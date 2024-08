die 10 besten Instapage-Alternativen 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Mit einem Landing Page Builder können Sie in wenigen Minuten und mit wenig technischem Wissen schöne, hoch konvertierende Landing Pages erstellen. Dies ist ein Segen für viele Marketer und Eigentümer kleiner Geschäfte.

Für viele ist Instapage die erste Wahl für die Erstellung pixelgenauer Landing Pages.

Es bietet jedoch nur begrenzte E-Commerce-Optionen, was seine Eignung für diejenigen einschränkt, die online verkaufen möchten. Außerdem gibt es nur begrenzte Vorlagen für Landing Pages, was die Designflexibilität stark einschränkt.

Glücklicherweise ist Instapage nicht der einzige Landing Page Builder, den es gibt. Wenn Sie die besten Instapage-Alternativen entdecken möchten, die ein besseres Gleichgewicht zwischen Features und Preisen bieten, sind Sie hier genau richtig.

Wir stellen Ihnen die 10 besten Alternativen zu Instapage vor, die Ihre Online-Präsenz aufwerten.

Worauf sollten Sie bei Instapage-Alternativen achten?

Bevor wir in die Liste eintauchen, hier noch ein kurzer Tipp. Die Wahl einer Alternative zu Instapage wird viel einfacher, wenn Sie genau wissen, wonach Sie suchen müssen. Behalten Sie die folgenden Faktoren im Hinterkopf, während Sie Ihre Optionen bewerten:

Preisgestaltung: Vergleichen Sie die Pläne und stellen Sie sicher, dass die Alternative zu Ihrem Budget passt und Features bietet, die Ihr Geschäft benötigt. Vermeiden Sie unnötige Ausgaben für auffällige Features, die Sie nicht nutzen werden

Vergleichen Sie die Pläne und stellen Sie sicher, dass die Alternative zu Ihrem Budget passt und Features bietet, die Ihr Geschäft benötigt. Vermeiden Sie unnötige Ausgaben für auffällige Features, die Sie nicht nutzen werden Vorlagen: Eine vielfältige Auswahl an professionell gestalteten Vorlagen wirdspart Zeit und hilft Ihnen, optisch ansprechende Seiten zu erstellen

Eine vielfältige Auswahl an professionell gestalteten Vorlagen wirdspart Zeit und hilft Ihnen, optisch ansprechende Seiten zu erstellen Features und Funktionen: Suchen Sie nach einer Plattform mit hochwertigen vorlagen zum Schreiben von Inhalten, sitemap-Vorlagen, robuste A/B-Testfunktionen, einen Drag-and-Drop-Builder und nahtlose Integrationen mit Ihren bevorzugten inbound marketing tools *Kollaborationsmöglichkeiten: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, wählen Sie eine Instapage-Alternative, die eine einfache Zusammenarbeit und Bearbeitung von Landing Pages ermöglicht

Suchen Sie nach einer Plattform mit hochwertigen vorlagen zum Schreiben von Inhalten, sitemap-Vorlagen, robuste A/B-Testfunktionen, einen Drag-and-Drop-Builder und nahtlose Integrationen mit Ihren bevorzugten inbound marketing tools *Kollaborationsmöglichkeiten: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, wählen Sie eine Instapage-Alternative, die eine einfache Zusammenarbeit und Bearbeitung von Landing Pages ermöglicht Mobile Reaktionsfähigkeit: Da immer mehr Benutzer mit mobilen Geräten auf Websites zugreifen (56.1% bis Dezember 2024), müssen die erstellten Landing Pages mobil-responsiv sein

Da immer mehr Benutzer mit mobilen Geräten auf Websites zugreifen (56.1% bis Dezember 2024), müssen die erstellten Landing Pages mobil-responsiv sein Benutzerdefinierte Optionen: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Plattform ausreichend benutzerdefinierte Optionen bietet, um Ihre Markenpersönlichkeit auf Ihren Landing Pages einzufangen

Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Plattform ausreichend benutzerdefinierte Optionen bietet, um Ihre Markenpersönlichkeit auf Ihren Landing Pages einzufangen Leistungsanalysen: Achten Sie auf Analysen undtools zur Berichterstellung wie Nachverfolgung und Heatmaps, um die Absprungrate zu senken, das Engagement zu verbessern und den Umsatz zu steigern

Die 10 besten Instapage-Alternativen für das Jahr 2024

Nun, da Sie eine mentale Karte haben, um die richtige Instapage-Alternative zu wählen, finden Sie hier eine Liste der 10 besten Optionen, die derzeit auf dem Markt sind.

