Die 15 wichtigsten Lernwerkzeuge, die jeder Student im Jahr 2024 haben sollte

Das Internet hat alle Aspekte unseres Lebens verändert, auch die Art und Weise, wie wir lernen. Es ermöglicht uns den Zugang zu zahlreichen Ressourcen und Bildungsangeboten für Menschen, die Hilfe beim physischen Zugang benötigen. Gleichzeitig hat es aber auch dazu geführt, dass die Konzentration schwieriger geworden ist.

Die ständige Versuchung, von der jeweiligen App zu den sozialen Medien zu wechseln, um noch ein TikTok zu sehen oder auf Instagram zu scrollen, lenkt die meisten von uns von ihren Studien ab. Aber keine Sorge, wir haben auch für diese Herausforderungen eine Lösung!

Von Lerntools, die fachkundige Nachhilfe und Notizen bieten, bis hin zu Technologien, die die Konzentration verbessern und ablenkende Websites blockieren, haben wir sie alle in diesem Artikel behandelt.

Worauf sollten Sie bei einer Lernhilfe achten?

Hier sind die Dinge, auf die Sie bei einem Lernprogramm achten sollten:

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Suchen Sie nach einem Tool mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Schnittstelle. Ein Tool, das einfach zu bedienen ist, wirdspart Zeit und reduziert Frustration

Suchen Sie nach einem Tool mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Schnittstelle. Ein Tool, das einfach zu bedienen ist, wirdspart Zeit und reduziert Frustration Kompatibilität und Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass das Tool mit den von Ihnen verwendeten Geräten und Betriebssystemen kompatibel ist (z. B. Windows, macOS, iOS und Android). Es sollte auch über mehrere Geräte zugänglich sein, um Flexibilität in Ihrer Lernumgebung zu ermöglichen

Stellen Sie sicher, dass das Tool mit den von Ihnen verwendeten Geräten und Betriebssystemen kompatibel ist (z. B. Windows, macOS, iOS und Android). Es sollte auch über mehrere Geräte zugänglich sein, um Flexibilität in Ihrer Lernumgebung zu ermöglichen Kollaborationsfunktionen: Wenn Sie ein Student sind, der häufig mit anderen an Projekten oder Studiengruppen zusammenarbeitet, wählen Sie ein Tool, das Kollaborationsfunktionen wie Echtzeitbearbeitung, Kommentierung und Dateifreigabe unterstützt

Wenn Sie ein Student sind, der häufig mit anderen an Projekten oder Studiengruppen zusammenarbeitet, wählen Sie ein Tool, das Kollaborationsfunktionen wie Echtzeitbearbeitung, Kommentierung und Dateifreigabe unterstützt Notizfunktionen: Suchen Sie nach einem Lerntool, mit dem Sie organisierte und durchsuchbare Notizen machen können, und es ist von Vorteil, wenn es Multimedia-Elemente wie Bilder und Audioaufnahmen unterstützt

Suchen Sie nach einem Lerntool, mit dem Sie organisierte und durchsuchbare Notizen machen können, und es ist von Vorteil, wenn es Multimedia-Elemente wie Bilder und Audioaufnahmen unterstützt Lernressourcen: Einige Lernprogramme verfügen über integrierte Lernressourcen wie Lernkarten, Quizfragen oder vorgefertigte Lernmaterialien. Prüfen Sie, ob diese Ressourcen mit Ihrer Ausbildung übereinstimmen

Einige Lernprogramme verfügen über integrierte Lernressourcen wie Lernkarten, Quizfragen oder vorgefertigte Lernmaterialien. Prüfen Sie, ob diese Ressourcen mit Ihrer Ausbildung übereinstimmen Fortschrittsverfolgung: Suchen Sie nach Tools, die Funktionen zur Verfolgung Ihrer Fortschritte bieten. Dazu könnten Analysen, Statistiken oder visuelle Darstellungen Ihrer Leistungen und verbesserungswürdigen Bereiche gehören.

Hier sind die besten Online-Studienhilfen, die Sie im Jahr 2024 nutzen können:

1. ClickUp

behalten Sie Ihren Kursfortschritt mit der ClickUp-Boardansicht im Auge

ClickUp ist ein leistungsfähiges Werkzeug und eine Projektmanagement-Lösung, die für Studenten, Fachleute und Unternehmen auf der ganzen Welt nützlich ist. Sie fragen sich wie?

