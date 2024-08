die 10 besten Bücher über Kommunikationsfähigkeiten, um Ihre Fähigkeiten im Jahr 2024 zu verbessern

In einer Welt, die mit Informationen übersättigt ist, liegt die eigentliche Herausforderung oft nicht in der Fülle der Worte, sondern in der Effizienz der Kommunikation.

Wie George Bernard Shaw weise bemerkte, "...das größte Problem der Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat". Manchmal ist es schwierig zu sagen, was wir meinen, und die Leute könnten uns missverstehen. Dies kann zu Verwirrung, Fehlinterpretationen und verpassten Chancen führen.

Schlechte Kommunikation und zwischenmenschliche Fähigkeiten können Sie in persönlichen und beruflichen Bereichen behindern und sich auf Ihr Wachstum und Ihre Beziehungen auswirken.

Machen wir uns also bewusst, dass es bei effektiver Kommunikation nicht nur um Worte geht, sondern auch um Verständnis und Verbindung.

Wir haben zehn bemerkenswerte Bücher über Kommunikationsfähigkeiten herausgesucht, die Ihnen helfen, Barrieren in der Unterhaltung zu überwinden und eine wirkungsvolle Kommunikation zu meistern, um Ihre Ziele zu erreichen kommunikationsziele .

Entdecken wir diese literarischen Leitfäden und lernen wir, wie man besser kommuniziert!

Die besten Bücher, um Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern

1. Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst von Dale Carnegie

Über das Buch

Autor: Dale Carnegie

Dale Carnegie Erscheinungsjahr: 1936

1936 Geschätzte Lesezeit: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 291

291 Bewertungen: 4.7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum es sich manchmal wie eine Kunst anfühlt, Freunde zu finden?

Nun, wissen Sie was? how to Win Friends and Influence People" entschlüsselt die Geheimnisse des Aufbaus von Verbindungen in einer Welt, in der Menschen ihre Gefährten sorgfältig nach bestimmten Eigenschaften auswählen.

Es ist eines der ältesten und immer noch sehr beliebten Bücher über Kommunikationsfähigkeiten, das sich mit der Psychologie menschlicher Interaktionen befasst und Ihnen wesentliche Fähigkeiten vermittelt, um bedeutungsvolle Beziehungen zu gewinnen und dramatisch zu vertiefen. Es betont, wie wichtig es ist, andere zu beeinflussen, ohne dabei manipulativ zu wirken - eine Fähigkeit, die kultiviert und verfeinert werden kann.

Das Buch befasst sich auch mit den heiklen Themen Kritik, Jammern, Verurteilen und dem Erreichen von großem Erfolg in Beziehungen.

Anhand von Anekdoten und Einsichten hilft das Buch, sich in der komplexen Welt der Gefühle und Beziehungen zurechtzufinden, und ermutigt zu einer freundlicheren und verständnisvolleren Art der Kommunikation.

Jeder Narr kann kritisieren, sich beschweren und verurteilen - und die meisten Narren erledigen das auch. Aber es braucht Zeichen und Selbstbeherrschung, um verständnisvoll und vergebend zu sein."_

Dale Carnegie

Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst

Vermeiden Sie Kritik und zeigen Sie stattdessen Verständnis, Einfühlungsvermögen und aufrichtige Wertschätzung für andere. Praktizieren Sie aktives Zuhören und stellen Sie die Interessen anderer in den Mittelpunkt der Unterhaltung, um echte Beziehungen aufzubauen

Synchronisieren Sie Ihre Ziele mit denen anderer, um eine Zusammenarbeit zu erreichen. Erinnern Sie sich an die Namen Ihrer Gesprächspartner und verwenden Sie diese - ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um Verbindungen zu fördern

Überspringen Sie Argumente, um dauerhaftes Wohlwollen zu erreichen. Es dreht sich alles um Gegenseitigkeit. Seien Sie aufrichtig an anderen interessiert, um erfolgreich zu interagieren

Was die Leser sagen

" Hall of Fame-Buch, das auch fast 100 Jahre später noch relevant und frisch ist. Jeder muss es lesen, und zwar mehrmals!"

2. Wie man mit Absicht zuhört von Patrick King

Über das Buch

Autor: Patrick King

Patrick King Erscheinungsjahr: 2020

2020 Geschätzte Lesezeit: 6 Stunden

6 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 198

198 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder Chat, den Sie führen, eine echte Wirkung hat, in der die Menschen sich wirklich gehört und verstanden fühlen. Das ist es, was dieses Buch auf die Tabelle bringt.

wie man mit Absicht zuhört" ist das siebte Buch aus der Reihe "Wie man sympathischer und charismatischer wird" des Bestsellerautors und Trainers für soziale Kompetenzen Patrick King. Es nimmt Sie mit auf eine Reise zur Beherrschung der Kunst des aktiven Zuhörens, einer der wichtigsten Kommunikationsfähigkeiten.

