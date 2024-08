Top 10 Pipedrive-Integrationen für verbesserte CRM-Produktivität im Jahr 2024

Sich anpassen oder zurückfallen.

Dieses Sprichwort gilt besonders für den Vertrieb und das Management von Kundenbeziehungen.

Die Leistungsfähigkeit von CRM-Integrationen, insbesondere von Plattformen wie Pipedrive, wird unmissverständlich deutlich. Die Apps und Integrationen von Pipedrive sind wichtige Marketing-Tools, die die Art und Weise verändern, wie Unternehmen ihre Vertriebsprozesse und Kundeninteraktionen handhaben.

Durch die nahtlose Integration verschiedener Apps und Dienste erweitern die CRM-Integrationen von Pipedrive die Funktionen eines bereits robusten CRM-Tools. Sie ermöglichen es Geschäften, eine effizientere, vernetzte und produktivere Vertriebsumgebung mit einer klaren Übersicht über die Vertriebspipeline zu schaffen.

Für diejenigen, die ihre CRM-Verwaltungsfunktionen verbessern möchten, ist das Verständnis und die Nutzung dieser Integrationen nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit in der modernen digitalen Landschaft.

Worauf sollten Sie bei Pipedrive-Integrationen achten?

Der Schlüssel liegt in der Suche nach Features, die den Vertriebsmitarbeitern helfen, ihre Effizienz und Produktivität mit korrekten CRM-Daten zu verbessern und zu steigern. Wesentliche Faktoren, die bei Pipedrive CRM-Integrationen zu berücksichtigen sind:

Funktionen zur Automatisierung des Vertriebs: Integrationen, die vertriebsbezogene Aufgaben wie Nachfassaktionen, Terminplanung und Nachverfolgung neuer Leads automatisieren, können die Effizienz erheblich steigern. Achten Sie auf Features, die routinemäßige Vertriebsaktivitäten automatisieren, um die manuelle Arbeit zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler zu minimieren

Integrationen, die vertriebsbezogene Aufgaben wie Nachfassaktionen, Terminplanung und Nachverfolgung neuer Leads automatisieren, können die Effizienz erheblich steigern. Achten Sie auf Features, die routinemäßige Vertriebsaktivitäten automatisieren, um die manuelle Arbeit zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler zu minimieren E-Mail-Marketing-Integration: Die Synchronisierung mit E-Mail-Marketing-Plattformen ist entscheidend. Dieses Feature ermöglicht eine nahtlosekampagnenmanagement direkt aus dem CRMnachverfolgung von Interaktionen und Antworten für eine bessere Pflege und Umwandlung von qualifizierten Leads

Die Synchronisierung mit E-Mail-Marketing-Plattformen ist entscheidend. Dieses Feature ermöglicht eine nahtlosekampagnenmanagement direkt aus dem CRMnachverfolgung von Interaktionen und Antworten für eine bessere Pflege und Umwandlung von qualifizierten Leads Erweiterte Analysen und benutzerdefinierte Berichterstellung : Wählen Sie Integrationen mit detaillierten Analysen und anpassbarenCRM Features zur Berichterstellung. Diese Tools sollten Ihnen bei der Nachverfolgung der Verkaufsleistung, der Vorhersage von Trends und der Analyse vorhandener Daten für eine fundiertere Entscheidungsfindung helfen

: Wählen Sie Integrationen mit detaillierten Analysen und anpassbarenCRM Features zur Berichterstellung. Diese Tools sollten Ihnen bei der Nachverfolgung der Verkaufsleistung, der Vorhersage von Trends und der Analyse vorhandener Daten für eine fundiertere Entscheidungsfindung helfen Funktionen für die Zusammenarbeit: Features, die die Zusammenarbeit im Team erleichtern, wie z. B. freigegebene Kalender, Aufgabenzuweisungen und Echtzeit-Updates, sind unerlässlich. Sie stellen sicher, dass alle im Team auf derselben Seite stehen und die wichtigsten Arbeiten gemeinsam effektiv erledigen können

