Calendly-Übersicht mit Preisen & Funktionen für 2024

Modern online-Terminkalender machen es einfacher bei der Arbeit besser organisiert zu sein und Ihre Zeit proaktiv zu verwalten. ⏰

Nehmen Sie zum Beispiel Calendly. Weithin bekannt als eine der besten Kalender-Apps calendly automatisiert und verwaltet die Terminplanung für Sie. Wie die folgende Bewertung von Calendly zeigt, bietet diese Terminplanungs-App viele praktische Funktionen, um Zeit und Mühe für vielbeschäftigte Berufstätige oder Teams zu sparen.

Calendly ist jedoch nicht die einzige Terminplanungssoftware, die es gibt. Es gibt einige hervorragende Alternativen - und vor allem eine, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Lassen Sie uns klären, was Calendly ist und welche Funktionen es bietet. Wir sehen uns das kostenlose Calendly-Programm und die kostenpflichtigen Versionen an und erfahren, was die Benutzer darüber zu sagen haben. Anschließend werfen wir einen Blick auf eine der besten Terminplanungsalternativen, damit Sie alle Informationen haben, die Sie brauchen, um die richtige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen. 🤔

Was ist Calendly ?

Calendly ist eine terminplanungs-App die Ihren Kalender automatisiert und die lästigen Hin- und Her-E-Mails überflüssig macht. Dank der flexiblen Funktionalität können Sie die Anzahl der Besprechungen pro Tag und die Art der angebotenen Besprechungen auswählen.

Vielleicht sind Sie zum Beispiel Freiberufler oder Kleinunternehmer und möchten Besprechungen oder Beratungen ansetzen. Oder Sie sind ein Personalvermittler, der Vorstellungsgespräche mit Bewerbern anberaumt. Es ist auch ideal, wenn Sie ein Teamleiter sind, der eine Gruppenveranstaltung mit mehreren Teammitgliedern leitet, und Sie einen gemeinsamen Kalender benötigen. 👪

Das Verfahren zur Terminplanung ist einfach. Die Software unterstützt Sie beim Erstellen einer Buchungsseite und synchronisiert diese mit Ihrem Kalender, wobei Ihre Zeitzone automatisch erkannt wird. Um Calendly zu verwenden, fügen Sie dann einfach Ihre verfügbaren Zeitfenster zu Ihrem Kalender hinzu.

Sie können Ihren Calendly-Link per E-Mail oder Textnachricht weitergeben. Sie können den Calendly-Terminplaner auch auf Ihrer Website einbetten. So können die Eingeladenen das Zeitfenster auswählen, das ihnen am besten passt. Das System bestätigt dann die Besprechungszeit mit allen Beteiligten und fügt sie zu deren Kalendern hinzu. 🗓️

Schlüssel Calendly Funktionen

Calendly ist als eine der besten Plattformen für die Planung von Besprechungen bekannt, die heute verfügbar sind. Schauen wir uns die Funktionen von Calendly an, um herauszufinden, warum.

1. Anpassbare Ereignistypen

Mit Calendly können Sie verschiedene Veranstaltungstypen erstellen und anpassen, damit Kunden und potenzielle Kunden Termine mit Ihnen vereinbaren können.

Der kostenlose Plan ermöglicht nur Einzelgespräche von einer bestimmten Dauer, z. B. ein 15-minütiges persönliches Informationsgespräch. Sie können jedoch eine unbegrenzte Anzahl von Besprechungen dieser Art einrichten. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Besprechungsumfrage zu versenden, um die zeitlichen Präferenzen eines Teilnehmers zu ermitteln. 📝

Die kostenpflichtigen Tarife bieten dagegen viel mehr Funktionen und eine unbegrenzte Anzahl von Veranstaltungstypen. Je nach Tarif können Sie Einzel-, Gruppen-, Sammel- oder Round-Robin-Besprechungen einrichten.

Sie können auch festlegen, wie viele Besprechungen pro Tag gebucht werden können und wie dicht sie beieinander liegen können, wenn Sie vermeiden möchten, dass sich Besprechungen überschneiden. Sie können zum Beispiel einstellen, dass Sie nach drei gebuchten Besprechungen für einen bestimmten Tag keine Verfügbarkeit mehr anzeigen und dass zwischen den Buchungen mindestens 15 Minuten liegen.