In diesem leicht zu lesenden Buch lernen Sie, wie Sie mühelos eine Verbindung herstellen und Vertrauen aufbauen können, um die Qualität Ihrer Kommunikation und Beziehungen zu verbessern.

Dieses Buch ist Ihr Leitfaden für die essentielle Fähigkeit der authentischen Verbindung - wichtiger als Charisma oder witziges Geplänkel.

"Diejenigen, die in einer Unterhaltung am prahlerischsten erscheinen, die eifersüchtig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder über andere sprechen, sind oft diejenigen, die sich selbst am unsichersten fühlen."

Patrick King

Wie man mit Absicht zuhört

Eliminieren Sie Ablenkungen und seien Sie in Unterhaltungen voll präsent, indem Sie dem Sprecher Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken

Beherrschen Sie aktives Zuhören, indem Sie über Worte hinausgehen. Es geht darum, die zugrunde liegenden Emotionen zu verstehen, indem Sie Fragen stellen und Einfühlungsvermögen zeigen

Schaffen Sie Raum für eine offene und nicht wertende Kommunikation, bauen Sie stärkere Beziehungen auf, indem Sie darüber nachdenken, was Sie in der Unterhaltung verstanden haben, und nehmen Sie die Stille an

Was die Leser sagen

" _Das Buch leistet großartige Arbeit, indem es das Zuhören auf verständliche Weise aufschlüsselt und mehrere Fehltritte aufzeigt, von denen ich weiß, dass ich sie selbst begangen habe. Es zeigt auch Wege auf, wie man sich als Zuhörer verbessern und eine bessere Sichtweise auf die Kunst der Unterhaltung gewinnen kann

3. Entscheidende Gespräche von Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler & Emily Gregory

Über das Buch

Autoren: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory

Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory Erscheinungsjahr: 2001

2001 Geschätzte Lesezeit: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 288

288 Bewertungen: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Stellen Sie sich vor, jede Unterhaltung wird ein Erfolg, auch die schwierigen. Das ist das Versprechen von Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High, unser nächstes Buch auf dieser Liste der unverzichtbaren Bücher über Kommunikationsfähigkeiten. Es ist nicht nur ein Buch, sondern ein Leitfaden, der Ihre Kommunikation in den komplexen Arbeitsumgebungen von heute verändert.

In einem witzigen und fesselnden Stil geschrieben, bietet das Buch leistungsstarke Fähigkeiten, um jede Unterhaltung zu meistern, auch die schwierigen, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Das Buch lehrt Sie, wie Sie überzeugend und nicht aggressiv sein können und wie Sie einen Dialog zurück zur Produktivität lenken können, wenn es brenzlig wird. Darüber hinaus vermittelt es Ihnen wichtige Fähigkeiten, um Unterhaltungen zu meistern, bei denen viel auf dem Spiel steht, sei es mit Kollegen, der Familie, Freunden oder sogar Feinden.

Das Buch stützt sich auf 25 Jahre Erfahrung mit erfolgreichen Kommunikatoren und enthüllt die Geheimnisse derjenigen, die entscheidende Unterhaltungen effektiv führen. Das Ziel ist klar: Sie sollen in die Lage versetzt werden, in jeder Situation ein starker Kommunikator zu sein.

Wenn Sie also schon einmal mit einer Unterhaltung konfrontiert waren, die schnell in die Hose ging, könnte dieses Buch für Sie die Wende bedeuten.

_"Ziele ohne Fristen sind keine Ziele, sondern nur Richtungen

Kerry Patterson

Entscheidende Gespräche zum Mitnehmen

Konzentrieren Sie sich jeweils auf ein dringendes Problem, anstatt zu versuchen, mehrere Probleme gleichzeitig anzugehen

Finden Sie ein gemeinsames Ziel, um ein produktives Umfeld zu schaffen, in dem jeder eine offene und sichere Unterhaltung führen kann

Bleiben Sie in Ihren Diskussionen respektvoll und konstruktiv, ohne sich zu verstecken

Was die Leser sagen

" Diese Verfasser haben ihre Ideen in großem Stil in die Unternehmenswelt eingebracht, aber ich finde die Fähigkeiten und Ideen unglaublich nützlich für schwierige Unterhaltungen in jedem Bereich des Lebens. Ich habe mein erstes Exemplar verschenkt und dann ein zweites gekauft. Ihre Zeit ist es wert."