Verwenden Sie ClickUp für Studenten um Ihren Stundenplan zu verwalten, Ihre Aufgaben und Fortschritte zu verfolgen, Notizen zu machen, mit Freunden zusammenzuarbeiten, KI-Assistenten zu nutzen und vieles mehr. Sie können es mit anderen Tools wie Google Docs, Slack, Zoom und Clockify integrieren.

Die besten Funktionen von ClickUp

Kanban Board

visualisieren Sie Ihre Kursarbeit auf einen Blick mit ClickUp Kanban Board_

Verfolgen Sie Ihre Aufgaben, planen Sie Ihre Zeitpläne und synchronisieren Sie verschiedene Aufgaben mit Ihrem Kalender. Ändern Sie Status und Termine und organisieren Sie Ihre Aufgaben nach Priorität

verwenden Sie ClickUp Docs, um Notizen zu machen und sie schnell zu organisieren

Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Notizen aufnehmen und verwalten. Seine fortschrittlichen Funktionen können effizient als Alternative zu Apps wie Supernotes und Obsidian . Sie können zusätzliche Ressourcen in Ihre Notizen einbetten, um sie relevanter zu machen. Sie können auch ClickUp Notepad verwenden.

Synchronisierung mit Google Kalender

ClickUp lässt sich problemlos mit dem Google-Kalender synchronisieren, damit Sie sich an eine wichtige Abgabe oder Prüfung erinnern können. Sie können einfach Fälligkeitsdaten hinzufügen und Elemente per Drag & Drop in Ihren Kalender ziehen.

ClickUp Chat

Mit ClickUp Chat können Sie bei Gruppenprojekten mit anderen Studenten zusammenarbeiten, Aufgaben zuweisen, die gesamte Kommunikation an einem Ort aufbewahren und vieles mehr.

zusammenfassen von Notizen und Verstehen komplexer Konzepte mit ClickUp AI

ClickUp AI hilft Ihnen dabei, Notizen zusammenzufassen, Überarbeitungsaufgaben nach Prioritäten zu ordnen und schnell und einfach Hilfe bei kreativen Aufgaben zu erhalten.

ClickUp-Vorlagen

ClickUp's Studentenvorlagen helfen Studenten, organisiert zu bleiben

ClickUp bietet mehrere vorlagen für Studenten für Schüler und Studenten, mit denen sie ihre Fortschritte verfolgen, mit anderen zusammenarbeiten und ihre Zeitpläne verwalten können. Dazu gehören:Rubriken-Vorlagen Khan Academy ist ein weiteres Online-Lerntool, das eine breite Palette von Kursen anbietet, die von Experten unterrichtet werden. Sie können die App nutzen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, vorhandene aufzufrischen, sich auf eine Prüfung vorzubereiten und vieles mehr. Außerdem können Sie damit Ihre Fortschritte verfolgen und in Ihrem eigenen Tempo lernen. Und das Beste ist, dass die App völlig kostenlos ist.

Die besten Funktionen der Khan Academy

Zugang zu renommiertem Kursmaterial und Ressourcen

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt

Wählen Sie aus einer Reihe von Kursen

Lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo

Bereiten Sie sich auf Tests wie den SAT, MCAT und andere vor

KI-Nachhilfe erhalten

Gamification für interaktives und unterhaltsames Lernen

Khan Academy Einschränkungen

Einige Nutzer haben sich über die komplizierte Benutzeroberfläche und den Mangel an Personalisierung beschwert

Preise der Khan Academy

Kostenlos

Khan Academy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (170+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (25+ Bewertungen)

3. Quizlet

{vom *[_Quizlet](https://quizlet.com/features/flashcards)* Quizlet bietet viele hilfreiche Online-Lerntools, die es zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens von Schülern und Studenten machen. Von interaktiven Flashcards bis hin zu umfassenden Lernressourcen - so macht Bildung und Lernen Spaß.

Es gibt über 250 Millionen vorgefertigte Lernsets. Sie können auch Ihre Karteikarten erstellen und mit anderen teilen, um besser zusammenarbeit .

Quizlet beste Eigenschaften

Eine breite Palette von Themen, einschließlich Physik, Französisch und Naturwissenschaften

Ermöglicht Fortschrittsverfolgung

Ermöglicht Ihnenihre Notizen konvertieren in personalisierte Quiz, Tests und Lernkarten umwandeln

Bietet individuelle Lernroutinen, werbefreies Lernen und Offline-Zugriff in der Premium-Version

Ermöglicht die einfache Integration mit Google Classroom

Bietet KI-Tutoring und personalisierte Hilfe

Quizlet-Einschränkungen

Einige von Nutzern hochgeladene Inhalte können ungenau sein

Live-Tutoring ist nicht verfügbar

Quizlet Preise

Monatlich: $6 pro Monat

Sie können den Jahresplan 7 Tage lang kostenlos testen.

