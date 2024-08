10 Intercom-Integrationen zur Verbesserung der Kundenkommunikation im Jahr 2024

Die Technologie hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, drastisch verändert, und effektive Kommunikationsmittel können heute über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden, insbesondere im Bereich der Kundenbeziehungen und des Supports. Intercom ist eindeutig eine herausragende Plattform für die Kundenkommunikation. Aber jetzt kommt der Clou: Die Superkräfte von Intercom kommen zum Tragen, wenn Sie es mit anderen Tools kombinieren.

Die nahtlose Integration anderer Tools kann die Effizienz und Kundenzufriedenheit erheblich steigern. Hier erfahren Sie, wie Intercom-Integrationen die Kommunikation in Ihrem Unternehmen verbessern können.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei den besten Intercom-Integrationen achten sollten und welche 10 Intercom-Integrationen im Jahr 2024 besonders interessant sind.

Worauf sollten Sie bei Intercom-Integrationen achten?

Es gibt viele Arten von Integrationen für Intercom. Bei der Auswahl von Intercom-Integrationen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind, sollten Sie die folgenden Funktionen und Möglichkeiten berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie eine gut abgerundete Auswahl treffen.

Datensynchronisierungsfunktionen: Die Datensynchronisierung zwischen Produkten ist für die Pflege einheitlicher Kundendaten unerlässlich. Sie stellt sicher, dass Kundeninteraktionen und Kundendaten über alle Plattformen hinweg stets aktuell sind

Die Datensynchronisierung zwischen Produkten ist für die Pflege einheitlicher Kundendaten unerlässlich. Sie stellt sicher, dass Kundeninteraktionen und Kundendaten über alle Plattformen hinweg stets aktuell sind Automatische Ticket-Erstellung: Mit der Möglichkeit, Kunden-Tickets automatisch aus Intercom-Konversationen zu erstellen und zu verfolgen, wird die Effizienz des Support-Teams gesteigert

Mit der Möglichkeit, Kunden-Tickets automatisch aus Intercom-Konversationen zu erstellen und zu verfolgen, wird die Effizienz des Support-Teams gesteigert Feedback-Sammlung: Effiziente Kundenkommunikation ermöglicht wertvolles Feedback. Es gibt verschiedene Intercom-Integrationen, die diesen Prozess vereinfachen können

Effiziente Kundenkommunikation ermöglicht wertvolles Feedback. Es gibt verschiedene Intercom-Integrationen, die diesen Prozess vereinfachen können Integration von Kundendaten der ersten Partei: Kundendaten sind wertvoll. Mit dem Wegfall der Cookies von Drittanbietern werden die Daten von Erstanbietern umso wichtiger. Achten Sie auf Integrationen, die eine direkte Integration von Kundendaten von Erstanbietern in Ihr System ermöglichen

Kundendaten sind wertvoll. Mit dem Wegfall der Cookies von Drittanbietern werden die Daten von Erstanbietern umso wichtiger. Achten Sie auf Integrationen, die eine direkte Integration von Kundendaten von Erstanbietern in Ihr System ermöglichen Nahtlose Workflow-Integration: Jede von Ihnen gewählte Integration sollte sich nahtlos in Ihre bestehenden Kundensupport-Workflows einfügen und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern

Jede von Ihnen gewählte Integration sollte sich nahtlos in Ihre bestehenden Kundensupport-Workflows einfügen und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern Kundenbindung und Lead-Generierung: Suchen Sie nach Integrationen, die die Kundenbindung und Lead-Generierung unterstützen. Dies sind wichtige Komponenten eines umfassenden Kundenbeziehungsmanagementsystems

Die 10 besten Intercom-Integrationen für das Jahr 2024

Als weit verbreitete Plattform bietet Intercom eine nahtlose Integration mit zahlreichen Apps. Wir haben eine Liste mit leistungsstarken Tools zusammengestellt, die die Funktionalität von Intercom verbessern oder deren Funktionalität durch Intercom erweitert werden kann.

