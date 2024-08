Die 10 besten PandaDoc-Alternativen zur Verwaltung von Dokumenten im Jahr 2024

Wenn Sie mit umständlichen Verträgen, unübersichtlichen Angeboten und endlosen E-Mail-Threads zu kämpfen haben, sind Sie wahrscheinlich schon auf PandaDoc gestoßen - eine Dokumentenmanagement-Plattform, die Ihren Workflow optimieren soll.

PandaDoc glänzt zwar als Software für elektronische Unterschriften mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, aber seinem Basispaket fehlen möglicherweise die erweiterten Funktionen und Anpassungsoptionen, die Sie benötigen. Darüber hinaus erfordert die Konzentration von PandaDoc auf die Erstellung von Dokumenten und digitalen Signaturen möglicherweise zusätzliche produktivitätswerkzeuge um andere Aufgaben zu verwalten.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir eine Liste der besten 10 PandaDoc-Alternativen für die Dokumentenverwaltung mit optimierten Vorschlägen für die elektronische Unterzeichnung und workflow-Automatisierung . Wir haben die wichtigsten Funktionen und Preise sorgfältig geprüft, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Worauf sollten Sie bei PandaDoc-Alternativen achten?

Von Angeboten und Verträgen bis hin zu Rechnungen und Bestellungen - die Dokumentation untermauert jede geschäftliche Interaktion und Entscheidung. Die Verwaltung dieser Papierdokumente kann jedoch ein großes Problem darstellen, da sie die Arbeitsabläufe verlangsamt und die Produktivität behindert.

An dieser Stelle kommen Dokumentenmanagementsysteme (DMS) wie PandaDoc ins Spiel. Sie werden zur digitalen Drehscheibe für die Erstellung, Bearbeitung, Freigabe und Unterzeichnung von Dokumenten.

Obwohl PandaDoc eine beliebte Wahl ist, ist es möglicherweise nicht die ideale Lösung für jedes Unternehmen.

Bei der Auswahl von PandaDoc-Alternativen sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

E-Signatur-Funktionen: Achten Sie auf intuitive Arbeitsabläufe, Mehrfachsignatur-Funktionen und robuste Sicherheitsoptionen

Achten Sie auf intuitive Arbeitsabläufe, Mehrfachsignatur-Funktionen und robuste Sicherheitsoptionen Dokumentenbearbeitung und -erstellung: Das Tool muss mit vorgefertigten Vorlagen und Tools für die Zusammenarbeit ausgestattet sein, damit Sie Dokumente einfach erstellen und bearbeiten können

Das Tool muss mit vorgefertigten Vorlagen und Tools für die Zusammenarbeit ausgestattet sein, damit Sie Dokumente einfach erstellen und bearbeiten können Integrationen: Bewerten Sie, wie gut sich das Tool in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe und Tools integrieren lässt, z. B. CRM, Marketingautomatisierung oder Projektmanagement-Plattformen

Bewerten Sie, wie gut sich das Tool in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe und Tools integrieren lässt, z. B. CRM, Marketingautomatisierung oder Projektmanagement-Plattformen Preisgestaltung: Wählen Sie eine Preisstruktur, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget abgestimmt ist

Wählen Sie eine Preisstruktur, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget abgestimmt ist Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine intuitive und benutzerfreundliche Schnittstelle, um eine nahtlose Einführung zu gewährleisten

Die 10 besten PandaDoc-Alternativen für das Jahr 2024

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf, lassen Sie uns die 10 besten PandaDoc-Alternativen erkunden, die Sie im Jahr 2024 verwenden können:

1. Unterschriftlich

/via_ Unterschrift Signaturely ist eine benutzerfreundliche und erschwingliche Plattform für elektronische Unterschriften, die das Hochladen von Dokumenten per Drag-and-Drop, individuelles Branding und Dokumentenverfolgung in Echtzeit bietet.

Laden Sie Ihre Dokumente in verschiedenen Formaten hoch, darunter PDFs, Word-Dokumente und Bilder. Fügen Sie dann Unterschriftsfelder, Textfelder und andere Elemente zu Ihrem Dokument hinzu.

