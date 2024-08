Top Baukonferenzen & Veranstaltungen: Ihr Leitfaden für 2024

Die Öffentlichkeit mag das Baugewerbe für einen Arbeiterbereich halten, aber als Bauleiter wissen Sie es besser. Es handelt sich um ein sich ständig weiterentwickelndes Feld, in dem Technologien, Techniken und Trends die Bedeutung des Bauens neu definieren.

Als Fachleute im Baugewerbe ist es Ihre Aufgabe, über die neuesten Ideen in Ihrer Branche auf dem Laufenden zu bleiben, um effizientere bauprojektmanagement . 🏗️

Der beste Weg, um in Ihrer Branche auf dem Laufenden zu bleiben, ist die Teilnahme an Baukonferenzen. Glücklicherweise gibt es im Jahr 2024 zahlreiche Konferenzen, die stattfinden werden. Informieren Sie sich über die neuesten Trends in den Bereichen Nachhaltigkeit, Bautechnologie und allem, was dazwischen liegt.

In diesem Leitfaden erklären wir, warum Baukonferenzen so vorteilhaft sind, stellen die wichtigsten Baumessen des Jahres 2024 vor und verraten Tricks, wie Sie das auf der Konferenz Gelernte umsetzen können.

Die Bedeutung von Baukonferenzen

Baukonferenzen sind nicht nur unterhaltsame Branchenveranstaltungen. Sie bieten die Möglichkeit, von Branchenführern zu lernen und die neuesten Trends im Bauwesen kennenzulernen. Abgesehen von den Lehrveranstaltungen und Seminaren bieten Baukonferenzen auch einmalige Gelegenheiten zum Networking, um Ihre Karriere voranzutreiben. Was gibt es da nicht zu lieben?

Die Teilnahme an Baukonferenzen bietet so viele Vorteile, darunter:

Verbessern Sie Ihr Wissen: Selbst wenn Sie 20 Jahre Erfahrung in der Branche haben, gibt es immer etwas Neues zu lernen. Besuchen Sie relevante Breakout-Sitzungen, Seminare und Hauptvorträge, um neue Einblicke in die neuesten Technologien und bewährten Verfahren zu gewinnen - man weiß nie, was man entdecken wird

Selbst wenn Sie 20 Jahre Erfahrung in der Branche haben, gibt es immer etwas Neues zu lernen. Besuchen Sie relevante Breakout-Sitzungen, Seminare und Hauptvorträge, um neue Einblicke in die neuesten Technologien und bewährten Verfahren zu gewinnen - man weiß nie, was man entdecken wird Besuch von Networking-Veranstaltungen: Bei diesen Veranstaltungen wimmelt es nur so von Fachleuten aus allen Bereichen der Baubranche. Hier können Sie nicht nur viele interessante Menschen treffen, sondern mit den richtigen Kontakten auch Mentoren finden oder neue Karrieremöglichkeiten entdecken

Bei diesen Veranstaltungen wimmelt es nur so von Fachleuten aus allen Bereichen der Baubranche. Hier können Sie nicht nur viele interessante Menschen treffen, sondern mit den richtigen Kontakten auch Mentoren finden oder neue Karrieremöglichkeiten entdecken Qualitätsanbieter finden: Einen Qualitätsanbieter zu finden ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Baukonferenzen bieten Ihnen die Möglichkeit, in der Messehalle mit potenziellen Anbietern ins Gespräch zu kommen. Schauen Sie sich diese Aussteller an und finden Sie neuebau-Software-Tools, Materialien und Technologien in kürzerer Zeit

Schlüsselveranstaltungen und Konferenzen im Bauwesen 2024

Innovation findet auf Baukonferenzen statt. Wenn Sie die Zukunft der gebauten Umwelt mitgestalten wollen, sollten Sie diese Baukonferenzen 2024 in Ihren Kalender eintragen.

