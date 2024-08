Top 10 Make-Integrationen für die Workflow-Automatisierung im Jahr 2024

Fühlen Sie sich von endlosen Aufgaben erdrückt?

Das kennen wir alle: Wir jonglieren mit einer Million Aufgaben und wünschen uns mehr Stunden am Tag.

Nun, es gibt einen effizienten Weg, sich wiederholende Aufgaben zu bewältigen und zeit zu sparen für das Wesentliche: Make-Integrationen. Make ist Ihr Super-Assistent, um alles zu automatisieren, von einfachen täglichen Aufgaben bis hin zu komplexen Workflows! Und es ist visuell einfach zu bedienen.

über Machen Sie Stell dir vor...💭

Schluss mit dem Einfügen von Daten zwischen Ihren bevorzugten Messaging Apps! Make überträgt mühelos Informationen für Sie und erspart Ihnen endlose Klicks und Frustrationen

Nie wieder mühsame E-Mails und Nachrichten tippen. Automatisieren Sie Ihre Kommunikation und freuen Sie sich auf einen stressfreien Posteingang

Meeting all Ihrer Deadlines! ️Make lässt sich mit Ihren bevorzugten Apps integrieren, um Ihre komplexen Workflows mit automatischen Erinnerungen und Benachrichtigungen auf Kurs zu halten

Die 10 besten Make-Integrationen, die die Geschäftsprozesse im Jahr 2024 (und darüber hinaus) revolutionieren werden, zeigen Ihnen, wie Sie die Arbeit hinter sich lassen und intelligenter statt härter arbeiten können.

Worauf sollten Sie bei Make-Integrationen achten?

Betrachten Sie Make-Integrationen als Ihre persönlichen Workflow-Architekten. Hier ist, worauf Sie bei ihnen achten sollten:

Szenario-Erstellung und -Verwaltung: Make kann Ihnen helfen, ein neues Szenario zu erstellen und bestehende Szenarien zu verwalten, indem es Ihre meistgenutzten Tools miteinander integriert. Dies bedeutet, dass Sie Automatisierungssequenzen von Aktionen erstellen können, die auf Ihre spezifischen Workflow-Bedürfnisse zugeschnitten sind

Integration benutzerdefinierter Apps: Die Stärke von Make liegt in seiner Fähigkeit, Verbindungen in benutzerdefinierten Apps zu erstellen oder zu aktualisieren. Dies ist wichtig für Geschäfte, die maßgeschneiderte Softwarelösungen in ihre Workflows integrieren möchten

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten: Die Fähigkeit, benutzerdefinierte Funktionen und Module der Integromat Markup Language (IML) zu erstellen oder zu aktualisieren, zeichnet Make aus. Dies ermöglicht komplizierte, maßgeschneiderte Automatisierungsprozesse, die sich an komplexe Geschäftsanforderungen anpassen lassen

Webhook- und RPC-Funktionalität: Der Support von Make für Webhooks und RPCs (Remote Procedure Calls) bietet fortschrittliche Echtzeit-Datenaustausch- und externe Prozedur-Funktionen, die die Reaktionsfähigkeit und Vielseitigkeit Ihrer Automatisierungen verbessern

Wenn auch Sie bereit sind, zeitraubende und manuelle Arbeiten der Vergangenheit anzugehören, sollten Sie sich unbedingt mit Make-Integrationen beschäftigen.

Die 10 besten Make-Integrationen für das Jahr 2024

Hier sind die 10 besten Make-Integrationen, mit denen sich schlankere, automatisierte Arbeitsabläufe realisieren lassen:

1. ClickUp

Nutzen Sie Make's visuelle Automatisierung, um ClickUp mit tausenden von Tools zu verknüpfen

Haben Sie Probleme, mehrere Tools in Ihrem Workflow zu verwalten? ClickUp's Make-Integration übernimmt diese Aufgabe für Sie. Sie verknüpft ClickUp mit jeder Online-App oder API, automatisiert Aufgaben und synchronisiert Daten in Echtzeit.