1. Unbounce

über Unbounce Unbounce ist ein Landing Page Builder, der für seine Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Dank der Drag-and-Drop-Schnittstelle sind keine Code-Kenntnisse erforderlich, um eine Landing Page zu erstellen, die Besucher anzieht und konvertiert.

Sie können zwischen dem Classic Builder und dem Smart Builder wählen, um eine Landing Page zu erstellen. Jeder Unbounce Plan bietet Ihnen Zugang zu beiden. Während der Classic Builder die ursprüngliche Drag-and-Drop-Erfahrung mit erweitertem Code und benutzerdefinierter Anpassung bietet, nutzt der Smart Builder KI, um die Erstellung von Landing Pages mit datengesteuerten Empfehlungen zu beschleunigen.

Für WordPress-Benutzer können Sie mit dem Unbounce WP-Plugin benutzerdefinierte Seiten direkt auf Ihrer WordPress-Website veröffentlichen.

Unbounce ist bekannt für sein Smart Traffic Feature, das die Konversionsraten verbessert und die Kosten pro Akquisition mit KI-gestützter Optimierung reduziert.

Unbounce beste Features

Wählen Sie aus über 100 Drag-and-Drop-Vorlagen für Landing Pages mit A/B-Tests

Verwenden Sie mobilfreundliche Pop-ups und Leisten für anhaltende CTAs während des Scrollens

Verbindung mit Drittanbieter-Tools wie Google Analytics

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Kontos und Ihrer Seiten mit integrierten Sicherheits-Features

Benutzen Sie benutzerdefinierte Video-Hintergründe, Leuchtkästen, einfache Formulare zur Leadgenerierung und Danksagungen

Unbounce Beschränkungen

Die Erstellung idealer mobilfreundlicher Landing Pages ist eine Herausforderung

Unbounce Preise

Launch : $99/Monat

: $99/Monat Optimieren : $145/Monat

: $145/Monat Beschleunigen : $240/Monat

: $240/Monat Concierge: Beginnt bei $625/Monat

Unbounce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

2. Landingi

über Landingi Mit Landingi kann jeder ohne Code funktionale und optisch ansprechende Websites erstellen. Um den Designprozess zu vereinfachen, bietet die Plattform einen intuitiven Drag-and-Drop-Builder sowie eine Bibliothek mit über 200 anpassbaren Vorlagen.

Für eine persönliche Note bietet Landingi intelligente Abschnitte und die Flexibilität einer benutzerdefinierten HTML/CSS-Integration. Sie können die visuelle Attraktivität erhöhen, indem Sie kostenlose Bilder und Icons nahtlos in Ihre Designs integrieren.

Mit dem Feature zur Duplizierung mit nur einem Klick können Sie Landing Pages einfach replizieren und dabei das Design beibehalten, während Sie den Inhalt ändern, z. B. bei der Erstellung übersetzter Versionen. Außerdem können Sie Landing Pages effizient nach bestimmten Kategorien oder Kampagnen gruppieren.

Mit den integrierten A/B-Testfunktionen können Sie die Leistung Ihrer Website weiter optimieren.

Und schließlich lässt sich Landingi nahtlos in verschiedene E-Mail-Marketing-, CRM-, E-Commerce-, Analyse- und Social-Media-Plattformen integrieren, darunter HubSpot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics und PayPal, um Ihnen das Marketing zu erleichtern.

Landingi beste Features

Zugriff auf über 300 maßgeschneiderte und hoch konvertierende Vorlagen für Landing Pages

Personalisieren Sie Landing Pages mit dynamischen Inhalten für ein gezieltes Engagement

Unlimited Landing Pages erstellen

Landingi-Einschränkungen

Limitierter Kundensupport; es gibt keinen Chat-Support

Landingi Preise

Lite : $29/Monat

: $29/Monat Professionell : $49/Monat

: $49/Monat Agentur : $149/Monat

: $149/Monat Unlimited: $1000/Monat

Landingi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (270+ Bewertungen)

4.5/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (170+ Bewertungen)

3. Leadpages

über Leadpages Leadpages ist eine der Alternativen zu Instapage, mit der Sie Leads generieren und konversionsorientierte Seiten erstellen können. Neben Landing Pages können Sie mit diesem Tool auch Pop-ups und Leisten erstellen und sogar ganze Websites mühelos generieren.

