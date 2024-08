Projektmanagement-Konferenzen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten im Jahr 2024

Projektmanager sind die Stars, die Aufgaben, Ressourcen und Zeitpläne nahtlos aufeinander abstimmen, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Sie sind die Vordenker hinter einer erfolgreichen Projektdurchführung, und Projektmanagementkonferenzen sind der Ort, an dem sie sich weiterbilden. ⬆️ 🚀

Dieser Artikel stellt 10 Veranstaltungen vor, die Sie nicht verpassen sollten. Informieren Sie sich über die besten Projektmanagement-Konferenzen des Jahres 2024.

Bedeutung von Projektmanagement-Konferenzen

Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, ist nicht nur ein berufliches Ziel, sondern eine strategische Notwendigkeit für Projektmanager. Konferenzen sind Epizentren, in denen Wissen, Innovation und Zusammenarbeit zusammenfließen, um die Zukunft dieses dynamischen Bereichs zu gestalten.

Im Folgenden haben wir einige der vielen Möglichkeiten aufgezeigt, wie Projektmanagement-Konferenzen dazu beitragen können, dass 2024 Ihr bisher bestes Jahr wird.

Bauen Sie ein erfolgreiches Netzwerk auf

Konferenzen fungieren als Katalysator für Networking-Möglichkeiten. Networking-Sitzungen, spontane Gespräche bei einem Kaffee und zufällige Begegnungen mit Branchenführern helfen Ihnen, sinnvolle Verbindungen mit anderen Projektfachleuten zu knüpfen und Ihre Karriere voranzutreiben.

Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten

Projektmanagement-Konferenzen bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven kennenzulernen, sich realen Herausforderungen zu stellen und an praktischen Workshops teilzunehmen. Treffen Sie sich mit gleichgesinnten Branchenprofis, verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten und wandeln Sie theoretisches Wissen in umsetzbares Fachwissen um, das Ihnen dabei hilft, mit dem Alltag zu jonglieren ziele des Projektmanagements , Zeitpläne und Ressourcen wie ein Profi.

Wissen teilen

Versammlungen von erfahrenen Projektmanagern und Vordenkern bilden die Bühne für einen leidenschaftlichen Austausch von Erkenntnissen und bewährten Verfahren. Nutzen Sie diese gesellschaftlichen Veranstaltungen, um auf einen Schatz an Erfahrungen, Fallstudien und Methoden zuzugreifen, den Sie in Lehrbüchern nicht finden werden.

Bleiben Sie den Trends voraus

Trends ändern sich im Handumdrehen, und Projektmanagement-Konferenzen können Ihnen helfen, der Zeit voraus zu sein (und es auch zu bleiben). Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Branche, von den neuesten kostenlose Projektmanagement-Software bis hin zu vertieften Einblicken in neue Methoden.

Umfassende Liste der Top Projektmanagement-Konferenzen im Jahr 2024

Im Folgenden finden Sie sieben Veranstaltungen, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen, und acht lobende Erwähnungen für 15 fantastische Konferenzen, die Ihren Kalender für dieses Jahr füllen werden. 📅✨

1 Projektmanagement-Symposium

Wann: 18-19. April 2024

Wo: College Park, Maryland, USA

Kosten: $525 (Frühbucherpreis für persönliche Teilnahme)

Persönlich oder virtuell: Persönliche, virtuelle und hybride Teilnahmeoptionen sind verfügbar

Die Projektmanagement-Symposium hat seit 2014\ jedes Jahr Fachleute aus der Branche zusammengebracht. Sie haben die Wahl zwischen persönlicher, virtueller und gemischter Teilnahme - ein Format, das von der herausragenden virtuellen Veranstaltung des Project Management Symposium 2020 während der Pandemie inspiriert wurde.

Teilnehmer können professionelle Entwicklungseinheiten (PDUs) für die Erneuerung von Project Management Professional (PMP)-Zertifizierungen erwerben und eine Fülle von Wissen zu Themen wie:

Risikomanagement

FinOps

Schlanke und agile Methoden

Föderales Programmmanagement

Projektverwaltung 4.0

Der Wert der Neugierde

Möchten Sie mehr Zeit haben, um den Großraum Washington DC zu erkunden und sich mit den Profis zu vernetzen?