Fachleute können die ClickUp Universal Search nutzen, um Kundendatensätze und mehr in Intercom zu finden und so einen umfassenden Einblick zu erhalten

Die All-in-One-Produktivitätsplattform von ClickUp verfügt bereits über eine beeindruckende Liste von Funktionen. Die umfangreiche Palette an Integrationen von Drittanbietern erweitert die Funktionalität sogar noch weiter. Die Intercom-Integration von ClickUp enthält ClickUp's Universelle Suche funktion. Mit diesem Tool können Benutzer schnell alle ihre verbundenen Apps, Dateien und mehr durchsuchen. Mit dieser Funktion können Benutzer alle verbundenen Apps gleichzeitig durchsuchen und müssen nicht mehr jede App einzeln durchsuchen.

Die ganze Bandbreite von ClickUp wird durch die Vielzahl der angebotenen Vorlagen deutlich, die viele Anwendungsfälle abdecken, mit denen Unternehmen täglich zu tun haben. Die e-Mail-Automatisierungsvorlage nutzt beispielsweise die Integration von ClickUp in Intercom, um Kundengespräche zu optimieren.

Die besten Funktionen von ClickUp

Universelle Suche für den schnellen Zugriff auf alle Apps und Dateien

Erweiterte Suche zum effizienten Auffinden von Apps

Integration mit dem Posteingang von Intercom für zentralisierte Kommunikation

Automatisierungstools zur Automatisierung von Aufgaben und Verbesserung der Effizienz

Umfassende Ansicht der Kundeninteraktionen

Optimierte Verwaltung von Kundentickets und -anfragen

ClickUp Einschränkungen

Steile Lernkurve für einige Benutzer

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bei bestimmten Funktionen

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp-Bewertungen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Kampagnen-Monitor

Über Kampagnen-Monitor Campaign Monitor unterstützt Unternehmen bei der Nutzung von E-Mail-Marketing zur Verbesserung der Kundenbeziehungen. Die Integration von E-Mail-Kampagnen mit Intercom-Kontakten öffnet die Tür für eine gezieltere Kommunikation. Diese Verbindung mit Kundendaten ermöglicht es Ihnen außerdem, relevantere Inhalte zu erstellen, die bei der Zielgruppe besser ankommen.

Kampagnen-Monitor beste Eigenschaften

Nahtlose Synchronisierung von Intercom-Kontakten für gezielte E-Mail-Kampagnen

Anpassbare Vorlagen für verschiedene Customer Journeys

Detaillierte Analysen zur Bewertung der Teamleistung

Eine einfach zu bedienende Oberfläche, die auch für kleine Unternehmen mit begrenzten technischen Kenntnissen geeignet ist

Automatisierte Nachrichten zur Pflege von Leads und Kunden

Integration mit Landing Pages für eine effektive Lead-Generierung

Einschränkungen von Campaign Monitor

Begrenzte Optionen für erweiterte Automatisierung

Einige Vorlagen sind möglicherweise nur für bestimmte Branchen geeignet

Reporting-Tools könnten detailliertere Einblicke bieten

Preise für Campaign Monitor

Basic: $9/Monat

Unbegrenzt: $29/Monat

Premier: $149/Monat

Campaign Monitor Bewertungen

G2: 4/1/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/6 (500 Bewertungen)

3. Produkttafel

Über Produktboard Productboard ist eine umfassende produktmanagement-Werkzeug . Die enge Integration mit der Intercom-App hilft, die Lücke zwischen Kundenfeedback und Produktentwicklung zu schließen. Mit dieser Intercom-Integration können Unternehmen Kundeneinblicke direkt aus Intercom-Gesprächen gewinnen. Mit diesen Daten können Teams Produkt-Roadmaps und Funktionen auf der Grundlage von echtem Nutzerfeedback entwickeln.

Productboard beste Eigenschaften

Direkte Integration mit dem Posteingang von Intercom ermöglicht das Sammeln von Kundenfeedback innerhalb von Kundenkonversationen

Abstimmung über und Priorisierung von Funktionen auf der Grundlage von Kundendaten und -anfragen

Tools zur Visualisierung der Roadmap, die Kundenbedürfnisse und -feedback hervorheben

Nahtlose Synchronisation von Kundendaten und Feedback zwischen Intercom und Productboard

Tools zum Sammeln, Organisieren und Analysieren von Kundenfeedback für bessere Produktentscheidungen

Kollaborationsfunktionen ermöglichen es Teams, Kundeneinblicke zu diskutieren und in den Produktentwicklungsprozess zu integrieren

Productboard Einschränkungen

Mehrere Funktionen sind für manche Benutzer schwer zu erlernen

Integrationen mit anderen Anwendungen können manuelle Einstellungen und Anpassungen erfordern

