die 10 besten Zeitmanagement-Bücher für vielbeschäftigte Menschen im Jahr 2024

Haben Sie sich jemals so gefühlt, als würden Sie gegen die Uhr anrennen oder sich eine Pausentaste wünschen, weil Sie versuchen, 48 Stunden an Aktivitäten in einen 24-Stunden-Tag zu quetschen?

Terminstress und die Angst, in Verzug zu geraten, können dazu führen, dass Sie sich wie in einem verrückten Zeittornado fühlen. Glauben Sie mir, das haben wir alle schon erlebt. Wer will sich schon in einer schnelllebigen Welt mit verpassten Terminen und endlosen Aufgabenlisten herumschlagen?

Das Jonglieren zwischen Arbeit, Privatleben und der ständigen Flut von Aufgaben ist entmutigend und macht viele überfordert. Schlechtes Zeitmanagement wirkt sich auf Sie selbst aus und hat Auswirkungen auf Ihr Berufsleben und auf alle Menschen in Ihrem Umfeld.

Der Schlüssel zu einem befriedigenderen, produktiveren Arbeitsleben liegt in der Verfeinerung der Zeitmanagementfähigkeiten Wir haben den perfekten Plan zur Bewältigung dieses Zeitproblems.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Zeitmanagement-Bücher für vielbeschäftigte Menschen wie Sie vor. Von der Beherrschung der Kunst der Prioritätensetzung bis zur Überwindung der Prokrastination - diese Bücher sind Ihre Begleiter auf dem Weg zu einem effizienten Zeitmanagement.

Lassen Sie uns eintauchen.

Top 10 Zeitmanagement-Bücher

1. Organize Tomorrow Today: 8 Wege, wie Sie Ihren Geist neu trainieren können, um Ihre Leistung bei der Arbeit und im Leben zu optimieren von Jason Selk, Tom Bartow und Matthew Rudy

über Amazon

Über das Buch

Autoren: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesedauer: 6 Stunden

6 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 240

240 Bewertungen: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Organize Tomorrow Today ist eine transformative Anleitung zum effektiven Zeitmanagement. Geschrieben von einem Sportpsychologen und einem ehemaligen Basketballtrainer, der zum Unternehmensberater wurde, betont das Buch die entscheidende Rolle, die Ihre Denkweise beim Zeitmanagement spielt.

Das Buch listet die acht effektivsten Methoden zur Optimierung Ihrer organisatorischen Fähigkeiten auf. Es verlagert den Schwerpunkt vom einfachen Zeitmanagement auf die für den Erfolg notwendige mentale Stärke.

Das Konzept der Stunde der Macht hilft dabei, die Produktivität zu steigern und die Zeit zu maximieren, zusammen mit anderen praktischen Tipps wie der Festlegung von drei wichtigen Aufgaben für den nächsten Tag und der Konzentration auf Aktivitäten mit hoher Wirkung.

"Größe beruht darauf, dass man immer wieder Dinge tut, die andere nicht tun können oder wollen. Einfach ausgedrückt: Erfolg bedeutet nicht, brillant zu sein. Es geht darum, konsequent zu sein."

Jason Selk

Organize Tomorrow Today - die wichtigsten Erkenntnisse

Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel nach dem anderen - der Schlüssel zu positiven Ergebnissen. Organisieren Sie sich und priorisieren Sie Aufgaben mitzeitmanagement-Ziele* Sparen Sie Zeit, indem Sie Ziele strukturieren und Lebensstiländerungen vornehmen, die neue Gewohnheiten fördern und Aufschieberitis vermeiden

Denken Sie über Ihren Arbeitsprozess nach, nicht nur über die Ergebnisse. Bewahren Sie sich eine positive Einstellung und erkennen Sie Ihre Einzigartigkeit an

Was die Leser sagen

" Es hat mir bereits zu bedeutenden Durchbrüchen verholfen. Ich weiß, es klingt abgedroschen, aber lesen Sie es einfach mal. Da ich sowohl im Geschäfts- als auch im Privatleben mit Beständigkeit zu kämpfen hatte, haben mich einige wichtige Lektionen wirklich beeindruckt und zu einem Bewusstseinswandel geführt, der mich in den letzten 30 Tagen zu beständigem Handeln veranlasst hat."

2. Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen: Mächtige Lektionen zur persönlichen Veränderung von Stephen Covey

über Amazon

Über das Buch

Autor: Stephen Covey

Stephen Covey Veröffentlichungsjahr: 1989

1989 Geschätzte Lesedauer: 10 Stunden

10 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 381

381 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen in der gleichen Zeit mehr schaffen als andere? Nun, dieses Buch erklärt dieses Geheimnis.

Das 1989 veröffentlichte Buch The 7 Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey ist ein zeitloser Leitfaden zur Steigerung der Produktivität im privaten und beruflichen Bereich.

Die Kernbotschaft des Buches besteht darin, die eigene Wahrnehmung zu verändern, um eine effektive Selbstveränderung zu erreichen. Zu den sieben Gewohnheiten gehört es, proaktiv zu sein, mit dem Ziel vor Augen zu beginnen und einen ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung guter Gewohnheiten zu verfolgen, die zum Erfolg führen.

Es lehrt Sie, jeden Moment zu kontrollieren und zeitraubende Gewohnheiten abzulegen.

Die Art und Weise, wie Sie Ihre Zeit verbringen, ist das Ergebnis der Art und Weise, wie Sie Ihre Zeit sehen und wie Sie Ihre Prioritäten wirklich sehen"

Stephen R. Covey.

Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen - die wichtigsten Erkenntnisse

Kontrollieren Sie Ihr Leben, indem Sie sieben Gewohnheiten umsetzen, wie z. B. Verantwortung übernehmen, Lebensziele setzen und sich auf echte Prioritäten konzentrieren

Erzielen Sie öffentliche Siege durch Praktiken wie das Schaffen von Win-Win-Situationen, das Verstehen anderer zuerst und die Zusammenarbeit mit erfolgreichen Menschen, um mehr zu erreichen

Tanken Sie Ihren Körper, Ihren Geist, Ihre Seele und Ihre Beziehungen auf, um den Schwung beizubehalten. Das ist das Geheimnis für lang anhaltenden Erfolg

Was die Leser sagen

" Ich wünschte, ich hätte das schon vor 40 Jahren gewusst! Mein Paradigma hat sich völlig verändert, und ich bin bereits ruhiger und konzentrierter in meinem Tag und in meinem Leben."

3. Das 80/20-Prinzip: Das Geheimnis, mit weniger mehr zu erreichen von Richard Koch

über Amazon

Über das Buch

Autor: RichardKoch

RichardKoch Erscheinungsjahr: 1999

1999 Geschätzte Lesedauer: 10 Stunden

10 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 336

336 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Richard Kochs Das 80/20-Prinzip ist Ihr Leitfaden, um mit minimalem Aufwand bedeutende Ergebnisse zu erzielen.

Der Kerngedanke ist, dass 80 % der Ergebnisse durch 20 % der Bemühungen erzielt werden. Vergessen Sie die ständige Geschäftigkeit - Erfolg besteht darin, die entscheidenden 20% auf das Wesentliche zu lenken.

Vom historischen Kontext bis hin zu praktischen Unternehmensstrategien konzentriert sich das Buch auf die 80/20-Prinzipien mit Illustrationen und Beispielen und zeigt Ihnen, wie diese Prinzipien funktionieren.

Im letzten Teil des Buches geht es darum, wie Sie aufhören können, Zeit zu verschwenden, freie Zeit zurückgewinnen und die Dinge in verschiedenen Lebensbereichen effizienter gestalten können.