Sie können auch zusätzliche Informationen von Ihren Unterzeichnern anfordern, z. B. Name, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum.

Signaturely speichert Ihre signierten Dokumente sicher in der Cloud. Sie können jederzeit und von jedem Gerät aus auf sie zugreifen. Sie können auch Erinnerungen an Ihre Unterzeichner senden, wenn diese ein Dokument nicht unterzeichnet haben.

Signaturely beste Eigenschaften

Unterschreiben Sie, indem Sie Ihren Namen eingeben, eine Unterschrift zeichnen oder ein Bild davon hochladen, ohne die App zu verlassen

Ermöglichen Sie es Ihrem Team, gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten und dessen endgültige Version vor dem Versand zu genehmigen

Speichern Sie Ihre Unterschrift für schnellen Zugriff

Füllen Sie Formulare schnell mit automatischen Feldern und Anleitungen aus

Erstellen Siejuristische Dokumente und Verträge mit vorgefertigten, von Experten geprüften Vorlagen

Unterschriftliche Einschränkungen

Fehlende Unterstützung für mehrere Sprachen

Das Speichern von Vorlagen kann schwierig sein

Begrenzte Optionen zur Bearbeitung von Vorlagen

Unterschriftliche Preisgestaltung

Persönlich: $20/Monat

$20/Monat Geschäftskunden: $40/Monat pro Benutzer

Signaturely Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (290+ Bewertungen)

4.8/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (350+ Bewertungen)

2. DocuSign

via DocuSign DocuSign ist ein Pionier im Bereich der elektronischen Unterschrift und bietet eine umfassende Plattform mit leistungsstarken Funktionen, einschließlich fortschrittlichem Dokumenten-Routing, Workflow-Automatisierung und Integration mit führenden Geschäftsanwendungen. Es ist heute eine der beliebtesten PandaDoc-Alternativen.

Teilen und unterschreiben Sie Dokumente elektronisch von jedem Gerät aus, indem Sie einfach auf Ihren Bildschirm tippen. DocuSign erfasst dann die Unterschrift und bettet sie in die Datei ein.

Verwalten Sie den gesamten Vertragslebenszyklus mit der CLM-Funktion (Contract Lifecycle Management) der Plattform und wählen Sie eine ideale Identitätsüberprüfungsoption, um die Authentizität sicherzustellen.

DocuSign beste Eigenschaften

Integrieren Sie Ihre Verträge mit den Anwendungen Ihrer Wahl: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom und mehr

Bieten Sie eine bessere Benutzererfahrung mit benutzerdefiniertem Branding und responsivem SignierenUnterstützen Sie Ihre Teams mit Hilfe gemeinsamer Vorlagen und kollaborativer Kommentierung Vereinbarungen schnell vorzubereiten, weiterzuleiten und zu genehmigen

Bewältigen Sie Ihre kniffligsten Vertragsherausforderungen mit konfigurierbaren Workflows

Schützen Sie Ihre Vereinbarungen mit unternehmensgerechten Sicherheits- und Compliance-Kontrollen

Einschränkungen von DocuSign

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Schlechte mobile Benutzererfahrung

DocuSign Preise

Personal: $15/Monat

$15/Monat Standard: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Business Pro: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Erweiterte Pläne: Kontakt für Preise

DocuSign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2200+ Bewertungen)

4.5/5 (2200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (8500+ Bewertungen)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

via Dropbox Zeichen HelloSign, jetzt bekannt als Dropbox Sign, ist eine unkomplizierte E-Signatur-Plattform, die sich perfekt für Einzelanwender und kleine Unternehmen eignet, die auf der Suche nach Alternativen zu PandaDoc sind.

Ziehen Sie Unterschriftsfelder per Drag & Drop in das Dokument, wo sie erscheinen sollen. Sie können auch andere Felder hinzufügen, z. B. Textfelder und Kontrollkästchen.

