die 10 besten Vertriebsbücher, die jeder Vertriebsprofi im Jahr 2024 braucht

10 Bücher zum Thema Vertrieb, die Vertriebsprofis helfen, ihre Vertriebsfähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern

1. Die ultimative Verkaufsmaschine

Über das Buch

Autor(en) : Chet Holmes

: Chet Holmes Jahr der Veröffentlichung : 2008

: 2008 Geschätzte Lesezeit : 15 Stunden

: 15 Stunden Empfohlenes Niveau : Anfänger bis Fortgeschrittene

: Anfänger bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 336 Seiten

: 336 Seiten Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



_Verkaufstrends kommen und gehen. Nicht alle Trends sind die richtigen für Ihr Unternehmen. Chet Holmes' Bestseller "Die ultimative Verkaufsmaschine" hilft Ihnen, die beständigsten Trends zu erkennen.

In dieser Verkaufsfibel gibt er 12 Strategien frei, um neue Verkäufe zu tätigen und Stammkunden zu gewinnen. Selbst wenn Sie nur eine der Strategien befolgen, werden Sie Ihren Umsatz wahrscheinlich verdoppeln.

Das Buch vermittelt Ihnen praktische Verkaufsfertigkeiten, mit denen Sie erstklassige Kunden gewinnen, die besten Talente einstellen und Ihren Verkaufsansatz erheblich verbessern können.

Holmes gibt einfache Analogien aus dem Alltag, die einem Team helfen, Szenarien effektiv zu visualisieren, um sie im wirklichen Leben zu üben und ihre Verkaufsprozesse zu optimieren.

Zum Beispiel lehrt er, wie man Kunden anhand eines Schuhverkaufsgesprächs aufklärt. Wenn Sie Schuhe durch Kaltakquise verkaufen, könnten Sie an eine Handvoll Käufer verkaufen. Wenn Sie sich jedoch mit einer kostenlosen Broschüre über Füße und Gesundheit an potenzielle Kunden wenden, verkaufen Sie an diejenigen, die Schuhe kaufen möchten, und bauen eine Verbindung zu künftigen Kunden auf.

Er betont, dass Ihr bestehendes Verkaufsteam regelmäßig geschult werden sollte, um die Lektionen im Gedächtnis zu behalten. In seinen Worten: "Meisterschaft bedeutet nicht, 4000 Dinge zu erledigen; man kann stattdessen 12 Dinge 4000 Mal erledigen."

Den einzelnen Verkäufern gibt er Tipps, wie z. B. nicht zu schwafeln und stattdessen als vertrauenswürdiger Berater aufzutreten. Wenn zum Beispiel ein Paar sein erstes Haus kauft, wird ein guter Verkäufer das Gespräch mit den Worten beginnen: "Der Kauf eines Hauses ist eine wichtige Entscheidung, die Sie nicht überstürzen sollten."

Seine Tipps zur Ansprache von Entscheidungsträgern in großen Unternehmen, zum Aufbau von Beziehungen zu Kunden, zum Vertriebsmanagement und zur Umprogrammierung der Denkweise sind für Vorstände, Marketing- und Vertriebsteams hilfreich.

"Derjenige, der dem Markt die meisten und besten Informationen gibt, wird immer denjenigen erschlagen, der nur Produkte oder Dienstleistungen verkaufen will."_

Chet Holmes

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Verkaufen Sie nicht nur ein Produkt, sondern das ganze Geschäft und verkürzen Sie die Zyklen

Schaffen Sie hohe Standards in Ihrer Verkaufskultur

Nehmen Sie sich die großen Fische vor. Ihre besten potenziellen Kunden werden Ihnen eine Menge Verkaufszeit ersparen

Verbessern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten und Ihre emotionale Intelligenz, und machen Sie Ihre Interaktionen persönlich

Perfektionieren Sie als Unternehmen Ihre Verkaufsstrategie, Ihre Marketingtaktiken, Ihre Verkaufskompetenzen und die Verkaufsprozesse Ihres Unternehmens

Was die Leser sagen:

"Chet Holmes hat die Kunst des langfristigen Umsatzwachstums auf brillante Weise vereinfacht. Er beginnt mit der sturen Entschlossenheit und dem Fokus, wie er sagt, in 12 Strategien und nicht in 4000 zu brillieren. Erstellen Sie Ihr hochwertiges Pitch und strategische Verkaufsziele, um die Besten einzustellen und zu halten. Dieses Buch gehört auf jeden Fall auf meine Liste der Bücher, die ich zum täglichen Nachschlagen mitnehmen muss. Sehr empfehlenswert, holen Sie es sich jetzt👍"

2. SPIN Verkaufen

Über das Buch

Autor(en) : Neil Rackham

: Neil Rackham Jahr der Veröffentlichung : 2021

: 2021 Geschätzte Lesezeit : 7 Stunden

: 7 Stunden Empfohlenes Niveau : Anfänger bis Fortgeschrittene

: Anfänger bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 197 Seiten

: 197 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Sind Sie mit traditionellen Verkaufsmethoden überfordert? Brauchen Sie Hilfe, um große Geschäfte zu erledigen? Wenn Sie mit Ja antworten, machen Sie wahrscheinlich denselben grundlegenden Fehler wie die meisten anderen Verkäufer. Sie müssen auf einen kundenorientierten Verkaufsprozess umsteigen.

SPIN Selling von Neil Rackh befasst sich mit der Herausforderung des "komplexen Verkaufs", d. h. mit dem Verkauf von Premium- oder hochwertigen Produkten. Eines seiner Kapitel, 'Small Fish Bait Does Not Work On Sharks,' behauptet, dass Sie keinen Erfolg haben werden, wenn Sie nicht gut recherchiert und die genauen Bedürfnisse des Premiumkunden verstanden haben.

