Die beste kostenlose und kostenpflichtige Architektursoftware im Jahr 2024

Architektur ist eine Wissenschaft, die eine komplizierte Mischung aus Kreativität und Komplexität darstellt, die sich seit den Tagen von Papier, Bleistift und Zeichentools weit entwickelt hat. Heute ist das computergestützte Design (CAD) der De-facto-Standard in der Branche.

Die heutige Architektursoftware erledigt jedoch mehr als nur den Entwurfsaspekt der Arbeit. Sie umfasst auch das Projektmanagement , flussdiagramm und diagramm-Software die eine entscheidende Rolle spielen und Architekten helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und nahtlos mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten.

Dieser Blog listet die 10 besten Architekturprogramme für 2024 auf, um Ihnen als Architekten zu helfen, Ihre Entwürfe und Produktivität zu steigern.

Worauf sollten Sie bei Architektursoftware achten?

Nicht jede Architektursoftware ist gleich aufgebaut. Welche für Sie die "beste" ist, hängt davon ab, was für Ihre spezielle Arbeit und Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Hier sind die Schlüsselpunkte, die Sie bei der Entscheidung für eine Software berücksichtigen müssen.

Feature-Set

Bei der Auswahl einer Software sollten die Features und Funktionen im Vordergrund stehen. Zu den Faktoren, die hier zu berücksichtigen sind, gehören:

Modellierungsfunktionen

Support für die Integration von Building Information Modelling (BIM)

Rendering- und Dokumentationsfunktionen

Technische Überlegungen

Der nächste Schwerpunkt sollte auf den technischen Aspekten der jeweiligen Software liegen. Die wichtigsten Punkte, die zu berücksichtigen sind, sind

Hardware- und Systemanforderungen

Leistung und Stabilität der Software

Kompatibilität mit anderer Software in Ihrem aktuellen Workflow

Skalierbarkeit des Software-Ökosystems

Zusätzliche Überlegungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Punkten gibt es noch weitere Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich für eine bestimmte Architektursoftware entscheiden.

Die Lernkurve und die Verfügbarkeit von unterstützender Dokumentation

Die anfallenden Kosten. Bietet die Software verschiedene Abonnement-Modelle an, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind? Wird die Software mit einer unbefristeten Lizenz geliefert?

Sicherheit und Datenverwaltungsfunktionen der betreffenden Software.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun die beste Architektursoftware ansehen, die Sie im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten.

Die beste Architektur für das Jahr 2024

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei einer Architektursoftware achten sollten, sehen wir uns die besten davon an, die Sie im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten.

1. ClickUp

dashboard-Ansicht von ClickUp

Wenn man über Architektursoftware spricht, richtet sich der Fokus automatisch auf Softwarelösungen, die für den Entwurf von Gebäudemodellen verwendet werden. Ein effektives Zeit- und Ressourcenmanagement ist jedoch ebenso wichtig, und genau hier setzt ClickUp kommt rein.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die das App-Chaos beseitigen und es Architekten ermöglichen soll, alle Aspekte des architektonischen Entwurfs zu verwalten. Eines der wertvollsten Features für Architekten ist ClickUp's architektonische Vorlagen helfen Ihnen, Architekturprojekte effizient zu planen, zu organisieren und zu koordinieren.

Ein weiteres Feature, das Architekten schätzen werden, ist die ClickUp Whiteboards hierbei handelt es sich um Tools für die visuelle Zusammenarbeit, mit denen Sie Ideen, Arbeitsabläufe und Pläne auf einem virtuellen Whiteboard erstellen und freigeben können.

Dieses Feature bietet außerdem mehrere whiteboard-Vorlagen die es Architekten ermöglichen, Aufgaben zu organisieren und zu priorisieren, je nach den individuellen Bedürfnissen des Projekts. Kurz gesagt, ClickUp ist die beste Software für Architekten, die bei ihren Projekten Zeit sparen wollen.

ansicht "ClickUp Whiteboards

ClickUp beste Features:

Ein One-Shot-Shop für alles, was mit dem Themaprojektmanagement und Zusammenarbeit

Super intuitive, benutzerfreundliche und anpassbare Oberfläche

Eine kostenlose Version mit vielen Features, die sich hervorragend für kleinere Teams eignet

ClickUp Limitierungen:

Benutzer sind der Meinung, dass einige der Features eine Lernkurve haben

ClickUp Preise:

Free: Für immer

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen:Kontakt für Preise *ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertung und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (~4000 Bewertungen)

2. SketchUp

die Layout-Schnittstelle in SketchUp Pro_ über SketchUpSketchUp bietet einen intuitiven Ansatz für die 3D-Modellierung und ist daher eine beliebte Wahl für Architekten aller Erfahrungsstufen. Die Benutzeroberfläche ahmt das Zeichnen auf einer virtuellen Serviette nach, mit einfachen Push-and-Pull-Tools zur Steuerung.