Die Preisgestaltung kann für kleinere Unternehmen oder Start-ups teuer sein

Productboard Preise

Starter: Kostenlos

Essentials: $20/Monat pro Benutzer

Pro: $80/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Productboard-Bewertungen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4. Calendly

Über Calendly Calendly ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Terminplanungs-Tool für Unternehmen jeder Größe. Die Leistungsfähigkeit der Software wird durch die Integration mit Intercom noch gesteigert. Die Integration von Intercom mit Calendly ermöglicht die Planung von Besprechungen direkt aus Intercom-Konversationen, was die Kundenerfahrung bei der Suche nach sofortigen Besprechungsterminen erheblich verbessert und die Effizienz des Support-Teams steigert.

Calendly beste Eigenschaften

Direkte Integration in den Intercom-Messenger, so dass Kunden mühelos Meetings planen können

Anpassbare Meeting-Optionen für verschiedene Kundenbedürfnisse

Die Automatisierung der Terminplanung reduziert die Arbeitsbelastung für Vertriebsteams und Supportmitarbeiter

Die Synchronisierung von Kalendern über verschiedene Plattformen hinweg vermeidet Doppelbuchungen

Bietet einen umfassenden Überblick über diekundenreise durch geplante Interaktionen

Automatische Nachrichten erinnern sowohl Kunden als auch Mitarbeiter an anstehende Meetings und verbessern so die Teamleistung

Calendly Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten in der kostenlosen Version

Schwierige Integration mit einigen anderen Anwendungen

Weniger intuitive Schnittstelle für einige Benutzer.

Calendly Preise

Kostenlos

Teams: $16/Monat pro Benutzer

Standard: $10/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Calendly-Bewertungen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

5. Mailchimp

Über Mailchimp Mailchimp ist einer der größten Namen im Bereich E-Mail-Marketing-Software. Auf der Suche nach Intercom-Integrationen, die die Kundenkommunikation und Marketingbemühungen verbessern, lässt sich Mailchimp nahtlos integrieren. Diese Integration ermöglicht gezieltere E-Mail-Kampagnen durch die Nutzung von Kundendaten und Intercom-Kontakten.

Unternehmen können von einer besseren Kundenbindung profitieren und durch diese Verbindung mehr Wachstumschancen generieren.

Mailchimp beste Eigenschaften

Erweiterte Segmentierung auf Basis von Intercom-Benutzerdaten, die personalisierte E-Mail-Kampagnen ermöglicht

Automatisierungsfunktionen, die automatisch E-Mails auf der Grundlage des Kundenverhaltens erstellen und versenden

Integration mit dem Posteingang von Intercom für konsistentes Messaging auf allen Plattformen

Detaillierte Analysen zur Verfolgung der Leistung von E-Mail-Kampagnen und Kundeninteraktionen

Benutzerfreundliche Design-Tools für die Erstellung visuell ansprechender E-Mails

Landing Page- und Lead Generation-Tools zur Gewinnung und Konvertierung neuer Nutzer

Mailchimp Einschränkungen

Steile Preise, wenn Ihre Abonnentenliste wächst

Begrenzte Anpassungsoptionen für fortgeschrittene Benutzer

Einige Integrationen mit anderen Anwendungen können schwierig einzurichten sein

Mailchimp Preise

Kostenloser Plan (begrenzt die Anzahl der Kontakte und Sendungen)

Essentials: $13/Monat

Standard: $20/Monat

Premium: $350/Monat

Mailchimp-Bewertungen

G2: 4.6/5 (16.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (12,000+ Bewertungen)

6. Jira

Über Jira Jira ist eine bekannte Lösung zur Verfolgung von Problemen und Projekten von Atlassian. Die Software lässt sich effektiv in Intercom integrieren, was optimierte Workflows im Kundensupport ermöglicht und die Produktivität des Teams steigert. Diese Integration ermöglicht es den Teams, Kundentickets und Feedback direkt in Jira zu verwalten, was zusätzlich zu den bereits leistungsstarken Funktionen von Jira einen koordinierteren Ansatz für Kundenprobleme und Aufgaben des Supportteams bietet.

