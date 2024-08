Supernotes Rückblick: Verbessern Sie Ihr Notizspiel im Jahr 2024

Es ist leicht, Ideen auf einen Post-It, den Rand Ihres Planers oder Ihren Handrücken zu kritzeln. Aber wie einfach ist es, diese Ideen wiederzufinden? 🤔

Um zu verhindern, dass Ihr nächster großer Durchbruch in der Masse untergeht, haben digitale Notizen den traditionellen Stift und das Papier ersetzt. Apps für Notizen wie Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep und die Apple-Notizen-App haben die Art und Weise, wie Nutzer Informationen schreiben, speichern und abrufen, grundlegend verändert.

Mit der richtigen App können Benutzer ihre Notizen mit anderen Produktivitätswerkzeugen synchronisieren, um Arbeit und Leben zu rationalisieren. Eine zunehmend beliebte App ist Supernotes supernotes ist ein Tool zur Erstellung von Notizen, mit dem Benutzer Aufgabenlisten erstellen, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und ihre Gedanken organisieren können.

Im Folgenden führen wir eine gründliche Überprüfung von Supernotes durch, einschließlich seiner beliebtesten Funktionen, Probleme und Preisstruktur. Außerdem stellen wir Ihnen eine alternative Option vor, die Ihre Arbeit wirklich erleichtern kann strategien zur Erstellung von Notizen auf die nächste Stufe. ☄️

Was ist Supernotes?

über Supernotes Supernotes wurde von Tobias Whetton gegründet und ist eine App für die gemeinsame Erstellung von Notizen, die es ermöglicht, Notizen mit dem Team zu teilen. Der Hauptzweck? Menschen dabei zu helfen, ihre Gedanken besser zu organisieren und dadurch ihre Arbeits-, Studien- und Lebensweise zu verändern.

Supernotes ist eine Alternative zu Ordnern und Dateien und verfügt über eine leistungsstarke Suchfunktion, mit der Teammitglieder Notizen zu ähnlichen Themen organisieren und finden können.

Supernotes basiert auf "Notizkarten" oder einer datenreichen Datei, zu der die Benutzer Kommentare hinzufügen können, mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten , erstellen Sie Inline-Links, und fügen Sie Tags zur einfachen Organisation hinzu. Teams können ihre Notizen mit umfangreichen Inhalten versehen und Gleichungen, Bilder, Tabellen oder Checklisten hinzufügen. ✅

Anstatt Notizen in unübersichtlichen Dateien zu verlieren, können Teams eine Notizkartenhierarchie erstellen, die zu ihrer Abteilung passt. Notizen können in anderen "übergeordneten" Notizen verschachtelt werden, oder Benutzer können nach verschiedenen Kriterien suchen und/oder filtern, um die gewünschten Informationen zu finden.

Schlüssel Supernotes Funktionen

Sie sind sich nicht sicher, ob Supernotes das Richtige für Sie ist? Schauen wir uns einige der beliebtesten Funktionen von Supernotes an, um zu entscheiden, ob die App das Richtige für Sie ist.

Sie können ein Dokument nicht finden, das irgendwo in einem Ordner abgelegt ist? Lange Dokumente sind oft unhandlich, vor allem, wenn Sie ein Brainstorming machen oder neue Ideen notieren wollen. ✍️

Mit Notizkarten können Sie die Art und Weise, wie Sie Informationen speichern, verändern. Tippen Sie schnell ein paar Notizen ein und finden Sie sie in Zukunft über eine Suchfunktion, Tags oder übergeordnete Notizen wieder.

2. Erstellen Sie eine Übersicht über Ihre Notizen Gewohnheiten

Mit dem Heatmap-Kalender können Sie schnell sehen, an welchen Tagen Sie die meisten Notizen machen. Sie können Notizen auch per Drag-and-Drop auf ein bestimmtes Datum in Ihrem Kalender ziehen.

3. Erstellen und speichern Sie Notizen, auch wenn Sie offline sind

Sie reisen mit dem Flugzeug? Unterwegs arbeiten? Das ist kein Problem.