4. Elite Communication Skills for Young Professionals von Ty Hoesgen

Über das Buch

Autor: Ty Hoesgen

Ty Hoesgen Erscheinungsjahr: 2022

2022 Geschätzte Lesezeit: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 288

288 Bewertungen: 4.8/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie sich Chancen entgehen lassen oder nicht die Anerkennung bekommen, die Sie verdienen, nur weil Ihre Kommunikationsfähigkeiten nicht den Anforderungen entsprechen? Nun, Elite Communication Skills for Young Professionals hält Ihnen den Rücken frei.

Dieses Buch verrät Ihnen, wie die Beherrschung der Kommunikation Ihre Geheimwaffe für einen Kickstart in Ihrem Leben und Ihrer Karriere sein kann.

Es spielt keine Rolle, ob Sie introvertiert, extrovertiert oder irgendwo dazwischen sind - dieses Buch wird Ihnen helfen, zu glänzen. Sogar Warren Buffet, der Finanzguru höchstpersönlich, bürgt für die Macht der Kommunikation, um Ihren Wert zu steigern.

Das Buch bietet Einblicke, wie man sich den Respekt anderer Menschen verschafft, ohne ein Wort zu sagen, wie man diese nonverbalen Signale entschlüsselt und wie man selbstbewusst mit absolut jedem spricht, selbst wenn man ein wenig introvertiert ist. Aber es ist nicht nur Theorie; es ist vollgepackt mit umsetzbaren Tipps, die Ihnen beibringen, wie Sie vor einem großen Meeting einen kühlen Kopf bewahren, Videoanrufe meistern und viele andere Situationen meistern können.

Ganz gleich, ob Sie ein Kommunikationsprofi sind oder sich ein wenig unsicher fühlen, dieses Buch wird Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern, Ihre Arbeit und Ihr Privatleben reibungsloser gestalten und Ihren Erfolg beschleunigen.

"Wenn das Leben einfach wäre, würde es seinen Sinn verlieren"

Ty Hoesgen

Kommunikationsfähigkeiten der Elite für junge Berufstätige zum Mitnehmen

Nonverbale Signale sind genauso wichtig wie Ihre Worte, wenn Sie kommunizieren

Verwenden Sie Atemtechniken, um sich beim Sprechen in der Öffentlichkeit zu konzentrieren

Indem Sie die richtigen Fragen stellen, können Sie Informationen aus anderen herausholen und einen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen

Was die Leser sagen

"" Ich fand dieses Buch sehr nützlich, um meine allgemeinen Fähigkeiten und mein Selbstvertrauen in der Kommunikation und mein Selbstvertrauen zu stärken. Als jemand, der immer Angst hatte, in der Öffentlichkeit und privat zu sprechen, fand ich die Tipps und Beispiele, die Tyler in diesem Buch gibt, sehr hilfreich, um mein Selbstvertrauen zu stärken. Dieses Buch muss man gelesen haben."

5. Techniken des aktiven Zuhörens von Nixaly Leonardo

Über das Buch

Autor: Nixaly Leonardo

Nixaly Leonardo Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesezeit: 6 Stunden

6 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 184

184 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 3.6/5 (Goodreads)



Active Listening Techniques ist ein umfassender Leitfaden zur Verbesserung der Fähigkeit des aktiven Zuhörens, ein entscheidender Aspekt effektiver Kommunikationsfähigkeiten.

Das Buch zeigt Ihnen, wie aktives Zuhören Ihnen helfen kann, eine Beziehung aufzubauen, Empathie zu fördern und Missverständnisse zu klären.

Der Kern des Buches besteht aus 30 praktischen Methoden, von denen jede sorgfältig geschrieben wurde, um spezifische Herausforderungen anzugehen, denen Sie häufig begegnen. Jede Technik wird anhand von Beispielen, Fallstudien und Szenarien aus der Praxis erläutert, damit Sie sie besser verstehen.