Welt des Betons

Datum: 22-25. Januar 2024

22-25. Januar 2024 Standort: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Preisgestaltung: Kontakt für Preisgestaltung Welt des Betons wurde dieses Jahr 50 Jahre alt und ist damit eine der ältesten und renommiertesten Baukonferenzen in den USA. Sie ist auch die einzige internationale Fachmesse, die sich ausschließlich mit gewerblichem Beton und Mauerwerk befasst. Die World of Concrete umfasst eine Zone für neue Produkte, Schulungen ( einschließlich Zertifizierungen ), und Mittagessen und Lernen. 👷

Internationale Baumesse

Datum: bis 29. Februar 2024

Standort: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Preisgestaltung: $175 Die Internationale Bauherrenausstellung ist eine riesige, jährlich stattfindende Konferenz, die mehr als 60 000 Baufachleute zusammenbringt. Die dreitägige Veranstaltung umfasst eine Start-Up Zone, eine New Product Zone und sogar eine Demobühne in der Construction Performance Zone. Wenn Sie Lust auf eine Party haben, gibt es auch die Young Pro Party, die Official House Party und andere weniger formelle Veranstaltungen, bei denen Sie sich austoben können.

AGC Jahreskongress

Datum: 19.-22. März 2024

19.-22. März 2024 Ort: San Diego, Kalifornien

San Diego, Kalifornien Preise: $1.149-$1.499

Die Associated General Contractors of America (AGC) veranstalten die AGC-Jahreskongress für einige der einflussreichsten Persönlichkeiten des Baugewerbes. Diese gigantische jährliche Veranstaltung umfasst Themen wie Personalmanagement, Produktivität auf der Baustelle, Risikomanagement und Infrastrukturbau.

ENR FutureTech

Datum: bis 4. Juni 2024

Ort: San Diego, Kalifornien

San Diego, Kalifornien Preisgestaltung: $725-$895

Sind Sie auf der Suche nach den neuesten Trends in der Bautechnik? Dann ENR Zukunftstechnik ist die Baukonferenz für Sie. Engineering News-Record veranstaltet diese Konferenz, die sich auf Innovationen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen konzentriert. Da sie Fachleute aus verschiedenen Disziplinen anzieht, ist die ENR FutureTech eine großartige Gelegenheit, sich über neue Technologien zu informieren und gleichzeitig viele Branchenkontakte zu knüpfen. Alle Teilnehmer haben Zugang zu den Inhalten der Sitzungen, einer Ausstellungshalle, digitalem Vortragsmaterial, Mahlzeiten und Möglichkeiten zum Networking.

Greenbuild International Conference

Datum: 12-15. November 2024

12-15. November 2024 Ort: Philadelphia, Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania Preisgestaltung: TBD

Sind Sie an Nachhaltigkeit interessiert? Die Internationale Greenbuild-Konferenz ist eine der besten Baukonferenzen für die Green-Building-Bewegung. Die Liste der diesjährigen Veranstaltungen steht noch nicht fest, aber die Veranstaltung im Jahr 2023 befasste sich mit Netto-Null-Emissionen, Dekarbonisierung, Abwassermanagement und regenerativem Design.

CONEXPO-CON/AGG

Datum: bis 7. März 2026

Standort: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Preisgestaltung: TBD

Okay, diese Messe kehrt nicht vor 2026 zurück, aber Sie sollten sie trotzdem auf Ihrem Radar haben! CONEXPO-CON/AGG bewirbt sich selbst als die größte Baumesse Nordamerikas. Es handelt sich um eine gigantische Baukonferenz mit über 2.000 Ausstellern und 190 Bildungsveranstaltungen, so dass Sie mit Sicherheit etwas von dieser Veranstaltung haben werden. Die Veranstaltung 2026 umfasst einen Bereich für Materialien und einen weiteren für Baumanagement, so dass die Sitzungen die perfekte Mischung aus geschäftlicher Weiterbildung und Bauinnovation darstellen.