Wenn Sie es zum Beispiel leid sind, jedes Mal ein Slack-Update an Ihren Chef zu senden, wenn Sie einen Blogbeitrag von ClickUp veröffentlichen, kann Make dies automatisieren.

Mit einem einfachen Setup sendet Make jedes Mal, wenn ein neuer Beitrag aus Ihrer ClickUp-Warteschlange live geht, automatisch eine Benachrichtigung über Slack. Das spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass Ihr Team immer informiert ist.

Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, jede Aufgabe, jedes Dokument oder jede Nachricht schnell zu finden, ohne jede App manuell überprüfen zu müssen, dann ClickUp's Universal Search ist Ihr Traum.

Verbinden Sie einfach Ihre Apps und Dateien und starten Sie die Suche in Ihrem ClickUp-Workspace, schneller als je zuvor.

Diese Integration vereinfacht aufgabenverwaltung und verbessert Ihre Fähigkeit, plattformübergreifend auf Informationen zuzugreifen und diese zu organisieren.

Mit der Synchronisierung von Daten in Echtzeit und umfassenden Suchfunktionen können Sie effizienter arbeiten als je zuvor.

Einfaches Suchen und Auffinden von Dateien in ClickUp, verbundenen Apps oder Ihrem lokalen Laufwerk mit Universal Search

ClickUp beste Features

Automatisierung verschiedener ClickUp Aufgaben mit Hunderten von Vorlagen, die Slack, HubSpot CRM und weitere Tools verknüpfen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind

ClickUp-Aktionen umfassend benutzerdefinieren, einschließlich Erstellung von Aufgaben, Zuweisung von Kommentaren und API-Interaktionen

Suchen und Zugreifen auf ClickUp-Daten in allen Apps, von Space-Ansichten bis hin zu spezifischen Unteraufgaben

Rationalisierung von Workflows mit vorgefertigten Vorlagen für die Integration von Messaging-Apps und HubSpot CRM-Kontakten in Aufgaben

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer empfinden die Schnittstelle anfangs als komplex

Höhere Kosten für umfangreichen Datenspeicherbedarf

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

2. Calendly

über Calendly Haben Sie es satt, endlose E-Mail-Ketten zu durchforsten, nur um ein Meeting zu planen? Make for Calendly ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Terminplanung mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche.

Sie können Calendly mühelos mit verschiedenen Apps verbinden, was Projektmanagement und CRM-Workflows zu einem Kinderspiel macht - und das ohne Programmierkenntnisse.

Es ist ein visuell intuitives, robustes No-Code-Toolkit. Trotz der anfänglichen Lernkurve sind Sie mit der Calendly-Integration von Make in der Lage, selbst die komplexesten Workflows im Handumdrehen zu planen und zu automatisieren. Diese Benutzerfreundlichkeit macht es zu einem der besten no-code tools für Produktmanager .

Calendly beste Features

Integrieren Sie mitCRM und Projektmanagement tools für die Erstellung von Aufgaben und die Kontaktverwaltung

Erstellen oder aktualisieren Sie Tickets in Ihrem System für jedes Ereignis

Automatisches Aktualisieren von Datensätzen und Status in Google Tabellen oder Datenbanken von Calendly (oder sogar Google Kalender) Ereignissen

Calendly-Einschränkungen

Unterstützt möglicherweise nicht alle gewünschten Apps von Drittanbietern

Möglicherweise werden Funktionen dupliziert, die bereits in anderen Tools vorhanden sind

Calendly Preise

Free Forever

Essentials: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Professionell: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Teams: Benutzerdefinierte Preise

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

4.7/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,300+ Bewertungen)

3. Pipedrive

über Pipedrive Stellen Sie sich eine Vertriebspipeline vor, die sich selbst verwaltet. Klingt unwirklich? Ist es aber nicht. Pipedrive und Make machen dies gemeinsam möglich.