Die meisten Menschen hören passiv zu und warten nur darauf, dass sie an der Reihe sind

Nixaly Leonardo

Aktive Zuhörtechniken zum Mitnehmen

Lernen Sie, wie Sie wirklich zuhören können, wenn Menschen sprechen. Das Buch zeigt Ihnen 30 einfache Möglichkeiten, wie Sie ein hervorragender Zuhörer werden und Ihre Beziehungen stärker und echter gestalten können

Beim aktiven Zuhören geht es nicht nur darum, Worte zu hören. Es ist ein tool, das Ihnen hilft, Konflikte zu lösen, Spannungen zu entschärfen und produktivere Unterhaltungen zu führen

Wenden Sie die Techniken in Ihren beruflichen und privaten Beziehungen an, nicht nur für eine bessere Kommunikation, sondern auch für ein glücklicheres Leben

Was die Leser sagen

ein großartiges Buch für alle, die ihre Fähigkeiten zum aktiven Zuhören verbessern wollen. Es geht auch auf effektive Kommunikationstechniken ein, die man in der realen Welt anwenden kann. Ein praktisches Buch, das ich jeder Person, mit der ich täglich kommuniziere, empfehlen würde (und auch schon habe)!"_

6. Unterhaltung zurückgewinnen: Die Macht des Gesprächs in einem digitalen Zeitalter von Sherry Turkle

Über das Buch

Autor: Sherry Turkle

Sherry Turkle Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesezeit: 10 Stunden

10 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 352

352 Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihre ständige Verbindung zur Technologie einen Tribut an echte, persönliche Gespräche fordert?

Nun, Reclaiming Conversation geht der Frage auf den Grund, wie Ihre Liebesaffäre mit der Technik Ihre Fähigkeit, sinnvolle Chats zu führen, beeinträchtigt.

Es gibt zwar interne Kommunikationssoftware sherry Turkle, ein Profi in der Welt der menschlichen Technologie, zeigt die Folgen der digitalen Besessenheit auf und plädiert für die Rückbesinnung auf die verlorene Kunst der Unterhaltung.

Sie legt alles dar, von der Auswirkung von Texten auf Beziehungen bis hin zur Störung von Familienessen und der Stimmung bei der Arbeit. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die das digitale Zeitalter für uns bereithält, wie Einsamkeit und Identitätsverlust.

Turkle glaubt, dass wir durch das Verständnis der Grenzen der Technologie das gute alte Gespräch wiederbeleben, echte Unterhaltungen führen und die Probleme von heute angehen können.

Wenn Sie also den Drang verspüren, das Telefon wegzulegen und eine echte Unterhaltung zu führen, könnte Turkles Buch Ihr Wegweiser in dieser digitalen Welt sein!

"Intelligenz bedeutete einst mehr als das, was eine künstliche Intelligenz zu erledigen hat. Früher umfasste sie auch Sensibilität, Empfindlichkeit, Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen, Vernunft, Scharfsinn und Witz."

Sherry Turkle

Gespräche zurückgewinnen - die wichtigsten Erkenntnisse

Setzen Sie auf Gespräche von Angesicht zu Angesicht, um echte Verbindungen herzustellen. Chatten von Angesicht zu Angesicht hat etwas Besonderes, das nicht durch Texte oder Anrufe ersetzt werden kann

Gönnen Sie sich eine Pause vom digitalen Trubel. Verbringen Sie ein paar schöne Stunden in der Einsamkeit, denken Sie nach und finden Sie ein Gleichgewicht. Zu viel Bildschirmzeit hat negative Auswirkungen auf Körper und Geist

Seien Sie für Ihre Kinder da und haben Sie immer ein Auge auf ihre digitalen Aktivitäten

Was die Leser sagen

"Dieses Buch wird Ihre Sichtweise und Ihr Verständnis von Technologie und Unterhaltung verändern. Sherry Turkle ist klar, die Geschichten sind hervorragend, sie stellt eine Behauptung auf und arbeitet dann daran, sie zu unterstützen, aber sie ist fair und rücksichtsvoll mit ihren Argumenten. Ich habe bereits einige Abschnitte erneut gelesen. Ich werde Technologie nie wieder auf dieselbe Weise sehen. Ich habe bereits einige Gewohnheiten geändert. Danke!"_

7. Einfach zuhören: Entdecken Sie das Geheimnis, wie Sie bei jedem durchkommen von Mark Goulston

Über das Buch

Autor: Mark Goulston

Mark Goulston Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesezeit: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 256

256 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Kennen Sie diese Leute, die nur über sich selbst reden? Ganz schön anstrengend, oder? Goulston hat es verstanden. Gute Unterhaltung ist eine Straße, die in beide Richtungen führt.

Just Listen ist Ihr Leitfaden, um ein hervorragender Zuhörer und Kommunikator zu werden, der Ihnen hilft, Vertrauen und eine direkte Verbindung aufzubauen. In diesem Buch verrät Mark Goulston, Psychiater, Unternehmensberater und Coach, alle seine Geheimnisse, wie man unmögliche oder unerreichbare Menschen in Verbündete, Kunden, Kollegen oder Freunde fürs Leben verwandelt.

