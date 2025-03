Top 10 Projektbuchhaltungs-Software zur Maximierung des ROI von Projekten im Jahr 2025

Das ultimative Ziel eines jeden Geschäfts ist es, Investitionen zu erwirtschaften und Gewinne zu erzielen. Um dies zu erledigen, muss es seine Finanzen tadellos verwalten. Das ist der Punkt projektabrechnung kommt ins Spiel. 🧾

Allerdings ist die Buchführung leichter gesagt als erledigt - sie ist eine der fehleranfälligsten Arbeiten der Welt.

Glücklicherweise hat sich das in den letzten Jahren mit dem Aufkommen von Projektabrechnungssoftware erheblich geändert. Diese Tools haben die Projektbuchhaltung durch eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und Automatisierung vereinfacht. Sie bieten auch Features für die Budgetierung und Prognose, die den Geschäften helfen, ihre datengestützte Finanzentscheidungen zu treffen über ihre Projekte.

Lassen Sie uns die Top 10 der Projektbuchhaltungssoftware anschauen, ihre Stärken und Schwächen analysieren und herausfinden, wie sie Ihrem Geschäft zu mehr Wachstum verhelfen können. 🌷

Worauf sollten Sie bei der besten Software für die Projektbuchhaltung achten?

Die Projektbuchhaltung unterscheidet sich deutlich von der allgemeinen Finanzbuchhaltung, da sie sich mehr auf den Zustand der Projekte als auf die Besteuerung und die Einhaltung der Vorschriften eines Unternehmens konzentriert. Um ihre Aufgabe gut zu erledigen, sollte Ihre Projektbuchhaltungssoftware über die folgenden einzigartigen Features verfügen:

Phasenweise Nachverfolgung der Projektkosten: Ein Projekt durchläuft mehrere Phasen und verursacht während des gesamten Prozesses Kosten. Um die Auswirkungen dieser Kosten auf Ihr Projekt zu verstehen, sollte die Software eine phasenweise Nachverfolgung der projektbezogenen Kosten ermöglichen Zeiterfassung: Mit dieser Funktion können Ihre Teammitglieder die Anzahl der Stunden protokollieren, die sie an einem bestimmten Projekt gearbeitet haben. Sie ist entscheidend für die Nachverfolgung der Lohnkosten auf Projektebene Projektspezifische Berichterstellung: Eine gute Buchhaltungssoftware bietet auch robuste Features zur Erstellung und zum Export von Finanzberichten, die einen klaren Überblick über alle projektbezogenen Kosten ermöglichen Integrationen:Wenn Ihre Projektbuchhaltungssoftware mit allgemeiner Buchhaltungssoftware integriert werden kann, kann sie die Arbeit des Buchhaltungsteams erheblich rationalisieren. Ebenso sollte sie sich mit Projektmanagement-Apps integrieren lassen, um relevante Daten und Fortschritte bei der Arbeit problemlos zu synchronisieren Budgetierung und Prognosen: Mit diesen Optionen in Ihrer Projektbuchhaltungssoftware können Sie im Voraus planen und sich einen Überblick über die zukünftige Entwicklung Ihres Projekts verschaffen

Top 10 Projektbuchhaltungssoftware für das Jahr 2024

Es gibt zwar Hunderte von lösungen für die Projektbuchhaltung doch nur wenige erfüllen die oben genannten Kriterien. Wir haben die verfügbaren Optionen analysiert, was sie bieten und was ihnen fehlt, um diese Top-10-Liste für Projektbuchhaltungs-Software zu erstellen. Mal sehen, wer es in die Liste geschafft hat! 🏆

1. ClickUp

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder sie manuell eingeben

ClickUp bietet eine ganze Reihe von Features für das Projektmanagement, auch für die Projektabrechnung. Es beginnt mit ClickUp Zeiterfassung ermöglicht es Ihren Mitgliedern im Team, die Zeit, die sie in das Abschließen von Aufgaben investieren, nachzuverfolgen und zu protokollieren.