Diese Zusammenarbeit geht über die normale Verwaltung von Vertriebs-Pipelines hinaus - es geht darum, Ihre Vertriebseffizienz zu verbessern.

Mit dieser Integration können Sie Datenverbindungen zwischen Pipedrive und Apps wie Airtable, Asana und Mailchimp automatisch verarbeiten. Und das alles über eine intuitive code-freien Plattform .

Fügen Sie zum Beispiel ein neues Geschäft in Pipedrive hinzu, und Make richtet automatisch eine neue Aufgabe in Asana ein, um es zu verwalten. Neue Leads in Pipedrive? Sie werden sofort zu Mailchimp hinzugefügt, um sofortige E-Mail-Nachfassaktionen zu ermöglichen.

Darüber hinaus werden durch die Integration von Pipedrive mit Airtable Ihre Datenbanken in Echtzeit aktualisiert, was die Genauigkeit von Berichten und Trendanalysen verbessert.

Durch diese Automatisierung entfällt die manuelle Dateneingabe, sodass sich Ihr Team auf den Verkauf konzentrieren kann. Durch die Automatisierung komplexer Workflows in wenigen Minuten kann Ihr Team mehr Zeit mit Kunden und Leads verbringen und so die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Pipedrive beste Features

Design undautomatisierung von Arbeitsabläufen visuell mit einer Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, auch ohne Programmierkenntnisse

Verbindung mit Tausenden von Apps, darunter Airtable, Asana und Mailchimp, für eine umfassende Automatisierung

Integrieren Sie mehrere Apps in einen einzigen Workflow für grenzenlose Möglichkeiten der Automatisierung

Beschränkungen von Pipedrive

Die umfangreichen Optionen und benutzerdefinierten Anpassungen können für neue Benutzer überwältigend sein

Hauptsächlich vorteilhaft für Vertriebs- und CRM-Workflows

Preise für Pipedrive

Grundlegend: $11,90/Monat pro Benutzer

$11,90/Monat pro Benutzer Erweitert: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer Professionell: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Power: 59,90 $/Monat pro Benutzer

59,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 74,90 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,700+ Bewertungen)

4.2/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,900+ Bewertungen)

4. Airtable

über Machen Sie Zusammen speichern Make und Airtable Ihre Daten nicht nur, sie hauchen ihnen Leben ein.

Das Ergebnis? Komplexe Datenaufgaben werden zu organisierten, automatisierten Prozessen.

Instanz können Sie beispielsweise den Prozess der Aktualisierung von Projektstatus in Airtable auf der Grundlage von E-Mail-Updates automatisieren.

Wenn Sie eine E-Mail mit einer Projektaktualisierung erhalten, kann Make den Inhalt der E-Mail analysieren und den entsprechenden Datensatz in einer Airtable-Basis aktualisieren. So wird sichergestellt, dass der Status eines Projekts immer aktuell ist, ohne dass ein manueller Eintrag erforderlich ist.

Ein weiteres Beispiel ist die Integration von Airtable mit Ihrer Kundensupport-Plattform. Wann immer ein neues Support-Ticket erstellt wird, kann Make automatisch einen Datensatz in Airtable hinzufügen.

Dies ermöglicht eine detaillierte Nachverfolgung und Analyse von Support-Anfragen und hilft Ihrem Team, Trends zu erkennen und die Reaktionszeiten zu verbessern.

Um das volle Potenzial der Airtable-Integration von Make zu nutzen, müssen Sie sich auf die Lernkurve einlassen und die Integration mit anderen tools für die Automatisierung von Prozessen .

