10 beste Slab-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Wenn Sie schon einmal zahlreiche verstreute Dokumente durchforstet haben, um eine bestimmte Information dringend zu finden, wissen Sie, wie wichtig eine Wissensdatenbank ist. Sie hält das Wissen Ihres Unternehmens über Kunden, Produkte und Geschäftsprozesse organisiert und zugänglich.

Um diese Wissensdatenbank zu erstellen, verlassen sich viele auf Slab, eine Wissensdatenbank-Software die Sie bei der Erstellung und bearbeitung von Dokumenten gemeinsam mit mehreren Benutzern bearbeiten.

Wenn Sie sich jedoch jemals mit den begrenzten Integrationsmöglichkeiten von Slab herumgeschlagen haben oder sich mehr benutzerfreundliche Features gewünscht haben, sind Sie nicht allein. Slab ist möglicherweise nicht in der Lage, die Komplexität Ihres Geschäfts zu bewältigen, so dass Sie Alternativen benötigen, die einen Schritt weiter gehen können.

In diesem Artikel haben wir die 10 besten Slab-Alternativen für Sie aufgelistet. Wir packen die Features aus, wägen die Vor- und Nachteile ab und entschlüsseln die Preise, um Managern wie Ihnen bei der Suche nach der idealen Wissensmanagementlösung zu helfen.

Worauf sollten Sie bei Slab-Alternativen achten?

Das ideale tool muss auf Ihre Geschäftsbedürfnisse abgestimmt sein. Im Folgenden finden Sie einige Schlüssel-Features, auf die Sie achten sollten, wenn Sie verschiedene Slab-Alternativen evaluieren.

Tadellose Suchfunktionen: Eine idealewissensmanagement-Software sollte eine intuitive Suchfunktion bieten, die es Ihnen ermöglicht, schnell das zu finden, was Sie brauchen, und zwar mit sofortigen Vorschlägen während Sie tippen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn Ihr Geschäft Support-Mitarbeiter beschäftigt, die während eines Anrufs schnell auf Informationen zugreifen müssen; eine leistungsstarke Suchfunktion spart sowohl Zeit als auch Aufwand *Zusammenarbeit im Team: Der Aufbau einer Wissensdatenbank ist ein Aufwand für das Team. Deshalb muss Ihr Wissensmanagementsystem die Zusammenarbeit im Team mit definierten Rollen ermöglichen

Smarte Integrationen: Die Wahl von Slab-Alternativen, die gut mit den Tools funktionieren, die Ihr Team bereits verwendet, wird zu einer schnelleren Akzeptanz beitragen.

Backup und Wiederherstellung: Stellen Sie sich vor, Sie verlieren monatelange Arbeit durch einen Fehler oder Datenverlust. Wählen Sie eine Slab-Alternative mit robustem Backup und Wiederherstellung für zusätzliche Sicherheit

Starkes Feedback-System: Ein vielseitiges Wissensmanagement-Tool sollte benutzerdefinierte Formulare oder die Integration von Tools von Drittanbietern ermöglichen, um wichtiges Benutzer-Feedback zu sammeln.

Die 10 besten Slab-Alternativen für das Jahr 2024

Sobald Sie sich für die wesentlichen Features entschieden haben, die Sie für ein gut laufendes Geschäft benötigen, wählen Sie aus unserer Liste von Slab-Alternativen die perfekte Lösung aus.

1. ClickUp

schreiben, Bearbeiten und Zusammenarbeiten mit Kollegen an einem einzigen Dokument mit ClickUp Docs

ClickUp ist unsere erste Wahl, und das sagen nicht nur wir - auch Teams auf der ganzen Welt lieben es!

ClickUp ist eine zentrale Anlaufstelle projektmanagement tool und kollaborativen Workspace, in dem Teams mühelos planen, organisieren und zusammenarbeiten können, insbesondere beim Aufbau einer soliden Wissensbasis. Und das Herzstück dabei ist ClickUp Dokumente .

erstellen Sie hochgradig anpassbare Wikis und Wissensdatenbanken mit ClickUp Docs

ClickUp Docs

Docs ist der ultimative Assistent für die Verwaltung von Dokumenten und die Zusammenarbeit und gehört zu den weltweit am besten bewerteten Tools für große und kleine Teams.

Mit ClickUp Docs steht Ihnen eine unbegrenzte Zahl von Seiten zur Verfügung, und das Feature "Beziehungen" vereinfacht die Dateiverwaltung, indem es verwandte Aufgaben mit den entsprechenden Seiten verknüpft und die Benutzer dann mit Tags versieht, um die Suche zu erleichtern.