Kombinieren Sie das Projektmanagement-Symposium mit der 12. jährlichen IPMA-Forschungskonferenz (siehe unten) und genießen Sie zwei aufeinander folgende Gipfeltreffen.

2. 12 IPMA Forschungskonferenz

Wann: 19-21 April, 2024

Wo: College Park, Maryland, USA

Kosten: $499 (Frühbucherpreis)

Persönlich oder virtuell: Persönlich

Die 12. jährliche IPMA-Forschungskonferenz ist in diesem Jahr eine der größten Projektmanagement-Konferenzen in Nordamerika. Das Thema ist Projektmanagement im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Es werden alle Aspekte der Schnittstelle zwischen KI und PM erforscht, einschließlich der folgenden:

Zusammenarbeit

Ethische Rahmenbedingungen

Neu entstehende Projektkompetenzen

Lernende Modelle

Nachhaltigkeit

Teams

Diese dreitägige Konferenz bietet prominente Hauptredner, die Themen wie die Maximierung des Projektwerts, Teamvielfalt und die Auswirkungen von KI auf das Projektmanagement behandeln.

Nach dieser Veranstaltung hören wir mit den aufeinanderfolgenden Veranstaltungen auf, aber wenn Sie weiterfeiern möchten, steigen Sie in den Flieger nach Orlando zur ProjectSummit*BusinessAnalystWorld (siehe unten). ✈️🗺️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Wann: 22. bis 24. April 2024

Wo: Orlando, Florida, USA

Kosten: $2.209 (Frühbucherpreis)

Persönlich oder virtuell: Persönlich ProjektGipfel*BusinessAnalystWorld oder PS*BAW ist 2024 die größte Konferenz in Nordamerika für Projektmanager und Business-Analysten.

Diese Veranstaltung bietet Weiterbildungseinheiten (Continuing Development Units, CDUs) und PDUs für jede Lernstunde; Teilnehmer an vier Tagen haben die Möglichkeit, insgesamt 26 Credits zu erwerben.

PS*BAW richtet sich an Teamleiter, Projektmanager, Projektkoordinatoren, Projektdirektoren, strategische Manager, Unternehmensanalysten und andere.

Das offizielle Veranstaltungsprogramm steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht fest, aber Sie werden garantiert von Experten aus allen Bereichen und aus der ganzen Welt hören.

Machen Sie sich bereit, sich mit neuen Werkzeugen, Fähigkeiten und Techniken auszustatten, die Sie sofort an Ihrem Arbeitsplatz anwenden können.

Global Scrum Gathering

Wann: 19.-22. Mai 2024

Wo: New Orleans, Louisiana, USA

Kosten: $1.400 (Frühbucherpreis)

Persönlich oder virtuell: Persönlich

Die Global Scrum Gathering 2024 das Global Scrum Gathering 2024 (GSGNOLA24) wird von der Scrum Alliance in New Orleans veranstaltet und verspricht, eine der unterhaltsamsten Veranstaltungen des Jahres zu werden.

Die Teilnehmer werden von globalen agilen Führungskräften lernen, ihre Erfolge feiern und auf Ressourcen zugreifen, um ihre Karriere zu beschleunigen.

Die GSGNOLA24 wird Folgendes bieten:

Personalisierte Coaching-Sitzungen

Karrieredienste

Aufschlussreiche Vorträge über die neuesten agilen Methoden

Mingle-Party am Montag, damit die Teilnehmer Kontakte knüpfen und sich austoben können

Schnitzeljagd am Dienstag zur Erkundung historischer Stätten im French Quarter

Diese Veranstaltungen wurden 2004 ins Leben gerufen, als die Scrum-Gemeinschaft zum ersten Mal zusammenkam, und sie sind jedes Jahr größer geworden. Sie sind für alle gedacht, die sich für Scrum und Agile interessieren, unabhängig von ihrer Branche.

Außerdem ist eine Konferenz mit einer Party und einer Schnitzeljagd am Ende unschlagbar. 🍷🔎

5. Agile2024

Wann: 22.-26. Juli 2024

Wo: Grapevine, Texas (Raum Dallas), USA

Kosten: $1.849 (Frühbucherpreis nur für Mitglieder)

Persönlich oder virtuell: Persönlich

Die jährliche Konferenz der Agile Alliance, Agile2024 verbindet leidenschaftliche Mitglieder agiler Gemeinschaften weltweit. Gemeinsam lernen die Teilnehmer die neuesten Ideen, Praktiken und Strategien kennen, die die agile Softwareentwicklung prägen.