Airtable beste Features

Verbinden Sie Airtable mit zahlreichen Apps und ebnen Sie so den Weg für eine umfassende Automatisierung

Eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche macht die Automatisierung von Workflows zu einem Kinderspiel

Ermöglicht die Einstellung einer anspruchsvollen Automatisierung, die keinerlei Code-Kenntnisse erfordert

Limits von Airtable

Die große Vielfalt an Features könnte Benutzer, die keine Techniker sind, zunächst überfordern

Airtable Preise

Free: Grundlegende Features

Grundlegende Features Team: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Business: $54/Monat pro Benutzer

$54/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

4.6/5 (2,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

5. HubSpot CRM

über HubSpot Vertriebsteams werden häufig mit Leads, Kontakten und Geschäften überschwemmt, die alle rechtzeitig bearbeitet werden müssen. Die Integration von HubSpot CRM in Make kann dieses potenzielle Chaos in eine organisierte und effiziente Vertriebspipeline für reibungslosere Vertriebsabläufe verwandeln.

Diese Lösung richtet sich an Teams, die ihre CRM-Aufgaben automatisieren möchten, und bietet Features, die die Verwaltung von Kontakten und Geschäften vereinfachen.

Wenn zum Beispiel ein neuer Lead ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt, kann Make seine Informationen automatisch als neuen Kontakt zu HubSpot CRM hinzufügen.

Diese Integration kann auch eine Folge-E-Mail-Sequenz von HubSpot auslösen und so ein sofortiges Engagement ohne manuelle Eingriffe sicherstellen.

Als einzigartiges beispiel für die Automatisierung von Business-Prozessen mit HubSpot CRM und Make Collaboration können Sie die Wirkung Ihrer Vertriebsaktivitäten steigern.

Die besten Features von HubSpot CRM

Automatisches Hinzufügen von Kontakten zu Listen und Workflows

Optimieren Sie den Prozess der Erstellung und Verwaltung von Geschäften

Erstellen benutzerdefinierter Objekte zur besseren Organisation von Daten

HubSpot CRM Beschränkungen

Hauptsächlich vorteilhaft für CRM-fokussierte Aufgaben, weniger für andere Business-Bereiche

Am besten nur innerhalb der HubSpot-Umgebung zu verwenden

HubSpot CRM Preise

Free

Starter: Beginnt bei $25/Monat

Beginnt bei $25/Monat Professional: Ab $400/Monat (jährlich zu committen)

Ab $400/Monat (jährlich zu committen) Enterprise: Beginnt bei $1.200/Monat

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,600+ Bewertungen)

4.4/5 (10,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

6. Webflow

über Webflow Der Workspace eines Designers ist der Ort, an dem Kreativität auf Effizienz trifft. Webflow ist ein perfektes Beispiel dafür. Es ist eine visuelle Plattform mit fortschrittlichen Features für Website-Design ohne Code.

Die Webflow- und Make-Integration verbindet die künstlerische Essenz der Webdesign-Software mit der Praktikabilität von software zur Automatisierung von Aufgaben .

Sie ist zwar ein Segen für Designer, aber um ihr volles Potenzial für die Gestaltung, Erstellung und Automatisierung von Websites auszuschöpfen, sind ein strategischer Ansatz und eine gewisse Vertrautheit mit APIs erforderlich.

Webflow beste Features

Integration mit über 1500 beliebten Apps über Make

Einfache Erstellung von Workflows mit Hilfe einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Ermöglicht die sofortige oder zeitgesteuerte Ausführung von Szenarien, die sich an dynamische Designanforderungen anpassen

Webflow-Einschränkungen

Limitierter Nutzen für Benutzer außerhalb der Webgestaltung

Erfordert Vertrautheit mit APIs

Webflow-Preise

Starter: Free

Free Basic: $18/Monat

$18/Monat CMS: $29/Monat

$29/Monat Business: 49$/Monat

49$/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webflow-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (520+ Bewertungen)

4.4/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (230+ Bewertungen)

7. OpenAI

über Machen Sie OpenAI für Make integriert KI in Ihre täglichen Geschäftsprozesse.