Beste Funktionen von Jira

Nahtlose Integration mit Intercom-Konversationen zur einfachen Verfolgung und Verwaltung von Kundentickets

Erweiterte Projektmanagement-Tools zur Überwachung und Verbesserung der Teamleistung

Anpassbare Workflows zur Erfüllung spezifischer Kundensupport-Anforderungen

Möglichkeit zur Synchronisierung von Daten zwischen Intercom und Jira für Echtzeit-Updates

Funktionen zur Verfolgung von Kundenfeedback und dessen Einbindung in die Produktentwicklung

Robuste Reporting-Tools bieten einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionen und den Projektstatus

Jira-Einschränkungen

Steile Lernkurve für bestimmte Funktionen

Die Integration mit anderen Anwendungen kann manchmal weniger intuitiv sein

Jira Preise

Projekte: $10/Monat für 10 Benutzer

Servicedesk: $20/Monat für 10 Benutzer

Entwicklung: $20/Monat für 10 Benutzer

Jira-Bewertungen

G2: 4.3/5 (5,000 + Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (13,000+ Bewertungen)

7. Slack

Über Schlupf Slack sollte ganz oben auf Ihrer Liste stehen, wenn Sie nach Intercom-Integrationen suchen, die Kommunikationsprozesse rationalisieren, denn es ist eine der beliebtesten Messaging-Plattformen. Diese Integration transformiert die Kundenkommunikation, indem sie Intercom-Unterhaltungen direkt in Slack-Kanäle bringt. Darüber hinaus können Support- und Vertriebsteams bei Kundenanfragen effektiv zusammenarbeiten.

Slack beste Eigenschaften

Direkte Integration des Intercom-Posteingangs in Slack-Kanäle zur Erleichterung der Echtzeitkommunikation

Möglichkeit, Kundentickets innerhalb von Slack zu teilen und zu diskutieren, um eine schnellere Lösung zu erreichen

Optimierte Überwachung der Teamleistung durch gemeinsam genutzte Kanäle

Verbessertes Kundenerlebnis durch schnellere Reaktionszeiten

Integrationen von Drittanbietern, die die Verfolgung und Verwaltung von Kundenfeedback ermöglichen

Vereinfachte Teamzusammenarbeit bei Kundenproblemen, Verbesserung der Problemlösungsmöglichkeiten

Einschränkungen von Slack

Potenzielle Informationsüberlastung in stark frequentierten Kanälen

Die Vielfalt der Konversationen macht es für einige Benutzer leicht, sich ablenken zu lassen

Die Integration kann eine anfängliche Einrichtungszeit zur Optimierung der Arbeitsabläufe erfordern

Preise für Slack

Kostenlos

Standard: $6,67/Monat pro Benutzer

Plus: $12,50/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Slack-Bewertungen

G2: 4.5/5 (32,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

8. UmfrageSparrow

Über SurveySparrow SurveySparrow lässt sich nahtlos in Intercom integrieren, wenn es darum geht, wichtiges Nutzerfeedback zu sammeln. Die Software bietet eine dynamische Möglichkeit zur direkten Erfassung von Kundeneinblicken, die es Unternehmen ermöglicht, Schritte zur Verbesserung der Kundenerfahrung zu unternehmen. Durch die Integration von SurveySparrow können sich Intercom-Kundengespräche zu einer weiteren wertvollen Feedbackquelle entwickeln.

SurveySparrow beste Eigenschaften

Einfache Erstellung und Verteilung von Umfragen direkt über Intercom-Konversationen

Automatisierte Umfrageauslöser basierend auf bestimmten Kundeninteraktionen oder Meilensteinen

Umfangreiche Analysefunktionen zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus den Umfragebeantwortungen

Anpassbare Umfragevorlagen, die leicht an das Branding eines Unternehmens angepasst werden können

Integrationen mit anderen Anwendungen helfen, die Kundenzufriedenheit durch proaktives Sammeln von Feedback zu verbessern

Nützlich für das Sammeln von Kundendaten als Grundlage für Geschäftsstrategien

Einschränkungen von SurveySparrow

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten in der kostenlosen Version

Die Umfragelogik kann manchmal komplex konfiguriert sein

Die Integration kann eine gewisse anfängliche Einrichtung und Einarbeitung erfordern

SurveySparrow Preise

Kostenlos (Begrenzung der Anzahl der aktiven Umfragen und Fragen)

Basic: $19/Monat

Essentials: $49/Monat

Business: $99/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

SurveySparrow-Bewertungen

G2: 4.4/5 (1.900+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (83 Bewertungen)

9. Salesforce

Über Vertriebsorganisation Salesforce, ein führendes Unternehmen im Bereich Customer Relationship Management (CRM), bietet eine stabile Integration mit Intercom. Diese enge Integration ermöglicht es Unternehmen, ihre Intercom-Konversationen und Kundendaten zu nutzen, um den Vertrieb zu fördern und den Kundensupport zu verbessern. Die Integration ermöglicht einen nahtlosen Informationsfluss, der die Kundenzufriedenheit und die Effizienz des Vertriebsteams steigert.