In diesem fesselnden Buch zeigt er auf, wie man mit Menschen auf einer tieferen Ebene in Verbindung tritt und selbstbewusst spricht. Das Buch ist eine wahre Fundgrube an Techniken, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, wie ein Profi zuzuhören, Fremde zu verstehen, Ärger zu entschärfen usw.

Und hier ist der wichtigste Trick: Wenn Sie eine Botschaft übermitteln müssen, vor allem an schwierige Leute wie verärgerte Mitarbeiter oder unzufriedene Kunden, hören Sie ihnen zunächst zu. Das ist die geheime Soße.

Wenn jemand Ihnen nicht zuhören kann oder will, bringen Sie ihn dazu, sich selbst zuzuhören

Mark Goulsto

Einfach zuhören und mitnehmen

Geben Sie dem Zuhören den Vorrang vor dem Sprechen. Wenn Sie anderen das Gefühl geben können, verstanden zu werden, wertgeschätzt zu werden und interessant zu sein, wird es Ihnen leicht fallen, eine Verbindung zu ihnen herzustellen

Überzeugen Sie andere, indem Sie sie dazu bringen, sich Ihre Ideen "zu eigen zu machen". Ermutigen Sie Menschen, wünschenswerte, aber scheinbar unmögliche Ziele zu identifizieren und Wege zu finden, sie zu verwirklichen

Überraschen Sie andere mit Einfühlungsvermögen, um sie für sich zu gewinnen. Erlauben Sie den Menschen, sich Luft zu machen und Stress abzubauen, bevor Sie Ihre Ideen präsentieren. Sprechen Sie Probleme offen an und diskutieren Sie sie offen, um ein besseres Verständnis zu erreichen

Was die Leser sagen

" Dieses Buch ist ein großartiges Juwel, das in Schulen gelesen werden sollte. Es lehrt, wie man in dieser Welt zurechtkommt, und zwar auf eine Weise, die wir alle lernen sollten, zu erledigen. Dr. Goulston hat es auf hervorragende Weise geschafft, meinen Geist zu öffnen."

8. Verbales Judo von George J. Thompson

Über das Buch

Autor: George J. Thompson

George J. Thompson Erscheinungsjahr: 2010

2010 Geschätzte Lesezeit: 7 Stunden

7 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 224

224 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Dieses Juwel unter den Büchern über Kommunikationsfähigkeiten hilft Ihnen dabei, hitzige Argumente in Siege umzuwandeln.

Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion ist ein Leitfaden für die Verwendung von Worten, um Meinungsverschiedenheiten zu bewältigen und schwierige Gespräche in positive Ergebnisse zu verwandeln. Der Verfasser des Buches, der ehemalige Polizist und Kommunikationsexperte George J. Thompson, vergleicht effektive Kommunikation mit Kampfsportarten und betont dabei den Ansatz des verbalen Judos.

Thompson unterteilt die Menschen in drei Typen - die Netten, die Schwierigen und die Weicheier - und bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man mit jedem einzelnen umgeht.

Er skizziert auch einen Fünf-Schritte-Prozess für freiwillige Compliance und gibt Tipps zum Zuhören, Einfühlen, Nachfragen, Paraphrasieren und Zusammenfassen für effektive Kommunikationsfähigkeiten.

Dieses Buch ist vollgepackt mit Beispielen aus Polizeigeschichten und realen Situationen und ist ein praktischer Leitfaden für die Beherrschung der Kunst der Überzeugung in Beziehungen, was es für eine effektive Kommunikation in jedem Szenario wertvoll macht.

Reagieren Sie nie auf das, was andere sagen. Reagieren Sie auf das, was sie meinen. Denken Sie einfach daran: Menschen sagen fast nie, was sie meinen."_

George J. Thompson

Verbales Judo zum Mitnehmen

Einfühlungsvermögen ist der beste Weg, um Menschen dazu zu bringen, Ihnen zuzuhören

Vermeiden Sie autoritäre Befehle gegenüber anderen und erklären Sie die Gründe für Regeln. Bei erfolgreicher Kommunikation geht es darum, die Perspektive der anderen Person zu verstehen, anstatt sie herunterzuspielen

Erkennen Sie Ihre Schwächen, um ein besserer Redner zu werden

Was die Leser sagen

" Ein tolles Buch, ich wünschte, ich könnte den Verfasser eines Tages treffen. Sehr nützlich, ich habe es geschafft, die Lektionen in die Tat umzusetzen. Das Ergebnis ist positiv, wenn man den Unglücklichen schlechte Nachrichten überbringt."