Die Nachverfolgung ist denkbar einfach: Mit einem Klick auf eine Schaltfläche starten Sie die Nachverfolgung. Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, stoppen Sie oder Ihr Team-Mitglied die Zeit, die automatisch der ausgewählten Aufgabe hinzugefügt wird. Ihre Teammitglieder können den Eintrag als Fakturierbar markieren, um ihn in Rechnung zu stellen, oder sogar einen Kommentar hinterlassen, wenn etwas ungewöhnlich ist. ⏲️

Zusätzlich zur Zeiterfassung können Sie den Fortschritt Ihres Projekts anhand von Meilensteinen verfolgen. Mit ClickUp Meilensteine können Sie bestimmte Aufgaben innerhalb eines Projekts markieren, und wenn Sie diese abschließen, werden der Fortschritt des Projekts und der Status der Aufgaben automatisch aktualisiert. Sie können benutzerdefinierte Aufgaben- und Projekt-Status definieren oder einen der Standard-Status auswählen, z. B:

Im Plan

Verspätet

In Bearbeitung

Ausstehend

Da die Mitglieder Ihres Teams verschiedene Aufgaben erledigen und ihre Einträge protokollieren, kann es etwas mühsam werden, diese zu analysieren. Nicht mit ClickUp Buchhaltung mit der einzigartigen Tabellen-Ansicht können Sie mehrere Einträge gleichzeitig analysieren.

Organisieren, sortieren und filtern Sie Aufgaben in der ClickUp 3.0 Tabellenansicht, um schneller einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Die Tabellenansicht hebt Tabellen auf die nächste Stufe, indem sie es Ihnen ermöglicht, Aufgaben, Teammitglieder und sogar Dokumente innerhalb der Zellen zu verknüpfen und so eine visuelle und interaktive Datenbank der zu erledigenden Arbeit aufzubauen.

Sie und Ihre Teammitglieder können die Zellen ganz einfach aktualisieren und Notizen, Zeiteinträge, den Status von Aufgaben, Kosten und andere Details für jede Aufgabe hinzufügen. Anschließend können Sie Ihre Finanzdaten analysieren, bevor Sie die Transaktionen durchführen. 💸

ClickUp kann auch die Berichterstellung für den Client erheblich vereinfachen, da Sie damit Dashboards für den Client erstellen können. Mit ClickUp Dashboards können Sie Widgets für Berichterstellung, Rechnungsstellung, Zahlungserinnerungen und vieles mehr hinzufügen. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, senden Sie sie über einen Link an den jeweiligen Client.

ClickUp beste Features

Spezielles Feature-Set für die Buchhaltung

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Client Dashboards

Vielseitige Tabellenkalkulationen in Formular-Ansicht

Zahlreiche vorgefertigte Vorlagen, darunter dieClickUp Buchhaltungsvorlage zur Unterstützung bei der Berichterstellung und business-Planung Meilensteine des Projekts

Automatisierungen und Erinnerungen

ClickUp Limits

Kann für erstmalige Benutzer überwältigend sein

Die Vielfalt der Features kann für unabhängige Unternehmer zu komplex sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. NetSuite

Über: Oracle NetSuite NetSuite von Oracle ist eine vollwertige Enterprise Resource Planning (ERP)-Suite, die Unternehmen dabei hilft bei der Verwaltung ihrer Geschäfte planen, und ressourcen nutzen . Es wird mit SuiteProjects geliefert - einer Projektbuchhaltungssoftware, die Unternehmen bei der Verwaltung von Ausgaben, Rentabilität und Budgets auf Projektebene mit detaillierter Berichterstellung unterstützt. 📊

Außerdem können Sie die tatsächlichen Ausgaben mit dem Budget und die Rentabilität mit der Prognose schnell analysieren und vergleichen, was als Nachverfolgung von Prognosen bezeichnet wird.

Leicht verständliche Diagramme und Berichterstellungen erleichtern die Interpretation der Daten. Gleichzeitig werden durch die Integration mit NetSuite Cloud Accounting alle Transaktionen automatisch mit einem Hauptbucheintrag verknüpft.