Für die Anwendung der Verkaufsstrategie schlägt der Verfasser das SPIN-Selling-Framework vor, das es Teams ermöglicht, in Verkaufsgesprächen die richtigen Fragen in den folgenden vier Bereichen zu stellen:

Situation: Diese Fragen zielen darauf ab, die grundlegenden Ziele des potenziellen Kunden zu erfahren. Sie verschaffen sich einen tieferen Einblick in die aktuellen Umstände, die Ziele des Geschäfts und die Umweltfaktoren des Käufers

Diese Fragen zielen darauf ab, die grundlegenden Ziele des potenziellen Kunden zu erfahren. Sie verschaffen sich einen tieferen Einblick in die aktuellen Umstände, die Ziele des Geschäfts und die Umweltfaktoren des Käufers Problem: Diese Fragen ermöglichen es den Teams, sich mit den Herausforderungen des Kunden beim Meeting seiner spezifischen Bedürfnisse auseinanderzusetzen. Sie helfen dabei, Bereiche mit impliziten und expliziten Chancen zu identifizieren

Diese Fragen ermöglichen es den Teams, sich mit den Herausforderungen des Kunden beim Meeting seiner spezifischen Bedürfnisse auseinanderzusetzen. Sie helfen dabei, Bereiche mit impliziten und expliziten Chancen zu identifizieren Implikation: Diese Folgefragen wurden im vorherigen Schritt entwickelt. Sie helfen dem Vertriebsmitarbeiter, tiefere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich die Herausforderungen des Interessenten negativ auf sein Leben oder Geschäft auswirken. Verwenden Sie sie, um beim Käufer ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen

Diese Folgefragen wurden im vorherigen Schritt entwickelt. Sie helfen dem Vertriebsmitarbeiter, tiefere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich die Herausforderungen des Interessenten negativ auf sein Leben oder Geschäft auswirken. Verwenden Sie sie, um beim Käufer ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen **Fragen zu potenziellen Lösungen, um die Arbeit oder das Geschäft des Interessenten zu verändern oder umzugestalten. Sie sollten die Käufer in die Lage versetzen, ihre Schlüsse über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu ziehen

SPIN-Fragen bereiten Vertriebsleiter und -mitarbeiter auf den Erfolg im Verkauf vor und vermitteln ihnen gleichzeitig fortgeschrittene Verkaufsstrategien, die sie in praktischen Situationen anwenden können.

Das Buch basiert auf den Erkenntnissen des Verfassers aus der Untersuchung von mehr als 35.000 Verkaufsgesprächen, die von 10.000 Verkäufern in 23 Ländern über einen Zeitraum von 12 Jahren geführt wurden. Anhand dieser Erkenntnisse räumt er mit einigen Verkaufsmythen auf, z. B. der Auflistung und Beschreibung von Produktvorteilen, um Zinsen zu wecken, oder dem Stellen offener Fragen in Verkaufsunterhaltungen.

Dies ist eines jener Verkaufsbücher, die den Schwerpunkt darauf legen, die Situation zu verstehen, anstatt einem starren Verkaufsskript für Unterhaltungen zu folgen und Verkaufspsychologie zu entwickeln.

Implikationsfragen greifen ein Kundenproblem auf und untersuchen seine Auswirkungen oder Folgen. Wie wir sehen werden, helfen erfolgreiche Menschen dem Kunden durch Implikationsfragen, die Ernsthaftigkeit oder Dringlichkeit eines Problems zu verstehen"

Neil Rackham

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Konzentrieren Sie sich auf den größeren Verkaufserfolg statt auf den Verkauf mit nur einem Anruf und entwickeln Sie Fähigkeiten, die für einen bedeutenden Verkauf erforderlich sind

Kundenbedürfnisse entwickeln sich mit kleinen Unzulänglichkeiten, die zu größeren Problemen führen; kennen Sie ihre impliziten und expliziten Bedürfnisse

Features sprechen implizite Bedürfnisse an, und Vorteile bieten Lösungen für explizite Bedürfnisse

Nehmen Sie sich Zeit für den harten Verkauf. Verbringen Sie Zeit damit, Ihre Kunden kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen

Was die Leser sagen:

"Spin Selling" von Neil Rackham ist eine leistungsstarke und erfrischende Ressource, die die traditionellen Verkaufstechniken mit dem einfachen, aber effektiven SPIN-Modell revolutioniert. Das Buch glänzt durch die Anwendung dieser Strategien auf reale Szenarien, gespickt mit aufschlussreichen Fallstudien, die praktische Anleitungen zur Beherrschung der Verkaufskunst bieten. Der Schwerpunkt des Buches liegt jedoch eher auf hochwertigen B2B-Verkäufen, und die wiederholte Betonung des SPIN-Konzepts kann gelegentlich etwas schwerfällig wirken

3. Der Verkaufsmagnet: Wie man ohne Kaltakquise mehr Kunden gewinnt

Über das Buch

Autor(en) : Kendra Lee

: Kendra Lee Jahr der Veröffentlichung : 2013

: 2013 Geschätzte Lesezeit : 19 Stunden

: 19 Stunden Empfohlenes Niveau : Anfänger bis Mittelstufe

: Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten : 282 Seiten

: 282 Seiten Bewertungen 3.9/5 (Amazon) 3.4/5 (Goodreads)



In How To Get More Customers Without Cold Calling (Wie man ohne Kaltakquise mehr Kunden gewinnt) demonstriert Kendra Lee Schritt für Schritt den Prozess der Kundenakquise, den sowohl neue als auch erfahrene Vertriebsleiter nachahmen können.

Dieses Buch gibt frei, wie kleine und mittlere Geschäfte

den Vertrieb automatisieren

für mehr Effizienz. Wenn Sie ein Vertriebsleiter mit limitierten Ressourcen sind, finden Sie in diesem Verkaufsbuch verschiedene Anziehungsstrategien, die Ihnen helfen, besser zu verkaufen.