2. Praktische Benachrichtigungen

Automatisches Senden von Texterinnerungen und Follow-up-E-Mails mit Calendly

Wenn jemand einen Termin bei Ihnen bucht, erstellt Calendly eine Bestätigungsseite für den Eingeladenen und benachrichtigt Sie über die Besprechung. Calendly sendet Ihnen und dem Eingeladenen auch automatische Erinnerungen vor der Besprechung, um die Wahrscheinlichkeit des Nichterscheinens zu verringern und sicherzustellen, dass alle vorbereitet sind. 🔔

Um Ihre Wirkung zu maximieren, können Sie die Text- oder E-Mail-Erinnerungen personalisieren und nach der Besprechung benutzerdefinierte Nachfassaktionen senden.

3. Zeitsparende Weiterleitung

Mit den Weiterleitungsformularen von Calendly können Sie qualifizierte Fragen stellen und Kunden zum richtigen Kalender leiten

Manche Kunden benötigen Hilfe bei der Auswahl der richtigen Art von Besprechung oder der richtigen Person, mit der sie sich treffen möchten. Calendly bietet Formulare, die Sie mit qualifizierenden Fragen anpassen können. Anhand der Antworten auf diese Fragen weiß das System, wohin es den Kunden leiten soll, sodass Sie sich erst dann einschalten müssen, wenn es Zeit für ein Treffen ist. ️

4. Aufschlussreiche Analytik

Das Calendly-Dashboard bietet Ihnen hilfreiche Einblicke

Bei den kostenpflichtigen Tarifen können Sie auf Analysen wie beliebte Besprechungszeiten und -typen sowie die Anzahl der abgesagten oder verschobenen Veranstaltungen zugreifen. Dies kann nach Veranstaltungstypen oder nach Einzelpersonen, Gruppen oder Teams gefiltert werden. Diese Trends bieten einen Einblick in die Aktivitäten im Laufe der Zeit, die Ihre Geschäftsstrategie vorantreiben, Ihre Marketingkampagnen unterstützen und es Ihnen ermöglichen, die Verfügbarkeit von Teams besser zu planen. 📈

5. Breite Palette an Integrationen

Mit der nativen Calendly-Integration von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen Integrationen von Calendly sind vielfältig und umfassen viele andere beliebte Tools, wie z. B.:

Videokonferenz-Tools, wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet oder GoTo Meeting

Vertriebs-, Marketing- und CRM-Plattformen, wie Salesforce, HubSpot, Marketo oder Active Campaign

Messaging-Tools, wie Gmail oder Mailchimp 📫

Zahlungsgateways wie PayPal, Stripe oder Stax Payments

Andere Planungstools, wie Google Calendar, Outlook und Office 365

Konnektoren, wie Zapier, Tray.io oder die integrierte API von Calendly

Calendly bietet außerdem integriert sich mit ClickUp's projektmanagement-Plattform. Wenn jemand in Calendly einen Termin mit Ihnen vereinbart, werden die Veranstaltungsinformationen automatisch in ClickUp importiert. Sie können auch Informationen aus Calendly in eine verfolgbare ClickUp-Aufgabe umwandeln. Auf diese Weise können Sie Ihre Meetings und Arbeitsabläufe ganz einfach an einem zentralen Ort verwalten.

6. Umfassende Sicherheitsfunktionen

Calendly bietet mehrere Sicherheitsfunktionen, einschließlich Single Sign-On

Das Buchen von Terminen ist nicht nur einfach, es ist auch sicher. Ihre Calendly-Daten werden durch ein Sicherheitssystem auf Unternehmensniveau geschützt. Die Infrastruktur wird auf einem sicheren Cloud-Server gehostet, eine Firewall schützt die Anwendung, und die Kundendaten werden im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt.

Zu den Compliance- und Datenschutzmaßnahmen gehören SOC 2 Typ 2, SOC 3 und ISO/IEC 27001-Berichte. Die Richtlinien der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und des Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) werden eingehalten. 🔐

Calendly-Preise

Kostenlos

Standard: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Teams: $16/Monat pro Platz

$16/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preise und Demo

Vorteile von Calendly

Abgesehen von all den Funktionen, die wir in dieser Calendly-Bewertung erwähnt haben, hat die Terminplanungs-App noch ein paar andere Vorzüge.

Benutzerfreundlichkeit

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche von Calendly können Sie schnell loslegen. Sicher, Sie müssen sich vielleicht mit einigen der fortgeschrittenen Funktionen vertraut machen, aber insgesamt ist die App von Anfang an sehr intuitiv und bietet Ihnen ein großartiges Benutzererlebnis. ✨

Ausführlicher Kundensupport Optionen

Alle Tarife umfassen einen 24/7-E-Mail- und Live-Chat-Support sowie den Zugang zum Ressourcen-Center. Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie eine Reihe von hilfreichen Video-Tutorials, Webinaren, E-Books und Blogs.