SuiteProjects unterstützt auch die Rechnungsstellung, indem es Ihnen ermöglicht, wiederkehrende Rechnungen zu erstellen und zu versenden. Dashboards und Berichterstellung ihren Workflow optimieren und erleichtern das Freigeben von Projektfinanzen und anderen Informationen für die Beteiligten.

NetSuite beste Features

Multiprojekt-Buchhaltung mit dedizierten Spaces

Integration mit NetSuite Cloud Accounting und NetSuite ERP-Software

Nachverfolgung von Prognosen

Budget-/Ist-Analyse der Ausgaben

Rechnungsstellung mit Support für automatisierte wiederkehrende Rechnungen

Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte

NetSuite Beschränkungen

UI kann ein wenig einschüchternd sein

Kann für durchschnittliche Benutzer zu teuer sein

NetSuite Preise

Preise auf Anfrage erhältlich

NetSuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.800+ Bewertungen)

4/5 (2.800+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,400+ Bewertungen)

3. Freshbooks

Über: Freshbooks Freshbooks bietet einen frischen Ansatz für Buchhaltungssoftware. Es ermöglicht Ihnen, die Konten mehrerer Projekte zu verwalten, während eine ausgefeilte Benutzeroberfläche die manchmal mühsame Buchhaltungsarbeit angenehmer und ansprechender macht. ✨

Mit der Funktion zur Zeiterfassung können Sie die für ein beliebiges Projekt aufgewendete Zeit protokollieren und diese dann den Rechnungen hinzufügen. Sie können eine Vorlage auswählen und in wenigen Minuten professionell aussehende Rechnungen erstellen.

Die Nachverfolgung von Ausgaben ist ebenso einfach:

Sammeln Sie alle Ihre Rechnungen Machen Sie Fotos davon Laden Sie sie in Freshbooks hoch

Die Plattform extrahiert automatisch den Ausgabenbetrag, das Datum und die Angaben zum Anbieter. Dann können Sie mit der Budgetplanung beginnen, denn die Funktion zur Nachverfolgung des Budgets sorgt dafür, dass Ihre Ausgaben nicht aus dem Ruder laufen.

Freshbooks beste Features

Integrierbar mit Projektmanagement Apps wie Asana, Basecamp, etc.

Zeiterfassung und Budgetverfolgung

Rechnungen und vorlagen für die Buchhaltung Automatisiertes Mahn- und Inkassomanagement

Integrierte Zahlungslösungen für Rechnungszahlungen

Spesenerfassung mit Fotos und E-Mails

Freshbooks Beschränkungen

Das Feature zum Scannen von Quittungen zur Erfassung von Ausgaben kann sich verzögern

Die App ist möglicherweise für kleine Geschäfte nicht skalierbar

Freshbooks Preise

Lite: $4,25/Monat

$4,25/Monat Plus: 7,50 $/Monat

7,50 $/Monat Premium: $13,75/Monat

$13,75/Monat Auswahl: Preise auf Anfrage erhältlich

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshbooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

4.5/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,300+ Bewertungen)

4. Certinia (ehemals FinancialForce)

Über: Certinia Certinia ist Teil der Salesforce-Softwarefamilie, daher ist es selbstverständlich, dass es sich sehr gut mit seinen "Familienmitgliedern" integrieren lässt Zum Beispiel kann es Ihre Kunden von Salesforce CRM abrufen, so dass Sie sie nicht manuell hinzufügen müssen.

Sie können damit die Konten aller Ihrer Projekte verwalten und die Einnahmen sowie die Kosten in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus Ihres Projekts nachverfolgen. Durch die Nachverfolgung der geplanten Einnahmen und der Finanzen des Projekts in Echtzeit können Sie die Rentabilität des Projekts, die Ausgaben und andere Finanzdaten analysieren.