Außerdem können Sie Seiten entweder privat oder öffentlich freigeben. Diese Option bietet eine zusätzliche Sicherheit gegen unerwünschte Bearbeitungen. Aber der Star der Show ist ClickUp AI in Docs, das das Schreiben mit Vorschlägen in Echtzeit einfacher und schneller macht.

ClickUp's Docs verfügt über umfangreiche Textformatierungsoptionen, einschließlich mehrerer Stile und Textausrichtung, um Bilder und Untertitel abzudecken. Mit diesem WYSIWYG-Editor können Sie visuell ansprechende Dokumente erstellen. Außerdem vereinfachen Features wie verschachtelte Seiten und Formatierungsoptionen Ihre Arbeit.

Erstellen Sie vielseitige Dokumente und Wikis, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob Roadmaps oder eine Wissensdatenbank, es gibt nichts, was Sie mit Docs nicht erledigen können.

Sie und Ihr Team können gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten, indem Sie Docs mit Workflows verbinden und so die Integration erleichtern. ClickUp Docs ist mit seinen Funktionen zum gemeinsamen Schreiben und den benutzerdefinierten Optionen ein unverzichtbares Tool für effizientes Projektmanagement und Zusammenarbeit, insbesondere wenn die Dokumentation ein Schlüsselaspekt intelligenter Workflows ist.

erstellen Sie ein 30-Minuten-Dokument in 30 Sekunden mit ClickUp AI

ClickUp AI

Aber das ist noch nicht alles! Arbeiten Sie im Team mit ClickUp AI und erstellen Sie Wissensdatenbanken, ohne sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen.

Mit über hundert Tools für verschiedene Rollen und Anwendungsfälle fasst es Diskussionen zusammen, generiert Elemente für Aktionen und verbessert die Klarheit der Kommunikation - alles in einem Schritt.

nehmen Sie die ClickUp Wiki-Vorlage zu Hilfe, wenn Sie einen vorgefertigten Ansatz zur Erstellung von Wikis bevorzugen

ClickUp Vorlagen

Wenn Sie es vorziehen, mit einer Vorlage zu beginnen, wird ClickUp Sie nicht enttäuschen. Die ClickUp Wiki-Vorlage ist ein Cheat Code für die Erstellung und Pflege Ihrer Wissensdatenbank. Verwenden Sie ihn, um zeit zu sparen beim Setup, so dass Ihr Team wikis erstellen , SOPs und mehr.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie schöne Dokumente und Wikis mit der Rich-Text-Bearbeitung in ClickUp Docs.

Entwerfen Sie Inhalte, erstellen Sie Zusammenfassungen, und sparen Sie Zeit mit ClickUp AI

Einfaches Verwalten mehrerer Dokumente mit Beziehungen und benutzerdefinierten Zugriffsrechten

Bearbeiten Sie Dokumente mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit

Machen Sie Notizen und erstellen Sie Checklisten mit ClickUp Notepad

Erkunden Sie eine Bibliothek von Projektenvorlagen für verschiedene Situationen, einschließlich Wiki undVorlagen für Wissensdatenbanken* Einfaches Sortieren und Finden von Dokumenten in Sekundenschnelle

Reibungslose Verbindung mit anderen Tools wie Google Docs, Dropbox, YouTube, Box, Evernote und mehr

Mobile Apps für iOS- und Android-Systeme nutzen

ClickUp Beschränkungen

Benutzer benötigen zu Beginn möglicherweise etwas Hilfe, um die Plattform richtig zu nutzen

Die mobile App ist nicht so gut wie die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist für alle kostenpflichtigen Pläne für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9200+ Bewertungen)

4.7/5 (9200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

2. Nuclino

via {Nuclino_} Nuclino ist eine schnelle Alternative zu Slab, die sich auf Geschwindigkeit und Leistung konzentriert.

Seine einfache, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche sorgt für schnelle Interaktionen ohne lästige Ladeverzögerungen.

Die Zusammenarbeit ist reibungslos, mit Echtzeit-Updates und einer effizienten Versionshistorie.

Allerdings hat Nuclino auch seine Grenzen. Einige Benutzer vermissen erweiterte Features von stärkeren Plattformen , während einige sich über die Preisstruktur beschweren.

Nuclino beste Features

Einfache Bearbeitung und Nachverfolgung durch Zusammenarbeit in Echtzeit

Verbindung mit über 40 Tools wie Airtable, Slack und Microsoft Teams

Nutzen Sie KI-gestützte Tools, um Inhalte zu entwerfen, die Lesbarkeit zu verbessern und Zusammenfassungen zu erstellen

Erstellen Sie interne Links durch Eingabe von "@"

Nuclino Beschränkungen

Keine Zugriffskontrolle für einzelne Ordner und Seiten

Limitierte Features für die Bearbeitung von Texten

Preise für Nuclino

Free

Standard: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Premium: $10/Benutzer pro Monat

Der Standard Plan wird mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion geliefert.

