die 10 besten Drata-Alternativen für Compliance-Teams im Jahr 2024

Wenn Sie an Sicherheits- und Compliance-Automatisierung für Ihr Unternehmen denken, ist Drata einer der ersten Namen, die Ihnen in den Sinn kommen. Angesichts der zunehmenden Zahl von Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen ist Drata die erste Wahl für Unternehmen, die ihre Sicherheit gewährleisten und strenge Standards wie Systems and Organization Controls 2, kurz SOC 2, einhalten wollen.

Drata verspricht die Automatisierung von Compliance-Prozessen, die früher Migräne auslösten und Budgets verschlangen. Auch wenn es die Vorbereitung auf Audits erleichtert, hat jedes Unternehmen seine eigenen Bedürfnisse.

Was also, wenn Drata nicht die perfekte Lösung für Sie ist?

Ganz gleich, ob Sie eine intuitivere Benutzeroberfläche, eine umfangreichere Palette an unterstützten Frameworks oder einfach eine kostengünstigere Lösung suchen, es ist immer ein kluger Schritt, Alternativen zu prüfen.

Wir haben für Sie die 10 besten Alternativen zu Drata mit ihren Stärken und Einschränkungen aufgelistet, damit Sie die für Sie am besten geeignete Lösung auswählen können.

Worauf sollten Sie bei Drata-Alternativen achten?

Bevor Sie sich für die Alternativen zu Drata entscheiden, sollten Sie die wesentlichen Eigenschaften einer guten Compliance-Lösung kennenlernen.

Umfassende Compliance-Abdeckung: Stellen Sie sicher, dass die Alternative mehrere Compliance-Standards und -Vorschriften für Ihre Branche abdeckt

Automatisierung und Bewertung: Suchen Sie nach Lösungen, die eine automatische Überwachung der Einhaltung und eine kontinuierliche Bewertung ermöglichen

Benutzerfreundlichkeit: Stellen Sie sicher, dass das Tool intuitiv ist, um Ihrem Team die Navigation und Verwaltung der Compliance-Anforderungen zu erleichtern

Integrationsmöglichkeiten: Prüfen Sie, ob sich die Alternative in Ihre IT-Infrastruktur, Tools und Compliance-Workflows integrieren lässt. Die Integration mit anderen Sicherheits- und Überwachungstools ist für einen umfassenden Cybersicherheitsansatz von entscheidender Bedeutung

Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Lösung, die das wachsende Datenvolumen und die Compliance-Anforderungen bewältigen kann, wenn Ihr Unternehmen expandiert

Die 10 besten Drata-Alternativen für das Jahr 2024

Nun, da Sie wissen, worauf Sie bei Drata-Alternativen achten sollten, lassen Sie uns die 10 besten Optionen erkunden, die wir für Sie aufgelistet haben.

1. Secureframe

über Sicherer Rahmen Diese benutzerfreundliche Alternative zu Drata bietet leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit und Unterstützung für verschiedene Compliance-Frameworks. Es ist ideal für sicherheitsbewusste Organisationen.

Secureframe zeichnet sich durch eine robuste Automatisierung aus, die die komplexen Prozesse zur Erlangung und Aufrechterhaltung von Zertifizierungen vereinfacht. Mit den verschiedenen Funktionen der Plattform können Sie die kontinuierliche Überwachung und Risikominderung priorisieren.

Die besten Funktionen von Secureframe

Automatisieren Sie manuelle Aufgaben und die Sammlung von Beweisen mit KI

Verwalten Sie fehlende Kontrollen und bewerten Sie Risiken, um Ihre Sicherheitslage schnell zu verbessern

Präsentieren Sie Ihre Sicherheitslage, um Verkaufszyklen zu beschleunigen und Wachstum freizusetzen

Kontinuierliche Verfolgung Ihrer Anlagen und Mitarbeiter an einem einzigen Ort

Secureframe-Einschränkungen

Herausforderungen bei der Integration

Zeitaufwendige Ersteinrichtung

Preise für Secureframe

Essentials: Individuelle Preisgestaltung

Individuelle Preisgestaltung Growth: Kundenspezifische Preise

Kundenspezifische Preise Premium: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Secureframe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (290+ Bewertungen)

4.7/5 (290+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

2. Scrut Automation

über Scrut Automation Scrut Automation ist ideal für Unternehmen, die unterwegs sind, und bietet schnelle Risikobewertungen und Berichte mit seiner All-in-One-Plattform für Governance, Risiko und Compliance (GRC).

