die 6 besten Konferenzen zum Produktmanagement im Jahr 2024

Als Produktverantwortlicher wissen Sie, wie schnell die

produktmanagement

raum verändert sich. Neue Ideen und innovative Strategien sind immer am Horizont zu sehen, aber es liegt an Ihnen, Ihrem Team diese neuen Erkenntnisse zu vermitteln. Ohne regelmäßige Lektüre von Branchennachrichten ist das Produkt

management-Konferenzen

sind der beste Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben, was im Produktmanagement aktuell ist (und was nicht).

Produktmanagement-Konferenzen sind professionelle Zusammenkünfte für Personen, die in der Produktentwicklung tätig sind. Der Bereich der Produktentwicklung wächst weiter, und die Nachfrage nach Produktmanagement ist enorm hoch.

Ganz gleich, ob Sie ein Start-up leiten oder eine erfahrene Führungskraft in einem großen Unternehmen sind, die Teilnahme an Konferenzen bietet Ihrem Team eine Fülle von Wissen und eine Plattform für den Gedankenaustausch mit Branchenexperten. 💡

In diesem Leitfaden schlüsseln wir den Wert der Teilnahme an Produktkonferenzen auf - nur für den Fall, dass Sie sich vor Ihren Vorgesetzten rechtfertigen müssen.

Außerdem listen wir die Top-Produktkonferenzen des Jahres 2024 auf und empfehlen einige hilfreiche Tools und Techniken für alles, vom Konferenzmanagement bis hin zur Anwesenheitsverfolgung.

Der Wert von Produktkonferenzen

Produktentwicklung und -management können nicht in einem Vakuum stattfinden. Sie leben von der Innovation, die den Austausch mit anderen Fachleuten auf ihrem Gebiet erfordert. Konferenzen geben Produktfachleuten die Möglichkeit, ihr Handwerk zu verfeinern und mehr Wert zu liefern. Und wer möchte nicht besser in seinem Job werden?

Produktkonferenzen bieten Ihnen und Ihrem Team auch die Möglichkeit:

Informationen über die neuesten Trends und Produktstrategien von Branchenführern

An Fallstudien und Diskussionen über User Experience, Produktdesign und Roadmap-Planung teilzunehmen

Sich mit Produktteams, UX-Designern, Chief Product Officers und Mitbegründern von großen Unternehmen wie Amazon, Uber, LinkedIn und Slack zu vernetzen

Gewinnen Sie Einblicke von Keynote-Speakern, um bessere Produkte für Ihre Kunden zu entwickeln

Die Erfahrung, sich mit anderen Fachleuten unter vier Augen auszutauschen, lässt sich nicht imitieren. Es ist gut, Branchenpublikationen zu lesen und sich für Weiterbildungsmaßnahmen anzumelden, aber wenn Sie Ihr Team weiterbilden und inspirieren möchten, sind Produktmanagement-Konferenzen die richtige Wahl.

6 Produktkonferenzen, die Sie 2024 besuchen sollten

Die Teilnahme an großen Konferenzen bietet Ihrem Team mehr Möglichkeiten, sich zu vernetzen und sich über coole, neue Dinge im Produktbereich zu informieren. Übersehen Sie diese wichtigen Produktmanagement-Konferenzen nicht, wenn Sie Ihre Konferenzsaison 2024 planen.

1. ProductCon

Datum: Mai 2024

Standort: New York City

New York City Preisgestaltung: Kostenlos

ProduktCon

ist die Idee der Product School, einer Online

zertifizierung und Schulung

drehscheibe. Es handelt sich um die größte Produktmanagement-Konferenz der Welt, die jedes Jahr weit über 100.000 Teilnehmer anlockt. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass die Tickets immer kostenlos sind? 🙌

Die ProductCon findet viermal im Jahr statt. Wenn Sie also die letzte Veranstaltung verpasst haben, ist das nicht weiter schlimm. Im Jahr 2024 finden verschiedene Veranstaltungen in den USA und Europa statt, darunter:

London : Februar 2024

New York : Mai 2024

Online: August 2024

August 2024 San Francisco : Oktober 2024



2. Die Produktkonferenz

Datum: 23-25. September 2024

23-25. September 2024 Ort: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Preisgestaltung: $845-$2.245

Das Produktkollektiv veranstaltet "

Industrie: Die Produktkonferenz

jedes Jahr findet die "The Product Conference" für Software-Produktmanager aus aller Welt statt. Das Programm für 2024 umfasst über 30 Sitzungen, Diskussionsrunden, Fragerunden und (natürlich) eine Produktausstellung. Das ganze Jahr über finden vier Veranstaltungen statt, darunter:

New York Stadt: April 2024

EMEA : 17-19. Juni 2024

17-19. Juni 2024 Global ( Cleveland , Ohio): bis 25. September 2024

Virtuell: Oktober 2024



Die virtuelle Konferenz hat die meisten Teilnehmer, aber die Veranstaltung in Cleveland ist die beliebteste persönliche Option, die eine globale Gemeinschaft von Produktprofis anzieht.

Erweiterte Tickets ermöglichen den Zugang zu exklusiven halbtägigen Workshops und kohortenbasierten Schulungen. Der Preis ist mit über 1.500 Dollar pro Ticket recht happig, aber die Teilnehmer schwärmen immer wieder von der Qualität dieser Produktmanagement-Konferenz.

3. ProductWorld

Datum: bis 29. Februar 2024

Standort: San Francisco, Kalifornien (und online)

San Francisco, Kalifornien (und online) Preisgestaltung: $100-$1.590

ProduktWelt

bietet eine beeindruckende Vielfalt von Sitzungen an:

Bewährte Verfahren für Vorstellungsgespräche

Rollen im Team

Lebenszyklus der Produktentwicklung

UI-Entwurf

Neue Software und Technologien

Wählen Sie aus den Konferenzthemenn Fallstudien, Methoden, Software und Innovation, Produktteams und Roundtables für Produktmanager. Die Veranstaltung umfasst persönliche Workshops vom 21. bis 23. Februar, einen Online-Hackathon vom 5. bis 23. Februar und Live-Online-Veranstaltungen vom 27. bis 29. Februar.

4. Produktgesteuerter Gipfel

Datum: 13-14. Februar 2024

13-14. Februar 2024 Ort: Austin, TX

Austin, TX Preisgestaltung: $999-$1.999

Hören Sie von Profis bei Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx und Walgreens auf der

Produktgesteuerter Gipfel

in diesem Jahr. Die zweitägige Produktmanagement-Konferenz konzentriert sich auf Themen wie KI, Kundenerfahrung und datengesteuertes Wachstum. Alle Tickets beinhalten den Zugang zu Sitzungen, Networking-Events, Essen, On-Demand-Aufnahmen und die Ausstellungsfläche. Wenn Sie ein Upgrade auf das PLA Pro+-Abonnement erwerben, erhalten Sie außerdem Zugang zu Zertifizierungsrahmen, einem Mentorenprogramm, exklusiven Inhalten und Live-Streams.

5. Chief Product Officer Gipfel

Datum: März 2024

Ort: New York City

New York City Preisgestaltung: Kostenlos-$1.999

Die

Chief Product Officer Gipfel

ist mit durchschnittlich 80 Teilnehmern pro Jahr zugegebenermaßen recht klein, aber durch seine spezialisierten Inhalte ist er für das obere Management geeignet. In diesem Jahr umfasst die Konferenz Sitzungen zu den Themen Produktivität, generative KI und Aufbau einer Unternehmenskultur.

Wenn Sie es nicht zur Veranstaltung in NYC schaffen, gibt es 2024 auch andere Veranstaltungen rund um den Globus, darunter:

Amsterdam: Mai 2024

San Francisco: September 2024

London: November 2024



6. ProduktCamp

Datum: TBD

TBD Standort: Austin, Texas

Austin, Texas Preisgestaltung: Kostenlos

ProduktCamp

das ProductCamp bezeichnet sich selbst als "Unkonferenz", die weniger strukturiert ist als andere Veranstaltungen, aber es ist dennoch eine der besten Produktmanagement-Konferenzen des Jahres. Alle Teilnehmer stimmen darüber ab, welche Sessions sie sehen möchten - tatsächlich erfahren Sie erst am Tag der Veranstaltung, welche Sessions stattfinden! Das ProductCamp 2024 befindet sich noch in der Planungsphase, also bleiben Sie dran für die diesjährige Konferenz.