Features, die die Zusammenarbeit im Team erleichtern, wie z. B. freigegebene Kalender, Aufgabenzuweisungen und Echtzeit-Updates, sind unerlässlich. Sie stellen sicher, dass alle im Team auf derselben Seite stehen und die wichtigsten Arbeiten gemeinsam effektiv erledigen können Anwendungen und Integrationen von Drittanbietern: Achten Sie auf die Möglichkeit, Pipedrive mit einem breiten Bereich von Drittanbieter- und anderen Apps wie Buchhaltungssoftware, Google Tabellen, Kommunikationstools und Projektmanagement-Systemen zu verbinden. Dadurch wird die Funktion von Pipedrive erweitert und ein umfassenderes Ökosystem geschaffen

Achten Sie auf die Möglichkeit, Pipedrive mit einem breiten Bereich von Drittanbieter- und anderen Apps wie Buchhaltungssoftware, Google Tabellen, Kommunikationstools und Projektmanagement-Systemen zu verbinden. Dadurch wird die Funktion von Pipedrive erweitert und ein umfassenderes Ökosystem geschaffen Kontakt- und Lead-Management: Erweiterte Features für das Kontakt- und Lead-Management, einschließlich Segmentierungstools, Nachverfolgung des Kontaktverlaufs und anpassbare Lead-Qualifikationskriterien, sind für ein effektives CRM-Management unerlässlich

Erweiterte Features für das Kontakt- und Lead-Management, einschließlich Segmentierungstools, Nachverfolgung des Kontaktverlaufs und anpassbare Lead-Qualifikationskriterien, sind für ein effektives CRM-Management unerlässlich Anpassbare Workflow-Automatisierung: Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Workflows für Ihre spezifischen Vertriebsprozesse zu erstellen und anzupassen, ist von entscheidender Bedeutung. Dieses Feature sorgt für mehr Flexibilität und Effizienz bei der Verwaltung von Zyklen im Vertrieb

Die 10 besten Pipedrive-Apps und -Integrationen für das Jahr 2024

Die Landschaft der CRM tools entwickelt sich ständig weiter, wobei zahlreiche Integrationen die Funktionen und Effizienz von Plattformen wie Pipedrive verbessern. Sehen wir uns die 10 besten Pipedrive-Integrationen an oder alternativen die sich durch innovative Features und erhebliche Auswirkungen auf Geschäftsabläufe auszeichnen.

1. Talkdesk

Talkdesk Arbeitsbereich über G2 Talkdesk ist eine Cloud-basierte Callcenter-Lösung, die sich ideal für Geschäfte eignet, die ihren Kundensupport mit Pipedrive verbessern möchten. Sie lässt sich nahtlos in Pipedrive integrieren und verbessert das Management der Kundeninteraktion mit ihren erweiterten Features.

Talkdesk beste Features

Omnichannel Support: Bietet nahtlose Integration mit verschiedenen Kommunikationskanälen, einschließlich Sprache, SMS und soziale Medien

Bietet nahtlose Integration mit verschiedenen Kommunikationskanälen, einschließlich Sprache, SMS und soziale Medien Erweiterte Call Center-Funktionen: Features wie Anrufaufzeichnung, Berichterstellung in Echtzeit und Analyse verbessern den Kundensupport

Features wie Anrufaufzeichnung, Berichterstellung in Echtzeit und Analyse verbessern den Kundensupport CRM-Integration: Direkte Integration mit Pipedrive, um die Synchronisation und den Zugriff auf vorhandene Daten zu gewährleisten

Direkte Integration mit Pipedrive, um die Synchronisation und den Zugriff auf vorhandene Daten zu gewährleisten KI-gestützte Erkenntnisse: Bietet KI-gestützte Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung und Analyse der Kundeninteraktion

Talkdesk-Einschränkungen

Einige Bewertungen weisen darauf hin, dass das anfängliche Setup für neue Benutzer kompliziert sein kann

Talkdesk-Preise

CX Cloud Essentials: $75/Benutzer/Monat

CX Cloud Elevate: $95/Benutzer/Monat

CX Cloud Elite: Benutzerdefinierte Preise

Talkdesk-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2181 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (721 Bewertungen)

2. PandaDoc

individuell gestaltete Themen in PandaDoc_ über G2 PandaDoc hat die dokumenten-Workflow durch die Integration mit Pipedrive, die eine effiziente Lösung für die Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von Dokumenten direkt innerhalb der CRM-Plattform bietet.