Es ist nicht die Zeitknappheit, die uns Sorgen machen sollte, sondern die Tendenz, den größten Teil der Zeit auf minderwertige Weise zu verbringen

Richard Koch

Das 80/20-Prinzip - die wichtigsten Erkenntnisse

Erkennen Sie, dass ein kleiner Teil Ihrer Bemühungen oft den größten Teil Ihrer Ergebnisse hervorbringt. Ermitteln Sie also Ihre wichtigsten Aufgaben und setzen Sie Prioritäten

Wenden Sie das 80/20-Prinzip auf Geschäftsstrategien an, um Ihre Gewinne zu steigern und Prozesse zu rationalisieren

Wenden Sie dieses Prinzip nicht nur im Geschäftsleben an, sondern auch in Ihrem Alltag. Ändern Sie Ihre Denkweise und konzentrieren Sie sich auf eine verbesserte Lebensqualität

Was die Leser sagen

was mich an dem Buch am meisten beeindruckt hat, war der Aspekt der persönlichen Anwendung des 80/20-Prinzips auf das eigene Leben und die Fähigkeit, Effizienz mit lebensverbessernden Erfahrungen in Einklang zu bringen. Insgesamt einfach ein großartiges Leseerlebnis

4.Eat That Frog!: 21 großartige Wege, um mit dem Aufschieben aufzuhören und in weniger Zeit mehr zu schaffen von Brian Tracy

über Amazon

Über das Buch

Autor: Brian Tracy

Brian Tracy Jahr der Veröffentlichung: 2016

2016 Geschätzte Lesedauer: 3 Stunden

3 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 144

144 Bewertungen: 4.7/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, dass Sie wichtige Aufgaben aufschieben? Was wäre, wenn es eine humorvolle und dennoch effektive Strategie gäbe, um die Prokrastination zu besiegen und die Produktivität zu optimieren?

Inspiriert von Mark Twains skurrilem Ratschlag, empfiehlt das Buch, die schwierigsten Aufgaben frontal anzugehen und die Philosophie zu betonen, den größten Frosch gleich morgens als Erstes anzugehen. Einfach ausgedrückt: Essen Sie den Frosch

Tracy bietet 21 praktische Tipps und effektive zeitmanagement-Techniken mit Prinzipien, die sich auf Entscheidungen, Disziplin, Zielsetzung und Entschlossenheit konzentrieren. Er vermittelt überraschend einfache Wahrheiten wie Planung, Zeitblockierung und den intelligenten Einsatz von Technologie.

Probieren Sie dieses Buch aus, um einen Spielplan für ein besseres Zeitmanagement mit maximaler Wirkung zu erhalten.

das Schwierigste an jeder wichtigen Aufgabe ist, sie überhaupt in Angriff zu nehmen. Wenn Sie erst einmal mit einer wertvollen Aufgabe begonnen haben, scheinen Sie von Natur aus motiviert zu sein, weiterzumachen."-Brian Tracy_

Friss den Frosch - die wichtigsten Erkenntnisse

Beginnen Sie Ihre Erfolgsreise mit der Ausarbeitung eines soliden Plans. Das ist der erste Schritt, um Ihre Ziele in Triumphe zu verwandeln

Legen Sie Ihre Ziele fest und setzen Sie Prioritäten, indem Sie Ihre Energie auf das konzentrieren, was für Fortschritt und Erfolg wirklich wichtig ist

Kennen Sie Ihre Stärken, Schwächen und Wachstumsbereiche. Bleiben Sie optimistisch und selbstdiszipliniert, um Ihre Zeit zu kontrollieren

Was die Leser sagen

" _Das Buch ist kurz und bündig. Es beschreibt die wichtigsten Prinzipien des Zeitmanagements, die Sie zu einem erfolgreichen und zufriedenen Menschen machen

_Dieses Buch ist für jeden gut. Wenn Sie sich von Ihrem Arbeitspensum erdrückt fühlen oder mit der wenigen Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, mehr erreichen wollen, ist dies definitiv das richtige Buch für Sie."

5. Getting Things Done: Die Kunst der stressfreien Produktivität von David Allen

über Amazon

Über das Buch

Autor: David Allen

David Allen Erscheinungsjahr: 2001

2001 Geschätzte Lesedauer: 6 Stunden

6 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 267

267 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Wenn Sie in Aufgaben ertrinken, über Nebensächlichkeiten schwitzen oder Projekte beginnen, aber nicht zu Ende bringen, dann könnte dieses Buch Ihr Wendepunkt sein.