9. Fünf Sterne: Die Kommunikationsgeheimnisse, um von gut zu großartig zu kommen von Carmine Gallo

Über das Buch

Autor: Carmine Gallo

Carmine Gallo Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesezeit: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 256

256 Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



In der schnelllebigen Welt von heute reicht es nicht mehr aus, eine coole Idee zu haben. Laut Carmine Gallo in Five Stars, muss man die uralte Kunst der Überzeugung beherrschen, um wirklich zu glänzen, voranzukommen und großen Erfolg zu haben.

Gallo taucht in Aristoteles' alte, aber goldene Formel der Überzeugung ein und zeigt, dass sie auch heute noch relevant ist, um Menschen zu inspirieren.

Das Buch unterstreicht die Bedeutung von Kommunikationsfähigkeiten in einer Zeit, in der unsere Welt durch die Technik immer kleiner wird. Gallo chattet mit Neurowissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern und Führungspersönlichkeiten verschiedener Institutionen wie der NASA, um zu zeigen, dass das richtige Reden der Schlüssel ist, um Aufmerksamkeit zu erregen und große Träume zu wecken.

Aber warten Sie, es geht nicht nur um Sie - es geht auch darum, Geschäfte und Kundenerlebnisse unvergesslich zu machen. Gallo gibt einfache Methoden von erfolgreichen Unternehmen frei, um Momente zu schaffen, die Menschen zu treuen Fans machen.

"Ihre Karriere ist Ihr Business. Sie sind sein CEO. Selbstzufriedenheit führt zum Scheitern. Als CEO Ihrer Karriere müssen Sie Ihre Fähigkeiten ständig verbessern, insbesondere die Kunst der Kommunikation."

Carmine Gallo

Fünf Sterne zum Mitnehmen

Konzentrieren Sie sich auf ein einziges, konkretes und zeitlich festgelegtes Ziel, um effektiv zu sprechen. Beeindrucken Sie Ihre Personalverantwortlichen und sichern Sie sich Ihren Traumjob, indem Sie fesselnde Geschichten über sich selbst erzählen

Gestalten Sie Präsentationen fesselnd, indem Sie sie kurz halten und visuelle Elemente wie Bilder einbeziehen. Die Qualität der Kommunikation unterscheidet gute Teams von großartigen Teams

Inspirieren Sie andere, indem Sie sie auf einer emotionalen Ebene verbinden. Die besten Kommunikatoren ziehen kurze Worte langen vor, da sie die Macht der Einfachheit erkennen

Was die Leser sagen

unglaubliche Geschichten und Fakten, die Ihre Kommunikationsfähigkeiten auf die nächste Stufe heben. Ich habe mit der Anwendung der Techniken begonnen, noch bevor ich das Buch beendet hatte, und es hat tadellos funktioniert!"_

10. Die stille Sprache von Edward T. Hall

Über das Buch

Autor: Edward T. Hall

Edward T. Hall Erscheinungsjahr: 1959

1959 Geschätzte Lesezeit: 7 Stunden

7 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 217

217 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Dieses aufschlussreiche Buch von Edward T. Hall sollte auf Ihrer Liste der Bücher über Kommunikationsfähigkeiten stehen, die Sie unbedingt lesen sollten. Es taucht in die komplexe Welt der nonverbalen Kommunikation ein und erforscht, wie unausgesprochene Gesten und Handlungen die stille Sprache bilden, die menschliche Interaktionen prägt.

Anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben, wie der Hackordnung in einem Hühnerhof, erklärt Hall, wie diese stille Sprache funktioniert. Er spricht auch über den Kulturschock, wenn man sich in einer neuen Kultur desorientiert fühlt, weil alles so anders ist.

Auch wenn das Buch schon vor langer Zeit geschrieben wurde, sind seine Grundsätze nach wie vor aktuell. Halls Beobachtungen über kulturelle Regeln und wie wir ohne Worte kommunizieren, sind zeitlos.

An manchen Stellen ist es vielleicht etwas schwierig, dem Buch zu folgen, da es in einer anderen Zeit geschrieben wurde, aber insgesamt ist The Silent Language ein toller Leitfaden für alle, die die unausgesprochene Art und Weise verstehen wollen, wie wir mit anderen in Verbindung treten und aufeinandertreffen.