Unterschreiben Sie Dokumente mit dem Finger, der Maus oder einem hochgeladenen Signaturbild. Jedes signierte Dokument verfügt über einen fälschungssicheren Prüfpfad, aus dem hervorgeht, wer das Dokument signiert hat, wann er es signiert hat und welche IP-Adresse er verwendet hat.

HelloSign (Dropbox Sign) beste Eigenschaften

Bis zu 80 % schnelleres Senden und Unterzeichnen von Vereinbarungen

Nachweis des Dokumentenzugriffs, der Überprüfung und der Unterschrift mit Prüfprotokollen

Schnellerer Geschäftsabschluss und höhere Abschlussquoten durch Salesforce-Integration und mobiles Unterschreiben

Verkürzen Sie die Zeit bis zur Einstellung durch vorausgefüllte Formulare, intuitive digitale Unterzeichnung und Nachverfolgung

Fordern Sie rechtsverbindliche digitale Unterschriften in großem Umfang mit wiederverwendbaren Vorlagen und Massenversandfunktionen an

HelloSign (Dropbox Sign) Einschränkungen

Gelegentliche Probleme bei der Platzierung von Unterschriftsfeldern beim Erstellen eines Dokuments

Schwierigkeiten bei der Ausrichtung verschiedener Felder während der Vorbereitung eines Dokuments

Unzulänglichkeiten bei der Anpassung an das markante Branding und Aussehen einiger Online-Anwendungen

Preise für HelloSign (Dropbox Sign)

Essentials: $20/Monat

$20/Monat Standard: 30 $/Monat pro Benutzer

30 $/Monat pro Benutzer Premium: Kontakt für Preisgestaltung

HelloSign (Dropbox Sign) Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2100+ Bewertungen)

4.7/5 (2100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1400+ Bewertungen)

4. GetAccept

via GetAccept GetAccept ist eine plattform zur Verkaufsförderung die elektronische Unterschriften als Teil ihres breiteren Funktionsspektrums bietet. Sie bietet auch Integrationen mit CRM-Systemen und anderen Vertriebstools.

Laden Sie Angebote, Verträge und andere Verkaufsunterlagen in den Deal Rooms von GetAccept hoch. Ihre Vertriebsteams und Stakeholder können dann in ihrem eigenen Tempo auf die Materialien zugreifen und sie prüfen, Kommentare hinterlassen und Fragen stellen.

Sobald Ihre Stakeholder bereit sind, verschieben Sie Ihre Dokumente in den virtuellen Vertragsraum. Sie können dann die Verträge elektronisch unterzeichnen, und beide Parteien können den Fortschritt verfolgen.

Die besten Funktionen von GetAccept

Unterzeichnung von Dokumenten in Echtzeit und drastische Verkürzung der Verkaufszyklen

Ermöglicht Benutzern, Dokumente zu erstellen, wiederverwendbare Vorlagen zu nutzen oder PDFs hochzuladen

Verwalten Sie Rollen für alle Beteiligten und erstellen Sie spezifische Arbeitsabläufe für Unterzeichnungsaufträge

Stellen Sie mit automatischen Erinnerungen per E-Mail oder SMS sicher, dass Sie keine Geschäfte verlieren

Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald das Dokument unterzeichnet ist, und greifen Sie einfach auf die unterzeichneten Dokumente zu

GetAccept Einschränkungen

Begrenzte Vertragsvorlagen

Benutzer haben von Fehlern und Schwankungen in der Benutzeroberfläche berichtet

Die Ladezeit ist länger als optimal

Preise von GetAccept

Kostenlose Testversion

Professional: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

GetAccept Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

4.6/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

5. SignEasy

via SignEasy SignEasy ist eine mobile E-Signatur-Plattform, die auf jedem Gerät einfach zu bedienen ist. Sie bietet einen kostenlosen Plan mit begrenzten Funktionen. Sie können ein Dokument hochladen, Unterschriftsfelder hinzufügen und es mit nur wenigen Klicks zur Unterschrift senden.