Getting Things Done ist ein Klassiker unter den Produktivitäts- und fokus-Bücher und bietet einen umfassenden und praktischen Ansatz für das persönliche und berufliche Zeitmanagement.

Die Idee dieses Buches ist ziemlich einfach: Wenn man zu viele Informationen im Kopf hat, ist es schwierig herauszufinden, was wichtig ist. Man denkt mehr über Aufgaben nach, als dass man sie erledigt, was zu Stress und Verwirrung führt.

Allens Methodik, die allgemein als GTD-System (Getting Things Done) bekannt ist, lehrt den Leser systematisch, Aufgaben zu organisieren, um geistigen Freiraum zu schaffen, was zu einer stressfreien Produktivität führt.

Ihre Fähigkeit, Energie zu erzeugen, ist direkt proportional zu Ihrer Fähigkeit, sich zu entspannen"

David Allen

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Erfassen Sie alle Ihre Aufgaben in einem zuverlässigen System und entscheiden Sie, ob Sie sie verwerfen, delegieren oder aufschieben wollen. Befolgen Sie dies, um Ihre Arbeit organisiert und ordentlich zu halten

Konzentrieren Sie sich auf die Ergebnisse, anstatt nur an die Erledigung von Aufgaben zu denken, um Ihre Ziele zu erreichen

Streben Sie nach kontinuierlicher Verbesserung für optimaleaufgabenmanagement und geistige Klarheit

Was die Leser sagen

" Es ist sehr einfach zu verstehen, mit klaren Beispielen und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren Alltag und Ihre Zukunftsvisionen so organisieren können, dass Ihr Geist frei fließen und kreativ sein kann"

6.Das Produktivitätsprojekt: Mehr erreichen durch das Management von Zeit, Aufmerksamkeit und Energie von Chris Bailey

über Amazon

Über das Buch

Autor: Chris Bailey

Chris Bailey Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesedauer: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 304

304 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.9 (Goodreads)



Das Produktivitätsprojekt von Chris Bailey ist kein typisches Selbsthilfebuch, sondern ein Produktivitätsexperiment, das sich in einen Leitfaden verwandelt hat.

Chris verbrachte ein Jahr damit, alle möglichen verrückten Dinge zu tun - vom Überleben mit minimalem Schlaf bis zum Leben in Isolation für zehn Tage. Und das Buch verrät, was er während dieser wilden Fahrt gelernt hat.

Sie erhalten hilfreiche Produktivitäts-Tipps, wie z. B. die Entschleunigung für besseres Arbeiten, das Ausschneiden von unwichtigen Dingen und eine Reihe anderer Tricks - einschließlich der 20-Sekunden-Regel für den Umgang mit Ablenkungen. Außerdem erhalten Sie über 25 praktische Übungen, um Ihre Produktivität zu steigern.

Wenn Sie gerne neue Wege zur Bewältigung von Aufgaben ausprobieren oder wissen möchten, warum Multitasking ein Mythos ist, dann sollten Sie dieses Buch ausprobieren! Denn seien wir ehrlich: Beschäftigt zu sein bedeutet nicht immer produktiv zu sein.

Ihre Aufmerksamkeit auf das wichtigste Objekt Ihrer Wahl zu lenken und diese Aufmerksamkeit dann aufrechtzuerhalten, ist die folgenreichste Entscheidung, die wir im Laufe des Tages treffen werden. Wir sind das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten." _

Chris Bailey

Die wichtigsten Erkenntnisse des Produktivitätsprojekts

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie intelligenter arbeiten - es geht darum, Ihre Zeit, Aufmerksamkeit und Energie wie ein Profi zu jonglieren

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihre Aufgaben auf das ausrichten, was Ihnen wirklich wichtig ist - finden Sie den Punkt, an dem Ihre persönlichen Werte und Motivationen Hand in Hand gehen

Wenden Sie die Regel der 3 an, um Ihr Leben zu organisieren und zu optimieren und gleichzeitig die Prokrastination zu bekämpfen, indem Sie Aufgaben attraktiver und lohnender gestalten