Das ist noch nicht alles. Das Predictive Analytics Feature der Plattform ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Landing Pages zu bewerten und zu optimieren, indem Sie fundierte Anpassungen und Änderungen vornehmen. Außerdem erhalten Sie Zugang zu personalisiertem Coaching durch die Experten für Lead-Generierung.

Leadpages beste Features

Erhalten Sie während der Erstellung von Seiten Tipps zur Konvertierung in Echtzeit

Zugriff auf Leadpages-Kassen mit höherwertigen Plänen

Nahtlose Integration mit gängigen E-Mail-Anbietern (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Verbindung mit WordPress über ein spezielles Plugin

Erstklassige technische Beratungen per E-Mail, Chat oder Telefon

Leadpages Beschränkungen

Der Standard Plan bietet keine A/B-Tests

Skaliert nicht für komplexe und komplizierte Websites

Leadpages Preise

Standard: $37/Monat

$37/Monat Pro: $74/Monat

$74/Monat Erweitert: Benutzerdefinierte Preise

Leadpages Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (290+ Bewertungen)

4. Elegante Themen

über Elegante Themen Divi von Elegant Themes wird zwar oft als WordPress-Theme kategorisiert, ist aber in Wirklichkeit ein komplettes Design-Framework, mit dem Sie jeden Aspekt Ihrer Website von Grund auf selbst erstellen und anpassen können.

Divi geht über typische Vorlagen hinaus und verbessert die Ästhetik Ihrer Landing Page durch die Integration verschiedener einzigartiger Seitenelemente.

Mit seinem visuellen Editor, der sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist, kannst Du mühelos hochwertige Seiten gestalten. Zu den wichtigsten Features gehören die Inline-Bearbeitung von Text und die anpassbare CSS-Steuerung für fortgeschrittene Benutzer.

Elegant Themes beste Features

Ermöglicht Website-Änderungen zur Anpassung an sich entwickelnde Business-Anforderungen

Erstellen Sie responsive Websites und kontrollieren Sie, wie sie auf mobilen Geräten aussehen

Regelmäßige Aktualisierung und Erweiterung der Features zur Verbesserung der Funktionen des Themes

Verwenden Sie website-weite Designelemente, um globale Änderungen vorzunehmen

Elegant Themes Einschränkungen

Websites, die mit Elegant Themes erstellt wurden, haben langsame Ladezeiten

Das Layout wird nicht automatisch auf mobile und andere Geräte übertragen

Preise von Elegant Themes

Divi: $89/Jahr

$89/Jahr Divi Pro: $569/Jahr

$569/Jahr Divi Lifetime: $249

$249 Divi Pro + Lebenszeit: 729 $

Elegant Themes Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1000+ Bewertungen)

5. Klick-Trichter

über Klick-Trichter ClickFunnels ist ein Online-Verkaufs-Tool für Geschäfte zur Optimierung ihrer Marketing-Trichter, von der Produkteinführung bis zu E-Mail-Opt-Ins und Verkäufen. Es ist eine All-in-One-Lösung für E-Commerce Geschäfte und bietet einen Bereich von Features wie CRM, Analysen, Verkaufsseiten, Mitgliederseiten und mehr.

Mit anpassbaren Landing Pages und E-Mail-Autorespondern macht ClickFunnels die Erstellung von Marketingtrichtern ganz einfach. ClickFunnels bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und die Integration mit verschiedenen Marketingplattformen. Features wie die Erstellung von Formularen für die Reihenfolge und von Seiten für Danksagungen schließen das Paket ab.

Ganz gleich, ob Sie Eigentümer eines kleinen Geschäfts, Online-Unternehmer oder Teil eines größeren Unternehmens sind, ClickFunnels kann Ihnen helfen, die Konversionsraten zu erhöhen, indem es bei jedem Schritt Möglichkeiten zur Optimierung des Trichters aufzeigt.