Sie erhalten einen detaillierten Einblick in alles, was mit Agile zu tun hat, einschließlich der folgenden Themen:

Agile Metriken und Messung

Beste Praktiken

Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung

Neueste Trends und Technologien

Dies ist DIE Veranstaltung für Agilisten, die Kontakte knüpfen und sich mit Branchenexperten über alle Fragen des Projektmanagements austauschen möchten.

6. PMI Global Summit

Wann: 18-21. September 2024

Wo: Los Angeles, Kalifornien, USA

Kosten: Werden noch bekannt gegeben (der Preis liegt in der Regel im vierstelligen Bereich; PMI-Mitglieder erhalten erhebliche Rabatte)

Persönlich oder virtuell: Persönlich

Die PMI-Gipfel ist eines der größten PM-Gipfeltreffen des Jahres 2024. Diese vom Project Management Institute ausgerichtete Veranstaltung wird sich auf die besten PM-Praktiken konzentrieren und einen tiefen Einblick in die PMP-Standards geben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist der Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für diese Konferenz noch offen. Auch wenn die Dinge noch nicht in Stein gemeißelt sind, so wissen wir doch, dass es KI-spezifische Sitzungen, Lernmöglichkeiten, Aktivitäten und Gespräche geben wird.

Möchten Sie dieses Jahr eine Ausrede haben, um international zu reisen? Besuchen Sie die PMI Global Summit Series Europe in Berlin, Deutschland, vom 10. bis 11. April 2024, oder die PMI Africa Conference in Ruanda vom 18. bis 20. November 2024.

7. FuturePMO

Wann: 3. Oktober 2024

Wo: London, England, Europa

Kosten: 464 $ (Frühbucherpreis)

Persönlich oder virtuell: Persönlich

Mit einem Thema wie "Die zauberhafte Welt des PMO," Zukunfts-PMO 2024 von Wellingtone wird garantiert ein Hit werden. 🧙

Es handelt sich um eine eintägige PMO-Konferenz in London, die darauf abzielt, branchenführende Redner und Fachleute in einer ansprechenden, spannenden Veranstaltung zusammenzubringen.

Diese Konferenz soll inspirierend, informativ, unterhaltsam und (Trommelwirbel bitte) nicht verkaufsfördernd sein. Die Teilnehmer können zusammenkommen, lernen, sich austauschen und wachsen, ohne etwas verkauft zu bekommen.

Wenn Sie teilnehmen, haben Sie Ihr Ticket bereits bezahlt.

Sie werden Einblicke und Diskussionen zu ernsthaften PMO- und PPM-Themen genießen, die mit unterhaltsamen Aktivitäten kombiniert werden, um die Stimmung aufzulockern.

FuturePMO 2024 ist die Flaggschiff-Veranstaltung, die jedes Jahr im Oktober stattfindet, aber diese Gipfeltreffen werden jeden Monat von Microsoft in den Niederlassungen in London, Manchester und Dublin veranstaltet. Wenn Sie es nicht zu dieser Veranstaltung schaffen, sollten Sie den Kalender im Auge behalten, um einen besseren Termin zu finden.

8. Projektmanagement-Konferenz Ehrenvolle Erwähnungen

Brauchen Sie noch mehr Optionen, um Ihren Plan zur Verbesserung Ihrer PM-Fähigkeiten zu konkretisieren? Sehen Sie sich eine der acht Projektmanagement-Konferenzen an, die eine lobende Erwähnung verdient haben:

Key Takeaways von Konferenzen für Projektmanagement-Profis

Projektmanagement-Konferenzen verbessern Ihr Wissen, erweitern Ihr Netzwerk und halten Sie über Projektmanagement-Trends auf dem Laufenden. Aber was werden Sie lernen?

Einige Konferenzen wählen jedes Jahr ein bestimmtes Thema aus und richten ihr Programm danach aus. Andere wiederum decken alles ab, was Sie über diesen Bereich wissen müssen.