Was die Leser sagen

dieses Buch enthält eine Menge Informationen, aber es ist so gut gegliedert, dass ich mich nicht überfordert fühlte. Besonders gut gefallen hat mir die Kapitelzusammenfassung am Anfang jedes Kapitels und die Herausforderung am Ende des Kapitels. Das zwang mich, das Buch langsamer zu lesen und das Gelernte anzuwenden."_

7. Make Time: How to Focus on What Matters Every Day von Jake Knapp und John Zeratsky

über Amazon

Über das Buch

Autoren: Jake Knapp & John Zeratsky

Jake Knapp & John Zeratsky Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesedauer: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 304

304 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement mit Make Time, geschrieben von ehemaligen Google-Mitarbeitern, die wissen, wie schwierig es ist, Arbeit und private Aufgaben unter einen Hut zu bringen.

Dieses Buch über Zeitmanagement bietet ein vierstufiges Konzept und über 80 umsetzbare Taktiken, die Ihnen, insbesondere in der Tech-Branche, helfen, Prioritäten zu setzen, die wirklich wichtig sind. Von der Erledigung der wichtigsten Aufgabe des Tages über die Aufrechterhaltung der Konzentration bis hin zur Einführung gesunder Gewohnheiten - die Autoren stehen Ihnen zur Seite.

In einem bodenständigen und humorvollen Ton erzählen die Autoren Geschichten aus dem wirklichen Leben, was das Buch sehr fesselnd macht.

Die Lektüre von Make Time lehrt Sie wie man sich konzentriert und gibt Ihren Zeitmanagement- und Produktivitätsfähigkeiten den Schub, den Sie immer gebraucht haben.

"Wenn Sie sich auf etwas konzentrieren, das Ihr Geist als machbare, abschließbare Aufgabe wahrnimmt, werden Sie einen echten Zuwachs an positiver Energie, Richtung und Motivation erfahren."

Jake Knapp

Zeit schaffen - die wichtigsten Erkenntnisse

Denken Sie daran, dass verlorene Zeit oft durch Hektik und Ablenkungen entsteht. Um dies zu überwinden, brauchen Sie mehr als nur Willenskraft - denken Sie daran, Ihre Standardverhaltenseinstellungen zu ändern

Lassen Sie sich nicht von der Hektik mitreißen. Konzentrieren Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt, und erledigen Sie die heutige Aufgabe, bevor Sie zur nächsten übergehen

Setzen Sie sich Taktiken und Strategien zu eigen, um der Zeitverschwendung entgegenzuwirken und Ihren Geist mit Energie zu versorgen, indem Sie sich gut um Ihren Körper kümmern, um sich persönlich weiterzuentwickeln

Was die Leser sagen

" _Wir alle müssen das lesen. Diese Jungs sind bodenständig und erklären, wie wir unwissentlich in das Hamsterrad gesprungen sind und nicht mehr aussteigen können. Sie sind nicht herablassend und belehren nicht, sie haben einfach eine Rettungsleine geworfen und ich habe sie mit beiden Händen ergriffen. Es ist klug, witzig und realistisch. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben nicht dein eigenes ist, und aufhören willst, dich so unkontrolliert zu fühlen, ist dies die Lösung."

8.Deep Work: Regeln für konzentrierten Erfolg in einer abgelenkten Welt von Cal Newport

über Amazon

Über das Buch

Autor: Cal Newport

Cal Newport Jahr der Veröffentlichung: 2016

2016 Geschätzte Lesedauer: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 304

304 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Haben Sie genug von den ständigen E-Mails und sozialen Medien und wollen Sie wahre Erfüllung in Ihrer Arbeit finden? Dann ist dies genau das Richtige für Sie.

Deep Work von Newport ist wie die produktivitätswerkzeug von dem Sie nie wussten, dass Sie es brauchen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Toolkit, mit dem Sie sich intensiv konzentrieren und in kürzerer Zeit mehr erledigen können. Das ist intensive Arbeit .

