässlich sind.

Fangen Sie bei Ihrer Arbeit nicht bei Null an - wählen Sie vorgefertigte Optionen aus dem Vorlagen-Center oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage, die Ihr Team verwenden kann

ClickUp ist aufgebaut mit Agile Technik teams im Hinterkopf. Sie müssen nicht mehr wochenlang Ihre eigenen Workflows von Grund auf innerhalb der projektmanagement tool (obwohl Sie das können, wenn Sie wollen). Stattdessen können Sie das integrierte vorlagen für die Softwareentwicklung und technische Vorlagen um in wenigen Augenblicken einsatzbereit zu sein.

7. Pflegen Sie die richtige Unternehmenskultur ✨

Die besten Remote Software Teams existieren nicht zufällig. Sie werden von einer soliden und einladenden Unternehmenskultur unterstützt, die Werte, Best Practices, Workflows und Qualitäten unterstützt, die mit den Zielen und Bedürfnissen des Teams übereinstimmen.

Die richtige Unternehmens- und Teamkultur ist ein Muss für jede Remote-Arbeitsumgebung. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen Teamgeist und ehrlichem Feedback ist oft der beste Weg, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter willkommen, unterstützt, befähigt und herausgefordert fühlen, ihre beste Arbeit zu erledigen.

Einzelne Führungskräfte haben nicht immer viel Einfluss auf die Unternehmenskultur, aber nutzen Sie jeden Einfluss, den Sie haben, um Änderungen vorzunehmen, die Ihrem Team zugute kommen. Setzen Sie sich für eine offene Kommunikation, schnellere Entscheidungsfindung, die Einführung von apps zur Teamentwicklung und alle anderen Features, die Ihrem Team die komfortable Arbeit erleichtern.

Kommunikation und Zusammenarbeit in Remote Teams

Ein starkes und effektives Team lässt sich nur durch gezielte Kommunikation führen. Die besten Führungspersönlichkeiten wissen, was, wann und wie oft sie kommunizieren müssen, damit sie das richtige Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig finden.

Übermäßige Kommunikation vs. klare Kommunikation: Ein Gleichgewicht finden

Eine klare und effektive Kommunikation ist unerlässlich, wenn man ein Team zur Softwareentwicklung leitet. Manche Führungskräfte steuern zu sehr in eine Richtung und überfordern bestehende und neue Mitglieder des Teams mit zu vielen Details. Dies wird als "Überkommunikation" bezeichnet. 🗨️

Um das richtige Gleichgewicht zu finden, sollten die Leiter von Entwicklungsteams:

Eine offene Kommunikation fördern und alle relevanten Aktualisierungen in Team-Kanälen und nicht in privaten Nachrichten freigeben

Richtlinien festlegen, was gut ist kommunikation im Team aussieht

Vermeiden Sie Mikromanagement und befähigen Sie die Mitglieder des Teams, Probleme selbstständig mit Unterstützung zu lösen

Wählen Sie eine Plattform für Videokonferenzen wie Zoom oder Google Meet und nutzen Sie diese konsequent

Legen Sie klare Erwartungen an eine effektive Kommunikation bei der Diskussion und Verwaltung von Pull Requests in Entwicklungstools wie GitHub fest

Verwenden Sie asynchrone Kommunikation, um Mitteilungen klar und präzise zu übermitteln, ohne dass die Mitarbeiter auf weitere Details warten müssen

Führen Sie ein tools für die Remote-Zusammenarbeit und Kommunikationstools, die den Arbeitsstil und die Vorlieben des Teams ergänzen, wie Slack oder Microsoft Teams

Feedback nutzen, um bestehende Prozesse, Workflows und Kommunikationsgewohnheiten zu verbessern

Vermeiden Sie das Springen zwischen Plattformen und erstellen Sie einen Bereich oder einen neuen Pull Request innerhalb einer Aufgabe, indem Sie die Github-Integration verwenden

Sie werden die Balance nicht immer perfekt hinbekommen, aber es geht darum, sich Prinzipien zu eigen zu machen und diese täglich zu demonstrieren. Bieten Sie klare Richtlinien, geben Sie den Ton an und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um einen Teamansatz für die Kommunikation zu entwickeln, der für alle sinnvoll ist.

Sicherheit und Compliance bei der Remote-Softwareentwicklung

Sicherheit und Compliance haben für Software-Entwicklungsteams hohe Priorität, und wenn Sie ein Remote-Team leiten, ist dies noch wichtiger. 🔐

Mit einem internen Team ist es für Ihre IT-Abteilung einfacher, Missbrauch oder versehentliche Nichteinhaltung von Vorschriften genau zu überwachen und zu verhindern. Wenn Ihre Software eine wichtige Fehlerbehebung oder einen Patch implementiert, kann das IT-Team persönlich sicherstellen, dass alle Geräte aktualisiert wurden.

In einer dezentralen Einstellung haben Sie keinen physischen Zugriff auf die gesamte Hardware oder Software, die Ihr Team verwendet. Zu erledigen ist jedoch die Sicherung der Geräte aus der Ferne, was Ihnen die Möglichkeit gibt, proaktiv für eine sichere Umgebung zu sorgen und als Schutzmaßnahme zu fungieren, falls etwas schief geht.

Teams, die aus der Ferne arbeiten, müssen auch andere Compliance-Belange berücksichtigen, vor allem, wenn sie weltweit Mitarbeiter einstellen. Während Ihre Personal- und Rechtsabteilung die meiste Verantwortung in diesem Bereich übernehmen sollte, werden proaktive Teamleiter wissen wollen, was sie zu erledigen haben und was nicht, wenn es um die Auslagerung von Talenten, die Steuerung des Verhaltens und die Entlassung von Mitgliedern geht.

Befähigen Sie Ihr Team zu bester Arbeit

Zu wissen, wie man ein Software-Entwicklungsteam aus der Ferne leitet, ist immer hilfreich, vor allem, da hybride und Remote-Teams auf dem Vormarsch sind. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um sich als Manager und Führungskraft weiterzuentwickeln, damit Sie Ihr Team dabei unterstützen und befähigen können, das zu erledigen, was es am besten kann.

Wenn Sie nach einer Plattform suchen, mit der Sie Projekte und Softwareentwicklungs-Workflows verwalten können und die speziell für agile Teams konzipiert ist, testen Sie ClickUp noch heute kostenlos . Es gibt nichts Besseres für die Verwaltung von Software-Teams. 🤖