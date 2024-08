Evernote vs. GoodNotes: Welches Notizentool ist das beste?

Welches ist das perfekte Tool, um Ihre genialen Ideen um 3 Uhr morgens aufzuschreiben? Auf welcher Plattform können Sie mit Ihren Arbeitskollegen Strategien brainstormen? Und welche Software verwandelt den chaotischen Strudel Ihrer Gedanken in einen sauberen und geordneten Plan?

Nun, die Antwort auf all Ihre Fragen ist eine app zur Aufnahme von Notizen .

Ob Sie nun ein Meeting rekapitulieren , die Erstellung eines überzeugenden Marketingplans oder das Speichern von Artikeln, die man unbedingt lesen muss, ist eine erstklassige App für Notizen wichtig.

Und wenn Sie auf der Suche nach einer solchen sind, haben wir für Sie das Richtige.

Wir vergleichen zwei beliebte Legenden für Notizen - Evernote und GoodNotes - und gehen dabei auf ihre Features, Preise und Benutzerbewertungen ein.

Lernen Sie die wichtigsten Features kennen, wägen Sie die Vor- und Nachteile ab und finden Sie Ihren perfekten Begleiter für Ihre Notizen. Außerdem haben wir einen Joker, der Ihnen die Show stehlen könnte.

Fangen wir an!

Was ist Evernote?

über Evernote Evernote ist eine beliebte App für Notizen, die es schon seit langem gibt. Sie ist bekannt für ihre Zusammenarbeit und aufgabenverwaltung features, und Sie können es für tägliche Notizen, Einstellungen für Erinnerungen oder sogar für Bullet Journaling verwenden.

Evernote bietet Ihnen ein zentrales Dashboard zur Nachverfolgung und Kategorisierung von Notizen mithilfe von Stapeln und Tags. So können Sie Dinge schnell wiederfinden, ohne die gesamte Datenbank durchsuchen zu müssen.

Außerdem können Sie Ihre Notizen geräteübergreifend synchronisieren, sodass Sie überall darauf zugreifen können. Es fördert die Zusammenarbeit bei Projekten im Team, ohne dass Sie sich Gedanken über Geräteinkompatibilität machen müssen.

Werfen wir einen Blick auf einige der besten Features und Pläne von Evernote.

Evernote Features

Hier sind die wichtigsten Features von Evernote:

1. Web Clipper

über Evernote Evernote Web Clipper ist eine Erweiterung des Browsers, mit der Sie ganze Seiten, Artikel, Bilder oder auch nur ausgewählte Texte aus dem Internet erfassen und direkt in Ihrem Evernote-Konto speichern können.

Wenn Sie also einen interessanten Artikel entdecken, können Sie ihn ganz einfach in Evernote speichern, ohne zusätzliche Werbung und Überschriften.

Diese Clips werden dann übersichtlich in Ihrem Evernote-Konto gespeichert, sodass Sie jederzeit schnell darauf zurückgreifen können.

2. Vorlagen

über Evernote Wählen Sie aus über 50 vorformatierten, gebrauchsfertigen Vorlagen für Evernote zeit zu sparen und rationalisieren Sie Ihre Aufgaben.

Egal, ob Sie ein tägliches Protokoll für Ihren Zeitplan oder eine Projektmanagement-Vorlage zur Nachverfolgung von Meilensteinen benötigen, Evernote bietet Ihnen alles.

Die Vorlage für das Dankbarkeitsjournal von Evernote beispielsweise ist bereits mit Tabellen für Ihr morgendliches Tagebuch, Lebenslektionen und Dankbarkeitsbekundungen gefüllt. So können Sie sich direkt auf Ihren Inhalt konzentrieren und müssen sich nicht um das Design kümmern.

3. Erinnerung an Notizen

über Evernote Mit dem Feature zur Erinnerung an Notizen in Evernote können Sie Daten und Zeiten für Ihre Aufgaben einstellen, um E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten und den Überblick über zeitkritische Aktivitäten zu behalten.

Sobald Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, markieren Sie sie mit einem einfachen Fingertipp. So können Sie Aufgaben effizient verwalten, ohne die ursprüngliche Notiz zu verlieren.

Evernote hilft Ihnen auch dabei, sich zu konzentrieren, indem es Erinnerungen oben in der Liste der Notizen anzeigt und so einen einfachen Zugriff auf wichtige Aufgaben ermöglicht.