Ihr dreistufiger Prozess vereinfacht den Verkaufstrichter wie folgt:

Mit Anziehungsstrategien mehr Interessenten gewinnen

Es gibt 14 Anziehungsstrategien, die ein Vertriebsleiter anwenden kann, um neue Kunden zu gewinnen. Sie sind im Wesentlichen in drei Gruppen unterteilt

Persönlich

E-Mails

Briefe mit Persönlichkeit

Postkarten mit Varianten

Persönliches Networking

Telefonische Kampagnen

Digital

E-Newsletter

Artikel und Blogs

Soziale Netzwerke

Soziale Medien

Online-PR

Online-Ereignisse

Kollaborative

Lokale Ereignisse

Offline-PR

Bündnispartner

Eine clevere Verkaufskampagne in drei Schritten

Jetzt müssen Sie Ihren Interessenten etwas verkaufen, indem Sie sie mit lokalen Ereignissen verknüpfen, ihnen ein vernünftiges Angebot machen und ihnen einen Grund geben, schnell zu handeln. Ihre Verkaufskampagne sollte wie folgt aussehen:

Aufhänger < Verlockendes Angebot < Aufforderung zum Handeln = VERKAUF

Kombinieren Sie den gesamten Aufwand mit mehreren Anziehungsstrategien und Verkaufskampagnen

Verkäufer brauchen mehrere Anziehungsstrategien, wenn sie ihre Einzelziele erreichen wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, Verkäufe zu generieren, aber Sie müssen sie zusammenführen und gezielte Kampagnen durchführen.

Vertriebsleiter sollten sich auch auf Folgendes konzentrieren

prozessoptimierung

um eine Stagnation des Geschäfts zu verhindern.

Lees wertvolle Einblicke in die Arbeit mit Vertriebsmitarbeitern in kleinen und mittleren Geschäften zeichnen dieses Buch aus. Sie gibt nicht nur Erfolgsgeschichten frei, sondern weist auch auf die Fallstricke ineffizient durchgeführter Pläne und Unterhaltungen hin.

Ihr Buch befasst sich mit den persönlichkeitsbezogenen Herausforderungen von Vertriebsmitarbeitern und ist für Eigentümer von kleinen und mittleren Geschäften, Unternehmer und Vertriebsmitarbeiter auf der Einstiegsebene gleichermaßen hilfreich.

Ihr kostenloser Support tool kit, Fallstudien, einfach umzusetzende Strategien und Verkaufstaktiken funktionieren für verschiedene Persönlichkeitstypen und in den meisten Verkaufssituationen.

"Sie müssen vor Ihren potenziellen Kunden stehen, wenn diese erkennen, dass sie ein Problem haben. Sie werden Sie um Rat und Empfehlungen bitten. Sie werden zu ihrem vertrauenswürdigen Berater, der ihnen hilft, eine Karte für die Lösung zu erstellen."

Kendra Lee

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Anziehungsstrategien helfen Ihnen, Ihre potenziellen Kunden über mehrere Medien hinweg konsistent anzusprechen

Machen Sie Ihr Produkt bekannt, halten Sie es vor Ihren potenziellen Kunden, und lassen Sie sie sich für Sie entscheiden

Teilen Sie Ihr Gebiet oder Ihren Markt in Mikrosegmente von Gruppen ein, die ähnliche Bedürfnisse haben und/oder auf ähnliche Botschaften reagieren. Auf diese Weise müssen Sie Inhalte nur einmal erstellen und können sich auf die Personalisierung Ihrer Botschaften konzentrieren

Was die Leser sagen:

"Ich habe viele, viele Bücher in einer Vielzahl von Bereichen gelesen, einschließlich des Verkaufs, und ich denke, dass dieses Buch ausgezeichnet ist, da Kendra bewährte Strategien für die Gewinnung Ihrer idealen Clients liefert. Sie bietet mit ihrem Buch und den Online-Ressourcen einen enormen Wert. Wenn Sie Ihren Umsatz erheblich steigern wollen, müssen Sie sich dieses Buch besorgen und die Strategien anwenden."

4. Das kleine rote Buch des Verkaufens

Über das Buch

Autor(en) : Jeffery Gitomer

: Jeffery Gitomer Jahr der Veröffentlichung : 2023

: 2023 Geschätzte Lesezeit : 15 Stunden

: 15 Stunden Empfohlenes Niveau : Anfänger

: Anfänger Anzahl der Seiten : 232 Seiten

: 232 Seiten Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Wissen Sie, warum Verkäufe stattfinden?

Laut "The Little Red Book of Selling" kommen Verkäufe zustande, wenn die Kunden davon überzeugt sind, dass Sie, der Verkäufer, wirklich an ihren Bedürfnissen interessiert sind.

Wie kann man das zu erledigen? Unter anderem, indem Sie den Kunden bitten, Ihnen seine Gründe für den Kauf bei Ihnen zu nennen. Dies hilft auch dabei, sein Kaufmotiv herauszufinden, das Sie bei zukünftigen Verkäufen nutzen können.

Das kleine rote Buch des Verkaufens ist eines dieser Verkaufsbücher, die mit Witz und Humor die fortschrittlichsten Verkaufsstrategien freigeben.

Nehmen Sie zum Beispiel den Untertitel des Buches: 12.5 Prinzipien für großartige Verkäufe. Warum 12.5? Vielleicht weil es heißt: Gestalten Sie von Ihrer Position als Generaldirektor des Universums aus.

Verkäufer müssen ihre Schlachten klug auswählen und sich auf ihre Herausforderungen konzentrieren. Ihre potenziellen Kunden werden Produkte oder Dienstleistungen nur dann wertschätzen, wenn sie lernen, diejenigen zu schätzen, die sie verkaufen.

Der Verfasser ermutigt jeden, durch ständiges Networking, das Knüpfen von Freundschaften und persönliches Branding eine "Vertriebsmentalität" zu entwickeln.

Ganz gleich, ob Sie Teil eines B2C-Verkaufsteams, Marketingleiter oder Vertriebsleiter in einem Unternehmen sind, dieses Buch enthält praktische Ratschläge für Sie.

Reden Sie über Gewinn und Produktivität - nicht über Geldsparen - reden Sie über Ideen und Möglichkeiten - nicht über die Chance, Ihnen zu sagen, was ich erledige - sie wollen freundliche Hilfe, Antworten, Produktivität und Gewinn."