Aufkommende Themen im Jahr 2024 Baukonferenzen

Wie in jeder Branche kommen und gehen auch im Bauwesen die Trends. Die Baubranche entwickelt sich weiter, aber bestimmte Themen werden die diesjährigen Konferenzen definitiv prägen. Nehmen Sie an den Sitzungen teil, die Sie am meisten interessieren, aber achten Sie auch auf diese neuen Themen, um über die neuesten Entwicklungen im Bauwesen auf dem Laufenden zu bleiben.

Building Information Modeling (BIM)

BIM ist nicht neu, aber ein heißes Thema im Jahr 2024. BIM ist eine fortschrittliche Modellierungssoftware, die die Art und Weise revolutioniert, wie Fachleute Gebäude entwerfen, konstruieren und verwalten. Richtig eingesetzt, hat sie das Potenzial, Kosten zu senken und Abfall zu minimieren. Die diesjährigen Konferenzen werden sich wahrscheinlich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich BIM befassen und sich mit der Nutzung von BIM für die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauprofis beschäftigen.

Fortgeschrittene Technologien

Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Drohnen haben ein großes Potenzial für das Baugewerbe, von der Sicherheit bis hin zu prozessabbildung . Die diesjährigen Konferenzen werden sich stark auf den Einsatz fortschrittlicher Technologien und die Digitalisierung konzentrieren, um das Bauen effizienter und kostengünstiger zu machen.

Bonuspunkte: Sie können auf den Konferenzen Kontakte zu Anbietern dieser fortschrittlichen Technologien knüpfen, was Ihre Suche vereinfacht und die Zeit bis zur Umsetzung verkürzt.

Personalmanagement

Erstellen Sie Stundenzettel für Ihre Arbeiter und überwachen Sie die in ClickUp erfasste Zeit

Bei all dem Gerede über Technologie ist die Versuchung groß, das größte Kapital eines Bauunternehmens zu vergessen: seine Mitarbeiter. Niemand wird als Manager geboren, und so ist es nicht verwunderlich, dass die besten Baukonferenzen in der Regel auch Sitzungen zum Thema Mitarbeiterführung beinhalten. Suchen Sie nach Vorträgen über zeiterfassung für Mitarbeiter konfliktbewältigung und Einstellung von Mitarbeitern im Hinblick auf Vielfalt.

Nachhaltigkeit und grünes Bauen

Die Verantwortung für die Umwelt liegt sowohl den Verbrauchern als auch den Regierungsvertretern am Herzen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich so viele Konferenzen (und insbesondere die Greenbuild International) so stark auf nachhaltiges Bauen konzentrieren. Halten Sie Ausschau nach Vorträgen über nachhaltige Baupraktiken, erneuerbare Materialien und energieeffiziente Designs. 🏢

Modulbau

Vorfertigung und modulare Bauweise sind auf dem Vormarsch, da Bauherren versuchen, ihre Bauprozesse zu beschleunigen produktionszeitpläne . Diese Methoden, bei denen Teile eines Gebäudes außer Haus gebaut und vor Ort zusammengesetzt werden, sind eine andere Vorgehensweise, die jedoch Zeit und Geld sparen kann.

Best Practices for Getting the Most Out of Construction Conferences

Die Teilnahme an einer Konferenz kostet Zeit und Geld. Das Letzte, was Sie wollen, ist, wenig oder gar nichts von einer Konferenz zu haben, also bereiten Sie sich auf den Erfolg vor, bevor Sie gehen. Befolgen Sie diese Best Practices, um den Wert der Teilnahme an Baukonferenzen zu maximieren.