Mit diesem Tool können Sie über ein einziges Fenster mehrere Compliance-Audits verwalten, Cyber-Assets aufdecken und Ihren Kunden gegenüber Vertrauen beweisen.

Scrut Automation beste Eigenschaften

Automatisieren Sie Ihre Risikobewertung und -überwachung

Erstellen Sie Ihr eigenes, einzigartiges Risk-First-Infosec-Programm

Überwachen Sie Risiken in Ihrer Infrastruktur und Anwendungslandschaft in Echtzeit und bleiben Sie kontinuierlich konform mit über 20 Compliance-Frameworks

Erstellen, zuweisen undaufgaben überwachen erfüllen von Compliance-Anforderungen durch automatische Warnungen und Erinnerungen

Scrut Automation Einschränkungen

Benutzer haben über einige Instabilitäten in der Software berichtet

Die Benutzeroberfläche ist verbesserungswürdig

Scrut Automation Preise

Benutzerdefinierte Preise

Scrut Automation Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (690+ Bewertungen)

3. Vanta

über Vanta Vanta ist eine umfassende Vertrauensmanagement-Plattform für SaaS-Unternehmen. Sie ist dafür bekannt, dass sie Ihnen einen kontinuierlichen Einblick in den Compliance-Status Ihres Unternehmens ermöglicht. Auf diese Weise können Sie potenzielle Probleme in Echtzeit erkennen und sie gut angehen.

Mit den vorgefertigten Integrationen von Vanta oder der Vanta-API erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Risikobereiche in Ihrem Unternehmen.

Vanta beste Eigenschaften

Automatisieren Sie bis zu 90% der Arbeit für Sicherheits- und Datenschutz-Frameworks

Erkennen Sie den Stand Ihrer Sicherheitslage in Echtzeit mit stündlichen Tests

Sparen Sie Zeit mit einem nahtlosen Audit-Prozess

Vanta-Einschränkungen

Benötigt mehr Flexibilität im Risikomanagement

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer überwältigend sein

Vanta-Preise

Core: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Collaborate: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Skala: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Vanta Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (890+ Bewertungen)

4.6/5 (890+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

4. Wiz

über Wiz Wiz ist eine Cloud-Sicherheitsplattform, die ein Selbstbedienungsmodell zur Skalierung und Beschleunigung Ihrer Cloud-Entwicklung bietet.

Die Benutzer schätzen es, weil es ihnen ermöglicht, sich von isolierten Tools zu lösen und sich mit Multi-Cloud-Umgebungen zu verbinden. Die breite Palette an Sicherheitsfunktionen hilft Ihnen, jede Ebene zu scannen und deckt alle Aspekte der Cloud-Sicherheit ab.

Wiz beste Eigenschaften

Identifizieren und beseitigen Sie kritische Risiken in Cloud-Umgebungen

Blockieren Sie Ihre kritischen Angriffspfade und schützen Sie sensible Ressourcen mit dem Wiz Security Graph

Ermöglichen Sie mit der Wiz-Integration den bidirektionalen Austausch von Sicherheitserkenntnissen innerhalb des Cloud-Sicherheitsökosystems

Schützen Sie Ihre Cloud-Umgebungen mit einer einheitlichen, cloud-nativen Plattform

Wiz-Einschränkungen

Benutzer berichten, dass einige Dashboards verwirrend zu verstehen sind

Es gibt keine Methode, um ähnliche Aktionen/Automatisierungen über mehrere Projekte hinweg zu klonen

Wiz-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Wiz Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (590+ Bewertungen)

4.7/5 (590+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Sprinto

Sprinto ist eine Alternative zu Drata, die sich ideal für schnell wachsende Startups eignet und eine schnelle Implementierung der Compliance sowie intuitive Workflows bietet.

Es führt robuste Sicherheitsprüfungen Ihrer Sicherheits-Compliance-Programme durch. Dies ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Risikominimierung in Ihrem gesamten Unternehmen. Anwender empfehlen Sprinto, um den manuellen Aufwand für das Compliance-Management zu eliminieren.