PandaDoc beste Features

Stromlinienförmiger Dokumenten-Workflow: Erleichtert die Erstellung, den Versand und die Nachverfolgung von Dokumenten, ohne Pipedrive zu verlassen

Erleichtert die Erstellung, den Versand und die Nachverfolgung von Dokumenten, ohne Pipedrive zu verlassen E-Signatur-Funktion: Bietet eine rechtsverbindliche Funktion für elektronische Signaturen, die die Geschwindigkeit und Effizienz der Dokumentenfreigabe erhöht

Bietet eine rechtsverbindliche Funktion für elektronische Signaturen, die die Geschwindigkeit und Effizienz der Dokumentenfreigabe erhöht Vorlagenbibliothek : Zugriff auf verschiedene anpassbare Vorlagen für unterschiedliche Business-Anforderungen.

: Zugriff auf verschiedene anpassbare Vorlagen für unterschiedliche Business-Anforderungen. Echtzeit-Benachrichtigungen: Hält Sie über den Status von Dokumenten auf dem Laufenden, z. B. wenn Dokumente geöffnet, angesehen oder unterzeichnet werden

PandaDoc Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen in niedrigeren Plänen

PandaDoc-Preise

Free eSign: $0

Essentials: $19/Benutzer/Monat

Business: $49/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

PandaDoc-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2317 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1085 Bewertungen)

3. Aircall

das neue Desktop-Telefon von Aircall_ über G2 Aircall entpuppt sich als leistungsstarke Cloud-basierte Callcenter- und Telefonsystemlösung, die sich nahtlos in Pipedrive integrieren lässt, um die Telefonie innerhalb von CRM-Workflow s. Diese Integration rationalisiert die Kommunikationskanäle und verbessert die Kundenbindung und die Support-Funktionen.

Beste Features von Aircall

Direkte CRM-Integration: Mühelose Synchronisierung mit Pipedrive für eine reibungslose Anrufprotokollierung

Mühelose Synchronisierung mit Pipedrive für eine reibungslose Anrufprotokollierung Einfach zu bedienende Schnittstelle : Für Teams einfach zu übernehmen und zu nutzen

: Für Teams einfach zu übernehmen und zu nutzen Erweiterte Call Features : Umfasst Anrufaufzeichnung, Voicemail und anpassbare Optionen für die Anrufweiterleitung

: Umfasst Anrufaufzeichnung, Voicemail und anpassbare Optionen für die Anrufweiterleitung Echtzeit-Analysen: Bietet wertvolle Einblicke in die Anrufleistung und Kundeninteraktionen

Aircall-Einschränkungen

Da es sich um eine Cloud-basierte Lösung handelt, hängt die Qualität der Anrufe stark von der Internetverbindung ab

Einige erweiterte Features sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

Aircall-Preise

Essentials: $30/Benutzer/Monat

Professional: $50/Benutzer/Monat

Aircall-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (938 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (410 Bewertungen)

4. Yesware

e-Mail-Nachverfolgung in Yesware_ über G2 Yesware ist eine namhafte E-Mail Nachverfolgung und produktivität tool das eine Verbindung zu Pipedrive herstellt und die E-Mail-Kommunikationsstrategien innerhalb von CRM-Systemen verbessert. Es wurde entwickelt, um E-Mail-Workflows zu rationalisieren und das Verkaufsengagement durch effektive Nachverfolgung und Analysen zu verbessern.

Beste Features von Yesware

Nachverfolgung von E-Mails: Bietet Einblicke in das Öffnen und Lesen von E-Mails und hilft Vertriebsteams bei der Einschätzung des Interesses

Bietet Einblicke in das Öffnen und Lesen von E-Mails und hilft Vertriebsteams bei der Einschätzung des Interesses Vorlagen und Berichterstellung: Bietet anpassbare E-Mail-Vorlagen und detaillierte Berichterstellung über die Leistung von E-Mail-Kampagnen

Bietet anpassbare E-Mail-Vorlagen und detaillierte Berichterstellung über die Leistung von E-Mail-Kampagnen Meeting-Planer : Vereinfacht die Planung von Meetings direkt aus E-Mails und verbessert die Effizienz

: Vereinfacht die Planung von Meetings direkt aus E-Mails und verbessert die Effizienz Salesforce-Integration: Zusammen mit Pipedrive lässt es sich gut in Salesforce integrieren, was die Vielseitigkeit seiner beliebten Apps erhöht

Einschränkungen der Software

Einige Benutzer finden die fortgeschrittenen Features anfangs etwas kompliziert zu bedienen