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

3. Google Docs

via Google Docs Google Docs wurde nicht für eine spezielle Wissensdatenbank entwickelt. Aber es kann als Slab-Alternative dienen, dank des neuen Updates zur Verknüpfung von Dokumenten.

Mit diesem Update können Sie Dokumente miteinander verbinden und so ein behelfsmäßiges Wiki in Google Drive erstellen. Wenn Ihr Team die Google tools bereits gut kennt, ist der Umstieg von Slab ein Kinderspiel.

Auch wenn Google Docs nicht über alle Features von Slab verfügt, könnte es ein guter Kompromiss für die einfache Zusammenarbeit an Dokumenten sein.

Google Docs beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit, damit viele Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten könnenWikis erstellen Zoho Learn (früher bekannt als Zoho Wiki) zeichnet sich durch seine Einfachheit und Erschwinglichkeit aus. Dieses Wissensmanagement-Tool ist für kleine Kreativ- und Marketing-Teams, Lehrkräfte und Teams mit kleinem Budget gedacht.

Zoho Learn schafft einen Hub, in dem Teams ihr Wissen freigeben, indem es Workspace-Zuweisungen organisiert, Portale benutzerdefiniert anpasst und Echtzeit-Updates bereitstellt. Für die Sicherheit der Daten sorgen Sicherheitsmaßnahmen mit anpassbarem Seitenzugriff.

Allerdings fehlt es Zoho Learn an Speicher und es unterstützt nicht viele Benutzer. Wenn Ihr Unternehmen also wächst und Sie planen, mehr Mitarbeiter einzustellen, ist dieses Tool möglicherweise nicht die beste Wahl und Sie sollten andere Slab-Alternativen in Betracht ziehen.

Zoho Learn beste Features

Maintainer von Versionen desselben Dokuments zur einfachen Nachverfolgung von Änderungen

Passen Sie das Aussehen des Tools an Ihre Marke an

Nutzen Sie Widgets, um Inhalte schnell zu erstellen

Schützen Sie private und sensible Daten vor unbefugtem Zugriff

Zoho Learn Einschränkungen

Wichtige Informationen können nicht aus hochgeladenen Dokumenten abgerufen werden

Begrenzter Speicherplatz

Preise für Zoho Learn

Free

Express: $1/Monat pro Benutzer

$1/Monat pro Benutzer Professional: $3/Monat pro Benutzer

Zoho Learn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Notion

via Notion Notion zeichnet sich dadurch aus, dass es ein bisschen von allem erledigen kann - Notizen machen, Projekte verwalten und Listen erstellen. Erweiterte Features wie Datenbanken und Zeitleisten machen es zu einem großartigen Tool für komplexe Projekte wie die Erstellung von Wikis.

Auch wenn Notion einfach aussieht, ist es doch sehr leistungsfähig und bietet viele anpassbare Vorlagenoptionen und lustige Funktionen wie Memes und Emojis.

Aber die Flexibilität von Notion könnte ein Nachteil sein . Es dient eher dem persönlichen Wissensmanagement als der reibungslosen Zusammenarbeit im Team.

Notion beste Features

Passen Sie Ihre Dateien ganz einfach mit Optionen wie Inhaltsverzeichnis, Kopfzeilen, Text, Aufzählungszeichen, Umschaltungen und Code-Schnipseln an

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, um ein Dokument gleichzeitig zu bearbeiten und sich gegenseitig mit Fragen und Kommentaren zu markieren

Nutzen Sie KI-Tools für die Zusammenfassung von Inhalten, die Identifizierung von Schlüsseln und die automatische Bearbeitung

Organisieren Sie Ihre Aufgaben im Projekt nach Belieben in Kanban- oder Zeitleisten-Ansichten

Reibungslose Verbindung mit Slack, Jira, GitHub, Gitlab und Zapier

Grenzen von Notion

Neue Benutzer könnten sich durch zu viele benutzerdefinierte Optionen überfordert fühlen

Das Laden der mobilen App kann länger dauern, wie einige Benutzer bemerkten

Notion Preise

Free

Plus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI ist für einen Aufpreis von $10 pro Mitglied und Monat erhältlich

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2000+ Bewertungen)

6. Confluence

via {\an8}Atlassian_ Confluence gehört zusammen mit Jira und Trello zur Atlassian-Familie. Es ist ein beliebtes Wissensmanagement-Tool, das für die Verbesserung der internen Kommunikation bekannt ist.