Diese Planungssoftware ist preislich gestaffelt und damit für alle Qualifikationsstufen geeignet. Die kostenlose Version ist über das Internet zugänglich, und mit jeder weiteren kostenpflichtigen Version erhalten Sie Zugriff auf bessere Features, z. B. einen Desktop-3D-Modellierer, das 3D-Warehouse von Sketchup, BIM-Funktionen und professionelle Rendering-Funktionen über V-Ray von Chaos.

SketchUp beste Features:

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die diese Software einfach macht

SketchUp hat eine große und aktiv wachsende Gemeinschaft von Benutzern, die Modelle, Materialien und Erweiterungen entwickeln und freigeben, die die Designfähigkeiten dieses Tools verbessern

Unterstützt Erweiterungen, mit denen Sie KI-gestützte Tools zur Unterstützung des Entwurfsprozesses hinzufügen können.

Einschränkungen von SketchUp:

Verfügt nicht über eine eingebaute Rendering- oder Animations-Engine und benötigt externe Tools oder Erweiterungen, um realistische Renderings zu erledigen

Limitierter Support für parametrisches Design, was Änderungen an einem Design im Nachhinein erschwert

Preise für SketchUp:

SketchUp Go: $119 pro Jahr

SketchUp Pro: $349 pro Jahr

SketchUp Studio: $749 pro Jahr

SketchUp-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 1000 Bewertungen)

3. AutoCAD

spindeltreppe entworfen mit AutoCAD's architektonischen Werkzeugen_ via AutoCADAutoCAD ist eines der besten heute erhältlichen Softwareprogramme für die Architektur und muss nicht vorgestellt werden. Es wurde 1982 zum ersten Mal veröffentlicht und hat sich zu einer festen Größe für Umgestaltungsprofis, Bauingenieure und Innenarchitekten entwickelt.

Das spezielle Architektur-Toolset macht AutoCAD zu einer bevorzugten Architektursoftware für fortgeschrittene Benutzer, die laut einer Studie von Autodesk die Produktivität um beeindruckende 61 % steigern kann.

Dieses Toolset enthält spezielle Tools, die automatisch häufig verwendete architektonische Objekte wie Grundrisse und Aufrisse generieren.

AutoCAD beste Features:

AutoCAD enthält ein spezielles Architektur-Toolset mit über 8800 Komponenten

AutoCAD unterstützt auch 2D- und 3D-Modellierung mit der Möglichkeit, in Echtzeit zwischen beiden umzuschalten, was eine Visualisierung des Entwurfs aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht

Einschränkungen von AutoCAD:

Erfordert leistungsstarke Hardware für die Arbeit mit großen Projekten oder komplexen Entwürfen

Erfordert eine hohe Anfangsinvestition und eine wiederkehrende Abonnement-Gebühr

AutoCAD Preise:

$245 pro Monat

AutoCAD Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (1000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (~3000 Bewertungen)

4. Revit

die Entwurfsoberfläche von Revit zeigt die 2D- und 3D-Versionen des Modells nebeneinander an AutodeskRevit ist eine weitere Architektursoftware aus dem Hause Autodesk. Während AutoCAD eine CAD-Software ist, ist Revit eine BIM-Lösung, die sich besser für die Architekturplanung eignet.

Im Gegensatz zu AutoCAD, das die manuelle Erstellung und Aktualisierung mehrerer Ansichten erfordert, kann Revit automatisch Grundrisse, Aufrisse, Schnitte und andere Ansichten aus einem einzigen 3D-Modell generieren.

Revit verfügt auch über neue Features, wie die Möglichkeit, verschiedene Aspekte eines Gebäudes zu analysieren und zu simulieren, z. B. Energie, Beleuchtung, Struktur und Belüftung. Außerdem unterstützt Revit die Zusammenarbeit und Koordination zwischen mehreren Benutzern und Disziplinen.

Die besten Features von Revit:

Revits Support für die parametrische Erstellung und Änderung von Komponenten

Die einfache Integration mit AutoCAD ist ein großes Plus

Als Teil von Autodesk erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl von Add-Ons und Plug-Ins

Revit Einschränkungen:

Die eingebauten Bibliotheken von Rivet sind nicht seine stärkste Seite

Die Preisgestaltung ist eher teuer und eignet sich nicht für kleinere Projekte

Revit Preise:

Revit Abonnement: $193 pro Monat (bei jährlicher Abrechnung)

Revit-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

5. LibreCAD

die Standard Benutzeroberfläche von LibreCAD_ über LibreCAD-WikiLibreCAD ist eine einfache, aber leistungsstarke CAD-Software, die sich besonders für die 2D-Modellierung eignet. Obwohl sie im Vergleich zu den anderen Lösungen auf dieser Liste nicht als intelligente Software bezeichnet werden kann, ist sie ein hervorragendes Tool, auf das man sich verlassen kann, wenn man ein knappes Budget hat.