Mit dem Enterprise-Tarif erhalten Sie außerdem telefonischen Support und einen engagierten Kundenbetreuer, der Ihnen bei der Einführung, Implementierung und Nutzung zur Seite steht. 🎧

Branding-Anpassung

Während beim kostenlosen Plan das Calendly-Branding bereits integriert ist, können Sie es bei den kostenpflichtigen Optionen entfernen und Ihrer Buchungsseite Ihr eigenes Branding hinzufügen. Sie können auch die Farben anpassen und zusätzliche Links und Weiterleitungen zu Ihrer Bestätigungsseite hinzufügen, um die Interaktionsmöglichkeiten mit Ihren Eingeladenen zu maximieren. 🤝

Häufige Schmerzpunkte Calendly Benutzergesicht

Kein Calendly-Bericht wäre vollständig, ohne einige der Herausforderungen zu erwähnen, mit denen Sie konfrontiert werden könnten.

Kostenloser Plan Einschränkungen

Der kostenlose Plan bietet nur sehr eingeschränkte Funktionen. Es ist nur eine Kalenderverbindung möglich, und Sie können nur eine Art von Ereignis planen. Sie können keine wiederkehrenden Besprechungen planen oder Erinnerungs-E-Mails oder Folgetermine senden.

Außerdem beschränken sich die Anpassungsmöglichkeiten auf das Hochladen Ihres Logos auf Ihre Buchungsseite und die Wahl des Endes Ihrer URL.

Dieser Basisplan kann die Planungsanforderungen von einzelnen Freiberuflern oder sehr kleinen Unternehmen erfüllen, aber wenn Ihre Unternehmensgröße eine komplexere Terminplanungssoftware erfordert, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Calendly-Konto. 💸

Gelegentlich auftretende Terminplanungsprobleme

Einige Benutzer haben Probleme wie doppelte Buchungen festgestellt. Das kann besonders schwierig werden, wenn mehrere Kalender verwendet werden. Andere berichten, dass ihr Kalender nicht aktualisiert wird, um ihre korrekte Verfügbarkeit anzuzeigen, nachdem jemand abgesagt hat. Obwohl dies nicht die Regel ist, sollten Sie Ihren Terminplan ab und zu stichprobenartig überprüfen.

Calendly-Bewertungen auf Reddit

Um einen umfassenderen Eindruck davon zu erhalten, wie verschiedene Benutzer über Calendly denken, haben wir uns einige Calendly-Bewertungen auf Reddit angesehen.

Einer der kostenlosen Calendly-Tarife rezensionen von einem Professor erwähnt den eingeschränkten Funktionsumfang, hebt aber hervor, dass es sich gut für die Büroarbeit eignet:

_"Calendly ist nicht einfach zu konfigurieren und die kostenlose Version ist sehr eingeschränkt. Es lässt sich jedoch gut mit Outlook integrieren. Ich verwende es, um Sprechstunden zu planen, und es macht diesen Prozess sowohl für die Studenten als auch für mich sehr viel einfacher

Es ist auch wichtig, wie Sie es verwenden, denn ein anderer Benutzer sagt:

_"Eine kalte E-Mail mit einem Calendly-Link ist meiner Meinung nach nicht die beste Methode. Sie haben weder einen Wert noch einen Grund geliefert, einen Termin zu buchen. Es muss ein Hin- und Hergespräch stattfinden, um herauszufinden, ob sich ein zeitlicher Einsatz überhaupt lohnt. Wenn dann ein Mehrwert besteht, würde ich den Link schicken Ein Benutzer merkte an, dass einige Systeme die Verwendung von Calendly nicht zulassen:

"Ich habe nur wenige Kunden, die sich weigern, Calendly zu verwenden - in der Regel, weil Calendly aus irgendeinem Grund von ihrem Büro-VPN oder ihrer Firewall blockiert wird. Für diese Leute mache ich einfach das pauschale "Hier ist, was ich derzeit habe: M... T... W... usw." und erinnere sie daran, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können, also antworten Sie bitte schnell, damit wir das Hin und Her einschränken können."

Alternative Kalender-Tools, die Sie anstelle von Calendly verwenden können

Wenn Sie nach unserer Calendly-Bewertung noch Zweifel haben, keine Sorge - es gibt auch andere Terminplanungssoftware-Optionen.

