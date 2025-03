die 10 besten Präsentationstools für fesselnde Präsentationen im Jahr 2025

Die Präsentationssoftware hat sich seit den frühen Tagen der PowerPoint-Dominanz weiterentwickelt. Es gibt Dutzende von Apps und Tools für Online-Präsentationen, und jedes verspricht, der ultimative Schlüssel zur Erstellung von ansprechenden, interaktiven Präsentationen zu sein.

Aber hier ist der Haken.

Nicht jede Präsentationssoftware ist gleich. Einige glänzen mit atemberaubenden vorlagen für die Prüfung von Konzepten , unbegrenzte Präsentationen und eine nahtlose Integration mit Tools wie Google Slides und Apple Keynote, während andere die Möglichkeit bieten, Video-, Audio- und sogar interaktive Inhalte einzubinden, um Ihr Publikum zu fesseln.

In diesem riesigen Meer von Optionen kann es jedoch eine große Herausforderung sein, die beste Präsentationssoftware für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.

In diesem Artikel tauchen Sie in die Welt der Präsentationstools ein und finden die besten, die besten und die innovativsten.

Lassen Sie uns beginnen.

Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie bei Ihrer Präsentationssoftware achten sollten:

Multimedia-Integration: Achten Sie auf die Möglichkeit, Video, Audio und andere interaktive Inhalte einzubinden, um das Publikum zu fesseln

Achten Sie auf die Möglichkeit, Video, Audio und andere interaktive Inhalte einzubinden, um das Publikum zu fesseln Vielfalt an Vorlagen: Ein großer Bereich professionell gestalteter Vorlagen kann bei der Erstellung visuell ansprechender Präsentationen helfen

Ein großer Bereich professionell gestalteter Vorlagen kann bei der Erstellung visuell ansprechender Präsentationen helfen Anpassungsmöglichkeiten: Die beste Präsentationssoftware sollte es Ihnen ermöglichen, Layouts und Designelemente von Präsentationen an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Die beste Präsentationssoftware sollte es Ihnen ermöglichen, Layouts und Designelemente von Präsentationen an Ihre Bedürfnisse anzupassen Cloud-basierter Zugang: Suchen Sie nach Cloud-basierten Präsentationssoftware-Lösungen für einfachen Zugang und Zusammenarbeit

1. ClickUp

ClickUp zeichnet sich als vielseitiges Tool für die Erstellung ansprechender und kreativer Präsentationen aus. Mit ClickUp's Präsentationsvorlagen können Benutzer mühelos fesselnde Erzählungen für jedes Publikum erstellen. Darüber hinaus, ClickUp's Whiteboard ist ein einzigartiger kollaborativer Workspace, der es den Benutzern ermöglicht, Bilder, Zeichnungen, Flussdiagramme und andere visuelle Elemente in ihre Präsentationen einzubinden und so Kreativität und visuelle Wirkung zu fördern.

erstellen Sie dynamische Präsentationen mit dem interaktiven Whiteboard von ClickUp ClickUp AI fungiert als Ihr KI-gestützter Schreibassistent . Er kann klare und ansprechende Texte erstellen und Ihnen Zeit bei der Formatierung sparen. Er kann auch als Ihr Brainstorming-Partner fungieren und Ihnen helfen, ansprechende und übersichtliche Inhalte für Ihre Präsentation zu entwickeln.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie Präsentationen schnell und effizient mit den anpassbaren Vorlagen von ClickUp, die für verschiedene Präsentationsstile und -zwecke geeignet sind

Verwenden Sie Whiteboards als dynamische Leinwand für brainstorming-Sitzungen und visuelle Planung

Generieren Sie reichhaltige Inhalte durch den Einsatz von ClickUp KI für Brainstorming, Schreiben und Bearbeitung

ClickUp's advanced kI-Tools_ für nahtlose Projektvisualisierung

Generieren Sie visuell und kontextuell reichhaltige Präsentationsumrisse mit ClickUp's fortschrittlichem KI Präsentations-Gliederungs-Generator Arbeiten Sie nahtlos mit Ihren Teamkollegen an Präsentationen zusammen, geben Sie Ideen frei und geben Sie sofortiges Feedback, alles auf derselben Plattform