Diese leistungsstarke Kombination bietet erhebliche Vorteile bei der Automatisierung von einfachen bis hin zu komplexen Aufgaben. Hier sind einige Beispiele:

Automatisierung der Datenanalyse: Automatisches Zusammenfassen von Kundenfeedback zur schnellen Identifizierung von Zufriedenheitsstufen und Verbesserungsbereichen

Automatisches Zusammenfassen von Kundenfeedback zur schnellen Identifizierung von Zufriedenheitsstufen und Verbesserungsbereichen Generierung von Inhalten in natürlicher Sprache: Sofortige Erstellung von Produktbeschreibungen oder Marketingtexten aus kurzen Eingaben, was Zeit spart

Sofortige Erstellung von Produktbeschreibungen oder Marketingtexten aus kurzen Eingaben, was Zeit spart Optimierung von Entscheidungsprozessen: Analysieren Sie Verkaufsdaten und Markttrends, um effektive Strategien zu empfehlen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen

Pro-Tipp: Wenn Sie mit KI-Integrationen für Ihre Software liebäugeln, probieren Sie alternativen zum OpenAI Playground um alles zu bauen und zu automatisieren.

OpenAI beste Features

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von GPT-3 für verschiedene Anwendungen in grenzenlosen Workflows

Einsatz von KI für die Generierung von textlichen Inhalten und die Verarbeitung von Daten

Einsatz von KI-Algorithmen zur Entscheidungsfindung auf der Grundlage aufschlussreicher Dateninterpretation

Grenzen von OpenAI

Limitiert durch die spezifischen Fähigkeiten und Einschränkungen der OpenAI GPT-3 API

Kann erhebliche Rechenressourcen erfordern, was die Effizienz des Workflows beeinträchtigt

OpenAI-Preise

Basic: Free

Free Plus: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

OpenAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (420+ Bewertungen)

4.7/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (35+ Bewertungen)

8. Notion

über Notion Machen Ihnen endlose Listen und verstreute Dokumente das Leben bei der Arbeit schwer? Mit Make können Sie Informationen zwischen Notion und anderen Plattformen austauschen, um sicherzustellen, dass Sie das benötigte Wissen genau dort haben, wo Sie es brauchen.

Verwenden Sie die Make-Integration von Notion, um:

Automatisches Hinzufügen neuer Details zu bestehenden Datenbankeinträgen

Neue Seiten innerhalb bestimmter Abschnitte für die Organisation von Projektnotizen oder Dokumentation einzurichten

Neue Datenbanken als Unterseiten für die detaillierte Nachverfolgung von Projekten oder Clients zu generieren

Automatisches Einstellen von Seiten oder Blöcken als archiviert, um Ihren Workspace sauber und aktuell zu halten

Nutzen Sie die organisatorischen Fähigkeiten von Notion, ergänzt durch die Automatisierungsmöglichkeiten von Make, um Routineaufgaben zu automatisieren und sich auf das große Ganze zu konzentrieren.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie maßgeschneiderte Workflows mit spezifischen Auslösern, Aktionen und Suchen

Organisieren Sie Prozesse zwischen Notion und anderen Tools und steigern Sie so die Effizienz

Unbegrenzte Möglichkeiten, Notion mit anderen Apps und Diensten zu verbinden

Grenzen von Notion

Hängt von der Kompatibilität und Funktion anderer verbundener Apps ab

Möglichkeit der Duplizierung von Funktionen, die möglicherweise bereits in Notion oder anderen integrierten Tools vorhanden sind

Preise für Notion

Personal: Free

Free Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

9. Monday.com

über Machen Sie Monday.com und Make sind beide erstklassig workload-Automatisierungssoftware .

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie bei der Verwaltung von Projekten mit zu vielen Aufgaben jonglieren, ist diese Kombination Ihr Sicherheitsnetz und ein mächtiger Produktivitätsbooster.

Richten Sie zum Beispiel auf Monday.com ein Formular für Client-Details ein, um das Onboarding des Kunden zu optimieren. Nach dem Absenden des Formulars kann Make automatisch ein neues Projekt Board für den Client erstellen, die Mitglieder des Teams zuweisen und eine Willkommens-E-Mail mit den Projektdetails und den nächsten Schritten an den Client senden.

Wenn Sie Ihr Team darüber hinaus informieren möchten, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, können Sie diese Benachrichtigungen mit Monday.com automatisieren.