über Sprinto

Sprinto beste Eigenschaften

Abbilden von Kontrollen auf Entitätsebene, Aufspüren von Lücken und Implementieren von Maßnahmen zur Minimierung dieser Lücken mithilfe der integrierten Risikobewertung von Sprinto

Konfigurieren Sie Kontrollprüfungen und treffen Sie Vorkehrungen für Grenzfälle gleich zu Beginn

Verfolgung und Pflege der Sicherheitskontrollen mit einer Bibliothek von Automatisierungsframeworks

Verbinden und koordinieren Sie sich mit einem Auditor direkt von Ihrem Dashboard aus

Einschränkungen von Sprinto

Erforderliche Fehlerbehebungen für einige Funktionen

Kompatibilitätsprobleme mit einigen Browsern

Sprinto Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sprinto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (700+ Bewertungen)

4.8/5 (700+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. AuditBoard

über Prüfungsausschuss AuditBoard ist eine robuste Drata-Alternative für große Unternehmen und bietet umfangreiche Berichts- und Analysefunktionen. Es zeichnet sich durch die Bereitstellung einer kollaborativen Plattform aus, die Compliance, Risiken und Audits gemeinsam verwaltet.

Diese kollaborative Risikomanagement-Plattform verbessert Ihre Audits, risikomanagement , IT-Sicherheit und ESG-Programme.

AuditBoard beste Eigenschaften

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Risiken in Ihrem Unternehmen in einem einzigen System

Automatisieren Sie die Erstellung von Inhalten, intelligente Einblicke und Interaktionen

Helfen Sie Ihren Teams, sich auf die Bereitstellung strategischer Werte zu konzentrieren - mit einer benutzerzentrierten Erfahrung und flexiblen Analysen ohne Code

Erhöhen Sie die Skalierbarkeit mit nativer KI, Automatisierung und Visualisierungen

AuditBoard-Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Begrenzte Berichtsfunktionen

AuditBoard Preise

Benutzerdefinierte Preise

AuditBoard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (890+ Bewertungen)

4.7/5 (890+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (260+ Bewertungen)

7. Hyperproof

über Hyperproof Diese kollaborative Alternative zu Drata vereinfacht die Compliance durch die Integration beliebter Tools wie Slack und Gmail.

Es ist bekannt für seine automatisierte Sammlung von Beweisen. Sie können Beweise mithilfe von benutzerdefinierten Frameworks leicht nachverfolgen und durch Automatisierung die Prüfungsmüdigkeit beseitigen.

Hyperproof beste Eigenschaften

Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über die Arbeit Ihrer Teams mithilfe benutzerdefinierter Dashboards und Berichte

Sparen Sie Zeit mit der automatisierten Sammlung von Beweisen mit Hypersyncs

Zentralisieren Sie die Kommunikation mit Auditoren, um sicherzustellen, dass Ihreanforderungen erfüllt werden Hyperproof-Einschränkungen

Erfordert Fehlerkorrekturen

Probleme mit Datenimporten

Hyperproof-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hyperproof Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

8. Spitzenarbeit

über Spitzenarbeiten Lacework ist eine Sicherheitsplattform, die Konformitätsfunktionen integriert und so einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Sicherheitslage bietet.

Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre gesamte Cloud von einer Plattform aus zu sichern, die Risikominderung zu priorisieren und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Das Tool ist bekannt für seine automatischen Vorschläge zur Behebung von Schwachstellen und Fehlkonfigurationen.

Beste Eigenschaften von Lacework

Befähigung von Entwicklern, Risiken zu beheben, bevor sie in die Produktion gelangen, mit Software Composition Analysis (SCA), Static Application Security Testing (SAST), Infrastructure as Code (IaC) Security und Inline Vulnerability Scanning

Verstehen Sie das Risiko von Sicherheitslücken im Code von Drittanbietern und Erstanbietern durch eine durchgängige Codetransparenz

Aufdeckung der risikoreichsten Schwachstellen und Fehlkonfigurationen in Ihrer Umgebung durch Angriffspfadanalyse und benutzerdefinierte Risikobewertung

Einschränkungen von Lacework

Verwirrende UI

Schwierige Navigation zwischen Datenpunkten

Preisgestaltung bei Lacework

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lacework Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. OneTrust

über OneTrust OneTrust ist eine cloudbasierte Plattform für die Verwaltung aller Aspekte von Datenschutz, Governance, Risiko und Compliance (GRC). Seine funktionsübergreifende Datenzentralisierung hilft Ihnen, Trends und Programmlücken mit umsetzbaren Empfehlungen aufzudecken.

Die KI-gestützten Tools und Analysen von OneTrust helfen Ihnen, Ihre Datenströme zu verstehen, Risiken zu erkennen und angemessene Kontrollen zu implementieren.