Reibungsloses Arbeiten mit all Ihren anderen Tools, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen, dank der nahtlosen Integration von ClickUp mit anderen Tools und Plattformen

ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche aufgrund der zahlreichen Features anfangs überwältigend

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Prezi

wählen Sie aus Prezi-Vorlagen, um fesselnde Präsentationen zu erstellen über G2 Prezi revolutioniert die Welt der Präsentationssoftware, indem es ein einzigartiges, fesselndes Erlebnis bietet. Aufgrund seines nicht-linearen Präsentationsstils ermöglicht es Prezi Erstellern, die Grenzen traditioneller Dia-Formate wie PowerPoint zu überwinden, um sie interaktiv und fesselnd für das Publikum zu gestalten.

Prezi beste Features

Weg von der linearen hin zu einer fließenden Präsentation mit der offenen Leinwand von Prezi

Erstellen Sie hochgradig visuelle und fesselnde Präsentationen, die die Aufmerksamkeit des Publikums mit Zoom-Übergängen und einer räumlichen Reise durch den Inhalt aufrechterhalten

Wählen Sie aus über 100 professionell gestalteten Vorlagen, um auf einfache Weise fesselnde Präsentationen zu erstellen

Bereichern Sie Ihre Präsentationen mit dem Zugriff auf mehr als eine Million Assets wie Bilder, GIFs und Videos

Prezi Einschränkungen

Hängt stark von einer stabilen Internetverbindung ab, was in Gebieten mit schlechter Verbindung ein Limit darstellen kann

Einige Benutzer berichten, dass es die Computerressourcen stark beanspruchen kann, insbesondere bei komplexen Präsentationen

Prezi-Preise

Plus: $12/Monat

$12/Monat Premium : $16/Monat

: $16/Monat Teams: $20/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Prezi-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (5100+ Bewertungen)

4.2/5 (5100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2100+ Bewertungen)

3. Powtoon

powtoon bietet einen großen Bereich an Vorlagen_ über G2 Powtoon ist eine innovative Plattform, die die Kraft der Animation und des visuellen Geschichtenerzählens nutzt, um wirkungsvolle Präsentationen zu erstellen. Powtoon wird in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Schulung, interne Kommunikation und Bildung eingesetzt und zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, komplexe Botschaften in fesselnde visuelle Erzählungen zu vereinfachen.

Powtoon beste Features

Wählen Sie aus einem riesigen Array von animierten Zeichen und Szenarien, um einprägsame animierte Präsentationen zu erstellen

Erstellen Sie mit dem benutzerfreundlichen Präsentationsdesign mühelos überzeugende visuelle Inhalte

Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen für die schnelle und effektive Erstellung von Präsentationen

Animationen benutzerdefiniert anpassen, Audio und Video integrieren und Präsentationen eine persönliche Note verleihen

Powtoon-Einschränkungen

Der kostenlose Plan hat Limits in Bezug auf Features und Zugriff auf Assets

Powtoon Preise

Lite Plan : $50 pro Monat

: $50 pro Monat Professioneller Plan : 190 $ pro Monat

: 190 $ pro Monat Business Plan: $1500 (jährlich abgerechnet)

Powtoon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4 von 5 (230+ Bewertungen)

4.4 von 5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4,5 von 5 (390+ Bewertungen)

4. Tonhöhe

die intuitive Erstellung und die leistungsstarken Markenwerkzeuge von Pitch über G2 Pitch ist eine der besten Präsentationssoftware im Jahr 2024. Sie definiert die Erstellung von Präsentationen neu, indem sie Effizienz, Kreativität und Zusammenarbeit miteinander verbindet. Pitch ist nicht nur ein großartiges Tool zur Erstellung von Folien, sondern eine Plattform, die Teams in die Lage versetzt, beeindruckende Präsentationen zu erstellen, die Ergebnisse liefern. Aufgrund seines KI-gesteuerten Ansatzes und seiner dynamischen Features wird Pitch schnell zur bevorzugten Lösung für Geschäfte und Privatpersonen.