4. Audio-Aufnahme

über Evernote Evernote bietet praktische Audio-Notizen oder ein Audio-Aufnahme Feature, wenn Sie nicht schreiben möchten. Öffnen Sie eine neue Notiz, tippen Sie auf die Schaltfläche "Aufnehmen", und nehmen Sie die Notizen mit Ihrer Stimme auf.

Dieses Feature ist von unschätzbarem Wert, wenn Sie während einer Unterhaltung schnell etwas notieren müssen oder wenn Sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um zu schreiben. Außerdem können Sie dieses Feature sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Telefon nutzen.

Neben diesen Funktionen verfügt Evernote auch über eine Technologie zur optischen Zeichenerkennung (OCR), die handschriftliche Notizen umwandelt und in digitalem Format in die App einfügt.

Evernote-Preise

Kostenlose Version: Kostenlos

Kostenlos Persönlich: $14.99/Monat

$14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

Was ist GoodNotes?

über GoodNotes GoodNotes ist eine leistungsstarke Plattform zur Erstellung von Notizen, die jedes Gerät in ein virtuelles Notizbuch verwandelt.

Es wurde entwickelt, um das Gefühl des Schreibens auf Papier nachzubilden. Es hat eine einfache Benutzeroberfläche, funktioniert gut mit verschiedenen Stiften und lässt Sie Ihre Notizen umfassend anpassen.

Neben der Erstellung von Notizen zeichnet sich die App durch die präzise Umwandlung von Handschrift in Text, die Kommentierung von Dokumenten, interaktives Lernen und anpassbare Vorlagen aus.

Durch die Synchronisierung in der Cloud bleiben Ihre Notizen auf allen Ihren Apple-Geräten auf dem neuesten Stand. GoodNotes ist jetzt auch für Android- und Windows-Geräte verfügbar und damit noch leichter zugänglich.

GoodNotes Features

Hier sind die wichtigsten GoodNotes Features:

1. Umwandlung von Handschrift in Text

über GoodNotes GoodNotes wandelt handschriftliche Notizen präzise in getippten Text um. Verwenden Sie das Lasso-Tool, um die gewünschte Auswahl zu treffen, klicken Sie auf "Konvertieren", und sehen Sie, wie Ihre Notizen in getippte Wörter umgewandelt werden.

Sie können diesen Text problemlos in andere Apps übertragen, z. B. in eine App für Aufgabenlisten, und so Ihren Workflow flexibler gestalten.

Da GoodNotes eine Vielzahl von Stiften unterstützt, können Sie mit Ihren bevorzugten Tools schreiben oder zeichnen. GoodNotes bietet außerdem Features wie Handballenabweisung und Support für Linkshänder.

2. Lasso tool

über GoodNotes Das Lasso-Tool von GoodNotes ist ein praktisches Feature zur Verwaltung von Inhalten innerhalb der App. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach bestimmte Inhalte auswählen, indem Sie eine Schleife um sie ziehen.

Nach der Auswahl können Sie zwischen verschiedenen Aktionen wählen, z. B. Verschieben, Ausschneiden, Kopieren, Löschen, Größenänderung und Drehen des ausgewählten Inhalts.

Das Lasso-Tool bietet eine vielseitige und effiziente Möglichkeit, Ihre Notizen und Zeichnungen zu bearbeiten, ohne dass Sie alles neu schreiben oder abtippen müssen.

3. Dokument-Anmerkungen

Über GoodNotes Mit dem Feature für Dokumentenanmerkungen können Sie PDFs markieren, zeichnen und beschreiben. Sie können heranzoomen, um Notizen präzise hinzuzufügen, Pfeile und Formen schnell zeichnen und Ihre Markierungen nach Bedarf anpassen und verschieben. Schreiben Sie an beliebiger Stelle im Dokument und geben Sie Ihre Gedanken ganz einfach für andere frei.

Und auch das Freigeben Ihrer bearbeiteten PDFs ist ganz einfach: Sie können sie per E-Mail versenden, speichern oder mit anderen Apps zur Dateifreigabe teilen.

4. Präsentationsmodus

über GoodNotes GoodNotes bietet einen praktischen "Präsentationsmodus", der Ihr Gerät in ein digitales Board für anschauliche Demonstrationen verwandelt. In Verbindung mit einem größeren Bildschirm sorgt er dafür, dass die Betrachter engagiert und konzentriert bleiben.

Es gibt drei Anzeigeoptionen: "Gesamten Bildschirm spiegeln" für umfassende Sichtbarkeit, "Präsentatorenseite spiegeln" für Zoom und Bewegungen und "Ganze Seite spiegeln" für die Darstellung umfangreicher Inhalte.