Signeasy verwendet Sicherheitsprotokolle nach Industriestandard, um Ihre Dokumente und Daten zu schützen. Dazu gehören die Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Die elektronischen Signaturen von Signeasy sind in den meisten Ländern der Welt rechtsverbindlich. Das bedeutet, dass ein mit Signeasy unterzeichnetes Dokument genauso gültig ist wie ein mit Stift und Papier unterzeichnetes. 🙌🏼

SignEasy beste Eigenschaften

Digitalisierung und Rationalisierung von kunden- und mitarbeiterseitigen Dokumenten-Workflows

Sammeln Sie 100 % rechtsgültige digitale Signaturen, die den verschiedenen globalen Gesetzen für elektronische Signaturen entsprechen, wie z. B. dem ESIGN Act, eIDAS, usw

Hochladen mehrerer Dateiformate wie PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG und HTML

Importieren Sie Dokumente direkt von Cloud-Speicheranbietern wie Dropbox, Google Drive, OneDrive und Box

Unterschreiben Sie Dokumente in Ihrer Landessprache

Einschränkungen von SignEasy

Benutzer haben über häufige Anmeldefehler berichtet

Begrenzte Bearbeitungsfunktionen

Das Senden von Dokumenten zur elektronischen Unterzeichnung über das iPad oder die mobile App kann verwirrend sein

Preise für SignEasy

Team: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $36/Monat pro Benutzer

$36/Monat pro Benutzer Business Plus: $60/Monat pro Benutzer

SignEasy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (600+ Bewertungen)

4.6/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

6. Adobe Sign

Adobe Sign ist eine leistungsstarke E-Signatur-Plattform von Adobe, die sich nahtlos in andere Adobe-Produkte wie Acrobat Pro integrieren lässt.

Erstellen und speichern Sie Ihre elektronischen Signaturen und verwalten Sie Ihre Unterschriftseinstellungen und Präferenzen auf der benutzerfreundlichen Oberfläche. Sie können jede Art von Dokument hochladen, z. B. PDFs, Word-Dokumente und sogar Bilder, und sie dann an andere zur Unterzeichnung senden.

AdobeSign arbeitet nahtlos mit gängigen Anwendungen wie Microsoft Office, Salesforce, Google Drive und Dropbox zusammen.

via Adobe

Die besten Funktionen von Adobe Sign

Senden Sie Dokumente zur Unterschrift, verfolgen Sie den Status und sammeln Sie sie, ohne sie herunterzuladen oder sich anzumelden

Einfaches Bearbeiten und Hinzufügen von Text und Bildern sowie Ändern der Formatierung von Adobe PDF-Dokumenten mit Acrobat Pro

Konvertierung von Scans, Bildern, Webseiten und Microsoft-Dateien in Adobe PDF-Dateien, auf die Sie von überall aus zugreifen, sie austauschen und weiterbearbeiten können

Einschränkungen von Adobe Sign

Es fehlt eine praktische Datumseinstellung

Das Programm kann beim Abrufen einer neuen Signatur auf einem Gerät stören

Begrenzte Flexibilität bei der Verwendung von Vorlagen für elektronische Unterschriften

Preise für Adobe Sign

Acrobat Standard: $22.99/Monat pro Benutzer

$22.99/Monat pro Benutzer Acrobat Pro: 29,99 €/Monat pro Anwender

29,99 €/Monat pro Anwender Acrobat Standard für Teams: 14,99 €/Monat pro Anwender (jährliche Verpflichtung)

14,99 €/Monat pro Anwender (jährliche Verpflichtung) Acrobat Pro für Teams: $23,99/Monat pro Nutzer (jährliche Bindung)

$23,99/Monat pro Nutzer (jährliche Bindung) Acrobat Sign Solutions: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Sign

G2: 4.4/5 (900+ Bewertungen)

4.4/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1100+ Bewertungen)

7. DigiSigner

DigiSigner ist eine kosteneffiziente Plattform für elektronische Signaturen, die eine breite Palette an Funktionen bietet, darunter individuelles Branding, Massensignaturen und Integrationen mit gängigen Tools.