Pitch beste Features

Beginnen Sie mit einem KI-Entwurf, um schnell eine Präsentation zu erstellen, was Zeit spart und die Kreativität fördert

Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit 100 von Experten erstellten Vorlagen

Passen Sie die Folien mit benutzerdefinierten Schriftarten und Farben an Ihre Marke an und verleihen Sie Ihren Präsentationen so ein professionelles Aussehen

Schnelles Hinzufügen von Text und Bildern, elegante Animationen und zusammenarbeit in Echtzeit für nahtlose Bearbeitung

Grenzen der Tonhöhe

Da es sich um ein Cloud-basiertes tool handelt, ist eine stabile Verbindung zum Internet für eine unterbrechungsfreie Nutzung erforderlich

Preise für Pitch

Free

Pro: $20 pro Monat

$20 pro Monat Business: $80 pro Monat

$80 pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Pitch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4 von 5 (40+ Bewertungen)

4.4 von 5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

5. Genial

erstellen Sie Ihre eigenen Präsentationen mit Genially's interaktive Elemente

Genially ist eine innovative Plattform für die Erstellung interaktiver, medienreicher Präsentationen und Inhalte. Sie wurde für alle entwickelt, die ihr Publikum mit anklickbaren, dynamischen Erlebnissen ansprechen wollen, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen. Genially ist vor allem für seine Gamification-Features und den großen Bereich interaktiver Elemente bekannt, was es zu einem Favoriten unter Pädagogen, Vermarktern und Geschäften macht.

Geniallys beste Features

Verwandeln Sie statische Inhalte in interaktive Erlebnisse, um das Engagement des Publikums zu steigern

Einsatz von Gamification-Features, um den Lernerfolg und das Interesse des Publikums deutlich zu steigern

Einbetten von Audio, Video und interaktiven Datenvisualisierungen, um ein umfassendes Medienerlebnis zu schaffen

Einfache Gestaltung von Präsentationen mit einem intuitiven und benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor

Fügen Sie interaktive Elemente wie Hotspots, Pop-up-Fenster und Hover-Over-Beschreibungen ein, um die Interaktivität von Präsentationen zu erhöhen

Grundsätzliche Beschränkungen

Stark interaktive oder medienintensive Präsentationen können ressourcenintensiv sein

Normalerweise Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7.49/Monat jährlich abgerechnet

: $7.49/Monat jährlich abgerechnet Master: $20.82/Mitglied/Monat, jährlich abgerechnet

$20.82/Mitglied/Monat, jährlich abgerechnet Team: $70,79 für 5 Master-Mitglieder/Monat, jährlich abgerechnet

Genial-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

6. Microsoft PowerPoint

präsentationen mit PowerPoint gestalten über G2 PowerPoint ist nach wie vor ein Eckpfeiler in der Welt der Präsentationssoftware und wird ständig weiterentwickelt, um modernen Anforderungen gerecht zu werden. Mit den Updates von 2023 hat sich PowerPoint zu einem tool mit erweiterten KI-Funktionen und verbessert die Art und Weise, wie Präsentationen erstellt und präsentiert werden. PowerPoint ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und sein umfassendes Feature-Set und ist die erste Wahl für Fachleute und Pädagogen.

Beste Features von PowerPoint

Verwenden Sie Copilot, um Word-Dokumente in Präsentationen umzuwandeln und neue Folien aus Eingabeaufforderungen oder Skizzen zu generieren, um das Storytelling zu verbessern

Fügen Sie 3D-Objekte und Animationen direkt in Präsentationen ein, um ein dynamisches visuelles Erlebnis zu schaffen

Nutzen Sie Sprache, Berührung und Tinte für eine natürliche Interaktion mit Ihren Präsentationen, einschließlich der Umwandlung handschriftlicher Notizen in Text