Tipps für die Organisation und Teilnahme an einer Produktkonferenz für Ihr Team

Wie Sie sehen, gibt es im Jahr 2024 eine Vielzahl von Produktmanagement-Konferenzen für Ihr Team. Aber wir wissen, dass die Suche nach einer Konferenz nur die Hälfte der Gleichung ausmacht: Sie müssen auch einen greifbaren Nutzen aus der Teilnahme an einer Konferenz ziehen. Befolgen Sie diese Tipps, um für Ihr Team eine erfolgreiche Konferenzsaison 2024 zu planen.

Denken Sie an Ort und Zeit

Ist es sinnvoll, alle Mitglieder des Produktteams im Jahr 2024 auf Konferenzen zu schicken? Wahrscheinlich nicht. Schließlich wäre Ihr Team ständig unterwegs, und das ist ein Rezept für niedrige Moral und heikle

projektplanung

. Wenn Ihnen die Zeit oder die Mittel fehlen, sollten Sie einige Vertreter Ihres Teams damit beauftragen, die Konferenz zu besuchen und über ihre Ergebnisse zu berichten. 🕵️

Es ist auch wichtig, geografische Beschränkungen zu berücksichtigen. Wenn Sie z. B. in Florida ansässig sind, ist es wahrscheinlich sinnvoller, an einer Konferenz in den USA teilzunehmen als an einer in Asien oder Europa, allein schon wegen der Reiselogistik.

Priorisieren Sie Networking-Möglichkeiten

Wissen ist Macht, aber der große Vorteil der Teilnahme an persönlichen Produktmanagement-Konferenzen ist der Kontakt mit anderen Fachleuten. Suchen Sie nach Konferenzen mit vielen Teilnehmern aus verschiedenen Disziplinen, darunter UX-Designer, Produktmanager und andere.

Streamline Konferenzteilnahme mit ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Docs, um sich Notizen zu Konferenzen zu machen, zu sehen, was andere Teammitglieder lernen, und Brainstorming zu betreiben, wie Sie das Gelernte umsetzen können, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren

Wenn Sie mit Ihrem Team an einer Konferenz teilnehmen, müssen Sie eine knifflige logistische Balance finden, und in dem Chaos, das bei der Organisation eines Teamausflugs herrscht, kann man leicht etwas übersehen. Wenn Sie planen, mit Ihrem Team an einer Konferenz teilzunehmen, verwenden Sie ein

planungstool

wie z. B. ClickUp, damit Sie alles im Griff haben. 🦆

Produktteams verlassen sich auf ClickUp

für:

Konferenzmanagement: Verfolgen Sie Aufgaben, Teilnehmer und so ziemlich jeden Aspekt der Konferenz an einem Ort mit die ClickUp-Konferenzmanagement-Vorlage . Die Vorlage gibt Ihnen einen schnellen Überblick über alle beweglichen Teile und zentralisiert alle Konferenzdetails - kein Wühlen mehr nach Informationen

Verfolgen Sie Aufgaben, Teilnehmer und so ziemlich jeden Aspekt der Konferenz an einem Ort mit die ClickUp-Konferenzmanagement-Vorlage . Die Vorlage gibt Ihnen einen schnellen Überblick über alle beweglichen Teile und zentralisiert alle Konferenzdetails - kein Wühlen mehr nach Informationen Aufgabenzuweisung: Verwenden Sie ClickUp, um aufgaben vor der Konferenz zuweisen an Teammitglieder. Dazu kann die Recherche von Hauptrednern, die Planung von Treffen mit Produktexperten oder die Vorbereitung von Fragen für Rundtischgespräche gehören