Der Schwerpunkt liegt auf E-Mail-Funktionen, was den Anwendungsbereich für einige Benutzer limitieren könnte

Preise der Software

Pro: $15/Benutzer/Monat

Premium: $35/Benutzer/Monat

Enterprise: $65/Benutzer/Monat

Yesware Bewertungen

G2: 4.4/5 (812 Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (175 Bewertungen)

5. Aeroleads

aeroleads Software zur Interessentengewinnung_ über G2 AeroLeads ist ein leistungsfähiges Tool zur Lead-Generierung und Interessentengewinnung, das für seine Effektivität bei der Suche nach E-Mails und Telefonnummern von Unternehmen bekannt ist. Die Integration mit Pipedrive vereinfacht die Übertragung dieser wertvollen Leads direkt in das B2B-CRM-System , das den Aufwand für das Team erheblich erleichtert.

AeroLeads beste Features

Lead-Generierung: Findet hervorragend E-Mails und Telefonnummern von Business-Kunden, was für Outbound-Marketing-Kampagnen entscheidend ist

Findet hervorragend E-Mails und Telefonnummern von Business-Kunden, was für Outbound-Marketing-Kampagnen entscheidend ist Prospect Management: Ermöglicht die effiziente Organisation und Verwaltung von Prospects, die direkt mit Pipedrive synchronisiert werden können

Ermöglicht die effiziente Organisation und Verwaltung von Prospects, die direkt mit Pipedrive synchronisiert werden können Chrome-Erweiterung: Bietet eine praktische Chrome-Erweiterung zur Erfassung von Leads von LinkedIn, AngelList und anderen Plattformen

Bietet eine praktische Chrome-Erweiterung zur Erfassung von Leads von LinkedIn, AngelList und anderen Plattformen Export von Massendaten: Ermöglicht es Benutzern, bestehende Daten in großen Mengen zu exportieren, die dann zur weiteren Bearbeitung in Pipedrive importiert werden können

AeroLeads Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve bei der Beherrschung der vollen Fähigkeiten des Tools

Der Hauptfokus liegt auf der Generierung von Lead-Daten, was möglicherweise nicht alle Aspekte der CRM-Anforderungen abdeckt

Preise für AeroLeads

Abheben: $49/Monat

Steigen: $149/Monat

Kreuzfahrt: $499/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

AeroLeads Bewertungen

G2: 4.0/5 (61 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (38 Bewertungen)

6. Kixie

automatisierte Anrufe und Texte in Kixie_ über G2 Kixie lässt sich nahtlos in Pipedrive integrieren und bietet eine fortschrittliche Telefonielösung, die die Kommunikation und die Vertriebsprozesse innerhalb des Unternehmens verbessert CRM-Plattform . Sie ist eine beliebte Wahl für Geschäfte, die durch direkte CRM-Integration ihren Anrufbetrieb und die Kundenbindung verbessern möchten.

Kixie beste Features

Integrierter Dialer: Ermöglicht direkte Anrufe innerhalb von Pipedrive und rationalisiert den Kommunikationsprozess

Ermöglicht direkte Anrufe innerhalb von Pipedrive und rationalisiert den Kommunikationsprozess Anrufaufzeichnung und -analyse: Bietet Anrufaufzeichnung zur Einhaltung von Vorschriften und für Schulungen sowie detaillierte Anrufanalysen

Bietet Anrufaufzeichnung zur Einhaltung von Vorschriften und für Schulungen sowie detaillierte Anrufanalysen Automatische Anrufprotokollierung : Stellt sicher, dass alle Anrufe automatisch in Pipedrive protokolliert werden, um genaue Aufzeichnungen zu erhalten

: Stellt sicher, dass alle Anrufe automatisch in Pipedrive protokolliert werden, um genaue Aufzeichnungen zu erhalten SMS-Funktionen: Umfasst SMS-Funktionen für eine vielfältigere Kommunikationsstrategie

Kixie-Einschränkungen

Da es sich um ein Cloud-basiertes System handelt, kann die Anrufqualität durch die Stabilität des Internets beeinträchtigt werden

Einige erweiterte Features sind auf höherwertige Pläne limitiert, was zusätzliche Investitionen erfordern kann

Kixie-Preise

Integriert: $30/Benutzer/Monat

Professionell: $50/Benutzer/Monat

Enterprise: $70/Benutzer/Monat

Kixie-Bewertungen

G2: 4.0/5 (61 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (273 Bewertungen)

7. Tropf

e-Mail-Builder in Drip_ über G2 Drip ist eine renommierte E-Commerce-CRM-Plattform, die sich mühelos in Pipedrive integrieren lässt und erweiterte E-Mail-Marketing- und Automatisierungsfunktionen in das CRM-Ökosystem einbringt. Sie eignet sich für E-Commerce-Geschäfte, die Kundendaten für personalisierte marketing-Kampagnen .