Dank der übersichtlichen, an AutoCAD angelehnten Oberfläche sind Sie sofort mit der Software vertraut und können sofort loslegen, um präzise Pläne, Ansichten und Schnitte zu erstellen.

LibreCAD unterstützt auch zusätzliche Features, mit denen Sie Ihre Zeichnungen in Ebenen, Blöcken und Attributen organisieren können, was bei komplexen Entwürfen ein Segen sein kann.

LibreCADs beste Features:

LibreCAD ist kostenlos, ohne versteckte Gebühren oder Limits

Verfügbar in über 30 Sprachen

Läuft unter MacOS, Linux und Windows

Einschränkungen von LibreCAD:

Unterstützt nur 2D-Design

Limitierte Features, insbesondere für Architekturdesign

Preise für LibreCAD:

Free (quelloffen)

LibreCAD Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.8/5 (~25 Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (~50 Bewertungen)

6. *Blender

überblick über Blenders Interface_ via YouTubeBlender ist eine leistungsstarke CAD-Software, die kein hohes Preisschild hat. Es ist ein intuitives Tool, das 2D- und 3D-Modellierung, Rendering und Animation nahtlos in einem Paket vereint und es einem Team ermöglicht, von der Idee bis zum abgeschlossenen Modell zu gelangen, ohne die Software zu wechseln.

Obwohl diese kostenlose Architektursoftware im Vergleich zu einigen anderen auf dieser Liste eine steilere Lernkurve aufweist, bietet ihre florierende Community eine Fülle von Plugins, Tutorials und Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann.

Blender beste Features:

Verwendet drei Rendering-Engines, Eevee, Workbench und Cycles, die zusammen hochwertige und fotorealistische Modelle und Animationen erzeugen können

Die große und aktive Gemeinschaft von Entwicklern und Benutzern trägt zur Entwicklung und Verbesserung der Software bei

Einschränkungen von Blender:

Die einzigartige Benutzeroberfläche von Blender ist eher komplex und hat eine steile Lernkurve

Unterstützt möglicherweise nicht die Präzision oder genaue Modellierung, die für die Architektur erforderlich ist

Blender-Preise:

Free-to-use Software mit kostenpflichtigen Add-Ons

Blender-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (~900 Bewertungen)

7. OpenSCAD

OpenSCAD's skriptbasierte Modellierungsschnittstelle OpenSCAD ist eine skriptbasierte Software für die Architekturplanung. Ihre Lernkurve ist steiler als die aller anderen Architekturprogramme auf dieser Liste. Aber wenn Sie sie erst einmal beherrschen, können Sie sehr genaue und realistische Modelle erstellen.

OpenSCAD ist ein kostenloses tool, und seine parametrischen Modellierungsfunktionen sind der einzige Bereich, in dem es andere beliebte Software in dieser Nische in den Schatten stellt. Diese Software unterstützt verschiedene Import- und Exportdateiformate wie STL, DXF, OFF und SVG.

OpenSCAD beste Features:

Die skriptbasierte Modellierung von OpenSCAD bietet ein unübertroffenes Maß an Kontrolle über dieentwurfsprozess* Da es sich um ein parametergesteuertes Modell handelt, eignet sich diese Software perfekt für komplexe Konstruktionen, die enge Toleranzen erfüllen müssen

OpenSCAD Limits:

Das Fehlen einer interaktiven Modellierung macht es weniger intuitiv und benutzerfreundlich im Vergleich zu anderen Programmen

Kann keine komplexen Grafiken, wie Texturen und Materialien, verarbeiten

Erfordert umfangreiche Kenntnisse im Bereich Code

OpenSCAD Preise:

Free (Open Source)

OpenSCAD-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 3.5/5 (2 Bewertungen)

8. InDesign

adobe Indesign Startseite_ über AdobeAdobe InDesign ist keine Modellierungssoftware und verfügt auch nicht über BIM-Funktionen. Es ist ein leistungsfähiges Tool im Arsenal Ihrer Architektursoftware, da es sich gut für die visuelle Darstellung von Geschichten eignet. Wie Sie vielleicht bereits wissen, spielen Werbung und Marketing in der Architektur eine ebenso wichtige Rolle wie Design und Modellierung.

InDesign kann mit seiner umfangreichen Bibliothek von Designvorlagen dazu beitragen, die visuelle Attraktivität von Konstruktionszeichnungen zu verbessern, drahtgitter-Vorlagen und Design-Assets für Architekturprojekte.