Verwenden Sie ClickUp, um aufgaben vor der Konferenz zuweisen an Teammitglieder. Dazu kann die Recherche von Hauptrednern, die Planung von Treffen mit Produktexperten oder die Vorbereitung von Fragen für Rundtischgespräche gehören Planung: ClickUp Kalenderansicht gibt Ihnen einen Überblick über den Konferenzplan in einer einzigen Ansicht. Geben Sie wichtige Sitzungen, Workshops und Networking-Veranstaltungen ein, damit Ihr Team weiß, wo es wann sein muss

ClickUp Kalenderansicht gibt Ihnen einen Überblick über den Konferenzplan in einer einzigen Ansicht. Geben Sie wichtige Sitzungen, Workshops und Networking-Veranstaltungen ein, damit Ihr Team weiß, wo es wann sein muss Notizenaufnahme: mit ClickUp Docs können Teammitglieder während der Sitzungen Notizen machen und sie mit dem Team teilen. Dies ist besonders nützlich für die Erfassung von Erkenntnissen aus Fallstudien oder Produktstrategiesitzungen

mit ClickUp Docs können Teammitglieder während der Sitzungen Notizen machen und sie mit dem Team teilen. Dies ist besonders nützlich für die Erfassung von Erkenntnissen aus Fallstudien oder Produktstrategiesitzungen Zeiterfassung: Für Sitzungen mit gleichzeitigen Tracks verwenden Sie Die Zeiterfassungsfunktion von ClickUp um zu verwalten, wie viel Zeit jedes Teammitglied in den verschiedenen Sitzungen verbringt. Dies kann dabei helfen, die nützlichsten Aspekte der Konferenz zu evaluieren

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. ClickUp verwaltet auch Ihre Konferenzteilnahme, tägliche Aufgaben, Whiteboard-Brainstorming-Sitzungen, Kundendaten, Fehlerverfolgung und vieles mehr. Unser

produktmanagement-Vorlagen

allein wird Ihnen den Kopf verdrehen.

Melde dich für Seminare und Workshops zum Kompetenzaufbau an

Die meisten Konferenzen bieten eine Art Upgrade für Workshops oder Networking-Möglichkeiten an. Ganz gleich, ob es sich um ein halbtägiges Seminar oder ein praktisches Mentoring handelt, Sie werden mehr von einer Produktmanagement-Konferenz haben, wenn Sie sich für eine Konferenz anmelden, die tiefgreifendes Lernen beinhaltet.

Natürlich können Sie Ihr Team auch für eine virtuelle Schulung anmelden, aber ein persönliches Training auf einer Konferenz ist durch nichts zu ersetzen. Der richtige Workshop wird die Fähigkeiten Ihres Teams steigern

produktmanagement-Fähigkeiten

in nur wenigen Stunden, was Ihnen einen noch höheren ROI bringt.

Testen Sie verschiedene Tools in der Messehalle

Nicht jeder ist verrückt nach der Messehalle, aber sie ist eine großartige Gelegenheit, die neuesten Tools zu testen

produktmanagement-Tools

. Vielleicht müssen Sie sich ein paar Verkaufsgespräche anhören, aber wenn die Produkte Ihnen Ärger und Zeit ersparen, hat sich Ihr Besuch in der Messehalle gelohnt. Halten Sie Ausschau nach Innovationen in den Bereichen

produktmarketing-Software

und andere

SaaS-Werkzeuge

um Ihnen das Leben zu erleichtern.

Verfolgen Sie Ihre Metriken

Mit den Dashboards in ClickUp 3.0 erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über den Projektstatus und die verbleibenden Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Die Vorgesetzten in Ihrem Unternehmen wollen wahrscheinlich einen Return on Investment sehen, insbesondere bei teuren Konferenztickets. Außerdem müssen Sie wissen, ob Ihr Team tatsächlich etwas aus der Konferenz mitgenommen hat.