Netzwerken Sie, als ob Sie es ernst meinen

Wir wissen, dass Sie nach einem langen Tag auf der Konferenz wahrscheinlich müde sind, aber lassen Sie die Networking-Partys nicht ausfallen! Networking eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten für Ihre Karriere und Ihr Geschäft. Befolgen Sie diese Tipps, um stilvoll zu netzwerken:

Planen Sie im Voraus: Erstellen Sie eine Liste der Teilnehmer, Aussteller und Redner, mit denen Sie sich unterhalten möchten. Wenn Sie deren Kontaktinformationen im Voraus erhalten können, vereinbaren Sie Treffen mit den Kontakten, mit denen Sie am meisten sprechen möchten

Erstellen Sie eine Liste der Teilnehmer, Aussteller und Redner, mit denen Sie sich unterhalten möchten. Wenn Sie deren Kontaktinformationen im Voraus erhalten können, vereinbaren Sie Treffen mit den Kontakten, mit denen Sie am meisten sprechen möchten Haben Sie einen Elevator Pitch: Sie müssen nichts Überwältigendes sagen, aber stellen Sie sich kurz und bündig vor und erklären Sie, wer Sie sind und wonach Sie suchen. Es ist viel einfacher, ein Gespräch mit einem Fremden zu beginnen, wenn Sie ein paar Worte parat haben

Sie müssen nichts Überwältigendes sagen, aber stellen Sie sich kurz und bündig vor und erklären Sie, wer Sie sind und wonach Sie suchen. Es ist viel einfacher, ein Gespräch mit einem Fremden zu beginnen, wenn Sie ein paar Worte parat haben Nachbereitung: Sie werden während einer Baukonferenz eine Menge Visitenkarten sammeln. Planen Sie nach der Konferenz etwas Zeit ein, um diese Visitenkarten durchzugehen und sich mit Ihren neuen Kontakten in Verbindung zu setzen

Aufmerksame Teilnahme an den Sitzungen

Nutzen Sie ClickUp Docs, um Konferenznotizen zu machen, um zu sehen, was andere Teammitglieder lernen, und um zu überlegen, wie Sie das Gelernte umsetzen können, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren

Sie zahlen gutes Geld, um Branchenexperten zuzuhören. Befolgen Sie diese Best Practices, um aus jeder Sitzung und jedem Workshop das Beste herauszuholen:

Besuchen Sie verschiedene Sitzungen: Sicherlich ist es verlockend, sich auf eine Konferenzschiene zu beschränken, aber Sie werden mehr Informationen erhalten, wenn Sie verschiedene Arten von Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen besuchen. Selbst wenn Sie ein Materialexperte sind, können Sie durch die Teilnahme an einer betriebswirtschaftlichen Sitzung mehr über die Funktionsweise anderer Bereiche Ihres Unternehmens erfahren

Sicherlich ist es verlockend, sich auf eine Konferenzschiene zu beschränken, aber Sie werden mehr Informationen erhalten, wenn Sie verschiedene Arten von Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen besuchen. Selbst wenn Sie ein Materialexperte sind, können Sie durch die Teilnahme an einer betriebswirtschaftlichen Sitzung mehr über die Funktionsweise anderer Bereiche Ihres Unternehmens erfahren Seien Sie ein aktiver Teilnehmer: Legen Sie Ihr Telefon und Ihren Laptop weg! E-Mails und Nachrichten lenken Sie vom Kern der Präsentation ab. Versuchen Sie, aktiv an der Veranstaltung teilzunehmen, indem Sie während der Fragerunde Fragen stellen, Feedback geben oder sich nach der Veranstaltung mit anderen Teilnehmern austauschen

Legen Sie Ihr Telefon und Ihren Laptop weg! E-Mails und Nachrichten lenken Sie vom Kern der Präsentation ab. Versuchen Sie, aktiv an der Veranstaltung teilzunehmen, indem Sie während der Fragerunde Fragen stellen, Feedback geben oder sich nach der Veranstaltung mit anderen Teilnehmern austauschen Notizen machen: Sie sind vielleicht schneller beim Tippen, aber handschriftliche Notizen lenken weniger ab. Notieren Sie sich die wichtigsten Punkte und Ideen, um sie nach der Konferenz zu recherchieren. Noch besser ist es, wenn Sie sich eine Notiz machen, um sie auf eine Plattform wieClickUp Docs und teilen Sie sie mit Ihrem gesamten Team