Mit Supernotes können Sie auch dann Notizen machen, wenn Sie offline sind. Sobald Sie wieder online sind, werden Ihre Notizen mit Ihrem Konto synchronisiert, und Sie können weiterarbeiten.

4. Erstellen Sie eine tägliche Sammlung von Notizen

Denken Sie am Nachmittag oft: "Woran habe ich heute überhaupt gearbeitet?" Legen Sie eine tägliche Sammlung an, um sich auf den Tag zu konzentrieren.

Eine tägliche Sammlung ist eine spezielle Ansicht aller Notizzettel, mit denen Sie im Laufe des Tages gearbeitet haben. So können Sie feststellen, an welchen Notizen Sie morgens, nachmittags oder abends gearbeitet haben, und die Notizen schnell überprüfen, wenn Sie den Laden schließen oder sich auf eine Besprechung vorbereiten.

5. Erhalten Sie Benachrichtigungen von Freunden

Mit Supernotes können Benutzer neue Notizen ganz einfach mit Freunden und Kollegen teilen. Sie erhalten jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein Benutzer Ihnen eine Notiz oder eine Freundschaftsanfrage sendet. Sie können dann entscheiden, ob Sie diese Notiz zu Ihrer Bibliothek hinzufügen müssen. 📚

Sie müssen nicht mehr einen endlosen Stapel von Notizbüchern durchsuchen, um eine verlorene, handschriftliche Notiz zu finden. Mit Tags können Sie Notizen schnell kategorisieren, um sie später wiederzufinden.

Mithilfe von Tags können Sie Ihre Notizkarten filtern, um Notizen zu einem ähnlichen Thema zu finden. So können Schüler beispielsweise Tags für verschiedene Klassen oder Einheiten innerhalb einer Klasse erstellen, um schnell für Prüfungen lernen zu können. 🧑‍🎓

7. Speichern Sie schnelle Notizen in Ihrer "Gedanken"-Sammlung

Viele Erinnerungen oder "Aha"-Momente sind kurze Phrasen oder Fragmente - und kein vollständiges Dokument. Sie können diese schnellen Ideen, die oft in der Eile notiert werden, in Ihrer Gedankensammlung speichern.

"Gedanken" sind Notizkarten ohne Titel, Links oder Tags. Sie sind ein Sammelbecken für Ihre unvollständigen Gedanken. So können Sie sie leicht wiederfinden, wenn Sie die Zeit und die geistige Kapazität dazu haben.

8. Speichern Sie Ihre Notizen in Ihrem eigenen farbcodierten System

Haben Sie schon immer gerne Ihre besten Gedanken hervorgehoben oder farbige Registerkarten in Ihre Notizbücher eingefügt? Dann werden Sie es lieben, mit Supernotes Ihr eigenes Farbleitsystem zu erstellen.

Mit Supernotes colors können Sie Ihren Notizen sieben verschiedene Farben hinzufügen. Sie können auch ein Ampel-Farbsystem verwenden, um festzustellen, wie gut eine Notizkarte durchdacht ist, oder Sie können Farben mit Tags kombinieren, um Notizkarten zu sortieren und zu filtern.

9. Finden Sie Notizen über eine universelle Suchfunktion

Ertappen Sie sich bei der Suche nach einem Dokument oft bei dem Gedanken: "Ich weiß, dass ich es hier irgendwo abgelegt habe ..."? Mit der Supernotes-App verwandeln Sie alle Ihre Notizzettel in eine Suchmaschine. Geben Sie einfach ein Wort oder einen Satz in die Suche ein, und alle Zettel, die Ihrer Anfrage entsprechen, werden angezeigt.

10. Verbinden Sie Supernotes mit Ihren anderen Lieblings Mobil-Apps

Die Supernotes-API bietet Integrationen mit Raycast, Zapier und IFTTT, um Sie mit anderen beliebten Produktivitätstools zu verbinden. Außerdem können Sie Webhooks erstellen, um sich mit beliebten Apps wie Slack und Discord zu verbinden und so automatisierte Workflows für Ihren Tag zu erstellen.