Jeffery Gitomer

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Recherchieren Sie die Geschäfte Ihrer potenziellen Kunden gründlich, bevor Sie sie ansprechen. Der am besten vorbereitete Verkäufer gewinnt

Es geht um den Wert, nicht um den Preis. Wenn der Verkäufer zeigt, dass er den Kunden schätzt und sich die Zeit nimmt, ihn zu informieren, wird er Wert schaffen

Eine der besten Methoden, um Menschen dazu zu bringen, Informationen über sich selbst freizugeben, besteht darin, bohrende Fragen zu stellen. Anstatt über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu schwärmen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, Ihren potenziellen Kunden und deren Bedürfnissen zuzuhören

Was die Leser sagen:

"Das kleine rote Buch des Verkaufens enthält Standard-Verkaufstechniken, die Verkäufern beibringen, wie sie im Verkauf besser werden können. Für mich ist es eher ein "Anfänger"-Buch und ich empfehle es jedem, der mehr und besser verkaufen will.

5. Inbound-Verkauf

Über das Buch

Autor(en) : Brian Signorelli

: Brian Signorelli Jahr der Veröffentlichung : 2018

: 2018 Geschätzte Lesezeit : 15 Stunden

: 15 Stunden Empfohlenes Niveau : Mittelstufe bis Fortgeschrittene

: Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 230 Seiten

: 230 Seiten Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Folgeanrufe oder kalten E-Mails nicht funktionieren? Dann wird plötzlich ein Interessent umgewandelt... ohne guten Grund.

Brian Signorelli's Inbound-Verkauf gibt Antworten auf solche ungeklärten Fragen des Vertriebsmanagements. Der Verfasser ist Direktor des Global Sales Partner Program von HubSpot und bringt auf den Punkt, dass die Menschen so lange warten, bis sie einen dringenden Bedarf haben, bevor sie mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen.

Signorelli baut auf dieser Prämisse weiter auf, indem er einige harte Fakten nennt, z. B. dass bis 2020 80 % der Kaufentscheidungen ohne einen Vertriebsmitarbeiter getroffen werden. Dann weist er auf die Art von Verkäufern hin, die erfolgreich sind in herausfordernde Verkäufe d.h. zielorientierte Pädagogen, die das Lernen lieben.

Inbound-Verkauf bezieht sich auf einen menschenzentrierten und käuferorientierten Verkaufsansatz, der im Gegensatz zum Outbound-Verkaufsprozess die empfänglichsten Käufer anzieht.

Das Buch schlägt die Methodik Identifizieren > Verbinden > Erkunden > Beraten vor, um potenzielle Käufer zu identifizieren und zu segmentieren und diese Strategie im Zyklus des Verkaufs umzusetzen. Es fordert alle Vertriebsprofis dazu auf, Inbound-Verkäufer zu werden, um eine erfolgreiche Vertriebskarriere zu erreichen.

Es fordert auch Business-Führungskräfte heraus, indem es feststellt, dass sie unterdurchschnittlich abschneiden werden, wenn sie nicht auf Inbound-Selling abzielen.

Inbound Selling ist ein schlankes Verkaufsbuch für Fachleute und Unternehmen, die sich an die veränderte Kundenpsychologie anpassen wollen, bei der der Käufer die Kontrolle hat. Mit einer prägnanten Erzählweise verfolgt das Buch einen unbeschwerten Ansatz, um den Verkauf zu lehren, und schafft es dennoch, Sie zu einem leistungsstarken Verkaufsprofi zu machen.

Profi-Tipp? Vergessen Sie nicht, die Illustrationen zu nutzen, die der Autor aus seinen realen E-Mails aus seiner Zeit bei HubSpot erstellt hat.

Dieses Verkaufsbuch ist ideal für B2B-Vertriebsleiter, Inbound-Marketing-Profis und digitale Vermarkter, die aktiv am Kaufprozess beteiligt sind.

"Anstatt nur demografische Informationen zu dokumentieren, die das Unternehmen beschreiben, müssen Sie damit beginnen, sich in den Kopf Ihres potenziellen Käufers hineinzuversetzen."_

Brian Signorelli

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Jeder Vertriebsmitarbeiter sollte einen Blog als Teil seiner Verkaufstaktik führen, weil er dadurch Glaubwürdigkeit aufbaut und das Verkaufserlebnis vermenschlicht

Vertrieb und Marketing sollten zusammenarbeiten, wenn wir mehr als vorhersehbare Einnahmen erzielen wollen

Einkäufer sind heute besser informiert als je zuvor, daher sollten Verkäufer ihren Code für das Vertriebsmanagement verfeinern

Ihre Zyklen sollten die Customer's Journey einbeziehen

Was die Leser sagen:

"Da ich in meinem Leben schon viele Verkaufsbücher gelesen habe, bin ich fast immer skeptisch, wenn wieder ein neues Buch herauskommt. Wenn Sie Vertriebsmitarbeiter/Manager sind, sollten Sie sich das Buch ansehen, denn es gibt Ihnen praktische Tipps, wie Sie Ihre Karriere vorantreiben und Ihr Handwerk verbessern können. Es gibt auch einige wirklich interessante Perspektiven für die Zukunft des Berufs, die jeder, der in dieser Branche arbeitet, kennen sollte."

6. Einblicke Verkaufen

Über das Buch

Autor(en) : Mike Schultz, John E. Doerr, und Neil Rackham

: Mike Schultz, John E. Doerr, und Neil Rackham Jahr der Veröffentlichung : 2014

: 2014 Geschätzte Lesezeit : 17 Stunden

: 17 Stunden Empfohlenes Niveau : Fortgeschrittene

: Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 256 Seiten

: 256 Seiten Bewertungen 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Möchten Sie Ihr Verkaufsspiel komplett verändern? Dann suchen Sie nicht weiter als Insight Selling.

Bevor das Konzept des Insight Selling populär wurde, machten sich Mike Schultz, John E. Doerr und Neil Rackham daran, mehr als 700 B2B-Geschäfte (Business-to-Business) von Kunden zu untersuchen, die eine jährliche Kaufkraft von 3,1 Milliarden Dollar repräsentierten.