Nutzung von Konferenzressourcen

Konferenzen können etwas überwältigend sein. Deshalb vergessen viele Teilnehmer oft die vielen kostenlosen Angebote, die mit der Teilnahme an einer Konferenz verbunden sind. Ob Datenbanken, kostenlose PDF-Leitfäden oder Videotutorials - nutzen Sie alles, was die Konferenz bietet. 📚

Nehmen Sie sich zum Beispiel die Zeit, um die Ausstellungshalle zu besichtigen. Vielleicht müssen Sie planungssoftware um zu bestimmen, welche Teammitglieder sich wann in der Ausstellungshalle aufhalten, aber dies ist eine großartige Möglichkeit, neue Trends mit eigenen Augen zu sehen.

Das sollten Sie auch tun:

Zugang zu Sitzungsaufzeichnungen

Laden Sie die Daten und Kontaktinformationen der Teilnehmer herunter, sofern diese verfügbar sind

Durchsuchen Sie Ihre Konferenztasche nach wertvollen Werbegeschenken

Einbindung von Konferenzeinblicken in die Praxis

Sie haben sich die Mühe gemacht, an einer Konferenz teilzunehmen und neues Material zu lernen. Aber lassen Sie dieses Wissen nicht in der Versenkung verschwinden: Nutzen Sie es!

Befolgen Sie diese Tipps, um das, was Sie auf der Baukonferenz gelernt haben, in Ihre täglichen Arbeitsabläufe einzubauen.

Nachbesprechung nach der Konferenz

Nicht alles, was Sie auf einer Konferenz gelernt haben, können Sie auch anwenden. Setzen Sie sich mit Ihrem Team zusammen, um Ihre Notizen durchzugehen und zu entscheiden, welche Ideen Sie in Ihrem eigenen Unternehmen ausprobieren möchten. Wahrscheinlich müssen Sie Prioritäten setzen, und das ist in Ordnung. Einige Ideen können Sie schnell umsetzen, während andere mehr Zeit oder Sorgfalt erfordern ressourcen-Planung durchzuziehen.

Verwenden Sie ein Bauprojektmanagement-Tool

ClickUp hilft Ihnen bei der Planung, Verwaltung und Nachverfolgung von Bauprojekten, vom Vorverkauf über das Konzept bis zur Auslieferung - alles an einem Ort

Wer hat schon Zeit, zwischen schriftlichen Notizen, Ihrer Planungssoftware und den Buchhaltungsdaten hin und her zu springen? Wäre es nicht einfacher, alles an einem Ort zu verwalten?

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Bauteams verwenden ClickUp nicht nur für die Planung von Konferenzen und die Speicherung von Notizen an einem Ort, sondern auch für das Bauprojektmanagement. Nutzen Sie diese hilfreichen Funktionen, um Ihre Konferenzeinblicke in Ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren:

Kartenansicht: Sicher, Sie können Projekte in der Listenansicht und der Kalenderansicht visualisieren, aberKartenansicht ist besonders hilfreich für Bauunternehmen. Zeigen Sie alle Ihre Projekte nach Standort an und sehen Sie, wo sich Ihre Mitarbeiter gerade aufhalten

Sicher, Sie können Projekte in der Listenansicht und der Kalenderansicht visualisieren, aberKartenansicht ist besonders hilfreich für Bauunternehmen. Zeigen Sie alle Ihre Projekte nach Standort an und sehen Sie, wo sich Ihre Mitarbeiter gerade aufhalten Zusammenarbeit: Egal, ob es sich um die Personalabteilung, das Marketing, den Vertrieb oder Ihre Außendienstmitarbeiter handelt, Sie müssen mit Ihrem Team in Kontakt bleiben, um Projekte abzuschließen. Wechseln Sie zuChat-Ansicht um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten, egal ob Sie ein Dokument ansehen oder nur einen privaten Chat führen