Darüber hinaus können Sie mit dem Feature "Laserpointer", das in den Modi "Punkt" und "Spur" verfügbar ist, bestimmte Punkte hervorheben. Dieser Modus ist besonders bei Board Meetings und Team-Diskussionen nützlich.

GoodNotes Preise

Gratis: 3 Notizbücher

3 Notizbücher Alle Plattformen Jährlich: $9.99/Jahr

$9.99/Jahr Apple Einmalige Zahlung: $29,99/einmalig

$29,99/einmalig Android & Windows Jährlich: $6.99/Jahr

Evernote Vs. GoodNotes: Features im Vergleich

Obwohl sowohl Evernote als auch GoodNotes über solide Funktionen und eine Reihe von Fans verfügen, sind sie bei weitem nicht identisch.

Hier ist ein kurzer Vergleich der Features von Evernote und GoodNotes:

Features zum Notizen machen

Das Anfertigen von Notizen umfasst verschiedene Aktionen - vom Notieren von Gedanken bis zum Einscannen von Ausdrucken. Hinzu kommt die Aufgabe, Unmengen von Informationen zu organisieren. Eine solide App für Notizen sollte all das problemlos zu erledigen wissen.

Sowohl Evernote als auch GoodNotes sind ziemlich gut in diesen Bereichen, allerdings auf leicht unterschiedliche Weise.

Evernote

Egal, ob Sie tippen oder sich Notizen von Hand machen, Evernote geht die Extrameile. Mit Evernote können Sie Slack-Nachrichten und Notizen aus E-Mails speichern und die Bildausrichtung optimieren, um Ihre Texte und Medien in der richtigen Reihenfolge zu halten.

Zu erledigen ist auch das Scannen und Umwandeln Ihrer Notizen in ein ordentliches PDF. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass Sie dieses PDF nicht mit Anmerkungen versehen können.

Alle Ihre Notizen werden auf dieser Plattform in einer Hierarchie von 3 Ebenen organisiert: Notizen, Notizbücher und Notizbuchstapel. Diese Art der Organisation kann jedoch ein wenig kompliziert sein, so dass es schwierig ist, Ihre Notizen schnell zu finden.

GoodNotes

GoodNotes erweitert seine Features zur Erstellung von Notizen um die Möglichkeit, Formen hinzuzufügen - Rechtecke, Kreise, Dreiecke, was immer Sie wollen. Es gibt auch ein Lesezeichen-Symbol. Mit einem Klick werden Ihre Notizen in Ihren Lesezeichen oder Favoriten gespeichert.

Wie Evernote ist GoodNotes auch praktisch, um Dokumente zu scannen und in PDFs umzuwandeln. Wie auch immer, im Gegensatz zu Evernote können Sie die PDFs problemlos mit Anmerkungen versehen.

Die Organisation ist mit GoodNotes einfach - es hat spezielle, anpassbare Ordner, in denen Ihre Notizen gespeichert werden. Sie möchten eine Notiz von vor Monaten wiederfinden? Ein Klick, und schon ist sie da.

Kollaboration

Wenn Sie mit mehreren Teams zusammenarbeiten, ist es unvermeidlich, dass Sie gemeinsam an Ihren Notizen arbeiten. Deshalb ist es wichtig, die Features Ihrer Notiz-Plattform für die Zusammenarbeit zu kennen.

Sowohl Evernote als auch GoodNotes ermöglichen die Zusammenarbeit im Team auf ihre eigene Art und Weise.

Evernote

Evernote bietet viele Features, die die Zusammenarbeit erleichtern und Ihnen die vollständige Kontrolle darüber geben, wie andere Ihre Notizen sehen und bearbeiten.

Zusätzlich zum grundlegenden Freigeben von Links verfügen die Premium- und Business-Versionen der Plattform über Tools für Aufgaben und workflow-Management und Brainstorming. Sie helfen Ihnen vor allem dabei, große Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu bewältigen und gleichzeitig Fristen einzuhalten.

GuteNoten

GoodNotes bietet auch wertvolle Features für die Zusammenarbeit mit Kollegen und Teammitgliedern.

Das wichtigste Feature für die Zusammenarbeit ist das Freigeben von Links, mit dem Sie mehrere Links zu allen Ihren Notizen und Dokumenten in der App mit einem einzigen Klick freigeben können.

Außerdem können Sie von anderen freigegebene Links direkt in Ihren Notizen speichern, was die App zu einer praktischen Plattform für eine einfache Zusammenarbeit macht.