Einer der effektivsten Wege, etwas über sich selbst zu lernen, ist, die Kulturen anderer ernst zu nehmen. Es zwingt einen dazu, auf die Details des Lebens zu achten, die sie von einem selbst unterscheiden."_

Edward T. Hall

Die stille Sprache zum Mitnehmen

Gehen Sie über die gesprochene Sprache hinaus - lassen Sie Ihre Körpersprache, Gesten und Ihren persönlichen Space Botschaften vermitteln. Diese nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten, die unbewusst ablaufen, haben großen Einfluss darauf, wie Botschaften wahrgenommen und interpretiert werden

Verstehen Sie die Unterschiede im persönlichen Space und in der Gestik in verschiedenen Kulturen. Dies hilft Ihnen, die kulturübergreifende Kommunikation richtig zu gestalten und Verwechslungen und Zusammenstöße zu vermeiden

Das Konzept der kontextreichen und kontextarmen Kulturen zu verstehen. Erkennen der verschiedenen Kommunikationsstile für eine effektive Kommunikation in unterschiedlichen kulturellen Einstellungen

Was die Leser sagen

" _Ich habe dieses Buch zum ersten Mal als Jugendlicher im Rahmen eines Poly-Projekts gelesen. Die Brillanz des Buches beruht auf dem, was man weiß oder zu wissen glaubt, aber vielleicht nicht ganz begreift, bis man es erfährt oder erklärt bekommt. ET Hall ist eine Stufe darüber. Lesen Sie es, es wird Ihnen so viel zeigen, dass Sie überrascht und sehr beeindruckt sein werden."

Bonuslektüre:_ **Wachstums-Hacking-Bücher

Verbessern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten mit ClickUp

In einer beruflichen Einstellung sind effektive Kommunikations- und Führungsfähigkeiten entscheidende Komponenten für den Erfolg.

Die Erkenntnisse aus den besten Büchern über Kommunikationsfähigkeiten können eine solide Grundlage bilden. Aber die Theorien und Rahmenbedingungen allein reichen vielleicht nicht aus. Sie brauchen etwas mehr als nur Literatur.

Das ist der Punkt

ClickUp

, ein vielseitiges Kommunikations- und Projektmanagement tool, schließt diese Lücke. Während Bücher über Kommunikationsfähigkeiten das Was und Warum einer effektiven Kommunikation vermitteln, bietet ClickUp das Wie, indem es Ihnen ermöglicht, diese Prinzipien in einem digitalen Space umzusetzen, in dem Teams effektiv kommunizieren, zusammenarbeiten und Projekte in Echtzeit verwalten können.

mit ClickUp Home_ erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können

Schauen wir uns die Features von ClickUp im Detail an und sehen wir, wie es Sie verändern kann

kommunikationsstrategien

von Konzepten auf Papier zu produktiven Ergebnissen im digitalen Workspace.

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement- und produktivität tool mit dem primären Ziel, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Es verbessert die Arbeitsabläufe und erleichtert die Kommunikation im Team, indem es alle Aufgaben und Projekte auf einer zentralen Plattform zusammenfasst.

ClickUp's Projektmanagement

features konzentrieren sich darauf, Teams durch verbundene Workflows, Unterhaltungen, Dokumente, Dashboards in Echtzeit und mehr näher zusammenzubringen. Dieser integrierte Ansatz verbessert die Zusammenarbeit und ermöglicht es Ihren Teams, effizienter zu arbeiten, fundierte Entscheidungen zu treffen und letztendlich Zeit zu sparen.

schnelles Einstellen der Priorität einer Aufgabe innerhalb einer ClickUp Aufgabe, um mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss

Mit über 15 verschiedenen Ansichten, darunter Gantt-Diagramme, Zeitleisten, Listen, Boards und Kalender, passt sich diese vielseitige App den Vorlieben jedes Mitglieds des Teams an. Sie ermöglicht es Ihnen, die am besten geeignete Ansicht zu wählen und sorgt für Sichtbarkeit und Transparenz im gesamten Team.

erstellen Sie gemeinsam Ideen und beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Entdecken Sie

ClickUp's Chat-Ansicht

bringt die Kommunikation Ihres Teams zusammen und ermöglicht es Ihnen, Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und nahtlos und mühelos zusammenzuarbeiten. Ob unternehmensweite Updates, Team-Diskussionen oder projektspezifische Chats - Sie können für jede Arbeit in ClickUp einen eigenen Space einrichten.

aktualisierungen freigeben, Ressourcen verlinken, Dateien freigeben und @Menschen erwähnen, um Aufgaben in der ClickUp-Chat-Ansicht zuzuweisen

Verwalten Sie Chats und greifen Sie darauf zu, bleiben Sie mit Benachrichtigungen auf dem Laufenden und rationalisieren Sie

team-Kommunikation

mit den Echtzeit-Chat-Kanälen von ClickUp, in denen Sie Kollegen taggen, Dateien freigeben, Aufgaben zuweisen können und vieles mehr