Beste Features von Click Funnels

Zugriff auf 22 professionelle Trichtervorlagen, die auf verschiedene Geschäftsszenarien zugeschnitten sind, z. B. Produkteinführungen, Verkaufsseiten und Aktionen für Ereignisse

Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Verkaufstrichter und Landing Pages mühelos zu erstellen; es sind keine Kenntnisse im Code erforderlich

Optimieren Sie Ihre Funnels mit A/B-Split-Tests

Verwenden Sie den Code-Editor, um benutzerdefinierte Funktionen hinzuzufügen

Click Funnels Beschränkungen

Benutzerfreundlichkeit muss verbessert werden

Steile Lernkurve

ClickFunnels-Preise

Basis : $147/Monat

: $147/Monat Pro : $197/Monat

: $197/Monat Funnel Hacker: $497/Monat

ClickFunnels-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (380+ Bewertungen)

4.6/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (640+ Bewertungen)

6. Pagewiz

über Pagewiz Die Erstellung von Landing Pages mit Pagewiz ist vergleichbar mit einer einfachen Präsentation.

Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor können Sie auch ohne technische Kenntnisse pixelgenaue Landing Pages erstellen. Es ist wahr: Sie können Elemente überall und pixelgenau platzieren. Zeigen Sie einfach auf eine Seite, klicken Sie darauf, und veröffentlichen Sie mehrere Seiten - auch auf mobilen Geräten - mit Leichtigkeit.

Pagewiz ist auch die ideale Software für die Erstellung von Landing Pages für Kampagnen, vor allem, weil Sie damit Massen-E-Mails versenden können. Auf der Hauptseite der Kampagne können Sie jederzeit die neuesten Statistiken und Konversionsraten überprüfen. Außerdem werden Ihre Lead-Daten sicher auf den Pagewiz-Servern gespeichert.

Pagewiz beste Features

Zugriff auf erweiterte Anpassungsoptionen für Landing Pages durch benutzerdefiniertes HTML, CSS und JavaScript

Erhalten Sie unbegrenzte Schriftarten kostenlos aus der Google Fonts-Bibliothek

Fügen Sie ganz einfach Videos ein, ohne eingebetteten Code verwenden zu müssen

Erstellen Sie Formulare mit mehreren Feldtypen und entwerfen Sie neue Feldtypen

Pagewiz Beschränkungen

Das Layout ist ein wenig restriktiv

Pagewiz Preise

Basic : $25/Monat

: $25/Monat Standard : $42/Monat

: $42/Monat Plus: $84/Monat

$84/Monat Pro: $169/Monat

Pagewiz Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist eine All-in-One-Plattform für Inbound-Marketing, Vertrieb und Service und bietet Tools für jede Phase der Customer Journey. Die Plattform umfasst ein leistungsstarkes CMS zur Erstellung von SEO-optimierten Inhalten und zur Verbesserung der Sichtbarkeit und des Engagements im Internet.

Einer der Schlüsselvorteile von HubSpot ist die umfangreiche Suite von Integrationen, die die Produktivität von Marketing und Vertrieb insgesamt steigert. Die robusten Analysen bieten wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und die Kampagnenleistung und unterstützen eine fundierte, datengesteuerte Entscheidungsfindung.

HubSpot ist ein großartiger Landing Page Builder, mit dem Sie eine benutzerdefinierte Domain kostenlos mit dem CMS verbinden können. So können Sie sich nicht auf technische Herausforderungen konzentrieren, sondern auf das, was am wichtigsten ist - den Aufbau eines außergewöhnlichen Kundenerlebnisses.

HubSpot beste Features

Nutzen Sie integrierte Tools für SEO, Blogging und Social Media Management, um Kunden zu gewinnen und zu konvertieren

Rationalisierung von Routineaufgaben durch Automatisierung und KI

Erstellen, personalisieren und automatisieren Sie E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage des Kundenverhaltens

Nachverfolgung der Kampagnenleistung mit leistungsstarken Analyse- und Berichterstellungsfunktionen

HubSpot Limitierungen

Höhere Preise schrecken kleine Geschäfte und Start-ups ab

Features wie Automatisierung und erweiterte Berichterstellung sind nur in höheren Plänen verfügbar

HubSpot Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $18/Monat

: $18/Monat Professionell : $800/Monat

: $800/Monat Enterprise: ab $3600/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,600+ Bewertungen)

4.4/5 (10,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,900+ Bewertungen)

8. Brevo

über Brevo Brevo, früher bekannt als Sendinblue, ist bekannt für sein E-Mail-Marketing-Tool, aber es ist auch ein vollwertiger Landing Page Builder. Brevo ist eine der besten Instapage-Alternativen und verfügt über Features wie CRM, SMS-Nachrichten und Facebook-Anzeigen.

Brevo zeichnet sich durch sein Tracker-Skript aus, mit dem Benutzer das Website-Verhalten ihrer Kontakte überwachen können. Businesses können diese Informationen nutzen, um Automatisierungs-Workflows zu entwerfen, die das Wachstum fördern.