Newport hat einen interessanten zweiteiligen Plan: Erstens, Sie davon zu überzeugen, warum es ein Spielveränderer ist, und zweitens, Ihnen vier solide Regeln zu geben:

Work Deeply: Lernen Sie, wie Sie sich ohne Ablenkung intensiv konzentrieren können

langeweile zulassen:_ Ja, Langeweile ist eine Geheimwaffe. Newport verrät Ihnen, warum

soziale Medien aufgeben_: Schockierend, oder? Aber er hat ein gutes Argument

Drain the Shallows: Werfen Sie diese oberflächlichen Aufgaben über Bord

In diesem Buch geht es nicht nur darum, Ablenkungen zu vermeiden und das Gegenteil zu zelebrieren - nämlich tiefgehende Arbeit. Es enthält echte Geschichten, wie Carl Jungs Turm, und viele praktische Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität und Ihr Zeitmanagement zu verbessern. Und am Ende werden Sie motiviert sein, sich intensiv zu konzentrieren, den Lärm auszublenden und Ihre Energie auf das Wesentliche zu lenken.

Lesen Sie dieses Buch, wenn Sie schon einmal die Zeit aus den Augen verloren haben, weil Sie so sehr in eine Aufgabe vertieft sind.

Wenn Sie nicht produzieren, werden Sie nicht gedeihen - egal, wie geschickt oder talentiert Sie sind

Cal Newport

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit

Meistern Sie komplexe Aufgaben, steigern Sie Ihren Output und finden Sie dabei Erfüllung

Verabschieden Sie sich von oberflächlicher Arbeit und Ablenkungen, setzen Sie kristallklare Prioritäten und ziehen Sie Grenzen, um Ihren Fokus zurückzugewinnen

Machen Sie Deep Work zu Ihrem täglichen Ritual. Planen Sie Power-Sessions, steigern Sie Ihre Konzentration und trainieren Sie Ihr Gehirn für Aufgaben, die es in sich haben

Was die Leser sagen

dies war eine großartige Lektüre mit vielen konkreten Beispielen, die ich in die Praxis umsetzen konnte. Ich habe es im Rahmen eines freiwilligen Buchclubs bei der Arbeit gelesen und freue mich schon darauf, es noch einmal durchzulesen, um weitere Leckerbissen aufzuschnappen, die ich beim ersten Mal verpasst habe._ _Wenn Sie etwas verändern und Ihre verschwendete Zeit in Angriff nehmen wollen, um produktiver zu werden, ist dies das richtige Buch für Sie!

9. How to Stop Procrastinating: Ein einfacher Leitfaden zur Bewältigung schwieriger Aufgaben und zum Durchbrechen der Prokrastinationsgewohnheit von S.J. Scott

über Amazon

Über das Buch

Autor: S. J. Scott

S. J. Scott Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesedauer: 4 Stunden

4 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 158

158 Bewertungen: 4.2/5 (Amazon) 3.2/5 (Goodreads)



Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie mit Aufgaben in letzter Minute jonglieren und die Last unerreichter Ziele spüren?

Dieses Buch ist Ihr Leitfaden, um diese schwierigen Ziele zu meistern und sich von der Prokrastination zu befreien. Es zeigt auf, wie sich Prokrastination negativ auf verschiedene Aspekte des Lebens auswirken kann, von der akademischen und beruflichen Leistung bis hin zu Gesundheit und Finanzen.

das Buch Stop Procrastination von S. J. Scott ist voller praktischer Ratschläge und führt Sie in einem Schritt-für-Schritt-Plan in die 80/20-Regel, die 25-5-Regel und die Kunst, elegant Nein zu sagen, ein

Es hilft Ihnen, die Prokrastination zu überwinden und Ihr Zeitmanagement zu verbessern, indem Sie sich mehr Zeit für wichtige Aufgaben nehmen und Ihre To-Do-Liste in einen gut abgestimmten Zeitplan für maximale Produktivität verwandeln.