11. Speichern Sie alle Aufgaben an einem einzigen Ort

Mit Supernotes können Sie ganz einfach eine To-Do-Liste mit Ihrer Aufgabensammlung erstellen. In jeder Notizkarte erstellen Sie eine Liste mit Aufgaben. Ihre Aufgaben erscheinen dann automatisch in Ihrer Aufgabensammlung, damit Sie sie von Ihrer Liste abhaken können. 📝

12. Notizen unter übergeordneten Notizen verschachteln

In einem herkömmlichen Datei- und Ordnersystem können Sie eine Datei nur in einem einzigen Ordner speichern. Mit Supernotes können Sie jedoch eine Notizkarte an mehreren Stellen speichern. Mit der Mehrfachverschachtelung können Sie eine Notizkarte unter mehreren "übergeordneten" Karten speichern, so dass sie leicht zu finden sind.

13. Organisieren Sie Ihre Gedanken Seite an Seite mit der Broadsheet-Ansicht

Haben Sie schon einmal eine ganze Wand mit Post-Its bedeckt und versucht, Ihre Gedanken zu ordnen? Mit der Broadstreet-Ansicht von Supernotes können Sie alle Ihre Notizen nebeneinander anzeigen, so dass sie den gesamten Bildschirm einnehmen. So können Sie Ihre Notizen wie eine Zeitung betrachten und lesen und Ihre Gedanken ordnen.

Supernotes Preise

Starter: Kostenlos für 100 Notizkarten

Kostenlos für 100 Notizkarten Unbegrenzt: 7,57 $ pro Monat für unbegrenzte Anzahl von Notizen

Vorteile der Nutzung Supernotes

Supernotes, wie viele digitale apps für Notizen bietet viele Vorteile. Einige der nützlichsten sind:

Sie können die App auf jedes Gerät herunterladen: Supernotes kann auf Windows-, Mac-, Linux-, Android- und iOS-Geräte heruntergeladen werden

Supernotes kann auf Windows-, Mac-, Linux-, Android- und iOS-Geräte heruntergeladen werden Sie verlieren nicht den Überblick über Ihre wichtigsten Gedanken: Mit Funktionen wie Pins, Tags und Aufgaben verlieren Sie nicht den Überblick über Ihre Prioritäten 📌

Mit Funktionen wie Pins, Tags und Aufgaben verlieren Sie nicht den Überblick über Ihre Prioritäten 📌 Gemeinsam: Du kannst Freunde in die App einladen und öffentlich oder privat Notizkarten versenden

Du kannst Freunde in die App einladen und öffentlich oder privat Notizkarten versenden Es gibt einen kostenlosen Plan: Supernotes ist für Solopreneure, Kleinunternehmer und Studenten mit einem kostenlosen Plan für immer zugänglich

Supernotes ist für Solopreneure, Kleinunternehmer und Studenten mit einem kostenlosen Plan für immer zugänglich Schnell und relativ schmerzlos: Mit vertrauten Tastenkombinationen können Sie schnell Notizen machen, als würden Sie in ein Google Doc oder Word Doc tippen

Mit vertrauten Tastenkombinationen können Sie schnell Notizen machen, als würden Sie in ein Google Doc oder Word Doc tippen Es gibt Hilfe, wenn Sie nicht weiterkommen: Supernotes bietet Chat-Support für Benutzer sowie eine ausführliche Dokumentation, YouTube-Tutorials und eine Notizen-Community, damit Sie die Antworten finden können, die Sie suchen

Supernotes bietet Chat-Support für Benutzer sowie eine ausführliche Dokumentation, YouTube-Tutorials und eine Notizen-Community, damit Sie die Antworten finden können, die Sie suchen Sie können Ihre Notizen herunterladen, ausdrucken, per E-Mail versenden oder exportieren: Sie arbeiten mit Personen zusammen, die Supernotes nicht nutzen? Sie können eine PDF-Datei Ihrer Notizen ausdrucken, eine Markdown-Datei zur einfachen Weitergabe erstellen oder Notizen per E-Mail an Kollegen senden 📩