Integrationen

Wenn Sie Aufgaben auf verschiedenen Plattformen erledigen müssen, sollte Ihre App für Notizen mit diesen Plattformen zusammenarbeiten. Wer will schon den ganzen Tag zwischen verschiedenen Apps wechseln, oder?

Eine App für Notizen mit soliden Integrationen spart Zeit und rationalisiert Ihre Arbeit effizient.

Sowohl Evernote als auch GoodNotes bieten Support für nützliche Integrationen.

Evernote

Evernote weiß, wie wichtig Integrationen sind, insbesondere in der Arbeitsumgebung.

Evernote lässt sich in beliebte arbeitsbezogene Plattformen wie Microsoft Teams, Gmail, Outlook und Slack integrieren, sodass Sie auf Informationen aus diesen Plattformen zugreifen können, ohne manuell zwischen Aufgaben wechseln zu müssen.

GoodNotes

GoodNotes bietet ebenfalls Support für die plattformübergreifende Integration, so dass Sie GoodNotes von verschiedenen Geräten aus mit Browsern wie Safari, Firefox, Google Chrome und mehr anzeigen können.

Außerdem unterstützt es die Integration mit Apps wie Microsoft PowerPoint, Microsoft Word und iCloud.

Im Vergleich zu Evernote ist der Support für die Integration von GoodNotes jedoch begrenzt. Es lässt sich nur mit einer Handvoll allgemeiner Plattformen verbinden.

Evernote Vs. GoodNotes: Wer ist der Champion?

Die Entscheidung zwischen GoodNotes und Evernote ist schwierig, weil beide Apps für Notizen ihre eigenen Limits haben.

Evernote ist ideal für professionelle Einstellungen. Es kann große Dokumente bearbeiten, Aufgaben effizient verwalten und sich nahtlos in beliebte Arbeitsplattformen wie Slack, Microsoft Teams und Gmail integrieren.

Außerdem bietet es Tools zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen und zur Anregung kreativer Ideen.

GoodNotes hingegen ist eher für den akademischen und privaten Gebrauch geeignet. Es verfügt über Tools wie integrierte Karteikarten, um das interaktive Lernen zu verbessern, und ist damit ein idealer Begleiter für Studenten.

Evernote vs. GoodNotes auf Reddit

Wir haben untersucht, was Reddit-Benutzer über GoodNotes und Evernote zu sagen haben. Viele von ihnen verwenden sowohl Evernote als auch GoodNotes, allerdings für unterschiedliche Zwecke.

Einige Benutzer können nicht genug von Evernote bekommen.

ich liebe den Web-Clipper, die Organisation meiner Notizen mit Notizbüchern und Tags, die Möglichkeit, Notizen anhand des Inhalts von angehängten Dokumenten zu finden, die Möglichkeit, E-Mails an Evernote zu bestimmten Notizbüchern zu senden, und die Dokumentenkamera ist ziemlich cool. Die Synchronisierung funktioniert reibungslos."_

Ein anderer Benutzer erwähnt, dass GoodNotes durch seine benutzerdefinierte Gestaltung, Organisation und Kompatibilität mit Apple-Geräten eine ideale akademische Lösung darstellt.

ich verwende GoodNotes 5 für akademische Notizen und_..

ich mag die große Auswahl an Papiertypen, die in GoodNotes verfügbar sind (z. B. kariertes Papier, liniertes Papier, Normalpapier) und wie einfach es ist, verschiedene Vorlagen (z. B. Chemiepapier) von verschiedenen Quellen herunterzuladen. Mir gefällt auch, dass man mit der App seine Notizen in Ordnern und "Notizbüchern" organisieren kann. Sie funktioniert unglaublich gut mit dem Apple Pencil der 2. Generation und hat viele nützliche Features..."_

Es gibt keinen eindeutigen Gewinner; die Benutzer versuchen, das Tool zu wählen, das sich am besten mit ihrer täglichen Arbeit vereinbaren lässt. Beide Apps zur Erstellung von Notizen haben ihre eigene Fangemeinde. Aber es gibt eine App, die beiden einen Strich durch die Rechnung macht.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Evernote Vs. GoodNotes

Evernote eignet sich also am besten für Berufstätige und GoodNotes für Studenten. Was aber, wenn Sie die Qualitäten beider Tools in einem haben möchten?

Treffen Sie ClickUp - eine leistungsstarke Plattform für Produktivität, die die perfekte Alternative zu Evernote und GoodNotes ist. ClickUp ist nicht nur eine weitere App, sondern eine Komplettlösung für Notizen und Projektmanagement.