_"Je mehr Zeit und Mühe es kostet, eine Aufgabe zu erledigen, desto schwieriger ist es, sie zu beginnen"

S. J. Scott

Wie man aufhört zu zögern - die wichtigsten Erkenntnisse

Finden Sie die Gründe für das Aufschieben heraus; es könnte Perfektionismus oder die Angst vor dem Unbekannten sein, die Ihre Produktivität bremsen

Werden Sie realistisch und identifizieren Sie Ihre Verpflichtungen, indem Sie fünf Kernprojekte auswählen, die wirklich wichtig sind

Bringen Sie mit S.M.A.R.T.-Zielen Schwung in die Sache, beherrschen Sie die Kunst des Nein-Sagens, planen Sie Ihre Woche wie ein Profi, und übernehmen Sie die täglichen Gewohnheiten aus diesem Buch, um der Prokrastination den Garaus zu machen

Was die Leser sagen

" Der Autor legt alles dar: wie man anfängt, wo man anfängt, welche Schritte zu befolgen sind und wie man das alles zum Laufen bringt. Nachdem ich das Buch vor kurzem beendet habe, habe ich keine Fortschritte gemacht; ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Das Buch ist leicht zu lesen und für jeden geeignet, der sein Leben von der Prokrastination befreien möchte. Ich habe das Buch allen meinen Freunden empfohlen."

10. Four Thousand Weeks: Zeitmanagement für Sterbliche von Oliver Burkeman

über Amazon

Über das Buch

Autor: Oliver Burkeman

Oliver Burkeman Erscheinungsjahr: 2021

2021 Geschätzte Lesedauer: 7 Stunden

7 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 288

288 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Wusstest du, dass du, wenn du achtzig Jahre alt wirst, nur etwa viertausend Wochen zum Spielen hast - verrückt, oder?

Aber halt, noch keine Panik. Atme tief durch und tauche ein in die Seiten von Oliver Burkemans Viertausend Wochen, einem unterhaltsamen und zum Nachdenken anregenden Buch über Zeitmanagement, das dir zeigt, wie du ein erfülltes Leben führen kannst, das viel mehr ist als nur das Ticken der Uhr.

Er weist darauf hin, dass Zeit begrenzt und kostbar ist, und greift dabei auf Erkenntnisse antiker Philosophen, Psychologen, spiritueller Lehrer, moderner Denker und anderer erfolgreicher Menschen zurück.

Das Buch stellt die moderne Mentalität der ständigen Betriebsamkeit und des Strebens, alles zu erledigen, in Frage. Burkeman argumentiert, dass der Drang, sich auf die Beherrschung der Zeit zu konzentrieren, oft zu mehr Stress und weniger Erfüllung führt.

Probieren Sie dies aus, um Ihre Perspektive auf die Zeit zu ändern und ein erfüllteres Leben zu führen.

Wir haben die geistigen Kapazitäten, um fast unendlich ehrgeizige Pläne zu machen, aber praktisch keine Zeit, um sie in die Tat umzusetzen

Oliver Burkeman

Viertausend Wochen - die wichtigsten Erkenntnisse

Erforschen Sie, wie die Menschen die Zeit analysiert und verstanden haben, und erkennen Sie ihre wachsende Bedeutung

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Prokrastination strategisch einbeziehen und Aufgaben nach Prioritäten ordnen

Widmen Sie Ihre Freizeit sinnvollen Familienaktivitäten und gehen Sie erfüllenden Hobbys nach

Was die Leser sagen

" Dies ist keine Zauberpille, mit der Sie plötzlich Ihre Zeit managen können. Es ist eine Zusammenstellung von Philosophien und Perspektiven, die Sie zur ultimativen Wahrheit über Zeitmanagement führen. Ich werde Ihnen das nicht verraten, Sie müssen es lesen, um es herauszufinden!"

Zeitmanagement-Strategien mit ClickUp umsetzen

Moderne Berufstätige verlassen sich auf mehr als nur Zeitmanagement-Bücher und die Beschäftigung mit innovativen zeitmanagement-Tools um ihre Strategien zu ergänzen und zu verbessern.