Quizlet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (280+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4. Chegg Flashcards

Chegg Flashcards via PC-Magazin Chegg hat eine riesige Sammlung von Karteikarten (über 500 Millionen!), die Ihnen helfen, besser und intelligenter zu lernen. Sie können Lernkarten für fast alle Fächer bekommen, ob Religion oder Medizin. Außerdem können Sie ganz einfach neue Karteikarten erstellen, wenn Sie die für Sie relevanten Karten nicht finden.

Chegg bietet auch Lösungen für Hausaufgaben, Grammatikhilfe, Erklärungen zu Lehrbüchern, KI-gestützte Schreibwerkzeuge und vieles mehr für Studenten.

Chegg Flashcards beste Eigenschaften

Erstellen Sie Ihre Karteikarten oder verwenden Sie vorgefertigte Karten

Zugriff auf Lernressourcen, einschließlich Leitfäden, Schritt-für-Schritt-Lösungen und mehr

Verwenden Sie es alsfokus-App* Erhalten Sie von Experten geprüfte Lösungen

Chegg Flashcards Einschränkungen

Flashcards können ungenaue Informationen enthalten

Chegg Flashcards Preise

Chegg Study: $14.95/Monat

Chegg Study Pack: $19.95/Monat

Chegg Math Solver: $9.95/Monat

Chegg Writing: $9.95/Monat

Chegg Flashcards Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

5. ChatGPT

via {\an8}Das ist eine gute Idee ChatGPT ist ein relativ neues Lernwerkzeug auf dem Markt. Es ist jedoch zweifellos eines der beliebtesten. Sie können komplexe Konzepte in leicht verständlicher Sprache studieren, ChatGPT bitten, lange Aufsätze zusammenzufassen, und vieles mehr. Alles, was Sie tun müssen, ist, dem Tool eine klare Aufforderung zu geben, und es wird sofort Antworten für Sie generieren.

ChatGPT beste Eigenschaften

Hilfe bei der Zusammenfassung langer Artikel und Aufsätze

Generieren von Ideen für kreative Texte

Erklären Sie schwierige Konzepte in einfacher Sprache und mit Beispielen

Fasst Unterrichtsnotizen zum schnellen Verständnis zusammen

Hilft bei der Identifizierung von Sprachfehlern

Bietet mehrsprachige Unterstützung

ChatGPT Einschränkungen

Einige der bereitgestellten Informationen können ungenau sein

Kann sich wiederholende Ergebnisse liefern

ChatGPT Preise

Kostenlos

Plus: $20 pro Benutzer pro Monat

Team: $25 pro Benutzer pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

6. HippoCampus

via HippoCampus HippoCampus ist ein kostenloses Online-Lerntool, das Ihr Lernen mit Videos, Animationen, Simulationen, Kursübersichten und anderen Lernressourcen verbessert. Diese Tools sind besonders für visuelle Lernende sehr nützlich. Sie können es für 13 Fächer verwenden, darunter Naturwissenschaften, Englisch, Arithmetik und Algebra.

HippoCampus beste Eigenschaften

Interaktiver Live-Unterricht ist verfügbar

Zugriff auf Lernmaterial von unterwegs

Videomaterial ist für 13 Fächer verfügbar

Integration mit anderen Lernplattformen

HippoCampus Einschränkungen

Einige Ressourcen sind nicht einzigartig

HippoCampus Preise

Kostenlos

HippoCampus Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

Capterra: NA

7. *Duolingo

via {\an8}Duolingo_ Wenn Sie eine Sprache lernen, ist Duolingo ein unverzichtbares Lernwerkzeug. Mit schnellen, mundgerechten Lektionen und personalisiertem Lernen macht das Sprachenlernen Spaß und ist interaktiv.

Aber das ist nicht alles, was Duolingo lehren kann! Es kann Ihnen auch beim Erlernen von Phonetik und Mathematik helfen. Das Beste daran ist, dass die Basisversion völlig kostenlos ist!