Drip beste Features

E-Commerce-CRM: Spezialisiert auf das Management von Kundenbeziehungen im E-Commerce und bietet maßgeschneiderte Tools für diesen Bereich

Spezialisiert auf das Management von Kundenbeziehungen im E-Commerce und bietet maßgeschneiderte Tools für diesen Bereich Automatisierung des E-Mail-Marketings: Robuste Automatisierungs-Features für die Erstellung und Verwaltung gezielter E-Mail-Kampagnen

Robuste Automatisierungs-Features für die Erstellung und Verwaltung gezielter E-Mail-Kampagnen Segmentierung und Personalisierung: Fortgeschrittene Segmentierungsfunktionen ermöglichen eine hochgradig personalisierte Kundeninteraktion

Fortgeschrittene Segmentierungsfunktionen ermöglichen eine hochgradig personalisierte Kundeninteraktion Visueller Workflow-Builder: Intuitiver visueller Builder zur einfachen Erstellung komplexer Automatisierungs-Workflows

Drip-Einschränkungen

Die Software ist zwar leistungsfähig, aber in erster Linie auf den E-Commerce zugeschnitten, was nicht allen Geschäftsmodellen gerecht wird

Einige Benutzer könnten feststellen, dass die fortgeschrittenen Features einen gewissen Zeitraum benötigen, um sie zu beherrschen

Drip-Preise

Basic: $19/Monat

Pro: $122/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Drip-Bewertungen

G2: 4.4/5 (458 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (180 Bewertungen)

8. Leadfeeder

dashboard für Webbesucher auf Leadfeeder_ über G2 Leadfeeder ist ein leistungsstarkes Tool zur Leadgenerierung und Nachverfolgung, das sich nahtlos in Pipedrive integrieren lässt. Es ist darauf spezialisiert, anonyme Website-Besucher zu identifizieren und sie in hochwertige Leads zu verwandeln. Dieses Feature verbessert die Vertriebs- und Marketingstrategien erheblich, wenn es mit den CRM-Funktionen von Pipedrive kombiniert wird.

Beste Features von Leadfeeder

Besucheridentifizierung: Identifiziert Unternehmen und Einzelpersonen, die Ihre Website besuchen, und liefert wertvolle Lead-Informationen

Identifiziert Unternehmen und Einzelpersonen, die Ihre Website besuchen, und liefert wertvolle Lead-Informationen Lead-Bewertung und -Sortierung: Bietet Features zur Lead-Bewertung und -Sortierung, um die vielversprechendsten Leads zu priorisieren

Bietet Features zur Lead-Bewertung und -Sortierung, um die vielversprechendsten Leads zu priorisieren Automatische Synchronisierung von Leads: Nahtlose Synchronisierung von Leads mit Pipedrive, wodurch der Lead-Management-Prozess rationalisiert wird

Nahtlose Synchronisierung von Leads mit Pipedrive, wodurch der Lead-Management-Prozess rationalisiert wird Anpassbare Lead-Filter: Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Filter, um Leads anhand bestimmter Kriterien zu segmentieren

Einschränkungen bei Leadfeeder

Es können nicht immer alle Besucher identifiziert werden, insbesondere nicht einzelne Verbraucher

Die Effektivität ist eng mit der Quantität und Qualität des Website-Traffics verbunden

Leadfeeder Preise

Lite: Kostenlose Version

Premium: $55/Monat

Leadfeeder-Bewertungen

G2: 4.4/5 (771 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (129 Bewertungen)

9. Klenty

Cadence Playbook in Klenty über G2 Klenty ist eine Plattform für das Engagement im Vertrieb, die sich effektiv mit Pipedrive integrieren lässt und die automatisierung des Vertriebs und die Einbindung potenzieller Kunden. Es wurde entwickelt, um sich wiederholende Aufgaben im Vertriebsprozess zu automatisieren, damit sich die Teams mehr auf die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden konzentrieren und mehr Geschäfte abschließen können.