OneTrust beste Eigenschaften

Zusammenarbeit in den Bereichen Datenschutz und Datenermittlung, GRC, Ethik und ESG

Proaktive Risikominderung und kontinuierliche Anpassung an sich ständig verändernde digitale Landschaften

Überwachen Sie Veränderungen in Ihren internen, regulatorischen oder Drittanbieter-Umgebungen mit umfangreichen Echtzeitinformationen

Überbrücken Sie Lücken zwischen Teams und Arbeitsabläufen mit einer zentralen Datenarchitektur

Eliminieren Sie redundante Aufgaben anzeit zu sparen durch no-code Workflow-Konfiguration

Verstehen Sie die Anforderungen und bereiten Sie sich auf neue globale Compliance-Anforderungen vor, indem Sie auf die Analyse von Vorschriften zugreifen

OneTrust Einschränkungen

Veraltete UI

Erforderliche Fehlerbehebungen

OneTrust Preise

Benutzerdefinierte Preise

OneTrust Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

4.3/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (20 Bewertungen)

10. Thoropass

über Thoropass Thoropass bietet eine SaaS-Plattform und fachkundige Beratung, damit Sie die Einhaltung verschiedener Sicherheitsrahmen und -vorschriften erreichen und aufrechterhalten können.

Es steigert Ihre Effizienz durch automatisierte Aufgaben und skaliert Ihre Compliance-Bemühungen. Mit der Plattform können Sie Risiken reduzieren und sich proaktiv um die Informationssicherheit kümmern. Es ist eine der Drata-Alternativen, die von den Anwendern sehr geschätzt wird - die geführten Kontrollen, die die Implementierung der Compliance beschleunigen, sind eine beliebte Funktion.

Thoropass beste Eigenschaften

Beschleunigen Sie die Erstellung, Überprüfung und Bestätigung von veröffentlichten Richtlinien

Zusammenarbeit durch Funktionen wie Tagging, Kommentierung und Zuweisung von Kontrollen

Automatisieren Sie die Sammlung von Beweisen für Compliance-Audits

Überwachen und Empfangen von Warnungen zu Compliance-Problemen

Maßgeschneiderte Integrationen zur Erfüllung spezifischer Compliance-Anforderungen

Thoropass-Einschränkungen

Die Plattform könnte intuitiver sein

Unzuverlässige "Erinnerungs"-Funktion

Thoropass Preise

Benutzerdefinierte Preise

Thoropass Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Herkömmliche Compliance-Tools fühlen sich oft wie Lösungen mit nur einer Funktion an und lassen Sie mit Tabellenkalkulationen, isolierten Arbeitsabläufen und manuellen Prozessen jonglieren.

Aber was wäre, wenn es eine Plattform gäbe, die den gesamten Compliance-Prozess abwickelt, Aufgaben vereinfacht, Arbeitsabläufe automatisiert und Ihr Team befähigt?

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel, eine All-in-One-Projektmanagement-Plattform.

ClickUp

Bei ClickUp geht es nicht nur um die Verwaltung von Aufgaben, sondern auch darum, Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, in einer von Compliance geprägten Welt erfolgreich zu sein.

Vorlagen wie ClickUp's Risikomanagement-Vorlage , umfassende Funktionen, und automatisierung funktionen machen es für Unternehmen, die eine einheitliche Plattform suchen, um die Komplexität der Einhaltung von Vorschriften zu bewältigen, praktisch.

identifizieren und mindern Sie potenzielle Risiken mit der ClickUp-Vorlage für das Risikomanagement-Risikoregister_

ClickUp's Automatisierung funktionen von ClickUp helfen Ihnen dabei, routinemäßige Compliance-Aufgaben zu automatisieren und sogar individuell anzupassen. Hier sind einige Anwendungsfälle, in denen sie sich als nützlich erweisen:

Richtlinienverwaltung : Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp, um Überprüfungen und Genehmigungen von Richtlinien zu verfolgen. Richten Sie automatische Erinnerungen ein, wenn Richtlinien für regelmäßige Überprüfungen fällig sind

: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp, um Überprüfungen und Genehmigungen von Richtlinien zu verfolgen. Richten Sie automatische Erinnerungen ein, wenn Richtlinien für regelmäßige Überprüfungen fällig sind Schulungsmanagement : Automatisieren Sie Schulungszuweisungen, Benachrichtigungen und Bestätigungen mithilfe der ClickUp-Erinnerungen. Verfolgen Sie den Status des Schulungsabschlusses mit benutzerdefinierten Stati