Duolingo beste Eigenschaften

Bietet viele Sprachen, darunter Spanisch, Hindi, Griechisch, Ungarisch und mehr

Bietet mundgerechte Lektionen für unterhaltsames und interaktives Lernen

Ermöglicht Lese-, Schreib-, Sprech- und Hörübungen

Personalisiertes Lernen

Bietet Funktionen wie Streaks, Erfolge, Bestenlisten und XPs, um die Lernenden zu motivieren

Duolingo Einschränkungen

Einige Leute haben sich über die häufige Super-Duolingo-Werbung beschwert

Duolingo Preise

Kostenlos

Super Duolingo: $6.99 pro Monat

Duolingo Business: $49.99 pro Jahr

*Sie können Super Duolingo zwei Wochen lang kostenlos testen.

Duolingo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (790+ Bewertungen)

8. StudyStack

via StudyStack StudyStack ist ein unterhaltsames Lernwerkzeug, das mit seinen kreativen Karteikarten das Lernen angenehm und einfach macht. Es bietet kostenlose Lernressourcen mit Millionen von Karteikarten, die von Community-Mitgliedern erstellt wurden, und die Möglichkeit, Ihnen bei der Erstellung Ihrer eigenen Karten zu helfen.

StudyStack bietet Flashcards für verschiedene Fächer, darunter Wirtschaft, Medizin, Geografie, Wissenschaft und sogar für standardisierte Prüfungen. Sie können Spiele spielen, die mit Ihren Karteikarten erstellt wurden, um das Lernen interaktiv zu gestalten.

StudyStack - die besten Funktionen

Spaß am Lernen mit spielerischen Lernaktivitäten wie Enträtseln, Zuordnungsspielen, Kreuzworträtseln und mehr

Bietet Bewertungsoptionen wie MCQs, direkte Tests und Quizze

Ermöglicht Offline-Lernen in der mobilen App

Entwickeln und teilen Sie Ihre Karteikarten

StudyStack Einschränkungen

Einige Karten können ungenaue Informationen enthalten

Einige Nutzer haben sich über die Werbung in der App beschwert

StudyStack-Preise

Kostenlos

StudyStack PRO: $10 pro Jahr

StudyStack PRO Teacher: $20 pro Jahr

StudyStack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Udemy

via {\an8}Das ist eine gute Idee Mit über 210.000 Online-Kursen gehört Udemy zu den beliebtesten Online-Lerntools für Studierende. Ganz gleich, ob Sie Python oder Musik lernen möchten, Udemy bietet eine breite Palette von Kursen, die von Experten unterrichtet werden. Mit diesen Kursen können Sie auch auf Quiz, Aufgaben und Foren zugreifen. Sie können auch Ihre unerledigten Aufgaben und Fortschritte verfolgen.

Die besten Funktionen von Udemy

Eine große Auswahl an Kursen und Kategorien ist verfügbar

Lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo

Keine Werbung und Offline-Zugang mit dem kostenpflichtigen Abonnement

Verfügbar in über 60 Sprachen

Einige Kurse bieten lebenslangen Zugang

Erhalten Sie individuelle Erinnerungen, um Ihre Lernziele zu erreichen

Udemy-Einschränkungen

Einige Kurse können sehr teuer sein

Einige bieten kein Feedback oder Diskussionsforen

Udemy Preise

Persönlicher Plan: ₹750 pro Monat

Kaufen Sie einzelne Kurse und zahlen Sie, wie Sie wollen

Unternehmens-Plan

Udemy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

10. Anki

via {anki_} Anki macht das Lernen einfach und schnell, indem es Ihnen hilft, Lernkarten zu entwickeln und zu lernen. Sie können es verwenden, um Ihr Lernen zu unterstützen, vom Lernen, wie man Gitarre spielt, bis zum Lernen für medizinische Prüfungen.

Anki verwendet Wiederholungen und aktives Lernen, um Ihr Lernen zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich an Konzepte zu erinnern, die Sie sich nur schwer merken können.

Ankis beste Eigenschaften

Ermöglicht die Synchronisierung von Karten über mehrere Geräte hinweg

Kann über 100.000 Karten verwalten

Bietet viele Anpassungsmöglichkeiten

Ermöglicht das Einbetten von Audio, Videos, Bildern und wissenschaftlichem Markup auf Ihren Karten

Eine breite Palette von Add-ons ist verfügbar

Sie können Ihre Decks mit anderen Personen teilen

Anki Einschränkungen

Es hat eine steile Lernkurve

Das Erstellen von Decks kann eine Herausforderung sein

Anki Preise

Kostenlos

Anki Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

11. Kursheld

via Kursheld Course Hero ist eine Online-Lernplattform mit mehr als 30 Millionen Lernmaterialien und -ressourcen, die allen Studenten helfen soll, ihren Abschluss mit Zuversicht zu machen. Außerdem gibt es über 200.000 Lehrkräfte, die Quizze, Vorlesungsnotizen und andere Lernmaterialien entwickeln.