Dank der Integration mit der Buchhaltung von Certinia werden alle Ihre Transaktionen automatisch synchronisiert mit hauptbuch einträge. 📒

Schließlich ermöglicht es auch Finanzprognosen und die Nachverfolgung der Prognose auf der Grundlage von Transaktionen und Daten, die in Ihren Konten sowie in Salesforce CRM verfügbar sind. Dies kann sich als nützlich erweisen, um Ihre Cash Flows, Rentabilität und andere Finanzdaten vorherzusagen.

Certinia beste Features

Salesforce-Integration

Nachverfolgung der Projektfinanzen in mehreren Phasen

Nachverfolgung geplanter Einnahmen

Projektbudgetierung und Budgetnachverfolgung

Vorhersage und Nachverfolgung von Prognosen

Certinia Grenzen

Das Laden dauert bei manchen Benutzern sehr lange

Datenvisualisierungstools zeigen manchmal nicht die neuesten Daten an

Certinia Preise

Preise auf Anfrage erhältlich

Certinia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (1,100+ Bewertungen)

4.1/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (40+ Bewertungen)

5. Läuft

Über: Läuft Runn ist in erster Linie eine Software für das Ressourcenmanagement, verfügt aber auch über einige nützliche Features für die Buchhaltung von Projekten. Es verfügt über eine Planungs- und Budgetierungsfunktion, um finanzielle Ressourcen für verschiedene Ausgaben und Ziele im Zusammenhang mit Ihren Projekten zuzuweisen.

Durch die Nachverfolgung der Pläne gegenüber dem festgelegten Budget können Sie sicherstellen, dass Sie die Ausgaben nicht überschreiten. Mit der Funktion zur Zeiterfassung können Sie die von Ihren Mitgliedern für ein bestimmtes Projekt eingeplante oder bereits aufgewendete Zeit zusammen mit den Kosten verfolgen. 💰

Aber das Beste an Runn ist vielleicht die Möglichkeit, vorläufige Projekte hinzuzufügen. Mit diesem Feature können Sie Projekte, über die gerade verhandelt wird, zu Ihrem Plan hinzufügen. Einmal hinzugefügt, kann Runn Ihnen visuell zeigen, wie sich diese Projekte auf Ihre finanzielle Situation auswirken werden, wenn sie bestätigt werden.

Runns beste Features

Eigene Spaces für mehrere Projekte

Planung für vorläufige Projekte

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Budgetierung und Planung

Vorhersage

Features für die Berichterstellung mit anpassbaren Metriken

Laufende Begrenzungen

Die Einrichtung benutzerdefinierter Integrationen kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Einige Berechtigungsstufen sind nicht verfügbar

Preise für Runn

Free

Pro: $8/Monat

$8/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Runn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Softwareberatung: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

6. Vorhersage

Über: Vorhersage Forecast verfügt über eine Handvoll Features für die Projektbuchhaltung, die zusammen eine sehr robuste Lösung für die Nachverfolgung Ihrer Projektfinanzen darstellen.

Mit Forecast können Sie Projektbudgets in Echtzeit nachverfolgen, um festzustellen, was Sie Geld kostet und was es einbringt. Die umfassenden Berichterstellungen geben auch Aufschluss darüber, wo Sie in Ihrem Portfolio am meisten Geld verlieren, so dass Sie verhindern können, dass Projekte über Bord gehen, bevor sie die Finanzen Ihres Unternehmens vollständig in den Sand setzen. 💣

Forecast ist mit QuickBooks und Xero integriert, so dass alle Transaktionen eines Projekts automatisch mit der zentralen Buchhaltungssoftware synchronisiert werden können. Seine KI-gestützten Risikowarnungen lassen Sie im Voraus wissen, wenn Sie im Begriff sind, Ihr Budgetlimit zu überschreiten.