Holen Sie sich KI-gestütztes Coaching für das Üben von Reden und geben Sie Feedback zu Tempo, Wortwahl und mehr

PowerPoint-Einschränkungen

Kann ressourcenintensiv sein, insbesondere bei der Verwendung fortgeschrittener Features wie 3D-Objekte

Teurer als andere tools

PowerPoint-Preise

Microsoft 365 Personal: $6,99/Monat, beinhaltet PowerPoint und andere Office Apps mit Premium Features

$6,99/Monat, beinhaltet PowerPoint und andere Office Apps mit Premium Features Microsoft 365 family: $9,99/Monat, wie Personal, aber für bis zu sechs Personen und mehr Cloud-Speicher

$9,99/Monat, wie Personal, aber für bis zu sechs Personen und mehr Cloud-Speicher Die kostenlose Version ist mit grundlegenden Funktionen erhältlich, ideal für gelegentliche Benutzer

ist mit grundlegenden Funktionen erhältlich, ideal für gelegentliche Benutzer Nur PowerPoint (1-Jahres-Lizenz): $159.99

PowerPoint-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (4,100+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (4,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (20,500+ Bewertungen)

7. SlideCamp

verwalten und Erstellen von Präsentationen mit SlideCamp SlideCamp ist eine innovative Lösung für Vertriebs- und Marketingteams zur Verwaltung und Erstellung von PowerPoint-Präsentationen. Es bietet eine zentrale Plattform zum Speichern, Freigeben und Wiederverwenden von Präsentationsfolien und gewährleistet, dass Teams auf die aktuellsten und effektivsten Inhalte zugreifen können.

Die besten Features von SlideCamp

Speichern Sie alle Vertriebs- und Marketingmaterialien in einer zentralen Bibliothek, um die Verwaltung und Aktualisierung von Präsentationen zu erleichtern

Erleichterung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Vertreter durch sicheres Freigeben von Präsentationen und anderen Unterlagen für das Team und einfachen Zugriff auf die neuesten Versionen von Folien

Zeitersparnis durch einfaches Auffinden und Wiederverwenden von Inhalten aus alten Decks, anstatt bei Null anzufangen

Einblicke in die Präsentationsleistung durch Berichterstellung und Analysen

Einschränkungen von SlideCamp

Die Software wurde in erster Linie für PowerPoint-Benutzer entwickelt und eignet sich daher nicht für Benutzer anderer Präsentationssoftware

Die Wiederverwendung vorhandener Folien ist zwar möglich, die benutzerdefinierten Optionen sind jedoch im Vergleich zur Erstellung von Folien von Grund auf limitiert

Preise für SlideCamp

Team Plan : 99 $ pro Monat

: 99 $ pro Monat Unlimited-Plan: 499 $ pro Jahr

SlideCamp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht verfügbar

8. VideoScribe

erstellen Sie ansprechende Präsentationen mit der Erstellung von animierten Videos mit VideoScribe über G2 VideoScribe bietet einen einzigartigen Ansatz für die Erstellung von Präsentationen durch animierte Videos. Es ist ein benutzerfreundliches Animationstool, das sich perfekt für Marketingfachleute, Pädagogen und kleine Geschäfte eignet, die ihre Kommunikation mit fesselnden animierten Videos aufwerten möchten. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken Features macht es VideoScribe Benutzern aller Kenntnisstufen leicht, attraktive Präsentationen zu erstellen.

VideoScribe beste Features

Erstellen Sie mit den benutzerfreundlichen Tools von VideoScribe auch ohne Vorkenntnisse im Bereich Präsentationsdesign beeindruckende animierte Videos

Verwenden Sie verschiedene Animationsstile und "zeichnende Hände", um jedem Video eine einzigartige Note zu verleihen

Fügen Sie Audiospuren hinzu und nehmen Sie Voiceover auf, um den visuellen Inhalt zu ergänzen

Freigeben und Exportieren von Videos in verschiedenen Formaten für unterschiedliche Plattformen und Anforderungen