Auf Course Hero finden Sie Materialien zu verschiedenen Themen, von Hausaufgabenlösungen über Studienführer bis hin zu Lehrbuchlösungen. Sie können sich auch von Experten beraten lassen und Einzelgespräche mit den Lehrkräften führen.

Die besten Eigenschaften von Course Hero

Zugriff auf Studienmaterial und Ressourcen für verschiedene Kurse und Hochschulen

Bietet KI-gestützte Hausaufgabenhilfe, die sofortige Antworten und Erklärungen liefert

Erhalten Sie 24/7 persönliche Unterstützung durch einen Tutor

Verbessern Sie Ihr Wissen mit einer Bibliothek von Übungsaufgaben

AngeboteKI-Tools wie Rechtschreibprüfung, Grammatikprüfung und Paraphrasierungstool

Verwenden Sie den KI-gesteuerten Flashcard Maker für ein personalisiertes Lernerlebnis

Einschränkungen von Course Hero

Es bietet keine mehrsprachige Unterstützung

Einige Nutzer haben sich über häufige Werbung beschwert

Fortschrittskontrolle ist nicht verfügbar

Kursheld-Preise

Kostenlos

Premier-Mitgliedschaft Monatlich: $39.99 pro Monat Vierteljährlich: $19.95 pro Monat Jährlich: $9,95 pro Monat



Kursheld Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Capterra: 3.4/5 (30+ Bewertungen)

12. Google Scholar

via Google Scholar Google Scholar ist eine kostenlose Suchmaschine, mit der Sie wissenschaftliche Literatur effizient finden und recherchieren können. Sie bietet Forschern, Akademikern, Studenten und allen, die an wissenschaftlicher Arbeit interessiert sind, eine einfache und effiziente Möglichkeit, akademische Artikel, Konferenzbeiträge, Dissertationen, Bücher und Patente zu finden und darauf zuzugreifen.

Die besten Funktionen von Google Scholar

Suche nach wissenschaftlicher Literatur von einem Ort aus

Benutzerfreundliche Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Inhalte anhand von Schlüsselwörtern, Autorennamen oder Publikationstiteln zu finden

Bietet Zitationszahlen für Artikel

Ermöglicht die Einrichtung von E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Schlüsselwörter

Einschränkungen von Google Scholar

Einige Leute haben kritisiert, dass es Artikel auf der Grundlage von Zitaten bewertet

Einige Inhalte sind nicht kostenlos verfügbar

Google Scholar Preise

Kostenlos

Google Scholar Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammarly

via Grammarly Gute Schreibkenntnisse sind ein wichtiger Faktor für gute Noten in der Schule und im Studium, vor allem, wenn Ihr Kurs eher theoretisch ist. Grammarly hilft Ihnen, sicherzustellen, dass Ihre Artikel gut geschrieben und vorzeigbar sind.

Ob Rechtschreibung, Grammatik, Übermittlungsfehler, Klarheit, Plagiat, Zeichensetzung oder Engagement, Grammarly bewertet Ihren Text und gibt Ihnen eine klare Erklärung und Vorschläge zur Verbesserung Ihres Schreibens.

Laut Grammarly 94% der Schüler verbesserten ihre Noten mit Grammarly Premium. Sie können die Grammarly-Erweiterung einfach zu Ihrem Browser hinzufügen, um Ihre Texte zu überprüfen. Sie funktioniert auch mit Windows, Chrome, iPhone, iPad und Android.

Grammarly beste Eigenschaften

Bietet KI-gestützte Schreibhilfe für besseres Schreiben

Bietet Echtzeit-Anleitung und Feedback zur Verbesserung des Schreibens

Gibt Vorschläge zur Verbesserung von Klarheit und Tonfall

Überprüft auf Plagiate

Vollständig formatierte Zitate aus Online-Quellen

Liest Ihren Text Korrektur

Verfügbar in mehr als 5 Lakh Anwendungen

Grammatische Einschränkungen

Unterstützt nur Englisch

Bietet in der kostenlosen Version nur begrenzte Vorschläge

Grammarly Preise

Kostenlos

Premium: $12 pro Monat

Business: $15 pro Mitglied und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (6,900+ Bewertungen)

14. Forest

{vom *[_Forest](https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp&hl=en&gl=US)* Die App Forest ist perfekt für Menschen, die sich ablenken lassen und viel Zeit mit ihrem Handy verbringen, aber Bäume lieben. Mit dieser App können Sie jedes Mal, wenn Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, einen blühenden Wald (wenn auch virtuell) aufbauen. Wie das geht? Die Idee ist einfach.