Zahl der besten Features

Automatisierung von E-Mails im Vertrieb : Automatisiert den Versand personalisierter E-Mails in großem Umfang und verbessert die Effizienz

: Automatisiert den Versand personalisierter E-Mails in großem Umfang und verbessert die Effizienz Nachverfolgung des Engagements von Interessenten : Verfolgt das Engagement von Interessenten für E-Mails und liefert Erkenntnisse für Nachverfolgungsstrategien

: Verfolgt das Engagement von Interessenten für E-Mails und liefert Erkenntnisse für Nachverfolgungsstrategien Automatischer Import von Interessenten: Ermöglicht den automatischen Import von Interessenten aus Pipedrive für ein optimiertes Kampagnenmanagement

Ermöglicht den automatischen Import von Interessenten aus Pipedrive für ein optimiertes Kampagnenmanagement Synchronisierung von Aktivitäten: Synchronisiert alle E-Mail-Aktivitäten mit Pipedrive, um sicherzustellen, dass die CRM-Datensätze aktuell sind

Viele Einschränkungen

Die Automatisierung von E-Mails ist zwar stark, aber die Funktionen für andere Kanäle sind möglicherweise limitiert

Klenty-Preise

Startup: $35/Benutzer/Monat

Wachstum: $60/Benutzer/Monat

Unternehmen: $100/Benutzer/Monat

Viele Bewertungen

G2: 4.6/5 (367 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (43 Bewertungen)

10. Wishpond

Wishpond Hauptprofilseite über G2 Wishpond erweist sich als vielseitige Marketingplattform, die direkt in Ihr Pipedrive Konto integriert werden kann. Sie bietet verschiedene Tools zum Erstellen, Verwalten und Optimieren von Marketingkampagnen. Mit dieser Integration können Sie Ihre Marketingaktivitäten und Vertriebs-Pipelines ganz einfach an einem Ort verwalten und den Prozess von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss rationalisieren.

Wishpond beste Features

Umfassende Marketing-Suite: Bietet Tools für E-Mail-Marketing, Landing Pages und Social Media-Anzeigen, die alle in Pipedrive verwaltet werden können

Bietet Tools für E-Mail-Marketing, Landing Pages und Social Media-Anzeigen, die alle in Pipedrive verwaltet werden können Lead-Generierung und -Automatisierung: Effiziente Erstellung und Pflege von Leads mit automatisierten Aktionen und Workflows

Effiziente Erstellung und Pflege von Leads mit automatisierten Aktionen und Workflows E-Commerce-Integrationen: Nahtlose Integration mit E-Commerce-Plattformen, wodurch die Fähigkeit zur Durchführung von Einzelziel-Marketingkampagnen verbessert wird

Nahtlose Integration mit E-Commerce-Plattformen, wodurch die Fähigkeit zur Durchführung von Einzelziel-Marketingkampagnen verbessert wird Echtzeit-Analysen: Bietet aktuelle Analysen und Einblicke und hilft dabei, fundierte Marketingentscheidungen zu treffen

Wishpond-Einschränkungen

Neue Benutzer könnten von dem riesigen Array an Features zunächst überwältigt sein

Für einige Features, wie die Verbindung mit Pipedrive, ist es auf Integrationen über die Zapier-Plattform angewiesen

Wishpond-Preise

Anfangs: $49/Monat

Alles, was Sie brauchen: $99/Monat

Schnelles Wachstum: $199/Monat

Wischteich-Bewertungen

G2: 3.7/5 (161 Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (133 Bewertungen)

Andere CRM-Integrationen

Während Pipedrive-Integrationen einen Bereich von Tools zur Verbesserung Ihrer CRM-Erfahrung bieten, ist es wichtig, andere CRM-Tools zu betrachten, die mit verschiedenen Apps und Plattformen integriert werden können, um Ihre Workflows zu optimieren. Ein gutes Beispiel dafür ist ClickUp, ein vielseitiges Tool, das sich im Bereich CRM und Projektmanagement auszeichnet.