Verfolgen Sie Ihre

kPIs und Metriken für das Produktmanagement

vor und nach der Konferenzteilnahme. Die Teilnahme an Produktmanagement-Konferenzen ist sicherlich kein Allheilmittel, aber sie kann zur Verbesserung wichtiger Kennzahlen beitragen:

Bindungsrate

Konversionsraten

Kundenakquisitionskosten (CAC)

Defekte und Effektivität der Fehlererkennung

Support-Tickets

Wiederkehrender Umsatz

Sie verstehen die Idee. Die Prämisse ist, dass die regelmäßige Teilnahme an diesen Konferenzen Ihr Team zu Höchstleistungen anspornen sollte, damit es Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden besser dienen kann. Wenn das nicht der Fall ist, bedeutet das nicht, dass Sie zukünftige Konferenzen absagen müssen. Es ist lediglich eine Aufforderung, sich die Daten genauer anzuschauen, um festzustellen, ob und was sich ändern muss.

Powering Product People Mit ClickUp

Die Teilnahme an einer Produktmanagement-Konferenz ist eine transformative Erfahrung für jeden Produktprofi. Von der Vertiefung Ihres Wissens über Produktstrategien bis hin zum Networking mit Branchenprofis - diese Konferenzen sind eine Fundgrube für berufliches Wachstum.

Der einzige Nachteil ist, dass die Teilnahme an einer Konferenz eine Menge Planung erfordert. Von den Flügen über die Eintrittskarten bis hin zum Ausgleich des Arbeitspensums - hinter den Kulissen gibt es eine Menge zu tun, um eine Konferenz zu organisieren. Mit ClickUp können Sie Ihr Team auf die gleiche Seite bringen: Unsere All-in-One-Plattform ist perfekt, um die Teilnahme an Konferenzen, Ihre tägliche Arbeit und alle Ihre großen Ideen an einem Ort zu verwalten.

Sie müssen sich nicht auf unser Wort verlassen.

Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich

um Ihre nächste Produktmanagement-Konferenz zu rationalisieren.

FAQ

1. Wie lange dauern Produktkonferenzen?

Produktkonferenzen dauern in der Regel zwischen einem und drei Tagen. Größere Konferenzen mit mehreren Tracks oder Workshops können fünf oder sogar sieben Tage dauern.

2. Was ist der Zweck einer Konferenz?

Das Ziel einer Konferenz ist es, Fachleute zusammenzubringen, um Wissen auszutauschen, sich über neue Trends zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen. Diese Veranstaltungen sind Plattformen für das Lernen und die berufliche Entwicklung sowie eine dringend benötigte Inspirationsquelle in einem schnelllebigen Bereich wie der Produktentwicklung.

3. Was ist der Sinn und die Bedeutung von Konferenzen?

Es ist nicht leicht, sich die Zeit zu nehmen, um an einer Konferenz teilzunehmen, aber es ist eine großartige Möglichkeit, eine Kultur des kontinuierlichen Wachstums und der Verbesserung zu fördern. Konferenzen sind ein Schmelztiegel von Ideen, in dem Fachleute von anderen lernen können - und sich sogar als Vortragende einen Namen machen können.

4. Was ist der Zweck einer Produktkonferenz?

Produktkonferenzen sind speziell auf Fachleute aus den Bereichen Produktmanagement und Produktentwicklung ausgerichtet. Jede Konferenz ist anders, aber die meisten Veranstaltungen konzentrieren sich auf Themen wie:

Produktstrategie

Fallstudien aus der Praxis

Roadmapping

Benutzererfahrung

Das Ziel einer Produktkonferenz ist es, Ihrem Team einen Einblick in neue Trends, Tools und Techniken zu geben, um bessere Produkte für Ihre Kunden zu entwickeln.

5. Sind Produktkonferenzen es wert?

Die meisten Menschen sind der Meinung, dass sich Produktmanagementkonferenzen lohnen. Das hängt natürlich von Ihrem Team, Ihren Zielen, Ihrem Budget und der Konferenz selbst ab. Konferenzen sind das, was man aus ihnen macht, und deshalb ist es so wichtig, dass man sich mit einer Lösung wie ClickUp bevor die Konferenz beginnt.