Geben Sie die Zeit ein, in der Sie sich konzentrieren wollen, und die App pflanzt während dieser Zeit einen Baum. Wenn du die App verlässt, bevor die Zeit abgelaufen ist, stirbt dein Baum. Wenn du jedoch konzentriert bleibst, kannst du langsam einen lebendigen Wald aufbauen.

Forest pflanzt echte Bäume, wenn du die virtuellen Münzen ausgibst, die du in der App verdienst.

Die besten Funktionen von Forest

Stelle einen Timer ein, um dich in einem bestimmten Zeitraum zu konzentrieren

Lasse verschiedene Baumarten wachsen und erhalte eine visuelle Darstellung deines Waldes

Erhalten Sie einen aufschlussreichen Überblick über Ihre Konzentrationszeit

Greifen Sie auf detaillierte Statistiken zu, um Ihre Zeit zu verwalten

Teilen Sie sich mit Ihren Freunden und konzentrieren Sie sich gemeinsam

Pflanzen Sie echte Bäume und seien Sie umweltfreundlicher

Forstliche Einschränkungen

Es gibt keine Pausentaste

Einige Nutzer beschwerten sich über die begrenzte Anzahl von kostenlosen Bäumen

Preise des Waldes

Kostenlos

Pro: 4,22 $

Forest Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

15. BlockSite

via BlockSite Der größte Teil unseres Lernens findet heute online statt. Die leichte Zugänglichkeit Ihrer Lieblingswebsite und der sozialen Medien kann Sie jedoch schnell von Ihren Studien ablenken. An dieser Stelle hilft BlockSite. Mit BlockSite können Sie die Websites und Apps blockieren, die Sie als ablenkend empfinden.

Sie können auch den Fokusmodus für einen bestimmten Zeitraum aktivieren, um Ablenkungen zu vermeiden. So können Sie Ihre Produktivität steigern, Ihre Zeit besser einteilen und Ihr Studium schneller als je zuvor abschließen.

BlockSite beste Eigenschaften

Blockieren Sie Apps und Websites und synchronisieren Sie sie über mehrere Plattformen hinweg

Fügen Sie einen Zeitplan hinzu, um Ablenkungen während bestimmter Stunden zu blockieren

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in Ihre Browsing-Trends

Blockieren Sie Websites oder Apps mit einem Klick nach Kategorien oder Schlüsselwörtern

Automatische Weiterleitung zu einer benutzerdefinierten Blockierungsseite, wenn Sie eine blockierte Website/App öffnen

Aktivieren Sie den Passwortschutz, um Ihre Einstellungen zu ändern

Verhindern Sie die einfache Deinstallation von BlockSite

Unterstützt Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox

BlockSite Einschränkungen

Der kostenlose Plan erlaubt nur sechs blockierte Websites

Gesperrte Websites werden im Inkognito-Modus nicht blockiert

BlockSite Preise

Kostenlos

Kostenpflichtiger Plan: $10.99 pro Monat

BlockSite Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

Nutzen Sie die Macht des richtigen Werkzeugs für Ihre Studiensitzungen

So geht's! Mit diesen 15 Lernwerkzeugen können Sie Ihre Studiensitzungen aufpeppen und in kürzerer Zeit mehr schaffen. Natürlich sollten Sie die Tools verwenden, die am besten zu Ihren Anforderungen passen. Apps wie Forest und BlockSite können zum Beispiel nützlich sein, wenn Sie sich nur schwer konzentrieren können. Wenn Sie am besten mit Karteikarten lernen, wird StudyStack Sie nicht enttäuschen.

Sie können zwar mehrere Apps verwenden, aber eine App, mit der Sie alle Aspekte Ihres Lernens verwalten können, verhindert Verwirrung und ständiges Wechseln. ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Tool das für Studenten unglaublich nützlich ist. Sie können Funktionen wie ClickUp Docs, AI, Notizvorlagen usw. nutzen. Testen Sie ClickUp kostenlos heute!