DigiSigner erfüllt alle wichtigen eSignatur-Gesetze, einschließlich ESIGN, UETA und eIDAS. Das Tool verwendet eine 256-Bit-Verschlüsselung, um Ihre Dokumente und Signaturen zu schützen. Ihre Daten werden außerdem sicher in der Cloud gespeichert.

/via *[_DigiSigner](https://www.digisigner.com/free-digital-signature/)*

DigiSigner beste Eigenschaften

Erstellen Sie handschriftliche, rechtsverbindliche Unterschriften mit der Maus, laden Sie Ihr Unterschriftenbild hoch oder geben Sie einfach Ihren Namen ein

Binden Sie Unterschriften mit der DigiSigner API in Ihre Anwendung ein

Laden Sie andere Personen zum Unterschreiben ein und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn sie es tun

Speichern Sie Ihre Dokumente sicher hinter einer Firewall und authentifizieren Sie jede Anfrage

DigiSigner Einschränkungen

Es fehlen robuste Funktionen zum Organisieren von Dokumenten

Die Tools verfügen über eine veraltete Web-UI

Begrenzte Anzahl von Signaturen pro Monat

DigiSigner Preise

Kostenlos

Pro: $20/Monat

$20/Monat Team: $50

$50 Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

DigiSigner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (900+ Bewertungen)

8. SignRequest

SignRequest ist eine Open-Source-Plattform für elektronische Unterschriften, die ein hohes Maß an Anpassbarkeit und Kontrolle bietet. Sie ist ideal für Entwickler und technisch versierte Benutzer, die E-Signatur-Workflows erstellen möchten und nach Alternativen zu PandaDoc suchen.

Es funktioniert nahtlos mit gängigen Tools wie Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox und Zapier. Außerdem schützt es Ihre Dokumente mit SSL-Verschlüsselung, sicherer Speicherung und Prüfpfaden.

Mit der Vorlagenfunktion von SignRequest können Sie mehr Zeit sparen. Bereiten Sie wiederkehrende Dokumente einmal mit einer benutzerdefinierten Signierreihenfolge, Benachrichtigungseinstellungen und Standardnachrichten vor und verwenden Sie sie bei Bedarf wieder.

via SignRequest

SignRequest beste Eigenschaften

Wählen Sie die Autorisierungsmethode und identifizieren Sie die einzelnen Benutzer, die unterschreiben müssen

Verwalten, verfolgen und speichern Sie alle SignRequests in Microsofts My Documents

Arbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern in Teams zusammen und stellen Sie sicher, dass jeder immer den nötigen Zugriff auf relevante Dokumente hat

SignRequest-Einschränkungen

Schwierigkeiten bei der Navigation in der mobilen Ansicht

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Die Größenänderung von Textfeldern ist umständlich und manchmal unbrauchbar

Excel-Unterzeichner und normaler Dokumentenexport müssen angepasst werden

Preise für SignRequest

Professionell: $9,85/Monat pro Benutzer

$9,85/Monat pro Benutzer Business: $16,42/Monat pro Benutzer

SignRequest Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1500+ Bewertungen)

4.6/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

9. Zoho Sign

Zoho Sign ist eine umfassende E-Signatur-Lösung von Zoho, einem beliebten Anbieter von Unternehmenssoftware. Es bietet E-Signaturen, Dokumentenvorlagen und Workflow-Automatisierung und ist eine der günstigeren PandaDoc-Alternativen.

Laden Sie Dokumente von Ihrem Computer, einem Cloud-Speicher oder anderen Anwendungen hoch. Sie können Felder hinzufügen, in denen die Empfänger unterschreiben, paraphieren oder Informationen eingeben können.