Egal, ob es sich um die Personalabteilung, das Marketing, den Vertrieb oder Ihre Außendienstmitarbeiter handelt, Sie müssen mit Ihrem Team in Kontakt bleiben, um Projekte abzuschließen. Wechseln Sie zuChat-Ansicht um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten, egal ob Sie ein Dokument ansehen oder nur einen privaten Chat führen Integrationen: Wahrscheinlich lässt sich ClickUp in die Tools integrieren, die Sie bereits für Ihr Unternehmen nutzen. Bringen Sie all Ihre Software an einen Ort und genießen Sie einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Unternehmen ohne Ablenkungen

Beschleunigen Sie alles mit Vorlagen

Egal, ob es sich um eine neue Datenbank oder ein Kundenaufnahmeformular handelt, Sie müssen nicht alles von Grund auf neu erstellen. Vom Brainstorming-Whiteboard bis zur Kundenbeziehungsdatenbank - ClickUp hat für fast alles eine Vorlage. Nutzen Sie unser kostenlose Baumanagement-Vorlagen für Tagesberichte, Zeitpläne, Budgetierung, Notfallmaßnahmen, Formulare für Änderungsaufträge und vieles mehr.

Das Beste daran ist, dass sich diese Vorlagen in Ihre bestehenden ClickUp-Projekte, -Dokumente, -Aufgaben und vieles mehr integrieren lassen, sodass die Implementierung nur einen Klick entfernt ist.

Überprüfen und verbessern

Mit den Dashboards in ClickUp 3.0 erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über den Projektstatus und die verbleibenden Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Neue Prozesse sind selten auf Anhieb perfekt. Planen Sie regelmäßige Teambesprechungen ein, um zu bewerten, wie die neuen Prozesse laufen. Nutzen Sie Werkzeuge wie ClickUp Dashboards um Ihre Fortschritte zu visualisieren und Verbesserungspotenziale schnell zu erkennen.

Aber lassen Sie Ihre Daten nicht in einem Dashboard versauern. Seien Sie offen für iterative Änderungen auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse. Wenn etwas nicht funktioniert, scheuen Sie sich nicht, Ihren aktuellen Plan zu verwerfen und etwas Neues zu versuchen.

Baue etwas Schönes in ClickUp

Zusammenarbeit vom Büro bis zur Baustelle mit der ClickUp Chat-Ansicht, in der Sie Kommentare hinzufügen, Ihr Team markieren und in Echtzeit von jedem Gerät aus chatten können

Das Baugewerbe hat den Ruf, eine knallharte, bodenständige Branche zu sein, und das ist immer noch so. Dennoch können Sie sich durch die Teilnahme an Baukonferenzen über die neuesten Praktiken und Technologien auf dem Laufenden halten, sowohl im Außendienst als auch im Büro.

Sie werden auf diesen Konferenzen eine Menge lernen, aber vergessen Sie nicht, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Geben Sie Ihre Konferenznotizen, Aufgaben, KPIs und Strategien in ClickUp ein, um ein umfassendes Baumanagement zu erhalten. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln - alles ist an einem Ort.

Überzeugen Sie sich selbst von dem Unterschied: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich .

FAQ

1. Welches sind die Top Baukonferenzen die man 2024 besuchen sollte?

Einige der wichtigsten Baukonferenzen des Jahres 2024 sind:

Welt des Betons

Internationale Bauherrenmesse

ACG Jahreskongress

ENR FutureTech

Internationale Konferenz Greenbuild

2. Was sind die Vorteile der Teilnahme an Baukonferenzen?

Die Teilnahme an einer Baukonferenz bietet Ihnen Zugang zu den neuesten Trends, Technologien und bewährten Verfahren im Bauwesen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten und Experten auszutauschen, neue Produkte kennenzulernen und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

3. Warum sollten Unternehmen an Baukonferenzen teilnehmen?

Es kann schwierig sein, die Kosten für die Teilnahme an einer Konferenz zu rechtfertigen, aber Teams, die in berufliche Weiterbildung und Networking investieren, sind in der Regel sachkundiger und profitabler als Teams, die dies nicht tun. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, verschafft Ihnen die Teilnahme an Baukonferenzen einen großen Vorsprung vor der Konkurrenz.