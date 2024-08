Die 10 wichtigsten globalen Tech-Konferenzen, die Sie im Jahr 2024 besuchen sollten

Sie möchten sich mit den klügsten Köpfen der Tech-Branche austauschen, Einblicke in die neuesten Branchentrends erhalten oder Ihre eigenen Ideen in einer Ausstellung freigeben? Der Besuch von Tech-Konferenzen ist ein guter Weg, um Ihre Ziele zu erreichen.

Aber Sie können nicht einfach auf jede beliebige Konferenz gehen. Deshalb haben wir diese Liste der besten Tech-Konferenzen erstellt, damit Sie die richtigen Konferenzen besuchen und das Beste aus Ihrer Reise herausholen können. 👀

Außerdem gehen wir näher darauf ein, was Tech-Konferenzen sind und was Sie erwarten können, wenn Sie an einer solchen teilnehmen. Sie erfahren, welche Vorteile der Besuch von Tech-Konferenzen mit sich bringt, und erhalten Tipps, wie Sie die richtige Konferenz für Ihre Bedürfnisse auswählen können. Und schließlich geben wir unsere besten Tipps und Best Practices frei, damit Sie das Beste aus jeder Tech-Konferenz herausholen, die Sie besuchen.

Was sind Technologiekonferenzen?

Tech-Konferenzen sind Ereignisse, bei denen Redner und Branchenführer Einblicke in die neuesten Trends, neue Entwicklungen und die Zukunft der Technologie freigeben. Das Format der Konferenzen kann sich ändern, aber die meisten Ereignisse beinhalten Hauptredner, Präsentationen, Podiumsdiskussionen oder Ausstellungen. ✨

Zweck und Ziel von Technologiekonferenzen ist es, Fachleute zusammenzubringen, um Ideen freizugeben und über den Stand der Branche zu sprechen. Diese Konferenzen dienen als Lernerfahrungen, bei denen die Teilnehmer Schlüssel für die Umsetzung in ihren eigenen Geschäften erhalten oder innovative Wege des Technologieeinsatzes freigeben können.

3 Vorteile der Teilnahme an Technologiekonferenzen

Es gibt viele Gründe, an Tech-Konferenzen teilzunehmen, z. B. die Möglichkeit zu lernen, neue Leute zu treffen und neue Ideen zu entdecken. Fragen Sie sich, ob Sie oder Ihr Team an einer Tech-Konferenz teilnehmen sollten? Hier sind einige der wichtigsten Vorteile, die Sie erwarten können, wenn Sie ein technisches Ereignis in Ihrem Kalender einplanen. 🗓️

1. Finden von Netzwerkmöglichkeiten

Konferenzen sind hervorragende Gelegenheiten, um mit Branchenführern und Fachleuten auf Ihrem Feld in Verbindung zu treten. Bei der Teilnahme an Konferenzen können Sie Investoren treffen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen als innovative Lösungen vorstellen. Sie können auch Ihre Karriere vorantreiben, indem Sie sich selbst als wertvolle Verstärkung für ein bestehendes Team vorstellen.

Auf Konferenzen treffen Sie auch Gleichgesinnte, die sich für Technik begeistern. Bei diesen Ereignissen können Sie neue Freundschaften schließen, Verbindungen zu Fachleuten knüpfen und Ihre Kontakte ausbauen.

2. Lassen Sie sich von anderen inspirieren

Tech-Konferenzen sind eine großartige Quelle der Inspiration. Ob Sie einem Hauptredner zuhören, bei Podiumsdiskussionen Einblicke von Fachleuten erhalten oder jungen Innovatoren bei der Präsentation neuer Ideen zuschauen - die Inspiration ist unendlich.

3. Lernen und Spaß haben

Der Besuch einer Tech-Konferenz macht auch Spaß! Sie werden den Tag - oder einige Tage - damit verbringen, neue Ideen zu lernen und zu erforschen. Von Podcasts über Hackathons bis hin zu Meetings in Leisten - es gibt für jeden eine Möglichkeit, an einer Konferenz teilzunehmen und etwas Neues zu lernen.

Top 10 Tech-Konferenzen im Jahr 2024

Informieren Sie sich über diese technischen Ereignisse in den USA, von Texas und Kalifornien bis Florida, sowie über globale Konferenzen in Europa und Asien. 💻

1. KI & Big Data Expo

Diese Tech-Konferenz ist eines der weltweit größten Ereignisse zu Themen rund um künstliche Intelligenz (KI) und Daten. Die Konferenz richtet sich an Unternehmer und Technologieexperten

KI & Big Data Expo

das Ereignis umfasst 250 Redner, darunter Keynotes, Kamingespräche und Podiumsdiskussionen.