Sie können Zoho Sign mit Geschäftsanwendungen wie CRM, Buchhaltungstools und Projektmanagement-Software integrieren. Erstellen Sie automatisierte Workflows, um Dokumente zur Unterschrift an den nächsten Empfänger zu senden, sobald der vorherige Empfänger unterschrieben hat.

via Zoho Sign

Die besten Funktionen von Zoho Sign

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben anzeit zu sparen und steigern Sie Ihre Produktivität

Unterschreiben Sie Dokumente digital oder senden Sie Dokumente und sammeln Sie Unterschriften von anderen

Unterschreiben Sie Geschäftsdokumente digital mit persönlichen USB-Tokens und digitaler zertifikatsbasierter Unterzeichnung

Verwalten Sie Ihre Geschäftsdokumente von überall aus mit den mobilen Apps von Zoho Sign

Einschränkungen von Zoho Sign

Begrenzte Anpassungen und Vorlagen

Beschränkungen bei den Einstellungen und der Struktur auf Kontoebene

Preise für Zoho Sign

Kostenlos

Standard: $9,60/Monat pro Benutzer

$9,60/Monat pro Benutzer Professional: $14,46/Monat pro Benutzer

$14,46/Monat pro Benutzer Enterprise: $19,28/Monat pro Benutzer

Zoho Sign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

10. Honigbuch

HoneyBook ist ein CRM und Projektverwaltung plattform, die speziell für Freiberufler und kleine Unternehmen entwickelt wurde. Sie umfasst elektronische Unterschriften als Teil ihres Funktionsumfangs.

Sie können die Plattform nutzen, um jede Phase der Kundeninteraktion abzuwickeln, von der Lead-Generierung und Buchung über das Projektmanagement bis hin zur Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung.

Erstellen Sie Formulare zur Lead-Erfassung, Landing Pages und Fragebögen, um neue Kunden zu gewinnen. Verwalten Sie Termine, versenden Sie Angebote und sammeln Sie Kundenunterschriften online. Versenden Sie professionelle Rechnungen, akzeptieren Sie Online-Zahlungen und automatisieren Sie Zahlungserinnerungen.

Darüber hinaus können Sie automatisierte Workflows einrichten, um gängige Aufgaben zu rationalisieren und Zeit zu sparen.

via Honigbuch

Honeybook beste Eigenschaften

Erstellen und versenden Sie Rechnungen und eindeutige Verträge zur Unterschrift

Automatisierte Antworten, Wiedervorlagen und Aufgaben auslösen

eSignieren Sie Verträge und senden Sie Zahlungen

Verwenden Sie anpassbare,interaktive Vorschläge um Ihre Marke zu präsentieren

Honeybook Einschränkungen

Die Planungsfunktion ist ein wenig klobig

Unnötige Schritte in der Benutzerführung

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Honeybook Preise

Starter: $19/Monat

$19/Monat Essentials: $39/Monat

$39/Monat Premium: $79/Monat

Honeybook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (580+ Bewertungen)

Während Pandadoc und ähnliche Plattformen sich auf elektronische Unterschriften und den Austausch von Dokumenten konzentrieren, bieten Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp bieten eine umfassendere Lösung zur Steigerung der Produktivität.

Die vielfältigen Funktionen von ClickUp rationalisieren Ihren gesamten Workflow über alle Prozesse hinweg. Sie können alles von der Kundenaufnahme über die Projektabwicklung und Terminplanung bis hin zur Organisation von E-Mails auf einer einzigen Plattform erledigen.

Dies ist besonders hilfreich für Unternehmen und professionelle Dienstleister mit unterschiedlichen Dokumentationsanforderungen, die über die Sammlung digitaler Unterschriften und die Analyse von Dokumenten hinausgehen. Mit ClickUp haben Sie die Kontrolle über Ihre gesamte Dokumentation und können sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Ihr Fachwissen und Ihre Kundenbeziehungen.

ClickUp kaufen

ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Plattform, die eine leistungsstarke Docs-Funktion enthält mit KI-gestützten Fähigkeiten wie automatische Formatierung, Grammatikvorschläge und zusammenarbeit in Echtzeit werkzeuge.

Die Plattform bietet zwar derzeit keine native E-Signatur-Funktionalität, lässt sich aber nahtlos in Ihre bevorzugten Anwendungen integrieren. Sie ist eine vielseitige Option für Teams, die Dokumenten- und Projektmanagement-Funktionen in einer einzigen Plattform benötigen.