Forecast beste Features

Nachverfolgung von Projekten auf Portfolio-Ebene

Intelligente und automatisierte Rechnungsstellung

KI-gestützte Budgetprognosen und -warnungen

Integrierbar mit anderen Buchhaltungslösungen wie Xero und QuickBooks und Projektmanagement-Lösungen wie Asana und Monday.com

Zeiterfassung

Rechnungsstellung

Begrenzte Vorhersagen

Es kann eine steile Lernkurve geben

Das Hinzufügen von Budgets zu Zeit- und Materialprojekten ist nicht möglich

Preisvorhersage

Pro: Preis auf Anfrage erhältlich

Preis auf Anfrage erhältlich Plus: Preis auf Anfrage erhältlich

Bewertungen und Rezensionen zu den Prognosen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

7. Paymo

Über: Paymo Paymo hört sich vielleicht so an, als würde man Sie bitten, mehr zu bezahlen. Aber in Wirklichkeit hilft es Ihnen, Geld zu sparen und mehr an Ihren Projekten zu verdienen, indem es Features für bereitstellt:

Budgetierung

Nachverfolgung von Ausgaben

Nachverfolgung der Rentabilität

Paymo bietet auch Zeiterfassung und aufgabenbasierte Abrechnungsmethoden für Ihre Team-Mitglieder. Es unterstützt über 85 Währungen und 15 Sprachen für die Rechnungsstellung, was ihm einen einzigartigen Vorteil gegenüber Paymo Alternativen .

Rechnungsvorlagen erleichtern die Erstellung von Rechnungen erheblich, während die integrierte Zahlungsabwicklung es Ihnen noch einfacher macht, Ihre Kunden zu bezahlen und von ihnen bezahlt zu werden. 💸

Schließlich lässt sich Paymo mit QuickBooks und Xero integrieren, um Ihre Projektausgaben mit den Einträgen im Hauptbuch zu synchronisieren.

Paymo beste Features

Budgetierung

Nachverfolgung von Ausgaben

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Rechnungsstellung in mehr als 15 Sprachen und 85+ Währungen

PayPal-, Stripe- und Authorize.net-Integration für den Erhalt von Zahlungen

Rentabilitätsnachverfolgung auf Projekt- und Client-Ebene

Integration mit anderen Buchhaltungsdiensten (QuickBooks, Xero, etc.)

Paymo Einschränkungen

Keine speziellen MacOS- und iOS-Apps

Die Funktion der Android-App ist im Vergleich zur Desktop-Version etwas limitiert

Paymo Preise

Free

Starter: $5.9/Monat

$5.9/Monat Kleines Büro: $10.9/Monat

$10.9/Monat Geschäft: $16.9/Monat

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

8. Meisterplan

Über: Meisterplan Meisterplan ist ein Projekt Portfolio-Management und anwendung zur Personaleinsatzplanung mit eingebetteter Standardfunktion für die Abrechnung von Projekten.

Die Plattform ermöglicht Projektmanagern die Planung von Budgets und die Nachverfolgung der tatsächlichen Ausgaben gegenüber diesen, die Durchführung von Kosten- und Nutzenanalysen und die Schätzung der Gesamtprojektkosten auf der Grundlage der Ausgaben.

Meisterplan lässt sich mit allen gängigen Projektmanagement-Softwareprogrammen, Business Intelligence-Plattformen und Datenanalyseplattformen integrieren, um Projektdaten zur Analyse abzurufen.

Meisterplan beste Features

Vergleich der geplanten Kosten mit den Ist-Kosten

Planen von Budgets

Kosten-Nutzen-Analyse

Finanzielle Berichterstellung

Integriert mit Projektmanagement tools

Meisterplan Grenzen

Operative Projektmanagement-Features wie die Planung von Aufgaben sind nicht verfügbar

Feature zur Teilzeit-Ressourcenplanung könnte verbessert werden

Meisterplan Preise

Basic: $660/Monat

$660/Monat Pro: 880 $/Monat

880 $/Monat Premium: $2.480/Monat

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Meisterplan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

9. Kantata (ehemals Mavenlink)

Über: Kantata Kantata ist aus Mavenlink und Kimble hervorgegangen - zwei führenden Anbietern von Software für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA).