Das Ereignis findet jedes Jahr an verschiedenen Speicherorten auf der ganzen Welt statt, darunter in den Niederlanden, Santa Clara und London. Zu den Schlüsselthemen des Ereignisses gehören Fortschritte in der Cybersicherheit, ethische KI,

projektmanagement-Software für Start-ups

, das Internet der Dinge (IOT) und die digitale Transformation.

2. TECHSPO

TECHSPO

ist eine globale Tech-Konferenz, die Ereignisse in der ganzen Welt anbietet, von Europa und dem Nahen Osten bis nach Nordamerika und Asien. In den USA gibt es mehrere Speicherorte, an denen TECHSPO-Ereignisse stattfinden, darunter Las Vegas, San Francisco, Boston, Singapur, Chicago, Atlanta, Los Angeles, San Diego, Washington D.C. und New York City.

Die Messe verbindet Business, Innovation und Technologie. Sie befasst sich mit den neuesten Trends in der Spitzentechnologie, einschließlich künstlicher Intelligenz,

OKR-Software

und maschinelles Lernen. Jedes Ereignis verfügt über Aussteller und die Teilnehmer können wählen, ob sie als Besucher teilnehmen oder ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen vorstellen möchten.

3. London Tech Week

Überschrift nach London, England für

Tech Woche

wo Sie mit 45.000 Innovatoren, Investoren, Unternehmern und Medienorganisationen an mehr als 70 Ereignissen teilnehmen können. Das fünftägige, persönliche Ereignis bietet mehr als 350 Redner und die Möglichkeit, an Lernlabors teilzunehmen. ✍️

Besuchen Sie eine der beiden Phasen, um den Rednern zuzuhören, oder begeben Sie sich in die Central Bar, um in aller Ruhe mit anderen Teilnehmern zu chatten. Wenn Sie Glück haben, haben Sie sogar die Möglichkeit, mit einem der Redner persönlich in Verbindung zu treten, wenn dieser zur gleichen Zeit wie Sie anwesend ist.

4. Viva Technologie

Viva-Technologie

ist eines der größten Startup-Ereignisse in Europa und findet in Paris, Frankreich, statt. Sie wird von einigen der größten Namen aus der Tech- und Geschäftswelt besucht - darunter Salesforce und Microsoft - und ist der perfekte Ort, um Einblicke von führenden Köpfen zu erhalten. Zu den Schlüsselsprechern gehören eine Mischung aus Unternehmern und einflussreichen Politikern wie Elon Musk, Marc Benioff, Emmanuel Macron und Tim Cook.

Die Themen der Konferenz, die sich auf die Zukunft der Technologie konzentriert, ändern sich von Jahr zu Jahr, aber zu den Themen gehört auch der Entwicklungsbetrieb (DevOps),

IT-Betrieb

open-Source-Technologie, einschließlich APIs, und Datenwissenschaft.

Besuchen Sie die verschiedenen Phasen, um von verschiedenen Rednern zu hören, oder besuchen Sie die Ausstellerhalle, um die neuesten Trends und Gadgets zu sehen. Sie können Ihre Zeit auf der Konferenz ganz einfach über die Viva-Website planen, wo Sie Ereignisse nach Zinsen oder Themenspuren filtern können.

5. Web-Gipfel

Web-Gipfel

ist ein technisches Ereignis, das in Lissabon, Portugal, Rio de Janeiro, Brasilien, und Doha, Katar, stattfindet. Die Macher des Gipfels veranstalten auch ähnliche Ereignisse wie RISE in Hongkong und Collision in Toronto, Kanada. Mit mehr als 70.000 Teilnehmern aus 150 Ländern gehört sie zu den größeren Konferenzen auf dieser Liste.

Im Mittelpunkt dieses Ereignisses steht zwar die Technik, doch der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Verbindungen zur Förderung von Geschäft, Networking und Lernen. Zu den Ereignissen gehören in der Regel Vortragsreihen mit führenden Vertretern der Tech-Branche, Podiumsdiskussionen und Sitzungen, in denen die Teilnehmer lernen und ihre Fähigkeiten in folgenden Bereichen ausbauen können

informationstechnologie

und andere Sektoren.