Die Ergebnisse waren interessant, wenn auch nicht überraschend: Erfolgreiche Verkäufer gehen anders an den Verkauf heran. Wenn Verkäufer den Käufern relevante und interessante Zinsen freigeben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ein Geschäft abschließen. Diese Informationen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Produkt, sondern geben den Käufern zusätzliche Informationen oder einen Kontext, warum sie das Produkt benötigen.

Die Autoren definieren Insight Selling als "den Prozess der Schaffung und Umsetzung von Verkaufschancen und der Förderung von Veränderungen mit Ideen, die von Bedeutung sind" Die drei Erkenntnisse in dieser wertvollen Ressource sind:

Interaktionseinsicht : Der Verkäufer bietet Wert in der Form, dass er durch Interaktionen mit dem Käufer Einblicke schafft

: Der Verkäufer bietet Wert in der Form, dass er durch Interaktionen mit dem Käufer Einblicke schafft Einblick in die Chancen : Konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte Idee, die der Verkäufer kennt und der Käufer nicht, und verfolgen Sie diese Idee, um den Käufer zu informieren

: Konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte Idee, die der Verkäufer kennt und der Käufer nicht, und verfolgen Sie diese Idee, um den Käufer zu informieren Kognitives Reframing: Wenn der Käufer sich bereits für ein Produkt oder eine Idee entschieden hat, der Verkäufer aber neue Erkenntnisse in die Unterhaltung einbringt, um ihn zu informieren

Und wie wenden erfolgreiche Verkäufer diese Methoden an? Die Autoren schlagen ein dreistufiges Modell vor.

Stufe 1: Verbindung. Erfolgreiche Verkäufer stellen zwei Arten von Verbindungen her. Zum einen stellen sie eine Verbindung zwischen Unternehmenslösungen und Kundenbedürfnissen her. Zweitens: Sie stellen eine Verbindung zu den Käufern als Menschen her.

Ebene 2: Überzeugen. Gewinner überzeugen Kunden davon, dass sie den bestmöglichen ROI erzielen können, die Risiken überschaubar sind und der Verkäufer die beste Wahl unter den verfügbaren Möglichkeiten ist.

Stufe 3: Zusammenarbeit: Die Gewinner arbeiten mit den Kunden zusammen, indem sie sie über neue Ideen und Erkenntnisse informieren und mit den Käufern wie mit Partnern zusammenarbeiten.

Außerdem werden in diesem Buch fortgeschrittene Verkaufskonzepte wie RAIN (Rapport, Aspirations/Afflictions, Impact/Inquiry/Influence, New reality) und PATHS (Present/Problem/Possibility/Paralysis, Assumptions, Truth, Hypothesis, Solutions) vorgestellt

Ein Wort der Warnung: Sein Verkaufsbuch ist nichts für Anfänger. Sie sollten bereits eine beträchtliche Zeit mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen verbracht haben, um den Inhalt verstehen zu können. Ältere B2B-Verkaufsleiter, Marketingleiter und Führungskräfte im Bereich Geschäftsentwicklung werden die praktischen Ratschläge eher nachvollziehen können.

Gewinner im Vertrieb erhalten fast dreimal so häufig neue Ideen und Perspektiven wie Zweitplatzierte. Von 42 untersuchten Faktoren war der größte Unterschied zwischen den Gewinnern und den Zweitplatzierten die Bereitschaft, sich weiterzubilden

Mike Schultz, John E. Doerr und Neil Rackham

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Ein Wertversprechen steht auf drei Beinen: Resonanz, Differenzierung und Begründung. Das Verkaufspersonal und die Verkaufserfahrung sind Teil des Wertversprechens

Geschichten schaffen loyale Kunden. Käufer sind 22-mal eher bereit, durch Geschichten zu konvertieren als durch Fakten und Zahlen. Nutzen Sie ihre emotionale Intelligenz

Käufer sehen Produkte und Dienstleistungen als austauschbar an, entscheiden sich aber nicht unbedingt für den günstigsten Anbieter

Was die Leser sagen:

"Ich war sofort mit dem Buch von Mike Schultz und John Doerr verbunden, als sie die Welt, in der wir heute verkaufen, auf den Punkt brachten. Lernen Sie einfach Ihren Kunden kennen. Gehen Sie über eine Bedarfsdiagnose hinaus und beginnen Sie, das Geschäft Ihres Kunden, seine Wünsche und seine Entscheidungsprozesse besser zu verstehen. Dazu braucht man mehr als nur Informationen; man muss bei jedem Schritt des Verkaufsprozesses Einblicke gewinnen. Sie zeigen Ihnen, wie."

7. Der einzige Vertriebsleitfaden, den Sie jemals brauchen werden

Über das Buch

Autor(en) : Anthony Iannarino

: Anthony Iannarino Jahr der Veröffentlichung : 2016

: 2016 Geschätzte Lesezeit : 15 Stunden

: 15 Stunden Empfohlenes Niveau : Mittelstufe bis Fortgeschrittene

: Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 240 Seiten

: 240 Seiten Bewertungen 4.3/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Dies ist das einzige Nachschlagewerk unter allen hier aufgelisteten Verkaufsbüchern, das Sie immer auf Ihrem Schreibtisch haben sollten. Und warum? Weil es seinem Namen alle Ehre macht.

Der Verfasser von The Sales Blog, Anthony Iannarino, glaubt, dass jeder verkaufen kann, wenn er die richtigen Strategien hat.

In "The Only Sales Guide You'll Ever Need" beantwortet er die quälendste Frage, die sich jeder Vertriebsleiter oder Vertriebsmitarbeiter stellen kann.

Warum haben nur wenige Verkäufer Erfolg, während der Rest nur mittelmäßige Ergebnisse erzielt? Es geht nicht um den Markt, die Konkurrenz oder das Produkt. Es geht um den Verkäufer.

Iannarino lässt seine 25-jährige Erfahrung in dieses Buch einfließen und kommt zu dem Schluss, dass ein erfolgreicher Verkäufer den Verkauf als einen Prozess der Erstellung von Werten und nicht als eine Transaktion betrachtet. Der Unterschied?

Im transaktionalen Verkauf konzentrieren sich Unternehmen und Verkäufer auf ihre Produkte und Dienstleistungen, Preismodelle und Features. Der Kunde muss den Wert für sich selbst herausfinden.