Die Plattform bietet Funktionen für Budgetierung und Prognosen mit detaillierten Angaben, sodass Sie jeden Aspekt Ihres Projekts planen können. Sie ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Umsatzprognosen und -anerkennungen in Echtzeit und stellt gleichzeitig alle Daten und Informationen bereit, die Sie benötigen, um Projekte innerhalb der zugewiesenen Budgets durchzuführen. 📈

Eingebaute Funktionen für die Rechnungsstellung erleichtern die Rechnungsstellung an Ihre Clients, während spezielle Funktionen den Monatsabschluss unterstützen, indem sie die Prognosen aktualisieren, sobald die Einnahmen verbucht werden. Und schließlich erleichtert die Zeiterfassung und Spesenverfolgung auf Projektebene Ihnen und Ihren Teammitgliedern die Erfassung der Projektkosten.

Kantata beste Features

Prognosen in Echtzeit

Budgetierung

Rechnungsstellung mit anpassbaren Vorlagen

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Nachverfolgung von Ausgaben

Berichte und Dashboards

Kantata Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist ein wenig veraltet

Die Verwendung von Features kann anfangs etwas überwältigend sein

Kantata Preise

Preise auf Anfrage erhältlich

Kantata Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,300+ Bewertungen)

4.2/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

10. Salbei

Über: Salbei Sage bietet verschiedene Buchhaltungslösungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsfälle, einschließlich der allgemeinen Finanzbuchhaltung. Das Modul für die Projektbuchhaltung ist in Sage Intacct integriert und automatisiert die Zeiterfassung, die Projektabrechnung, die Servicekalkulation und sogar die Umsatzrealisierung, um alles zu vereinfachen.

Gantt-Diagramme, Berichte zur Projektrentabilität und zur Rentabilität der Clients helfen Ihnen beim Verständnis:

Wo Ihr Geld hingeht: die wichtigsten Ausgaben Woher es kommt: die profitabelsten Clients oder Projekte 🤑

Durch die Integration mit der Sage-Finanzbuchhaltung werden alle Transaktionen Ihrer Projekte mit den Einträgen im Hauptbuch synchronisiert, und mit der integrierten Funktion für die Rechnungsstellung können Sie Ihren Kunden problemlos Rechnungen stellen.

Rollenspezifische Dashboards informieren Ihre Clients und Kollegen über die Phase, in der sich ihr Projekt befindet und generieren berichte über den Status des Projekts , Ressourcenauslastung, Einnahmen, Kosten usw., um sich ein Bild von der Rentabilität des Projekts zu machen.

Sage beste Features

Budgetierung und Budgetverfolgung

Umsatzprognose

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Rechnungsstellung

Integration mit der allgemeinen Finanzbuchhaltung von Sage

Rollenspezifische Dashboards

Sage Beschränkungen

Gelegentliche Probleme mit der Synchronisierung von Zahlungen

Dashboards nicht im Basis Plan enthalten

Sage Preise

Preise auf Anfrage erhältlich

Sage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2,800+ Bewertungen)

4.3/5 (2,800+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (500+ Bewertungen)

Maximieren Sie die Rentabilität von Projekten mit einer robusten Projektbuchhaltungssoftware

Die Abrechnung von Projekten kann eine mühsame und zeitraubende Aufgabe sein, und die Erstellung von Finanzplänen und Prognosen kann sogar noch anspruchsvoller sein. Eine solide Software für die Projektbuchhaltung kann Sie bei beidem unterstützen. Wenn Sie noch unschlüssig sind, welche Buchhaltungssoftware Sie wählen sollen, hier ist unser Vorschlag: Entscheiden Sie sich für ClickUp!🏆

ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihre Buchhaltung zu verwalten, indem es den Prozess durch die Ansicht von Tabellen und Dashboards automatisiert und rationalisiert. Die robusten Features zur Berichterstellung und Analyse helfen Ihnen beim Planen, Budgetieren und Prognostizieren fast aller finanziellen Metriken. Anmeldung für ClickUp -werden Sie nicht mehr zu einer anderen Buchhaltungssoftware zurückkehren wollen.