6. Südgipfel

Südgipfel

ist eine Technologiekonferenz mit zweitägigen Ereignissen in Madrid, Spanien, und Porto Alegre, Brasilien. Sie wird von mehr als 32 000 Start-ups besucht und soll Unternehmern Inspirationen von Branchenführern, die Möglichkeit zur Verbindung mit Gleichgesinnten und eine Gelegenheit zur Vernetzung und Finanzierung neuer Ideen bieten. 💰

7. Dublin Tech Summit

Das sich selbst als "Tech-Festival" bezeichnende

Dubliner Tech-Gipfel

in Irland ist nicht nur ein guter Ort, um Ihr Geschäft auszubauen, sondern auch ein Ort, der Spaß macht. Besuchen Sie eine der vier Phasen, um Feature-Rednern zuzuhören oder an einem Nischen-Workshop teilzunehmen, um mehr über die neuesten Technologien zu erfahren. Live-Podcasts bieten interessante Diskussionen über alles von SaaS und

KI für Start-ups

zum Quantencomputing.

Mobile World Congress (MWC ))

Findet in Barcelona statt,

MWC

ist eine Fachmesse für Fachleute aus dem Bereich der mobilen Kommunikation. Jedes Jahr werden auf der Konferenz bestimmte Trends wie 5G, digitale Transformation in der Fertigung und Verbindung hervorgehoben.

Die Messe ist der perfekte Ort, um sich mit Personen aus verschiedenen Sektoren zu vernetzen und Ihre Geschäftsangebote zu präsentieren. Besuchen Sie Vorträge und Podiumsdiskussionen, um Einblicke in die neuesten Techniktrends zu erhalten, die sich auf Ihre Branche auswirken werden.

9. Der AI-Gipfel New York

Die

KI-Gipfel

lädt Teilnehmer ein, während eines zweitägigen Ereignisses von führenden Unternehmen zu lernen. Bei diesem Ereignis, das von Experten, Innovatoren und politischen Entscheidungsträgern besucht wird, dreht sich alles um künstliche Intelligenz, ihre Rolle in der Zukunft und die damit verbundenen Herausforderungen.

Bewerben Sie sich für die Teilnahme am KI-Hackathon, bei dem Sie eine KI-Lösung präsentieren und das Potenzial der Technologie demonstrieren, während Sie gleichzeitig mitdenken. Nehmen Sie an den Intellidate-Sitzungen teil, bei denen Sie sich mit Fachleuten aus der Branche vernetzen können, oder besuchen Sie den AI Accelerator Hub, um den einzelnen Teilnehmern bei der Präsentation ihrer Ideen zuzusehen. Erhalten Sie Zugang zur Visionaries Lounge - einem exklusiven Programm, das dazu dient

roadmaps erstellen

und Geschäftsstrategien - mit einem VIP-Ticket.

10. CES

Mit dem Beinamen "das mächtigste technologische Ereignis der Welt"

CES

ist eine großartige Option für Unternehmer und Technikliebhaber. Sie wird von mehr als 135.000 Menschen besucht und ist der ideale Ort, um Kontakte zu knüpfen, zu lernen und die neuesten Technologien zu entdecken. Nehmen Sie an dem Ereignis als Aussteller teil oder besuchen Sie die Sitzungen und Diskussionsrunden, um von Branchenführern zu lernen.

Auswahl der richtigen Technologiekonferenz

Bevor Sie anfangen, Ereignisse in Ihren Kalender einzutragen, sollten Sie sich überlegen, ob die Tech-Konferenz das Richtige für Sie ist. Schließlich ist Ihre Zeit als Geschäftsmann wertvoll, und Sie möchten sie bei Ereignissen verbringen, die Ihnen das meiste Geld einbringen. Im Folgenden finden Sie einige Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer Tech-Konferenz berücksichtigen sollten. 💪

Bewerten Sie die Vorteile für Ihr Geschäft

Wenn der Sinn der Teilnahme an technischen Konferenzen darin besteht, Ihr Geschäft zu fördern oder ein Meeting mit einem

berufliches Ziel

sie sollten sich überlegen, wie die Konferenz Ihr Unternehmen voranbringen kann. Gibt es Möglichkeiten, Ihre Produkte auszustellen? Erlaubt Ihnen das Ereignis, vor Investoren zu sprechen oder ein Meeting mit bestimmten

ziele des Projekts

? Überlegen Sie sich das Format und vergewissern Sie sich, dass es den Anforderungen Ihres Geschäfts entspricht, bevor Sie Ihre Teilnahme planen.