Das Tool bietet auch Funktionen zur effizienten Einbindung und Verwaltung von Kunden .

speichern Sie Richtlinien, Verfahren und Risikobewertungen in ClickUp's Docs _Ansicht

ClickUp ist aus mehreren Gründen ein hervorragendes Werkzeug für das Dokumentenmanagement:

Integrierte Arbeitsabläufe : Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, Auslösern und Automatisierungen, um dokumentenbezogene Arbeitsabläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Beteiligten mit den neuesten Versionen arbeiten

erstellen Sie individuelle Workflows in ClickUp für ein effizientes Dokumentenmanagement

KI-gestützter Schreibassistent : Brainstorming, Erstellung und Feinschliff Ihrer Dokumente mit Aufforderungen und Vorschlägen, die auf Ihrer Absicht und Rolle basieren

entfachen Sie Ihre Kreativität in ClickUp mit Ihrem virtuellen Brainstorming-Partner

Intuitive Oberfläche: Nutzen Sie die verschiedenen Funktionen der Plattform nahtlos, unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen

Nutzen Sie die verschiedenen Funktionen der Plattform nahtlos, unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen Anpassung und Flexibilität: Erstellen Sie schöne und informative Dokumente mit umfangreichen Formatierungsoptionen, verschachtelten Seiten und eingebetteten Widgets. Organisieren Sie Dokumente in Ordnern und Bereichen für eine optimale Kategorisierung und Zugriffskontrolle

erstellen Sie das perfekte Doc oder Wiki mit verschachtelten Seiten und Styling-Optionen in ClickUp

ClickUp Vertragsvorlagen : Erstellen Sie Verträge mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp in Sekundenschnelle. Sie finden hier auch Vorlagen fürgeschäftsvereinbarungen unddienstleistungsvereinbarungen

erstellen Sie mit ClickUp in wenigen Schritten einen Vertrag zur Wahrung Ihrer Interessen als Auftragnehmer

ClickUp beste Eigenschaften

Entwickeln Sie Ideen in Echtzeit mit kollaborativenWhiteboards Erhalten Sie einen sofortigen Überblick über Ihre Arbeit mit Berichten und ClickUp Dashboards Verwalten von Aufgabenaus jedem Blickwinkel mit15 anpassbare Ansichten* Anpassenaufgaben-Status für Ihre Projektanforderungen

Erstellen Sie Dokumente von Grund auf neu, ändern oder personalisieren Sie bestehende Dokumente, verknüpfen Sie sie mit Workflows und versenden Sie Dokumente - alles in einem einzigen Prozess

ClickUp Einschränkungen

Einige Neueinsteiger bemerken eine steile Lernkurve

ClickUp-Preise

Kostenlos

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

Auswahl der richtigen Lösung für das Dokumentenmanagement

Wenn es um elektronische Signaturen geht, gibt es zahlreiche PandaDoc-Alternativen, jede mit ihren eigenen Funktionen. Unternehmen, die ein langfristiges Wachstum anstreben, können jedoch von ganzheitlichen Lösungen mit umfassenderen Funktionen profitieren.

Vor diesem Hintergrund erweist sich ClickUp als eine hervorragende Alternative zu PandaDoc. Es bietet ein breiteres Spektrum an Funktionalitäten als andere PandaDoc-Alternativen, von benutzerdefinierten Aufgabenansichten und Dashboards bis hin zu robusten Tools für die Zusammenarbeit.

Die beeindruckenden KI-Fähigkeiten von ClickUp beschleunigen verschiedene dokumentenbezogene Aufgaben, wie die Zusammenfassung von Dokumenten, die Erstellung von Inhalten und die Überprüfung auf Grammatikfehler.

Bewerten Sie sorgfältig die Vor- und Nachteile, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und die perfekte Lösung zu finden.

Insgesamt ist ClickUp ein vielseitiges und skalierbares Werkzeug, das für viele Aufgaben im Dokumentenmanagement eingesetzt werden kann. Es ist eine gute Option für Teams jeder Größe, die einen zentralen Ort zum Speichern, Zusammenarbeiten und Verwalten ihrer Dokumente benötigen. Probieren Sie ClickUp heute.