Der Drag-and-Drop-Landing-Page-Builder der Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Leads und Conversions steigert. Brevo ist eine wertvolle Lösung für Geschäfte, die eine vielseitige und praktische Marketingplattform suchen.

Brevo beste Features

Vereinfachen Sie Ihre Aufgaben mit einer benutzerfreundlichen und übersichtlichen Oberfläche

Nachverfolgung des Traffics auf der Landing Page mit Google Analytics

Einfaches Hinzufügen von Formularen zu jeder Seite

Brevo Beschränkungen

Steile Lernkurve

Schwieriges Hinzufügen/Entfernen von Mitgliedern aus einem Plan

Brevo-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $25/Monat

: $25/Monat Business : $65/Monat

: $65/Monat BrevoPlus: Benutzerdefinierte Preise

Brevo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

4.5/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,900+ Bewertungen)

9. GetResponse

über GetResponse GetResponse wurde als Tool zur Automatisierung des E-Mail-Marketings gegründet und hat sich zu einer allumfassenden Marketingplattform mit zahlreichen Funktionen entwickelt, die es Benutzern ermöglicht, Landing Pages zu erstellen, Webinare durchzuführen und vieles mehr.

GetResponse bietet Features wie mobile-responsive Vorlagen und einen integrierten Editor für Bilder, der Bilder von Shutterstock und GIFs von Giphy unterstützt. Sein Landing Page Builder bietet ein abschließendes Paket mit A/B-Testfunktionen, Live-Chat und Web-Push-Benachrichtigungen.

GetResponse beste Features

Wählen Sie aus über 200 Vorlagen für Landing Pages für Ihre spezifischen Ziele

Nutzen Sie den visuellen Sales Funnel Builder für einen verbesserten ROI

Generieren Sie optimierte Landing Pages mit KI

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke mit einem Analyse-Dashboard

GetResponse Beschränkungen

Verbesserungsbedarf bei der Benutzerfreundlichkeit

Anspruchsvollere Features wie Marketing-Automatisierung, Webinar-Hosting und E-Commerce-Tools sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

GetResponse Preise

E-Mail Marketing : $19/Monat

: $19/Monat Marketing Automatisierung : $59/Monat

: $59/Monat Ecommerce Marketing: $119/Monat

GetResponse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (630+ Bewertungen)

4.3/5 (630+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (470+ Bewertungen)

10. Rille

über Rille GroovePages ist die neueste Ergänzung der Groove-Suite von Landing Page Builders und Marketing-Tools, die auf die Bedürfnisse von kleinen und großen Eigentümern von Geschäften zugeschnitten sind.

Der kostenlose Plan von GroovePages bietet eine Alternative zu Instapage, ohne dass Vorabkosten anfallen. Allerdings ist der kostenlose Plan mit gewissen Limiten verbunden.

Für diejenigen, die auf der Suche nach umfangreicheren Features sind, bietet Groove ein zeitlich begrenztes, kostenpflichtiges Lifetime-Angebot, das Zugriff auf alle integrierten Tools gewährt, ohne dass monatliche Gebühren anfallen.

Die Groove-Mitgliedschaft enthält einen Bereich von tools, einschließlich GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog und mehr, und ist damit eine umfassende Suite von Marketinglösungen.

Groove beste Features

Optimieren Sie Vorlagen oder erstellen Sie Seiten Block für Block

Verwalten Sie Partner nahtlos mit dem integrierten Partnerverwaltungssystem

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Landing-Page-Builder ohne Code, um Websites mühelos zu erstellen

Bearbeitung und Vorschau der Seiten entsprechend der Größe des jeweiligen Geräts

Groove-Einschränkungen

Es kann manchmal fehlerhaft und inkonsistent sein

Groove Preise

Start-up Plan: Free

Free Free-Lite Plan: Free

Free Creator+ Plan: $42/Monat

$42/Monat Premium+ Plan: 299 $/Monat

299 $/Monat Premium+ Lebenszeit: $2,497

Groove Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,900+ Bewertungen)

4.7/5 (2,900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

Die Erstellung von Landing Pages ist nur ein winziger Teil des Aufbaus Ihres Geschäfts im Internet. Sie müssen eine anständige Website gestalten, einen Online-Shop mit Checkout-Funktionen und Zahlungs-Gateways abschließen, ihn an Ihr Publikum vermarkten und für Conversions optimieren.