In einem wertschöpfenden Geschäft entwickelt das Unternehmen eine Lösung für das Problem des Kunden. Das Verkaufspersonal konzentriert sich auf die Ergebnisse der Umsetzung der Lösung. Das Verhältnis zwischen dem Preis (der Lösung) und dem Wert (für den Kunden) sollte 1:10 zu Gunsten des Kunden sein.

Das Buch favorisiert den wertschöpfenden Ansatz aufgrund seiner verschiedenen Vorteile, wie z. B.:

Sie werden einen kleineren Markt haben, weil Sie Ihr Kernmarktsegment sorgfältig auswählen

Sie werden weniger, dafür aber hochwertigere Geschäfte abschließen, weil Sie Geschäfte ablehnen, die Ihnen nicht nützen

Jedes Geschäft wird einen viel höheren Gewinn abwerfen, während die Kosten für die Kundenakquisition viel geringer sind

Erstellen Sie eine Liste mit drei Kunden oder Interessenten und rufen Sie sie an, um zu erfahren, wie es ihnen persönlich und beruflich geht. Werben Sie nicht um sie und bitten Sie sie um nichts. Rufen Sie einfach an, weil es Ihnen wichtig ist."_

Anthony Iannarino

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Verkäufer sollten sich vor Selbstgefälligkeit fürchten. Ihr Gegenmittel ist Initiative, und sie beweist, dass Sie sich um Ihre Kunden und deren Probleme kümmern

Lernen Sie, gut zuzuhören. Ihr Objekt beim Zuhören sollte sein, zu verstehen. Warten Sie vier Takte lang, nachdem Ihr Kunde geendet hat. Das wird ihn dazu veranlassen, mehr zu sagen

Wer Sie sind, ist wichtiger als das, was Sie zu erledigen haben. Sie sollten der Typ Mensch sein, bei dem Ihre Kunden gerne kaufen

Was die Leser sagen:

"Anthony Iannarino hat das Buch geschrieben, von dem ich wünschte, ich hätte es geschrieben. Es enthält all die grundlegenden Regeln, auf denen ich meine Vertriebskarriere aufgebaut und meine Teams gecoacht habe. In klarer, prägnanter Sprache beschreibt Anthony Iannarino das Kernwissen, das man braucht, um im Verkauf erfolgreich zu sein. Dies ist kein neuer "Verkaufsrahmen", der schnell zu einer Modeerscheinung werden kann. Ich habe vor, eine größere Reihenfolge zu kaufen und es bei meinen Kunden einzusetzen."

8. Das TOP Sales Leader Playbook

Über das Buch

Autor(en) : Lisa D. Magnuson

: Lisa D. Magnuson Jahr der Veröffentlichung : 2019

: 2019 Geschätzte Lesezeit : 10 Stunden

: 10 Stunden Empfohlenes Niveau : Mittelstufe bis Fortgeschrittene

: Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 204 Seiten

: 204 Seiten Bewertungen 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)



Möchten Sie als Vertriebsleiter ein Playbook, das Ihre Arbeit erledigt? Das TOP Sales Leader Playbook bietet umsetzbare Erkenntnisse, die Ihnen helfen, langfristig erfolgreich zu sein.

Der Verfasser zeigt einen Schritt-für-Schritt-Prozess auf, mit dem Sie Geschäfte abschließen können, die fünfmal so groß sind wie Ihr durchschnittlicher Verkauf. Sie müssen den Prozess wiederholbar und vorhersehbar machen, um dauerhaften Erfolg zu erzielen.

In großen Unternehmen klafft eine alarmierende Lücke zwischen den Fähigkeiten der Verkäufer und denen der Vertriebsleiter.

Das Ergebnis ist, dass die Vertriebsleiter bei komplexen Verträgen zum einzigen Ausfallpunkt werden, weil sie durch unproduktive tägliche Aufgaben abgelenkt werden.

Um dieses Problem zu lösen, veranschaulicht Magnuson den Verkaufsprozess anhand von 16 Schlüsseln, die in vier Kategorien unterteilt sind:

Spielzüge zur Vertriebsführung Spiele zur Verkaufsmethodik Spiele zur Verkaufsdurchführung Spiele zur Verkaufskultur

Während andere Bücher über Vertrieb Strategien auflisten, hat Magnuson diese Spiele aus ihrer praktischen Erfahrung in der Vertriebsforschung entwickelt. Ihre Spiele beruhen auf den Erkenntnissen von 16 anerkannten Vordenkern.

Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, legt die Verfasserin einen umfassenden Ansatz für die Erschließung großer Chancen und ein hohes Umsatzwachstum dar.

Diese Erkenntnisse werden jedem Vertriebsleiter helfen, einen wiederholbaren Motor für große Geschäfte für seine Teams zu schaffen und eine Kultur für große Geschäfte zu systematisieren. In diesem Buch lernen Sie, kritische Aufgaben zu priorisieren, die Kommunikation innerhalb der Vertriebsorganisation zu verbessern und die 5X-Deal-Methode anzuwenden, um Verträge abzuschließen.

Wenn Sie Vertriebsleiter, Marketingleiter oder CEO sind und mehr Geschäfte abschließen wollen, ist dieses Buch ein Muss für Sie.

"Planen Sie Spaß und Engagement. Spaß ist anregend. Denken Sie an Themen, Wettbewerbe, Auszeichnungen und Herausforderungen. Bieten Sie Ermutigung, wo auch immer Sie hingehen, in Strategie-Meetings, internen Geschäftsbesprechungen (IBRs) oder auf dem Feld mit Verkäufern."