Wenn der Status einer Aufgabe auf 'Abgeschlossen' aktualisiert wird, kann Make eine E-Mail an das Team auslösen, in der die Leistung gefeiert und über die nächsten Schritte informiert wird.

Monday.com beste Features

Automatisieren Sie das Hinzufügen von Abonnenten und Spalten zu Boards und verbessern Sie so die Zusammenarbeit im Team

Vereinfachen Sie die Handhabung von Dokumenten durch Hinzufügen von Dateien zu Aktualisierungen und Dateispalten

Erstellen Sie neue Boards, Gruppen und Unterpunkte für maßgeschneiderte Projekte

Monday.com Limits

Erfordert eine sorgfältige Planung der Auslöser und Aktionen für die Automatisierung

Integration mit anderen Business tools kann eine Herausforderung sein

Monday.com Preise

Free Forever

Basic: $12/Sitz/Monat

$12/Sitz/Monat Standard: $14/Sitz/Monat

$14/Sitz/Monat Pro: 24$/Sitz/Monat

24$/Sitz/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,900+ Bewertungen)

4.7/5 (9,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,500+ Bewertungen)

10. Discord

über Machen Sie Wenn Discord sich mit Make zusammenschließt, werden Ihre Community und Ihre Geschäftsprozesse durch Automatisierung rationalisiert.

Von diesem Power-Duo können Business und Communities gleichermaßen profitieren. Sie können Make verwenden, um einfache Aufgaben in Discord zu organisieren, einschließlich der Verwaltung von Rollen, dem Versenden von Erinnerungen oder dem Auslösen komplexer Workflows basierend auf bestimmten Chat-Nachrichten.

Make lässt sich auch mit einigen beliebten Discord-Alternativen um Community-Management und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zum Kinderspiel zu machen.

Discord beste Features

Organisieren Sie Aufgaben wie Benachrichtigungen und die Verwaltung von Mitgliedern in Discord

Erleichtern Sie automatisierte Antworten und das Freigeben von Inhalten in Discord-Kanälen

Verbinden Sie Discord-Aktivitäten mit anderen Business tools für ein kohärentes Workflow-Management

Discord Limits

Kann begrenzte Vorteile für nicht-community-zentrierte Geschäfte bieten

Erfordert eine sorgfältige Planung, um Discord-Aktivitäten effektiv in andere Geschäftsabläufe zu integrieren

Discord Preise

Free: Basic Features

Basic Features Nitro Basic: $2,99/Monat

$2,99/Monat Nitro klassisch: $4.99/Monat

$4.99/Monat Nitro: $9.99/Monat

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit Make-Integrationen

Wir haben gesehen, wie Make-Integrationen wie Calendly, Monday.com und andere Ihre Geschäftsprozesse erheblich verbessern können. Diese Tools sind unerlässlich, um Aufgaben zu automatisieren und zu vereinfachen, Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern.

Unter ihnen sticht ClickUp heraus. Es ist mehr als nur eine weitere Make-Integration; es ist die einzige App, die Sie jemals für die Verwaltung verschiedener Projekte, Teams und Workflows benötigen werden. Im Kern optimiert ClickUp die Zusammenarbeit im Team mit einer visuellen Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Arbeitsplatzinformationen zu zentralisieren und Aufgaben zu automatisieren.

Aber ClickUp wird noch leistungsfähiger, wenn es mit Ihren anderen bevorzugten Apps integriert wird. Und das Beste daran? Es erfordert keinerlei Kenntnisse im Bereich Code.

Das Ergebnis? Kein ständiges Wechseln zwischen Apps mehr, reibungslosere Übergaben zwischen Teams und Prozesse, die automatisch im Hintergrund ablaufen. Sie können sich auf die Arbeit konzentrieren, die am wichtigsten ist. Hören Sie auf, sich mit einem fragmentierten Workflow herumzuschlagen. Versuchen Sie ClickUp und erleben Sie ein neues Maß an Effizienz.