: Automatisieren Sie Schulungszuweisungen, Benachrichtigungen und Bestätigungen mithilfe der ClickUp-Erinnerungen. Verfolgen Sie den Status des Schulungsabschlusses mit benutzerdefinierten Stati Vorbereitung auf Audits: Nutzen Sie Aufgabenabhängigkeiten und Checklisten, um automatisch Prüfungsnachweise und Dokumente zusammenzustellen, sobald sie abgeschlossen sind

eliminieren Sie menschliche Fehler und gewinnen Sie einen Überblick über den Zustand der Compliance mit ClickUp Automation

Zusätzlich zu den Automatisierungen machen die folgenden Funktionen ClickUp zu einer überzeugenden Wahl für die Rationalisierung der Compliance:

ClickUp-Dokumente : Speichern Sie aktuelle Richtlinien, Verfahren und Risikobewertungen zentral und stellen Sie sicher, dass jeder auf die neuesten Informationen zugreifen kann. Die Versionskontrolle stellt sicher, dass historische Aufzeichnungen immer verfügbar sind

probieren Sie Docs auf ClickUp aus, um die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren

Benutzerdefinierte ClickUp-Workflows : Erstellen Sie automatisierte Workflows für wiederkehrende Compliance-Aufgaben wie die Sammlung von Beweisen, Berichte und Erinnerungen an Schulungen

testen Sie ClickUp Custom Workflows für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben

ClickUp Dashboards : Visualisieren Sie Ihren Compliance-Status in Echtzeit. Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben, identifizieren Sie potenzielle Risiken und bleiben Sie über anstehende Fristen informiert

visualisierung des Konformitätsstatus mit ClickUp Dashboards

ClickUp-Suche : Finden Sie schnell bestimmte Dokumente, Richtlinien oder Berichte und sparen Sie sich die Zeit, die Sie mit dem Durchsuchen von endlosen E-Mails und Tabellenkalkulationen verschwenden

clickUp-Suche ausprobieren

ClickUp-Berechtigungen : Kontrollieren Sie den Zugang zu sensiblen Informationen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer wichtige Dokumente einsehen und bearbeiten können

verwenden Sie ClickUp-Berechtigungen, um den Zugriff auf Datenbestände vertrauensvoll und sicher zu verteilen

ClickUp-Integrationen : Schaffen Sie einen reibungslosen Arbeitsablauf, indem Sie ClickUp mit Sicherheits- und Compliance-Tools verbinden

Profitieren Sie von den umfangreichen Integrationen von ClickUp

Die besten ClickUp-Funktionen

Erstellen Sie leistungsstarkeautomatisierungregeln zur Erledigung sich wiederholender Aufgaben, wie z. B. das Versenden von Erinnerungen für Schulungsaktualisierungen oder die automatische Eskalation von Problemen mit hohem Risiko

Visuelle Darstellung komplexer Compliance-Prozesse, Beziehungen zwischen Risiken und Kontrollen sowie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben mitClickUp Mind Maps Sichern Sie Ihre Daten mitClickUp Sicherheit Setzen und verfolgen Sie Konformitätsziele mit Fristen und Meilensteinen

Erstellen Sie ein zentrales Register aller identifizierten Risiken, einschließlich Schweregrad, Pläne zur Risikominderung und Verantwortlichkeiten

Erfassen spezifischer Datenpunkte in Bezug auf Risiken, wie z. B. Wahrscheinlichkeit, Auswirkungen und Kontrollmaßnahmen mitClickUp Benutzerdefinierte Felder* Erstellen Sie umfassende Berichte über Ihre Risikomanagementbemühungen

ClickUp Einschränkungen

Einige Neueinsteiger stellen eine steile Lernkurve fest

ClickUp-Preise

Kostenlos

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

Wählen Sie die richtige Lösung für Compliance und Risikomanagement

Die Bedeutung von robusten Cybersicherheits- und Compliance-Maßnahmen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn Sie also nach einer Alternative zu Drata suchen, sollten Sie Ihre organisatorischen Anforderungen, die Skalierbarkeit und die sich ständig verändernde Natur der Cyber-Bedrohungen sorgfältig prüfen.

Wenn Sie sich für eine Lösung entschieden haben, sollten Sie diese mit einer umfassenden Projektmanagement-Lösung wie ClickUp kombinieren, um eine robuste und sichere digitale Umgebung für Ihren Betrieb zu schaffen.

Starten Sie Ihr kostenloses ClickUp-Testversion heute und erleben Sie einen ganzheitlichen Ansatz für datensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften.🎉