Sie arbeiten mit Personen zusammen, die Supernotes nicht nutzen? Sie können eine PDF-Datei Ihrer Notizen ausdrucken, eine Markdown-Datei zur einfachen Weitergabe erstellen oder Notizen per E-Mail an Kollegen senden 📩 Sie können den Bearbeitungsprozess verkürzen: Mit einem Mehrfachauswahl-Tool können Sie schnell die Farbe, Tags und Filter für mehrere Notizen auf einmal ändern

Mit einem Mehrfachauswahl-Tool können Sie schnell die Farbe, Tags und Filter für mehrere Notizen auf einmal ändern Importieren Sie vorhandene Notizen: Sie möchten nicht bei Null anfangen? Verwenden Sie die Importfunktion, um bestehende Notizen über Markdown zu importieren

Häufige Schmerzpunkte Notizen Benutzergesicht

Jede App hat ihre Nachteile. Einige Unzulänglichkeiten der Supernotes-App sind:

Die App kann Batterien verbrauchen: Da die App automatisch synchronisiert wird, wenn Sie von einem Online- zu einem Offline-Arbeitsbereich wechseln, kann die App Batterien verbrauchen 🪫

Da die App automatisch synchronisiert wird, wenn Sie von einem Online- zu einem Offline-Arbeitsbereich wechseln, kann die App Batterien verbrauchen 🪫 Einfrierprobleme: Einige Nutzer haben von Problemen berichtet, bei denen die App während der Verwendung einfriert

Einige Nutzer haben von Problemen berichtet, bei denen die App während der Verwendung einfriert Zu kompliziert: Einige Nutzer haben das Gefühl, dass die App zu viele Funktionen hat und es tatsächlich schwieriger ist, Notizzettel zu finden als ein typisches Datei- und Ordnersystem

Einige Nutzer haben das Gefühl, dass die App zu viele Funktionen hat und es tatsächlich schwieriger ist, Notizzettel zu finden als ein typisches Datei- und Ordnersystem Die Implementierung von Funktionen kann Jahre dauern: Einige Nutzer haben sich über das Entwicklungstempo der App beschwert - insbesondere darüber, dass es Jahre dauern kann, bis neue Funktionen eingeführt werden

Supernotes Bewertungen auf Reddit

Möchten Sie etwas über Supernotes von Leuten hören, die die Plattform ausprobiert haben? Auf Reddit wird in einigen Supernotes-Bewertungen festgestellt, dass die Plattform zwar Vorteile, aber auch einige Nachteile hat. Eine Supernotes-Bewertung heißt es: "Ich würde der Software eine faire Chance geben wollen, meine bevorzugte Lösung für Notizen zu werden. Wenn mein Kontingent von 100 Notizzetteln aufgebraucht ist und ich es für einige Bereiche meines Lebens nützlich finde, für andere aber nicht, muss ich für etwas, das ich nur gelegentlich benutze, viel zu viel bezahlen."

Alternative Notizen Tools

Wenn Sie eine alternative App für Notizen in Betracht ziehen, sollten Sie sich ClickUp ansehen. Diese All-in-One-Produktivitätsplattform und Supernotes-Alternative ermöglicht es den Benutzern, Gedanken zu sammeln, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und kI nutzen um ihren Arbeitsalltag zu rationalisieren. Schauen wir uns ein paar unverzichtbare ClickUp-Funktionen an. 👏

1. Sammeln Sie alle Ihre Gedanken mit ClickUp Docs

Erstellen Sie überzeugende Docs, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen

Mit ClickUp-Dokumente können Sie Ihre Gedanken in einem leicht zugänglichen Dokument festhalten. Von dort aus können mehrere Teammitglieder Ihr Dokument bearbeiten, Kommentare hinterlassen oder zukünftige Aufgaben erstellen. Außerdem können Sie Widgets hinzufügen, um Arbeitsabläufe zu aktualisieren, Produktstatus zu ändern und Ihren Arbeitstag zu rationalisieren.