Unabhängig davon, wie die Veranstaltung, die Sie besuchen, strukturiert ist, erhalten Sie innovative Ideen zu Themen wie:

Agile und Scrum-Methoden

Portfolio-Management

Änderungsmanagement

Risikomanagement

Verwendung vonroadmaps für effektives Projektmanagement* Ressourcenplanung und -management

Berufliche Entwicklung

Diebesten Terminplanungs-Apps und Technologien, damit Ihr Team immer einen Schritt voraus ist

Verwaltung von Teams und Interessengruppen

Die neuestenKI-Tools für die Erstellung von Notizen, Projektplanung, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit

Projektmanagement in der Softwaretechnik und -entwicklung

Zukunftsprognosen zum Projektmanagement

Die Einzelheiten variieren von Veranstaltung zu Veranstaltung, aber dies sind einige der häufigsten Schwerpunktbereiche.

Eine Veranstaltung könnte zum Beispiel einen Workshop über die Verwendung von vorlagen für Besprechungsnotizen mit einem Fachexperten, ein anderes könnte einen Tag lang in Agile und Scrum eintauchen, und wieder ein anderes könnte beides (oder nichts davon) beinhalten!

Schauen Sie sich das Programm der Veranstaltungen an, die Sie besuchen möchten, damit Sie Ihre Konferenzen entsprechend auswählen können!

Während Sie auf die erste spannende Veranstaltung warten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Wissen über den Stand der Dinge in der Branche aufzufrischen mit projektmanagement-Podcasts damit Sie nichts verpassen. Schließlich wollen Sie Namen nennen und Notizen austauschen, nicht aufholen.

Wissen von einer Projektmanagementkonferenz anwenden

Es kann einschüchternd sein, eine Fülle von Wissen und Weisheit über die neuesten Trends im Projektmanagement in der realen Arbeitsumgebung anzuwenden. Das muss es aber nicht sein!

Es gibt eine letzte Zutat, um den Wert dieser Projektmanagement-Konferenzen zu maximieren: projektmanagementsoftware für Veranstaltungen . ☑️

Das ist der Punkt ClickUp kommt rein.

Schauen wir uns an, wie Sie ClickUp vor, während und nach einer Projektmanagement-Konferenz effektiv einsetzen können.

Vor einer Projektmanagement-Konferenz

Wenn Sie die Teilnahme an einer Konferenz planen, müssen Sie Ihr Ticket kaufen, einen Flug buchen und ein Hotel reservieren. Damit Sie das nicht vergessen, können Sie in ClickUp Aufgaben mit Fristen für sich selbst erstellen.

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Kalenderansicht, um Teams synchron zu halten

Dann, bevor die Konferenz beginnt, verwenden Sie ClickUp Kalenderansicht um sicherzustellen, dass Sie wissen, welche Sitzungen Sie besuchen wollen, wo Sie sein müssen und wann Sie dort sein müssen, damit Sie so viel wie möglich von der Konferenz haben.

Erstellen Sie für sich selbst eine Agenda der Konferenzsitzungen und Veranstaltungen, die Sie besuchen und an denen Sie teilnehmen werden

Verbinden Sie die Kalenderansicht mit dem ClickUp-Konferenz-Agenda-Vorlage um alle Ihre Bedürfnisse abzudecken. Diese Vorlage wurde zwar für die Organisation von Konferenzen entwickelt, ist aber für die Teilnehmer genauso hilfreich.

Während einer Projektmanagement-Konferenz

Sie werden während der Konferenz eine Menge Informationen aufnehmen. Verwenden Sie ClickUp Notizblock um Notizen aus Diskussionen, Reden und Workshops zu machen. Später können Sie diese Einträge in organisierte Dokumente und nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, auf die Sie und Ihr Team von überall und jederzeit zugreifen können.

Erfassen Sie mühelos Notizen, bearbeiten Sie sie mit umfangreicher Formatierung und wandeln Sie sie in nachverfolgbare Aufgaben um, auf die Sie von überall aus mit ClickUp Notepad zugreifen können

Nach einer Projektmanagement-Konferenz

Mit ClickUp-Besprechungen können Sie und Ihr Team diskutieren, was Sie gelernt haben, und überlegen, wie Sie dieses Wissen auf Ihre realen Projekte und Prozesse anwenden können. Sie können einzelnen Teammitgliedern Kommentare zuweisen und sogar wiederkehrende Aufgaben für zukünftige Meetings erstellen.

Legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, um Ihre Arbeit zu rationalisieren, indem Sie Ihren Besprechungszeitplan auswählen und ihn in Ihrem Kalender in ClickUp in der Vorschau anzeigen

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp ist für die Projektverwaltung das bedeutet, dass Sie es nutzen können, um Ihren Arbeitsalltag besser zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Bringen Sie Ihr Team mit vernetzten Workflows, gemeinsamen ClickUp-Dokumenten, Echtzeit-Dashboards und vielem mehr zusammen.

Es hat die Werkzeuge, die Sie brauchen, damit jedes Mitglied Ihres Teams schneller vorankommt, intelligenter arbeitet und Zeit spart.

Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projektstatus im anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard aufschlüsseln

Ach ja, haben wir schon erwähnt, dass ClickUp kostenlos zu nutzen ist? Für immer? Ja, genau. Denn wir sind hier, um Ihnen zu helfen, nicht andersherum. #humblebrag

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie einige Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Projektmanagement-Konferenzen.

1. Was ist eine Projektmanagementkonferenz ?

Eine Projektmanagement-Konferenz ist eine spezielle Veranstaltung, die Fachleute, Experten und Enthusiasten der Branche zusammenbringt. Sie kommen zusammen, um sich zu unterhalten, Netzwerke zu bilden, Erkenntnisse auszutauschen und die neuesten Trends im Projektmanagement zu erkunden. Konferenzen bieten in der Regel Hauptredner, Workshops, Podiumsdiskussionen und Gelegenheiten zum Networking sowie Boni wie After-Partys oder sogar Schnitzeljagden.

2. Welche Vorteile bietet die Teilnahme an einer Projektmanagementkonferenz ?

Die Teilnahme an einer Projektmanagement-Konferenz bietet die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends, Methoden und bewährten Verfahren auf diesem Gebiet zu informieren. Sie sind auch ein wichtiger Knotenpunkt für die Vernetzung von Fachleuten, die dort mit Gleichgesinnten, Branchenführern und potenziellen Mentoren in Kontakt treten können. Darüber hinaus nehmen die Teilnehmer an Workshops und Sitzungen teil, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und innovative Lösungen für gängige Probleme zu entdecken herausforderungen des Projektmanagements .

Auf jeden Fall! Tools wie ClickUp sind während einer Projektmanagement-Konferenz von unschätzbarem Wert. Die vielseitigen Projektmanagement-Funktionen von ClickUp eignen sich perfekt für die Terminplanung, die Planung, die Erstellung von Notizen und die Nachbereitung der Konferenz.

Innerhalb einer ClickUp-Aufgabe können Sie ganz einfach detaillierte Checklisten mit Gruppen von Aufgaben erstellen und organisieren, die sogar anderen Benutzern zugewiesen werden können

Erstellen Sie Aufgaben, um die wichtigsten Ergebnisse zu skizzieren, Kalendertermine für die Umsetzung neuer Strategien festzulegen und Teammitgliedern neue Aufgaben zuzuweisen. Sie können auch die Integrationsfunktionen von ClickUp nutzen, um Konferenzeinblicke nahtlos plattformübergreifend zu teilen und so die Effizienz und Zusammenarbeit zu maximieren. 🌐🔧

Let the Networking Begin

Zum Abschluss unserer Liste der besten Konferenzen für Projektmanagement-Profis in diesem Jahr beginnt Ihre Reise zu (und durch) diese Veranstaltungen erst jetzt.

Überprüfen Sie also Ihren Kalender, reservieren Sie Ihre Tickets, planen Sie Ihre Reisen und nutzen Sie jede Gelegenheit, um Ihr Projektmanagement zu verbessern. Es geht nur darum, informiert, vernetzt und inspiriert zu bleiben.

Es liegt an Ihnen, die gewonnenen Erkenntnisse in umsetzbare Erfolge zu verwandeln. Machen Sie den ersten Schritt, indem Sie Ihre Projektmanagement-Prozesse mit ClickUp optimieren, dem ultimativen Tool, mit dem Sie die Erkenntnisse aus der Konferenz in reale Erfolge umwandeln können.

Sind Sie bereit, Ihre Projektziele zu verwirklichen? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an -es ist kostenlos! 🌻💸