Die besten Funktionen von Salesforce

Tiefe Integration mit Intercom zur Bereitstellung einer einheitlichen Ansicht der Kundendaten

Möglichkeit der Synchronisierung von Daten und Kundendetails aus Intercom in Salesforce für erweiterte CRM-Datensätze

Automatisierte Synchronisierung von Intercom-Kontakten mit Salesforce zur Verbesserung der Lead-Generierung und der Follow-up-Prozesse

Salesforce-Aufgaben und Opportunities können direkt von Intercom aus erstellt werden, um den Vertriebsprozess besser zu verwalten

Erweiterte Reporting-Tools für die Analyse von Kundeninteraktionen und Teamleistungen

Optimierte Kundensupport-Workflows, die es Support-Mitarbeitern ermöglichen, von Intercom aus auf Salesforce-Datensätze zuzugreifen und diese zu aktualisieren

Einschränkungen von Salesforce

Die Komplexität kann für neue Benutzer überwältigend sein

Die Anpassung und Integration kann technische Fachkenntnisse erfordern

Höhere Kosten im Vergleich zu anderen CRM-Lösungen

Preisgestaltung von Salesforce

Starter: $25/Monat pro Benutzer

Professional: $80/Monat pro Benutzer

Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: $330/Monat pro Benutzer

Salesforce-Bewertungen

G2: 4.3/5 (18.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (18.000+ Bewertungen)

10. Zendesk

Über Zendesk Zendesk ist führend in kundensupport-Software . Außerdem bietet sie eine nahtlose Intercom-Integration. Durch die Kombination dieser beiden Kraftpakete wird die Verwaltung von Kundentickets und Supportanfragen verbessert. Intercom verwandelt Zendesk in ein noch effizienteres und reaktionsschnelleres Kundensupportsystem. Es ermöglicht eine bessere Verfolgung und Lösung von Kundenproblemen, was sich direkt auf die Kundenzufriedenheit und die Effektivität des Supportteams auswirkt.

Die besten Funktionen von Zendesk

Direkte Integration mit dem Posteingang von Intercom, wodurch Kundengespräche in Support-Tickets umgewandelt werden können

Hochentwickeltes Ticketing-System, das Kundenanfragen und Feedback effizient bearbeitet

Anpassbare Support-Workflows für unterschiedliche Kundenbedürfnisse

Integration mit Intercom-Konversationen für ein personalisiertes Kundenerlebnis

Robuste Reporting-Tools zur Überwachung der Teamleistung und der Kundeninteraktionstrends

Funktionen, die den proaktiven Kundensupport unterstützen, indem sie Probleme vorhersehen und effizient lösen

Einschränkungen von Zendesk

Die Navigation auf der Oberfläche kann für neue Benutzer eine Herausforderung darstellen

Für einige erweiterte Funktionen sind möglicherweise zusätzliche Abonnementkosten erforderlich

Für die Integration mit anderen Anwendungen und Systemen ist möglicherweise technische Unterstützung erforderlich

Preise für Zendesk

Team: $19/Monat pro Benutzer

Pro: $55/Monat pro Benutzer

Enterprise: $115/Monat pro Benutzer

Zendesk-Bewertungen

G2: 4.3/5 (5.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (3,000+ Bewertungen)

Die Stärke der Integration von Intercom und ClickUp

Sind Sie bereit, Ihre geschäftlichen Aufgaben auf ein höheres Niveau zu bringen? ClickUp hält Ihnen den Rücken frei! Und wissen Sie was? Die Kombination mit Intercom hebt Ihre Kommunikation und Zusammenarbeit auf ein neues Niveau.

Wenn Sie Folgendes nutzen oder erforschen Intercom-Alternativen finden Sie wahrscheinlich viele in der umfangreichen Integrationsliste von ClickUp. Starten Sie noch heute mit ClickUp und sehen Sie, wie es die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen optimieren kann.