2. Sparen Sie Zeit und schonen Sie Ihre geistige Bandbreite mit den ClickUp AI-Schreibwerkzeugen

Fassen Sie Ihre Aufgaben und Dokumente in Sekundenschnelle zusammen - mit ClickUp AI

Mit ClickUp AI können Sie Notizen schneller als je zuvor erstellen. Mit dem KI-Schreibassistenten können Sie Besprechungen und Aufgaben zusammenfassen, in Dokumenten Fragen stellen (und Antworten erhalten!) oder Projektzusammenfassungen oder Fortschrittsberichte schreiben. Im Wesentlichen fungiert ClickUp AI als zweites Gehirn und hilft Ihnen, mehr in kürzerer Zeit zu erledigen. 🧠

3. Nutzen Sie eine vollständige Vorlagenbibliothek, damit Sie nie wieder bei Null anfangen müssen

Geben Sie Ihren Teams Zugang zu einer Bibliothek von über 1000 Vorlagen auf ClickUp

ClickUp wird mit einer Bibliothek von Tausenden von Vorlagen ausgeliefert. Mit ClickUp-Vorlagen können Sie:

Besprechungsnotizen schnell und einfach mit derVorlage für Besprechungsnotizen Einfaches Aufpassen im Unterricht mit ClickUp's praktischerVorlage für Unterrichtsnotizen Generieren Sie Notizen für kommende Produktveröffentlichungen mit derVorlage für Versionshinweise Nutzen Sie Vorlagen, die für verschiedene Notizentechniken und -strukturen erstellt wurden, wie z. B. dieCornell-Notiz-Vorlage ### *4. Führen Sie ein Brainstorming mit den ClickUp Whiteboards durch

Brainstorming, Strategiefindung oder Erstellung von Arbeitsplänen mit den visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Oft entsteht eine Idee nicht in Form eines schriftlichen Dokuments, sondern eher in Form einer Karte mit gekritzelten Wörtern, Pfeilen und Kreisen. Um die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen umzuwandeln, nutzen Sie ClickUp-Whiteboards . ✨

Mit ClickUp Whiteboards kann Ihr Team Ideen oder potenzielle Arbeitsabläufe auf einer einzigen Leinwand skizzieren. Von dort aus können Sie eine Strategie entwickeln, auf Dateien oder Dokumente verweisen, Aufgaben zuweisen und schließlich einen Plan formulieren.

5. Passen Sie ClickUp in Ihr Budget mit einem kostenlosen Plan für immer

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgabenautomatisierungen zu verwalten

Mit einem Free Forever-Plan ist ClickUp für Studenten, Kleinunternehmer und Solopreneure zugänglich. Außerdem beginnen die kostenpflichtigen ClickUp-Pläne im einstelligen Bereich und passen damit perfekt in jedes Budget. 💰

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied/Monat verfügbar

Transformieren Sie Ihr Notizensystem mit ClickUp

Supernotes ist ein digitales Notizzettelsystem, mit dem Benutzer Aufgaben zuweisen, ihre Gedanken sammeln und Notizzettel in einem mehrstufigen System verschachteln können. Einige Benutzer könnten es jedoch als ein zu komplexes System mit langsamen Einführungen in neue Funktionen empfinden.

Wenn Sie auf der Suche nach einer App für digitale Notizen sind, die Ihren Arbeitsalltag verändert, sollten Sie ClickUp ausprobieren, denn mit dieser Komplettlösung können Sie mehr in weniger Zeit erledigen. Mit ClickUp können Sie auf unzählige KI-Schreibwerkzeuge tausende von kostenlosen Vorlagen, Hunderte von Integrationen, kollaborative Docs und Whiteboards und andere unverzichtbare Tools. ⚒️

Um zu sehen, wie ClickUp Ihre Notizen verbessern kann, clickUp kostenlos ausprobieren heute.