Instapage und seine Alternativen sind zwar großartig, um Ihre Landing Pages vorzubereiten, aber Sie brauchen definitiv mehr Tools für umfassende website-Projektmanagement . Und was könnte besser sein als eine App, mit der Sie das alles zu erledigen haben?

Treffen Sie ClickUp!

ClickUp

ClickUp unterstützt Marketing Teams mit verschiedenen Tools und Features, um die Webentwicklung zu rationalisieren - von der Erstellung überzeugender Texte für Landing Pages bis zur Verwaltung von Marketing Workflows. ClickUpKI hilft Ihnen zum Beispiel, Landing Pages von Grund auf zu erstellen und zu starten. Nutzen Sie es, um schöne und konversionsorientierte Layouts für Ihr Geschäft zu erstellen, und sparen Sie so Zeit und Aufwand.

Optimieren Sie außerdem den Inhalt der Landing Page für mehr Engagement und Konversion, indem Sie die KI-gesteuertes tool um wirkungsvolle Überschriften, überzeugende Call-to-Action-Sätze und fesselnde Produktbeschreibungen zu erstellen.

Kreativität entfachen, Vorlagen für Landing Pages erstellen oder blitzschnell Texte generieren - mit dem besten Brainstorming-Partner der Welt

Wenn Sie keine Layouts für Landing Pages erstellen möchten, können Sie sich auf ClickUp's Vorlage für Landing Pages für Ideen und Inspiration.

Erstellen Sie hoch konvertierende Landing Pages mit ClickUp's Landing Page Template

Profi-Tipp? Die Möglichkeiten von ClickUp sind nicht nur auf die Erstellung von Landing Pages begrenzt. Es ist auch eine allumfassende content-Marketing-Software .

Verbessern Sie Ihren Plan für Inhalte mit ClickUp's Content Marketing Plan VorlageClickUp für das Marketing bietet einen flexiblen Workspace, in dem Ihr Team Inhalte erstellen, Aufgaben zuweisen und verwalten kann inhalte-Workflows und analysieren die Ergebnisse des Projekts.

Vergleichen Sie die Workloads von Teams visuell und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp Zeitleiste-Ansicht

ClickUp bietet außerdem robuste Tools für die Verwaltung von Inhalten und die Planung. Seine vorlagen für Inhaltskalender ermöglichen es Marketing Teams, ihre Inhaltsstrategie effektiv zu organisieren und zu visualisieren. Diese Vorlagen helfen dabei, Zeitleisten für die Erstellung von Inhalten zu skizzieren, Veröffentlichungstermine zu planen und die Konsistenz von Kampagnen zu wahren.

Planen Sie Ihre Inhalte mühelos mit der ClickUp Vorlage für den Kalender

ClickUp beste Features

Verwandeln Sie mit ClickUp AI Ton und Stil Ihrer Texte im Handumdrehen

Erstellen Sie hochwertige Inhalte mit KI-Eingabeaufforderungen

Optimieren Sie hervorgehobenen Text nahtlos mit der KI-Symbolleiste

Effiziente Erstellung von Zusammenfassungen und Handlungselementen

Übersetzen Sie Sprachen und führen Sie Rechtschreibprüfungen in der App durch

Reibungslos zusammenarbeiten aufClickUp Whiteboards* Entwerfen Sie Workflows mit anpassbaren Vorlagen

Verwalten Sie kreative Briefs gemeinsam mitClickUp Dokumente* Beschleunigen Sie den Design-Feedback-Prozess mit einem integrierten Proofing Feature

ClickUp Limits

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten können für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/ Monat pro Benutzer

$7/ Monat pro Benutzer Geschäft: $12/ Monat pro Benutzer

$12/ Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Auf dem Weg zu besseren Landing Pages

Wenn Sie nach den besten Instapage Alternativen suchen, wissen Sie, dass die Entscheidung über die Suche nach einem schnellen Ersatz hinausgeht. Es geht darum, eine Lösung zu finden, die einen Mehrwert für Ihre Web-Entwicklung und Marketing-Aufwand bietet.

Unsere Liste hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung unter den vielen KI-Website-Baukästen verfügbar. Testen Sie eine vielseitige Lösung wie ClickUp, um die Vorteile von KI-gestützter Erstellung von Inhalten und Zusammenarbeit zu nutzen. Registrieren Sie sich noch heute für ClickUp!