Confluence eignet sich hervorragend für Brainstorming und die Dokumentation von Prozessen. Es ist ein Favorit unter den Benutzern anderer Atlassian-Tools.

Trotz seines Reichtums finden einige Benutzer es überwältigend und suchen nach Alternativen . Es hat eine steilere Lernkurve, besonders für Neulinge. Während benutzerdefinierte ist nützlich, könnte es Herausforderung Navigation für einige.

Confluence beste Features

Verwendung von Tabellen und Code Repositorys zum Bearbeiten und Einbetten von Inhalten

Nutzung von KI-Tools zur Erstellung von Inhalten wie ChatGPT, Copywriter und Wordsmith für schnelle inhaltliche Aufgaben

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in mehreren Dokumenten

Confluence-Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Suchfunktion für große Unternehmen als problematisch, da es schwierig sein kann, bestimmte Dokumente zu finden

Mangelnde Flexibilität bei Dokumentenformaten, der Anordnung von Tabellen und der Verwaltung von Wissensdatenbanken

Preise für Confluence

Free

Standard: $6,05/Monat pro Benutzer

$6,05/Monat pro Benutzer Premium: $11.55/Monat pro Benutzer

$11.55/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3700+ Bewertungen)

4.1/5 (3700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3270+ Bewertungen)

7. Guru

{vom} Guru Guru ist ein KI-gestütztes Wissensmanagement-Tool, das Informationen aus all Ihren Wissensquellen abruft. Es ist eine Enterprise-Suche, ein Intranet und ein Wiki - alles auf einer einzigen Plattform.

Guru wurde für den schnellen Wissensaustausch entwickelt und verfügt über eine leistungsstarke Suchfunktion, kontextbezogene Vorschläge und eine Versionskontrolle - ideal für unternehmensinterne Wissensdatenbanken. Die Integration mit Tools wie Slack, Salesforce und Microsoft Teams erweitert die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Die KI-Vorschläge von Guru sind zwar leistungsstark, können aber gelegentlich das Ziel verfehlen.

Guru beste Features

Einfache Erstellung und Verwaltung von Wissenskarten und Möglichkeit für Benutzer, Kommentare und Fragen hinzuzufügen

Zugriff auf Ihre Karten über die Chrome-Erweiterung

Erhalten Sie genaue Antworten auf komplexe Fragen, da das Tool die Wissensdatenbank durchsucht und externe Tools verbindet

Guru Beschränkungen

Einige Benutzer haben angegeben, dass die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden könnte, insbesondere bei Karten

Mangelnde Tiefe der Ordnerstrukturen

Guru-Preise

Gratis Testversion für 30 Tage

Testversion für 30 Tage Builder: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Guru Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1590+ Bewertungen)

4.7/5 (1590+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

8. Dokument360

via Document360 Dokumentation sollte nicht verwirrend sein, und das Team von Document360 versteht das sehr gut.

Die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht die Zentralisierung von Wissen, die Zusammenarbeit und eine erstklassige Dokumentation. Sie hilft Ihnen bei der Erstellung von Wissensdatenbanken, technischen Dokumenten, Meeting-Notizen und vielem mehr.

Mit der nahtlosen Integration von Drittanbietern ist das Dashboard von Document360 ein visuelles Nervenzentrum. Der Block-Editor rationalisiert die Erstellung von Inhalten, und die benutzerdefinierte Anpassung ermöglicht eine Feinabstimmung. Mit diesen Features können Sie jede beliebige Dokumentation erstellen und alles nachverfolgen, von Unternehmensinformationen über das Onboarding von Mitarbeitern bis hin zu Kunden-FAQs.

Der einzige Nachteil sind die Kosten: Die Pläne für Document360 sind im Vergleich zu anderen Slab-Alternativen teuer.

Document360 beste Features

Erstellen Sie Inhalte mit dem internen Knowledge Base Portal, das über benutzerfreundliche Verwaltungs- und Überprüfungstools verfügt

Präsentieren Sie relevante Dokumente für den Kundensupport öffentlich oder geben Sie sie privat innerhalb des Teams über die externe Knowledge Base-Website frei

Binden Sie mit dem Knowledge Base Assistant ein Widget auf Ihrer Website oder Ihrem Produkt ein, damit Benutzer jederzeit Abfragen stellen können

Integrieren Sie Ihre Wissensdatenbank in Favoriten wie Zendesk, Intercom und Google Analytics