VideoScribe Einschränkungen

Erfordert eine stabile Internetverbindung für den Zugriff auf Cloud-basierte Ressourcen und Vorlagen

Preise für VideoScribe

Monatlicher Plan : $25,96/Monat

: $25,96/Monat Jahresplan: $10,62/Monat (jährliche Abrechnung)

$10,62/Monat (jährliche Abrechnung) Team Pläne: Anpassbare Optionen für Teams, mit Rabatten auf mehrere Abonnements

VideoScribe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4.1/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

9. Haiku Deck

die übersichtliche Benutzeroberfläche von Haiku Deck über G2 Haiku Deck zeichnet sich durch Einfachheit, Klarheit und professionelles Design aus. Es ist das perfekte tool für jeden, der auf einfache Weise schöne Präsentationen erstellen möchte, egal ob im Web, auf dem iPad oder dem iPhone. Die benutzerfreundliche Oberfläche und das große Array an Vorlagen machen Haiku Deck zu einer beliebten Wahl bei Lehrern, Marketingfachleuten und Geschäftsleuten.

Haiku Deck beste Features

Genießen Sie eine einfache, übersichtliche Oberfläche, die den kreativen Flow fördern kann

Verwenden Sie professionelle Designelemente wie stilvolle Schriftarten, Layouts und Bildfilter

Zugang zu Tausenden von Vorlagen für die schnelle und einfache Erstellung von visuell ansprechenden Präsentationen

Zugriff auf über 40 Millionen kostenlose Creative-Commons-Bilder

Einfaches Freigeben und Zugreifen von jedem angeschlossenen Gerät

Haiku Deck Beschränkungen

Bietet möglicherweise nicht so viele Optionen zum Einbetten von Videos oder interaktiven Inhalten wie andere Tools

Preise für Haiku Deck

Pro: $19.99/Monat

$19.99/Monat Premium: $29.99/Monat (jährlich abgerechnet)

Haiku Deck Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

10. Zoho Show

kollaborieren in Echtzeit mit Zoho Show über G2 Zoho Show ist eine kollaborative Präsentationssoftware, die für moderne Teams entwickelt wurde. Sie bietet eine Mischung aus professionellen Funktionen zur Foliengestaltung, zusammenarbeit im Team features sowie Support und Kompatibilität für verschiedene Geräte. Daher ist es die ideale Wahl für Geschäfte und Lehrkräfte, die Flexibilität und Leistung in ihren Präsentationstools benötigen.

Zoho Show beste Features

Synchronisierung mit Ihrem Team durch Zusammenarbeit in Echtzeit, kontextbezogene Kommentare und sofortige Benachrichtigungen

Binden Sie Audio und Videos ein, erstellen Sie Animationen und verwenden Sie Infografiken, um datengestützte Folien ansprechender zu gestalten

Übertragen Sie Präsentationen auf Smart-TVs über Smartphones oder Smartwatches

Nahtloser Import von PowerPoint-Dateien ohne Verlust von Format oder Inhalt

Zoho Show Einschränkungen

Einige Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um die umfangreichen Features vollständig zu nutzen

Da es hauptsächlich auf der Cloud basiert, ist für eine optimale Funktion eine ständige Internetverbindung erforderlich

Die Fülle an Features kann für Benutzer, die ein einfacheres Tool bevorzugen, überwältigend sein

Zoho Preise anzeigen

Free Plan

Professional: Beginnt bei 2,2 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Zoho Show Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

Bei den modernen Präsentationstools, z. B. Google Slides, PowerPoint usw., geht es nicht nur um die Erstellung von Folien, sondern auch um das Erzählen von Geschichten und das Erwecken von Ideen auf eine Art und Weise, die bei den Zuhörern großen Anklang findet.

Die Präsentationstools von ClickUp gehören zu den besten Präsentationstools, die an der Spitze dieser Revolution stehen. Mit innovativen Features wie KI-gesteuerter Erstellung von Inhalten und kollaborativen Whiteboards hilft ClickUp, Ihre Kreativität zu entfesseln. Testen Sie ClickUp heute.