Lisa D. Magnuson

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Bei 5X-Geschäften gibt es in der Regel drei bis fünf Wettbewerber. Das Team des Kontos muss die Wettbewerber frühzeitig mit einer Wettbewerbsanalyse identifizieren. Sie müssen über proaktives und reaktives Blockieren nachdenken. Bei der ersten geht es darum, diese Wettbewerber in ihren Bahnen zu stoppen; bei der zweiten geht es darum, sie reaktiv zu blockieren

Vor der Ausarbeitung des Angebots sollte Ihr Team dauerhafte Beziehungen aufgebaut haben. Sie müssen Gewinnthemen entwickeln, die an der Schnittstelle zwischen den Prioritäten der Interessenten und ihren Stärken liegen

Was die Leser sagen:

"Obwohl es sich um ein praktisches, praktikables, systematisches Spielbuch handelt, das eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für bewährte Strategien und Taktiken enthält, mit denen Sie Ihre durchschnittlichen "5X"-Geschäfte angehen und gewinnen können, basiert es auf einer eingehenden Untersuchung mit 41 Vertriebsleitern darüber, was sie von einem Spielbuch erwarten. Diese Untersuchung ergab vier Schlüsselbereiche, die für die Vertriebsleiter von Interesse waren und die zu den vier Hauptthemen des Buches wurden: Führung, Methodik, Ausführung und Kultur. Da das Buch direkt aus der Primärforschung stammt und mit Lisa Magnusons Führungslaufbahn und ihrer Erfahrung mit Clients gekoppelt ist, konzentriert es sich auf die wenigen Schlüsselprioritäten, für die sich Vertriebsleiter Zeit nehmen und auf die sie sich konzentrieren können, um einen Unterschied bei den Ergebnissen zu garantieren. Dies ist ein wirklich erstklassiges Buch, das dringend benötigt wird."

9. Buyology

Über das Buch

Autor(en) : Martin Lindstrom

: Martin Lindstrom Jahr der Veröffentlichung : 2010

: 2010 Geschätzte Lesezeit : 15 Stunden

: 15 Stunden Empfohlenes Niveau : Mittelstufe

: Mittelstufe Anzahl der Seiten : 272 Seiten

: 272 Seiten Bewertungen 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Das Time Magazine sagt über Martin Lindstroms Buyology: "Ein faszinierender Blick darauf, wie Verbraucher Logos, Anzeigen, Werbespots, Marken und Produkte wahrnehmen."

Dieses Bestseller-Verkaufsbuch ist das Ergebnis seiner dreijährigen Neuromarketing-Studie mit 2.000 Freiwilligen aus aller Welt.

Es bietet Verkäufern einen Einblick in die Käuferpsychologie und die Verkaufsmethodik. Der Verfasser stellt gängige Mythen darüber in Frage, was Menschen zum Kauf antreibt, und erklärt, wie emotionale Intelligenz zu mehr Umsatz verhilft.

Er geht Fragen nach wie:

Können unsere anderen Sinne - Geruch, Berührung und Klang - angesprochen werden, wenn wir ein Produkt sehen?

Können "coole" Marken unseren Paarungsinstinkt auslösen?

Lässt sich Sex tatsächlich verkaufen?

Zu diesem Thema zitiert Lindstrom eine Studie aus dem Jahr 1992 an Affen, die bewiesen hat, dass die Spiegelneuronen unseres Gehirns uns dazu bringen, das nachzuahmen, was wir bei anderen Menschen beobachten.

Business nutzt die Spiegelneuronen von Käufern aus, um sie mit Werbung zu locken. Unsere Spiegelneuronen reagieren auf "gezielte Gesten" wie Bilder von Menschen, die bestimmte Handlungen zu erledigen haben. Wenn wir zum Beispiel gut aussehende Models beobachten, die an einer bestimmten Kaffeemarke nippen, verleitet uns das dazu, das Gleiche zu erledigen.

Aus diesem Grund ist es für Verkäufer von unschätzbarem Wert zu wissen, was die Bedürfnisse und Wünsche eines Käufers auslöst.

Ein weiteres faszinierendes Konzept, das Lindstorm vorstellt, sind die so genannten "somatischen Marker", die Verknüpfungen darstellen, die automatische Reaktionen auslösen.

Wenn potenzielle Kunden etwas kaufen, verarbeitet ihr Gehirn Gedanken und Ideen und verdichtet sie zu einer Reaktion. Wenn der Kunde wieder vor der gleichen Entscheidung steht, helfen ihm diese Verknüpfungen" bei der Entscheidung. Aus diesem Grund nutzen Vermarkter die Angst, und das bringt mehr Umsatz.

Alles in allem ist Buyology ein Verkaufsbuch voller praktischer Ratschläge, z. B. wie man ein Verkaufsgespräch meistert. Wenn Sie ein Verkaufstrainer oder ein leitender Verkaufsmanager sind, werden Ihnen die Einblicke in unterschwellige Botschaften, emotionale Intelligenz, sexuelle Anspielungen, Haftungsausschlüsse und gesundheitliche Achtungen ebenfalls sehr nützlich sein.

Wenn wir Dinge mit einem Branding versehen, nimmt unser Gehirn sie als besonderer und wertvoller wahr, als sie tatsächlich sind

Martin Lindstrom

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Die meisten Kaufentscheidungen werden unbewusst getroffen, weshalb traditionelle Umfragen für die Marktforschung unzureichend sind. Der beste Weg, den Erfolg eines Produkts oder einer Dienstleistung vorherzusagen, ist der Einsatz von Neuromarketing und emotionaler Intelligenz

Unterschwellige Botschaften durch sensorische Reize wie Geruch oder Berührung sind ebenfalls von großer Bedeutung

Käufer suchen nach angenehmen Erfahrungen, wenn sie gestresst sind oder Angst haben. Höchstwahrscheinlich werden sie ein Produkt oder eine Dienstleistung suchen, um diese Erfahrungen zu machen

Was die Leser sagen:

"Das Buch ist eine wissenschaftliche Analyse der Faktoren, die unsere Kaufgewohnheiten beeinflussen. Es entlarvt die meisten Mythen der Werbung und wirft ein neues Licht darauf, wie Vermarkter versuchen, unseren Denkprozess zu beeinflussen, und wie wir uns als Verbraucher davor hüten sollten, über den Tisch gezogen zu werden. Es ist nicht zu technisch, aber zweifellos eine intelligente Lektüre."