Stellen Sie sich vor, Sie ersetzen mehrere Tools durch eine einzige benutzerfreundliche Plattform, die vollgepackt ist mit Features wie Rich Text Bearbeitung, robustes Aufgabenmanagement und starke Integrationen mit über 1000 Apps und hilft Ihnen, Aufgaben vorzeitig abzuschließen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

ClickUp wurde für verschiedene persönliche und geschäftliche Anwendungsfälle entwickelt, egal ob Sie an einem Schulprojekt arbeiten oder eine neue Produkteinführung planen. Mit ClickUp können Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mühelos visualisieren, zusammenarbeiten und nachverfolgen - alles unter einem Dach.

Verwalten Sie Ideen und Aufgaben mit ClickUp Docs

Verwalten Sie Ihre Dokumente und arbeiten Sie gemeinsam daran mit ClickUp DocsClickUp Dokumente sind ideal für die Verwaltung Ihrer Notizen, die Erstellung von Wikis, das Hinzufügen von Tabellen, das Einbetten von Lesezeichen und das Verknüpfen Ihrer Aufgaben oder To-Dos mit Notizen. Mit diesem tool können Sie Arbeiten bearbeiten, schreiben und dokumente bearbeiten sie können mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten und so sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite sind (im wahrsten Sinne des Wortes!). Sie können auch Mitglieder taggen, ihnen Elemente zuweisen, Aktualisierungen anfordern und Kommentare zu den erstellten Dokumenten hinterlassen.

Mit dem integrierten Editor können Sie Widgets für die Aktualisierung des Status von Projekten, die Zuweisung von Aufgaben und die Änderung von Projekten hinzufügen. Und wenn Sie sich Sorgen machen, dass vertrauliche Informationen nach außen dringen, keine Sorge. Datenschutz hat bei ClickUp Docs oberste Priorität. Sie können gemeinsam nutzbare Verknüpfungen erstellen und Berechtigungen für die Zugriffskontrolle verwalten.

Darüber hinaus verbessern zeitsparende Features wie ClickUp Vorlagen und der Fokusmodus Ihr Schreibgefühl.

Schneller schreiben mit ClickUp AI

Schreiben, Zusammenfassen und Generieren von E-Mail-Antworten in Sekundenschnelle mit ClickUp AI

Anders als viele andere KI-Tools zeichnet sich ClickUp durch seine KI-Assistent für die Erstellung von Notizen der Ihre 30-minütigen Aufgaben in 30 Sekunden erledigen kann.

Ob Sie ein Projekt skizzieren, Statusberichte für den Kundensupport erstellen oder die nächste E-Mail für eine Marketingkampagne planen, ClickUp AI hat Sie abgedeckt.

Es hilft Ihnen, Notizen effizienter zu verfassen, unterstützt Sie bei der Bearbeitung von Inhalten und sorgt mit vorstrukturierten Tabellen, Kopfzeilen und vielem mehr für eine perfekte Formatierung. Es gibt nichts Besseres tool für die Automatisierung von Dokumenten wirklich!

Organisieren Sie alles mit ClickUp Notizen

Verwenden Sie ClickUp Notes, um Checklisten und Aufgaben aus Ihren Notizen zu erstellen

Checklisten aus Ihren Notizen zu erstellen, muss nicht mehr mühsam sein. ClickUp Notizen vereinfacht das Organisieren und Nachverfolgen von Aufgaben, auch wenn Sie es noch nie erledigt haben. Mit dem Editor können Sie Ihre Notizen ganz einfach in verfolgbare Aufgaben umwandeln und sie als Elemente einer Checkliste organisieren.

Da die Notizen automatisch zwischen der mobilen App und der Chrome-Erweiterung synchronisiert werden, können Sie sie auch unterwegs erstellen und mühelos darauf zugreifen, wo immer Sie arbeiten.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

Beginnen Sie noch heute mit ClickUp Notizen zu machen!

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Lösung für Notizen für Ihr geschäftliches oder akademisches Leben sind, dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Es vereinfacht die Erstellung von Notizen und bietet umfassende Features für die Zusammenarbeit bei Projekten und die effektive Verwaltung von Aufgaben.

Mit ClickUp können Sie Ihre Notizen verbessern, Ihre Gedanken organisieren und mühelos den Überblick über alle Ihre Aktivitäten behalten. Starten Sie mit dem Free Forever-Plan von ClickUp heute!