Document360 Beschränkungen

Fehlen grundlegender Features wie eine integrierte Rechtschreibprüfung, genaue Sprachübersetzung und gleichzeitige Bearbeitung

Erfordert benutzerdefinierten Code zur Anpassung von Design und Layouts

Document360 Preise

Free

Standard: $149/Monat pro Projekt

$149/Monat pro Projekt Professional: 299 $/Monat pro Projekt

299 $/Monat pro Projekt Business: $399/Monat pro Projekt

$399/Monat pro Projekt Enterprise: $599/Monat pro Projekt

$599/Monat pro Projekt Privates Hosting: Benutzerdefinierte Preise

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (370+ Bewertungen)

4.7/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

9. Gitbook

via Gitbook Gitbook ist ein wissensbasiertes Tool, das speziell für Tech-Teams entwickelt wurde, um Wissen freizugeben und die Dokumentation zu vereinfachen. Sein KI-gestützter Ansatz extrahiert auf einfache Weise gemeinsam nutzbares Wissen aus Slack-Nachrichten und bestehenden Dokumenten.

Ursprünglich für Entwickler und SaaS-Designer entwickelt, unterstützt GitBook Rich Text, Programmiersprachen und visuelle Assets und ermöglicht so ein reibungsloses Wissensmanagement.

Allerdings ist es möglicherweise nicht das ideale Tool, wenn Sie kein Entwickler sind.

Gitbook beste Features

Einfaches Nachverfolgen, Vergleichen, Zusammenführen und Rückgängigmachen von Änderungen auf jeder Seite

Verwenden Sie interaktive Kommentare und diskutieren Sie mit Ihrem Team

Sicherer Zugriff durch verschiedene Authentifizierungsplattformen und Single Sign-On für Kunden und Partner

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen über neue Inhalte, kritische Änderungen oder Änderungen der Sichtbarkeit von Dokumenten auf dem Laufenden

Bleiben Sie mit Codebases wie Git synchronisiert

Gitbook-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen

Herausforderungen beim Exportieren verschiedener Dateiformate

Preise für Gitbook

Personal: Free Forever-Plan für immer

Free Forever-Plan für immer Plus: $6.70/Monat pro Benutzer

$6.70/Monat pro Benutzer Pro: 12,50 $/Monat pro Benutzer + 82,50 $ monatliche Plattformgebühr

12,50 $/Monat pro Benutzer + 82,50 $ monatliche Plattformgebühr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Gitbook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

4.7/5 (130+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. AufgabeQue

/via *[_TaskQue](https://taskque.com/)* TaskQue ist ein Online-Tool für die Verwaltung von Aufgaben und internem Wissen, das die Produktivität steigert. Es ist zwar kein spezielles Tool für die Wissensdatenbank, spielt aber eine wichtige Rolle im Wissensmanagement, indem es die Verwaltung des Workloads von Projekten und Teams vereinfacht.

Zum Beispiel können Sie mit TaskQue Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung einer Wissensdatenbank den richtigen Mitgliedern des Teams zuweisen.

Außerdem ist TaskQue's workflow-Automatisierung vereinfacht den Entwicklungsprozess der Wissensdatenbank und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von der Überprüfung bis zur Veröffentlichung.

TaskQue beste Features

Automatisierung von wissensbasierten Aufgaben zur Steigerung der Produktivität

Eine abschließende Übersicht über alle Aufgaben auf einen Blick erhalten

Erleichtern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der Aufgabenoberfläche für aktualisierte Wikis

Verwalten und Zuweisen von Ressourcen für einen optimierten Workflow

TaskQue Beschränkungen

Einige Integrationen von Drittanbietern können Workflows stören

Limitierte Knowledge-Base Features

TaskQue Preise

Basic: Free

Free Business: $5/Monat pro Benutzer

TaskQue Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Haben Sie Ihre perfekte Slab-Alternative gefunden?

Wenn die Integrations- und benutzerdefinierten Herausforderungen von Slab Sie ermüden, ist es Zeit für ein Upgrade.

Wir haben Ihnen die besten Slab-Alternativen auf dem Markt vorgestellt. Wenn wir uns jedoch für eine entscheiden müssten, würden wir Ihnen die ClickUp Kollaborationsplattform für all Ihre Wissensdatenbank-Management-Anforderungen empfehlen.

ClickUp vereinfacht nicht nur Ihren Wissensmanagementprozess, sondern eignet sich auch hervorragend für das Projektmanagement. Passen Sie es an Ihre Präferenzen an, verwenden Sie intelligente Vorlagen, und lassen Sie die KI die Arbeit zu erledigen. Und das Beste daran? Es bietet eine free Forever-Plan kostenlos . Melden Sie sich noch heute an!