10. Verkaufen ist menschlich

Über das Buch

Autor(en) : Daniel Pink

: Daniel Pink Jahr der Veröffentlichung : 2012

: 2012 Geschätzte Lesezeit : 16 Stunden

: 16 Stunden Empfohlenes Niveau : Mittelstufe bis Fortgeschrittene

: Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 272 Seiten

: 272 Seiten Bewertungen 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Schauen Sie sich um. Sie werden tonnenweise Beispiele für unverkäufliches Verkaufen sehen - von einer Lehrerin, die ihre Schüler zum Lernen überredet, über einen Teamleiter, der sein Team zu Höchstleistungen motiviert, bis hin zu einem Unternehmer, der seine Geschäftsidee vor Investoren präsentiert.

In diesem Buch wird überzeugend dargelegt, dass jeder Berufstätige im Geschäft des Herausforderungsverkaufs tätig ist.

Der führende Psychologe erklärt in To Sell is Human, wie das Verkaufen leichter fällt, wenn der Käufer weiß, dass die Transaktion sein Leben verbessern wird. Stellen Sie sich auf andere ein, verlassen Sie Ihre eigene Perspektive und versetzen Sie sich in die des anderen. So können Sie Ihre Verkaufsleistung steigern.

Dieses Buch vertritt den entgegengesetzten Standpunkt zu Kendra Lees The Sales Magnet und behauptet, dass Ambivertreter die besten Chancen haben, das Verkaufsmanagement zu knacken. Menschen, die ein Gleichgewicht zwischen Zuhören und Sprechen mit potenziellen Kunden finden, sind die besten Verkäufer.

Um die Verkaufsleistung zu verbessern, schlägt Pink "strategische Mimikry" vor, um die Gunst des Käufers zu gewinnen.

Dieses Konzept umfasst drei Schlüssel-Schritte:

Beobachten: Beobachten Sie, was Ihr Interessent zu erledigen hat

Warten: Warten Sie nach der Beobachtung auf den richtigen Moment

Nachlassen: Ahmen Sie subtil nach, was die andere Person zu erledigen hat. Versuchen Sie dann, sich weniger bewusst zu machen, was Sie tun, und achten Sie darauf, was der andere tut

Kurzum, dieses Verkaufsbuch bestärkt die Überzeugung, dass manche Menschen wirklich für den Verkauf geschaffen sind.

Jedes Mal, wenn Sie versucht sind, jemandem einen höheren Preis zu verkaufen, unterbrechen Sie, was Sie gerade tun, und beobachten Sie stattdessen

Daniel Pink

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Ehrlichkeit und Service treten an die Stelle des Verkaufs, weil das Internet jedem Zugang zu Informationen verschafft hat

Verwenden Sie den Satz "Ja, und...", wenn Sie mit Kunden sprechen. Das hilft ihnen, konzentriert, positiv und engagiert zu bleiben

Nehmen Sie Ablehnungen in Ihrem Verkaufsspiel nie persönlich. Oft haben die Gründe für die Ablehnung nichts mit den Fähigkeiten des Verkäufers zu tun

Was die Leser sagen:

"Wahrhaftig transformativ. Jeder sollte dies lesen, denn jeder "verkauft" heute etwas. Daniel Pink hat der Menschheit mit diesem Buch einen großen Dienst zu erledigt. Seine Beispiele verdeutlichen eine Menge seiner gut recherchierten Empfehlungen. Ich kann nur empfehlen, dieses Material zu kaufen und zu verinnerlichen."

Ehrenvolle Erwähnung

Cracking The Sales Management Code

Über das Buch

Autor(en) : Jason Jordan, Michelle Vazzana

: Jason Jordan, Michelle Vazzana Jahr der Veröffentlichung : 2011

: 2011 Geschätzte Lesezeit : 10 Stunden

: 10 Stunden Empfohlenes Niveau : Mittelstufe bis Fortgeschrittene

: Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 272

: 272 Bewertungen 4.4/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Die Liste der besten Verkaufsbücher ist erst mit der Erwähnung von Cracking The Sales Management Code von Jason Jordan und Michelle Vazzana abgeschlossen.

Es ist das Standardwerk für den Vertrieb von Herausforderern und zeigt Ihnen, wie Sie mehr Kontrolle über Ihre Verkaufsleistung und die Ihres Teams erlangen.

Die Verfasser sprechen darüber, wie sich der Vertrieb von:

Auswahl: Rekrutierung von High-Potential-Verkäufern

Strategie: Unterstützung bei der Erstellung aufschlussreicher Pläne für die einzelnen Konten

Fertigkeit: Ihnen beibringen, wie man effektive Verkaufsgespräche führt

Zu drei neuen Komponenten des Erfolgs in der neuen Vertriebswelt:

Management: Vor allem die Überwachung der ersten Vertriebslinie

Metriken: Die über das übliche maßnahmenbezogene Management hinausgehen

Methodik: Arbeiten mit einem systematischen und disziplinierten Ansatz

"Die richtigen Vertriebsmitarbeiter einzustellen, sie richtig einzusetzen, die richtigen Kunden ins Visier zu nehmen und die richtigen Produkte zu verkaufen, ist die einzige Formel für eine langfristig gesunde Organisation."_

Jason Jordan

Die wichtigsten Schlussfolgerungen:

Stellen Sie Vertriebsmitarbeiter ein, die gut trainierbar, motiviert und für die Rolle geeignet sind

Coachen und entwickeln Sie sie durch Einstellungen, Feedback und regelmäßige Sitzungen

Konzentrieren Sie sich auf die Überwachung und Steuerung von Vertriebsaktivitäten und nicht nur auf Ergebnisse

Was die Leser sagen:

"Ich habe das Buch wahrscheinlich schon zehnmal gelesen! Wenn Sie im Vertrieb tätig sind, werden Sie mit dem Inhalt sehr vertraut sein, aber die Verfasser erledigen einen fantastischen Job, indem sie dem Leser Beispiele, umsetzbare Elemente, Struktur für die täglichen Aktivitäten und Metriken geben. Gratulation an die Verfasser! Ich habe ein Exemplar für jedes meiner Vertriebsleitungsteams gekauft, sie haben es geliebt!"