Als Teil des Adobe-Ökosystems können Sie auch die Funktionen von Adobe Photoshop und Illustrator nahtlos integrieren und nutzen, um beeindruckende Projekte effektiv und effizient zu realisieren.

Beste Features von InDesign:

Features wie Master Page, Auto Style und Textrahmenanpassung helfen bei der Erstellung von hochqualitativer Dokumentation

Die Integration mit Adobes Kreativsuite ermöglicht die Nutzung der hyperrealistischen Rendering-Funktionen von Photoshop oder der Erstellung und Bearbeitung von Vektoren in Illustrator

Limits von InDesign:

Adobes Abonnement-Modell kann sich für manche Benutzer als teuer erweisen

Limitierte Kompatibilität mit Software außerhalb von Adobes Ökosystem

InDesign ist auch eine ressourcenintensive Anwendung

Preise für InDesign:

Einzelne App: 29,99 $ pro Monat

InDesign-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (3000+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (~250 Bewertungen)

9. Archicad

das Interface von ArchiCAD zeigt alle Projekte an, an denen gearbeitet wird_ über Graphisoft GemeinschaftArchicad ist seit über vier Jahrzehnten ein Eckpfeiler der Architekturbranche. Es war die erste CAD-Software, die 2D- und 3D-Modellierung ermöglichte, und die erste, die BIM-Funktionen in PCs einführte.

Die integrierte Rendering-Engine und die benutzerfreundliche Oberfläche geben professionellen Architekten die kreative Freiheit, jede Entwurfsidee zu verwirklichen. Seine BIM-Fähigkeiten helfen bei der Schaffung und Pflege einer praktischen, kollaborativen Umgebung, die die Durchführung von Projekten jeder Größe zum Kinderspiel macht.

Archicad beste Features:

Archicad ist eine zweckbestimmte BIM-Software mit allen erforderlichen Features.

Bietet ein hohes Maß an benutzerdefinierter Anpassung in Bezug auf die Benutzeroberfläche und die Toolsets, um einzigartige Workflows zu ermöglichen

Bietet Flexibilität und arbeitet gut mit Software wie SketchUp und der Adobe-Produktreihe zusammen

Archicad Grenzen:

Limitierte Features in der kostenlosen Version im Vergleich zu anderen Anbietern

Schlechter Kundensupport und begrenzte Verfügbarkeit von Lernquellen

Archicad Preise:

BIM Cloud: $40 + Steuer pro Monat

Archicad Collaborate: $160 + MwSt. pro Monat

Archicad Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (~250 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (~270 Bewertungen)

10. *V-Ray

ein Rendering der Innenräume mit V-Ray_ über Chaos.comV-Ray ist ein 3D-Rendering-Plugin, mit dem Sie fotorealistische 3D-Modelle und Animationen Ihrer architektonischen Entwürfe erstellen können. Es ist ein großartiges Tool für Architekturprojekte, da es mit zahlreichen CAD-Architektursoftwareprogrammen wie Revit, SketchUp und 3ds Max, um nur einige zu nennen, kompatibel ist.

Neben den branchenüblichen Features verfügt V-Ray über komplexe Modellierungsfunktionen wie adaptives Raytracing und Szenenintelligenz, mit denen sich hyperrealistische, komplexe Projekte erstellen lassen.

V-Ray unterstützt auch verschiedene Dateiformate wie DWG, OBJ und FBX, so dass Benutzer nahtlos mit verschiedenen Architektursoftwareprogrammen arbeiten können.

V-Ray beste Features:

Fotorealistische Renderings

Unzählige Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung und Feinabstimmung der Ausgabe

Kompatibilität mit verschiedenen Rendering-Software wie SketchUp, Rhino, 3D's Max und mehr.

V-Ray Limitierungen:

Steile Lernkurve

Lange Rendering-Zeiten

V-Ray Preise:

V-Ray Solo: $38,90 pro Monat (bei jährlicher Abrechnung)

V-Ray Premium: $57,90 pro Monat (bei manueller Abrechnung)

V-Ray Enterprise: 49,40 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

V-Ray-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (~25 Bewertungen)

Design to Delivery - Optimieren Sie Ihren gesamten architektonischen Workflow

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Architektursoftware für ihre Entwurfsfunktionen sind, haben Sie viele davon. Diese umfassende Liste deckt alles ab, von kostenlosen bis hin zu kostenpflichtigen Software-Tools und deren besten Features und Limits, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, was am besten für Ihre individuellen Anforderungen geeignet ist.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem Tool sind, mit dem Sie Ihren gesamten architektonischen Workflow rationalisieren können, einschließlich baumanagement -Die sofort einsetzbaren Lösungen von ClickUp werden Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern und Ihr Geschäft zu neuen Höhen zu führen. Anmelden für den 'Free Forever-Plan' von ClickUp, um weitere Informationen zu erhalten.