Automatisches Aktualisieren und Anpassen von Zeitspannen bei eingehenden Anfragen oder Tickets mit Rolling Time Period in ClickUp Dashboards

Ein Tool, das sich in der Projekt- und Projektmanagementbranche einen Namen gemacht hat zeitmanagement-Anwendungen ist ClickUp .

ClickUp ist nicht nur eine weitere Aufgabenmanagement-Plattform, sondern eine vielseitige All-in-One-App, die Arbeitsabläufe optimiert, die Zusammenarbeit fördert und das Zeitmanagement verbessert.

Erledigen Sie mehr in weniger Zeit:

Einfaches Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten mit ClickUp Tasks

Verwalten Sie mühelos Ihre Zeit und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp's Zeitmanagement funktionen. Mit den Ansichten Kalender, Gantt und Zeitleiste können Sie Ihre Aufgaben auf Ihre Weise planen.

Was die Sache noch genialer macht, sind die zeitsparenden Tools wie Start- und Fälligkeitsdaten, Fälligkeitsverschiebung, Drag-and-Drop-Planung, Zeitberichte und vieles mehr, mit denen Sie Ihre Ziele schneller erreichen.

Erfassen Sie Ihre Zeit:

Organisieren und Notizen hinzufügen, um eine Aufgabe mit ClickUp Project Time Tracking zu starten

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit, während Sie die Zeit einfach erfassen mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung .

Ob auf dem Desktop, dem Handy oder im Chrome-Browser - mit der globalen und manuellen Zeiterfassung haben Sie Ihren Zeitplan im Griff. Sie hilft Ihnen, die Aufgabenzuweisung zu klären, den Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass jeder auf dem richtigen Weg bleibt.

Mühelose Erinnerungen:

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit schnellen und einfachen ClickUp-Erinnerungen.

Verpassen Sie nie einen Takt mit ClickUp-Erinnerungen mit dem Sie organisiert bleiben und Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren können. Mit dieser Funktion können Sie sie hinzufügen, verwalten oder mit Anhängen, Daten und wiederkehrenden Zeitplänen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Erledigte Aufgaben lassen sich leicht abhaken, in die Warteschleife stellen, verschieben oder problemlos an Ihr Team delegieren, damit Sie organisiert und effizient bleiben.

Nahtlose Integrationen:

Verwalten Sie Ihre Arbeit in ClickUp mit nahtloser Aufgabensortierung nach Status, Priorität, Zuweiser und mehr

Synchronisieren Sie ClickUp mit Ihren Kalendern, E-Mails und anderen wichtigen Tools, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.

Zeitsparende Vorlagen:

Die ClickUp Zeitanalyse-Vorlage hilft Ihnen, die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen und zu analysieren

Verwenden zeitprotokollvorlagen um einen kristallklaren Überblick über Ihre Arbeitszeitverteilung zu erhalten und Ihre Aufgaben für maximale Effizienz und Produktivität zu planen.

Sorgen Sie für Transparenz in Ihrem Team, bewerten Sie Ihre Leistung durch Nachverfolgung des Fortschritts, und gestalten Sie Ihr Zeitmanagement mit diesen Vorlagen neu.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Zeit

So, das war's! die 10 besten Zeitmanagement-Bücher, um die Kontrolle über Ihre Zeit zu übernehmen, hektische Zeitpläne zu meistern und Aufgaben effizient zu verwalten, um letztendlich wertvolle Zeit zu sparen.

Durch die Integration fortschrittlicher Tools wie ClickUp werden die eigenen Zeitmanagement-Fähigkeiten weiter verbessert.

Mit Funktionen wie Aufgabenverfolgung, Zusammenarbeit und anpassbaren Workflows ist ClickUp eine vielseitige Lösung, die die zeitlosen Weisheiten dieser einflussreichen Zeitmanagement-Bücher ergänzt.

Vergessen Sie nicht, sich unser zeitmanagement-Matrix und zeitsperrende Vorlagen die Ihren vollen Terminkalender in produktive Tage verwandeln können.

Melden Sie sich kostenlos an, um das volle Potenzial des Zeitmanagements zu erschließen.