Wenn Aufgaben überwältigend erscheinen, können Sie Kommentare zur Verdeutlichung und Nachverfolgung zuweisen, indem Sie

ClickUp Zugewiesene Kommentare

. Es erstellt

elemente der Aktion

sofort, anderen oder sich selbst zugewiesen.

wandeln Sie Kommentare in Aufgaben um und weisen Sie sie Ihrem Team mit ClickUp zu

ClickUp tool für die Zusammenarbeit

Die besten Bücher über Kommunikationsfähigkeiten erinnern uns daran, wie wichtig die Abstimmung ist. Halten Sie alle auf der gleichen Seite mit den kollaborativen Features von

ClickUp Dokumente

die es Ihnen ermöglichen, Dokumente mit Ihrem Team zu erstellen, zu bearbeiten und zu organisieren.

erstellen Sie überzeugende Dokumente und arbeiten Sie mit Ihren Kollegen in ClickUp zusammen - mit Kommentaren, Tags, synchronisierter Bearbeitung und integriertem Chat

Zentralisieren Sie alle Dokumente und Projekte Ihres Teams an einem Ort und machen Sie sie für alle leicht zugänglich. Sie und Ihr Team können Dokumente in Echtzeit bearbeiten und freigeben. ClickUp unterstützt Teams bei der gemeinsamen Arbeit an verschiedenen Projekten und ist damit eine hervorragende Lösung

kommunikations-Tool am Arbeitsplatz.

Entdecken Sie auch

ClickUp Whiteboards

für ein unterhaltsames und kooperatives Team-Erlebnis!

Es ist wie eine virtuelle Leinwand, auf der Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ideen in die Tat umsetzen können. Egal, ob Sie ein Brainstorming machen, eine Karte erstellen oder an agilen Workflows arbeiten, ClickUp Whiteboards bieten den perfekten Space.

clickUp Whiteboards vereinfachen das Brainstorming, die Strategiefindung und die Karte der Arbeitsabläufe

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, auch wenn Ihr Team meilenweit voneinander entfernt ist, und gehen Sie nahtlos von der Idee zur Aktion über, indem Sie Aufgaben direkt von Ihren Whiteboards aus erstellen und den nötigen Kontext hinzufügen.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist

ClickUp E-Mail

die es Ihnen ermöglicht, Ihre E-Mails zu verwalten, ohne die Plattform zu verlassen. Durch die Integration beliebter E-Mail-Anwendungen wie Gmail, Outlook oder Front können Sie E-Mails nahtlos innerhalb der Plattform senden und empfangen

ClickUp Aufgaben

. Diese Integration rationalisiert die Kommunikation und hält alle relevanten Informationen an einem Ort bereit.

ClickUp Vorlagen

Möchten Sie das Gelernte aus diesen Büchern über Kommunikationsfähigkeiten schnell in die Tat umsetzen? ClickUp bietet verschiedene

vorlagen für die Kommunikation

mit denen Sie die Kommunikation mit Ihrem Team verbessern und Beziehungen aufbauen können.

Diese Vorlagen bieten nicht nur einen strukturellen Rahmen für Ihre Pläne zur Kommunikation und Zusammenarbeit. Sie helfen Ihnen, Ihre Ideen zu organisieren,

die Effizienz zu verbessern

und verbessern Sie Ihren Workflow.

Eine solche anpassbare Vorlage ist die

ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan

zur Verbesserung der Kommunikation und des Projektmanagements. Es erleichtert

kommunikation mit dem Client

und bietet Abschnitte für die detaillierte Planung, wie Projektdetails, Ziele und Zusammenfassungen.

verwenden Sie die ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan, um das Gelernte aus den Büchern über Kommunikationsfähigkeiten umzusetzen und eine Prozess-Roadmap für nahtlose Kommunikation zu erstellen

Diese Vorlage herunterladen

Die Integration von Projektmanagement-Elementen wie Fälligkeitsdaten, Aufgabenkommentare, Automatisierung und KI unterstützt eine effektive Kommunikationsplanung.

Besser kommunizieren mit ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, auf der die in den 10 wichtigsten Büchern über Kommunikationsfähigkeiten gelernten Prinzipien durch Interaktion und Zusammenarbeit getestet und verfeinert werden.

Sie bietet Ihnen eine dynamische Umgebung für die praktische Anwendung von Kommunikationsfähigkeiten.

Worauf warten Sie also noch?

Kostenlos anmelden

und kommen Sie Ihrem Ziel, ein besserer Kommunikator am Arbeitsplatz zu werden, einen Schritt näher!