Eine der besten Calendly-Alternativen ist ClickUp. ✨

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Kalenderansicht, um Teams synchron zu halten ClickUp Kalenderansicht macht es einfach, Projekte und Besprechungen zu planen und zu verwalten, Zeitrahmen auszuarbeiten und die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu sehen - alles an einem Ort. Sie können wählen, ob Sie Aufgaben in Form eines Kalenders, einer Zeitleiste oder eines Tagesplaners sehen möchten.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Zeitplan und erreichen Sie Ihre Ziele mit der ClickUp-Kalendervorlage

ClickUp bietet auch eine breite Palette von tagesplaner-Vorlagen die es Ihnen ersparen, immer wieder von vorne anzufangen. Es gibt auch viele andere Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihren Zeitplan besser zu verwalten. Zum Beispiel:

DieVorlage für den Kalenderplaner hält alle Ihre Termine und Aufgaben an einem Ort fest

DieKalender To Do List Vorlage gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Aufgaben und Arbeitszeiten auf wöchentlicher, zweiwöchentlicher oder monatlicher Basis

DieVorlage für einen Wochenkalender hilft Ihnen, Ihre Woche zu visualisieren und zu verwalten, um Ihre Produktivität zu maximieren

DieJahreskalender-Vorlage gibt Ihnen einen Überblick über die Ziele, die Sie für das Jahr anstreben 🎯 ClickUp ist jedoch weit mehr als nur ein Kalender-Tool. Es ist eine All-in-One-Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die die Funktionen eines app für die Tagesplanung mit den Vorteilen eines Planungstools.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp wurde für alle Arten von Unternehmen entwickelt, von Freiberuflern über kleine Unternehmen bis hin zu Großunternehmen, und optimiert die Arbeitsabläufe in allen Bereichen Ihres Unternehmens - von der kreativen Ideenfindung über die Verwaltung Ihres Kalenders bis hin zur Verfolgung von Aufgaben und Projekten.

ClickUp bietet außerdem eine bequeme Zwei-Wege-Synchronisierung mit Outlook, Google Calendar und Apple Calendar. Außerdem bietet es die Integration von nativ mit Calendly und anderen Tools wie:

Durchsuchen Sie die verfügbaren Anwendungen und Integrationen in ClickUp, um die Arbeit auf einer zentralen Plattform zu erledigen

Und mit Zapier können Sie Integrationen und Automatisierungen zwischen ClickUp und anderen Anwendungen erstellen, ohne dass Sie über ein hohes Maß an technischem Know-how verfügen müssen.

ClickUp Preise

Die Preispläne von ClickUp beinhalten eine kostenlose Version, die Ihnen Zugang zu einer breiten Palette von Funktionen ohne Kosten bietet. Wenn Sie jedoch die neuesten KI-Funktionen nutzen möchten, benötigen Sie einen Unlimited-, Business- oder Enterprise-Tarif.

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

7 $/Monat pro Benutzer Business: 12 $/Monat pro Nutzer

12 $/Monat pro Nutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied/Monat verfügbar

Timing Your Meetings Perfectly With Calendar Apps

Online-Kalender-Apps machen die Planung von Besprechungen zu einem Kinderspiel, und Calendly ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Calendly ist ein gutes Beispiel dafür. Es bietet viele nützliche Funktionen, wie anpassbare Ereignistypen, Benachrichtigungen, Analysen und verschiedene Integrationen. Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen sorgen für die Sicherheit des gesamten Systems.

Und wie diese Calendly-Bewertung zeigt, ist es einfach zu bedienen und bietet einen guten Support, was es zu einer guten Wahl für Ihre Terminplanungsanforderungen macht. ✅

Es ist jedoch nicht die einzige Option. Wenn Sie auf der Suche nach einer vielseitigen Plattform sind, um Ihren Kalender und Ihre Aufgaben zu organisieren, sollten Sie sich ClickUp ansehen.

ClickUp ist ein One-Stop-Shop, wenn es darum geht, Termine zu planen, Aufgaben und Projekte zu verwalten und generell jeden Aspekt Ihres Workflows zu rationalisieren. Mehrere anpassbare Optionen zur Ansicht Ihres Kalenders und Ihrer Aufgabenliste machen es Ihnen leicht, den Überblick über Ihre Arbeit - und die Ihres Teams - zu behalten, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Unternehmensziele erreichen. Kostenlos anmelden bei ClickUp noch heute. Sie könnten sich keinen besseren Partner für Ihren Unternehmenserfolg wünschen. 🥇