Überlegen Sie den Zeitpunkt

Sie sind sehr beschäftigt und nicht alle Konferenztermine passen in Ihren Zeitplan. Entscheiden Sie, ob es sich lohnt, an dem Ereignis teilzunehmen. Wenn die Konferenz auf einen Termin fällt, der sich mit Ihrem Zeitplan überschneidet, überlegen Sie, was wichtiger ist. Wenn Sie zum Beispiel ein wichtiges geschäftliches Meeting mit einem Investor haben, das seit Monaten geplant ist, sollten Sie es nicht ausfallen lassen, nur um an einer Konferenz teilzunehmen. Wenn es jedoch einen weniger wichtigen Konflikt gibt, können Sie einen neuen Termin in Erwägung ziehen, damit Sie beides in Ihrem Kalender unterbringen können.

Finden Sie guten Zugang zu Experten

Nicht alle Tech-Konferenzen bieten den gleichen Zugang. Bei einigen Ereignissen sind VIP-Tickets erforderlich, um an Panels mit Branchenführern teilnehmen zu können. Bei anderen Ereignissen ist keine Zeit für Interaktion vorgesehen. Informieren Sie sich über den Zeitplan des Ereignisses und sehen Sie nach, welche Art von Zugang Sie mit Ihrer Eintrittskarte erhalten.

Manchmal bieten kleinere Ereignisse intimere Einstellungen, bei denen Sie mit führenden Persönlichkeiten in kleinen Gruppen diskutieren können. Diese Ereignisse sind vorteilhafter als große Versammlungen, bei denen Sie keine Zeit für persönliche Gespräche mit Rednern oder Branchenführern haben.

Suchen Sie nach neuen Perspektiven

Wenn Sie den größtmöglichen Nutzen aus Technologiekonferenzen für Ihr Geschäft ziehen wollen, sollten Sie sich nach Konferenzen umsehen, die innovative Ideen bieten - und nicht nur Ratschläge von der Stange. Das bedeutet, dass Sie sich die Zeit nehmen sollten, das Programm sorgfältig durchzugehen und zu prüfen, welche Themen diskutiert werden.

Ereignisse, die nur Präsentationen von Rednern beinhalten, können zwar neue Erkenntnisse bieten, werden aber nicht so viele Diskussionen oder innovative Ideen hervorrufen wie Podiumsdiskussionen oder Kamingespräche. Suchen Sie nach Konferenzen, die ein vielfältiges Spektrum an Rednern bieten, um die besten Chancen zu haben, neue Ideen zu hören.

Berücksichtigen Sie die Größe und den Speicherort des Ereignisses

Die Größe ist hier ein objektives Kriterium, und eine große oder kleine Zahl von Teilnehmern sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität des Ereignisses aus. Überlegen Sie stattdessen, was Sie mit dem Ereignis erreichen wollen. Wenn Ihr Ziel darin besteht, persönliche Verbindungen zu knüpfen, ist die Teilnahme an einem Ereignis mit Breakout-Sitzungen eine bessere Option als eine Veranstaltung mit Hauptrednern.

Auch der Speicherort ist wichtig. Es kann für Sie und Ihr Team einfacher sein, an einer lokalen Konferenz teilzunehmen als an einem internationalen Ereignis mit komplizierteren Reiseplänen. Informieren Sie sich auch über die Möglichkeiten virtueller Konferenzen, da viele der großen Tech-Meetings bestimmte Teile des Ereignisses online anbieten.

Tipps und Best Practices für die Teilnahme an technischen Konferenzen

Jetzt wissen Sie, welche Konferenzen am beliebtesten sind und wie Sie eine Konferenz auswählen, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Der nächste Schritt besteht darin, Prozesse zu entwickeln und Best Practices zu befolgen, damit Sie das Beste aus der Teilnahme an einem Ereignis herausholen können. 🙌

Use ClickUp to Get the Most Out of Tech Conferences

Der Besuch von Tech-Konferenzen ist eine großartige Möglichkeit, sich mit Fachleuten aus der Branche zu vernetzen, sich von innovativen Führungskräften inspirieren zu lassen und Ihre Tech-Karriere auf ein neues Niveau zu heben. Mit diesen 10 Top-Konferenzen und Tipps zur Auswahl der richtigen Konferenzen finden Sie garantiert ein Ereignis, das sich für Ihr Geschäft lohnt.