ClickUp

ClickUp ist mehr als nur ein Projektmanagement-Tool; es ist eine umfassende Plattform, die alle Ihre Arbeiten über verschiedene Tools hinweg zusammenfasst und einen einfachen Zugriff ermöglicht. Mit dem Universal Search Feature können ClickUp Benutzer schnell in allen verbundenen Apps, Dateien und mehr suchen, ohne jede App einzeln durchsuchen zu müssen. ClickUp's CRM lässt sich mit anderen Apps und Integrationen wie Google Tabellen, Facebook usw. verbinden und ist damit ein unverzichtbares Tool für die Verwaltung von Pipedrive-Abschlüssen und neuen Leads. Seine Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit helfen Vertriebsmitarbeitern und anderen Fachleuten, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist - mehr Geschäftsabschlüsse und Automatisierung von Workflows.

ClickUp beste Features

1. Universal Search

benutzerdefinierte Felder mit der Universellen Suche von ClickUp verwalten ClickUp's universelle Suchmöglichkeiten helfen bei der Suche nach Daten in bevorzugten Tools und beliebten Apps. Dieses Feature ist praktisch für Vertriebsteams und Organisationen, die sich auf Kundensupport und E-Mail-Marketing konzentrieren, da es eine effiziente Organisation und einen schnellen Zugriff auf vorhandene Informationen ermöglicht.

2. Umfassendes Aufgabenmanagement

aufgaben im ClickUp Aufgabenmanagement-Dashboard hinzufügen

Ermöglicht Benutzern, Aufgaben direkt in ClickUp zu erstellen, zuzuweisen und zu aktualisieren. Diese Funktion ist unerlässlich, um Vertriebsteams auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass jeder Lead, jede Notiz und jede Aktion akribisch aufgezeichnet und nachverfolgt wird.

3. Anpassbare CRM-Vorlagen

Erstellen Sie eine Karte Ihres CRM-Workflows mit der ClickUp CRM-Vorlage

ClickUp bietet ein vielfältiges Array an CRM-Vorlagen und vorlagen für Business-Cases die sofort einsatzbereit und in hohem Maße anpassbar sind. Diese Vorlagen sind auf die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Organisationen zugeschnitten und ermöglichen es ihnen, ihre CRM-Prozesse präzise zu gestalten.

5. ClickUp AI

erstellung von Vorlagen mit ClickUp's AI

Dieses Feature stellt einen bedeutenden Fortschritt bei Projektmanagement- und CRM-Tools dar. ClickUp's KI-Tool für CRM wurde entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern, indem es Sie bei verschiedenen textlichen Aufgaben unterstützt. Vom Verfassen von E-Mails und der Erstellung von Inhalten für Marketingkampagnen bis hin zur Erstellung von prägnanten Zusammenfassungen von Meetings und Berichterstellungen - ClickUp AI sorgt für eine Rationalisierung dieser Prozesse.

ClickUp AI analysiert und optimiert Texte, um sie - je nach Kontext - ansprechender oder professioneller zu gestalten. Dieses Tool ist besonders nützlich bei der Verwaltung großer Datenmengen, denn es kann automatisch folgende Texte generieren elemente der Aktion und die wichtigsten Erkenntnisse, damit Teams sich auf ihre wichtigste Arbeit konzentrieren können, ohne sich in administrativen Details zu verzetteln.

ClickUp Beschränkungen

Lernkurve: Neue Benutzer benötigen möglicherweise einige Zeit, um alle Features vollständig zu erfassen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierter Plan

ClickUp Brain ist für alle kostenpflichtigen Pläne für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp-Bewertungen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Embrace the Future: Optimieren Sie Ihr CRM mit den besten Pipedrive-Integrationen für 2024

In der dynamischen Welt des CRM können die richtigen Integrationen der Schlüssel zur Erreichung höchster Effizienz und Produktivität sein. Diese umfassende Liste der 10 besten Pipedrive-Integrationen für das Jahr 2024 bietet eine Reihe von Tools, die verschiedene Bereiche des Geschäfts abdecken, von Vertrieb und E-Mail-Marketing bis hin zu Kundensupport und Lead-Management.

Darüber hinaus demonstrieren Plattformen wie ClickUp die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit von CRM-Tools und bieten robuste Lösungen für das Aufgabenmanagement und die Automatisierung von Workflows. Nutzen Sie diese Integrationen, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebs- und Marketingteams so ausgestattet sind, dass sie im heutigen Wettbewerb erfolgreich bestehen können. Anmelden bei ClickUp noch heute!